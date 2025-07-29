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Está no ar mais um "IO Vencer", que também pode seguir com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, esta terça-feira, além do José Manuel Fernandes, está também conosco a editora de economia, Alexandra Machado. Esta manhã temos uma revisão de números sobre o nível de vida e também sobre a viabilidade dos órgãos de comunicação social. Ao fim de dois meses, eis que Pedro Nuno Santos também está de regresso. Mas Alexandra, temos ainda de entender em que consiste o acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos. Já há ideias mais claras sobre esse entendimento?

É uma pergunta não para um milhão, mas para muitos mil milhões de euros, porque ainda não se conhece. Há pormenores, o diabo está sempre nos pormenores e os pormenores do acordo ainda não são totalmente conhecidos, nomeadamente o que é que vai ficar isento e que tarifas é que vão ser aplicadas, e a que produtos farmacêuticos e nomeadamente também aos vinhos e bebidas alcoólicas, dois setores que têm um impacto muito direto em Portugal. Já se disse várias vezes, é um acordo claramente desequilibrado, mas foi o possível. É o espírito português em invadir a Europa. É vamos andando e é faz-se o que se pode. Enfim.

Caso vai andando.

Caso vai andando e faz-se o que se pode. Mas sem pormenores, é difícil, de facto, estimar totalmente os impactos. José Luís Carneiro ontem pediu para se aferir esses impactos. Acho que com o que se sabe, espero que o governo português tenha mais informação do que aquela que foi divulgada, mas com o que se sabe, ainda não é possível estimar na sua plenitude o impacto em Portugal. Mas que haverá impactos, haverá. É como as bruxas, não é? Não acredito nelas, mas que as há. 15% de tarifas em quase todos os produtos exportados para os Estados Unidos não é pouco, é um valor relevante. É menos, claro, que os 30% da ameaça, mas com as ameaças podemos nós bem. A ameaça era uma ameaça, ainda não era uma concretização. Com o que estava a ser cobrado atualmente, há claramente uma subida grande de tarifas.

Ou seja, 10 vezes mais.

10 vezes mais. Os números variam também, vai entre 1,4 e 5% de tarifas aplicadas atualmente, até porque entretanto no início do ano já foram aplicadas a alguns setores, nomeadamente nos automóveis, que isso sim, tem agora uma descida face ao que está em vigor. E nesse ponto a Comissão conseguiu uma pequena vitória em desonerar um pouco a indústria automóvel. Não se sabe também se afetará a indústria de componentes, que também, mais uma vez, tem um impacto forte em Portugal.

E vão pagar 15% também os automóveis, não é?

É, ficam com 15%. Estavam com 25. Exato. É 10 pontos a menos, portanto há aqui uma mini vitória, de agrado claramente da Alemanha. Mas além disso, o acordo prevê mais dois compromissos da União Europeia de comprar 750 mil milhões de euros em três anos de produtos energéticos, o que, enfim, um parêntesis, é quase irrealista comprar-se este montante de valor aos Estados Unidos. As nossas, da União Europeia, importações de petróleo e gás de xisto dos Estados Unidos são cerca de 76 mil milhões, o que seria triplicar. E depois há um problema técnico. Enfim, eu não sou grande conhecedora da parte técnica, mas diz-se que as refinarias na Europa não conseguem processar tanto petróleo de xisto como se quer comprar, portanto, teria de haver algum investimento nas refinarias da Europa. Estou a citar especialistas do setor da energia. Não sei pormenorizar a questão tecnológica. E depois os 600 mil milhões de compras, nomeadamente equipamento militar, que também não é um compromisso que seja seguramente garantido, que seja possível alcançar, porque muitas dessas compras dependem de terceiros e não da União Europeia em si. Dependem também de empresas e de Estados e, portanto, também não é fácil alcançar.

Mas que tem a ver com o acordo da NATO?

Pode ajudar no acordo da NATO. Claramente a Europa não tem capacidade militar instalada e não tem indústria militar instalada. Macron andou a vender os seus aviões quando se falou desse acordo com a NATO. Macron andou a vender os aviões franceses pelos parceiros europeus e agora se calhar por isso é que França também está mais para trás com este acordo, porque estava a gostar deste aumento dos investimentos da defesa para a sua indústria. E França declarou o dia sombrio com este acordo entre Estados Unidos e a União Europeia. Claramente, França queria a retaliação.

O que nos leva, enfim, são detalhes que também ainda não li sobre isso. Qual foi o processo decisório, de decisão? Ursula von der Leyen foi consultando os capitais ou não? O acordo vincula, obviamente, os países da União Europeia, mas qual era o mandato que ela tinha? Há muitas questões, não é?

Há muitas questões, mas não se percebe ainda que tipo de acordo é este, porque se for um acordo multilateral Há Estados que podem ter que o aprovar.

Claro, pelo menos em Conselho Europeu.

Portanto, não se sabe qual é a fórmula jurídica deste acordo. Há aqui muitas incógnitas ainda e não se sabe ainda se há Estados-membros ou não que tenham que passar o acordo pelos seus parlamentos, nomeadamente.

Certo, claro. E depois a questão também do mandato que ela tinha. Ela foi para lá com limites dados, obviamente pelas várias capitais, pelos governos ou não. Portanto, há muitas coisas aqui que ainda parece que foi tudo feito um bocado em cima dos olhos.

O político ontem falava que a Comissão Europeia, a União Europeia, só tinha acordado verdadeiramente quando recebeu a carta de Trump, porque até lá ainda não tinha sido pró-activa na negociação deste acordo.

Achava que isto não ia ser nada.

E por isso, nas reações, já agora uma palavra para o que aconteceu internamente em Portugal, Luís Montenegro voltou a ver um arco-íris. É óbvio que é importante a previsibilidade e a estabilidade para as empresas. Obviamente, as empresas guiam-se por estabilidade e previsibilidade. Este acordo dá essa previsibilidade, embora 15%, como se disse, vá ter impacto. A estabilidade é importante, sendo que estamos a falar de Donald Trump, que a qualquer momento pode virar outra vez e ainda não assinou também a sua ordem administrativa para aplicar estas taxas. Neste ponto, José Luís Carneiro, líder do PS, parece-me que foi um pouco mais realista, ao notar também que não é um acordo ideal. Luís Montenegro vê a coisa cor-de-rosa, enfim, o arco-íris. José Luís Carneiro pareceu-me um pouco mais realista e depois temos André Ventura, o belicista, que preferia a guerra comercial e a retaliação, não equacionando que isso também teria impacto, ou seja, aplicar tarifas aos produtos norte-americanos que entram na União Europeia teria um impacto, em particular nos consumidores europeus, que pagariam mais caro pelos produtos norte-americanos. E André Ventura, enfim, vamos a eles e cria a retaliação. Tudo isto são reações de extremo a extremo, mas a Europa, de facto, não pode comprar uma guerra comercial. Retaliar também da mesma moeda teria prejuízo para os consumidores europeus, mas o acordo não foi equilibrado e Luís Montenegro até podia ter reforçado. Luís Montenegro e o ministro da Economia foi no mesmo sentido. Até podia ter salientado a questão da previsibilidade e estabilidade, mas deveria ter também dado a nota de que não é um acordo extraordinário para a União Europeia.

É para Luís Montenegro que vais dar nota?

Sim, eu vou dar um 10 a Luís Montenegro.

Um 10 a Luís Montenegro. Já Pedro Nuno Santos foi muito mais quente olhando para este acordo, Bruno.

Pôs as pernas de Donald Trump a tremer. Se ele estivesse no lugar de Luís Montenegro, sabemos que as coisas seriam muito diferentes. A verdade é que as opiniões do Luís Montenegro, aí um pouco diferentes, mas de José Luís Carneiro, de André Ventura e de Pedro Nuno Santos não contam para nada neste grande esquema das coisas. E em relação ao PS, temos aqui o ressurgimento de Pedro Nuno Santos. Eu não sei se já repararam nos últimos tempos, sempre que o PS diz alguma coisa oficialmente, há sempre alguém, nomeadamente da parte do CHEGA, que vem dizer que o PS ainda não percebeu o que lhe aconteceu depois das eleições. E, na verdade, o PS ainda não percebeu em que ponto está, qual é que é a dimensão da crise em que se encontra. E em vez do silêncio, nós vivemos em tempos em que não há espaço, não há tempo para o silêncio, para a reflexão, para o partido vá lamber as feridas e meditar sobre aquilo que está a acontecer. Há uma fuga em frente. Em vez de silêncio, existe cada vez mais ruído. Embora também seja estranho que para alguns militantes do PS, o silêncio não seja uma opção neste momento. É estranho ver militantes que não avançaram para disputar a liderança, depois comentarem e porem ainda mais pressão sobre José Luís Carneiro. Isso aí eu acho que poderíamos exigir, ou poderia ser exigível a esses militantes, sei lá, um pouco de silêncio, certo resguardo, certo decoro, para pelo menos não dificultar a vida a José Luís Carneiro. E José Luís Carneiro tem que gerir todas estas situações numa situação que é difícil para ele, porque se não comentar, reduz-se à insignificância. Se comentar tudo e mais alguma coisa, parece aqueles náufragos que começam a esbracejar e vão mais depressa ao fundo. Parece um presidente da República, basicamente, comentando tudo.

Comentar tudo e mais alguma coisa fica numa posição também de irrelevância, porque neste momento a opinião do PS em certas matérias conta pouco. E o que vai fazer? No caso dos acordos com o governo, vai seguir aquilo que o governo quer fazer, que é os acordos caso a caso, ou vai já queimar todas as pontes de entendimento e dizer que não há vias possíveis de comunicação se houver um acordo com o CHEGA em determinadas matérias? É de facto uma posição muito difícil para quem está a liderar o PS, para o partido no seu todo, e que não tem sido facilitada

Pelos militantes e por militantes que têm responsabilidades, como é o caso de Pedro Nuno Santos. Já se sabia que até pela natureza de Pedro Nuno Santos, o silêncio não ia durar muito. Mas convinha que houvesse alguma racionalidade, algum bom senso, para não dificultar mais ainda a tarefa de José Luís Carneiro, mesmo que dentro do PS, José Luís Carneiro seja encarado por uma parte do partido como uma solução transitória, como um líder de transição, tudo bem, mas vir pôr mais lenha na fogueira não facilita.

Eu percebo o ponto, mas é irresistível. No PS ou noutros partidos, já reparaste? O PSD eu acho que ainda é pior nesse tipo de situações. Nesse caso é mais autofágico e a vida dos líderes, a posição dos líderes do PSD na oposição não é nada fácil.

Mas a verdade é que o PS também não tem tido, nos últimos anos, a oportunidade da oposição.

A experiência da oposição.

Não há escola da oposição.

Estão só a aprender à medida que vão avançando.

A nota vai para Pedro Nuno Santos?

É, vai para Pedro Nuno Santos. Eu não queria personalizar estes problemas na figura de Pedro Nuno Santos. Também não acho que seja justo. Estas dificuldades criadas pelo próprio PS à liderança do PS.

E eu acho que o assunto maior aí nessas dificuldades é a própria decisão sobre as presidenciais, não é?

Esse é outro assunto que ainda vai complicar mais.

Que divide altamente o partido, já se percebeu.

Mas é uma nota negativa. Não posso deixar de dar uma nota negativa a este ruído, sendo que o silêncio também não é uma boa opção neste momento, mas é um oito, por isso não dou uma nota mais baixa.

Um oito, basicamente para o PS. José Manuel, traz alguma nota positiva para dar? Tu queres vir a este caso da Trust News, a dona de órgãos de comunicação social como a Visão, a Caras. Por que queres agora falar sobre isto?

Quero falar sobre isso porque parece-me que finalmente alguém, e neste caso é um juiz ou uma juíza de um tribunal em Sintra, tentou fechar um assunto que em condições normais já deveria ter sido fechado há mais tempo. Vamos lá ver. Eu devo dizer de declaração de interesses, há muitos anos, mais de 40 anos, passei uns meses poucos no jornal que foi o antepassado da Visão, que era uma coisa chamada "O Jornal", apenas como colaborador, mais nada. Foi lá que escrevi algo, que passei algum tempo. E naturalmente que conheço muitos colegas, camaradas de profissão, destas redações. No entanto, manter artificialmente órgãos a ser publicados, não pagando à Segurança Social e não pagando ao Estado, não cumprindo os deveres fiscais, é concorrência desleal. Portanto, é artificialmente manter com custos falsos produtos que estão a prejudicar todos os demais que têm que cumprir as suas obrigações. E isto não acontece em mais setores nenhum da atividade, a não ser neste, porque habitualmente o poder político tem receio de tocar nestas áreas, ao ponto de, neste processo de revitalização, recuperação que está em curso, aparentemente, pelo que eu percebi, enfim, não tenho todos os dados, mas pelo que percebi, o Estado, representado por estas entidades que têm dívida, mas nós estamos a falar de muitos milhões de euros. Abdicava dos seus direitos para permitir que aquilo se mantivesse a funcionar, sabendo-se que aquilo não vai continuar a ter possibilidade de pagar, quer dizer, todos os meses que funcionar, infelizmente, vai acumular mais dívidas a estas entidades todas, além das dívidas que já acumulou aos seus profissionais, que muitos deles trabalharam e estão a trabalhar sem receber ou com parte dos seus salários em dívida. Houve um tribunal em Sintra que olhou para isto e disse: "Bem, isto não pode ser assim, isto está a prejudicar todos os demais credores", porque há mais credores além do Estado. Portanto, é um acordo que não faz sentido e o melhor é pôr uma pedra sobre esta matéria e tentar que alguém compre os títulos, alguém faça qualquer coisa, mas assim não pode continuar. Infelizmente, em Portugal, há muitos órgãos de informação que têm levado décadas, às vezes, a morrer quando já deviam ter morrido.

Mas não é exclusivo da comunicação social.

Não é exclusivo, mas aqui aparentemente há muitas empresas em contexto similar.

Esta é uma característica do país, a demora das empresas a fechar, quando são inviáveis.

Muitas vezes essa demora decorre apenas do atraso dos tribunais, dos processos demorados, dos processos de falência serem complicadíssimos e por aí adiante. Nestes casos, às vezes acontecem outras coisas que são mais estranhas, que é a manutenção de publicações que se sabe que só dão prejuízo eternamente. Mas não são coisas pequeninas, são coisas gigantescas, não têm nenhuma possibilidade sequer do equilíbrio. Pode ser assumido que isso é feito com transparência em nome de mecenato, se quisermos. E há casos desses, mas há outros que nem se sabe quem são os donos ou sabe-se mal quem são os donos. Houve vários casos desses já, que há uns tempos tivemos numa situação com um grande grupo de comunicação que não se percebia quem é que era o dono daquilo. Houve discussões no Parlamento, os representantes que lá estavam tiveram que sair embora. Isto é muito negativo e haver um tribunal que diz: "Olha, a lei é para cumprir e é para cumprir por todos." Eu acho positivo, apesar de isto ser duro e difícil. E naturalmente que vai haver um conjunto de profissionais que, pelo menos durante um certo tempo, vão passar por grandes dificuldades, mas isto já devia ter sido resolvido há mais tempo, quando ainda havia um mínimo de dinheiro para pelo menos os indenizar, coisa que provavelmente agora nem sequer vai existir. Não conhecendo todo o processo em detalhe, aquilo que é público, acho que o fato de ter havido um tribunal que fez aquilo que devia ter feito é positivo, porque aquilo que aparentemente os credores estatais estavam a fazer, atenção, isto vem do tempo do governo anterior, mas aparentemente prolongou-se com este governo. Ninguém quer tocar nestas coisas, é culpa de todos, exceto aparentemente do tribunal. Para o tribunal vai uma nota positiva. Não é muito positiva, porque isto tem um custo pesado para as pessoas, são os mínimos obrigatórios e para os mínimos obrigatórios é um 10. Mas pelo menos alguma coisa foi feita para tentar que haja um mínimo de regras no setor. E tudo isto, como o Paulo recordava, há muitos outros setores da economia onde coisas dessas acontecem, com prejuízo de aparecerem novas empresas que possam resolver problemas. E há muitas situações. Ainda hoje há outro caso aqui na imprensa sobre a ENAP, que finalmente mudou de donos e ao mudar de donos há quem tente pôr aquilo na ordem ou possa pôr aquilo na ordem. E essas coisas têm que ser assim. De outra forma, nós vivemos num mundo onde tapamos buracos em vez de resolvermos os problemas.

E por isso um 10 para a decisão do Tribunal de Sintra. Paulo, hoje há também um estudo que nos mostra melhor como é que Portugal se compara com o resto da União Europeia.

Sim, e que mostra que provavelmente somos mais pobres do que aquilo que pensávamos, ainda em termos comparativos à União Europeia. Nós estamos aqui no meio de um nevoeiro estatístico absolutamente incompreensível. Tem a ver com os números da imigração, tem a ver com a divergência de números e aparentemente incompatibilidade entre os números da AIMA, dos processos que se calculam em 1,5 milhão.

E do INE.

E do INE, que esses números de 1,5 milhão de imigrantes, de pessoas com residência em Portugal, estrangeiras, não estão refletidos aparentemente na estatística global da população residente em Portugal do INE, que continua a apontar para os 10,5 milhões. E entre sermos 10,5 milhões e sermos eventualmente 11,5 milhões ou 12 milhões, vai uma diferença grande.

Talvez 11 milhões.

Talvez 11 milhões. Vai uma diferença que é meio milhão, se quisermos fazer a aritmética. Mas tem impacto, obviamente, na forma como nós medimos muitas vezes índices de prosperidade, riqueza e por aí fora. E há um estudo agora, divulgado hoje pela Faculdade de Economia do Porto e pelo seu diretor Óscar Afonso, que também é um dos autores deste estudo, que faz as contas e diz que se nós contarmos com os dados da AIMA, isto é, a população residente em Portugal é maior do que aquela que o INE utiliza para fazer o cálculo, por exemplo, do PIB per capita, o PIB por cabeça. Se somos mais a produzir o mesmo PIB, significa que cada um de nós produz menos, basicamente. E então feitas as contas em 2023.

Paulo, e há menos riqueza. Cada um de nós produz menos, há menos riqueza e, portanto, a riqueza a distribuir é menor.

É menor também, exatamente.

Portanto, é menor para cada um de nós.

É menor para cada um de nós. E quando nós olhamos para os outros países e comparamos naquele ranking, saber em que porcentagem da média da União, ficamos também mais abaixo. Fazem já essas contas, este estudo da Faculdade de Economia de Porto diz que com dados de 2023, nós pensávamos que estávamos em 80,7% de PIB per capita em relação à média da União Europeia, mas se olharmos para os números da AIMA, estamos cerca de dois pontos abaixo, estamos nos 68,9%. Obviamente, é o tal bolo que é o mesmo, agora a dividir por mais pessoas a produzi-lo, obviamente que a produção per capita é inferior. Isto é tudo lamentável, não só pelas consequências, mas por se ter permitido chegar a este nevoeiro estatístico, a esta situação em que não há dados fiáveis para fazer estas contas básicas e para tomar decisões de políticas públicas, seja para a imigração, seja para a economia. Tudo isto é muito lento em Portugal, o INE, depois a compatibilização com os dados da AIMA, é tudo muito lento, as instituições públicas demoram imenso a adaptar métodos, fazer contas e por aí fora. E obviamente, agora vamos andar aqui durante uns meses a fazer cálculos e recálculos e a perceber, afinal, em que ponto é que estamos.

E quem somos.

E quem somos, de onde vimos e para onde vamos.

Deixa-me só acrescentar uma nota, que é o seguinte: eu creio que uma parte destes problemas derivam do que aconteceu ao SEF e à AIMA, porque os números que a AIMA nos dá são de pessoas que de alguma forma se registaram em Portugal e obtiveram autorização de residência. A AIMA não tem a certeza de que essas pessoas tenham ficado em Portugal, por exemplo.

A questão é essa, podem ter saído. As fronteiras abertas.

E se Portugal se tornou uma espécie de porta de entrada na Europa, as pessoas podem ter entrado por aqui, mas não ter ficado cá. Quem deveria tirar isso a limpo era o INE. O INE só faz censos de 10 em 10 anos e, portanto, o resto é por inquérito. Inquérito é uma espécie de sondagem reforçada, para as pessoas perceberem. Eu só estou a dizer isso para dar um enquadramento. Quando nós temos maus dados à entrada e os maus dados começaram com tudo aquilo que se passou no SEF/AIMA, depois à saída as coisas não batem certas.

Nota para o nevoeiro estatístico, Paulo.

Dou um sete a esta conversão.

Um sete, e o vencedor é regresso mais logo à procura de verdadeiros vencedores na Tarde Política da Rádio Observador.