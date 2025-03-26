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As notas de zero a vinte são o pretexto para analisarmos algumas das notícias em destaque. Análise hoje a cargo da Judite França, a que se junta a editora de economia do Observador, Alexandra Machado, e um colunista que hoje é o Jorge Fernandes, investigador na área da Ciência Política, um dos quatro ases do programa Fora do Baralho. Bem-vindo, Jorge Fernandes. Devolvo-te em jeito de pergunta o título da tua crônica: o PSD vai ganhar as eleições?

Eu acho que vai. Olá, Miguel, olá, Vanessa. Bem-vinda de volta, Vanessa.

Obrigada.

É um prazer estar sempre no ar contigo. Bom, eu acho que vai ganhar. Naturalmente, o título que eu escolhi pra minha crônica é um título provocador. Mas se eu tivesse que apostar, olhando para tudo, diria que sim. Acho que, em primeiro lugar, tivemos a sondagem que saiu semana passada, com todas as cautelas que temos que ter e das quais eu falei no Fora do Baralho, e acho que apesar de tudo, a sondagem ainda é uma primeira indicação. Mas a sondagem, sem dúvida nenhuma, que mostra uma perspectiva clara neste sentido. Em segundo lugar, e os argumentos que eu elenquei no artigo, têm que ver, por um lado, com o fato de aparentemente os portugueses terem uma perspectiva sobre o papel da ética na avaliação dos agentes políticos, que tende a ser bastante generosa.

Não é um fator tido em conta nas escolhas dos eleitores.

De uma maneira soft. Eu dei vários exemplos, naturalmente, nem todos se enquadram naquilo que é Montenegro, mas basta pensarmos em José Sócrates em 2011, em Isaltino Morais, agora na Madeira, Miguel Albuquerque. Claro que a Madeira é um lugar um bocadinho especial, talvez, mas não deixa de ser surpreendente, que não é só a vitória de Miguel Albuquerque, mas o fato de ter havido um reforço da sua votação e ter havido mais gente a ficar convencida a votar no líder do PSD regional, quando a circunstância é bastante evidente pra toda a gente. E ao mesmo tempo, o segundo elemento que eu trago no artigo e que eu acho que apesar de tudo, contribui para uma potencial vitória do PSD, tem que ver com o fato de Luís Montenegro ter estado em campanha eleitoral desde que foi eleito. E isto não é uma crítica, é uma mera observação de fatos. Por um lado, o PSD tinha necessidade de limpar a imagem que tinha junto do eleitorado, porque desde que saiu do poder em 1995, com Cavaco Silva, que o PSD não estava a governar num período que não sendo de vacas gordíssimas, pelo menos não é de vacas magras. É um período em que apesar de tudo, o partido tinha algum dinheiro pra distribuir junto a alguns grupos sociais e que tinham sido de alguma maneira alienados na altura de Pedro Passos Coelho, que teve que fazer cortes, que em grande medida nem sequer eram do seu próprio desejo, digamos assim, mas eram cortes que as circunstâncias obrigaram. E portanto, esta foi a primeira vez em muitos anos que o PSD teve a capacidade realmente de distribuir benefícios a segmentos da população. Estou a pensar nos reformados, nos professores, nos polícias. Portanto, Montenegro andou os últimos 10 meses a preparar-se para este momento. Ele não sabia exatamente quando é que o momento chegaria, mas era mais ou menos claro perante as circunstâncias eleitorais que saíram do último ato eleitoral, que mais cedo ou mais tarde, este momento das eleições antecipadas chegaria e o PSD precisava de entrar em campanha imediatamente, não só pelas questões estruturais, portanto, pela necessidade de limpar a marca do partido, mas também pela circunstância de rapidamente poder ser confrontado, mais cedo ou mais tarde, pelo momento eleitoral. E cá estamos.

E de resto, Jorge, hoje o ministro das Finanças, também neste clima já de pré-campanha, acabou por dar indicação de que pode ser possível abrir os cordões à bolsa, tendo em conta que foi atingido um excedente orçamental no ano passado de 0,7%. Isto aqui até é uma deixa para eu chamar aqui também a Alexandra Machado. Alexandra, antecipas que este dado possa vir a ser tema forte da campanha, usado como trunfo eleitoral, como também sinalizou aqui um pouco hoje Miranda Sarmento?

Forte, não sei, porque o tema forte vai ser outro, claramente, que se chama Spin off Viva. Se vai ser arma para uma campanha eleitoral, penso que sim, independentemente de ser 07, 06, 05. Tudo que ficasse acima de 04, que era a projeção do governo, iria ser levado à campanha. Obviamente que há medidas aqui que estão incorporadas nestas contas públicas, que vieram do Parlamento, portanto, também pode dar argumentos para os dois lados. Miranda Sarmento hoje no comentário que fez a esses dados divulgados hoje pelo INE, quis afastar um cadinho esta questão de estar a comentar o dado do INE pra estar a fazer campanha, mas obviamente que vai ser um dado de campanha, sendo certo, acho eu, que vai também haver muitas questões em torno da carga fiscal e do dado da carga fiscal contabilístico ter aumentado por via do aumento das contribuições sociais e de haver mais pessoas a pagar impostos. Mas sim, são sempre temas de campanha política, mas temo que não sei se a economia não vai ficar um cadinho afastada desta campanha que aí vem.

Olha, e este indicador deve deixar-nos satisfeitos? É sinônimo que a economia portuguesa está no bom caminho?

Qual indicador?

Este indicador dos 0,7% de excedente orçamental no ano passado.

Que também incorpora esse valor, incorpora um crescimento econômico registrado em 2024 acima do que estava previsto e que permite já antecipar um 2025, se calhar, melhor também do que as previsões. Mas, portanto, o fator bom que está aí incorporado, na realidade, é o crescimento econômico e o consumo das empresas, e o que as empresas também estão a contribuir. As empresas e as famílias, obviamente, que estão a contribuir para esse dado de crescimento econômico, que arrasta um bocadinho depois o benefício para as contas públicas e para o saldo orçamental, que este crescimento das receitas fiscais foi muito por via do crescimento econômico. Portanto, sim, o crescimento econômico esperado para 2025 já se espera que seja acima do projetado. Portanto, acho que há bons indicadores. Agora, o saldo orçamental é o saldo orçamental de um ano, não se arrasta para o ano seguinte, por assim dizer. O bom desse saldo também é contribuir um pouco para fazer baixar o outro rácio, que é o da dívida pública, que ainda está muito elevado em Portugal. E enfim, é bom que continuemos a registrar os excedentes orçamentais e não déficits, porque déficits presentes são dívida e impostos futuros. Portanto, é bom que estejamos sempre a falar de excedentes.

A tua nota vai para outro tema, que por acaso também é o tema aqui da Judite França. Judite, Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, ontem, com o antigo presidente da Federação de Futebol, Fernando Gomes, ao lado, esclareceu, em resposta a um jornalista, que Fernando Gomes não é visado na investigação ao negócio da venda do edifício da Federação na Praça da Alegria. Houve quem não gostasse desta aparição de lado a lado, tendo em conta que as buscas-

Aparição é justo

...tendo em conta que as buscas estavam em curso. Foi o teu caso também?

Eu acho que foi das coisas mais bizarras que eu vi nos últimos tempos. Não pensei estar guardada para ver uma coisa dessas, porque só para que se perceba, o diretor da PJ esteve ao lado de Fernando Gomes enquanto decorriam buscas sobre matéria que abrange os mandatos de Fernando Gomes, quando Fernando Gomes era presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, aquilo que Luís Neves vai dizer é: Fernando Gomes não é suspeito de rigorosamente nada, enquanto decorrem as buscas. Logo, as buscas não servem pra nada, porque se servissem, não se poderia dizer nada sem que as buscas estivessem terminadas, acho eu. E depois então dizia-se: "Fernando Gomes não está envolvido, vimos os documentos todos, analisamos tudo".

Dizer isso, só simplesmente dizer isso, o diretor da Polícia Judiciária, não é quebrar o segredo de justiça que tanto prezou em momentos anteriores?

Além disso, além de quebrar o segredo de justiça, eu, a partir de agora, se tiver algum problema, espero ter o diretor da PJ-

Ao teu lado

...ao meu lado, a fazer de meu advogado de defesa, no fundo, e dizer: "Não, essa senhora não tem nada a ver com isto". Tinha havido informação errada a sair, a dizer que o Fernando Gomes estava a ser investigado e Tiago Craveiro também, e eram arguidos, e não são. Mas não é preciso que o próprio diretor da PJ venha dizer que aquela pessoa não é arguida, pode mandar um comunicado a dizer: "Saíram informações erradas na comunicação social. Não é arguido coisa nenhuma". Mas não diz, não é arguido, nem está a ser investigado. Não é preciso dizer, se não é arguido. Foi um nome que entrou aqui erradamente e, portanto, não é arguido. Independentemente de serem amigos, eu não sei se são, mas acho que só isso justifica que o diretor nacional da PJ esteja na tomada de posse do Comitê Olímpico, porque eu não vi lá o diretor da PSP, por exemplo, que podia estar, ou o diretor da GNR. Portanto, acho que não faz muito sentido, muito menos agradecer o trabalho que fez na Federação Portuguesa de Futebol. Então isso é que eu não entendo. O diretor da PJ não é Luís Neves aqui e o diretor da PJ ali. Não é. A partir do momento em que é diretor da PJ, é sempre diretor da PJ. E não está em nada por questões pessoais. Não está. É lamentável, mas durante o tempo em que estiver à frente de uma instituição como a Polícia Judiciária, não pode estar. E mesmo que estivesse lá e fosse de uma forma quase escondida, só para prestar homenagem ao seu amigo, não ia aparecer num dia como hoje, como ontem, aliás. Isso é que não podia aparecer. E não podia aparecer em direto nas televisões ao lado de Fernando Gomes. Não podia. Foi uma imagem, é baralhar tudo num Estado de direito. Para além de ser claramente atentatório para o sigilo. Perdão, falta uma palavra.

Segredo de justiça.

O segredo de justiça, faltava-me agora a expressão. Aí é que é claramente uma violação. Eu acho que tem que haver alguma lisura nestas questões e tem que haver separação, mas depois há outros dados que são aqui estranhos. As buscas são feitas logo depois das eleições para a COP? Não aconteceram antes uns dias? Por quê? Fica a dúvida, se tivessem sido feitas, por exemplo, por mais injusto que pudesse ser, se isso iria prejudicar a campanha de Fernando Gomes para a COP. Se calhar prejudicava. E acontecem precisamente no dia em que Luís Neves vai estar no COP e onde pode fazer declarações que ilibam Fernando Gomes. Fica a dúvida de todas estas confusões, mesmo sendo ou não sendo verdade. Isso agora já não interessa, porque as aparências são muito importantes. Eu acho que são muitas perguntas pra responder. Hoje convidamos Luís Neves para uma entrevista, que infelizmente não está Disponível para falar mais sobre o assunto, e eu entendo, porque eu imagino que agora, a esta distância, e tendo visto as imagens, tendo andado para trás na box e visto as suas próprias imagens, tenha ficado também um pouco constrangido, porque isto não é o trabalho do diretor nacional da Polícia Judiciária.

A diligência de Luís Neves está toda errada nesta aparição, como lhe chamaste, ao lado de Fernando Gomes ontem na tomada de posse do COP. Eu foco em dois aspectos que já referimos aqui, que é se não quebrou o segredo de justiça, o próprio diretor da Polícia Judiciária, que criticou tanto os jornais por haver as fugas de informação em casos anteriores. Lembro-me do caso, por exemplo, da Madeira, que Luís Neves deu uma conferência de imprensa e depois mais tarde também fez alguns comentários a dizer que há o segredo de justiça que tem que ser defendido, a PJ não se revê nas fugas de informação e procura evitar que elas aconteçam. Não sei, ontem todas essas declarações anteriores de Luís Neves caíram por terra. E claro, quando nós precisarmos de saber quem é que é arguido num caso ou noutro, o primeiro telefonema que eu vou fazer é ao Luís Neves, para ele me dizer, pelo menos, se não é arguido, pelo menos a parte do não é arguido. Dir-me-á com certeza. O outro ponto é as datas, a coincidência de datas e estarem a investigar uma venda da sede da federação que aconteceu em 2018.

Pelo visto, a investigação em si tem três anos.

Começou em 2021, não é?

Tem três anos, mas só agora é que fazem as buscas. É uma investigação, uma venda só, a venda do imóvel, é preciso sete anos desde que aconteceu a venda. É preciso lembrar que o relatório e contas da federação já falava desta venda com uma mais-valia e dizia que essas mais-valias já incorporavam os custos de intermediação. Portanto, já se falavam em comissões nesse relatório e foi preciso esperar sete anos. Vamos ser inocentes e ingénuos e acreditar, porque demora muito a investigação à venda de uma sede de um imóvel em Lisboa, demora sete anos e não é simplesmente pelo fato de Fernando Gomes ter deixado a Federação Portuguesa de Futebol. Tudo errado.

Alexandra Machado, que nota é?

Dois, porque foram duas pessoas que supostamente estavam a ser investigadas, que Luís Neves disse que não eram, que era o Fernando Gomes e o Tiago Carvalho.

Justiça, essa é a tua nota.

Eu devia dar um quatro e vou continuar a dar um quatro, que é aquele chumbo direto do José Manuel Fernandes.

Pois é. E já vamos perguntar também, Jorge Fernandes, a tua nota, imagino que para Luís Montenegro, mas já agora, e a propósito das legislativas, ouvimos hoje o candidato presidencial Luís Marques Mendes defender que nem a geringonça, nem bloco central formal. A única forma de garantir estabilidade no país é um compromisso entre PS e PSD, no sentido de não apresentarem nem moções de confiança, nem moções de censura e também negociarem os orçamentos. Isto para que, de algum modo, seja possível governar com mais estabilidade. Neste clima de atual crispação entre os dois maiores partidos, há margem para isso ser possível na próxima legislatura?

Bem, temos aqui que dividir o que é a opinião de Marques Mendes daquilo que é a política parlamentar. Eu acho que Marques Mendes está numa posição muito delicada, em primeiro lugar, porque o partido que o apoiou meteu-se aqui num sarilho e tem que ir agora a novas eleições. Mas, por outro lado, na verdade, ele agora já sendo candidato presidencial oficialmente, vai ser quase obrigado a ter opinião sobre tudo. Dito isto, eu acho muito difícil que o presidente da República, qualquer que venha a ser, a não ser que estejamos perante uma figura que tenha realmente um resultado eleitoral esmagador e cuja legitimidade política e capital político sejam enormes, coisa que caso Marques Mendes consiga sonhar, se quer, com chegar a Belém, muito dificilmente nas circunstâncias atuais isso acontecerá. Eu acho que será muito difícil a qualquer presidente da República impor este tipo de pedidos, digamos assim, porque de facto o regime português, e é uma velha discussão acadêmica, o centro do poder está no Parlamento e neste momento as elites dos dois principais partidos não estão propriamente dispostas a cooperar. Isto não é uma coisa recente, é uma coisa que já vem de há alguns anos e que a polarização entre os dois campos cresceu. E de resto, Marques Mendes, enfim, faria melhor também em assinalar que sobre cooperação Pedro Nuno Santos, apesar de tudo, quando foi o momento do orçamento e mesmo nas moções de censura que o PCP apresentou, o PCP e o Chega, sempre protegeu o governo de alguma maneira. Portanto, eu não sei exatamente que tipo de cenário é que Marques Mendes poderá ter em mente, até porque à partida aquilo que sairá destas próximas eleições, mesmo que o PSD ganhe um bocadinho mais, não será propriamente com uma folga eleitoral enorme, portanto, será sempre num contexto em que alguma instabilidade existirá. E deixa-me acabar por simplesmente dizer o seguinte: há em Portugal uma cultura política que não gosta do conflito, não gosta de instabilidade, que acha que as eleições são uma chatice, que as eleições são prejudiciais. Não, quer dizer, isto é normal em democracia. Eu vou dar um exemplo Completamente fora do nosso âmbito. O primeiro-ministro do Canadá foi eleito na semana passada. Literalmente, tomou posse na semana passada e dois dias depois de tomar posse, como achou que as condições políticas não estavam completamente esclarecidas, pediu novas eleições, porque acha que é necessário esclarecer a situação e acha que precisa de se reforçar eleitoralmente. Portanto, estas coisas, nos países onde a democracia e as instituições estão consolidadas, não há que ter receio nem das urnas, nem da instabilidade, porque as instituições estão feitas para aguentarem a instabilidade das instituições políticas, o Parlamento, o sistema eleitoral, está tudo desenhado precisamente para institucionalizar e acomodar a instabilidade política. De resto, Marcelo Rebelo de Sousa já disse, e bem, na minha opinião, que a economia não precisa do governo, isto é, que a ideia de que isto puderá durante muito tempo, António Costa assenava com isso, o PRR, o que vai acontecer ao PRR, o que vai acontecer à economia portuguesa. Não, as coisas são implementadas, a economia continua a funcionar, as pessoas continuam a viver habitualmente. Portanto, este tentar passar a instabilidade política como uma coisa que é terrível e que faz muito mal ao país, quer dizer, ou é ignorância, ou então realmente é não ter grande noção do que é a vida política noutros países.

Só falta a tua nota, Jorge. É para Luís Montenegro?

Para Luís Marques Mendes.

Pode ser para Luís Marques Mendes e também para Luís Montenegro, ou para quem tu quiseres.

Não, posso dar uma nota a Luís Marques Mendes. Vai ser uma nota baixinha e sem nenhum tipo de comentário secundário. Será um cinco e com favor. E esta nota, de resto, não se prende só a Luís Marques Mendes. Todos os candidatos presidenciais, anunciados ou semi-anunciados, já fizeram propostas bastante esotéricas e exuberantes na sua perspectiva do que deve ser o poder presidencial ou como se deve organizar a política em Portugal. Basta lembrar que António José Seguro a dada altura disse que era melhor nem votar o orçamento de Estado. E portanto nós temos aqui um conjunto de pessoas que querem ser presidentes da República e têm umas ideias um bocadinho estranhas sobre como a política se organiza e como sempre se organizou.

Queres dar nota a Luís Montenegro também? Com base no teu artigo? Não.

Não, posso dar uma nota, posso dar um 12. Eu acho que Luís Montenegro vai passar, não com uma nota alta nem fabulosa, mas vai passar. Eu acho que ele vai passar o exame.

São essas as expectativas do Jorge Fernandes para confrontar depois no dia 19 de maio. Acredita o Jorge que o PSD vai ganhar as eleições. É esse o título da crônica do Jorge Fernandes.

18 de maio, acho que o Diogo disse.

18 de maio, o que eu disse?

19.

19, não. 19 de maio é o dia a seguir às eleições.

Tens razão.

Exatamente, é o dia a seguir. Mas o Jorge acha mais, acha que o PSD vai ganhar, mas que não vai sair desta eleição um quadro suficientemente clarificador que garanta a algum dos partidos uma solução no Parlamento suficientemente forte para garantir essa estabilidade. Dia 19 haveremos de conversar. Jorge Fernandes, muito obrigado por ter estado hoje no "You Vence Doré", tal como Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Estamos de regresso amanhã.