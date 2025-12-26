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E o vencedor é da Tarde Política. Hoje temos para dar notas a Raquel Bacasis, João Anselmo Crespo e o António Costa. Bem-vindos, espero que o Natal tenha sido bom para todos, mas agora vamos à dura política. Regressamos aqui à política. Hoje vamos analisar, entre outros temas, a mensagem de Natal do primeiro-ministro. Há quem critique um país demasiado cor-de-rosa ou quem fale de uma mensagem de autoajuda, mas o certo é que Luís Montenegro deixou apelos à responsabilidade política para garantir três anos e meio sem eleições nacionais. Será que vai ser possível, Raquel?

Como desejo de Natal e para o próximo ano, parece-me um desejo simpático do primeiro-ministro. A questão é o que o primeiro-ministro vai fazer concretamente no próximo ano. E aqui é preciso entrar em linha de conta com o facto de Luís Montenegro ser primeiro-ministro há quase dois anos e já não dá muito mais para continuar na base do discurso aspiracional. É preciso que se comecem a ver as tais reformas que o primeiro-ministro promete e o tal instinto reformista deste governo que ainda não se viu. Enfim, ouvimos ainda agora no noticiário as várias críticas àquilo de que o primeiro-ministro não falou nesta mensagem. E de facto, independentemente do espectro político em que nos coloquemos, é verdade, estamos outra vez a enfrentar dificuldades no Serviço Nacional de Saúde, que não só não melhoraram, como têm tido tendência a piorar. Claro que estamos na época da gripe e as coisas são sempre mais complicadas, mas é preciso começar a ver soluções. Estes problemas não são de fácil resolução, nem são de imediata resolução, mas é preciso que se comece a ver um caminho e eu acho que depende muito disso a estabilidade ou não do governo para os próximos três anos e meio. Porque se Luís Montenegro começar a mostrar resultados, eu acho que é muito mais difícil as oposições tentarem provocar uma crise. Se o governo continuar sem mostrar resultados e até a mostrar falta de capacidade para levar avante algumas reformas, como é o caso da legislação laboral, que estão agora em negociações com a UGT, mas vamos ver no que é que isto acaba e que reforma é que vai acabar por ser ou não aprovada no Parlamento. Esses resultados vão ser fundamentais para que este governo, que não é maioritário, possa manter-se de pedra e cal nos próximos três anos e meio. Se se começar a notar uma fragilidade, eu acho que as coisas complicam-se muito para Luís Montenegro. E já não estou aqui a entrar em linha de conta com possíveis eventos como aconteceu o ano passado. Mas enfim, arrumada é a questão da Spin, um viva e esperando que não surja mais nenhuma. Eu acho que neste momento o governo está mesmo à prova e é mesmo importante aparecerem resultados.

Anselmo, o ânus está mais do lado do governo para que haja essa estabilidade política durante os próximos três anos e meio?

Seguramente, e não é por ser deste governo, é assim em qualquer circunstância.

Mas este que é minoritário tem de estar mais em...

Reparem, nós tivemos um governo de maioria absoluta que caiu numa circunstância muito particular, mas como é óbvio, um governo minoritário está sempre muito mais nas mãos desse governo, essa estabilidade política do que propriamente do lado da oposição, ainda que a oposição também tenha a sua cota parte. Sobre o discurso do primeiro-ministro, gostava de dizer duas outras coisas. A primeira é que houve muita coisa que Luís Montenegro disse com a qual eu concordo, sobretudo do ponto de vista do país aproveitar o momento melhor do ponto de vista económico e do ponto de vista até orçamental, para fazer as reformas que são necessárias fazer. É melhor fazê-las agora do que fazê-las quando estamos em crise ou quando estamos a apertar o cinto ou quando temos que tomar medidas de austeridade.

Quando somos obrigados.

Portanto, do ponto de vista da teoria, eu não podia estar mais de acordo com Luís Montenegro. Claro, não teria feito aquele discurso tão à Gustavo Santos. Eu estava a ouvir Montenegro e só me lembrava Gustavo Santos: "Sai do corpo, Luís Montenegro, por favor." Mas até compreendo, que é um discurso de Natal, é o fim do ano, estamos a olhar pra frente, até compreendo que venha aquele otimismo todo e que haja uma mensagem de esperança pro país. Há, aliás, uma comparação muito interessante de se fazer, que é entre os discursos de Montenegro e os discursos de Passos Coelho. Que Passos Coelho parecia que não conseguia passar esperança nenhuma ao país. É verdade que era durante o período da troica, mas cada vez que Passos Coelho falava, as coisas já eram negras, ele conseguia torná-las ainda mais negras. E Luís Montenegro, não. As coisas estão bem, mas também não estão o país das maravilhas. Ele consegue transformar isto, só falta ver unicórnios a voar e elfos.

Mas na realidade, tirando Passos Coelho, se olharmos para os discursos de Natal dos primeiros-ministros nos últimos anos, António Costa era mais ou menos a mesma coisa.

António Costa também era mais ou menos assim. Não tinha tanto esse lado Gustavo Santos, mas também era assim. Mas isto para dizer o quê? Que acho bem que um primeiro-ministro passe esperança ao país. Agora, o problema é: é verdade que nós temos, do ponto de vista metafórico, muitos Cristianos Ronaldos no país. Quem luta todos os meses para chegar ao fim do mês com dinheiro na conta, não deixa de ser um Cristiano Ronaldo à sua maneira. Quem acorda às 04:00 ou 05:00 para ir trabalhar e está um dia inteiro no trabalho e vai deixar os filhos à creche, se tiver creche, quem adoece e está 14 horas no URG. Tudo isto são provas de resiliência de um povo. O problema é que não basta ter um Cristiano Ronaldo ou 10 milhões de Cristianos Ronaldos no país, se depois o treinador não se chamar José Mourinho, Pep Guardiola ou Jürgen Klopp E está por provar que Luís Montenegro seja metaforicamente um Pep Guardiola, um Jürgen Klopp ou um José Mourinho, que agora treina o meu clube. Por que eu estou a dizer isto? Porque eu acho que há aqui um fado nacional de Luís Montenegro quer ser reformista, fala como um reformista, mas será que é um reformista? Parece aquela coisa do pato: grasna como um pato, tem penas como um pato, se calhar é um pato. Eu tenho mesmo muitas dúvidas, porque até agora, olhando para o histórico destes dois anos, vamos descontar o primeiro ano. Olhemos desde as últimas legislativas. As duas grandes prioridades de Luís Montenegro foram lei da nacionalidade e lei da imigração. Estas foram as duas grandes prioridades de Luís Montenegro. Do orçamento já ninguém se lembra, sequer. Não há nada pra lembrar. E do ponto de vista de redução de carga fiscal, basicamente, houve uma continuidade daquilo que já vinha atrás dos governos de António Costa, mas ainda assim positivo. A questão é: o que há pra fazer no país do ponto de vista de reformas não é só a reforma do Estado, que já agora, essa onde é que está? Qual é a ideia? O que está para ser debatido? O que o governo vai fazer? Onde é que andou o ministro? A última vez que eu o vi foi na Web Summit. O que é que há? Mas há muito mais pra fazer. Nós falamos muitas vezes da gestão na saúde. Não é um problema só de falta de gestão ou de má gestão na saúde, é um problema de gestão do Estado, é a forma como o Estado é gerido. O problema é muito mais grave e muito mais transversal do que apenas o problema da saúde. A saúde é só o exemplo mais visível e aquele que as pessoas sentem na pele mais diretamente. E com isto termino dizendo: se Luís Montenegro conseguir ser consequente com o discurso que fez, eu acho que ele tem todas as condições pra fazer um mandato até o fim, porque eu acho que nenhum partido da oposição se atreverá a derrubar um governo que está objetivamente a apresentar resultados e com o qual as pessoas estão manifestamente satisfeitas. Claro, nunca vai estar toda a gente satisfeita, mas se o mood geral do país for de satisfação com o caminho que o governo está a fazer, eu acho que há condições para estabilidade política. Se, pelo contrário, isto for tudo um balão de oxigênio que vai lá alguém fura e aquilo esvai-se num instante, eu acho que Luís Montenegro provavelmente vai ser vítima dele próprio e, de facto, isto não passa de um discurso de autoajuda.

António.

No contexto político que vivemos, falar numa legislatura de três anos e meio é uma eternidade.

Já nem estamos habituados.

Sim, é no mínimo ousado. Eu creio que, de facto, depende mais de Luís Montenegro e a pergunta que ele deixava implícito é o que Montenegro quer fazer nestes três anos e meio. O que quer fazer com esta legislatura? Apesar de tudo, não tendo maioria absoluta, tem um contexto político que é favorável, apesar de não ter maioria absoluta. Tem os governos regionais, tem as principais Câmaras, está aqui um movimento. Até um país, como já se percebeu, sensível a temas que estiveram na agenda do governo, como a imigração, por exemplo. Isso confere a Luís Montenegro uma autoridade reforçada pela terceira legislatura que começou no dia seguinte ao arquivamento da investigação preliminar ou a averiguação preventiva da Spin Livro. E na verdade, nesse momento, começou um novo jogo, porque apesar de tudo, saiu essa nuvem. Agora, vamos ver. O primeiro ano, de facto, foi um ano pra ganhar eleições. Na verdade, o governo não caiu exatamente pelas razões que Montenegro esperava, mas acabou por cair por iniciativa do próprio Luís Montenegro.

Por uma burrice de Pedro Nuno Santos?

Também, mas por uma decisão, à data, daquela moção de confiança, que acabou por reforçar um bocadinho. E nós nunca saberemos. Eu não compro a tese de que os portugueses não quiseram saber nada do caso Spin Livro e até reforçaram a votação em Luís Montenegro, porque depois de um ano tão generoso como o que tivemos, a pergunta é: por que ninguém ganhou com maioria absoluta, tendo em conta o que deu à função pública e aos pensionistas, dois universos eleitorais muito importantes. Mas a verdade é que reforçou um bocadinho. Eu diria que reforçou agora politicamente com a Justiça, e a questão é saber o que é que quer fazer. Eu não resisto a comparar a intervenção de Luís Montenegro com o artigo, que também já é uma tradição, de Marcelo Rebelo de Sousa no Jornal de Notícias e que no fundo, são interessantes porque se cruzam em alguns pontos, mas que mostram dois países.

Dois países diferentes?

Sim.

E um político que está de saída e outro que está de entrada.

Eu não diria que são diferentes, mas que olham pra pontos diferentes de análise. Porque Marcelo Rebelo de Sousa está de saída. Vamos ter agora a intervenção de final de ano do presidente, mas na verdade, este artigo de opinião já é uma tradição há alguns anos. E o presidente opta por defender ou sublinhar o risco de sobrevivência do regime tal qual o conhecemos e também defender a estabilidade política. Na verdade, também toca nesse aspecto, mas não exatamente pelas mesmas razões de Montenegro. Porque Montenegro quer estabilidade pra fazer coisas, diz que fará se tiver essa estabilidade. Marcelo Rebelo de Sousa diz que a estabilidade é importante pra proteger o regime de populismos E de riscos de rotura, até vai buscar Sampaio e o Muro de Berlim pra reconhecer que estamos em momentos de charneira. E apesar de tudo, provavelmente, como sempre nestas coisas, o equilíbrio estará ali no meio, sendo que não retratam os dois a mesma coisa, mas apesar de tudo, olham pro país de pontos de vista diferentes, mas dizem o que nos dizem? Que, de fato, implicitamente ou involuntariamente, obviamente, Marcelo acaba por concluir que estará nas mãos do atual governo, implicitamente, a capacidade de manter o regime pela forma como for capaz de reformar o país, porque se esse nível de descontentamento continuar, esse nível de incapacidade de resposta do sistema tal como conhecemos, não é só em Portugal, mas falemos de Portugal, o nível de resposta não for satisfatório, obviamente que os populismos vão ganhar mais espaço. Eu acho que essa leitura cruzada dá uma perspectiva interessante sobre a responsabilidade. Eu não gosto muito destas comparações sobre o Ronaldo.

Eu também não.

Metáforas futebolísticas.

Sim, e sobre o Ronaldo ainda por cima.

É verdade. Até porque daria uma outra ambição ao país. Nós temos tantos portugueses, um infelizmente foi assassinado há poucos dias, mas que são tão melhores exemplos para os portugueses, até de o país crescer.

Com todos os méritos que o Ronaldo tem.

É a metáfora do futebol Fátima e Fado.

É preguiçosa e eu ainda por cima acho que esta recente iniciativa do Ronaldo de ir aos Estados Unidos, estar com o Trump e fazer tudo aquilo em nome do regime saudita, nada daquilo nos soa, eu não ia dizer soa mal, mas nos soa confortável. Vou utilizar um termo cuidadoso.

Queres dar uma nota, António, já aqui ao discurso, à mensagem de Natal do Luís Montenegro?

Eu dou um 12 a Montenegro, o primeiro-ministro tem que ter esta ambição, mas precisa de aprovar e este ano ainda é curto. E se olhássemos só pra saúde, seria uma negativa. Eu ainda por cima tive a oportunidade de entrevistar o ministro da Educação, não é que já tivesse percebido, mas ouvindo viva voz em direto o que são as mudanças que estão a ser feitas, eu acho que são muito importantes. Também como o Anselmo, na reforma do Estado, falta perceber o que está a ser feito, pra lá de anúncios e de algumas coisas mais ou menos motivacionais também. O que está a ser feito, áreas em que se está a ser feito mais. Veremos na área laboral o que vai sair desta anunciada reforma. Portanto, eu dou um 12 a Montenegro.

Anselmo.

Eu subo pra 13, no mesmo pressuposto do António. Vamos ver o que o Luís Montenegro é capaz de fazer, por que eu subo pra 13? Só porque eu acho que ele não está a fazer tudo mal. Ou seja, eu acho que há coisas que Luís Montenegro, não apenas no discurso, mas há coisas que Luís Montenegro está a fazer que estão no caminho certo, pelo menos é a minha opinião, mas dou um 20 à paciência do país e dos portugueses que andam há anos, décadas, à espera que o país dê de fato o salto, e nós nunca damos o salto, estamos sempre à espera. E, portanto, acho que nós somos um país muito paciente e um povo muito paciente.

Se calhar esse é o nosso problema.

Ainda sabes mais um bocadinho, Raquel, ou ficas por esta escolha?

Não, eu acompanho o António Costa, dou um 12 e acompanho o António Costa também, e era aqui uma nota final que eu estava a dar ainda em relação a isto, que é de fato a diferença que faz o ministro da Educação. E não é por acaso, que em todas as críticas que ouvimos agora ao discurso do primeiro-ministro, não há uma referência à educação, coisa que há dois anos era impensável. E apesar de continuarem a existir muitos problemas na educação, as pessoas percepcionam um rumo, e um rumo certo na educação, e isso é mérito da equipa da educação e do ministro da Educação. Na saúde não se percebe, na administração interna não se percebe, enfim, em todas as outras áreas, nós não conseguimos perceber. Na educação conseguimos perceber que se está a fazer alguma coisa e que se está a ir no caminho certo.

Fica então dois 12 e um 13 pra mensagem de Natal do primeiro-ministro. E agora para falar de um artigo que foi publicado há instantes, ainda agora ouvimos também nas notícias às 18h30 aqui no Sete Observador, Anselmo, com Marcelo Rebelo de Sousa incomodado com aquilo que tem sido a atuação do Luís Montenegro, nomeadamente no que diz respeito a haver ou não militares no terreno na Ucrânia.

Acaba como começou esta relação de Marcelo com Luís Montenegro. Não é tanto pela gravidade da situação, mas é sobretudo pelo significado político e também, já agora, porque estamos à beira de eleições presidenciais, mostra bem a relevância da escolha do próximo presidente da República e de que forma é que o país também pode ter alguma estabilidade, já agora, em função da escolha que os portugueses fizerem. Não é de agora, a relação entre Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa não é fantástica. Houve sempre, sobretudo, um problema de confiança ou de falta dela, por parte de Luís Montenegro em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Tivemos vários episódios nos últimos dois anos de coisas que Luís Montenegro não dizia a Marcelo, que Marcelo só sabia ou pela comunicação social ou por intervenções públicas de Luís Montenegro, e esta é mais uma. Nós só temos, na verdade, na notícia do Observador, temos sobretudo a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, não temos a explicação de Luís Montenegro, mas eu tenho o Rui Pedro Antunes como um jornalista muito bem informado e, portanto, não me custa nada acreditar que, de fato, o Marcelo esteja muito irritado com Luís Montenegro por ter ouvido o primeiro-ministro dizer na Ucrânia que Portugal podia pôr tropas no terreno, obviamente integrado numa missão internacional.

Acho que Marcelo também quis aproveitar esta manutenção de paz. Acho que Marcelo também quis aproveitar mais este episódio pra fazer uma última prova de vida e pra dizer ao país, apesar de estar em Estoril, ele não está em Estoril, apesar de já não ter a plenitude dos seus poderes, ainda é o presidente da República, portanto convocou o Conselho de Estado para fazer, sobretudo, uma posição política. Acho que era escusado. Se Luís Montenegro podia ter falado com Marcelo antes de ter feito aquela intervenção, não percebo exatamente porque não o fez, afinal de contas, é o presidente da República. Acho que isto desprestigia as instituições e nomeadamente a instituição que devia ser a mais importante do país, que é a Presidência da República, e leva-nos, sobretudo, a essa reflexão, que não é, de todo em todo, indiferente quem será o próximo presidente da República, porque não é indiferente a relação. Eles não têm que estar sempre de acordo, eles não têm que estar sempre alinhados, mas tem que haver um respeito institucional entre o primeiro-ministro e o presidente da República, isso parece-me óbvio. E Marcelo tem as suas culpas no cartório, mas Luís Montenegro também não precisava dar este fim ao mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

Queres dar alguma nota, Anselmo?

Ao episódio em si, porque eu não tenho a informação toda. Eu acho que Luís Montenegro ainda terá que dizer qualquer coisinha sobre isto. Mas eu dou um oito a mais este episódio. Acho que era absolutamente desnecessário, o país tem muito mais com que se preocupar.

Eu quase arrisco acrescentar, lendo com atenção a notícia d'O Observador e de Rui Pedro Antunes, que Montenegro arriscará dizer: "Eu já tinha dito. E como já tinha dito, enfim, repeti, sublinhei, assinalei naquele contexto." Mas é evidente que Marcelo Rebelo de Sousa, na verdade, tu dizias, ele ainda está em plenitude das suas funções, não pode é dissolver o Parlamento.

Eu também disse que está diminuído politicamente.

Agora, obviamente que está numa fase, e se é verdade que Luís Montenegro nunca cuidou propriamente de valorizar a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, em momento nenhum, quando havia riscos para isso, o que se nota desta declaração é que o primeiro-ministro se esqueceu realmente que é o presidente da República, que é chefe de Estado, que é chefe supremo das Forças Armadas e, portanto, que tem aqui, obviamente, uma posição a ser ouvida, mesmo que institucionalmente, mesmo que não seja a última. E, portanto, obviamente, acho que a responsabilidade aqui é de Marcelo, embora isto seja um epílogo de uma relação que nunca foi fácil.

De desconfiança sempre.

Sim.

Olhando agora para aqueles candidatos que podem vir a ser presidente da República, António, tinhas dado um 16, se bem me lembro, na segunda-feira, antes de visão do debate presidencial entre Marques Mendes e Gouveia e Melo. Alguns dias envolvidos já desse debate, o que te ficou desse frente a frente?

Eu dou um seis a mim mesmo.

Eu também dava um seis.

Ainda estás a recuperar.

Fui talvez ingênuo, talvez, enfim.

Como estamos todos.

Com algumas expectativas, obviamente, e não era só excessivas, deslocadas, mas mesmo mais do que excessivas, deslocadas. Mas isto tem a ver, de facto, com este ponto das botas no terreno e com a relação que, de facto, se quer e que é mais importante do que parece, obviamente, entre o presidente da República e o primeiro-ministro. Ela é sempre importante, mas às vezes nós tendemos a esquecer-nos da sua relevância e ela ganha relevância quando estes tipos de episódios acontecem. Quando não acontecem, é porque está tudo a correr bem e ela parece menos relevante. Quando não corre bem, acontecem estes episódios. Eu acho que o debate, eu trouxe-o aqui porque queria, no fundo, passados estes dias e, enfim, resteu e o Anselmo tivemos a oportunidade naquela noite de analisar o debate, que foi muito em cima. Passados estes dias e até as reações e a forma como o debate foi digerido publicamente e politicamente por todos os intervenientes, por aqueles dois, mas depois por todos, permite-me acrescentar o seguinte em relação àquela nota: eu acho que, de facto, foi um mau debate. Eu acho que, na verdade, Marques Mendes perdeu o debate, mas eu creio que Gouveia e Melo não o ganhou. E eu explico por quê. Acho que, obviamente, Marques Mendes andou atrás de Gouveia e Melo em todo o debate, não conseguiu sair daquilo. Ficou com um peso nas costas que eu acho que obviamente vai ser aproveitado. Ainda assim, e passados estes dias, eu até creio que foi menos aproveitado do que eu antecipava naquele momento, isto é, não houve um carregar das tintas, nomeadamente por parte de outras candidaturas, até de Cotrim Figueiredo, que tem sido particularmente assertivo nesse tema, e menos ainda de António José Seguro, que sempre foi muito cuidadoso no tema da vida profissional de Luís Marques Mendes. E creio que mostrou Gouveia e Melo, eu diria, mostrou a natureza de Gouveia e Melo que nós conhecíamos quando estava nas vacinas, quando teve aquele episódio do Mondego, autoritário e não só com autoridade, mas mesmo uma faceta de autoritário que eu acho que talvez não o tenha beneficiado do ponto de vista eleitoral, um lado mais agressivo, não é só apenas assertivo, e com um tema que, de facto, obviamente, eu devo dizer, eu acho que as respostas de Marques Mendes ao almirante Gouveia e Melo sobre é um Ventura 2. Eu acho que é curto, tendo em conta a responsabilidade e o que está ali em causa. Mas dito isto, de facto, pareceu um Ventura 2, sendo que nós temos um Ventura

Lhe está na natureza aquilo que os portugueses conhecem. Portanto, eu não sei se voltar à casa de partida, que Gouveia e Melo voltou com aquele debate, se o terá ajudado particularmente do ponto de vista eleitoral, e se terá ajudado nesta discussão sobre o que é um presidente da República em cooperação, não é apenas em ajuda, em apoio, mas em cooperação institucional com o governo no contexto político em que vivemos. E, portanto, creio que daquele debate, na verdade, eu acho que perderam os dois por razões diferentes.

E para além do seis que deste a ti próprio, queres dar mais alguma nota?

Olha, eu dei um 11 àquele debate naquele momento e passados estes dias-

Queres voltar a dar?

Não, mantenho o 11 para os dois, porque eu acho que os dois perderam por razões diferentes. E apesar de também ser importante dizer, entraram naquele debate em posições diferentes face ao que eram as sondagens. Veremos o que é que as sondagens nos vão dizer agora, porque já vão apanhar todos os debates, nomeadamente aquele. Veremos.

Raquel, e de que forma as presidenciais tiveram efeito também nesta quadra natalícia? Pelo menos houve muitas mensagens de Natal dos candidatos, pelo menos houve isso.

Não, mas eu sobretudo queria aqui ainda também pegando nisso que o António estava a dizer, porque é isso, eu acho que todos nós tivemos os nossos encontros natalícios e eu notei particularmente este ano como o tema das presidenciais não esteve alheio das conversas de toda a gente com quem fui estando, mas sobretudo numa nota de desilusão. Portanto, nós andamos aqui a dar vitórias e derrotas nos debates e aqui um bocadinho também na nossa bolha, mas o que eu pude sentir, tenho sentido, não foi só no Natal, mas particularmente, é que há um sentimento de desilusão com a escolha que vai ter que ser feita necessariamente no dia 18 de janeiro, e é uma situação para a qual os debates ajudaram a carregar nas tintas. Ou seja, independentemente, e neste debate mais aceso entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, aceso e monotemático e que traz um tema e uma questão que eu acho que não traz nada de bom para a democracia, devo dizer aqui pessoalmente, eu acho que quando nós todos nos sentamos a dizer, e foi uma conversa que eu vi muito também nos encontros natalícios, quando nós todos nos sentamos aqui a dizer: "Não estão cá aqueles candidatos, porque aqueles candidatos, como já tivemos outros, é que eram ótimos para estar nesta corrida presidencial", leia-se António Vitorino, leia-se Paulo Portas, leia-se muitos outros nomes de que se falou. Eu acho que neste nível de discussão política em que agora se está, é muito pouco provável que venham a surgir, porque as pessoas simplesmente não estão para este tipo de escrutínio. É evidente que o escrutínio é importante, mas eu acho que se está a passar uma barreira que torna praticamente impossível ex-presidentes da República. Eu não sei se um Jorge Sampaio resistiria a um escrutínio destes, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa com os pareceres que fez ou não fez. Enfim.

E também foram que era a altura.

Estou aqui a dar exemplos. E portanto, eu acho que estes próximos dias não me parece que vão elevar muito o nível do debate e vejo as pessoas a sentirem-se pela primeira vez, vejo as pessoas verdadeiramente com dificuldade em fazerem uma escolha. E se calhar é por isso que temos as sondagens naquelas situações de empate técnico que temos.

E será que, e um minutinho para cada um, será que o debate das rádios poderá mudar aqui alguma coisa também na questão das sondagens, Raquel?

Já não seria a primeira vez. Eu devo dizer que estive na origem do primeiro debate das rádios e acho que é uma ótima aquisição para as campanhas eleitorais. Acho que há muito mais capacidade de concentração no conteúdo e menos na imagem. E acho que isso tem trazido uma mais-valia às campanhas eleitorais e, portanto, estou com expectativa para ouvir daqui a uma semana.

Exatamente, hoje é uma semana. Anselmo?

Com todos?

Com todos, com os oito principais.

Duas notas sobre isso. Eu achei muito curioso que, e indo ao encontro do que é que as próximas semanas nos podem trazer, nomeadamente o debate das rádios, achei muito curioso, hoje acabei de ouvir uma longa entrevista do António José Seguro ao Daniel Oliveira, ao podcast "Se Perguntar Não Ofende". E achei muito curioso que o António José Seguro praticamente definiu como os seus grandes adversários Almirante Gouveia e Melo e André Ventura, não está lá Marques Mendes. E seguramente que aquilo não foi um lapso. Isto para dizer o quê? Que eu intuo, eu não vejo sequer o próprio André Ventura muito interessado em cavalgar este tema. Acho que o eleitorado dirá melhor do que eu, mas a percepção que eu tenho é que esta jogada do almirante Gouveia e Melo foi altamente arriscada, por um lado, porque ele precisava de se sobressair de alguma maneira, por outro lado, porque ele desmontou ou desfez toda a imagem que estava construída à volta dele, toda a imagem de A pessoa que vem de fora da política e que não gosta de bater pequena política, politiquice. Ele não gosta da politiquice, ele fugia da politiquice.

Ele dizia.

Não fez outra coisa durante meia hora e nos dias seguintes. E sobretudo a imagem institucional, estamos a olhar para alguém que vai ocupar o mais alto cargo da nação e que é um institucional, e que não desce para um combate na lama. Eu acho que essas duas coisas desfizeram por completo a imagem que ele estava a construir e que mal ou bem lhe deu, no início, é verdade, resultados altíssimos nas sondagens. Agora veremos como é que o eleitorado reage, de facto, a isso. Eu não vejo que seja sustentável aguentar mais um mês de campanha só a falar da carreira de Luís Marques Mendes.

Não é possível.

Estou muito curioso para saber se o almirante vai ficar a falar sozinho sobre esse tema, ou se os outros candidatos, porque à esquerda, Catarina Martins, Jorge Pinto, António Filipe, já se percebeu que não estão nada interessados em falar sobre isso. António José Seguro também não me parece nada interessado em falar sobre isso. O Cotrim, que estava a falar muito sobre isso, foi ultrapassado pela direita, claramente, por Gouveia e Melo, e portanto sobra André Ventura, que também não me parece que precise, por um lado, porque se precisasse fazia sem problema nenhum. E eu não sei se Gouveia e Melo não vai ficar a falar sozinho sobre isso.

António, quer concluir também?

Uma nota só para o debate. Eu acho que o debate vai ser interessante porque vai ser a oito. Eu acho que vai permitir, provavelmente, consolidar sem essa dimensão que a Raquel dizia mais formal da imagem, de como é que está, como é que aparece, como aparece nas rádios, apesar de tudo. Embora hoje, com as gravações e com os vídeos exigem algum cuidado. Mas é uma dinâmica diferente, mesmo com a imagem. Mesmo com a imagem é uma dinâmica diferente e eu acho que vai ser interessante. E eu sou daqueles que acha que os debates das televisões foram importantes. Acrescentaram e eu creio que este último também seguramente vai acrescentar alguma coisa, consolidando uns, tirando a outros. E veremos, que é a minha interrogação, nomeadamente à esquerda, como é que se vão comportar, desistindo ou não, os três candidatos à esquerda de António José Seguro. Essa vai ser uma interrogação interessante para ver como é que se vai condicionar o debate e o pós-debate.

António Costa, um abraço. Raquel Bocasis, obrigada por terem vindo a mais um. E o "Vencer" está de regresso amanhã, depois das 10h30, nas manhãs 360 de fim de semana da Rádio Observador.