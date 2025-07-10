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Começa aqui o programa de análise e avaliação dos temas e protagonistas da atualidade, avaliação de zero a 20, hoje a cargo da Judite França e dos nossos dois convidados, o escritor, argumentista e cronista regular d'O Observador, Alexandre Borges, e o jornalista especializado na área da economia, António Costa. Bem-vindos, muito boa tarde. António, vamos começar desse lado.

Olá, boa tarde.

Boa tarde. Vamos começar pelo tema que hoje tem dominado o espaço mediático, o lançamento deste processo de privatização da TAP, da parte do capital social da TAP. Depois dos avanços e recuos nos últimos anos, ao sabor da agenda ideológica de PS e PSD, estamos agora num ponto de não retorno?

Vamos ver. Estamos num ponto mais avançado de venda de parte da TAP. Eu ainda não tenho condições, com rigor, para dizer que é um ponto de não retorno, desde logo, por um facto evidente e que se falou pouco durante o dia de hoje, é qual é o valor pelo qual o governo quer vender a TAP.

Ou seja, quanto é que vale a TAP e quanto é que valem estes 45%?

Quanto é que valem esses 45% mais os 5% para o trabalhador. É evidente que a TAP é uma empresa apetecível do ponto de vista internacional. Isso é uma evidência. Há, como foi dito, aliás, agora nesta conferência de imprensa para os Conselhos de Ministro, um processo muito crescente de consolidação das grandes companhias aéreas, nomeadamente em torno de três ou quatro grandes, na Europa, vou falar na Europa em particular, da Lufthansa, da Air France e da IAG, que também tem a Iberia. As três têm comprado sucessivamente empresas mais pequenas e, portanto, a TAP é uma das últimas que resta e tem uma posição obviamente geográfica estratégica pela ligação, nomeadamente ao continente americano e sul americano. É uma operação não necessariamente financeira hoje, mas uma operação do ponto de vista da aviação, uma operação muito apetecível por parte de concorrentes e dos grandes players internacionais. Agora, não estarão disponíveis a pagar tudo ou a pagar o que provavelmente o governo e o Estado português e nós todos contribuintes, já agora, gostaríamos que pagasse. Há um ponto prévio que vai ter que ser avaliado, provavelmente não se vai conhecer nos próximos dias, semanas, desde logo, porque é um ponto negocial e obviamente que o governo não estará disponível para o divulgar, que é qual é o valor da TAP, quanto é que vale. Há um ponto que vale a pena obviamente comparar. Nós sabemos que o Estado português, todos nós contribuintes, injetamos 3.200 milhões de euros na TAP no período da pandemia e é evidente pelos números que se sabem hoje, mesmo não tendo o detalhe dos números, do que será a venda, que é virtualmente impossível os contribuintes portugueses recuperarem esse valor. Será um valor sempre abaixo desse total de injeção de capital. Há aqui duas dimensões. Nós todos gostaríamos que fosse obviamente o mais próximo possível, por um lado, mas sobretudo, que a TAP tenha condições de crescimento e de investimento. E obviamente que isso só sucederá se houver condições de integração. E os pontos já são muito sublinhados, e aliás, já tivemos aqui a oportunidade de conversar a manutenção do hub, que também é uma das vantagens, não faz muito sentido uma Lufthansa fazer uma oferta pela TAP e depois não aproveitar a vantagem geográfica, que é estarmos aqui em Lisboa e não estarmos em Munique. Salvaguardadas essas questões, digamos assim, estratégicas para o Estado português, algumas mais políticas para português ver, outras efetivamente de negócio e de operação da TAP na geografia em que está, é evidente que com os dados que temos hoje, que o valor de venda será claramente inferior aos 3.000.

Aos tais 3.200 milhões. António...

Enfim, é um ponto de princípio.

Só perceber aqui, António, antes de irmos a essa nota, podemos olhar para os valores, qual é que seria o mínimo, qual é que seria o máximo. Há diferentes estudos. Há estudos que apontam para uma empresa avaliada na casa dos 800 milhões, mil milhões, e há outros que apontam já para a casa dos 3.000 milhões. Nós não sabemos um valor ao certo, mas é dentro desses patamares que faria sentido?

É dentro desses patamares. Será sempre dentro desses patamares, mas no final vai depender de duas coisas. A TAP tem um valor, que é um valor estático em função dos seus resultados, e essas avaliações dão isso. Depois, cada empresa que vai comprar a TAP, tem ela própria a sua avaliação da TAP. Por quê? Porque para a Lufthansa, uma integração com a TAP dará resultados, um palavrão em economês, sinergias. Isto é, as duas somadas, quanto é que vão gerar de valor? Quanto é que vão gerar em euros? E será diferente do que poderá fazer, por exemplo, a IAG, que tem a Iberia aqui ao lado. Essa diferença de uma companhia para outra, ou até, neste caso, porque são 49%, de uma companhia não europeia, que pode concorrer, porque se fosse mais de 50%, pelas regras comunitárias, não poderia, sendo 49%, pode concorrer. É evidente que cada oferta tem implícito e decorre da companhia que está a fazer essa oferta e que vai valorizar a TAP, num valor necessariamente diferente. Portanto, o Estado português, quando vender, vai ter em atenção duas coisas. Obviamente, maximizar a receita já, garantindo os tais pressupostos, nomeadamente o hub e da marca TAP, etc., por um lado, mas sobretudo, tendo em conta Que está a vender cerca de 45%, mais 5% aos trabalhadores, qual será a estratégia da companhia que compra agora numa segunda fase de venda? Porque não nos enganemos, isto é apenas a primeira fase de uma venda que acabará por resultar numa segunda venda do resto do capital do Estado.

A totalidade do capital social do Estado.

A totalidade do capital. E se isso não ocorrer, antecipo já, é porque esta venda correu muito mal. Porque se correr bem, isto é, se quem comprar a TAP se entender com o Estado e a operação da TAP, como é suposto com esta operação crescer, o que é normal e o que está escrito, diríamos assim, nas estrelas, tendo em conta que estamos a falar de uma companhia de aviação, é que haja uma segunda venda para a totalidade do capital.

Se haja condições políticas para o fazer. Que é também uma questão importante.

Obviamente. E hoje também sabemos que uma das razões para que o Estado não avance já com uma percentagem maior, não necessariamente 100%, mas uma percentagem maior, é precisamente o contexto político e saber que, por exemplo, o Chega e o PS não estão disponíveis ou não estarão disponíveis para aprovar e viabilizar uma venda da TAP acima de uma maioria de capital da companhia.

Vamos passar agora para a Judite França e para a entrevista da ministra da Saúde, que ontem anteadou à SIC. Que apreciação, Judite?

Eu vi uma ministra sem ânimo. Eu imagino que não seja fácil naquela pasta perder o ânimo, não deve ser nada difícil. A minha dúvida é mesmo se algum ministro da Saúde aguenta muito tempo no posto. Mas dito isto, acho que foi uma boa entrevista, tendo em conta a quantidade de casos e o estado do Serviço Nacional de Saúde. Admitiu diversas situações, uma delas é que o SNS deixou de ser atrativo, isso parece-me evidente, que faltam médicos no Serviço Nacional de Saúde, que saíram cerca de 2000 médicos só nos últimos dois, três anos e não é fácil que apareçam de repente mais médicos para os substituir. Não há médicos por magia. Acho, contudo, que a ministra, ao contrário daquela postura com que se apresentou, mostrou humildade, que é um bom princípio, tendo em conta o cargo em que está e as situações que têm ocorrido. Claro que o facto de ter apresentado humildade não lhe deve retirar a força que é preciso para impor o encerramento de urgências, por exemplo, e a concentração de urgências, que não tenho dúvidas que será feito contra a vontade dos médicos. A ideia da criação das urgências regionais, que aliás estão previstas no programa do governo e que vão ser negociadas com os sindicatos em setembro, não vai ser um tema nada fácil. Aliás, os sindicatos já vieram dizer que não serão as urgências regionais a resolver o problema. Os médicos não querem ter que se deslocar tantos quilómetros para fazerem uma urgência e eu simpatizo com isso, mas aquilo que não pode continuar é este encerramento intermitente das urgências. Isso é que não faz sentido nenhum. Nós já dissemos aqui ontem ou anteontem que outro ministro tentou o mesmo e não conseguiu. Falávamos de Correia de Campos tentar fechar e concentrar urgências, mas para criar uma nova organização de trabalho baseada sobretudo na falta de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, é preciso fazer alguma coisa. E portanto, acho que é um bom princípio pensar nestas urgências regionais. E eu não quero alongar-me, porque ainda temos que ouvir o Alexandre.

Sim, temos que falar de partituras ainda.

E isso é muito importante, é muito mais importante do que as pessoas pensam, mas eu acho que é importante dizer que não escamoteou a necessidade de recorrer aos privados, caso seja preciso, e pensar noutros meios para dar resposta ao público. Isso parece-me positivo e parece-me sincero, parece-me franco e parece-me necessário neste momento. Agora, é o ministério mais ingrato que existe. Veremos se a Ana Paula Martins aguenta, é muito cedo ainda para conseguir fazer uma aposta à volta disso.

Bem, vamos então terminar com o Alexandre Borges e com essa crônica que hoje publica em observador.pt, que está relacionada com a proibição das bandas filarmônicas tirarem fotocópias de partituras, ainda que essas partituras tenham sido compradas. Que caso é este, Alexandre? Por que é proibido?

Exato, eu percebo. Era isto que devia estar a abrir o nosso programa. Eu não entendo porque é que puseram a TAP e o SNS à frente, mas concedo que seja liberdade editorial. Não, brinco, claro. É uma pequena história, de algum modo, mas que me parece sintomática, de facto, da nossa maneira de ser, de qualquer coisa que está por detrás, à frente, no meio de muitos dos nossos problemas. A Iniciativa Liberal, pela voz do seu deputado Carlos Guimarães Pinto, homem a quem devemos o fim da obrigatoriedade do bidé em casa ou do selo do seguro no vidro do carro. E que de facto tem tido este programa, é engraçado se ocupar de pequenas coisas.

Pequenas grandes coisas.

Pequenas grandes coisas. Exatamente. Que é interessante, que se calhar é por onde um pequeno partido muitas vezes pode conseguir arregimentar a simpatia dos outros e resolver problemas reais. E aqui o tema tem sido trazido por eles, já tinha vindo na legislatura anterior propondo uma exceção à lei dos direitos de autor, que de facto tipicamente proíbe as cópias. Como proíbe a cópia de um DVD ou de um disco, também proíbe as fotocópias das partituras musicais. Ora, nós temos pelo país centenas, creio que cerca de 700 bandas filarmônicas, que funcionam de facto um bocadinho como conservatórios populares, coisas para crianças, para amadores, são muitas escolas de música do país, onde eles compram as partituras para poderem tocar a música, mas vão para a rua, estão à chuva, estão ao vento, são muitos deles miúdos, etc. Quer dizer, as coisas estragam-se e, portanto, a gente compreende perfeitamente a necessidade de fazer uma fotocópia.

Tudo isto parece um pouco parado no tempo. Que a lei ainda proíba isto faz-me lembrar, não sei se passaram por isto, na rádio há muitos anos, os locutores tentavam sempre pisar a música algures. Tentavam sempre falar um pouquinho que era para as pessoas não gravarem a música em cassete, senão deixavam de ouvir a rádio. Num tempo em que está tudo disponível online, é extraordinário que a lei ainda esteja preocupada com a fotocópia de uma partitura. Portanto, a Iniciativa Liberal quer abrir uma exceção a isto. Já o tinha aprovado no Parlamento, desceu à especialidade, mas como entretanto o Parlamento foi dissolvido, ficou em águas de bacalhau e agora a IL voltou a apresentar esta proposta, que conta já com a firme oposição, pelo menos pela imprensa, de uma associação chamada ADEDIT, que foi criada apenas em final de 2023, precisamente para se ocupar disso. Portanto, é a Associação de Editores de Partituras e Compositores. Isto existe. Em todo o universo de entidades em Portugal destinadas a gerir os direitos de autor, do IGAC, da SPA, da GVA, da Audiogest, há imensos a pesquisar. Agora, há um ano e meio, ainda apareceu mais esta preocupada com as partituras. E o que é que quer a ADEDIT? Aceita que se façam fotocópias, não é nenhum problema. Os miúdos precisam de uma fotocópia de uma partitura para irem tocar na banda filarmónica à chuva. Ok, pagam a fotocópia. Querem criar uma taxa. Não simpatizam com a palavra taxa, já disseram que é uma compensação, da qual deram o exemplo que pode ser de €1 anual por folha fotocopiada, para cobrir isto. E dizem que o contrário será legalizar a pirataria. Pronto, e concluindo: nós constantemente culpamos a classe política pelo nosso atraso em Portugal, pelos processos ultraburocráticos, etc. Eu lamento dizer que acho que isto não é um problema da classe política, é um problema nosso. Está-nos na massa do sangue. Quando nós andamos ocupados a criar hoje, no fim do primeiro quartel do século XXI, associações cujo objetivo e cuja missão é esta, é não compreender nada, particularmente do que é a discussão dos direitos de autor no mundo e como essa é uma das razões, se calhar não de certeza, por trás do estranho mundo em que vivemos, em que não há autorias e em que as plataformas cresceram enormemente e agora temos a AI a devassar perfeitamente o que é a propriedade intelectual e a destruir, nomeadamente, os meios de comunicação social tradicionais. E a chegarmos a este mundo em que qualquer opinião vale tanto como o que antigamente se chamava facto. Nós andamos nisto, porque em Portugal, desde que haja mais um papel, mais uma taxinha, damos por satisfeito o nosso papel no mundo e na criatividade.

Escreves, de resto, no final da tua crônica, e permite-me aqui uma ligeira objeção, escreves: "Somos pequenos em dó menor." Pergunto nós, que há nove anos, neste dia, celebrámos o título de campeões da Europa de futebol e que temos o recorde da maior feijoada alguma vez servida, não são estes factos dignos de um lá maior, Alexandre?

Não concorremos com ninguém.

É um argumento peso, a feijoada contra a taxa. Mas alguém vai encontrar uma forma. Uma taxa sobre os nossos recordes do Guinness acaba já com a brincadeira.

Não dês ideias.

Muito bem. Mas é isso, Miguel. É um pequeno sintoma, ou melhor, é um grande sintoma numa pequena coisa de um enorme problema, que por exemplo, para mim, se materializa na enorme dificuldade com que estamos para sequer conseguir cumprir o PRR. Nós nem conseguimos gastar os cheques que nos são dados, porque não conseguimos concluir os processos burocráticos que inventamos. Temos um problema inacreditável de imobiliário de habitação em Portugal neste momento. Ainda hoje era notícia que à volta de Lisboa poderemos já ter cerca de 30 bairros de lata. Não é só por isso, mas é uma dificuldade de construir qualquer coisa em Portugal. Neste momento em que queres construir em Lisboa, vêm todas as entidades e mais algumas, vêm todas as polícias, vêm as pessoas ambientais, vêm as pessoas arqueológicas, enfim, é isto. Não me alongo mais. São pequenos problemas que dão em coisas muito graves.

Vamos voltar aqui, antes das nossas notas, rapidamente ao António Costa, até porque faltou aqui falar desta questão da Comissão de Acompanhamento de Privatização, que é liderada por Daniel Trassa, professor de Economia, que foi diretor da Nova Business School, tem também Luís Cabral e Rui Albuquerque. Há também esta novidade que Carlos Oliveira, secretário de Estado, vai ser o chairman da TAP. Como é que vê estas decisões anunciadas pelo governo na última hora?

É um dado interessante, porque por um lado há uma preocupação, e ainda bem, com a transparência no processo. O governo deu vários calendários, percebe-se que o processo pode demorar entre nove meses a um ano. Todo o processo de venda da TAP ainda tem que ser aprovado, provavelmente por Bruxelas, e tirará para mais alguns meses com essa avaliação externa. Mas eu acho que tendo em conta que a TAP é daquelas empresas, há quatro ou cinco em Portugal, como a RTP, como a Caixa Geral de Depósitos, como as CTT, que fazem parte do coletivo português, da nossa história. E há uma relação umbilical dos portugueses com a TAP, como com estas que eu acabei de citar, independentemente de serem públicas ou privadas. Os CTT até já são completamente privados e a relação dos portugueses com os CTT continua a ser como se fosse uma empresa pública e fala-se dos CTT como se fosse uma empresa pública. Mas enfim, no caso da TAP, no passado, porque se investiram € 3 mil milhões, porque de facto o pecado original foi se ter investido esse dinheiro lá atrás e não se ter seguido outros caminhos alternativos, obviamente que haverá e tem de haver, e ainda bem que há, um escrutínio muito grande sobre o processo de venda, sobre as condições. A nomeação de uma comissão de acompanhamento com um professor independente, que ainda por cima não está cá em Portugal, que é o Daniel Trassa, diria que é uma garantia de que todos saberemos a cada momento quais são os passos dados e os detalhes da operação. Isso é muito importante, já nos valeu o que não soubemos quando foi vendido o Novo Banco. Finalmente, mesmo para terminar, Carlos Oliveira percebe-se que é, ou que será, no pós-venda, o representante do Estado português, do maior acionista da TAP, porque o novo dono de 49% vai necessariamente nomear o novo CEO.

Claro. Vamos então a notas, António Costa, alguma nota para este processo?

Dou 13 ao Governo, veremos se consegue levar este, eu ia dizer a bom porto, mas a bom aeroporto.

Judite França, a tua nota?

Eu vou dar um nove à Ministra da Saúde.

Muito bem. E para fechar, Alexandre Borges, há alguma nota para atribuir?

Sim, à ADEDIT.

Lá maior.

Associação de Editores de Partituras e Compositores, exatamente. Vamos dar-lhes um sete, que é o número de notas musicais.

Muito bem. Alexandre Borges, António Costa, muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade para estarem conosco nesta edição de "O Inventore".

Obrigado.

Obrigado.