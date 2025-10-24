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Vamos à análise dos temas que marcam a atualidade com notas de zero a 20. Começa agora o "Iuven Soré" das manhãs 360, com notas atribuídas esta manhã pelo José Manuel Fernandes e pelo Miguel Santos Carrapatoço. Esta manhã temos presidenciais, até temos ameaças de morte e a Lei da Nacionalidade, que em princípio será votada daqui a pouco no Parlamento. Em princípio, Bruno, porque ainda está tudo em aberto.

Está e demonstra que há muito tempo livre, há muito tempo para discutir aquilo que, verdade seja dita, é absolutamente acessório. Nós tivemos a aprovação da Lei dos Estrangeiros, que eu acho que era necessária, porque havia necessidade de regular, de fazer alterações perante uma realidade que se tinha alterado bastante nos últimos anos, com todas as consequências para o país, para os imigrantes. Era preciso, de facto, enfrentar legislativamente essa realidade, e eu acho que era uma prioridade. A Lei da Nacionalidade já me parece um pouco mais acessória, mas como os partidos não podem discordar, não se podem confrontar no essencial, que será o orçamento de Estado, fazem destas questões acessórias verdadeiros cavalos de batalha, porque é aí que podem exponenciar as diferenças, aquilo que os afasta.

Agradar aos seus eleitorados.

Exatamente, é precisamente no acessório. O essencial, neste momento, é aquilo que pode pôr em causa a estabilidade do governo. Como não podem, neste momento não têm grande margem de manobra para expor as suas diferenças. Vemos que o PS já está disponível para a tal abstenção exigente. Disse que ia ser esse o sentido do seu voto no orçamento. Portanto, há uma concentração do esforço na marcação de diferenças, numa questão que é acessória. E nós estamos aqui a discutir já questões de um ano ou dois anos para o prazo, para concessão da nacionalidade, depois são cidadãos dos CPLP ou da União Europeia, os que vêm de fora. E depois vemos o Chega. O Chega é perito em explorar estas questões acessórias, vir com a questão das linhas vermelhas, dos valores, da perda automática de nacionalidade, que ninguém que viva de subsídios quando pede a nacionalidade, o que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma pessoa de estar a beneficiar de um subsídio ao qual tem direito, tem a ver com a nacionalidade? Há aqui uma mistura completamente demagógica, o que não é surpreendente, por parte do Chega, de conceitos que só contribuem para lançar mais confusão e para amplificar uma discussão e um tema que tem uma importância mais simbólica do que outra coisa. Por exemplo, naquilo que o Chega diz da perda automática de nacionalidade, que eu duvido muito que seja constitucional, mas a perda automática de nacionalidade, para quem comete certos tipos de crime, o terrorismo e violação. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Eu até admito a discussão, por exemplo, para crimes que ameaçassem a soberania, pusessem em causa a soberania, o Estado português. Mas depois começamos aqui a misturar tipos de agressões, crimes de sangue, tudo aqui ao modo e isto já não é nada, já é estarmos aqui a patinar. Eu ouvi e continuo a ouvir alguns políticos a dizer durante a campanha: "Isto é para resolver os problemas das pessoas". Isto não resolve problemas de ninguém. Isto é uma distração, uma manobra de diversão, no duplo sentido do termo. É uma manobra de diversão dos partidos que não atrasa nem adianta nada. Não é isto que vai resolver os problemas do país. E eu acho que estamos a perder demasiado tempo, os partidos estão a perder demasiado tempo com uma questão mais simbólica do que verdadeiramente essencial.

Uma nota negativa, portanto, para a forma como a discussão está a correr.

Sim, como tem sido tratado o tema.

Quanto?

Vou dar um quatro.

Um quatro para esta discussão. Veremos se é encerrada hoje. Miguel, entretanto, temos as presidenciais. A esquerda está muito dividida.

É. Não é que seja surpreendente, mas temos candidatos para todos os gostos. Ninguém quer apoiar António José Seguro, nem parte do próprio Partido Socialista, o que também não deixa de ser algo irônico. Mas era bom que a esquerda percebesse que está a perder. Pode estar a perder, melhor dizendo, nós não sabemos, evidentemente, como é que vai correr a primeira volta, mas a esquerda está a correr um risco tremendo com esta divisão e arrisca-se a ver passar à segunda volta um candidato que não é do espaço político destes vários partidos que agora estão a medir forças.

Um não, os dois.

Exato. Já estou a assumir que Henrique Almeida passa à segunda volta e, portanto, o adversário não será da área da esquerda. Não sabemos se assim será, mas olhando para as sondagens e para quem aparenta ser o favorito nesta primeira volta. E a esquerda está aqui a correr um risco enorme. Veremos como é que as coisas decorrem. O PCP, na sua estratégia de orgulhosamente só, prossegue com Uma batalha quixotesca em torno da candidatura de António Filipe.

Muito pragmática. Não tem ilusões, é muito pragmática, é uma tentativa de manter, de fixar o seu eleitorado e de recusar a partida.

Mas a questão é fixar as presidenciais.

É a estratégia do quadrado. O PCP é muito isso, forma o quadrado e aqui ninguém entra, ninguém sai.

Eu consigo compreender isso até numa campanha autárquica. Admito que seja uma estratégia que faça sentido numa campanha legislativa também. Agora, numa campanha presidencial, a ideia de que vão fixar eleitorado parece-me poucochinho. Admito que o PCP esteja certo e nós não.

À esquerda do PS, foi o primeiro candidato a avançar.

O PCP fez sempre isto. O PCP teve sempre candidatos, mesmo quando as coisas iam correr muito mal. E algumas vezes não correram mal, outras correram bem.

Mas desistiram também algumas vezes.

E às vezes desistiram, quando foi necessário desistiram, foi o caso do que aconteceu em 86. Em 86 o candidato desistiu, mas teve a possibilidade, enfim, na altura tinha uma importância que não tem hoje, mas teve a possibilidade de estar nos tempos de antena.

É isso, é o espaço mediático também que ocupa.

Mas atenção, os tempos de antena já não têm o peso zero que antes tinham. Antes tinham.

Mas os debates têm.

Os debates têm.

Os debates têm.

E as entrevistas.

Ele vai ter que entrar nos debates, portanto entrevistas e por aí adiante.

Sim, o fixar o eleitorado passa muito por esse espaço ocupado, esse espaço mediático.

Aqui a questão, e nem era uma observação aplicada diretamente ao PCP, até porque a grande novidade é mesmo o suposto avanço de Jorge Pinto do LIVRE, mas a ideia, para mim, é um bocadinho contraditório que todos os discursos em torno da ideia de salvar o regime e da ideia de que as eleições presidenciais podem ser decididas por duas perigosas figuras da direita e de repente, quando a esquerda tem a oportunidade de se unir em torno de um candidato, manda tudo às ortigas e divide-se em várias candidaturas com zero hipótese de sucesso. Catarina Martins estive agora a ver os resultados, está em queda desde 2019, teve 10% em 2019 nas últimas europeias, porque é bom lembrar que Catarina Martins foi candidata há meio dúzia de meses. Já teve 4,25. O candidato do LIVRE também avança a um processo para uma espécie de primárias. Não se sabe muito bem se vai haver. Não se sabe. Ainda ninguém percebeu. E portanto, a esquerda tinha aqui uma oportunidade, segundo o próprio discurso da esquerda, de impedir que uma perigosa figura da direita ascendesse ao poder e mais uma vez desperdiça essa hipótese.

Mas tem havido figuras da esquerda, que eu diria que insospeitas e até surpreendentes a apoiar António José Seguro. Vasco Lourenço, eu pelo menos não sonharia que ele podia apoiar um candidato que uma parte do próprio PS o acha demasiado à direita ou pouco à esquerda, se quisermos. Ana Gomes, nas últimas horas. Ricardo Sá Fernandes, do LIVRE, veio também anunciar e defender o apoio a António José Seguro, precisamente com essa lógica da concentração de votos num único candidato à esquerda para ver se a esquerda consegue, de facto, fazer passar esse candidato à segunda volta, porque de facto a primeira volta é absolutamente essencial para definir depois quem vai ser o vencedor destas presidenciais, talvez. Não se entende, sobretudo, a entrada tardia do LIVRE nesta discussão. O LIVRE e Rui Tavares, que sempre foram os grandes defensores de uma convergência à esquerda. Rui Tavares chama a si a paternidade de uma ideia de Lingossa. Paternidade espiritual.

Exatamente. E portanto, com tantos candidatos já, tantos são três, basicamente, não é? Mas com três candidatos já no terreno, não se entende como é que o LIVRE, que tem tido essa postura de apelar a uma união de esquerda, ele próprio, em vez de fazer isso, lança mais um.

E com este nome, deixa-me só acrescentar uma coisa muito rápida, esta incapacidade de encontrar uma figura. Nós vemos tantos abaixo-assinados e cartas subscritas por gente de toda a sociedade quando são de temas que unem e mobilizam a esquerda e não consegue haver aqui, não consegue encontrar aqui uma figura oriunda dessa sociedade civil em torno da qual se possam unir, o que também é estranho.

Havia, José Manuel, havia o nome de Sampaio da Nova, não é? E se calhar isso acabou por criar esta...

É o António Vitorino 2, basicamente.

Quer dizer, vamos lá ver.

Não, porque foi a votos.

O Sampaio da Nova não foi um candidato de grande sucesso quando concorreu. Portanto, eu não aprecio particularmente Sampaio da Nova por várias razões, não vou agora entrar aqui a explicar. Mas aquilo que há, sobretudo, é o que me faz mais impressão, é: percebe-se que há um candidato que pode fazer o seu caminho e está a fazer o seu caminho, que é António José Seguro. Onde António José Seguro não agrada a uma parte desta esquerda e da esquerda folclórica. A esquerda folclórica é muito perigosa, porque a esquerda folclórica são partidos como o LIVRE, que parecem por fora muito democráticos e muito modernos, mas que acabam por viver muito em torno da figura do seu líder e do umbigo do seu líder. Que ainda por cima diz que não é líder, que é uma coisa também extraordinária, porque eles não têm líder, que é uma coisa muito bazista O basismo nunca deu resultado, não é assim que as coisas funcionam. A pulsão da democracia direta é uma pulsão antidemocrática no limite, como já vimos em muitas ocasiões noutros locais. Por regra, ganham os ativistas, não ganha o povo, e no LIVRE já aconteceu. O LIVRE já devia ter aprendido com isso. Mas quer sempre manter esta máscara de que há uma espécie de democracia de base, que os militantes é que mandam. Os militantes ou os aderentes ou aqueles que votam, porque aquilo também é uma trapalhada, quem vota, quem não vota, quem tem direito de voto e por aí adiante. É tudo muito aberto, e depois, a seguir, se por acaso não é a trupe de Rui Tavares que ganha, Rui Tavares e a sua trupe arranjam formas de ganharem no fim do dia. Tiveram sorte, o Parlamento com a Joacine durou pouco tempo e ele teve uma segunda oportunidade pra ser ele mesmo candidato e poder ir para o Parlamento, mas a sorte não se repete eternamente. Mas o que me faz mais impressão é esta incapacidade, como dizia o Bruno, de a esquerda perceber que António José Seguro é uma pessoa que lhes dá garantias. Por que eles de repente estão a inventar novamente linhas vermelhas? Porque António José Seguro disse aquilo que alguém que vai ter que jurar cumprir e fazer cumprir a Constituição não podia deixar de dizer, que é: se um determinado partido ganhar as eleições, ele não pode deixar de dar posse a esse partido. O governo não depende da confiança política do Presidente da República, depende da confiança política da Assembleia da República. E o LIVRE, o que mais tem que fazer é tratar de, se é essa a sua opção, evitar que a Assembleia da República um dia dê essa confiança política ao partido que o LIVRE não gosta. Mas o Presidente da República não é quem impede que isso aconteça, porque não é isso que está na Constituição. Mas é mais um argumento, porque porventura António José Seguro, em tempos que já lá vão, conversou com Passos Coelho para baixar o IRC, porque António José Seguro, em tempos que já lá vão, fez uma abstenção violenta numa altura em que ainda por cima um orçamento de Estado que tinha sido supercondicionado pelo acordo assinado pelo próprio Partido Socialista uns meses antes. Ele acabou por desertar desses compromissos.

Nesses tempos, já lá vão, o país estava à beira da bancarrota.

Se calhar mais umas semanitas e era o que tinha acontecido e tinha nos ensinado algumas coisas. Mas enfim, isso são águas passadas. A razão porque na esquerda há uma tentação irreprimível para a divisão, subdivisão e partição. Olha-se para o número de candidatos que estão neste momento apresentados e há dois que podemos considerar pessoas do centro-direita e da direita, Marques Mendes e André Ventura, um que é um grande ponto de interrogação, mas que numas coisas se verá mais à direita, noutras coisas situa-se mais à esquerda, que é a Gouveia Melo e António José Seguro. E depois há uma quantidade de pequenos candidatos, inclusive pelo menos uma que já veio do Bloco de Esquerda e tem feito um percurso bizarro, no mínimo.

Joana Amaral Dias.

Joana Amaral Dias, já foi companheira de Rui Tavares, penso que eles coincidiram no Bloco. Porque é que não se entende com a Joana Amaral Dias? Depois ainda temos a Catarina Martins, ainda temos o António Filipe e se calhar há muitos eleitores do LIVRE que nem gostariam do candidato da Iniciativa Liberal, do Cotrim Figueiredo. Enfim, eu acho que isto está por exemplo um caminho muito complicado para o LIVRE e sobretudo aquilo que o Miguel descreveu, que está descrito na nossa manchete atualmente e que o Miguel recordou agora no Bom Mau Vilão, é do domínio da estratosfera. É um sinal de que por trás do basismo e da superdemocracia se esconde, na prática, o autoritarismo de um líder que se esconde. Eu não sei como é que ele se chama, é coordenador ou vice-coordenador.

Porta-voz, talvez.

Porta-voz, sei lá, uma trapalhada qualquer, em vez de assumir as coisas como elas são e como são em democracia.

Zé Manuel, precisamos da tua nota.

A minha nota vai para Rui Tavares, que acho que é o grande responsável por essas trapalhadas todas. E apesar de ser sexta-feira e a sexta-feira por tradição ser mais benevolente, hoje vai mesmo um seis para Rui Tavares. E é benevolência.

Six, seven.

Miguel, e a tua nota?

Eu não vou isolar em Rui Tavares, embora subscreva a observação do Zé Manuel, mas acho que aqui vou estender a crítica a PCP, Bloco e LIVRE. Acho que estão a perder uma oportunidade importante para a esquerda e estão a fazê-lo Precisamente por aquilo que o Bruno estava a dizer, para fixar eleitorado, só que é uma estratégia condenada ao fracasso, porque as presidenciais não deveriam servir para fixar eleitorado. E portanto, para a esquerda, para estes três partidos, um seis também.

Um seis. E agora o difícil dilema do Paulo de ou dar nota a este tema da questão das presidenciais, ou no minuto e meio dar nota.

Vamos ao minuto e meio, até para isto acabar com uma nota positiva.

Vamos lá então.

Não, dizia bem da justiça e de facto de ter ficado em prisão preventiva o homem que ofereceu um apartamento nas redes sociais a quem exterminasse brasileiros e ofereceu 100 mil euros pela morte de uma jornalista também brasileira. Ele chama-se Bruno Silva, isto aconteceu em setembro na rede social do Twitter, no X. Ele que se assume próximo da ideologia nazi, portanto, extremíssima direita, ele é luso-brasileiro e decidiu, porque não gosta daquilo que a jornalista brasileira Stefany Costa escreve, provavelmente nem gostará de estrangeiros, decidiu então fazer isso. E foi detido no início desta semana pela PJ, em Vila Real, precisamente por causa disto. Foi colocado ao juiz, como é evidente, que decidiu as medidas de coação, que foram as mais gravosas, a prisão preventiva. É raro isto acontecer, este tipo de alegados crimes ser punido com prisão preventiva, mas eu acho que há aqui um sinal claro da justiça, que eu acho positivo, que é dizer que neste mundo de extremismos, de radicalismos e de discurso de ódio, e com a facilidade de o fazermos através das redes sociais, isto não vale tudo. E isto está para lá daquilo que é basicamente liberdade de expressão, não tem nada a ver, são ameaças à vida e é um incentivo a que outras pessoas cometam crimes, ainda por cima incentivadas com a alegada oferta de dinheiro.

Nota para a justiça.

Nota para a justiça. Dou um 16 aqui. A pôr o pé na porta enquanto é tempo.

Obrigada pela rapididez neste 16 para a justiça. E o Vencer a Hora regressa mais logo na Tarde Política. Que começa depois do jornal das 18h00. Esta tarde dão notas a Judite França, o Ação Crespo e o António Costa.