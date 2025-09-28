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Começa agora a edição de domingo de E o Vencedor É?, na Rádio Observador. Aos fins de semana também há notas de 0 a 20 para os protagonistas e os temas que estão a marcar a atualidade. Nesta edição, nas manhãs 360 de fim de semana, temos conosco e em estúdio António Costa, publisher do jornal Eco, e ainda o Nuno Vinha, diretor-adjunto do Diário de Notícias. A condução deste E o Vencedor É? é contigo, Zé.

António Costa, Nuno Vinha, bom dia. Sejam bem-vindos à Rádio Observador. É um gosto enorme contar convosco aqui junto a mim para fechar esta semana com notas de vencedores ou de vencidos, vocês me dirão, nesta edição de domingo. Começamos por falar de habitação, foi o tema da semana, isto depois do anúncio das medidas para o setor por parte de Luís Montenegro, onde a polêmica acaba por incidir na questão das rendas moderadas até 2.300 €. Acaba essa temática por tomar o palco principal e, António, vou começar por ti. Podemos falar mesmo que é o tema da semana, está claro que se vai estender também para as próximas semanas.

É isso que eu ia dizer, e vai se estender para as próximas semanas, desde logo, por uma razão. Para lá da discussão do que já foi anunciado, e a discussão vai continuar, há um pedido de autorização legislativa para um conjunto de alterações, veremos o que o Parlamento vai fazer. Haverá em dezembro um segundo pacote, ou até um terceiro, na perspectiva do governo, se considerarmos que há duas semanas foram anunciadas medidas do lado do financiamento. Em dezembro aparecerão medidas, eu diria, as mais relevantes, do que sei e do que o Eco apurou, serão na alteração às regras de arrendamento, nomeadamente facilitação de despejos para quem não paga, obviamente, ser mais rápido, e o fim de um teto de 2% que hoje existe no Mais Habitação, que os imóveis que estão em contrato, quando acaba o contrato e vão para o mercado para outro contrato, hoje não podem subir mais de 2% face ao último contrato ou ao contrato que tiveram nos últimos cinco anos. Ora, isso vai prolongar durante muitos meses, sendo obviamente que é um tema absolutamente crítico do ponto de vista económico e social, e portanto vai ganhar dimensão. A desta semana eu acho que ganhou dimensão por responsabilidade do governo.

Na comunicação.

Vamos lá ver. É pela comunicação, mas o governo aparentemente acredita mesmo naquilo que está a dizer. E, portanto, não é apenas comunicação, é mesmo política. Embora eu acho que é um erro, eu diria mesmo de palmatória, porque eu divido esta análise deste pacote em dois pontos. Discutiu-se esta semana, não exatamente a substância do pacote, do plano, mas diria a formulação política que o governo arranjou para, debaixo de uma medida, identificar rendas até 2.300 € como rendas moderadas.

Ou seja, bastava tirar o moderadas que nada disto seria questão?

Eu diria que, enfim, não quero ser tão simplista como isso, mas diria que seria necessário ou seria útil, desde logo para o próprio governo e para a discussão substantiva das medidas, classificar ou ter como objetivo pôr tantas casas quantas possíveis no mercado, nomeadamente as que existem e que não estão disponíveis, não estou a falar da construção, estou a falar das outras, no mais curto espaço de tempo e para o maior número de candidatos e inquilinos possíveis, tirando ou excluindo o que podemos chamar, essas sim, casas de luxo. E o governo deveria ter definido provavelmente um ponto médio, não os 2.300 €, mas o ponto médio entre os 400 €, que é o valor das rendas apoiadas, a partir da qual já não há rendas apoiadas do ponto de vista legislativo ou legal, até os 2.300 €. E encontrar ali um ponto médio e focar a discussão no ponto médio da renda, que era obviamente mais perceptível para todos os portugueses. Obviamente, passou-se a discutir não um incentivo aos proprietários que têm casas para pôr as casas no mercado até 2.300 €, portanto, dos 400 € até os 2.300, mas passou-se a discutir se as rendas de 2.300 € são moderadas ou não, o que é um absurdo, porque elas não são moderadas para o nosso rendimento, ponto. O ministro pode dar as voltas que quer, o rendimento médio bruto é de 1.500 €, o líquido 1.200, 1.250. Ora, os 2.300 é mesmo líquido, portanto, é o que qualquer inquilino, estamos a falar de uma renda mensal que o inquilino terá que pagar. Portanto, sabemos que os percentis de número de contribuintes a partir do sétimo, oitavo escalão, são 5% do total de agregados fiscais. Portanto, não é uma renda moderada, é uma renda elevada para os padrões portugueses. É necessário que essas até 2.300 também cheguem ao mercado? É necessário. Dito isto, aí esse erro político, porque é possível criticar os dois pontos. Isto é, criticar o governo por ter feito esta relação e ter insistido politicamente nela, mas também é possível, eu diria que é muito necessário, criticar ou desmontar a seguinte tese. São teses um bocadinho abstrusas, uma espécie de ciência, não é bem ciência econômica, é ciência à medida e depois acrescentam o nome de quem a defende. Não é ciência econômica, é ciência de quem a defende, que é: mais casas no mercado aumentam os preços. Ora, vamos lá ver, isto não é de esquerda nem de direita, isto é básico, poderia ser básico. Às vezes há aquelas expressões, um aluno do primeiro ano de economia chumbava se dissesse isso. Eu diria que isto não é preciso chegar à faculdade para perceber o que é óbvio. Vou simplificar rapidamente. Num bairro qualquer, Alvalade, onde aqui estamos no Observador, que terá, eu não tenho os números, vou dar números hipotéticos, mas enfim, provavelmente próximos da realidade. Uma renda média de 900 €. Mil euros e tem 5 mil casas. Se mil proprietários que vivam ou que tenham imóveis aqui no bairro de Alvalade forem seduzidos pelo apoio fiscal que o governo anuncia, e que é muito significativo em sede de IRS e IRC, põem essas casas todas no mercado. Ora, em vez de haver 5 mil imóveis aqui no bairro de Alvalade, pode haver 6 mil. Seis mil casas, necessariamente, alarga a oferta e pressiona. Vamos ver, no quadro em que nós vivemos, eu não vou dizer que pressiona a baixa de preços, mas no limite, cria uma barreira ao aumento de preços tal como ele existe. Este plano existe para isso. Portanto, dizer que porque há uma referência política, rendas moderadas de 2.300 € , que as rendas vão aumentar, é simplesmente ignorância económica da mais básica. Ou não é ignorância, é política, o que é pior. Portanto, ponto dois, se os proprietários nas suas contas, não deve haver entre o benefício fiscal e ter só a valorização do património, que é tê-la fechada e um dia destes vendo-a, e como o mercado está, eu vou ganhar mais tendo-a fechada e vendendo depois, porque o património aumenta. Qual é a maior vantagem para um proprietário? E essa avaliação o proprietário vai fazer em cada momento, como nós fazemos quando olhamos para as nossas poupanças e dizemos que queremos pôr no banco A, B ou C, porque dá uma taxa um bocadinho melhor que a outra. O proprietário também faz isso. Tem uma casa e vai escolher a sua melhor opção.

Há um mercado para isso.

Há um mercado para isso. Eu acho que o plano, do ponto de vista dos princípios, o Diabo está sempre nos detalhes. Temos que saber, por exemplo, quanto é que isto custa do ponto de vista orçamental, e não é pequeno, e há um incentivo, de facto, muito relevante do ponto de vista orçamental para os proprietários. Segunda nota muito rápida, também é um absurdo agora as pessoas queixarem-se que o plano apoia particularmente os proprietários. Se o problema é que não há casas, e se nós queremos incentivar quem tem casas, e tem casas fechadas, seja lá qual for a razão, a pô-las no mercado, então os incentivos haviam de ser dirigidos a quem? Aos inquilinos pra fazer mais pressão sobre o preço? Não faz sentido. Um apoio, neste contexto, aos proprietários, é um apoio indireto aos inquilinos, porque põe potencialmente mais casas no mercado, e isso pode ter um efeito positivo no preço. Finalmente, última nota. Eu diria que a avaliação desta medida em particular, a construção é outro tema, porque demora tempo, mas desta em particular, que deu tanta discussão, na substância, é se dentro de um ano, dentro de dois anos, temos ou não mais casas no mercado pra arrendamento. O governo identifica 300 mil casas que estão aí disponíveis e 45 a 50 mil que podem chegar ao mercado no espaço de um ano e meio, dois anos. E outra medida que vai ser muito importante é obviamente saber se as taxas de crescimento dos preços no arrendamento e nas vendas, se vão continuar a dois dígitos, 10, 15, 20%, ou se vão recuar pra valores próximos da inflação, 2%, 3%, 4%, que seria razoável. Esta medida vai ser muito fácil de avaliar. Portanto, este plano, nós, pra lá da retórica política que todos os governos, e este também terá, vai ser avaliado por isso. Os preços em final de 2026, quanto é que os imóveis vão aumentar, quer no arrendamento, quer na venda. Se aumentarem mais do que o referencial de inflação, um pouco acima disso, obviamente que o plano falhou. Eu, ainda assim, dou um 13 à Pinto Luz pela consistência na visão, e se eu pudesse dar duas notas, dava um sete à comunicação política, que será de Pinto Luz, obviamente, mas também do primeiro-ministro.

Eu tinha aqui duas notas sobre esta reflexão do António, que me pareceu perfeitamente no ponto certo. Há aqui um ponto que eu também acho interessante. Primeira reflexão, um ultrarrique em Portugal é a partir de 78 mil €. Setenta e oito mil euros é um ultrarrique bruto, o que significa que é uma pessoa que ganha brutos 6.500 € mês, o que significa que é uma pessoa que líquidos leva pra casa 3.200 €, mais ou menos. Um bocadinho mais, talvez.

Talvez.

Talvez um bocadinho mais.

Sabes o que significa? Que nós não sabemos o que são os ricos.

Ora aí está. De facto, quando nós taxamos no último escalão a partir de 78 mil € brutos, que é isso que uma empresa paga a quem tem que pagar por cargos de altíssimo valor, responsabilidade e valor acrescentado, etc. Esta é a primeira reflexão, só aí nós podemos colocar a palavra moderada.

A noção portuguesa de rico.

É, podemos colocar a palavra moderada, etc. Outra coisa é que, lá está, é uma questão também de comunicação política. Eu não vi nenhuma reflexão sobre aquilo que é o Estado e o papel do Estado nos seus 60 mil imóveis. Que é curioso, porque nós procuramos notícias sobre a Estamo e qual é o número de imóveis que o Estado tem, e a Estamo faz uma estimativa. A Estamo, a empresa que tem a tarefa e tem a incumbência e a missão de gerir aquilo que é o património imobiliário do Estado, faz uma estimativa daquilo que tem. E isto é uma coisa que me faz, continua a fazer imensa confusão, porque estes imóveis recuperados e colocados no mercado, eventualmente, pelo Estado, poderiam também fazer alguma diferença. E acima de tudo, deixava uma nota importante que é: a ação não é só sobre os privados, através de uma legislação e de autorizações legislativas que são postas à assembleia. O Estado também tem que fazer a sua parte, tem que pôr alguma coisa em jogo naquilo que é este trabalho conjunto, porque senão nós ficamos com a sensação que estes planos, tal como é o da saúde Que são pesos rápidos em cima de um problema. Vamos pôr aqui sete médicos numa urgência pra resolver este problema. Vamos pôr aqui um incentivo, por muito bem-intencionado, e eu acredito que pode ter esse efeito que o António estava a dizer, mas que parece um pense rápido face àquilo que é uma solução de largo espectro pra esta questão.

É sim. Vamos lá ver, eu só mesmo pra terminar, isto não se resolve. Aliás, o ministro na entrevista que deu ao Eco dizia, e eu acho que bem, com transparência, que os preços não vão baixar amanhã. Amanhã vão continuar a aumentar.

Tu próprio há pouco já falavas que os resultados disso serão para final de 2026.

26 poderemos avaliar.

António, é onde os portugueses põem as suas poupanças e fazem o seu investimento de vida em património, em imóvel, património imobiliário.

Em relação ao que tu dizes, Nuno, apesar de tudo, foi dado um passo, mas diria muito tímido, face a essa dimensão do património público, com esta decisão de automaticamente os imóveis, frações não utilizadas por ministérios e não justificadas passarem pra Estam para vender. Mas isso já foi anunciado tantas vezes. Saíram 10, aliás, agora a Câmara quer ficar com um deles, que é a Presidência do Conselho de Ministro aqui em Lisboa, a Câmara de Lisboa, o Carlos Moedas, em particular. Veremos o que é que o governo decide, mas já foi anunciado tantas vezes que o Estado ia fazer esse cadastro, que ia vender e pôr no mercado, que ia arranjar até pra rendas assim, mesmo acessíveis, digamos assim, acessíveis no sentido, digamos, português do termo. Acessíveis, tendo em conta o rendimento médio dos portugueses, que também aqui é preciso esperar pra ver.

E nesse plano, temos a certeza que nunca saberemos se vai correr certo. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente que patrimônio que o Estado tem. Portanto, tudo aquilo que o Estado puser, nós não sabemos se-

Se puser um, em vez de não pôr nenhum, eu acho que já acrescenta qualquer coisa.

Certo, com certeza, isso também acho.

É um tema, como dizia também aqui o António Costa, que marcou esta semana, irá marcar também as próximas. Veremos então como é que se desenvolve esta temática da habitação após as medidas que foram anunciadas por Luís Montenegro, após o Conselho de Ministros. Aqui no E o Vencedor é, vamos avançar, até porque, Nuno Novinha, tu queres avaliar a entrevista de Bruno Mascarenhas, o candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa, entrevista aqui ao Observador, à jornalista Inês André Figueiredo. Qual é o ponto que mais te saltou à vista nesta entrevista de Bruno Mascarenhas, ao ponto de quereres dar uma nota?

Esta frase: "Não devíamos admitir quem tem forte influência islâmica." Ele próprio, na própria entrevista, diz que em campanha há sempre exageros, mas eu não acredito que ele esteja a exagerar aqui. Aquilo que eu acho é que esta forte influência islâmica de que fala Bruno Mascarenhas, destas nacionalidades que ele fala, choca um bocadinho com a ausência também de posições sobre outros temas. Eu nunca vi ninguém do Chega completamente irritado ou a vociferar, como fazem geralmente, quando o Kuwait investe 700 ou 800 milhões de euros em Portugal, no Pine Cliffs, no Sheraton Cascais, no Wyatt Resort, Regency, no Yacht Hotel do Porto. Ou seja, aí estamos a falar da influência islâmica boa. Ou quando compra 25% ou 22% do Sporting de Braga, influência islâmica boa. Ou quando compra jogadores de futebol, islâmica boa. Quando os sauditas estavam na semana passada em Lisboa a falar com o governo português com interesse em investir no novo aeroporto de Alcochete, ou investir na construção, nas obras, ou investir até mesmo na TAP, não digo numa primeira, mas talvez numa segunda fase da privatização da TAP, aí é influência islâmica boa. Portanto, na verdade, o que o Bruno Mascarenhas está a falar? Bruno Mascarenhas está a falar em barrar a entrada de algumas nacionalidades e de pessoas pobres. E outra questão que se me levanta é: todas as pessoas que vêm pra Portugal, e eu defendo isso, têm que respeitar a lei portuguesa, ponto final. Não vale a pena sequer andar a contornar isto. Não há aqui quem possa contornar esta questão. Tem que respeitar a lei. Portanto, se a preocupação de Bruno Mascarenhas, como tem sido em alguns dos discursos de pessoas do mesmo partido, é de que há violações de lei, etc, isto revela uma enorme falta de confiança naquilo que são as autoridades nacionais. As autoridades nacionais estão cá pra impor a lei e punir quem não cumpre e, portanto, têm que cumprir a sua missão. E eu não percebo como é que o Chega acha que a melhor maneira é impedir logo à partida, porque isto revela uma enorme falta de confiança naquilo que são as instituições. E se é uma questão cultural, é uma minoria comparada com aquilo que é a restante população em Portugal e, portanto, eu não consigo compreender como é que alguém pode ter este tipo de postura. É uma postura xenófoba, é uma postura que me choca um bocadinho e acho que isto não devia ser posto desta maneira, até porque legalmente não vejo grande forma de isto avançar. Acho que isto colhe com alguma parte do sentimento das ruas em Lisboa, talvez, mas não todas, espero, e muito bem. Outra questão, outra parte da entrevista é os avisos que Bruno Mascarenhas diz ter feito sobre o elevador da Glória, etc. É a forma como ele tenta matizar uma coisa que ele disse, de fato, foi pôr em causa a segurança da Ponte 25 de Abril, coisas perfeitamente abstrusas, digo eu. Passam centenas de milhares de pessoas naquela ponte e a Infraestruturas de Portugal é responsável pela segurança, faz todas as verificações técnicas. Não há, neste momento, registro de nenhuma ideia de que não tenha sido feita alguma manutenção. E um candidato à Câmara de Lisboa, com a capacidade de projeção daquilo que é a sua mensagem, através das rádios, das televisões e da imprensa, colocar em dúvida a segurança de uma ponte que atravessa o rio e que faz passar não só centenas de milhares de carros, como também comboios, acho que é de uma irresponsabilidade enorme, por muito que ele venha matizar depois. Agora, atribuir isto a um exagero é algo que vai ficar, com certeza, na mente dos eleitores quando puserem a cruz no voto.

Está parecendo que vem uma nota negativa.

Não, eu dou-lhe um belo oito Uma nota de oito.

É um belo oito.

É um belo oito. É chumbo direto sem passagem pelo exame, mas vai um belo oito.

O exame acaba por ser o exame dos eleitores na corrida à Câmara Municipal de Lisboa após essa entrevista de Bruno Azamor.

E é um oito, porque ele reconhece alguns erros naquilo que disse. Reconhece alguns exageros naquilo que disse. Isso já é meio caminho andado para a absolvição.

António Costa, eu tenho cerca de cinco minutos até ao fecho desta edição de hoje. Convido também a saber se queres acrescentar alguma coisa neste tema do Bruno Azamor. Se não, queres falar da venda da empresa.

Sou simplesmente eloquente. Vamos falar aqui em causa própria, no sentido em que falamos da nossa profissão e do nosso setor. Um setor que eu costumo contrariar as teses de quem diz que estamos em crise, porque crise pressupõe que podemos voltar ao ponto de partida, e não podemos. Isto mudou de tal forma que falar em crise é um erro de análise, de avaliação e que cria um pressuposto errado sobre as soluções, de que é possível voltar ao modelo que nós tínhamos. Eu estou a falar do modelo econômico e financeiro que sustente, que suporte o jornalismo independente e de qualidade. E não vai ser possível, porque o mundo mudou. Estamos para lá da crise. Para aqueles que insistem que há crise, posso aceitar a classificação de pós-crise. Estamos numa fase pós-crise. A empresa está, há muitos anos, sob pressão econômica e financeira. A empresa que é dona da SIC e do Expresso, meios absolutamente de referência, como sabemos. E há muitos meses que se vai noticiando contatos que o grupo e que a família Balsemão foram desenvolvendo para arranjar uma solução de capital, porque é disso que a empresa precisa. Não é só a empresa, mas à dimensão, a empresa precisa mais do que outros, porque é muito dinheiro que está em causa. A empresa foi desmentindo e esta semana, finalmente, a muito custo, e depois de notícias públicas sobre negociações com um grupo, MediaSet, que é um grupo que foi fundado por Silvio Berlusconi e agora é da família Berlusconi, pelos filhos, e que agora tem o nome MFE, Media for Europe, está em negociações com esse grupo para entrar no capital da empresa. Eu tenho aqui duas notas para dizer, enfim, tendo em conta o tempo que temos. Acho que é muito bom para o mercado português que um grupo internacional desta dimensão olhe para o mercado português. É da indústria, não são provavelmente uns aventureiros que vão entrar num grupo com esta relevância e dimensão. É muito bom para a empresa própria, para os seus jornalistas e títulos, porque é um grupo com capacidade e com know-how. É da indústria, tem provas dadas em Itália, Espanha, França, são muito fortes. Para terem uma noção, tem 15 vezes o tamanho da empresa. Fatura mais de 3.000 milhões de euros. Para resolver o problema, e isto é parte negativa, porque não deveria ter chegado aqui, a que a empresa chegou. Para ter uma noção, a empresa que nós conhecemos é uma holding que tem duas grandes empresas: a SIC e a empresa Publishing, dona do Expresso. O que se passa hoje, e este é um número muito significativo para lá dos prejuízos da empresa, que refletem a operação e situações até contabilísticas. A empresa SIC está a pagar dividendos à própria empresa, ao seu dono, que é controlado pela família Balsemão, que é o dobro do dinheiro que gera anualmente em lucros. Isto é, em 2024, a SIC gerou 4,8 milhões de euros em lucros. Pagou em dividendos 8,3 milhões. Este diferencial só é garantido de uma forma: com endividamento. No fundo, a filha está a alimentar a mãe, a SIC está a alimentar a empresa. Mesmo assim, o dinheiro que a filha dá à mãe não chega para a empresa pagar o juro da dívida que ela própria tem, porque é menos do que o juro de dívida que ela tem. A situação financeira, de liquidez e de estrutura financeira da empresa é absolutamente crítica. Eu acho que é uma ótima solução. Espero que se concretize. E acho que é, se quiserem, para terminar, uma mudança de ciclo no mundo dos media em Portugal, porque é também, obviamente, uma mudança de poder num grupo que é líder no mercado há 40 ou 50 anos.

E com acionistas bem definidos e sabe-se quem é. Exatamente.

Isso é muito bom.

Exatamente. Essa era a nota.

Eu dou um 15 ao negócio se ele se concretizar.

Honestamente. Boa. Concordo. Acho que, de facto, aquela questão de aparecer um fundo qualquer que eventualmente não se sabe de onde lhe vêm os seus rendimentos ou que interesses ou que agendas é que defendem, é muito interessante que seja a MFE, cujos investidores, a Fininvest, a Vivendi, etc., são claramente e perfeitamente identificados em tudo aquilo que fazem, a não ser que surja alguma coisa que nós não estejamos à espera. Mas de qualquer maneira, também saúdo se no caso se concretizar, acho que é uma boa.

Nuno Vinha, António Costa, muito obrigado. Foi um gosto enorme contar com a vossa presença. Fica por aqui a edição de domingo de "E o Vencedor É".