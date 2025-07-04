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De zero a 20 pontuamos os protagonistas da atualidade. Hoje vamos falar de saúde, do SNS, e vamos dar também destaque às alterações da Lei da Nacionalidade, que estiveram em discussão no Parlamento, mas grande parte acabou por descer à especialidade. Os nossos avaliadores são a Judite França e a Raquel Abecasis, como é habitual às sextas-feiras, e hoje recebemos também o Pedro Rainho, editor de Sociedade do Observador. Miguel Vitor Dias, começamos com o que aconteceu hoje no Parlamento.

Esperava-se uma discussão quente à volta da Lei da Nacionalidade. Foi isso que acabou mesmo por acontecer. No fim, muita coisa adiada, quase todas as propostas no que toca à Lei da Nacionalidade e da Imigração vão descer à especialidade sem terem sido votadas. Isto deixa que sinais, Raquel Abecasis?

Do meu ponto de vista, deixa bons sinais para o que aí vem e o que vai ser a vida parlamentar e, por consequência, também a vida do governo, que não tem maioria absoluta e precisa de entendimentos no Parlamento para poder legislar e governar. E acho que deixa dois bons sinais pelo seguinte: porque para lá das leituras e das tático-estratégias a que assistimos na última legislatura, que durou 11 meses e em que se perdeu quase todo o tempo em manobras de bastidores no Parlamento, mas sempre com um sentimento de quase vingança e de desforra entre o Partido Socialista e a AD, que tinham praticamente o mesmo número de deputados, mas o Chega, que já tinha crescido e queria também mostrar que tinha peso e que tinha um papel muito importante a desempenhar no desfecho daquela legislatura. Eu acho que a sessão parlamentar de hoje foi a melhor prova de que, apesar de tudo, e apesar de ninguém querer eleições na altura em que elas ocorreram em maio, valeu a pena ir a eleições, porque de facto clarificou suficientemente o quadro parlamentar para que se possa governar e possa haver entendimentos de boa-fé dentro do Parlamento. Por que eu digo isto? Porque há poucas horas tudo se encaminhava para que este pacote de legislação sobre imigração, sobretudo em matéria de acesso à nacionalidade portuguesa e de direito à reunificação familiar, que são as duas grandes questões que estavam em cima da mesa, para além de uma outra proposta que foi aprovada, que é a criação de um serviço de estrangeiros e fronteiras dentro da PSP. Isso foi aprovado, mas as outras duas matérias são matérias de tal forma importantes e definidoras daquilo que vai ser a política de imigração para o futuro, que era importante que pelo menos se percebesse que há um esforço de entendimento, não só para um dos lados do Parlamento, que parecia existir há poucas horas com o Chega, mas que se tentasse incluir o Partido Socialista numa matéria em que sempre houve aquilo a que podemos chamar quase um consenso de regime, até que, é justo dizer, António Costa decidiu quebrar esse entendimento de regime, de alterar as leis da imigração de mote próprio, com as consequências que hoje todos também estamos a assistir, de desregulação, de entrada repentina de um volume de imigrantes em Portugal, que o país não tinha capacidade para receber àquela velocidade. Mas essa foi uma exceção. Sempre houve consenso entre os dois grandes partidos da democracia portuguesa nestas matérias. E eu acho que ao deixar descer estes dois conjuntos de propostas à especialidade, sem votação, a AD e o governo da AD abre a porta para que o Partido Socialista não fique de fora daquilo que vai ser legislado. E mais, para que este processo legislativo decorra da forma que deve decorrer, ou seja, que não saia do Parlamento um conjunto de leis que depois venham a ser mandadas para trás pelo Presidente da República, ou por veto político, ou por serem chumbadas no Tribunal Constitucional, que era um risco que todos estávamos a perceber que poderia existir, e eu acho que o governo percebeu isso também, e que ao mesmo tempo hoje teve novos episódios, porque constitucionalistas importantes, e à cabeça Jorge Miranda, um dos pais da Constituição, foi alertando para que, tal como estavam, estas propostas eram inconstitucionais. E portanto, eu acho que houve bom senso no Parlamento e houve uma tentativa de integrar, numa matéria importantíssima, pelo menos os três principais partidos. E eu acho que isso é aquilo de que o país precisa nos próximos tempos para termos algum tempo de governação com alguma estabilidade, com a estabilidade possível e com entendimentos na sede da democracia, que é o que deve acontecer, e não vinganças e traições, que foi o que vimos nos últimos 11 meses.

Apesar de termos aqui divergências entre os partidos, a verdade é que o governo sai deste debate com uma imagem de um governo que está a negociar.

Certo E que está a negociar com quem deve. E eu acho que isso é positivo, é exatamente esse o meu ponto. Acho que esta primeira sessão a sério no Parlamento, já houve outras nesta legislatura recém-nascida, mas esta primeira sessão no Parlamento com votações e com matérias importantes a ser discutidas, mostrou uma outra Casa da Democracia a que praticamente já não estávamos habituados. Já há muito tempo que aquilo era uma sala onde se berrava e onde cada um procurava a melhor oportunidade para tramar o parceiro do lado. E acho que este debate que hoje decorreu, mesmo em termos de IRS, decorreu como as coisas devem acontecer em democracia, sobretudo quando os governos precisam de entendimentos no Parlamento para fazerem aprovar as suas propostas e, portanto, no IRS há um entendimento, um pré-entendimento com o Chega, que também dá a André Ventura a margem para mostrar que tem alguma responsabilidade e que é capaz de cumprir compromissos. E, por outro lado, ao Partido Socialista, que se absteve e portanto deixou passar uma proposta com a qual não está de acordo, mas também não tem condições, como teve na última legislatura, para empatar e para alterar aquilo que é uma proposta que deve ser apresentada pelo governo e que deve depois concretizar-se da forma como quem está no governo propõe.

Vamos seguir agora com o setor da saúde. Temos aqui um tema que tanto a Judite como o Pedro Rinho vão falar. Estamos a falar desta grávida que acabou por perder o bebê depois de passar por vários hospitais. Várias notícias a surgirem esta semana sobre este assunto. Judite, começo por ti e sobre esta questão do SNS, de certa forma, descartar culpas em todo este processo.

Sim, o Serviço Nacional de Saúde, que é tão lento a atender, é muito rápido a descartar responsabilidades. E o que é mais incrível nesta história é que nós sabemos que há cinco hospitais envolvidos. Todos eles estão a realizar auditorias internas neste momento, mas a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde já sabe que todos os procedimentos foram cumpridos. E, aliás, mandou um comunicado às redações a dizer mesmo isso. Vou citar, porque acho que vale a pena ouvir: "Da análise efetuada, e sem prejuízo das auditorias internas em curso nas unidades, apurou-se que em todos os momentos terá sido garantido o acesso aos cuidados de saúde." As auditorias internas estão a decorrer, mas a direção executiva já sabe que em todos os momentos foram garantidos os acessos ao cuidado de saúde. Ainda escrevem, a dada altura, que terá sido, vá, ao menos é no condicional, terá sido. Não têm a certeza. Portanto, terá sido avaliada de forma atempada por profissionais de saúde. Só para quem não conhece o processo, eu vou resumi-lo muito rapidamente, porque a 10 de junho esta mulher foi encaminhada pelo SNS 24 para uma urgência, neste caso do Hospital de Setúbal, onde garantiram que o bebê estava bem. Seis dias depois voltou a sentir dores e foi atendida no Hospital do Barreiro, onde terá recebido a indicação para ir para casa. Depois voltou a se sentir mal três dias depois e foi ao Garcia de Orta, em Almada, onde não foi detetado qualquer problema. Passadas 48 horas, a linha SNS 24 encaminhou-a para Cascais, onde lhe terá sido dito não haver vaga para internamento e, portanto, como recusou regressar a casa, a mulher foi transportada de ambulância para o Santa Maria, onde foi feita uma cesariana de emergência. A recém-nascida nasceu com batimentos cardíacos fracos, sinais de sofrimento fetal e apesar das manobras de reanimação, não resistiu. Eu acho que não há muito a dizer quando um organismo como a direção executiva nos vem dizer que está tudo bem, tendo em conta o relato que nós ouvimos agora, mas sobretudo, não sabendo exatamente o que é que aconteceu. E é por isso que existem as auditorias internas. Eu não sei se aconteceu algo mal, se algo correu mal ou não, não tenho como saber, mas a direção executiva também não tem. E, portanto, eu acho que se nós tivéssemos dúvidas para que é que servia a direção executiva, serve para isto. Serve para descartar culpas de forma rápida, servir de uma espécie de chapéu para proteger a ministra da Saúde e para dizer exatamente que não há culpa absolutamente nenhuma e que tudo correu dentro da normalidade. E eu acho que isto é uma falta de respeito para nós todos. Sabemos que as coisas não se passam assim e merecemos ser tratados com um carinho e mais respeito pela nossa inteligência.

A Judite está a referir-se a um caso de junho e eu lembro-me quando recebemos a primeira nota da direção executiva, a que eles chamam uma análise preliminar sobre esse caso, a reação foi: "Já? Fez-se um bocadinho rápido. Ok, vamos ver o que é que dizem." E fica uma sensação, apesar de não ser dito de forma taxativa e clara, fica uma sensação de que o argumento de que não foram detetadas falhas no atendimento daquela grávida diz respeito aos exames, ao acompanhamento que devia ter sido feito. Os exames foram só CTGs. CTGs. Sim, fez quatro CTGs. Não fez mais nenhum exame, não é? Da referência que temos, sim, foram feitos os quatro CTGs. Que é o exame mais básico que se faz a uma grávida para ouvir os batimentos cardíacos do feto, apenas. Eu creio que essa ausência de falhas a que a direção executiva se refere diz respeito a isso, ou seja, aos exames que foram feitos, não à qualidade com que os exames foram analisados. Ou seja, a questão de um eventual erro clínico, eu creio que isso a direção executiva empurra para as auditorias internas, está apenas a referir-se, e na consideração da direção executiva, aos exames que deviam ter sido feitos e que foram feitos. E, portanto, sim, vai ser interessante perceber No concreto, como é que estes exames foram analisados, todos os passos que foram seguidos, porque somos todos leigos na matéria.

Somos.

Mas eu ia dizer que já tivemos crianças, portanto, temos pelo menos essa experiência de saber que os exames podem ser feitos, mas depois podem ser mal analisados e outros exames podem ser feitos.

E haver negligência médica e haver sintomas que os médicos não detetam. Enfim, há uma série de coisas.

São muitos hospitais.

Ao fim de 15 dias, cinco hospitais de relatos de dor. Talvez pudesse ter feito uma ecografia esta mulher e tinha-se descoberto que tinha um problema no útero, que foi aliás aquilo que perturbou severamente a cesariana.

A realização da cesariana, é verdade. E depois, eu não sei se posso introduzir outra questão, porque entretanto estamos ainda-

Força. Dados que são dos hospitais que recusaram também, a terminar

...exato, estamos ainda a digerir essa situação, os 200 e qualquer coisa quilómetros que aquela grávida é obrigada a fazer em 11 ou 12 ou 13 dias. Nós fizemos até uma reconstituição daquele processo e não é exigida muita empatia para nos pormos no lugar de e imaginarmos a senhora a dirigir-se a um hospital e dizer: "Volto para casa", volta a ter dores após alas de-

Grávida de 40 semanas

...40 semanas, ela teria 38 anos e portanto não é difícil de sentirmos alguma empatia e sentirmos que não há de ter sido um processo fácil, ainda por cima com o desfecho que teve. Ainda estávamos a digerir esse caso e depois somos confrontados com outro, que aconteceu já esta semana, de quarta pra quinta-feira, que eu acho que é mais um grau na panela de pressão dentro da qual a ministra da Saúde está. A panela continua a aquecer e de facto as respostas tardam em chegar. Eu estou a referir-me a uma grávida do Barreiro, também da península de Setúbal, que a determinada altura deixa de sentir o feto, liga para a linha de apoio às grávidas, SNS Grávidas, é sempre difícil dizer esta sigla. É assistida por bombeiros e depara-se com uma situação de: "Ok, temos que seguir pro hospital" e mais uma vez na península de Setúbal, como tinha acontecido já em junho, Hospital do Barreiro Garcia de Orta estão encerrados. O CODU ainda entra em contato com o Hospital de Setúbal, com o Santa Maria, com a Maternidade Alfredo da Costa, portanto passou 20 minutos a fazer contatos e a perceber que esses outros três estavam de fato abertos, mas já não tinham capacidade de resposta, portanto estavam lotados no serviço de neonatologia. Solução: vamos transportar a senhora para Cascais, mais uma vez Cascais, 60 km de distância, uma hora. E o que sabemos é que entre o momento em que é feito o primeiro contato, pelo menos formalmente, a senhora diz que fez um contato às 23h e qualquer coisa da noite, o INEM confirma uma primeira chamada à 01:00 e picos da noite. A verdade é que só passado duas horas e meia desse contato é que a senhora chega ao hospital. E sabemos também que quando chega, acaba por ser informada de que o bebê já estava sem vida. Portanto, outro desfecho trágico. E perante isto, nós falamos com o Ministério da Saúde. Queremos saber o que se está a passar, como olham para esta situação e que respostas é que podem dar. E a posição do Ministério da Saúde eu creio que até vem lançar aqui alguma confusão. Não me parece que tenha sido uma resposta muito clara, porque o que o Ministério da Saúde diz é que recusa a ideia de que a assistência a esta grávida não tenha sido dada porque havia serviços de urgência encerrados na península de Setúbal. Há aqui uma diferença que é preciso assinalar. Há serviços de urgência de obstetrícia ou ginecologia que estavam encerrados na península de Setúbal, isso sabia-se, o CODU sabia disso, mas havia outros hospitais na península de Setúbal que estavam a funcionar e que não conseguiram garantir resposta. Havia outros hospitais, se alargarmos aqui o espectro geográfico, na zona de Lisboa, o Santa Maria, a MAC, que estavam abertos e estavam lotados e, portanto, é preciso fazer 60 km e ir pra Cascais. Eu digo que esta resposta do Ministério da Saúde vem lançar uma confusão, no momento em que eu acho que era preciso um bocadinho mais de clareza. Claro, nós queremos celeridade nas respostas e estranhamos quando ela às vezes-

Mas queremos honestidade.

Queremos honestidade. Eu não gosto nada de falar dos portugueses, o que os portugueses querem. Mas lá está, mais uma vez pondo-nos nos sapatos de ou no lugar de, parece-me que fazendo aqui um exercício de memória, nós temos vindo a ouvir falar em planos de urgência pra saúde, planos para reorganização das urgências de obstetrícia, de ginecologia e também de pediatria noutro plano. Há pouco estava a falar aqui com o Tiago Queiro, o jornalista de sociedade que acompanha a área da saúde, e ele estava a me recordar, já não me lembrava, que era suposto que em janeiro tivessem entrado em vigor os incentivos para médicos e equipes de urgências, precisamente nestes serviços. Em janeiro. O ministério vai contra-argumentar: "Não, mas depois houve uma crise política."

Depois em março.

Em março, certo. Também pode contra-argumentar com a filigrana que é preciso fazer no trabalho legislativo. Eu acho que neste momento já passou tempo suficiente para não termos respostas. Há um ponto que é certo, e isso é preciso dizê-lo com frontalidade, que é a solução não é imediata e obrigará sempre à contratação de mais profissionais, à formação de mais profissionais ou, em alternativa, que é aquilo que está no imediato nas mãos do poder executivo, a criação de incentivos. Também é preciso lembrar que já estão num ponto de saturação e de cansaço muito significativo. Olhem, sabemos que estamos a exigir muito há muito tempo, mas temos aqui estas condições especiais. Enquanto o barco não estabiliza, temos aqui incentivos financeiros, capacidade de formação, enfim, o que seja, não sou ministro da Saúde, mas portanto é preciso apresentar soluções e com celeridade, para que de fato haja resposta E que de fato haja soluções e não haja estas explicações meio confusas e que certamente não retiram a pressão política sobre a ministra da Saúde que já dura algum tempo.

Pelo contrário, aumenta a pressão sobre a ministra da Saúde, como tu estavas a dizer, que é uma boa imagem, está literalmente numa panela de pressão.

Sim, e aliás, esta questão das urgências nestes serviços, que estão particularmente deficitários em termos de recursos humanos, era uma das prioridades da ministra nesta nova legislatura. É muito interessante ouvir ou acompanhar a apresentação de planos de emergência. Nós somos chatos, sim, depois vamos fazendo sempre o check sobre como é que as coisas estão a ocorrer. Geralmente não estão a correr muito bem, pelo menos não estão a correr tão bem como o ministério ou o próprio governo às vezes vão propagando. Havia também, e há também, e o Tiago Queiros está a lembrar-me em direto, um plano para concentrar urgências, mas isto vai redundar sempre no mesmo, que é: nós sabemos que não há capacidade humana, não existem médicos suficientes, enfermeiros suficientes, técnicos suficientes para ter todas as urgências a funcionar em permanência como tínhamos até há uns anos. E portanto, fechamos algumas, concentramos recursos noutros. Ok, passamos a ter nessas urgências mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos concentrados. Problema: as necessidades de resposta da população mantêm-se e é certo que as grávidas, neste caso, não podem ir para cinco hospitais diferentes, mas vão concentrar-se todas em dois ou três. E mesmo aí, e é o que acontece com estes dois casos, há dificuldades de resposta. É preciso outro tipo de incentivos. Concentrar urgências é uma solução para garantir uma resposta permanente, mas é preciso outro tipo de incentivos para que de fato não continuemos a ser confrontados com esse tipo de notícias.

Muito bem, tenho 20 segundos para cada um. Vamos a notas. Pedro Rinho, queres começar tu?

Eu quero dar uma nota ao Ministério da Saúde, que não pode ser positiva. É preciso mais do que isto, acho que já fundamentei essa ideia e eu queria dar um sete ao Ministério da Saúde.

Muito bem. Judite?

Eu vou dar um cinco à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde.

E para fechar, Raquel?

Eu sou a simpática desta tarde e vou dar um 12 aos três principais partidos por se terem comportado e terem dado mostras que são capazes de se comportar civilizadamente e de conseguir soluções para o país. Pelo menos nos casos que tiveram hoje em apreço.

Sim, hoje no Parlamento. O Vencedor Está de regresso à tarde política na próxima segunda-feira.