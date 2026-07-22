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O vencedor avalia e pontua os protagonistas da atualidade, todos os dias aqui na Rádio Observador e, Carla, hoje temos um plantel cheio para analisar os temas que estão a marcar esta quarta-feira.

Temos, sim, e com várias ideias em cima da mesa. Luís Montenegro não tem descanso, mas vamos olhar para a questão dos exames nacionais. Sara Antunes de Oliveira, começamos com as preocupações do presidente da República, que ontem até esteve reunido com o primeiro-ministro.

E fez questão de dar uma nota pública da conversa, especificamente sobre os exames. O governo até tem tido sorte nesta matéria e também no que está relacionado com o ministro da Administração Interna, sobre a postura do presidente. António José Seguro, na semana passada, já tinha mostrado alguma preocupação ao dizer que algumas coisas não tinham corrido bem no que diz respeito ao Ministério da Educação. Desta vez foi muito mais específico e eu acho que o fez com o tom certo. Poderia eventualmente ter sido mais duro, sim, mas fez com o tom certo, sobretudo porque pôs o foco, parece-me, na coisa certa. Nós, nos últimos dias, se só ouvirmos o Ministério da Educação e o ministro da Educação, ficamos um bocadinho confusos. Parece que não correu assim nada mal. Aliás, Fernando Alexandre até disse que se tivesse corrido muito mal é que havia um problema em relação ao cargo dele, não correu muito mal. Mas parece que o ministro está num mundo muito próprio, a ver isto com uns óculos muito próprios, e que pais, alunos, todos nós olharmos para isto é que estamos seguramente a exagerar. E o presidente da República veio, por um lado, pedir sentido de exigência, o que é importante. Aquela questão da igualdade entre os alunos, porque quase parece, pela narrativa do Ministério da Educação, que se toda a gente puder concorrer à faculdade, está tudo bem. Independentemente de concorrer quando há mais vagas, quando há menos vagas, se podia concorrer quando as hipóteses eram mais favoráveis e vai ter de concorrer quando as hipóteses são menos favoráveis, isso não interessa para nada. A igualdade está assegurada porque toda a gente pôde concorrer. E depois, sobretudo isto. António José Seguro pede que se tirem ilações daquilo que aconteceu para o problema não se repetir na segunda fase. E ilações, claramente, foi aquilo que o Ministério da Educação não tirou do projeto-piloto que foi feito no ano passado. Portanto, nós fazemos um projeto-piloto, olhamos para isto de uma maneira sistemática e organizada, que é vamos testar primeiro aqui numa amostra muito curta pra ver o que é que podemos fazer. Não olhamos pra isso, nem fazemos perguntas. Aparentemente, olhamos pros problemas que aconteceram, nem queremos saber. Ou se quisemos saber, não fizemos o necessário pra garantir que eles não se repetiam. E, portanto, agora sim, é mesmo muito importante que a preparação pra segunda fase não seja só a confiança do ministro da Educação, que confia que vai correr tudo bem na segunda fase, isso não pode acontecer. E, portanto, eu acho que António José Seguro esteve bem neste primeiro, agora é um puxão de orelhas, mas neste primeiro aviso ao governo e na maneira como fez, e por isso um 14 pra António José Seguro.

Um 14 para o presidente da República. Ora, Sara, na medida em que estávamos aqui a fazer esta primeira avaliação desta manhã, surge uma notícia já confirmada pelo Observador da morte do cantor Luís Represas. A agência que o representava conta que morreu esta madrugada vítima de doença prolongada. Luís Represas, eternamente associado ao grupo Trovante, tinha 69 anos. No próximo ano tinha já agendados concertos de celebração dos 50 anos de carreira. Não aconteceu. Luís Represas morreu esta noite. É um assunto que naturalmente vamos desenvolver daqui a pouco no jornal, à hora certa. Continuamos este e o vencedor é ainda com a questão dos exames, mas com uma outra questão que foi levantada ontem na ida ao Parlamento do ministro da Educação, José Manuel Fernandes, e que tem a ver com a questão do relatório ao teste piloto. Afinal, não houve relatório, mas há informações. Como é que entendes aqui esta quase troca de responsabilidades a que assistimos?

Bem, já ia dizer qualquer coisa sobre isso, mas desculpa, tenho que te dizer que esta notícia me deixou...

Eu sei, imagino.

Até porque eu fui colega de liceu do Represas.

Por isso mesmo, sabia disso na conversa que fizeste.

Uma vez, portanto, bem.

Sim, chocados com certeza e muito surpreendidos com esta notícia.

Surpreendido, não tinha nenhuma ideia, nenhuma ideia mesmo. Bem, mas deixando isso e falaremos do Represas provavelmente noutras alturas.

É aí mesmo.

Relativamente a isto, aquilo que eu acho um pouco extraordinário, vou dizer com toda a franqueza, é o papel que tem tido nos últimos dias um senhor chamado Luís Filipe Ducas Lucas de Almeida, que nunca ninguém tinha ouvido falar dele. Foi presidente do Júri Nacional de Exames até setembro do ano passado e agora descobriu que não lhe pediram um relatório, que aparentemente ele achava que devia ter feito, mas que como não foi pedido, não fez. E ninguém lhe perguntou por que ele, se achava que tinha que ser feito, não o fez. Deu informações e foi-se embora. Eu vou aventar uma hipótese que, peço desculpa, mas parece-me que pode ter algum fundamento. Este professor, ele é professor, apesar de ter sido licenciado em gestão, era professor. Está no ministério há muitos anos. Acompanha o Júri Nacional de Exames também há muitos anos, primeiro vindo de escolas da zona de Lisboa e depois como presidente do Júri Nacional de Exames. Foi nomeado tipicamente em regime de substituição pela primeira vez em 2019. O que isto quer dizer? Quer dizer que não houve concurso público, foi uma escolha política. Foi uma escolha política de quem? Foi uma escolha política do anterior Ministro da Educação, João Costa. E eu diria que era quase natural que alguém identificado com uma política que não gostava de exames, como era o caso de João Costa, e que era o presidente do Júri Nacional de Exames. Nem interessa aqui saber de que partido era ou não era. É alguém que claramente estava alinhado com uma política de dar cabo dos exames, que foi a política do governo anterior. Depois, entretanto, foi nomeado outra vez, porque estes mandatos têm limitação temporal. Foi nomeado outra vez em 2022, já por concurso público, o que é natural, porque é típico destas colocações. Nós sabemos. Primeiro faz-se por regime de substituição, depois a pessoa ganha experiência, depois faz-se o concurso público e ela ganha o concurso público. Isto é o que os governos, não é só o anterior, é este também, estão a fazer em N lugares públicos. E agora ele faz uma coisa que eu não posso deixar de referir. Há ou não há relatório? Não há. Houve relatório sobre outra matéria porque foi pedido. E este senhor, que era presidente do Júri Nacional de Exames, não achou que tendo uma coisa corrido, segundo ele, muito mal e havendo razões para estar preocupado, devesse fazer mais do que uma conversa com o secretário de Estado. E de repente, parece um papa que anda aí pelas televisões a botar faladura. Portanto, eu devo dizer que também é preciso escrutinar o que as pessoas dizem e o que elas fizeram antes, e não apenas as usar para criticar uma situação que tem imenso de criticável. Mas vamos ser claros, uma das coisas fundamentais para boas decisões políticas é boa informação. E sente Luís Nunes de Almeida que passou a boa informação ou guardou-a para ele? Aparentemente, guardou para ele porque não lhe pediram por escrito. Eu acho isto tudo fantástico e também é revelador da forma como funciona a nossa administração pública. É evidente que há muitas responsabilidades políticas do lado do Fernando Alexandre e aparentemente também do Alexandre Homem Cristo. Declaro seu interesse, eu sou amigo do Alexandre Homem Cristo, mas não falei ainda com ele desde que este processo começou, também para não ficarem dúvidas sobre essa matéria. Guardo para o fim, quando tudo acabar, para ter uma conversa. Mas independentemente disso, eu acho que nós quando falamos com responsáveis, como foi o Luís Nunes de Almeida, temos também que lhes fazer perguntas. E portanto, este protagonismo que ele está a ter, eu vou ser muito crítico. Vou dar mesmo um quatro e um chumbo. Isto cria mais ruído do que esclarecimento.

Um quatro então para o anterior presidente do júri de exames. Bruno, esta questão fica, pelo menos do ponto de vista técnico e político, central. A importância do relatório.

Claro, nós entrevistamos aqui no Explicador, na segunda-feira, o Luís Duque de Almeida, e ele disse precisamente isso, que não houve relatório nenhum, que não fez nenhum relatório e quando questionado se tinha apresentado alguma comunicação formal acerca do teste piloto, ele disse que não e que tinha falado de forma informal com o secretário de Estado, tinha trocado umas impressões com o secretário de Estado sobre isso. Aliás, é isso que ele tem dito nas diversas entrevistas que tem dado. E o que é, desde logo, um pouco preocupante, um pouco assustador, é o nível de informalidade com que se trata estas coisas. Afinal, investiu-se num teste piloto com os exames, creio que do 11º ano de Filosofia, e depois não é garantido que haja um relatório para fazer essa avaliação. E a principal responsabilidade para que esse relatório existisse é, sem dúvida, do Ministério da Educação e do Ministro da Educação. Ele é que tinha de exigir. Como é que se pode tomar medidas políticas se não se conhece a realidade? Aliás, o próprio ministro tem falado disso. Ele disse que, a propósito da colocação dos professores e do número de professores existentes e dos alunos sem professor, que não conseguia ter essa informação exata e que isso dificultava. Claro, dificulta. Se não temos informação, é difícil tomar algum tipo de medidas, já nem digo medidas certas ou erradas, é difícil tomar medidas se não conhecemos a realidade. E aqui neste caso era muito simples. É óbvio que tinha de existir, pedido pelo Ministério da Educação, óbvio que tinha que ser pedido pelo Ministério da Educação, um relatório. Apesar disso, os problemas que não estavam em nenhum relatório que não existia, foram conhecidos, foram relatados por professores. Podemos dizer: bem, esses relatos acabam por não ser sistemáticos, não há sistematização dessa recolha.

Que é a espera de um relatório.

Que é isso que se esperava deste teste piloto. É que servisse, que desse indicações sobre os problemas que seriam expectáveis, ainda por cima com o alargamento da digitalização dos exames, e vemos que não foi feita essa recolha sistemática de informação. E depois, claro, entramos aqui no domínio da informalidade, com relatos de professores, com relatos do presidente do Júri Nacional de Exames, com conversas informais de pessoas que têm responsabilidades políticas, e eu acho que é tudo mau. É má a postura do ex-presidente do Júri Nacional de Exames, que disse que havia problemas e que esses problemas foram detectados, mas que não há nenhum relatório e que foi tudo à base de conversas informais. É mau por parte do Ministério da Educação. Teve conhecimento dos problemas, ainda que não em forma de um relatório, mas teve conhecimento dos problemas e agora vem dizer que-

Não pode ignorar que tinha essa informação.

Mesmo que não fosse como deveria ter sido, uma informação recolhida de forma sistemática e apresentada de uma forma elaborada e com pés e cabeça, mesmo que não tenha sido assim Havia conhecimento de problemas com esse teste piloto. Eu acho que ninguém sai bem da fotografia neste caso, nem o ministério, nem o ministro, nem o antigo presidente do Júri Nacional de Exames, mas a maior responsabilidade política é do Ministério da Educação. O ministro não pode dizer que não foi feito um relatório, que era obrigação do antigo presidente apresentar um relatório. Não, a obrigação era do ministério de exigir esse relatório, que era uma coisa óbvia, porque também não se espera que pudessem ser tomadas medidas sem essa informação estar disponível como deveria ter estado.

Vais distribuir a mesma nota para todos?

Vou, vai para todos, vou dar um dois, porque aqui não há inocentes e todo o processo corre mal, com diversas responsabilidades ou com diferentes pessoas a terem responsabilidades, mas ninguém sai bem neste caso todo.

Um dois por isso. Filomena Martins, ficaste para o fim, mas provavelmente faz todo o sentido, ouvindo tudo aquilo que foi dito aqui neste "E o Vencedor É?", Luís Montenegro não deve mesmo ir de férias como fez ontem anunciar.

Há governos que em certas alturas parecem estar de férias. E há governos a quem as férias simplesmente não podem acontecer. E Luís Montenegro pertence agora à segunda categoria, não pode mesmo ir de férias, porque quando finalmente parecia chegar o tempo de respirar, foi lá aos três jogos da seleção nacional aos Estados Unidos, mas agora o país resolveu lembrar-lhe que a realidade não marca férias. E temos o caso de Fernando Alexandre, vocês já falaram o suficiente, mas ele continua em provas. Provavelmente não será a auditoria que decidirá o seu futuro político, será mesmo a segunda fase dos exames, porque será feito exatamente neste sistema que falhou na primeira. E se correr bem, eu acho que ele está safo, até porque tem sido mais ou menos humilde e comunicado bem depois deste voluntarismo da reforma. Se voltar a correr mal, o problema deixará de ser maioritariamente técnico para passar a ser definitivamente político, porque um ministro pode sobreviver a um erro, dificilmente sobreviverá ao mesmo erro duas vezes. E há aqui um problema mais profundo. Na prática, os exames são um daqueles poucos momentos em que o Estado entra ao mesmo tempo na casa de milhares de famílias. Os pais acreditam sempre que o mérito dos filhos depende apenas do trabalho dos filhos. Quando essa confiança estala, não é apenas uma plataforma informática que falha, é uma das poucas instituições em que o país ainda confiava que vai toda abaixo. E basta ver que houve apenas 304 candidaturas, quando no ano passado foram mais de 10 mil. Portanto, está tudo aqui a falhar, ao ponto de, como já falou a Sara, o presidente da República sentir necessidade de dar visibilidade naquela nota no site da presidência, sobre a conversa que teve com o primeiro-ministro para lhe recordar o essencial, de nenhum aluno pode pagar pelos erros do Estado. Isto não é uma frase qualquer, é um aviso político. E depois, como se não bastasse, o Ministério da Administração Interna está a transformar-se num caso em que cada dia que passa é um problema cada vez maior, em vez de ser uma solução. E eu acho que é mesmo o problema maior disto tudo, porque Luís Neves continua a dizer que é alvo de ataques, e eu não percebo de que ataques estamos a falar, porque o ministro tem todo o direito de se defender, é claro, mas não pode confundir escrutínio com perseguição. Aquilo a que ele chama ataques são notícias sobre obras no seu monte, que ele ainda não conseguiu explicar quem tem estado a pagar, nem como. E é sobretudo agora o facto da Polícia Judiciária, que ele dirigiu como diretor nacional, ter identificado indícios de eventual prática de crimes no caso do outro lado e de os ter comunicado ao Ministério Público, que abriu um inquérito. Ninguém o condenou, mas também ninguém pode fingir que nada aconteceu. É uma situação politicamente muito pesada para quem tutela precisamente as forças de segurança. E tudo isto acontece quando Portugal está a entrar naquela que é a época crítica dos incêndios. E um verão que, é preciso lembrar, já registou uma área ardida superior à do mesmo período no ano passado. O governo vai poder precisar a qualquer momento do ministro da Administração Interna com toda a autoridade política disponível. E a pergunta é inevitável: quanta dessa autoridade política resta agora a Luís Neves? Se ele não consegue mostrar faturas, se contrata contra todas as normas éticas, um prestador de serviços da PJ para lhe fazer obras em casa, como optar que os cidadãos o ouçam agora com respeito e confiança? E ainda há um outro caso, agora que apareceu, para Luís Montenegro não poder ir de férias, que é o de Miguel Pinto Luz, o caso do Hotel de Cascais continua a crescer. O ministro garante que não assinou os atos que agora são contestados e que vai demonstrar isso, mas a verdade é que o Ministério Público já pede a anulação das licenças e até admite, como última consequência, a demolição do empreendimento, que está praticamente pronto e cuja origem remonta exatamente ao tempo em que o Pinto Luz era vice-presidente da Câmara de Cascais. E mesmo que a responsabilidade criminal seja longe de estar demonstrada, é também um desgaste político e obrigou o ministro a falar. E este é o verdadeiro problema de Luís Montenegro e das férias de Luís Montenegro. Nenhuma destas crises isoladamente seria necessariamente fatal, mas todas ao mesmo tempo começam a desenhar a imagem de um governo permanentemente à defesa, que não deixa o primeiro-ministro mesmo ir de férias. Há aquela velha regra na política que os governos raramente caem por causa de uma única crise, começam a cair quando deixam de conseguir escolher sobre qual das crises vão falar no dia seguinte. E eu acho que por estes dias Luís Montenegro talvez até tenha já alguma nostalgia da Spinoviva.

Caixão dos problemas.

Ao pé do verão que está a viver, a empresa da família quase parece ter sido um problemazinho simples.

E por isto a tua nota, Filomena.

Acho que temos de ir para o zero, porque não há verões como este, se calhar. E ainda vamos só aqui no fim de junho, julho, nem isso. Ainda faltam uns dias, ainda falta agosto e setembro.

E o zero já diz tudo, Filomena. Filomena Martins, obrigada por ter estado também neste "E o Vencedor É?". Chega agora ao fim, regressará mais logo à tarde, sendo que desde já amanhã fica marcada pela notícia da morte do cantor Luís Represas. Vamos abrir uma emissão especial já daqui a pouco. Até já.