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Tarde do "Ivens Douré". "Ivens Douré" da tarde política hoje. A Judite França e a Raquel Bocasiz juntam-se a Helena Matos. Vão pontuar a polêmica dos cartazes que o Luís Montenegro quer mandar retirar. O presidente, que promete resistir à tentação de ser analista. Mas, Helena Matos, boa tarde. Começava por ti. Há um rejuvenescimento no Bloco?

Eu creio que sim. Pelo menos o Bloco parece estar a cumprir aquele sonho daquela canção do Tony de Matos, que é "Ó Tempo Volta Para Trás". A voz do Tony de Matos era esplêndida, a letra era fascinante, tudo aquilo tinha um ambiente romântico, porque quando nós agora estamos a ouvir que vamos ter à frente, nas listas do Bloco, Fernando Rosas, Luís Fazenda e Francisco Louçã, estamos a regressar a 1999. Nada mais, nada menos. Eram estes os nomes, a que também se juntava Helena Neves, que estavam à frente do Bloco, foram eleitos em 1999, ano da fundação do Bloco. Só que agora estão todos um pouco diferentes. Luís Fazenda e Francisco Louçã terão 68 anos quando acontecerem as eleições e Fernando Rosas, 79 anos. Portanto, a idade, de alguma forma, para quem todos estes protagonistas tinham anunciado, tinham deixado a política, o Bloco apresentava-se como um partido jovem. Eu sempre tive grandes dúvidas sobre a questão da juventude do Bloco, porque, para quem não se lembra, Francisco Louçã, de alguma forma, já era há muito tempo o político português há mais tempo em exercício, na medida em que antes de há 25 de Abril, ele já era ativo politicamente, vai continuar. Os outros, uns porque vão morrendo, outros porque vão saindo, outros porque vão fazer outras coisas. E Francisco Louçã, o eterno jovem, ia sempre ficando. Neste momento, Francisco Louçã regressa e o que é muito interessante é a explicação que Francisco Louçã dá para estar neste momento a regressar à política ativa.

Não ficaste convencida, Helena?

É um pouco difícil, até porque ele demarca-se na entrevista que deu ao Público, ele demarca-se daquilo que aconteceu na Alemanha, em que aquele partido, que traduzindo a designação para português, também será à esquerda, teve mesmo uma espécie de operação grisalha. E vocês perceberão, quem me conhece, como eu serei sensível ao argumento grisalho do cabelo. Mas a verdade é que esta operação grisalha, segundo Francisco Louçã, aconteceu porque o Die Linke, esse partido, estaria à beira da extinção. Ora, segundo Louçã, não é nada disso que acontece com o Bloco. O que está a acontecer ao Bloco é que o Bloco está a ficar mais forte. O Bloco está a ficar mais forte e está a ficar tão forte que ele, Francisco Louçã, vai candidatar-se, sobretudo porque candidatando-se em Portugal, ele vai combater Donald Trump. Quer dizer, há em tudo isto uma falta de razoabilidade, de noção do ridículo e penso eu que faria todo o sentido que Rosas, Louçã, Fazenda assumissem o que parece ser verdade, o que os números indicam, e que também será até um pouco o discurso de Mariana Mortágua. O Bloco está num momento difícil, há que fazer alguma coisa e há que recorrer, literalmente, a toda a prata da casa. E aí nomes como Rosa, Louçã e Fazenda são, sem dúvida, importantes. Depois há outra questão, é que o Louçã que vem para esta campanha, não só já não é um Louçã jovem, como é um Louçã muito velho, até na forma como fala. De repente, tudo aquilo parece que ele está ainda nas assembleias de estudantes ou qualquer coisa assim dos anos 70. O José Manuel Fernandes falava disso aqui esta manhã no "Vencedor", a forma como ele fala sobre a riqueza, sobre os ricos. Portanto, há ali um lado de um homem que parece ter vindo, como os dinossauros. Nós passamos sempre a vida a achar que vamos poder trazer alguns animais, não necessariamente os dinossauros, agora a questão será os mamutes. Essa é a grande expectativa. E eu lendo aquilo que Louçã anda a dizer por aí, parece-me que talvez tenhamos aqui uma espécie desse regresso de espécies que achávamos extintas à política. Estou aqui a falar sobretudo de Louçã. Rosas tem estado mais calado, Luís Fazenda também. Mas resumindo tudo isto e deixando de lado aquela coisa patética de Louçã ter regressado à política para ir combater porque Donald Trump está na Casa Branca, sendo que ele já lá tinha estado e, portanto, Louçã tinha estado quieto e sossegado. Portanto, aquilo que nós estamos a assistir aqui pode ser uma luta de um partido num espaço político que se está a sentir pressionado num sentido quase existencial.

Deixa-me só acrescentar esta ideia, Helena. Até porque estas três figuras concorrem em distritos onde, por exemplo, o Chega tem tido uma grande ascensão.

Claro, porque esse é o outro lado. É que nós passávamos a vida a achar que o Bloco era o partido dos jovens, e os jovens. E a certa altura aquilo foi ficando e achávamos que o Partido Comunista estava muito envelhecido. E todos nós referíamos aquelas questões do Partido Comunista, que puxava sempre os jovens pra frente, lá arranjavam os jovens para compor a fotografia e não percebíamos como, de facto, o Bloco fazia exatamente o mesmo, porque é um partido que foi ficando mais velho. Não é o caso da sua líder, Mariana Mortágua, mas é um partido que foi ficando mais velho no seu próprio eleitorado. O Bloco pode arriscar-se a ser um produto de um determinado tempo e perdeu a juventude Muito provavelmente, em alguns locais, perdeu a juventude para o Chega, porque acha agora que é aí que está a linguagem do protesto, da contestação, do dizer mal, do dizer que há corrupção em todo lado, de denunciar os privilégios. Não é nada que nunca se tenha visto. Mas, de alguma forma, aquilo que temos aqui é uma operação grisalha. Era bom que o Bloco o assumisse e, sobretudo, que figuras como Francisco Louçã o assumissem. Eu acho que vai ser curioso assistirmos a alguns dos debates que vamos ter nestas eleições, porque creio que podemos ter, de repente, uma sensação de que estamos a ver um remake de um filme já um bocadinho desfocado.

Mas o facto de o Bloco de Esquerda ir a pescar aqui figuras de proa do partido, com muita experiência política, também não pode ser um bom activo eleitoral, Helena?

Só que a experiência política, ao contrário do que acontece muitas vezes noutras áreas, a política é um produto instantâneo. E aquilo que parecia funcionar num determinado tempo, pode não funcionar noutro tempo. E não me parece, por aquilo que li de Francisco Louçã, que ele tem um discurso que pode ser muito mobilizador, mas é um discurso que fecha o Bloco.

Helena, Raquel Cassis. Não sei se concordas comigo, mas Francisco Louçã quando apareceu na política portuguesa representava, por mais que muita gente rejeite isso, mas representava o papel que André Ventura representa neste momento no cenário político, no discurso, nos incidentes que criava.

O dizim acusador.

Exatamente, nos incidentes que criava na Assembleia da República.

"Eu não lhe admito para o Paulo Portas." Era exactamente uma coisa.

Provocava uma reação alérgica a José Sócrates, na altura primeiro-ministro, cada vez que se levantava com aqueles papelinhos sobre as empresas e tudo aquilo. E de facto, o Bloco de Esquerda perdeu esse papel e não encontrou outro.

Exatamente. Aliás, há uma coisa curiosa que Francisco Louçã diz no Público e que é manifestamente mentira, mas que é curioso que ele o tenha dito, e que ele acha que o Chega é um produto já da maioria absoluta do António Costa. Ora, não é verdade. O Chega nasce na geringonça. O Chega não houve Chega enquanto houve troica. Enquanto Portugal esteve com Passos Coelho primeiro-ministro e Cavaco Silva presidente da República, não havia Chega. Depois o Bloco vai para o governo e faz parte da solução de governo. E aí começamos a ter Chega. E quando começamos a ter Chega, o Chega é de facto um produto da geringonça. E na minha opinião, e é claro que o Chega não tem nada a ver com isso, muito da fraca liderança ou da diluição das lideranças na área do PSD, sobretudo com Rui Rio. Mas aquilo que nós temos aqui neste momento é essa clara consciência de que a juventude, aquela contestação muitas vezes inorgânica, muitas vezes sem objectividade e tudo isso, neste momento não está do lado do Bloco, está do lado do Chega. Tenho curiosidade de ver como é que este regresso à política portuguesa destas pessoas que se tinham anunciado retiradas, o que é curioso, porque o Bloco sempre contestou muito a necessidade de alterar a idade da reforma, mas a verdade é que quando foi necessário, o Bloco foi buscar os seus aposentados para tentar, de alguma forma, fazer aqui uma chicotada psicológica. Também não sei muito bem como é que depois poderá ficar a própria liderança de Mariana Mortágua. Ou seja, ela que sempre foi protegida por Francisco Louçã, vai aparecer desta campanha eleitoral ladeada por três grandes pesos dos fundadores do Bloco e porque sozinha não vai lá. Isso é difícil, sobretudo se ela pretender continuar a liderar.

Helena, a quem queres dar nota neste tema?

Eu quero dar uma nota positiva à Mariana Mortágua. Dou-lhe um 12, porque isto que ela está a fazer é arriscado, mas revela consciência de que a situação é difícil. Em relação a Francisco Louçã, dou-lhe um sete, que era a nota com que nós antigamente íamos à oral, porque ele vai ter de treinar bastante se quiser voltar a fazer política em Portugal em 2025.

Judite França, também a marcar a atualidade têm estado os cartazes do Chega. Há, de resto, uma providência cautelar interposta por Luís Montenegro. Faz sentido esta providência cautelar?

Eu que acho que não deve haver limites para a propaganda política, para a liberdade de expressão dos partidos. Quer dizer, há sempre algum limite, com certeza que ninguém, pelo menos até agora, ninguém iria chamar um nome composto ou desagradável a Luís Montenegro. Agora, este tipo de insinuações, que aliás o processo se chama sibilinos e que eu acho que não são nada sibilinos, são muito evidentes. Este tipo de insinuações não é uma novidade por parte do Chega. O Chega já fez isto, por exemplo, com Fernando Medina. Lembro-me eu perfeitamente dos primeiros cartazes também metia José Sócrates e Fernando Medina no mesmo saco. E na altura, o que é que há a fazer? Há a fazer que basicamente não fazer grande coisa, ignorar. Eu percebo que a cara de Montenegro ao lado de José Sócrates, que é alguém que tem uma acusação, que tem o passado que tem, eu percebo que Luís Montenegro tenha vontade de fazer isto. Isso eu entendo perfeitamente. E uma coisa são os remoques no Parlamento que são desagradáveis, outra coisa são cartazes espalhados pelo país. Percebo perfeitamente. Mas é um cartaz político. Por exemplo, lembro-me que a Iniciativa Liberal também pôs António Costa como uma espécie de mágico que fazia desaparecer o dinheiro dos impostos. Também há aqui uma insinuação. E eu duvido muito da eficácia de um processo destes em tribunal. Acho que vai imperar a liberdade de expressão. E portanto, isto serve para uma coisa só, para André Ventura fazer o discurso da vitimização e não falar mais da Madeira, porque André Ventura foi notificado na quinta-feira e só ontem é que soube deste processo. Ora, claramente não soube por Luís Montenegro, soube por André Ventura, provavelmente. E portanto, por que André Ventura só ontem é que fez estas declarações? Exatamente para não se falar da Madeira, que é uma derrota em toda a linha de André Ventura. Eu há pouco estava a ouvir um outro podcast que me fez lembrar isto também, que é a JSD a retratar Mário Nogueira como Staline, por exemplo. Parece-me muito mais grave retratar alguém como Staline. Eu acho que a FENPROF também apresentou queixa e confesso que andei à procura de informação, mas não percebi como é que ficou o processo. E portanto, eu acho que isto é muito pouco eficaz do ponto de vista daquilo que-

Eu não sei se o Mário Nogueira acha isso grave.

Sim, a FENPROF apresentou queixa. Também não exageremos. Ou pelo menos com aquilo que se sabe hoje em dia.

Mas não sei se no Partido Comunista corroboram essa leitura da história.

Sim, eu acredito que não, mas para o público em geral seria considerado muito negativo e, portanto, imagino que a queixa tenha partido nesse sentido. Há outro problema com esta questão do Luís Montenegro, que também dá para o discurso da vitimização, que é porem uma providência cautelar e estarem à espera que não haja contraditório, que não se pergunte à outra parte. Isso é óbvio que se vai perguntar à outra parte. A providência cautelar só se põe com urgência. Isto não é urgente, porque os cartazes estão na rua há quanto tempo? Há mais de um mês. Os cartazes não estão agora. A urgência não existe. E eu acho que dá para André Ventura ainda dizer que Luís Montenegro é tão tiranete como José Sócrates nesta imposição de calar. José Sócrates foi conhecido por ligar para as redações para que não saíssem esta peça e não saísse a outra. Isso é completamente público, as próprias pessoas que receberam os telefonemas já o contaram. E portanto, é muito difícil lutar contra a demagogia, e eu isso entendo, mas acho que o melhor que há a fazer nestas circunstâncias é ignorar completamente.

É acabar por estar a dar mais lastro àquilo que são os cartazes.

E dá palco a André Ventura, dá a André Ventura a possibilidade de fazer este número de vítima, de que o estão a tentar censurar. Quer dizer, André Ventura que diz tudo o que quer e um par de botas.

E Judite, desculpem interromper-te, mas eu acho, por exemplo, que já houve cartazes até muito mais ofensivos do que este. Eu estou a lembrar-me daqueles cartazes naquela tradição maoísta da animalização, em que havia políticos que eram invariavelmente representados com cara de porco, ou quando eram de direita, era o porco com a cartolinha na cabeça. E tivemos, por exemplo, naquelas manifestações de professores, também a figura do rosto de António Costa animalizado num porco e na altura até houve quem viesse dizer que havia ali acusações porque também havia racismo.

Eu lembro-me que com Passos Coelho havia coelhos mortos pendurados.

Coelhos mortos e estulados nas manifestações. E houve um mural feito pelo Bloco de Esquerda com Passos Coelho e Angela Merkel numa posição sexual também muito expressiva. E presumo que para os visados nada disto é agradável, mas creio que não faz sentido algum estar a pedir que se retire, ou que se corte, ou que se apague.

Quando o ignorar é tão evidente. Ignorar.

Exato.

Considerar que isto é uma gratice. Portanto, ignorar. São garotos a fazerem cartazes. E portanto, ignorar era o mais evidente.

De resto, para os nossos ouvintes, fica aqui a indicação de que temos no site do Observador a fundamentação do advogado de Luís Montenegro, que consta nessa providência cautelar. Estão lá todos os detalhes e até também muitos adjetivos: infame, soez, hediondo, ignóbil, são alguns dos argumentos de Luís Montenegro contra esse cartaz do Chega. Judite, queres dar já a tua nota?

Eu vou dar a Luís Montenegro um Quatro, porque acho que isto é de palmatória em termos de política. E Luís Montenegro tem feito muitos erros, tem dado muitos erros de palmatória e portanto vai um quatro.

Raquel, não sei se queres subir estas notas. Queres falar de um presidente que quer ser analista, não quer ser analista, como é que tens visto a posição do presidente da República?

Os últimos dias presidenciais têm sido muito iguais. O presidente da República que está a entrar na reta final do seu mandato, Marcelo Rebelo de Sousa, hoje com uma expressão que me pareceu muito lúcida e muito de bom senso, disse que o presidente da República agora é tempo de estar recuado e de resistir a ser analista político. Mas vamos ver por quanto tempo dura esta contenção presidencial, porque ontem, e se calhar é por isso que hoje lhe veio este ímpeto presidencial, porque ontem libertou o analista político que há dentro de si quando questionado pelos jornalistas sobre os cenários pós-eleitorais, Marcelo Rebelo de Sousa fez toda uma análise política ao seu bom estilo televisivo, indo buscar comparações que vistas à luz do que se passa neste momento e o enquadramento político que temos neste momento, tem o seu quê de muito interessante. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é um facto interessante a sobreposição de legislativas e presidenciais, deixa as autárquicas de lado, e depois faz uma analogia com o que se passou em 76, 86. Na altura era Ramalho Eanes presidente da República e a AD ganhou essas eleições legislativas. Depois o que se passou entre 85 e 86. Na altura era Mário Soares presidente da República e Cavaco Silva, como todos sabemos, porque Luís Montenegro faz muita referência a este evento, Cavaco Silva ganha a sua primeira maioria absoluta e depois 95, 96 era Jorge Sampaio, estava a concorrer à presidência da República, ganhou essas eleições contra Cavaco Silva, e Guterres assumiu o poder depois de uma longa década de Cavaco Silva à frente do governo. E portanto, eu acho que quando Marcelo Rebelo de Sousa puxa para a atualidade estes exemplos, há uma coisa clara que se percebe: é que o analista Marcelo Rebelo de Sousa está um bocado às aranhas com o cenário do seu sucessor. Quem é que vai ser o seu sucessor? Eu suspeito que ele, como bom analista que é, tenha já uma ideia bastante precisa de quem é que vai ser o seu sucessor, mas não vai descansar mais do que no condicionamento das eleições legislativas, numa tentativa de condicionamento das eleições presidenciais que irão ditar quem vai ser o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa. E foi por isso que ele chamou a atenção deste facto interessante e desta sobreposição de legislativas e presidenciais, sabendo-se já que há um candidato presidencial já assumido que Marcelo Rebelo de Sousa prefere, e um candidato presidencial que para todos os efeitos está no terreno, ainda hoje o ouvimos, que é o famoso almirante Gouveia e Melo, que nos últimos dias pronuncia sobre tudo e mais alguma coisa, ele próprio assumindo-se completamente à vontade no papel de analista político e não de candidato presidencial. E isso está a deixar Marcelo muito inquieto.

Mas ainda hoje fez também de analista, não é? Gouveia e Melo hoje fez de analista.

Hoje Gouveia e Melo fez de analista e Marcelo Rebelo de Sousa decidiu que não era tempo para ser analista.

Deixa-me só interromper, Raquel. Helena, deixa-me só interromper porque é importante. Helena, peço desculpa.

Gouveia e Melo fez de analista em Fátima.

Deixa-me só interromper este "O Vencedor É", porque há aqui declarações que estão a ser feitas neste momento pelo diretor nacional da PJ relativamente a esta questão relacionada com as buscas na Federação Portuguesa de Futebol. Ao lado, com Fernando Gomes, vamos ouvir as declarações de Luís Neves.

Não se marca de um dia para o outro. Portanto, esta ação já estava programada há variadíssimas semanas. O senhor presidente do Comité Olímpico Português vai tomar posse, já tinha sido convidado e estou aqui para lhe dar um abraço e desejar as melhores felicidades no seu mandato. Como disse, a operação já estava marcada há vários dias. Não fomos nós que a noticiamos, nós tivemos a necessidade de o esclarecer após, ao final do dia, ter saído uma notícia que foi veiculada, presumimos nós, por um dos buscados. Mas eu vou fazer uma declaração. Há arguidos constituídos, não há arguidos detidos. E o que eu posso dizer, face a uma outra notícia que saiu num órgão de comunicação social nacional, naturalmente, dizer que o doutor Fernando Gomes e o doutor Tiago Craveiro não são visados nesta investigação. Não há qualquer indício. A investigação já tem anos, tem um objeto bem delimitado, temos os suspeitos bem identificados e por isso era aquilo que eu precisava dizer, e dizer ao doutor Fernando Gomes, agradecer o trabalho que fez à frente da federação e sobretudo desejar as melhores felicidades nesta nova etapa da sua vida e para nós, enquanto país, e para o desporto, sobretudo para a juventude, é muito relevante. E eu estou aqui para dar vivo testemunho do nosso apreço.

Luís Neves, o diretor nacional da Polícia Judiciária, a confirmar que Fernando Gomes não é arguido neste processo que envolve buscas na Federação Portuguesa de Futebol. É um tema que vamos retomar às 18h. Helena, só para concluir numa frase esta ideia do vencedor, para depois irmos à nota da Raquel também.

Não, eu estava apenas a dizer como a Marcelo terá, de alguma forma, custado ver Gouveia e Melo a fazer de analista político em Fátima, ou seja, circunstâncias, cenário e ambiente que de algum modo não desagrada ao Marcelo de alguns anos.

De alguns anos e mesmo da atualidade. E portanto eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa amanhã vai voltar a ser Marcelo Rebelo de Sousa, o comentador. E acho que são intervenções que, de facto, o Marcelo de bom senso fazia melhor em impor-se ao Marcelo comentador. Temo que isso não vá acontecer, mas com a esperança, e eu sou uma mulher de fé e a esperança é a última a morrer, eu espero que ele agora cumpra, de facto, a sua promessa.

A quais Marcelos queres dar nota? Aos dois.

Para o Marcelo cuidadoso e que vai ficar no recato, eu dou um 18.

É uma nota alta.

E já agora, só uma nota aqui também para a Helena Mattos. Eu acho que um dia se devia fazer um contracorrente sobre este senhor que lidera a Polícia Judiciária, porque de facto tem assumido um protagonismo nos últimos tempos que eu acho que é digno de análise.

Fica o desafio, Helena.

Fica a sugestão.

Helena, muito obrigado por teres vindo a este "O Vencedor É", que está de volta amanhã nas Linhas 360 depois da síntese das 20h30.