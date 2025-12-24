Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este é o Som do Youven Sourey das Manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, nesta véspera de Natal, estão conosco o José Manuel Fernandes e o Pedro Jorge Castro. Véspera de Natal, ótima oportunidade para fazermos um balanço da campanha e também dos debates. Paulo, vou começar por ti. Vamos entrar agora numa fase de hibernação em matéria de presidenciais?

Eu diria que não. Com o calendário tão apertado e com, sobretudo, as sondagens a mostrar que esta é uma corrida muito apertada para todos, eu diria que a tentação dos candidatos vai ser parar o menos possível. Agora, nessa altura de festas, aproveitar talvez até as festas para outro tipo de intervenção.

Merbol Rei, por exemplo.

Merbol Rei.

De boca fechada.

E com câmaras de televisão, exatamente.

Vestirem de Pai Natal, irem à missa do Galo.

Essas coisas todas.

Ginjinha, não nos esqueçamos do ritual da ginjinha no Barreiro.

António José Seguro já esteve no Madeira, na Amacor, a sua terra. Portanto, há uma série de eventos natalícios e depois de passagem de fim de ano que também permitem que eles tenham um pé nas festas e outro na campanha. Agora, perspetivas para estas são três semanas que faltam. Isto está a aquecer, ou aqueceu muito, porque o facto de aparecerem taco a taco nas sondagens, eu acho que naturalmente e instintivamente coloca os candidatos alguma pressão de dar aquele tudo por tudo. E nós vimos isso neste último debate entre Marques Mendes e Gouveia e Melo. A leitura que foi feita por muita gente em relação a Gouveia e Melo foi que aquela forma de abordagem de Marques Mendes, aquele ataque ou aquela crítica, foi o tudo por tudo. Era a última oportunidade para Gouveia e Melo, de alguma forma, marcar uma posição, dar nas vistas, passar uma imagem dele próprio que até agora não tinha aparecido na campanha nem nos debates. E esse espírito pode prolongar-se agora ao longo de três semanas e aquilo que pode vir aí pode não ser bonito, isto é, a conversa, os temas de campanha podem resvalar rapidamente ou acentuar-se ainda mais em críticas pessoais, ataques pessoais, uma espécie de luta na lama política, e menos aquilo que nós queremos saber dos candidatos, que é o que eles farão se vierem a ser presidente da República. Nas áreas, sobretudo, já agora, se puderem limitar-se às áreas que estão na intervenção do presidente da República, isso é ótimo, porque primeiro-ministro, neste momento, o país tem, e eles não são candidatos ao cargo. Portanto, eu acho que António José Seguro esteve muito bem agora a dizer que detestou o debate. Ele provavelmente que até pode ser um dos beneficiários desse debate, mas fez bem em assinalar isso. E portanto, eu acho que vamos ter agora três semanas com pouca paragem para festas e com discussões políticas de alto risco. E já que estamos numa época natalícia, não vou dar a nota ainda, mas deixo aqui um presente para todos: um bom chá de camomila, para que todos tenham muita calma e que ainda por cima acompanha bem com os doces de Natal. Boas doses de chá de camomila nessa altura, eu acho que é aconselhável para todos.

José Manuel, ainda ontem no Contracorrente estávamos a falar da imprevisibilidade e das incógnitas que existem em torno desta campanha eleitoral, mas temos, tal como o Paulo, que os termos do debate possam ficar um pouco mais ligados à política baixa.

Vamos lá ver. Os debates que houve, independentemente do número de pessoas que os viram ou não viram, mostraram que andamos a discutir muito a política do país, porque temos candidatos que estão na campanha por causa dos seus partidos, de alguma forma.

A tal segunda volta das legislativas.

Em alguns aspectos, é uma segunda volta das legislativas. E por isso havia sempre uma coisa que era muito curiosa, que se repetia, que era: "bem, isso não é competência do presidente, mas vamos lá a isto". E falava-se de saúde, e falava-se de educação, e falava-se de lei de trabalho, falou-se imenso durante imenso tempo, durante muitos debates, até à greve geral, pelo menos, e falou-se da lei da nacionalidade, falou-se muitas coisas onde o presidente tem, em termos programáticos, pouco a dizer. E falou-se bastante menos de alguns temas que, por exemplo, poderiam ter aparecido no último debate e que poderá haver mais influência do presidente, como a política externa ou a política de defesa, que são temas que inclusivamente têm necessariamente que atravessar vários governos, independentemente de estarem mais para a esquerda ou mais para a direita. Se nós pensarmos em termos, por exemplo, de política de defesa, é algo que para haver uma mudança de orientação no sentido de termos maior investimento, não é uma coisa que se esgote com o governo de Montenegro ou inclusivamente com o governo de Montenegro e quem vier a seguir a Montenegro, seja ele quem for. Porque terá que ser algo de mais longo prazo, como foi, por exemplo, durante muito tempo em Portugal, as políticas europeias, em que passavam de governo para governo, às vezes havia algumas revisões constitucionais, muitas vezes a uma palavra dos presidentes. Os presidentes tiveram que ter influência, tiveram aqui importância. Eu tenho pena, por exemplo, que o presidente Mário Soares nunca tenha convocado um referendo sobre esta matéria, porque teria sido relevante na altura de alguns tratados. Outros países fizeram, agora na Europa há uma espécie de tabu que não se podem fazer referendos, infelizmente por más razões. Uma área de debate que não houve. Será que vai haver? Será que vamos conseguir? No dia 2, no debate das rádios, colocar outros temas. Enfim, são com todos os candidatos ao mesmo tempo, é porventura mais difícil, mas andou-se um bocadinho numa dos dias. E eu creio que chegamos a uma altura em que há muitos portugueses ainda, nós falámos também disso ontem aqui com pessoas da área das sondagens que nos ajudaram a perceber isso, que não se decidiram, que ainda vão fazer uma coisa que não é muito habitual numa primeira volta de eleições legislativas, que é votar útil. Eu nem sei dizer se nós vamos chegar com estes candidatos todos. Nós ontem estávamos do princípio que ia haver 14, afinal só temos 11.

Só.

Só temos 11. É um só entre aspas, mas dos que caíram, pelo menos caiu uma, que até já aparecia nas sondagens, Joana Amaral Dias.

E à frente de alguns dos candidatos que estão.

E o mistério de não ter conseguido as assinaturas, tanta coisa.

Quando é Amaral Dias acho que já não há mistérios, que tudo pode acontecer.

Mas terá faltado organização do partido para recolher corretamente as assinaturas.

O chamado ADN, não é?

Sim.

Aquilo é um partido que só existe porque tem AD no nome, ADN. Se não fosse isso, não teria tido subvenção, não teria tido a votação que teve em eleições, creio eu. Não é seguramente pela figura de seu líder.

Mas quando Manuel João Vieira, que está confirmado como candidato, consegue, e Joana Amaral Dias não.

Ter uma boa conta nas redes sociais, no Instagram é suficiente, talvez não seja. Talvez não seja suficiente para estas coisas, é preciso um pouco mais. Aliás, percebeu-se que era o LIVRE, que era Bloco de Esquerda, estiveram até o fim à procura de assinaturas e são partidos com outros meios e outra estrutura. Teve muita gente, acho que à volta de 40 pessoas que disseram que não seriam candidatos presidenciais e nem sequer tentaram ir apresentar assinaturas ao Tribunal Constitucional. Mas feito este parêntesis, não sei se tomámos isso de desistências. Ontem no podcast, hoje no programa, vou abrir um bocadinho o mistério, discutiu-se no programa com o-

António Filipe Vas.

Não.

No Realpolitik.

Ah, estás a falar no Realpolitik.

No Realpolitik discutiu-se um bocadinho se não é a melhor solução para o LIVRE deixar cair Jorge Pinto. Como já aconteceu noutras ocasiões, o PCP fez isso várias vezes.

Se calhar não é só para o LIVRE, não é a melhor solução para os três?

Não tenho a certeza. Vamos ver o que acontece daqui até-

Até 18.

Até 18, o que é que as sondagens dizem. Atenção que nas eleições presidenciais, as sondagens podem não captar movimentos de última hora e numas eleições com tantos indecisos e com uma probabilidade tão grande de voto útil, na última semana pode acontecer muita coisa e já aconteceu noutras alturas. O exemplo mais conhecido é talvez o de Maria de Belém, que caiu de média de 8% nas sondagens para menos de 5%, por acaso uns pozinhos, e nem sequer subvenção teve. Eu creio que para o PCP talvez não faça tanto sentido, eles estão muito naquela lógica do quadrado, vamos formar aqui um quadrado, não saímos daqui.

E não há nenhum resultado que vá prejudicar realmente o PCP. Agora, no caso do LIVRE, ficar atrás de António Filipe.

Não é só ficar atrás, é ficar atrás e ficar eventualmente com o ônus de se dizer: "Se tivesse desistido a favor de Seguro, tínhamos pelo menos um candidato de esquerda na segunda volta."

E mesmo para o próprio LIVRE, a forma como pode ser entendido, é o único partido de esquerda que tem subido e poderia inverter essa tendência com uma fraca votação nas presidenciais.

A possibilidade de Jorge Pinto ficar atrás de Catarina Martins, se for até às urnas, é muito grande.

É muito grande. E eventualmente atrás de António Filipe.

Mesmo atrás de António Filipe. As sondagens estão a dar isso. Não haveria aqui grande surpresa. E eu creio que a probabilidade de um eleitor do LIVRE votar útil é muito maior do que de um eleitor do PCP nesta altura. No caso do Bloco, que já está tão em pânico, que não sei bem o que quero dizer. Mas também há ali uma necessidade de guardar um pouquinho aquele espaço político. Talvez não cheguemos com estes candidatos todos até ao dia da votação.

Até ao dia das eleições.

Até ao dia das eleições. E eu estou com curiosidade de ver o que é que vai ser a campanha, realmente. Porque as últimas campanhas muito marcadas por Marcelo foram campanhas com poucas arruadas, muito andar nos cafés, andar a falar com as pessoas, tirar selfies. Isto não vai ser assim, não vai poder ser assim. E já percebemos que os partidos podem ter importância, sobretudo aqui o PSD e o PS, que também jogam alguma coisa. Votações humilhantes para Seguro ou para Marques Mendes são complicadas para o PSD.

Para os partidos.

Para os partidos.

E o debate de antes de ontem, de que tanto se fala entre Marques Mendes e Gouveia e Melo, pode também ter aqui algum efeito novo?

Pode, e já vimos pela reação de António José Seguro, que disse que detestou o debate, que pode beneficiar de facto da perceção de que foi um debate um bocadinho quizilento, em que se discutiu, e ainda que eu reconheça a vitória e continue a atribuir a vitória no debate a Gouveia e Melo, de facto pode haver esta perceção de que foi um mau debate, um debate com muita lama à mistura.

Seguro disse que foi um debate sem sentido de Estado.

Exatamente. E isso permitiu a Seguro apresentar-se com esse sentido de Estado. Eu diria que Gouveia e Melo foi para o debate, tirou as luvas, foi para aquela luta do vale tudo, o que permite que, por exemplo, António José Seguro calce as luvas de política e se apresente com esse sentido de Estado, em comparação com os outros dois, não só com Gouveia e Melo, porque o facto de A questão central do debate ter sido a vida profissional de Marques Mendes também não ajuda Marques Mendes, pode dizer que foi o outro que atirou lama, mas a verdade é que ele esteve remetido à defesa. E depois do debate falou-se de como André Ventura poderia ser o principal beneficiário do debate. Eu creio que António José Seguro também pode aproveitar, como aliás tem tentado já fazer, a dinâmica e o resultado que saiu desse debate. Isso tem sido muito importante para António José Seguro, que os outros candidatos estejam mais ou menos engalfinhados, enquanto ele se pode apresentar com esse sentido de Estado. E a questão da personalidade, eu acho que temos desvalorizado muito. Eu por acaso não vejo, e acho que a maior parte das pessoas não verá como uma segunda volta das legislativas a estas presidenciais, e isso vê-se pela fraca capacidade de mobilização dos respectivos eleitorados dos candidatos associados a partidos, por exemplo, Seguro e Marques Mendes. A exceção é André Ventura, mas os outros dois não têm tido essa capacidade de mobilização do eleitorado. E acho que a questão mesmo aqui, mais do que questões da esfera de intervenção do Presidente da República, o que é que fará, quais são os temas que poderá trazer, eu acho que é mesmo uma discussão de personalidade. Todos estes candidatos, mais uma vez à exceção de Ventura, estão afastados ou nunca estiveram na política, ou estão afastados da política há muito tempo. A questão da confiança pessoal, velha questão: a quem comprariam um carro em segunda mão ou um submarino em segunda mão? Eu acho que é mais importante nestas eleições do que foi noutras eleições. E António José Seguro, até um pouco discretamente, acho que tem conseguido beneficiar desse engalfinhamento dos outros adversários e pode-se destacar e pode aproveitar até esta dinâmica que já foi criada nas próprias sondagens.

Ainda assim, Pedro, há muitos indecisos, aparentemente, é o que dizem as sondagens.

Eu pego nesta ideia que o Bruno estava aqui a dizer para apontar aquilo que me parece um vencedor político claro até ao momento deste processo, que é André Ventura. Ele condiciona todos os cenários. Ele foi o último a apresentar-se, ou dos últimos a apresentar-se, conseguiu aparecer em primeiro em várias sondagens, apesar de toda a gente saber que ele não quer ganhar estas eleições, o que ainda é mais extraordinário, mas o facto de ele ser aquele que consegue fidelizar mais apoiantes do partido, foi também o candidato mais visto nos debates e ele através desse tempo de exposição lá vai conseguindo converter mais eleitores. Mas percebe também que é o mais rejeitado dentro de todos aqueles que têm a hipótese de passar à segunda volta. E, na verdade, é André Ventura que transforma esta primeira volta numa luta pelo voto útil. Se não houvesse este risco de André Ventura, era um bocadinho indiferente, as pessoas arriscariam mais facilmente que houvesse outros candidatos. Assim como André Ventura tem esta fortíssima possibilidade de passar à segunda volta, sobra uma vaga, e essa vaga é quem vai ganhar. Isto é uma coisa de facto extraordinária e coloca dilemas a quem se interessa por estas coisas e quem segue isto com preocupação. E então alguns dos dilemas que as pessoas têm, das conversas que tenho visto também: mais vale um presidente menos mau ou voto por convicção? A essência do voto útil, aliás, é esta. Até que ponto é que as pessoas devem fazer estes cálculos? As pessoas devem votar naquilo que lhes apetece e pronto, ou não podem excluir-se deste risco.

E será que lhes apetece votar em alguém?

Certo. Daí já estou a entrar no menos mau dos menos maus. Isto põe-se claramente à esquerda. Claro que é complicadíssimo nesta miniguerra de sobrevivência dos três partidos à esquerda, que estão ali a fazer prova de vida, este dilema entre terem um resultado sofrível, nenhum deles vai conseguir ter um grande resultado, um resultado acima dos já péssimos resultados dos partidos. Mas para eles é mais importante esta microgerrinha do que a hipótese de vir a ter um presidente de direita ou, apesar de tudo, alguém que foi líder no Partido Socialista, com quem eventualmente conseguirá maiores afinidades. Essa indiferença faz alguma impressão, vem de fora. E eu creio que se as cúpulas dos partidos não forem para aí, não forem sensíveis a isto Arriscam-se a que sejam os eleitores a dar-lhes uma lição sobre aquilo que é mais importante.

Pedro, mas no caso da esquerda, esses pequenos partidos têm sempre o argumento de que António José Seguro nem consegue convencer o eleitorado do PS.

Certo, isto também é muito interessante. António José Seguro não consegue convencer o eleitorado do PS e isso coloca uma dúvida: isso é uma medalha ou é de fato um alerta?

Pode fazer com que conquiste outro eleitorado mais à direita.

Não tem o apoio de José Sócrates, por exemplo. Isso, se calhar, ele agradece não ter. Não tem o apoio de algumas alas mais próximas de António Costa e se calhar ele até agradece não ter. Claro que isto depois passa esta dúvida para alguns eleitores: "Mas espera aí, o que se passa aqui para haver tanta gente do partido dele, que o conhece tão bem, e que não o quer?" Isto é um atestado de seriedade ou é um atestado de falta de capacidade de mobilização do próprio partido? É um outro ótimo dilema que eu acho que os debates ajudam a adensar, de certa forma. Eu acho que tem a virtude ter conseguido para já atravessar este processo todo sem haver posto em causa essa seriedade das pessoas decidirem comprar um carro. Mas também há a dúvida: isso conta e chega? Seriedade ainda conta assim tanto para a generalidade dos eleitores? E é suficiente ou não? Ou as pessoas querem algo mais de um candidato? Depois temos o almirante. O que fica do almirante no meio disto tudo? Continua a ser uma incógnita, na verdade. Estes tiques autoritários são algo que faz parte da sua personalidade. Se ele for eleito, e se houver uma segunda volta entre o almirante e Ventura, e se for o almirante o eleito, vamos passar a ter um presidente com tiques autoritários no dia a dia? Isto é uma coisa que assusta as pessoas ou atrai as pessoas, o que é outra dúvida. Há pessoas à espera disto e que querem ver alguém precisamente com esta postura num lugar destes. A experiência, o barro e a inexperiência, a falta de experiência política, a falta de domínio de como é que as coisas processam. É algo que assusta eleitores ou acham que tem que ser de fato alguém que venha de fora para pôr as coisas na ordem. Depois temos Cotrim, outro mistério. Eu também acho que ele é, apesar de tudo, misteriosamente, um vencedor desse processo até aqui, porque ele partiu com a expectativa, os votos da IL não o colocariam todo onde ele está. Portanto, ele claramente tem toda a base da IL e consegue entrar muito bem noutros eleitorados, nomeadamente no da AD, creio eu. Esta vitória dele no voto jovem também é algo que ninguém pode ignorar, nenhum dos outros candidatos pode ignorar. E a verdade é que-

É um fenómeno aparentemente estrutural.

Durante muito tempo, nem sequer o punham neste lote de candidatos. E neste momento eu acho que ninguém o exclui dos candidatos que podem ir à segunda volta, o que eu acho que isto em si é uma vitória para ele. Mas também levanta aqui a questão: como é que é possível ser tão profissional nas redes sociais e tão pouco profissional a preparar os debates? Eu acho que os debates não correram bem. Se tivessem corrido bem, se calhar, onde é que ele já iria? E vamos a Marques Mendes. Marques Mendes ia à questão, talvez aparecesse como dos mais bem preparados politicamente, tem uma vida pública exposta há mais tempo, e talvez fosse o voto menos aventureiro. Mas depois, o apoio do partido do governo é uma bênção ou estamos no ponto em que os eleitores acham que isto já é poder a mais para a direita? É também o mais parecido com Marcelo. As pessoas querem algo que se repita, apesar de tudo, ou estão cansadas desse modelo. E depois surge a honestidade. Finalmente, surgiu a questão sobre a honestidade e a ética. E vamos passar o tempo, o resto da campanha, a falar sobre como é que ele ganhou os €700 mil, o que é que ele fez para receber os €700 mil, como é que ele facilitou o acesso ao dinheiro do Estado para receber uma fatia destes €700 mil, e se isto é grave, se não é, se é legítimo, se não é, e se as pessoas valorizam mais a honestidade e a ética e estas questões, ou o ataque à ética. E no caso do Montenegro e da Espinho Viva, nós vimos que ele acabou por ganhar as eleições com uma especificidade maior. Vou à minha nota rapidamente então. Vou dar um 24, que é o dia de hoje, para as famílias que vão discutir isto à mesa. Os debates foram de fato muito vistos, mas a maioria dos pessoas não viu nada disto, não viu qualquer debate, aliás, em linha com a abstenção, que se arrisca sempre a ser maior do que os que vão votar. Mas quem fica à espera até à meia-noite para abrir presentes e não vai ter temas de conversa e vai acabar por falar disto e gerir algum destes dilemas, vai o meu 24.

Que belo tema para discutir logo à noite. Paulo, rapidamente a tua nota também. Dou um 16 ao chá de camomila. E tu, José Manuel?

Eu dou um 10, que é aquela notinha chata, mázinha, para a forma como a campanha decorreu até agora. Gostava que tivesse sido mais interessante.

Bruno. Eu dou um 15 a António José Seguro. Acho que as melhores sondagens para ele também lhe dão um 15. Portanto, é a nota natalícia para António José Seguro. E um 20 para os nossos ouvintes. Um feliz Natal.

Feliz Natal.