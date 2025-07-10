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Que pode acompanhar aqui na rádio, no Observador, em direto e também em formato vídeo nas redes sociais e site do Observador. Hoje a equipe das manhãs 360 junta-se a Ana Sales e o Luís Rosa, Carla.

E a Ministra da Saúde deu ontem uma entrevista para falar dos problemas do SNS, no momento em que estava debaixo de uma forte pressão. Ana, como é que sai depois desta entrevista?

Parecia que estavas a dizer que a Ministra da Saúde se juntava ao vencedor também.

Ontem juntou-se também a um painel de jornalistas.

Não esperava que Ana Paula Martins anunciasse numa entrevista soluções mágicas para todos os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Viu-se alguma mudança de postura. Aliás, eu acho que foi um pouquinho para isso que esta entrevista serviu. Esta já não é a ministra que há um ano dizia que os hospitais têm lideranças fracas. Baixou um pouco a crista. Acho que a entrevista, como eu estava a dizer, serviu à ministra para isso, queria aparecer nesta altura crítica para tentar suavizar a imagem insensível que vinha passando em algumas situações, quando disse que tudo funcionou no caso em que tudo não funcionou, em que uma mulher perdeu um bebê. E sendo confrontada com essa falta de empatia, respondeu dando o exemplo pessoal do filho, do que terá passado com o filho, para humanizar a figura que as pessoas agora basicamente associam a falhanço. E eu acho que ela ia com essa na calha, tinha aquilo para dizer e disse. Eu acho que a Ministra da Saúde ou qualquer ministro, deve ser empático, pode ser empático. Acho que convém que seja, mas tem que ser, sobretudo, capaz de garantir que tem respostas para os problemas que são da sua responsabilidade. E acho que quem viu esta entrevista não ficou assim tão descansado quanto isso. O que nós tiramos dali ontem foi que vem mais um verão muito difícil. Julho e agosto vão ser meses muito complicados para utentes, para os próprios profissionais de saúde que estarão a trabalhar. E as pessoas têm razões para estar preocupadas. As mulheres grávidas da margem sul e da península de Setúbal têm o dobro das razões para preocupação. E o que vemos é uma ministra a pedir tempo, e de fato, coisas que precisam de tempo, mas a dizer que há coisas que melhoraram no último ano e apontar as tais soluções para a partir de setembro, quando o que se calhar era preciso era um planejamento um pouco mais imediato, nem que fosse de recurso, até que houvesse outras soluções mais estabilizadas. Eu acho que é bom a ministra não fazer promessas que não pode cumprir, como já fez, como sabemos, mas aqui não se trata disso, trata-se de mínimos de resposta que o SNS tem que garantir às pessoas. A certa altura, Ana Paula Martins diz sobre alguns dos casos que terminaram da pior forma, acho que quando estava a falar da tal empatia, que a medicina não resolve tudo ou a medicina não consegue resolver tudo. Eu achei um argumento um pouco surreal. Acho que não é isso que se está a pedir neste momento, que o SNS faça milagres da medicina. Está-se a pedir que as pessoas tenham acesso aos cuidados de saúde e que isso não seja dificultado como está a ser. E, portanto, a ministra até pode ter mudado de postura pública e ter tentado suavizar a imagem rija, como diz o primeiro-ministro, mas não me parece que tenha saído.

Eu não sei, Ana, se tentou suavizar, se está verdadeiramente massacrada por este ano à frente do ministério. O que eu vi ontem foi que a saúde não dá saúde a ninguém e muito menos a um ministro. A ministra pareceu-

Estava abatida.

Sim, pareceu-me claramente. Podemos falar da questão do conteúdo. Eu acho que é importante falar da forma e da forma de expressão física da ministra, que me pareceu, de fato, abatida, porque isto é uma avalanche de situações, de casos, porque estamos a falar dos casos e casinhos, uns mais graves, outros menos graves, que afetam a saúde. Desde o caso da dermatologia, das cirurgias no Hospital de Santa Maria, até ao caso de uma ou mais grávidas que perdem os bebês. Pode não ser pelo socorro, a forma como é prestado, mas não ajuda certamente andar a passear de hospital em hospital à procura de um em que tenha atendimento. E esta sucessão de casos, a juntar ainda foi questionada sobre a violência obstétrica, pareceu-me que a ministra a certa altura estava fisicamente cansada e já não conseguia dar resposta. Estou a recordar-me dessa resposta a propósito da violência obstétrica e das mudanças que o PSD quer.

Ela gaguejou aí um pouco.

Gaguejou e eu fico espantado. Como é que a ministra não tem resposta para isto preparada? E pareceu-me que não tem resposta porque é demasiada areia já para a camioneta. Eu não sei se desta ministra ou de qualquer ministra, mas pareceu-me que até, como dizia a Ana, em comparação com a forma como Ana Paula Martins entrou, se deu a conhecer, acho que este ano está a passar uma fatura pesada à Ministra da Saúde.

José Manuel, vês aqui uma ministra diferente?

Aquilo que me pareceu importante, não é importante, é perceber-se o que vai acontecer nesta entrevista, foi, pela primeira vez, pareceu-me que havia problemas que não foram iludidos. E houve um número que eu fixei. Esse número que eu fixei foi: Portugal tem 165 urgências abertas 165. Eu olho para este número e pergunto: se um país com a nossa dimensão e, sobretudo, com a falta de recursos que existem e que não vão deixar de existir, as pessoas tiram o cavalinho da chuva, não vão nascer médicos das pedras, nós não vamos dar pontapés a pedras, não vão sair de lá médicos, nem enfermeiros. Portanto, se faz sentido ter 165 urgências abertas. Há aqui uns tempos, a antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, publicou aqui um artigo no Observador em que dizia que muitas vezes há urgências que estão fechadas, porque não têm as equipas consideradas mínimas pelas ordens profissionais lá dentro, mas estão lá pessoas dentro. Há urgências obstétricas fechadas em que estão lá os enfermeiros todos, em que está lá o pessoal administrativo e em que estão lá dois médicos. Não estão em três, e o mínimo é três. E eu pergunto se é melhor tê-las abertas, mesmo só com dois médicos, ou ter as crianças nas ambulâncias ou a circular de hospital em hospital. Só que se nós dissermos que são com dois médicos só, cai o carma e a trindade, porque não pode ser, porque não é seguro, porque isto e aquilo e coloutro. Ora bem, eu acho que há aqui decisões difíceis a tomar, que o poder político há muito tempo que foge delas. Porventura, uma das decisões mais difíceis a tomar é ordenar as urgências. Já percebemos no que isso dá. Nós acabamos de ouvir agora no noticiário uma senhora que se apresenta como da Associação de Utentes do Hospital do Barreiro. Eu acrescento que ela é candidata da CDU à Junta de Freguesia, precisamente da zona do hospital. Portanto, não é a sociedade civil a manifestar-se, é o PCP a manifestar-se. E diz que nada de fechar urgências, tem que ter tudo aberto, tudo ao lado de casa, tudo pertinho. E nós temos, no que diz respeito, por exemplo, à rede de urgências obstétricas, nós falamos com médicos fora e eles dizem-nos isto. Ontem vimos o Eduardo Barroso, e aliás, acabamos de ouvir o Eduardo Barroso, que é um médico conhecido, a falar da sua opção. Ele é do Partido Socialista, vai apoiar Marques Mendes, que não é da área política dele. Mas ele deu uma entrevista à SIC há dois dias, em que disse algumas destas coisas. Diz: "Esqueçam, não prometam médicos de família, porque não há, eles não vão nascer debaixo das pedras. Esqueçam, porque as ordens não estão a portar-se como deve ser". Disse uma quantidade de coisas que só pessoas como ele, que já não estão na carreira, já passaram esse tempo, já não têm nada a perder, é que dizem preto no branco. E eu creio que a ministra não disse essas coisas. Eu acho que para saber se o que ela disse ontem vai ter sequência ou não, eu quero perceber melhor o que é que vai acontecer na reestruturação ou não reestruturação da rede de urgências. Creio que aqui está um dos problemas que nós temos em Portugal, é a rede de urgências. A rede de urgências não pode funcionar à vez, tem que realmente funcionar com urgências fixas e urgências que fecham, ponto final, parágrafo. Eu sou do tempo em que em Lisboa nasciam o dobro dos bebés que nasciam hoje e havia um terço das maternidades. Um terço são 500 maternidades, ia tudo nascer ao Alfredo da Costa. Vinham de dezenas de quilómetros à volta nascer ao Alfredo da Costa. E já tínhamos índices de mortalidade infantil muito baixos nessa altura. Não foi isso que fez a diferença. Vou dar outro exemplo, uma coisa que como muitas vezes esta discussão também não é serena. Não sei se te recordas, Carla, quando foi a greve do INEM, lembras-te do número de mortes que se atribuiu à greve do INEM?

11. Ia dizer nove, são 11.

11 mortes. Afinal de contas, houve uma. E essa uma, aparentemente, foi um erro técnico de quem estava na urgência, não foi por causa da greve. Mas entretanto o tempo passou e houve gente demitida, houve substituições. Não tenho nada a certeza que as coisas tivessem ficado melhores, mas foi dado como adquirido que tinham morrido 11 pessoas, que não tinham. Aliás, havia situações em que pela própria notícia se percebia que dificilmente isso devia ter acontecido. Podia ter acontecido, porque há situações em que infelizmente, a morte é súbita. E não há INEM no mundo que esteja ao lado pra salvar uma morte súbita. As pessoas às vezes caem para o lado, sobretudo quando são questões cardíacas e só se estiverem numa unidade de cuidados intensivos é que alguém consegue ressuscitar essa pessoa. Estas discussões são extraordinariamente difíceis. Eu infelizmente acho que nós não vamos ter nada de substancial nos próximos meses, porque temos eleições autárquicas em outubro. Eu sou capaz de prever que até ao dia 12 de outubro, ninguém vai ter coragem pra mexer nestas redes que aparentemente estão a mais. A ministra ontem falou que a própria Dinamarca, que é um país bastante mais rico que nós, está a rever estas redes precisamente por questões que eu suponho que são semelhantes às nossas. Neste momento, está a haver uma greve de médicos no Reino Unido, no país onde o nosso SNS se inspirou. E também em parte por motivos parecidos, quer dizer, faltam profissionais, não nascem debaixo das pedras. E eu creio, desse ponto de vista, eu estou de acordo com tudo o que disse a Ana e o Bruno. Ela esteve bastante mais humilde, digamos assim, e numa situação destas é necessária humildade. E no que diz respeito, por exemplo, também ao tema da violência obstétrica. Eu creio que foi ontem ou anteontem que nós tivemos aqui um explicador sobre essa matéria. Eu confesso que era um tema que não fazia absolutamente nenhuma ideia. Ao ouvir aquele explicador, fiquei um bocadinho mais esclarecido E percebi que há uma diferença entre uma noção de violência obstétrica, que diz que é violência obstétrica haver urgências fechadas, como chegou a dizer uma das pessoas que estava no Explicadora. Isto é um disparate. E outra coisa que disse o obstetra que estava presente, que uma operação médica que tem um nome esquisitíssimo, que eu próprio não sabia o que queria dizer.

Episiotomia.

Episiotomia. Episiotomia basicamente é quando é preciso abrir um bocadinho o caminho para o bebê sair. Não se trata de uma cesariana.

Sim, não tem nada a ver.

Trata-se de abrir caminho. Que é uma operação médica que deve ser evitada, mas que quando nós temos as mães a ter as crianças cada vez mais tarde, percebemos que às vezes é mais difícil que nasçam crianças saudáveis quando o momento do nascimento já é com mães menos novas. Portanto, é evidente que criminalizar ou quase criminalizar esta operação médica, este ato clínico, também não me parece correto. Uma coisa é abusar dele, mas também nós temos outra coisa, que é abusamos das cesarianas e sobre isso não vejo ninguém a querer criminalizar.

E agora sem abusar mais do tempo, a tua nota.

Já estou a falar mais, que este tema apaixona-me. Eu vou dar à ministra uma nota 10, porque é uma evolução positiva, mas está muito longe de mostrar que depois vai ter a coragem para tomar as medidas definitivas. As coragens e as condições políticas, porque eu creio que aquele lugar é um lugar para estoirar mesmo com a pessoa mais resistente do mundo.

Bruno, que nota vais dar?

Eu dou um oito à ministra da Saúde por estar visivelmente cansada e afetada por todos estes problemas do setor.

Será que a nota vai ter tendência a descer contigo, Ana?

A minha nota também é um oito.

É um oito. Os problemas vão continuar ainda durante algum tempo. Ora, já falámos aqui de Eduardo Barroso. Luís Rosa, Eduardo Barroso que vai dar não só o apoio a Marques Mendes, mas também será mandatário.

Sim, eu acho que é mais um importante apoio à esquerda para a candidatura de Marques Mendes. Acho que é um apoio relevante, porque é uma figura pública com notoriedade. É muito conhecido pelos adeptos de futebol, e sabemos que o futebol é um tema muitíssimo importante na sociedade portuguesa, mas também, obviamente, pelo seu currículo como médico. O José Manuel Fernandes acabou de citar as posições de Eduardo Barroso sobre a área da saúde, que são sempre posições relevantes. Porque é obviamente uma figura do Partido Socialista, politicamente é essa a análise mais relevante para Marques Mendes. É uma figura do PS, sobrinho de Mário Soares, sobrinho de Maria Barroso, e sempre foi uma figura envolvida com o Partido Socialista. E este apoio é muito importante, obviamente, numa luta com a candidatura com António José Seguro, que ainda não tem o apoio oficial do PS. Eu acho que na entrevista à Rádio Observador, a forma como Eduardo Barroso justificou o apoio a Mendes, com as características mais relevantes do candidato, experiência e currículo político, conhecimentos jurídicos, de economia, bom senso, moderação e que nos garante a democracia. Aqui estou a citar. Acho que são características relevantes, acho que resumem bem a candidatura de Marques Mendes. Há aqui um ponto também que me pareceu interessante, acho que o Eduardo Barroso foi correto com António José Seguro. Ao justificar o fato de apoiar Mendes e não Seguro, não utilizou o tom de sobranceria que muitos dirigentes da ala esquerda do PS, os chamados lisboetas e elitistas, têm utilizado contra Seguro. Isso dá credibilidade ao apoio de Eduardo Barroso a Marques Mendes. Mas mais importante, o apoio de Barroso junta-se a muitos outros que Mendes tem vindo a recolher à esquerda, como André Sampaio, o filho do presidente Sampaio, José Mendes, um ex-secretário de Estado do Ambiente de António Costa, que foi o responsável por uma reforma muito relevante do transporte rodoviário de passageiros. Manuela Laranjes, mulher do presidente Laranjes, Sobrinho Teixeira, o ex-secretário de Estado do Ensino Superior de António Costa, que foi presidente do Politécnico de Bragança. Enfim, e mais figuras que são menos conhecidas, como Fernando Sousa, por exemplo, ex-deputado do PS, Antero Barbosa, que é presidente da Câmara de Fafe, e também a escritora Alice Vieira, que não é próxima do PS, mas sim muito próxima do PCP, e que, por exemplo, nas autárquicas apoia em Sintra Ana Mendes Godinho. Todos estes nomes fazem com que a candidatura de Marques Mendes seja uma candidatura claramente abrangente. É essa a imagem que o candidato tenta passar para a opinião pública. Não só tem o apoio oficial do PSD e entra, portanto, no centro direita, que é o seu espaço natural, Mendes sempre foi uma figura do PSD, como está a entrar no espaço do centro esquerda. E é neste ponto, se calhar, na minha opinião, a única candidatura que está a conseguir rivalizar com a do almirante Gouveia e Melo. Logo, consolida a imagem e a percepção de que é o único candidato que consegue derrotar Gouveia e Melo, que é um favorito.

Que pode ir à segunda volta, não é?

Exato. E é um favorito que tem vindo a perder gás nas sondagens. É precisamente isso que estás a dizer, Carla. Estes apoios à esquerda que vão aumentar certamente, podem vir a ser muito relevantes no cenário de uma segunda volta. E para terminar, eu parece-me que a maior notícia, pelo menos ainda está por vir, que é o candidato do Chega, que inevitavelmente vai ser anunciado e que até pode ser o próprio André Ventura, isso fará com que ele tenha que recuar, face aquilo que já disse, mas que esse candidato do Chega é inevitável e irá certamente roubar eleitorado a Gouveia e Melo. Portanto, dou uma nota a este apoio do Eduardo Barroso a Marques Mendes, uma nota de 14, porque me parece um apoio claramente relevante para Mendes.

Um 14 então, vencedor não só Eduardo Barroso, mas por arrasto Marques Mendes, que é de fato o candidato e aquele que vai a eleições. Bruno, ainda na área da política, as autárquicas em Lisboa, pelo lado da direita, estão aqui numa fase também complicada.

Uma grande confusão. Já há uns tempos tínhamos comentado aqui, em particular

A situação em que o CDS se encontra, com esta possibilidade de a Iniciativa Liberal se juntar à coligação. Claro que o CDS quer fazer valer a antiguidade, ou seja, o fato de estar com o PSD desde as eleições anteriores põe-no numa situação de vantagem, ou pelo menos é assim que o CDS quer ver as coisas, porque se se vir as coisas de outra forma, que é o peso eleitoral atual da Iniciativa Liberal, o caso muda de figura e o CDS fica em desvantagem em relação à Iniciativa Liberal. Portanto, o CDS aqui vai tentar jogar com esta fidelidade e esta relação mais antiga para tentar ter mais vereadores ou candidatos a cargos de vereação em relação à Iniciativa Liberal. E já percebemos que pode ser aqui um obstáculo ou um entendimento. Carlos Moedas, que parece que também está preocupado com estes impasses nos potenciais, nos possíveis companheiros parceiros de coligação, acho que pode estar a pensar noutra coisa, que é em livrar-se dos dois. Se calhar estou a ser aqui excessivamente maquiavélico.

Não seria a primeira vez.

Não seria a primeira vez e certamente não há de ser a última, mas parece-me que Carlos Moedas pode estar aqui a pensar nessa possibilidade, de se livrar de uma só vez, de dois pesos que não sei se terão assim tanta utilidade, ou pelo menos Carlos Moedas pode neste momento pensar que sozinho consegue ganhar a câmara e pode estar a pensar que quer a Iniciativa Liberal, quer o CDS, não lhe trazem assim tantas vantagens eleitorais. E se conseguir passar as culpas destes impasses para os dois possíveis parceiros, é uma boa oportunidade para se afirmar sozinho. E eu creio que pode ser uma oportunidade que Carlos Moedas poderá não querer desperdiçar. Também não sei se terá força eleitoral suficiente para vencer sozinho e pode estar a ser enganado pelas circunstâncias. Ou seja, de ficar convencido que de fato não precisa nem do CDS nem da Iniciativa Liberal para ganhar e cometer aí um erro estratégico que lhe pode custar a Câmara, mas pode ser tentador neste momento, Carlos Moedas querer livrar-se de CDS e Iniciativa Liberal e avançar sozinho.

José Manuel, querias dizer alguma coisa?

Queria dizer uma coisa que eu acho que pode ter relevância neste xadrez e que acho que nesse ponto de vista o CDS está a portar-se muito mal e isso pode correr mal por esse lado, que é: Carlos Moedas tem como praticamente o seu braço direito, um vereador que foi eleito pelo CDS, Ana Crioulo da Correia. De resto, a equipa de vereação de Carlos Moedas não era particularmente competente, porque ele não dava as pé de ganhar a câmara e portanto não reuniu a melhor equipa possível, penso eu. Mas Ana Crioulo da Correia tem sido um bom vereador de uma forma geral. E acontece que o CDS é um saco de gatos em alguns aspetos. Ana Crioula Correia não é da linha da atual liderança. O CDS quer vereadores, mas não quer Ana Crioula Correia e isto, que são literalmente guerras de comadres, é capaz de estragar o caldo, a fazer azedar a sopa. Portanto, vamos ver o que acontece, porque eu creio que pode também estar a passar por aqui uma parte dos problemas. Porque Carlos Moedas, algo que foi sendo noticiado, não quer abdicar de Ana Crioula Correia e se calhar o CDS quer uma pessoa do clube da liderança e não apenas uma pessoa do clube do partido, eu não sei se ele ainda continua no CDS ou se já saiu, mas de alguém que era claramente a sua área política, que é Ana Crioula Correia.

O certo é que as coisas estão muito mais definidas no Porto do que em relação à Câmara de Lisboa.

Ó Carla, no Porto...

Estão mais definidas entre os candidatos, mas são 11.

Há candidatos para todos os gostos, eu não fazia conta.

São 11, creio. Ontem foi a apresentação oficial do candidato que é apoiado pelo Bloco de Esquerda. Ana Salés, ainda temos uns minutos para falar de uma novidade na disciplina de Cidadania, vai ser o tema da Contracorrente, mas queres destacar isto?

Sim, é um tema que já vem de ontem e eu gostava de dar nota a Fernanda Alexandra, já que falámos como é que os ministros abordam os problemas. Acho que uma das novidades sobre as novas aulas de Cidadania foi a questão da inclusão da literacia financeira, que eu acho que é uma boa notícia para os nossos alunos. Vem, eu diria não com alguns anos, se calhar com umas décadas de atraso, mas saúdo a forma como foi abordada a questão da revisão das aulas de cidadania pelo ministro, com abertura para se rever o que é ensinado sem evitar as polémicas que essa disciplina também suscitou. No que toca à questão da literacia financeira, realmente acho uma boa notícia. Creio que haverá uma colaboração com a CVM, pelo que percebi. Espero que não vão ensinar os alunos só sobre ações, obrigações e fundos de investimento.

Eles vão dar inside information.

Mas acho que é possível abordar alguns temas básicos de forma até pedagógica e criativa que possa interessar aos miúdos.

Tantos jovens que dizem que não sabem passar um recibo verde.

Era isso que eu ia dizer. Coisas básicas, que têm que ser básicas quando se atinge uma determinada altura da vida e quando se tornam adultos, como passar um recibo verde ou mesmo como é que funciona o IRS, os descontos para a Segurança Social.

Eu acho que isso todos precisam, não são só os jovens. Até os contabilistas às vezes precisam.

Sim, e eu acho que a escola também serve para isso e que é o sítio onde se deve começar. Portanto, acho que é uma boa notícia para o nosso sistema de ensino, para os nossos alunos e daqui vai uma nota positiva para o ministro da Educação. Vai um 16.

Terminamos então com este 16 e o Venceré está de regresso para a segunda edição, como sempre, na tarde política.