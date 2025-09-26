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Partimos para a análise dos temas que marcam a atualidade. Começa agora o "IOVensoré", hoje com notas de 0 a 20 atribuídas pelo José Manuel Fernandes e pelo Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam às manhãs 360. Luís Soares.

Hoje é dia de debate com os candidatos à Câmara do Porto. Vamos perceber se a mais recente sondagem pode condicionar o debate, que começa depois das 9 aqui na rádio. Mas há também novas medidas para habitação e mudanças à lei de estrangeiros em discussão. José Manuel, o Expresso diz-nos que pode ser o PS a ajudar o governo nesta matéria da lei de estrangeiros. Como é que avalias essa possibilidade?

Com um ponto de interrogação. Primeiro, de facto, é um ponto de interrogação, não se sabe se é assim, se não, é uma especulação. O Partido Socialista não definiu a posição ainda. E esta especulação deriva de duas questões: por um lado, a negociação com o Chega poderá estar mais difícil e não terá havido, por enquanto. E o último debate parlamentar desta semana mostrou um Ventura um pouco mais agressivo nesta matéria, ou mesmo bastante mais agressivo. E, por outro lado, o Partido Socialista quer tirar o tema de imigração do debate político na véspera das autárquicas, porque é um tema que ele sabe que perde. Portanto, tem tudo a perder e pouco a ganhar. E por isso eu vejo aqui um ponto de interrogação, não só porque não sei qual é o desfecho, como vejo apenas uma oportunidade política e não uma mudança de política. E eu digo isto porque hoje mesmo, no Telegraph, o primeiro-ministro britânico, que também é da família do nosso Partido Socialista, portanto os socialistas europeus, ele é trabalhista, lá o partido chama-se Trabalhista e não se chama Socialista. O partido, Keir Starmer escreve um artigo a dizer: "Nós vamos mudar a política de imigração, e vamos mudar a política de imigração porque a esquerda desvalorizou a inquietação das pessoas com este problema, das pessoas comuns. As famílias, os mais pobres já não votam como votavam noutros tempos e nós não podemos pensar que isto é um não assunto, temos que fazer alterações". Ele vai fazer um discurso em que vai anunciar medidas para o Reino Unido. Portanto, há não apenas uma primeira-ministra da Dinamarca, também da família socialista, que é uma espécie de OVNI um bocadinho fora da caixa, que tem uma política de imigração muito diferente do resto da família socialista. Parece haver a perceção nesta família, começar a haver essa perceção de que este é um tema que inquieta os eleitorados, inquieta as pessoas, tem a ver com algo que, por exemplo, no Reino Unido, e aliás o próprio Keir Starmer se refere a isso, de alguma forma às vezes também recorrendo a chavões, mas a percepção de que isso tem a ver com o facto de o povo sentir que a sua própria identidade pode estar a ser posta em causa. E eu creio que vamos ver o que é que acontece com o Partido Socialista.

Peço desculpa, não está fácil em casa.

Não está, não.

Muita discussão.

O tema é fraturante e provoca aqui alguma discussão.

É um clássico. Vamos ver o que acontece com o Partido Socialista, se faz também esta reflexão e é uma mudança estrutural no sentido de termos que ir por outro caminho, ou se isto é apenas uma questão tática agora, enfim, o governo recuou um bocadinho, há eleições, não vamos querer discutir isto, mas também não vamos querer discutir isto internamente, e fazer o nosso mea-culpa.

Mas se acontecer é positivo, José Manuel?

Se acontecer é positivo, não é óbvio.

Que esta mudança política se faça entre o PSD e o PS.

Se acontecer, é positivo. Eu gosto sempre que a mudança política não seja só conjuntural. Gosto que as pessoas pensem nos assuntos e mudem de políticas de forma pensada, não apenas porque de repente precisam disso para umas eleições. Mas seja lá como for, é positivo, sem dúvida, e eu vou dar uma nota positiva a esta eventual esperança de que o Partido Socialista vá por outro caminho. E portanto, para já leva uma nota de expectativa, que é um 12.

O 12 do José Manuel também é sexta-feira e temos esperança por um fim de semana melhor. Paulo, ontem ficámos a conhecer também novas medidas do governo para habitação. Já não são as primeiras, têm sido várias as medidas.

Mais virão.

Exatamente, mas vão ser o choque que o governo anunciou? O governo falava ontem, o Luís Montenegro, num choque, que era preciso um choque nesta matéria.

Pelo menos as medidas são volumosas e são amplas. Amplas no sentido de os apoios que são dados, de alguma forma, têm uma intensidade e uma amplitude grande pra fazer pelo menos algumas pessoas mudarem de atitude, porque o que se espera aqui, uma parte do problema é, por exemplo, fazer com que senhorios, proprietários que não tenham as casas no mercado, as coloquem no mercado. E para isso é preciso muitas vezes incentivos. Incentivos por quê? Porque há muitos proprietários que estão escaldados com a mudança de leis constante no país, em termos fiscais e mudanças nos regimes do arrendamento. As expectativas são muitas vezes defraudadas. Então há pessoas que preferem não correr riscos e não colocar as casas no mercado. Para fazê-las mudar de atitude é preciso dar incentivos, e os incentivos ou são visíveis, ou então as pessoas não mudam. Isso acontece todos os dias na nossa vida. Se nos derem €1 para ir daqui à rua do lado, se calhar não vamos, mas se calhar se nos derem 10 ou 100, nós vamos, de alguma maneira.

Depende dos riscos.

Depende dos riscos, é assim. Por exemplo, o anterior governo tinha baixado o IRS pago pelas rendas dos 28 para os 25%. Três pontos percentuais, isto não mexe o ponteiro de alguma maneira. Este governo agora vai pegar na taxa que já está nos 25 e vai passá-la para os 10. Ora OK, aqui já começamos a falar do impacto.

Se tu estiveres na dúvida, eu que não sou proprietário, não sou senhorio. Se estiveres na dúvida, não é os 3% que te vai fazer pôr a casa a arrendar.

Agora para os 15%. De 28 de partida, ou 25 se quisermos o ponto atual, para os 10%, começas a fazer contas, e depois isto transforma-se numa taxa de rentabilidade líquida.

Óbvio.

As pessoas: eu invisto 100 numa casa, qual é a renda que eu tenho que cobrar para ter um rendimento, uma taxa de rentabilidade deste investimento líquida de impostos, que seja superior a depósitos a prazo, a investimentos em fundos e por aí fora.

E depois há outros cálculos que também entram na equação, que é saber, por exemplo, ou tentar pensar, imaginar se a médio prazo poderá haver uma alteração na lei que, por exemplo, congela as rendas.

Ao que te leva a perder isso.

Exatamente.

Tu arrendas uma expectativa fiscal e fazes um contrato por cinco anos, mas daqui a dois anos, um governo, este ou outro qualquer, não interessa, vem e muda-te o parâmetro fiscal. Tu já estás amarrado ao contrato por mais três anos, mas entretanto mudou o panorama fiscal e tu estás a ter um rendimento muito inferior àquele que esperavas. Os governos percebem isto. Há um problema de mudarmos constantemente a lei, nem que seja para melhor.

O governo coloca aqui a expectativa de haver uma manutenção, pelo menos até 2029, em algumas destas regras.

O problema é que muitas vezes os próprios governos não sabem se vão continuar em funções este prazo. Portanto, em termos de amplitude, de uma forma genérica, as medidas são vistosas, são amplas, são robustas, nesse sentido, é um choque. Depois, só aqui uma questão, um dos temas mais falados desde ontem é o facto de o governo ter fixado o conceito de renda moderada nos 2.300 €.

Está já aqui muita polêmica.

Isto é para ricos. Vamos lá ver, isto é para se criticar e para se não ter. O anterior governo, no conceito de renda apoiada.

Renda acessível.

Renda acessível, fixou valores que já não se encontram no mercado. Se o governo fixasse nos 1.000 €, é: "Mas onde é que se encontram casas em Lisboa por 1.000 €? Isso não vai funcionar porque não há rendas dessas." Se o governo fixa estes montantes em 2.300 €: "Está a trabalhar para os ricos." Isso é ruído de alguma maneira. Obviamente que as medidas também têm que ser realistas em relação àquilo que é a prática de mercado. Agora, vamos lá ver, independentemente disso tudo, não há balas de prata neste assunto, o importante, de facto, é construir mais, isto é, dar incentivos para que mais pessoas, mais investidores, mais promotores construam.

E aí entra a questão do IVA de 6% para a construção.

6% para construção é importante, é uma medida importante. Pode haver aqui um problema com o excesso de burocracia, porque há aqui limites, isto é, o IVA só vai ser 6% na construção para casas que sejam colocadas no mercado até 648 mil euros e as tais rendas até 2.300 €. Ou seja, à partida logo do projeto, o construtor tem que se vincular a estes montantes.

E tem que se garantir que isso, numa fase posterior, não muda.

E não muda. E depois alguém vai ter que verificar se aquelas casas e aqueles apartamentos, que imagino, depois há já aqui uma diferenciação entre T0, T1, T2 e por aí fora, e que esses preços de mercado são mesmo cumpridos, independentemente daquilo que se passar no mercado nos dois ou três, ou quatro, ou cinco anos, estou a ser simpático, se calhar, em que demora a construção. Isto vai funcionar ou não, dependendo do excesso da burocracia, porque se o processo para lá chegar, para o IVA de 6% for uma dor de cabeça para a empresa que vai promover, para o promotor do projeto, eu acho que muita gente não vai aderir a isto e, portanto, vai depender dessas letras pequenas. E depois há aqui outra questão importante, que é menos vistosa. O governo vai lançar aquilo que se chama novos contratos de investimento, com o prazo de 25 anos. Isso aí são contratos feitos com o Estado e com promotores, em que garante, de facto, que durante este tempo, se os promotores limitarem as rendas aos tais 2.300 €, têm isenção de IMT, isenção de IMI até oito anos, redução do IMI em 50% a partir do nono ano, isenção do acréscimo ao IMI, também chamado de taxa mortágua. E isto sim, se houver aqui um contrato, mais uma vez, dependendo da burocracia, mas isto pode dar estabilidade, de facto, a promotores. E eu acho que estas duas medidas podem ser mais importantes para resolver o problema de fundo do que a questão do IRS, sobretudo dos inquilinos e por aí fora. Há aqui um grande obstáculo ainda, que é a capacidade instalada do mercado da construção. Não há mão de obra, apesar da grande ajuda que a imigração tem dado também a este setor. Vamos precisar de muito mais imigrantes para trabalhar na construção do que temos agora para construir as casas que são necessárias. É bom que se tenha noção disso. Penso que o governo terá noção disso, porque também foi dito ontem que já emitiram mais de 1.000 autorizações de residência para o setor. Portanto, vai depender muito disso e vai depender também, e o governo devia dar esse incentivo e não dá, de outras formas de construção, nomeadamente a construção modular, que há um preconceito muito grande em Portugal em relação a isso, que é usado em países nórdicos, centro da Europa, Estados Unidos, Canadá. Nós cá continuamos a rejeitar isso, não tem a ver com pré-fabricados.

Só para as pessoas saberem o que é que estamos a falar, estamos a falar de construção feita de casas que são feitas em fábrica. Depois são montadas como um Lego no local.

Exatamente.

Onde ponto se destinam. É evidente que, por exemplo, há casas dessas de muito má qualidade. Quem quer que vá, por exemplo, para uma cidade do Leste da Europa.

Mas também há construção de tijolo e betão de má qualidade.

Claro, há coisas péssimas. Por exemplo, andando pelas cidades do Leste da Europa, ir à Polónia, ir à República Checa, ir à própria Alemanha de Leste, isto foi a forma como os países comunistas, naquela ocasião, resolveram o problema. Só que resolveram com casas minúsculas e péssima construção. Mas tu deste o exemplo dos países nórdicos, aí há coisas belíssimas e todas bem feitas e que bem ser.

Em muitos países é quase a única forma de construção, de facto.

Mas nós estamos a falar de construções isoladas.

Nós estamos a falar, mas mesmo em prédios.

Tem de haver a escala.

Estamos a falar de prédios grandes.

Prédios de oito a 10 andares com dezenas de apartamentos. Qual é a vantagem? Primeiro, contornar a falta de mão de obra no setor da construção, porque isto é feito na área industrial. Há uma questão de preço também, por regra, é mais barato construir assim. A qualidade não tem de ser inferior. Há uma questão também de rapidez, por regra, é muito mais rápido construir desta forma, além de questões ambientais e de sustentabilidade. E já agora ajudavam a criar uma linha industrial nesta área que nós não temos ou temos de uma forma incipiente.

E portanto a tua nota?

Eu vou dar um 3 ao governo, sempre à espera de perceber depois que resultados práticos isto vai ter. Mas eu valorizo mais as medidas que estão aqui para fomentar a construção do que propriamente as outras destinadas a inquilinos e a senhorios.

E está quase a começar o debate aqui na rádio com os candidatos à Câmara do Porto. Faltam cerca de 15 minutos para o início desse debate. A sondagem publicada hoje, Miguel, pode mudar alguma coisa na estratégia destes candidatos que vão estar em debate depois das 21h?

Obriga seguramente Pedro Duarte a ter que dar ao pedal. E acho que esta sondagem vai no mesmo sentido da anterior e de muitas outras que se foram fazendo e até do que vai existindo e do que se vai sentindo no terreno. Existe aparentemente uma distância que é favorável a Manuel Pizarro, continua na frente da corrida, dentro da margem de erro, é certo, e portanto é preciso relativizar sempre estas diferenças de três pontos, quatro pontos, mas ainda assim, olhando para esta sondagem, e olhando para a parte qualitativa da sondagem, onde se mede quem é mais experiente, quem é mais simpático, quem é um líder mais forte, tudo isto perceções, portanto, quem é percepcionado como sendo mais experiente, mais simpático, mais competente, mais ponderado. E olhando para a comparação direta entre Manuel Pizarro e Pedro Duarte, a vantagem de Manuel Pizarro é de facto muito grande. Isto pode ser explicado pela ligação que Manuel Pizarro tem à vida política e autárquica do Porto. Foi vereador de Rui Moreira. Desde logo é a terceira vez que se candidata, mas foi vereador de Rui Moreira com a área da habitação e da ação social, se quisermos, e na altura desenvolveu um trabalho de grande proximidade com as comunidades da cidade do Porto e portanto, estes números podem ser explicados por aí. Mas, e centro-me na questão da avaliação qualitativa, de facto, olhando e acreditando nesta sondagem do Expresso, a vantagem de Manuel Pizarro para Pedro Duarte é muito grande. Portanto, Pedro Duarte tem, de facto, de trabalhar, de aproveitar estas oportunidades e Pedro Duarte tem resistido muito a entrar em debates em virtude da presença ou da inclusão de Filipe Araújo. Desta vez vai participar no debate organizado pelo Observador. Deve aproveitar esta oportunidade para mostrar aquilo que o distingue de Manuel Pizarro e tentar marcar alguns pontos, naturalmente. Mas a corrida à Câmara do Porto está lançada nestes termos, uma grande fragmentação à direita, com muitas candidaturas, com a candidatura do Chega também surge muito forte nesta sondagem do Expresso.

Mas ainda assim, Miguel, eu tenho sempre uma tendência de ir comparar com aquilo que foi o resultado do Chega nas legislativas, nos concelhos respetivos. Ainda assim, Miguel Corte-Real fica um bocadinho abaixo, 14% teve o Chega.

É verdade.

E está aqui entre oito e 10.

Se pensarmos, Paulo, que desta vez não há Ventura. Miguel Corte-Real, com todo respeito, é um prefeito desconhecido dos eleitores do Porto e que surge com 10% um Chega.

Desculpa, o Porto nem costuma ser o terreno mais favorável para o Chega.

O Porto tem se mantido sempre com alguma resistência ao fenômeno do Chega e temos um candidato do partido liderado por André Ventura com 10%. Isto de facto sem André Ventura.

É o efeito partido, já.

Parece-me que pode ser já o efeito partido e portanto, descontando tudo isso, Pedro Duarte de facto enfrenta aqui uma dificuldade acrescida. A fragmentação à direita é muito difícil de superar. Estamos a falar do Chega com 10%, mas também de Filipe Araújo que surge aqui com 3%. Num exercício que não se pode fazer, mas quem diria, serve pelo menos para debate. Se Pedro Duarte tivesse os 10% do Chega e os 3% de Filipe Araújo, chegaria aos 47%. Não se pode fazer a conta assim. Mas isto prova bem que Pedro Duarte tem de aproveitar estas oportunidades e a campanha que agora vai começar para fazer um apelo ao voto útil e dramatizar o quanto antes.

Bruno, qual é a tua expectativa também para este debate?

A expectativa aqui tem que ver também com os resultados desta sondagem, com o que esta sondagem indica e que mostra claramente que é como dizia o Miguel.

Deixa-me chamar a atenção para um detalhe. A sondagem tem outro aspecto que também me parece importante, que é praticamente igual a uma que foi realizada há dois meses. Não há evolução.

Não há uma evolução.

E a única evolução sensível é haver mais indecisos, o que mostra até que ponto isto com esta margem de erro está completamente...

E se não estou em erro, há uma diminuição do candidato do CHEGA. Estávamos aqui a falar também do candidato do CHEGA.

Sim, o CHEGA está ligeiramente a descer, o que pode indicar também que pode haver aqui depois no final um voto útil. Quem tiver mais um voto, pode haver voto útil.

Sim, mas aqui claramente Pedro Duarte tem de correr atrás do prejuízo, porque, como também dizia o Miguel, tem aqui uma grande desvantagem, não tanto nas intenções de voto, mas sobretudo na avaliação da preparação e de outras qualidades pessoais também importantes para o cargo. E é isso que faz com que tenha de correr atrás desse prejuízo, tendo aqui uma dificuldade. Nós tendemos a analisar estas figuras de um ponto de vista nacional. Ou seja, olhamos para Manuel Pizarro e pensamos no PS e no Ministro da Saúde. E pensamos em Pedro Duarte e pensamos também no ministro do governo da AD. Mas na verdade, nas autárquicas, estas pessoas, estas figuras são vistas de outra forma. E aqui conta muito também aquilo que estava a dizer o Miguel, que é da perceção e da proximidade de Manuel Pizarro junto dos eleitores do Porto. E pode fazer a diferença só mesmo para concluir, aqui não ouvimos críticas do PS à candidatura da CDU, ao contrário do que acontece em Lisboa.

A estratégia é diferente. Não sei se o Miguel vai estar depois no "Vence o Estoril" às 10h30 com uma nota, não sei se queres antecipar alguma e o Bruno também muito rapidamente.

Vou ser salomónico, vou dar um 10. Há poucos minutos do debate, toda a gente para já.

Este debate pode ser decisivo.

Bruno, muito rapidamente.

Eu vou dar uma nota 11 a Manuel Pizarro, porque é quem está à frente, seja nas perceções, seja nas sondagens.

Ficam estas notas de antecipação do debate. O "Vence o Estoril" vai regressar mais à frente ainda esta manhã.

Lá está, às 10h30, logo a seguir ao debate entre os candidatos à Câmara do Porto, vão dar nota José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro, Luís Rosa e, claro, o Miguel Santos Carrapatooso, que está aqui conosco.