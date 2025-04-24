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Esta manhã no "E o Vencedor é..." damos notas, como sempre, aos protagonistas da atualidade, sendo que dois deles estiveram ontem frente a frente. E Carla, esta quinta-feira, além do José Manuel Fernandes, está também conosco o Rui Pedro Antunes. O Chega já apresentou o programa eleitoral, entramos em luto nacional e na reserva do governo, nas celebrações do 25 de Abril, já lá vamos. Começamos a dar nota ao debate de ontem, foi entre Inês de Sousa Real e Paulo Raimundo. Rui Pedro, começo por ti, houve um vencedor?

Sim, uma vencedora, acho eu. Mas é aquele momento em que eu acho que os temas dos outros podem ser mais interessantes e vou tentar despachar isto.

Vamos lá. Agradeço, Rui, a gestão do tempo.

É só pra dizer, eu acho que foi a Inês de Sousa Real. Dou já as notas pra despachar: 12/10. Não propriamente por perda de votos, porque acho que ninguém perde votos pro PAN, na verdade, nem mesmo o Paulo Raimundo. Mas a ideia de que, de facto, o Paulo Raimundo e o PCP em geral está com uma dificuldade cada vez maior em captar o interesse dos jovens e que também não está muito preocupado com isso, mesmo que ele fale do investigador, que é mais fácil dar nome a um asteroide do que, na verdade, ter uma bolsa de investigação. Mas no meio disso tudo, Inês de Sousa Real foi extremamente eficaz. Por exemplo, coisas com as quais o PCP nunca podia concordar: o IRS Jovem, a isenção de IMT, tudo certo. Mas depois, há uma série de pontos, como por exemplo, a questão ambiental. A CDU, bem sabemos que é um bocado fantoche a coligação com os Verdes, nunca se percebeu muito bem o que é os Verdes, até a aversão da Zita Seabra, a aversão do PCP, etc. Mas, na verdade, ela foi ao ponto de conseguir pôr o Paulo Raimundo a dizer: "Nós não somos os Verdes, atenção, porque votaram a favor da descida do IVA das touradas, porque depois em matérias ambientais não aprovaram a proposta pra tentar travar a prospecção do lítio." E ela ainda lhe tirou isso relativamente às questões das grandes empresas que podem beneficiar, dos impostos sobre os produtos petrolíferos que poderiam ir aos lucros da Galp. Tudo que a Inês de Sousa Real disse que o PCP votou contra, na verdade, era algo que poderia ou envergonhar o PCP, ou os Verdes. Outra, o estudo de impacto ambiental do novo aeroporto de Lisboa. Claro, o PCP mantém-se com uma vertente que é até, de alguma forma, conservadora ou, se quisermos, ortodoxa, tem um eleitorado que pensa de uma maneira muito fixa. Mas, na verdade, eu estava a olhar pra Paulo Raimundo. Pros jovens, somos contra a precariedade. Pois, com certeza, e os salários é o mais importante. E os pais desses jovens terem dinheiro, claro que sim. Eu gostava de saber números de quantas pessoas tinham hoje a JCP face há 20 anos, por exemplo. Normalmente, eles fazem isso quando fazem uma avaliação e o próprio PCP-

E até nos congressos, até, que fazem o balanço.

Exatamente, e fazem um balanço. E nas teses vão dizendo o que está mal. E de facto têm identificado que cada vez vão morrendo mais pessoas que eram militantes do PCP, eles não as conseguem recuperar. Portanto, os próprios na autoavaliação que fizeram, sabem isso. Mas eu acho que é preocupante, e de facto o PCP fala muito pouco pra os jovens. Eu não acho que a Inês de Sousa Real tenha ganho muitos votos ao PCP, mas olho pro Paulo Raimundo e vejo: ok, ele não tem nada pra dizer que ajude a cativar os jovens. Ou há ali jovens que, por ideologia muito forte, são do PCP, por razões familiares, mantendo ligações ao PCP. Eu não estou a ver como é que o PCP nos próximos anos vai continuar a conseguir captar eleitorado jovem. Por isso, eu acho que a Inês de Sousa Real, apesar de tudo, foi mais eficaz pra mostrar que o PAN é um partido mais fresco, o que na perspectiva dela, é bom. Não sei se ganha muitos votos.

José Manuel, parece-te que Inês de Sousa Real foi mais eficaz no debate de ontem? O José Manuel tem-

Vou ser franco. Não sei se haveria ali muita gente indecisa e pudesse ter ganho votos com aquilo e, portanto, confesso que aquilo de facto andou mais em torno dos temas do PAN e desse ponto de vista podia-se dizer: bem, a Inês de Sousa Real teve vantagem. Mas, ao mesmo tempo que ela teve vantagem, houve algumas questões em que, pra o eleitor que não esteja preocupado com as touradas ou que nem esteja bem por dentro do tema, por exemplo, da exploração do lítio, o Paulo Raimundo disse coisas que são, eu diria, mais razoáveis. Quer dizer, se nós temos poucos recursos, não temos que saber que recursos é que temos, referindo-se ao lítio. Se não há consenso na sociedade portuguesa sobre o tema das touradas, e o PCP tem bem noção disso, porque o PCP, ao contrário do PAN, está no terreno e, portanto, tem autarquias. Aliás, a maior parte das autarquias do PCP, as que ainda tem, são em regiões do país onde tourada ainda é popular, onde ainda se realizam touradas, onde é um tema de mobilização popular, touradas e outras festas com touros. Portanto, eu diria que foi uma coisa em que Inês de Sousa Real repete muito a sua fórmula. Não me acompanharam neste voto, não me acompanharam naquele voto, não me acompanharam no outro voto. E o PCP ficou nas suas posições, repetiu também as suas cassetes, digamos, os salários, os salários, os salários e por aí adiante. Como se de repente os salários crescessem sem crescimento da riqueza do país, sem crescimento da economia. Portanto, voltamos sempre ao mesmo tema. Eu confesso que não sei se é defeito meu, estou muito conturbulado em seguir estes debates, e o de ontem foi mais um desses. E portanto, eu não consigo ver um vencedor claro. Mas do ponto de vista dos eleitores que não fossem Já cliente de um partido ou de outro. Repare, estamos a falar de partidos que precisam de aguentar a clientela que têm e de ir buscar mais alguma, porque estão no limite da sobrevivência. O PAN pode ficar fora do Parlamento e o PCP já está com o menor grupo parlamentar de sempre. Não creio que vá sair do Parlamento, não vai acontecer. Os sítios mais fortes, o PCP tem uma votação muito heterogênea, continua a ter uma votação muito desequilibrada a nível nacional e portanto a viver muito de grandes círculos como Lisboa e Setúbal e Porto ainda. Não sei se vai perder o suficiente para perder os seus deputados, mas estamos num limiar muito baixo e não creio que dali tenha saído algo diferente. Apesar de tudo, para o eleitor comum, não consigo dar uma nota positiva a nenhum deles. Vou dar um nove a ambos.

Um nove, um empate que não chega à positiva. Bruno, como é que viste este debate?

Eu creio que o PCP tem o encanto das coisas monolíticas. É um pouco como a Igreja Católica e acho que as notícias da morte do PCP são manifestamente exageradas, tal como o José Manuel, eu não acredito que saia do Parlamento agora. É verdade que não consegue ter esse apelo junto dos jovens, mas há ali um grupo de fiéis que honram e que respeitam a história do partido e não creio que isso vá desaparecer tão depressa. Aliás, acho que até vai aumentar ainda o fervor desses poucos que se juntam à volta do partido e acho que Paulo Raimundo, e eu aproveito para fazer uma avaliação da participação nestes debates a dois.

Uma avaliação rápida.

Sim, rápida. Creio que teve um desempenho positivo. Conseguiu recuperar em relação ao que mostrou o ano passado, que foi muito pouco.

Concordo com isso também.

Não creio que esteja em causa a sobrevivência, ao contrário do que acontece com o PAN. Acho que o PAN, neste momento, está mesmo perante uma questão de sobrevivência.

Existência.

Sim, existencial. Inês Sousa Real não conseguiu reorientar o partido, redefinir, desenhar uma estratégia em que o PAN seja útil. Ontem disse que não queria um partido inútil, mas a verdade é que uma pessoa pergunta-se: para que votar no PAN? O que o voto no PAN significa? E apesar de ontem ter fechado um pouco a porta a um entendimento com a AD, o PAN nesses anos tem se mostrado disponível para acordos, quer à direita, quer à esquerda, e isso torna o partido um pouco indiferente. E enquanto neste cenário de desfragmentação, que eu acho que podemos ter aí, depois de uma grande fragmentação, termos agora caminharmos um pouco para uma desfragmentação, torna-se cada vez mais difícil justificar o voto no PAN. E creio que nesse campeonato em particular, o PCP consegue melhores resultados, até pelo desempenho de Paulo Raimundo, do que o PAN. Por isso, fazendo um resumo do debate de ontem, mas também da prestação dos dois líderes nestes debates, eu daria um 10, 9,5 a Paulo Raimundo e um sete a Inês de Sousa Real.

Ó Carla, muito rapidamente, só para dizer que vem aí o Natal do PCP, que é o 25 de abril, e isso dá força, como o Natal dá força às famílias, porque se reúnem. E vamos ver muitos jovens do PCP descer a avenida com muita força, etc. E isso é uma coisa que favorece este período eleitoral. Apanhar o 25 de abril e o primeiro de maio, para o PCP é bom para reunir as tropas, para agarrar esse eleitorado. Portanto, também isso é positivo.

Isto é um brinde agora do governo.

Ah, também.

Foi um brinde, Paulo?

É claro que foi um brinde. Aliás, estamos a falar desta questão do governo cancelar a participação.

Sim, exatamente, do recado nas celebrações.

Em celebração, como é que é? Eventos festivos, não sei.

A agenda festiva.

Exatamente, eu não sei falar de quê. Eu não consigo perceber.

Eu também não. É que é assim, o 25 de abril é tudo festivo.

Não fica claro.

O governo formalmente, não costuma ir ao desfile de manifestações, ao desfile da Assembleia da República.

Mas participa na sessão comemorativa de Parlamento, e isso vai continuar.

Sim, vai continuar.

E o que é a agenda festiva? Mas a agenda do 25 de abril, que não é festiva?

Aquilo que me faz mais impressão nem sequer é isso, porque eu não consigo sequer perceber o que é que vai desaparecer amanhã.

José Manuel, não tenho a certeza. Estávamos a tentar perceber hoje. Poderá eventualmente ser a abertura da residência oficial? É isso?

Provavelmente, não sei, porque eu também tinha visto, ainda não tinha percebido se ia ou não.

Eu não sei. Agora, há uma coisa que essa sim me faz impressão.

Que é?

É o número de pessoas que vão ao funeral. Quer dizer, ao funeral do papa vai o presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros. Não era o que devia acontecer.

Sobretudo num país laico.

Só falta o presidente do Tribunal Constitucional.

Vai haver outro momento em que vai ser necessário ir a Roma. Vai ser necessário voltar a Roma quando for a consagração do novo papa. É onde é costume também ir. Portanto, agora vão quatro. Não era preciso irem os quatro.

Claro, como é evidente.

Com toda a franqueza. Aí, sim, é um exagero. "Ah, pá, vão no avião do governo, é como o outro." Bem, não é bem assim.

Mas achas que isto pode ter impacto, não é decisão, são declarações do ministro que dizem que vai haver um recado. É uma decisão que não é clara ainda.

As palavras são uma decisão, ainda que não se perceba bem o que é que está...

Eu acho que isto é o prolongamento, e a direita cometeu um erro histórico que foi deixar o 25 de Abril para a esquerda, basicamente. Parece que a diferença entre ditadura e liberdade é um assunto de esquerda, e não é um assunto de direita, do PSD e do CDS. Historicamente, cometeram esse erro. E esse erro agora já não se volta atrás, obviamente.

Esta insistência do governo é ruído absoluto que não tem resultado absolutamente nenhum. Primeiro, é um disparate pretender que não se pode festejar o 25 de Abril porque morreu o Papa. Por mais consternadas que as pessoas estejam, é um disparate. O Papa Francisco, se cá estivesse, era o primeiro a ir pra rua, não tenho a mínima dúvida sobre isso, olhando para aquilo que ele foi dizendo. E portanto, acho que há aqui um excesso de zelo, sem qualquer sentido da parte do governo, que prolonga este erro histórico da direita deixar o 25 de Abril como um trunfo da esquerda ou um acontecimento de esquerda. Entre ditadura e liberdade, não sei qual é a dúvida, sinceramente. Acho isto ridículo, de alguma maneira.

Vais dar nota ao governo?

Eventualmente, pode ter sido estratégico.

Para quê? Reunir tropas, de alguma maneira?

Sim, porque é um momento eleitoral e como o governo está obviamente a tentar captar eleitorado junto do Chega, o facto de não ter uma colagem direta ao 25 de Abril, que há essa divisão. Isto tem história, tirando Pedro Passos Coelho, que era um admirador confesso do 25 de Abril, punha o cravo o mais para cima possível, tem havido às vezes alguma vergonha. Se mete o cravo, não mete o cravo. O cravo na lapela ou o cravo na mão.

Mas é uma questão de claque.

Cravo vermelho ou cravo branco. Há uma série de problemas que têm tido, então provavelmente acharam que estrategicamente-

Entramos na semiótica do cravo.

Lembre-se que o ano passado, nos 50 anos do 25 de Abril, houve uma enchente na Avenida da Liberdade enorme. Paulo, queres dar nota ao Chega? Nós estamos contra o pouco tempo que falámos aqui.

O Chega apresentou ontem o programa eleitoral, foi o último a fazê-lo. São 310 páginas, o documento está bonito, ao contrário dos outros anos. Mas aquilo, de facto, não pode ser levado a sério. Só duas ou três questões. O Chega promete a descida do IVA de 23 para 21%, o aumento das pensões mínimas para o salário mínimo nacional, algumas triplicariam, isenção de IMI para os jovens na compra de casa, garantia bancária com juros de 0% na compra de casa até aos 30 anos, IVA reduzido para a construção e depois mais uma série de outras descidas de impostos. Vou só dar um exemplo: isentar de IVA os produtos alimentares para os bebês e os bens essenciais para a saúde e higiene. Isto é só um entre milhares de exemplos que se encontram de redução de impostos e de aumento de despesa.

Paulo, tu não estás a pensar até em bebés?

Exato. Não me interessa. Vamos lá ver. Em termos económicos, a esquerda e a esquerda radical é tão populista como o Chega é noutras matérias. Quando se trata de economia, porque parece que é tudo fácil, lá se monta a pé numa pedra e aumenta os salários. Mas a esquerda tem ainda o cuidado de tentar justificar onde é que arranja meios para isso, sobretudo através do aumento de impostos para os grandes grupos. Não interessa se concordamos ou não. Para os grandes grupos, para os ricos e por aí fora. O Chega nem se dá ao trabalho de fazer uma conta, de dizer quanto é que isto custa e de apresentar a compensação para isto. Portanto, estamos aqui num nível de populismo.

Eu acho que o Chega nem precisava de programa. Aquilo é um homem e as pessoas vão votar num homem.

Mas agora tenta de alguma forma credibilizar-se e até lá está uma tabela que é um suposto cenário macroeconômico, que é uma coisa fantástica.

Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar de cenário macroeconômico.

Descobriram isso. No fundo, há aqui uma tentativa de credibilização, se quisermos. Que é só tentativa, porque eu gostava de saber qual é o modelo econômico que pega nestas propostas todas, que se mete nesse modelo e depois dá aquele resultado daquele cenário macroeconômico. Talvez seja interessante, durante a campanha eleitoral, ir percebendo isso.

É nota, então.

Paulo, não te lembras numa das últimas entrevistas que deu, como é que ele justificava o aumento das reformas? Era com fundos europeus.

Com fundos europeus, exatamente. Eu acho que isso apresenta o partido.

Diz qualquer coisa.

Diz qualquer coisa de economia.

Exato. É isso mesmo. Dou um quatro a este programa, Alice no País das Maravilhas.

Então fica um quatro, é um chumbo direto no fim deste "Ivens Touré". Tínhamos outros temas, vamos guardá-los provavelmente para o fim de semana prolongado. Estaremos na segunda-feira com mais um "Ivens Touré", que vai regressar logo à tarde pra segunda edição, como sempre, é depois das notícias das 17h30.