Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

E o som não engana. Esta manhã, no "E o Vencedor É?", damos notas aos protagonistas da atualidade, sendo que dois deles estiveram ontem frente a frente. E Carla, esta quinta-feira, além do painel fixo das manhãs, 360 e do José Manuel Fernandes, está também conosco, Ana Sanches.

Exatamente. E ontem só tivemos um frente a frente na televisão, foi entre Paulo Raimundo e Rui Tavares. Ana, o debate foi um bom debate? Houve um vencedor?

Foi um debatezinho. Espero que ninguém tenha vindo armado até aos dentes.

Ficaste com essa expressão.

Fiquei. Cada debate tem a sua... Tinha sido o "Bar Aberto" com o Ventura ontem, foram armados até aos dentes. Mas eu acho saudável.

Armados.

Armados. Saudável até para a audição dos espetadores que existam debates destes.

Desculpa, e para aqueles que têm problemas de sono também. Acho que foi muito bom. Pena ter sido às 18h.

É verdade.

Desculpa.

Mas eu estava a focar nas pessoas, que têm tido que levar com pessoas aos gritos todos os dias, e ontem não aconteceu isso. Ontem houve uma cordialidade, houve um respeito mútuo, eram dois camaradas a debater algumas ideias. E são dois partidos que concordam em muita coisa, têm uma diferença de base que é: o LIVRE ainda assim é um partido europeísta, o PCP não é, isso também ficou patente ontem. Foi, aliás, o tema que gerou um bocadinho maior de frição entre ambos, a questão da defesa da Europa. Mas mesmo aí, tivemos o LIVRE quase a aproximar-se do PCP na questão da NATO, questionando: "Mas afinal a NATO serve pra quê?" Só que aqui, enquanto o LIVRE defende uma resposta europeia comum, o PCP não defende nada. Para o PCP, a União Europeia é um monstro preparado para nos fazer mal a qualquer momento e Paulo Raimundo não perde uma oportunidade para relembrar os tempos da troika. Essa é que é a verdadeira face da União Europeia. E às vezes fala-se das viúvas da troika e parece que o PCP é uma delas, porque nessa altura ainda sentia mais relevância. De resto, Rui Tavares acho que resumiu bem a coisa quando lembrou que o LIVRE esteve ao lado do PCP em 96% das propostas que foram apresentadas pelos comunistas no último ano no Parlamento, e no debate, os dois partidos estiveram ao lado um do outro em 96% dos temas. Tirando algumas diferenças, como a tal questão da Europa, o LIVRE é quase um PCP mais fixo, e peço desculpa pelo calão a esta hora, que capela um público mais jovem, mais urbano, que é algo que o PCP tem lutado muito, não tem lutado muito para conseguir e não tem tido resultados nesse aspecto, como temos visto. Onde é que eu acho que Rui Tavares ganha, e antecipando aqui já as minhas notas. O LIVRE adota sempre uma estratégia nas campanhas e nos debates que eu acho que resulta bem, que é agarrar em duas ou três propostas mais fortes e mais sonantes, coisas que as pessoas percebem e que até deixam as pessoas a pensar: que impacto é que isto pode ter na minha vida? Como é que isto podia resultar? E eles fazem isso com a semana de quatro dias, agora com a herança social. Depois há quem vá pegando nessas coisas. O PS pegou agora na questão da herança social, apesar de propor valores diferentes, propõe € 500, o LIVRE propõe 5 mil, e a mensagem passa e o partido fica associado a alguns temas. E esta questão da herança social é até um bom exemplo. O LIVRE não explicou muito bem ainda o que está por trás desta proposta. Ontem fugiu a isso, foi feita esta pergunta mais do que uma vez: mas quem é que recebe? Afinal, quem é que tem direito? Basta nascer num hospital.

Por causa da crítica do André Ventura.

Mas realmente há questões para esclarecer nesta matéria. Quem é que tem direito a ela? É preciso viver em Portugal até aos 18 anos? Não sei. E Rui Tavares fugiu um bocadinho a isto.

Porque também não sabe.

Pois, se calhar também não sabe.

Fugiu bastante.

Fugiu a isto.

Faltam as letras pequeninas, definir as letras pequeninas.

Como sou uma pessoa com esperança, o LIVRE ainda não apresentou o seu programa, pode ser que ainda esteja a desenvolver mais ou menos esta ideia e que apresente as características dela quando apresentar o programa eleitoral, e que possa esclarecer estas dúvidas. Mas é por isto que dou uma nota um bocadinho mais alta a Rui Tavares, porque é mais fácil tirar ideias do discurso de Tavares do que de Paulo Raimundo.

Passou melhor a mensagem.

Que não seja taxar os ricos e combater o grande capital, que é a cassete.

Então dás quanto a Rui Tavares?

Eu dou um 12 a Rui Tavares e um 9 a Paulo Raimundo.

E um 9 a Paulo Raimundo. Paulo, houve aqui um debate de não agressão, foi isso?

É, claramente, disputam o mesmo espaço ideológico, são amigos políticos, se quisermos. Não sei se pessoalmente Rui Tavares e Paulo Raimundo são amigos fora das câmaras, mas pelo menos amigos políticos são. Respeitam-se e percebe-se que se respeitam, e não é difícil imaginá-los no mesmo projeto político, isto é, eventualmente num governo de apoio de uma esquerda alargada, uma nova Jaringosa, se quiséssemos, Rui Tavares estaria lá também, se tivesse representação parlamentar para isso. Agora tem, antes não tinha. Mas isto é um pouco uma paz

Diria eu relativamente podre, porque eles, na prática, disputam o mesmo espaço eleitoral também. Eles nas últimas eleições há um ano ficaram praticamente taco a taco, 750 votos no total, a sinal a separar o LIVRE da CDU num total de cerca de 200 mil. E portanto estamos aqui a ver o taco a taco. E não é difícil imaginar que uma parte do crescimento do LIVRE, que está com uma dinâmica forte nos últimos anos, venha precisamente de transferências diretas da CDU, que tem uma dinâmica ao contrário.

E de transformação social da sociedade. Ou seja, a classe operária já não é o que era e provavelmente esse espaço agora transfere-se para uma espécie de burguesia intelectual ou uma classe média intelectual.

O LIVRE está muito a apanhar isso também, sem dúvida. E portanto haverá aqui transferência certamente dentro da esquerda, diria eu, porque são dinâmicas diferentes. Nesse sentido, foi um debate de cavalheiros, de facto, mas apesar disso, eles não esconderam aquilo que os divide, a Europa e defesa, e os dois assuntos ainda por cima estão relacionados. Sobretudo isso e sobretudo a questão europeia. Aí são muito diferentes. O LIVRE, como tem uma posição pró-europeia, não Europa necessariamente, mas é um partido europeísta, torna-se mais fofinho, digamos, de alguma maneira. Portanto, em termos sociais e de política económica não é muito diferente do PCP, mas como tem esta questão europeia acaba por se tornar menos radical, ou pelo menos com uma imagem menos radical.

É mais cosmopolita.

Mais cosmopolita, e eu acho que isso ajuda também, obviamente, a atrair novos públicos eleitorais que eventualmente possam sair do PCP.

Até porque o PCP não extrai depois todas as consequências dessas posições anti União Europeia.

Acho que fica ali no meio da ponte. Sobre o euro, não diz que quer sair do euro, mas diz que devemos dar passos no sentido da preparação da saída para o euro. A União Europeia, enfim, uma posição mais recuada ainda em relação a isso. Mas eu acho o debate, eu não consigo atribuir aqui um vencedor, porque eu acho que cada um deles para o seu público estiveram bem, cumpriram aquilo que era suposto. Acho que ninguém ali também ganhou votos a ninguém, sinceramente.

Foi o debate melhoral, que não faz bem nem mal.

É isso, qual é a história da política de não agressão. Percebo perfeitamente aquilo que a Ana San-Les diz. De facto, Rui Tavares, porque tem uma comunicação mais moderna também, vai buscar dois ou três exemplos e duas ou três medidas mais emblemáticas, podem não estar muito bem explicadas, que ajuda a compor o ramanhete, mas eu acho que tiveram bem assertivos e convergentes, sobretudo, e dava aqui um 12 a cada um.

Um 12? Acho que cada um funcionou.

São aqueles alunos regulares que tiveram ali aquela regularidade.

O Bruno diz que foi um debate melhoral. Quer dizer que não mudou nada.

Não faz bem, nem faz mal.

Eu acho que quem sai a ganhar deste tipo de debates é o voto útil, ou seja, são os grandes partidos, porque não conseguem justificar quase a existência. O LIVRE confunde-se em tantas coisas com o PS, está tão próximo do PS que não sei porque uma pessoa não vota logo no PS para estar a votar no LIVRE. E ontem nem sequer se conseguiu distinguir muito do PCP. Ontem falávamos aqui da comparação com os combates de boxe. Mas os debates são mais violentos do que isso, são confrontos de ideias, devem ser confrontos de ideias. Por isso é que se organizam os debates assim, porque se for para fazer entrevistas paralelas, bem, então fazem-se entrevistas paralelas. O debate serve para que alguém apresente as suas ideias e explique aos eleitores porque é que as suas ideias são melhores do que as do adversário. Ele pode optar por um pacto de não agressão, seja por motivos estratégicos, porque não quer hostilizar o eleitorado ou aquela pessoa que tem ali à sua frente, seja porque de facto não existem grandes coisas a separar os dois. Mas aí há uma desistência. É como dizer: "Bem, eu rejeito a oportunidade que tenho neste debate para mostrar porque é que o meu projeto é melhor para o país do que o projeto do meu adversário, e prefiro guardar as minhas armas para outros debates que me convenham mais". Ora, isto é jogar a favor do apelo ao voto útil que fazem os principais partidos e até, no caso, vem dar um pouco razão ao Luís Montenegro, quando ele evita estes debates, porque de facto percebe-se que estão concentrados estes pequenos partidos nos debates com os grandes. E aqui nestes estão a fazer gestão de danos, não querem perder, então optam por um pacto de não agressão. Não, os partidos têm de aproveitar todos os debates para explicar porque é que as pessoas, os eleitores devem escolher o seu projeto e não o do adversário, seja o adversário naquele momento Luís Montenegro, seja Pedro Nunes Santos, seja Paulo Raimundo ou Rui Tavares, como foi ontem. Portanto, eu acho que saem, entrando para não perder, saem os dois a perder um bocadinho. Não vou dizer que foi um debate, claro, não foi incivilizado, não foi grosseiro, não foi rude, mas também não foi aquilo que se espera de um debate, que é um confronto vivo de ideias, a não ser na questão da defesa, em que há, de facto, uma diferença maior.

Uma diferença muito grande.

E aí não há como fugir, mas percebe-se que até aí Rui Tavares tenta não aprofundar muito a divergência, aquilo que separa os dois partidos. E portanto eu acho que saem os dois a perder. Paulo Raimundo tem uma grande dificuldade em explicar a posição do PCP em relação à questão da defesa. Fala no investimento nas Forças Armadas para cumprir aquilo que está na Constituição. Mas o quê? Concretamente, em que é que isso se traduz, esse investimento? É o quê? Nos salários dos elementos das Forças Armadas? É só isso? No quê? Para cumprir a Constituição, é preciso fazer que tipo de investimento nas Forças Armadas? E quanto ao Rui Tavares, teve dificuldade ou optou por não explicar essa medida, que eu acho que é um bom princípio de discussão, a questão da herança social. Acho que há ali qualquer coisa, mas diria que é uma ideia que ainda não tem direito aos 5 mil euros porque ainda não nasceu. É uma ideia que ainda está em período de gestação e ontem Rui Tavares provou isso. Portanto, eu daria um nove, não porque tivesse sido um debate ruidoso, com falta de educação. Não

Haver educação e as pessoas se comportarem civilizadamente não faz disso necessariamente um bom debate. Acho que perderam os dois.

Claro.

Um nove para os dois. Ontem a questão da habitação não foi abordada, mas ela já apareceu pelo menos num dos debates entre Mariana Mortágua e Pedro Nuno Santos. José Manuel, trazes aqui esta questão empurrada por uma decisão da Justiça do Supremo Tribunal Administrativo. José Manuel?

Só falta mesmo o microfone.

Agora sim.

Eu ontem não consegui ver o debate, enfim, pelo que estou a ouvir, não me perdi de muito.

Pode sempre puxar na box atrás depois.

Sim, não creio que vá fazê-lo depois do que vocês estiveram aqui a explicar. Mas eu queria chamar a atenção para uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que foi tomada no final da semana passada, a que foi dada muito pouca atenção e que basicamente, dizendo muito rapidamente, é assim: a recuperação urbana em áreas delimitadas pelos municípios como sendo em áreas de recuperação urbana, e portanto, as nossas cidades quase todas elas deviam ser consideradas áreas de recuperação urbana e muitas vezes são, podem beneficiar nas obras de recuperação de IMI reduzido. Portanto, na realização das obras, em vez de pagar IVA 3%, pagarem 6%. A lei era confusa, como é habitual nas leis em Portugal, e a Autoridade Tributária começou a achar que isso só era válido se, além de haver a delimitação da área de reabilitação urbana, houvesse uma outra coisa que entretanto as leis estabeleceram, que é uma operação de recuperação urbana, que ainda por cima caduca ao fim de poucos anos. As câmaras têm que estar sempre ali a renová-las. Resultado: em vez de terem o IVA reduzido, há não sei quantos contenciosos, a AT quer cobrar mais. E o que se verifica ao olhar para isto é que estamos sempre a complicar em vez de descomplicar. E aquilo que eu não ouço ninguém dizer é como é que se descomplica. A única coisa que se ouve na campanha eleitoral é como é que se distribui o dinheiro dos impostos, como é que se cobram mais impostos e como é que não se podem baixar impostos, porque senão isso é beneficiar os ricos. Ou então IVA zero para algumas coisas. Reparem, eu quando estou a baixar a taxa do IVA, estou a baixar a taxa de um imposto que beneficia mais quem consome mais, não quem consome menos. Já vimos várias vezes que isso era um disparate, mas não vale a pena, os partidos insistem nisso. Os partidos insistem em dar dinheiro. Pelos vistos ontem houve mais gente a querer dar mais dinheiro. Mas depois fala-se do custo da habitação, por exemplo, e não se repara neste pequeníssimo detalhe. Nos últimos 10 anos, as receitas com o IMT, o Imposto de Transmissão de Imóveis, dos municípios não aumentou 20%, nem 30, nem 40%. Quadruplicou. O que quer dizer que se tornou quatro vezes mais benéfico para as câmaras. Portanto, elas estão caladinhas. Inclusivamente, pode haver isenção desse imposto em zonas de reabilitação urbana. E pode, por exemplo, haver agravamento do IMI para imóveis desocupados em zonas de reabilitação urbana. Sobre isso, o Supremo Tribunal, que eu saiba, não disse nada, porque ia dizer às câmaras que podem cobrar menos. Há câmaras que têm dinheiro no banco, já não sabem o que fazer com ele. Há câmaras que estão a desperdiçar, estão a gastar dinheiro disparatadamente. E tudo se complica. Por exemplo, em Lisboa há um terreno, reparem ontem num bloco, que é uma coisa que ainda existe, há um terreno gigantesco onde era antigamente o famoso Quartel de Artilharia Um, que está há 10 anos à espera que entre Câmara e Estado deixem quem entregou ao Estado 100 milhões de euros por aquele terreno, consiga lá começar a construir qualquer coisa. E depois queixam-se que não há casas. E depois ninguém diz como é que se resolvem estes problemas.

Lisboa está cheio disso.

Claro que Lisboa está cheio disso.

O Hospital Militar de Estrela, por exemplo.

O Hospital Militar de Estrela, esse terreno. Se calhar vai parar outra vez, depois desta trapalhada por causa de Jacarandás, a Entrecampos.

Ainda não resolveram.

Está desde 2003 sem nada. Está vazio desde 2003, desde que acabou a Feira Popular. Já passaram 22 anos. E depois vêm dizer: "Não há falta habitação." Claro, não deixam construir, ou quando é a altura de construir, complicam, ou quando é a altura de construir, aumentam o imposto, ou vem a Autoridade Tributária dizer que é mais, e o tribunal dá-lhe razão. E não há nenhum governo que ao longo destes anos tenha clarificado de forma definitiva a lei e dizer: „Acabou. É assim, é mais simples, não é mais complicado." Não é preciso em cima de uma área de reabilitação urbana colocar uma operação de reabilitação urbana que tem que ser renovada de X em X anos e depois está sempre caducada. E sobre isto, ninguém fala. Sobre isso ninguém fala, porque não é fofinho. O especialista dos fofinhos é o Rui Tavares, o nosso fofinho mor. O fofinho mor do regime é o Rui Tavares. Mas sobre estes temas ele não fala, porque isto é ir àquilo que descomplica o país, podia fazer o país andar pra frente. O resto, pegar no dinheiro que há e os políticos desenham como é que se distribui, é fofinho, é simpático.

O problema é quando pegam no dinheiro que não há e também querem destruir ele.

Exatamente. Idealmente pegam no dinheiro que não há. Exatamente. Portanto, nem é para a decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que realmente interpretou a lei como tinha que ser interpretada e acabou com uma querela jurídica que andava aí nos tribunais há não sei quanto tempo. Tribunais arbitrais pra um lado, tribunais arbitrais pra outro, ninguém se entendia. Isto vai para os governos

Nos últimos 15 anos, aparentemente, desde 2008, pelo menos, não clarificam este tema de uma vez por todas. Como nos debates vocês têm estado muito generosos, dando notas muito baixinhas, agora vou dar-me ao quatro do costume.

Já cá faltava um chumbo direto. Há um tema que também não é fofinho, Paulo, temos pouco tempo, mas que também não tem passado tanto pelos debates, pois não? As tarifas alfandegárias.

É surreal. Nós achamos que é uma coisa lá longe, distante, de um louco que vai decidindo estas coisas, refiro-me a Donald Trump. E de facto, isto é tudo uma loucura e basta recordarmos as últimas horas, nem é preciso ir mais longe. A imposição de tarifas, a forma como foram calculadas ou não calculadas, tudo aquilo é um embuste absoluto, aquela fórmula. Depois o recuo, à espera que é só apresentado aquilo para forçar o beija-mão, basicamente, que é para os países irem todos pedir negociações a Washington, porque os que não retaliaram assim aquém, são premiados com o chupa-chupa, que é basicamente uma moratória de 90 dias até serem aplicadas as tarifas ditas recíprocas. Isto é tudo uma confusão tão grande e a forma como este assunto está a ser dirigido pela Casa Branca mostra o caos em que estamos mergulhados, porque tudo isto impacta com a vida de milhões de empresas em todo o mundo, com milhões de postos de trabalho, que são pessoas que trabalham em empresas que têm comércio externo com os Estados Unidos ou dos Estados Unidos. E, portanto, estamos a perceber que isto é uma coisa grande, mexe com a política externa, mexe com as bolsas, obviamente, é o de mal ou menos, porque elas recuperam depois. Faz, ao mesmo tempo, abuso de informação privilegiada. Donald Trump ontem à tarde, uma hora antes de anunciar a moratória de 90 dias, aconselhou os americanos a comprarem ações. Disse: "Comprem ações porque estão baratas e elas vão subir certamente". E passada uma hora, fez o anúncio que sabia que ia fazer disparar as ações e fez. Os índices subiram 7% nos primeiros minutos imediatamente a seguir ao anúncio. Tudo isto que noutros países colocaria qualquer gestor, e bem, na cadeia, é feito a céu aberto e à luz do dia por um presidente americano. Enfim, tudo isto é triste, não sei onde é que vamos parar, mas não vamos parar seguramente a um sítio muito bom com isto tudo.

Queres dar uma nota, Paulo?

Nem vale a pena, sinceramente. Isto é tão estranho, é tão básico. Não sei, nem consigo, sinceramente.

Continuaremos de certeza a falar sobre isto. E o "Venceré" está de regresso à tarde para a segunda edição, depois das notícias das 17h30.