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É o programa de análise e avaliação dos temas e protagonistas da atualidade, com edições de manhã e também na tarde política da Rádio Observador. As notas vão hoje ser atribuídas pela Raquel Abecasis e pela Judite de França.

Mais uma vez, sejam bem-vindas. Raquel, começamos por ti. Queres falar sobre uma chuva de candidatos à presidência, principalmente aqui nas últimas 24 horas?

É, nas últimas 24 horas, entre os que entraram e os que saíram, a corrida animou outra vez e os que entraram em reflexão, a corrida animou muito. Mas aquilo que eu queria frisar é que parece-me, por um lado, em certo sentido, um filme já visto, e por outro lado, um bocado patética esta febre que assolou o país. Toda a gente quer ser presidente da República, não sei com os votos de quem. E portanto, claro que temos a grande notícia dada ontem aqui na Rádio Observador do novo candidato que ninguém esperava, que é o major-general, não é?

Sim, sim, major-general Isidro Morais Pereira.

Sou um pouco dada a graduações militares.

É isso.

Isidro Morais Pereira. Mas depois tivemos também, logo à noite, aquela notícia.

A chuva dissolvente, nesse caso.

A chuva dissolvente, que verdadeiramente é uma notícia que não foi. Seria notícia se Vitorino anunciasse que ia ser candidato, porque anunciar que não é candidato é aquilo que António Vitorino, infelizmente, sabe fazer melhor. E agora Augusto Santos Silva, que claramente esteve estes meses todos a tentar empurrar alguém para não deixar António José Seguro sozinho na corrida, e como aparentemente não conseguiu por Vitorino, mas eu acho que o anúncio de que está a refletir significa também que está fora de questão uma candidatura de Sampaio da Nova, porque eu acho que Augusto Santos Silva estava à espera que um ou outro avançassem. E portanto, apesar de Sampaio da Nova andar desaparecido, eu acho que isto significa que não vai haver nenhuma candidatura de Sampaio da Nova, e portanto, Augusto Santos Silva decidiu avançar. Se ele quer avançar para ser o candidato dos partidos com que se identificava no início da sua carreira política, em que ele ainda não era do PS, Judite ajuda-me, já nem me lembro bem qual era a sigla do partido em que ele militava. Eu acho que ele não era do MES, era de um partido bastante mais à esquerda do Partido Socialista. Eu acho que ele é um bom nome e um bom nome para poder ser apoiado pelo LIVRE e pelo Bloco de Esquerda, e acho que representará essa ala política que ele diz que está neste momento a descoberto. Se ele está convencido que na atual conjuntura, com o resultado que o Partido Socialista teve nas legislativas e com aquilo que o eleitorado tem tentado explicar ao Partido Socialista, se ele está convencido que é o candidato que vai atrair o voto ou recuperar o voto dos socialistas, eu acho que Augusto Santos Silva não está, e ele é um homem inteligente, é um homem que consegue ler bem a realidade, mas acho que está com alguma resistência a ler a realidade e as mudanças políticas que ocorreram nos últimos meses em Portugal.

Era o Movimento de Esquerda Socialista.

Era o MES. Exato. Sim, de onde veio Ferro Rodrigues, todos estes que dizem.

Jorge Sampaio.

Jorge Sampaio, que já não está entre nós e que entretanto se transformou num socialista mais moderado do que os seus companheiros desse movimento que lhes aconteceu. E portanto, eu acho que são muitos candidatos, e que acho que no fim do dia o que vai acontecer é que vamos ter, provavelmente, resultados eleitorais como já tivemos no passado, com Maria de Belém a ter 4% e a ter um enorme rombo financeiro pra cobrir, e acho que é o que acontece a estes candidatos mais recentes que têm vindo a aparecer, porque obviamente não há lugar para todos. Dividir não é a melhor forma de se conseguir uma segunda volta, acho eu, nas próximas eleições.

Já de um eleitorado magro, não é?

É, acho que há uma falta de realismo político destes candidatos que a mim me faz alguma impressão.

Se bem que Augusto Santos Silva já tinha dito que se António José Seguro avançasse com uma candidatura, ele próprio poderia também fazer o mesmo.

Se não houvesse uma candidatura alternativa. E, portanto, ele ficou à espera que António Vitorino e Sampaio da Nova. Não, não fico surpreendida. Eu acho que isto é uma guerra interna dentro do Partido Socialista, mas acho que esta ala do Partido Socialista, eu ia dizer que vinha do tempo de António Costa, mas vinha verdadeiramente do tempo de José Sócrates, porque eles todos foram ministros de José Sócrates, claramente perdeu terreno. Quer dizer, achar-se que as últimas eleições tiveram o resultado que tiveram porque o Pedro Nuno Santos não fez bem as coisas, eu acho que é não ser capaz de ler a realidade. E se for assim, e já lá vamos falar do Partido Socialista, se for assim, o Partido Socialista, se continuar a achar que é com Ferro Rodrigues, Santos Silva e outros senadores deste calibre que o PS vai recuperar o seu lugar na cena política nacional, eu acho que se está a fazer um erro, que me parece que José Luís Carneiro não irá cometer, e muito dificilmente vai conseguir recuperar o seu lugar na cena política nacional, o lugar que sempre teve ao longo destes 50 anos.

Judite de França, é um problema para o Partido Socialista e para José Luís Carneiro, caso Augusto Santos Silva leve mesmo por diante esta candidatura presidencial?

Eu acho que essa talvez seja a desculpa ideal para José Luís Carneiro não ter que apoiar ninguém.

É o que defendeu Ascenso Simões hoje aqui na Rádio Observador, esta manhã.

O Ascenso Simões considera que o PS não deve apoiar ninguém. Eu acho é que com mais um candidato, José Luís Carneiro terá a desculpa ideal para dizer que não pode apoiar, não pode decidir entre dois camaradas de partido e, portanto, que não vai apoiar ninguém. António Costa já o fez no passado e quem tinha a firme convicção de que era preciso apoiar um candidato e que o PS tinha que ter um candidato era Pedro Nuno Santos. José Luís Carneiro nunca o disse. Mas eu acho que a indefinição não é uma boa situação para o Partido Socialista. E José Luís Carneiro decidiu atirar a decisão para depois das autárquicas, porque se quer concentrar nas autárquicas, mas não é preciso uma grande concentração que não dê tempo para tomar uma decisão sobre as presidenciais. Está a empurrar com a barriga e a adiar essa decisão, porque é muito mais fácil se de fato for só Seguro. Se for só Seguro, de alguma forma, endossa uma candidatura. É uma coisa tipo Seguro powered by PS, porque as letrinhas assim pequeninas embaixo, mas há ali, de alguma forma, uma simbiose de candidatura, até porque António José Seguro já disse que não quer ter uma candidatura partidária. Agora, eu percebo, lá está, que as autárquicas são prioridade e são fundamentais, são muito mais importantes do que a candidatura para o Partido Socialista, que não está em expectativa de ganhar. Mas a questão é: é possível decidir enquanto decorre esse processo? Portanto, por que não se decide já e não se acaba com esta questão? Talvez José Luís Carneiro resolva essa questão mais rapidamente se Augusto Santos Silva de fato avançar. E eu digo sinceramente, se Augusto Santos Silva marca uma data especificamente para dizer o que decidiu, eu acho que já decidiu que vai avançar. E decidindo que vai avançar, acho que não vai ter vida fácil.

Dá um grande presente a António José Seguro?

Acho que dá um presente a António José Seguro, sim.

Não divide o potencial eleitorado das duas candidaturas de esquerda, não?

Não, eu acho que é residual.

Sim, e acho que reafirma a independência e o centrismo de António José Seguro. Vamos ver o que isso depois vale em termos eleitorais, mas é sem dúvida um presente a António José Seguro.

E é sem dúvida uma forma de António José Seguro encostar Augusto Silva ao radicalismo. Daqui a pouco Augusto Santos Silva é o candidato do bloco e não é o candidato do Partido Socialista. Portanto, acho que isso acaba por não ser prejudicial para António José Seguro. Prejudicial era se António Vitorino avançasse. Aí sim, seria prejudicial. Coisa que não acontece, como seria absolutamente de esperar, porque António Vitorino é sempre o possível candidato que nunca é candidato.

É a Dona Constância que nunca quer ir à festa.

Sempre. Enfim. E, portanto, eu acho que José Luís Carneiro terá aqui dois caminhos a seguir. Depende muito de Augusto Santos Silva, depende do que Augusto Santos Silva irá dizer, mas acho sinceramente que Augusto Santos Silva vai ter uma vida difícil depois do dia 2 de julho, quando decidir avançar.

Há pouco falavas em Sampaio da Nova, Raquel, ainda há espaço para a candidatura de Sampaio da Nova? Por favor, atenda meu telefone. Gostávamos tanto de saber se de fato está a ponderar ou não, efetivamente uma candidatura à Belém.

Mas eu acho que a candidatura de Sampaio da Nova só existe na cabeça de dois ou três socialistas, sinceramente.

Sim, e um deles era Augusto Santos Silva.

E um deles era Augusto Santos Silva.

Portanto, achas que a ponderação de Augusto Silva parte depois que Sampaio da Nova não vai.

Eu acho que verdadeiramente Augusto Santos Silva só dá este passo em frente porque não vê nenhuma alternativa e, portanto, assim sendo, avança ele. Eu acho que não é um sonho.

Mostra coerência.

Eu acho que já lá vai o tempo em que era um sonho de Augusto Santos Silva ser candidato presidencial.

Eventualmente, é que o resultado que ele obteve nestas legislativas em que não conseguiu se reeleger no círculo da imigração.

Sim, a forma como decorreu a presidência da Assembleia da República e tudo o que aconteceu depois fê-lo desistir desse sonho. E está sossegado na sua vida acadêmica. Não sei se já se reformou, mas enfim, pelo menos a cumprir aquele sonho que ele dizia que queria, que era reformar-se de regresso à sua vida acadêmica.

Reformar-se na faculdade.

Na faculdade. Mas a verdade é que deixar António José Seguro sozinho na corrida é uma coisa que, para um homem como Augusto Santos Silva, com as características que nós lhe conhecemos, causa urticária e, portanto, vai avançar mesmo que com sacrifício.

Olha, e por falar em urticária, queres falar também sobre saúde, Raquel, nomeadamente aqui sobre uma nuvem que paira sobre este novo governo por causa de problemas já antigos, neste caso a gestão do INEM. Antigos, isso é subjetivo. E a Spinoviva também.

É, porque o governo não sei se já tem um mês. Não, não tem. Entre tomar posse e programa, não acho que ainda não tem um mês. Ainda não tem um mês. E, portanto, é nesse sentido que eu chamo velhos problemas. É porque estes problemas foram herdados da última legislatura.

Deste mesmo executivo.

Deste mesmo executivo, com os mesmos personagens. E Luís Montenegro sabe que tem uma espada em cima da sua cabeça. De hoje há esta notícia de que decidiu recorrer ao Tribunal Constitucional para não entregar à Entidade para a Transparência alguns documentos, provas de que a empresa tinha executado os trabalhos para os quais terá sido contratada. E eu faço aqui uma salvaguarda. Eu acho que Luís Montenegro é jurista e é advogado e, portanto, se decidiu recorrer ao Tribunal Constitucional, ele lá terá as suas razões e se calhar tem razão. Mas há uma coisa que Luís Montenegro já deveria ter aprendido, é que ele aqui nem é jurista, nem é advogado, é primeiro-ministro, é político. Havia uma palavra que estava muito na moda quando nós tivemos um problema jurídico com Angola, que era o irritante. Tem este irritante. E tinha tudo a ganhar em eliminar de vez este irritante da vida política nacional. E eu recorrer ao Tribunal Constitucional para não entregar coisas que eu acredito que sejam fáceis de entregar à Entidade da Transparência, ele está a prolongar no tempo um problema E arriscar-se a abrir possibilidades que conduziram às últimas eleições. Porque eu acho que reabrir o problema, não arrumar de vez o problema da Spinum Viva, é manter no ar a ideia de que pode haver uma comissão de inquérito no Parlamento, razão pela qual ele pôs uma moção de confiança ao Parlamento e pela qual tivemos eleições. E eu acho que não se ganha nada com isto e tinha a expectativa que Luís Montenegro tivesse aprendido e fizesse todos os esforços para arrumar definitivamente esta questão, e pelos vistos não o fez, e pelos vistos vamos continuar com este tema em cima da mesa por mais não sei quanto tempo. E eu acho que isso, inclusivamente, é uma coisa que vai perturbar o próprio governo e a própria capacidade de ação do governo.

Mas achas que isto pode ser justificado com a confiança que Luís Montenegro acabou por adquirir nas últimas legislativas?

Diana, o que eu acho é que o que ficou provado é que esta situação não teve um peso significativo na decisão de voto das pessoas, mas também ficou provado que ninguém, nem à direita, nem à esquerda, muito menos, achou que esta história correu bem ao primeiro-ministro. E, portanto, ele deveria ser o primeiro interessado em eliminar rapidamente esta questão, entregar tudo o que tem para entregar, esclarecer tudo o que tem para esclarecer nas diversas entidades, para que este assunto fique arrumado de vez e nós não continuemos aqui a viver com o espectro da Spinum Viva a acompanhar-nos semana após semana, com novos episódios, com novos pedidos de esclarecimentos, com novas dúvidas. Eu acho que isso não beneficia, sobretudo, o país. Já não me importa muito o que é que beneficia ou não o governo ou o primeiro-ministro, mas acho que não beneficia o país. Sobretudo numa altura em que não vamos poder ter eleições. Portanto, o que é que acontece se houver aqui uma nova crise? Temos uma crise com o governo em gestão, com o primeiro-ministro debaixo de suspeições outra vez, por causa de uma história que vem de uma crise política que deu origem às últimas eleições, faz muito pouco sentido e acho muito mau sinal que esta situação tenha ocorrido e que o primeiro-ministro tenha optado por recorrer ao Tribunal Constitucional.

E ainda por cima só vai decidir depois das férias judiciais.

Exato. E não é a única coisa em que ele comete um erro. Eu não sei se Montenegro cometeu um erro ou não em manter esta ministra da Saúde, mas acho que esta questão do INEM, com todas as promessas que foram feitas de assunção de responsabilidades políticas, saído agora e sendo conhecido agora este relatório, estar aqui com habilidades verbais de que o relatório diz uma coisa ou diz a outra, e se diz isto significa que... Eu ainda não percebi a explicação da ministra da Saúde.

A responsabilidade é dos técnicos, esta morte não é provocada pela greve.

Sim, mas a responsabilidade é dos técnicos, mas houve um atraso no atendimento daquele telefonema. E, portanto, a responsabilidade é dos técnicos, não significa que não tenha a ver com a greve. Que técnicos é que lá estavam? Estavam os suficientes? Por que demorou tanto tempo a atender a chamada? A menos que haja erro, que aquela pessoa tenha acabado por morrer porque objetivamente houve ali um funcionário, não sei, um profissional de saúde, que cometeu um erro técnico mesmo no tratamento daquela pessoa. Senão, tudo o que nós conhecemos é atraso no atendimento da chamada e depois chegaram tarde onde tinham que chegar e não percebi ainda se depois há-

Houve uma certa orientação também, segundo este relatório da IGAS, sendo que, deixe-me dizer, nós vamos dar agora essa informação às 18h, a Comissão de Trabalhadores do INEM pede à IGAS que reponha a verdade e tem uma versão diferente daquela que é apresentada no relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde.

Portanto, é mais um problema herdado lá de trás. Eu acho que ficava bem à ministra da Saúde assumir aqui responsabilidades.

Que devem passar pela demissão, como pedem alguns partidos.

Eu acho que ela, se assumisse responsabilidades como responsável principal, dizendo que depois daquele episódio de tal forma grave, chamou a si a gestão do INEM e que desde aí as coisas melhoraram, talvez ela pudesse assumir a responsabilidade, que é o que deve fazer, é o que um político deve fazer, e simultaneamente deixar que a responsabilidade seja mais pelo fato de ser ela a ministra que tutela a área e menos porque não era ela que tinha a tutela direta e quem tinha a tutela direta já não está no governo.

E essa terá saído exatamente por essa razão.

Exatamente. Agora, não assumir e querer fazer leituras pouco objetivas do relatório, daquilo que nós conhecemos do relatório, acho que é mais uma vez andar a tentar resolver os problemas da saúde ou encarar os problemas da saúde com narrativas e não com a assunção de responsabilidades e com soluções.

Vamos a notas. Judite França, quem são os teus vencedores ou teu vencedor? Eu vou dar a José Luís Carneiro um 10 por esta indefinição, que pode ser agora com a decisão de Augusto Santos Silva no dia 2 de julho, lhe facilite uma escolha e uma decisão. Raquel?

Olha, eu vou ser péssima à entrada deste fim de semana e vou dar dois aos novos candidatos presidenciais, dois a António Vitorino por mais uma vez ter feito a ceninha do costume, dois a Luís Montenegro por causa desta questão do Tribunal Constitucional e dois à ministra da Saúde por não assumir responsabilidades.

Portanto, ficamos aqui com saldo negativo.

As consequências de não terem guardado uma fatia de bolo em dia de aniversário do Observador para a Raquel Piquasis. Fica por aqui a última edição da semana de "O Vencedor". É pelo menos aqui na Tarde Política, porque há mais edição no fim de semana.