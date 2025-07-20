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Edição de domingo de "E o Vencedor É", na Rádio Observador, todos os dias, inclusive aos fins de semana. Atribuímos notas de 0 a 20 aos protagonistas e aos temas que estão a marcar a atualidade. Para esta edição das manhãs 360 de fim de semana, temos conosco a Mafalda Pratas, cientista política e colunista do Observador, e ainda o António Costa, publisher do jornal Eco. A condução é contigo, Zé.

Mafalda Pratas, António Costa, sejam muito bem-vindos. Vamos fechar esta semana de vencedores. É a edição de domingo de "E o Vencedor É". Como é que estão neste domingo mais chuvoso?

Bom dia.

Vamos estando. Bom dia, Mafalda. Vamos estando com esta chuva aqui deste lado.

Exato.

Não sei, Mafalda, onde estás, se está a chover também.

Não, eu estou em Madrid e não está a chover.

Pronto, estás um pouco melhor do que nós, Mafalda. António, vou começar por ti e para fechar esta semana. A fechar a semana, aliás, ontem fechou o mandato de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal. Queres dar uma nota, precisamente, a Mário Centeno?

Quero.

E é positiva ou negativa, o legado que deixa?

É negativo e já lá vou à nota, mas eu acho que ontem, embora verdadeiramente Mário Centeno na segunda-feira continue a sentar-se na cadeira de governador, porque ainda está formalmente em funções, apesar do mandato já ter terminado, já lá vou também a esse ponto, mas eu creio que é um bom dia ter terminado este mandato. Mário Centeno começou mal, nunca deveria ter passado das Finanças para o Banco de Portugal. É curioso, estava a ouvir a Mafalda agora dizer que é de Madrid, lembrei-me que Sánchez conseguiu pior, porque Mário Centeno ainda fez um interregno de uns meses, embora toda a gente soubesse quando saiu do Governo, que era para suceder a Carlos Costa. A Mafalda poderá corrigir-me, mas no caso de Sánchez, recentemente, passou mesmo a Ministro da Indústria, literalmente demitiu-se num dia do Ministro da Indústria para ser governador do Banco de Espanha no dia seguinte, o que é um feito, que é conseguir pior do que esta cena de Mário Centeno. Eu vou só dar aqui um enquadramento, porque eu acho que é revelador da forma como Mário Centeno exerceu o seu mandato como governador do Banco de Portugal. Mário Centeno não queria verdadeiramente ser governador do Banco de Portugal. Tentou ser um presidente efetivo do Eurogrupo quando, depois de estar em funções, a União Europeia discutia uma reformulação institucional e se admitia criar uma espécie de um ministro das Finanças em exercício da moeda única. Tentou isso. Tentou ser diretor-geral do FMI. E acabou naquela que foi a melhor das soluções para o próprio, mas a menos desejada. Uma espécie de mal menor que lhe dava o protagonismo político e o enquadramento institucional para esse protagonismo político. E entretanto, tentou ser presidente da República, enfim, avaliou a possibilidade de ser candidato a presidente da República.

Foi um proto candidato.

Sim, e obviamente se percebeu, aliás, naquela entrevista a Vítor Gonçalves, que ponderou essa situação e depois de muita ponderação, decidiu não ser candidato e demitiu ser primeiro-ministro. Isto é, quando António Costa lhe coloca a possibilidade de ser primeiro-ministro, também foi claro, aliás, depois de umas declarações que lhe saíram muito mal ao Financial Times, no fundo, dizendo que estava em processo de avaliação, que não dependia do próprio, e não dependia, mas que obviamente se dependesse do próprio, seria primeiro-ministro. E portanto, entre Washington, Frankfurt, o Palácio de São Bento e o Palácio de Belém, tudo foram objetivos de Mário Centeno estes anos. Isso mostra como exerceu o poder no Banco de Portugal. É evidente que a questão não é técnica. Mário Centeno tem obviamente as competências técnicas e acadêmicas para ser governador e poderia ter feito outro trabalho. Não adianta agora fazer-se de ingênuo e fazer de conta que sempre foi muito independente em relação ao governo, e ser independente é importante numa supervisão, mas que não foi um concorrente e um adversário político deste governo em funções, e em concreto deste ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Podia ter feito de outra forma, podia ter seguido outro caminho, decidiu seguir este. Isso tem vantagens e tem desvantagens. Eu acho que a grande desvantagem é que criou problemas institucionais ao Banco de Portugal e o Banco de Portugal, qualquer que seja o próximo governador, vai ter que recuperar essa dimensão institucional que se degradou nestes anos. Mário Centeno, aliás, ensaiou até uma espécie de um editorial assinado em nome próprio, concorrente do Boletim Econômico do Banco de Portugal, portanto não se percebe bem, afinal, o que pensa o Banco de Portugal, se é o que diz o Mário Centeno, o governador, com a sua assinatura, se é o que diz o Boletim Econômico do Banco de Portugal, que é institucional e da instituição. Não precisava de ser assim para se mostrar independente. Mário Centeno não quis ser só independente, isso era desejável, quis ser mesmo um concorrente e oposição a partir da governação do Banco de Portugal. E portanto, eu considero que é um bom momento para o Banco de Portugal, uma oportunidade. Acho que o governo está mal neste processo. Por quê? Porque tendo em conta que se sabe há cinco anos que o mandato termina no dia 19 de julho.

Já deveria ter anunciado o próximo governador.

Obviamente que já deveria ter este processo concluído. Aliás, o que se percebe, não sabendo tudo, o Luís Montenegro nós sabemos, faz gala de ter muita reserva, e bem, enfim, contra nós, contra o nosso papel de jornalistas, mas é o papel dele também, em ter reserva nos nomes, mas já se percebeu que um conjunto alargado de pessoas, três, quatro, cinco, se calhar mais Recusaram ser governadores. Isso era outra discussão, porque afinal não é tão atrativo.

É um cargo atrativo, mas também é preciso muita bagagem.

Sim, mas as pessoas que foram convidadas, vou citar três: Ricardo Reis, Sérgio Rebelo e Vítor Gaspar. Foram os três efetivamente convidados para o lugar e os três recusaram. São três portugueses estrangeirados, vivem no estrangeiro há muito tempo. Cada um pela sua razão terá recusado, o que é normal. Agora, o que não é normal é que estes convites tenham sido feitos no último mês. Isso é que não é normal. Tendo em conta até que o Governador do Banco de Portugal tem que ir à audição no Parlamento e tendo em conta que o Parlamento fechou, nós não vamos ter um Governador do Banco de Portugal, mesmo que ele seja anunciado esta semana, foi a promessa, não vamos ter antes de setembro. E não era desejável, sobretudo pra um governo que anda a dizer há um ano que Mário Centeno é oposição no Banco de Portugal. Não joga a bota com a perdigota, não abona muito a favor da forma como o processo foi conduzido, algum amadorismo, talvez, mas enfim, o mais importante, com mais mês ou menos mês, é que há uma oportunidade para restituir a credibilidade institucional do Banco de Portugal e eu dou um sete a Mário Centeno pelo papel que teve nestes anos.

Fica o sete dado a Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal, cujo mandato terminou ontem. Mafalda, tens obviamente via aberta para também deixares aqui alguma opinião que tenhas ou algo que queiras acrescentar sobre o mandato de Mário Centeno, mas tu queres dar notas não só no setor da habitação, mas também no setor das pensões, ou melhor, no bônus nas pensões que foi anunciado pelo governo.

É verdade. Eu achei por bem juntar estes dois temas porque de fato foram dois temas da semana e que eu acho que em conjunto revelam bem grande parte dos problemas do país e do modo como os nossos governos preferem fazer política. Portanto, por um lado, tivemos as notícias que têm vindo a intensificar, obviamente, de uma certa crise na habitação, isto é, de haver muita gente, principalmente nas grandes cidades, que não consegue pagar a habitação e por isso recorrem a uma série de expedientes, no mínimo, que nos deviam envergonhar, que vão desde as barracas, as tendas, que vão desde muita gente a viver no mesmo apartamento, mais gente do que devia, portanto uma família obviamente não devia viver num quarto apenas, e coisas desse tipo. Mas depois também, ao mesmo tempo, e esta semana tivemos a notícia de que o governo dará um bônus extra às pensões até cerca de 1560 euros, e que esse bônus virá do Orçamento de Estado e não da Segurança Social, como é evidente, porque isto não tem nada a ver com as pensões propriamente ditas e com a Segurança Social, isto tem a ver com gastos correntes do Estado e que o governo está a decidir fazer por alguma razão, que me parece, neste caso, ser bastante evidente qual é, mas que não é certamente uma razão como seria, por exemplo, uma atualização das pensões em relação à inflação ou em relação ao que nós quiséssemos fazer. Isto é obviamente uma despesa eleitoralista e acima de tudo uma despesa de quem vê a política como uma espécie de troca de rendas, isto é, rendas aqui no sentido econômico, isto é, de nós vamos dar agora estes cheques aos pensionistas e esperamos que grande parte deste grupo social, quando for a votos, lembre de nós e vote em nós. O problema é que os pensionistas são um setor da população que vota em maior percentagem que as pessoas de 30 ou 40 anos. Porque de fato, do ponto de vista puramente racional, não tem absolutamente qualquer sentido este bônus extra dado aos pensionistas. Portanto, isto não é uma atualização à inflação, como eu disse, e não há nenhuma razão pela qual um pensionista que receba 1000 ou 1200 euros receba um bônus extra quando há milhões de portugueses que, em vida ativa com famílias, que também têm as suas despesas, muitas vezes que têm mais problemas de habitação do que pessoas mais velhas, que muitas vezes já têm a questão da habitação mais resolvida. Essas pessoas não vão receber nada e portanto, isto parece uma injustiça geracional tremenda e é simplesmente, e acima de tudo, fazer política a curtíssimo prazo e de ano a ano vão se gastando muitos extras orçamentais nestas coisas e não se resolvem os problemas fundamentais do país que envolvem não só e precisam não só de dinheiro, mas também de uma certa competência técnica e de planos minimamente pensados, como seria o caso de resolver a questão da habitação. E portanto, eu acho que esta semana ficou muito claro por que Portugal está como está e por que o país está como está, por exemplo, num setor como a habitação ou como a saúde, que são setores muito mais difíceis de resolver. Sim, exigem dinheiro, mas também exigem pensar, exigem reformas que poderão criar ganhadores e perdedores óbvios e não são políticas que trazem benefícios a curtíssimo prazo, são políticas que demoram seu tempo até que os resultados sejam vistos. Mas isso é precisamente o que governos e governos minoritários como o de Montenegro não precisam, o que eles precisam é de medidas que os ajudem a ganhar eleições no curto prazo. E essas são, infelizmente, as medidas como nós observamos esta semana em relação aos pensionistas e portanto, eu vou dar obviamente uma negativa a Montenegro por esta forma de governação que me parece que não tem o mínimo sentido e vai contra tudo aquilo que o próprio PSD, por exemplo, criticou na governação do Partido Socialista e ouvimos frequentemente partidos como o PSD e a IL criticarem em relação ao Partido Socialista e portanto, eu vou dar obviamente um seis a Montenegro.

Fica então aqui dado o seis a Luís Montenegro pela Mafalda Pratas também sobre esta questão do bónus para as pensões que chega em setembro, muito perto das eleições autárquicas, António. Como é que olhas também para esta iniciativa? Era um dos temas também trazidos para análise, que tem valido muitas críticas ao executivo de Luís Montenegro. Entende-las?

Sim, eu não só entendo, como subscrevo, nomeadamente o que acabou de dizer a Mafalda. Não há razão económica nenhuma para atribuir este bónus às pensões. Aliás, a Mafalda sublinha um ponto que me parece muito importante: é que a expressão de que é uma política eleitoral é a ser feita com o orçamento de Estado e não com o orçamento da Segurança Social.

Já ouvimos críticas a dizer que é campanha com o dinheiro dos portugueses.

E é verdade. Infelizmente, é verdade. Vamos ver. Em dois anos, o governo canaliza 800 milhões de euros para bónus nas pensões. Mais ou menos 300 e tal milhões no ano passado, 400 milhões este ano, portanto, entre 700 e 800 milhões de euros. Era obviamente preferível, desejável, e certo, porque há o certo e o errado, que o governo utilizasse 100 ou 150 ou 200 milhões destes 800 e aumentasse de forma estrutural as pensões, nomeadamente as pensões mínimas, que são obviamente as mais afetadas. Nós sabemos que as pensões mínimas, também é preciso dizê-lo para não entrarmos em demagogias, são de pessoas que mesmo trabalhando 40 anos, não descontaram para o sistema de pensões. Portanto, descontaram até 15 anos e tiveram, por várias razões, desde logo da sua própria vida e infelizmente porque também ganhavam pouco dinheiro, foram ou não descontando ou descontando pelo mínimo, porque obviamente o salário que tinham ao final do mês, pela informalidade da economia que tínhamos, nomeadamente na década de 70, 80, permitia isso, e, portanto, a diferença para o salário no final do mês de ter o desconto no bolso ou ter na Segurança Social para receber a pensão passados uns anos fazia a diferença. A escolha era obviamente difícil, também não podemos ser insensíveis a esse tema, mas ainda assim, foram pessoas que não descontaram para o sistema, não contribuíram para o sistema. Têm pensões mínimas, mas as pensões mínimas são mesmo mínimas. Há um objetivo político deste governo, nomeadamente complementar as pensões mínimas com a contribuição de solidariedade para aumentar o mínimo das pensões para aproximar no final da legislatura para o salário mínimo, o que é um objetivo, esse sim, estrutural e desejável para que as pensões mínimas não sejam um padrão, porque as pensões mínimas afetam, de facto, muita gente. É que vamos lá ver, obviamente que quem as recebe, eu não dou um seis, mas dou um sete e a diferença é simbólica, mas tem a ver com um aspecto que eu também gostava de sublinhar. Para quem as recebe, nomeadamente para quem tem as pensões mais baixas, porque este aumento de pensões, este bónus, vai até os 1500 euros. Enfim, e 1500 euros, já estamos a falar do salário médio no país. A que propósito é que o Estado, do ponto de vista político, dá um bónus de pensão a quem ganha 1500 euros? Ora, médio de salário neste país, de trabalhadores no ativo e que têm os gastos de quem está a trabalhar e está na sua vida ativa, é mesmo de 1500 euros. Portanto, apesar de tudo, o que eu digo, para quem recebe a pensão mínima e tem o maior aumento, obviamente que receber este bónus não é de somenos. E, portanto, neste caso, aos pensionistas, nesta estratégia muito evidente de reconciliação com os pensionistas, que Montenegro enceou há dois anos, olhando para as eleições, nomeadamente desta vez para as autárquicas. O ano passado era para a crise política que se antecipava, este ano é para as autárquicas. Mas cria uma espécie de um 16º mês. Não é de um 16º, de um meio 16º mês. No mínimo, de uma parte do 16º mês, porque vai haver um ano em que não vai ser possível dar este bónus. Não vai ser possível, porque orçamentalmente não vai ser possível.

O Joaquim Sarmento deixou isso bem ressaltado.

Sim, mas obviamente está a criar um problema ou a si próprio em 2026, que vai ser um ano mais difícil de execução, isso será outro tema para a altura, ou para outros governos que aqui venham. Depois, na verdade, como dizia, de facto é uma política eleitoralista que eu não posso subscrever e dei o meu sete ao governo por este aumento de pensões à medida e ad hoc das eleições de cada ano.

Fica aqui nota sete deixada pelo António Costa e Mafalda Pratas. Para fecharmos esta edição do Xplicadores, tu queres levar-nos ao teatro. Consegues explicarmos melhor?

É verdade, há um teatro na Assembleia da República e cada vez mais parece-me que a Assembleia da República está transformada num teatro. Não é que não fosse, é evidente que sempre houve uma dimensão performativa da Assembleia da República.

Estás a referir-te ao debate do Estado da Nação.

É verdade, ao debate do Estado da Nação que se passou na quinta-feira, salvo erro, quinta ou sexta, eu acho, creio que foi quinta, e que de facto resultou ali numa série de confrontos pessoais políticos que se têm vindo a repetir. E neste caso em concreto, foi o facto de André Ventura se ter referido a José Luís Carneiro como fazendo uma oposição frouxa ao governo, acusação perfeitamente legítima, e por seu lado, que José Luís Carneiro disse que Ventura era fanfarrão e que, a meu ver, isso também é uma acusação perfeitamente legítima. E aqui o que importa talvez ressalvar e o que criou todo o teatro, foi o fato de Aguiar Branco ter reagido à acusação de José Luís Carneiro, mas não ter reagido à acusação de Ventura. E, aliás, eu creio que o próprio nem reparou bem que não reagiu à de Ventura, porque quando o deputado Pedro Delgado Alves, que foi quem perdeu as estribeiras mais com este fenômeno, com este caso, eu creio que Aguiar Branco nem se lembrava bem que Ventura tinha dito aquilo, porque de facto são tantas coisas que em concreto vêm da bancada parlamentar do Chega, que nos parecem um bocadinho estranhas relativamente ao modo como nós víamos o parlamento, que de facto ele nem reparou. O problema aqui e para além do grande teatro que constantemente está a ser feito na Assembleia da República, em vez de se falar, por exemplo, daquilo que eu e o António Costa estávamos aqui a falar há uns minutos sobre as medidas que o governo anunciou e tem anunciado e as medidas que não tem anunciado também. E de facto, Aguiar Branco revelou desde o momento em que foi eleito no primeiro mandato, que tinha uma concessão lata da liberdade de expressão, que é uma posição que eu próprio tendo a ser bastante simpatizante. Sou simpatizante com essa posição. O problema, parece-me, é que ele não cumpriu a sua própria concessão lata de liberdade de expressão, quando decidiu agir assim no debate do Estado da Nação. E pior, o que eu acho que isto revela também é que talvez ele não tivesse uma concessão assim tão lata da liberdade de expressão, ele não queria era antagonizar o Chega, como antagonizaram Augusto Santos Silva e Eduardo Ferro Rodrigues. E, portanto, na verdade, isso sempre foi mais um modo de permitir que o Chega dissesse as suas coisas sem grande oposição do ponto de vista do presidente da Assembleia da República, do que propriamente uma concessão filosófica da liberdade de expressão. Porque a prova de que não é uma concessão filosófica é que uma acusação perfeitamente banal de José Luís Carneiro, e perfeitamente legítima, motivou uma resposta política por parte de Aguiar Branco. E a meu ver, eu acho que isto é o mais importante, para além obviamente da Aguiar Branco ter estado muito mal e de todos os deputados terem, em geral, eu acho que foi João Miguel Tavares que escreveu ontem, estão todos constantemente um bocadinho à beira de um ataque de nervos. Acho que têm todos que acalmar um bocadinho, porque de facto, isto não é saudável para o debate democrático. Mas eu queria também aqui realçar que de facto eu não acho que este estilo em que estamos constantemente a discutir sobre se o presidente da Assembleia da República deve deixar que isto ou aquilo seja dito ou não dito, não é positivo. Não é esse o papel do presidente da Assembleia da República, especialmente quando são coisas tão comezinhas como estas. E, portanto, eu vou dar obviamente uma negativa também à Aguiar Branco e para dar um empate com o Montenegro, vou também dar um seis.

Ora, antes de terminarmos, António, tu querias pedir-me aqui 30 segundinhos.

Trinta segundos para rematar aquilo que estava a dizer sobre o tema das pensões.

Tem que ser mesmo 30 segundos.

Mesmo 30 segundos. É que pior do que esta atribuição deste bónus, é o que eu temo que revele neste início de mandato deste segundo governo de Montenegro, que é a capacidade de reformar, porque o que isto revela é que na verdade, ou indicia, ou faz temer, a vontade de ir gerindo medidas ad hoc em função de, vou lhe chamar de uma forma direta, clientelas eleitorais, e não a capacidade de reformar. Nós sabemos, por exemplo, que o governo já anunciou em campanha eleitoral que a reforma da Segurança Social só para o próximo governo, só para daqui por quatro anos. Portanto, juntar as duas faz temer se a reforma do Estado que o governo anunciou e que Montenegro ainda semana passada numa conferência dizia que tinha posto todo o seu capital político na reforma do Estado, se é mesmo para levar a sério, cá estaremos para avaliar.

Ora bem, cá estaremos também aqui no Vencedor que hoje fica por aqui nesta edição de domingo.