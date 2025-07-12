Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Nos próximos minutos, o destaque vai para os protagonistas que estão a marcar a atualidade no "E o Vencedor É?", com notas de 0 a 20. E para isso, nesta edição de sábado, nas manhãs 360 de fim de semana, juntam-se a nós o Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI e CNN Portugal, e ainda o Nuno Vinha, jornalista e diretor adjunto do Diário de Notícias. A condução deste "E o Vencedor É?" é do José Rafael Lopes.

Nuno Vinha, Anselmo Crespo, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a fechar esta semana de vencedores, a edição de sábado de "E o Vencedor É?". Bom dia, como estão ambos?

Bom dia. Bem disposto.

Olá, bom dia. Tudo bem.

Fantástico. É isso mesmo que eu desejo. Boa disposição num sábado, é o que nós queremos. Vamos começar com um dos temas da semana e que promete continuar em cima da mesa durante largos meses. Falo da privatização da TAP, anunciada pelo governo, que quer privatizar parte da empresa. Parte é uma forma de dizer, 49,9%, perto de metade. Anselmo, vou começar por ti. Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu em São Tomé e Príncipe, diz que é preciso esperar para ver se o Estado recupera ou não o que investiu na companhia. A minha pergunta é: há, no teu entender, aqui uma boa oportunidade de negócio?

Eu acho que há uma boa oportunidade de negócio, primeiro porque o contexto da aviação na Europa, eu até diria mesmo em grande parte do mundo, tem sido nos últimos anos de concentração e de interesse por parte de grandes companhias aéreas em entrar nesse processo de concentração. Aliás, a TAP é provavelmente das últimas empresas que ainda não entrou nesse processo e, portanto, acho que o facto de haver neste momento pelo menos três candidatos interessados na privatização da TAP é em si mesmo um sinal de que pode haver aqui uma oportunidade de negócio. Mas é, sobretudo, uma boa notícia, acho eu, para os contribuintes portugueses, que durante muitos anos tiveram que ajudar a companhia aérea portuguesa das mais variadas formas. Quer dizer, nós ultimamente só falamos dos 3,2 mil milhões de euros que lá injetamos durante o período da pandemia, mas a verdade é que a história da TAP e, sobretudo, a história da relação da TAP com o Estado português, tem sido uma tragicomédia permanente entre negócios absolutamente desastrosos, como foi, por exemplo, a compra da Vem, em 2005, que teve uma fatura e criou um buraco sem fundo nas contas da companhia durante anos, e anos, e anos.

A própria relação com a Vinci?

A própria relação com a Vinci. Portanto, há todo um historial que demonstra, em meu entender, duas coisas. Primeiro, que o Estado claramente não sabe gerir uma companhia aérea. Isso parece-me bastante evidente e eu não sou nada sensível àqueles que dizem: "Bom, mas nos últimos dois, três anos a TAP deu lucro". É preciso lembrar que a TAP nos últimos dois, três anos deu lucro depois de lá termos injetado 3,2 mil milhões de euros. Eu não estou a retirar mérito à administração da TAP, atenção. O que eu estou a dizer é: temos que pôr as coisas um bocadinho em perspectiva. A TAP deu lucro, ainda bem que deu lucro, porque isso significa que o Estado, de alguma forma, e os contribuintes através do Estado, podem recuperar uma parte daquilo que lá colocaram. E eu não retiro o mérito à TAP enquanto empresa charneira pra economia portuguesa. É verdade que a TAP é uma empresa que pode potenciar em muito a economia portuguesa. Não retiro nada disso. O que eu digo é: a TAP não precisa de estar nas mãos do Estado para continuar a existir e, sobretudo, a TAP precisa de sair das mãos do Estado para poder continuar a crescer ou para poder voltar a crescer, porque o que aconteceu nos últimos anos, sobretudo depois desse período da pandemia e da entrada do Estado, foi que a TAP teve que encolher para poder sobreviver. E, portanto, se agora nós queremos que a TAP volte a crescer, ela precisa de dinheiro fresco, precisa de uma administração e de um acionista, sobretudo, que perceba do setor da aviação e, obviamente, mantendo o Estado, aquilo que é o interesse nacional, sejam rotas estratégicas, seja o hub de Lisboa. Mas tudo isso é possível de fazer num acordo parassocial no processo de venda. E, portanto, resumindo e baralhando, eu acho que a notícia da privatização é uma boa notícia. Eu tenho pena que não haja condições políticas para que essa privatização possa ser da maioria do capital ou da totalidade do capital, eventualmente podendo o Estado até ficar lá com uma posição minoritária. Não há condições políticas para o fazer, porque infelizmente o Partido Socialista e o Chega entendem que bom, bom é nós sermos muito estatizantes e termos o Estado controlar tudo e o Estado ter a mão em tudo, provavelmente porque isso depois também permite que o Estado nomeie pessoas para essas empresas, mas enfim, isso é outra discussão. Mas é melhor ainda assim privatizar 49,9% do que não privatizar nada e manter isto nas mãos do Estado. Portanto, eu acho que esta foi uma boa semana desse ponto de vista e uma boa notícia para o país.

E em termos de nota, isso significa o quê?

Eu vou dar uma nota muito positiva. Vou dar pra já um 15 ao governo, se calhar na figura de Miguel Pinto Luz, porque é quem tem a tutela da TAP, e não dou mais do que o 15, porque agora vem a parte mais difícil, que é a parte do processo negocial da venda. E, portanto, eu espero que o governo tenha capacidade para fazer não só um bom negócio do ponto de vista do encaixe financeiro, vai ser impossível encaixar os 3,2 mil milhões de euros, tal como o ministro das Finanças explicou, mas não é impossível que, a longo prazo, se a TAP continuar a dar lucros, o Estado possa receber em dividendos ou recuperar parte desse dinheiro em dividendos. Portanto, eu espero que o Estado faça um bom negócio e, portanto, dou 1,15 a Miguel Pinto Luz e ao governo.

E falavas também de Miranda Sarmento, o ministro das Finanças, que é um dos nomeados aqui do Nuno Vinha também para abordar este tema da TAP. Nuno Vinha, que nota te sentes capaz de dar neste tema e como é que olhas para esta venda de 49,9% da empresa da TAP?

Olá a todos mais uma vez. Eu subscrevo tudo o que o Anselmo disse. Acho que é um bom primeiro passo a TAP sair da esfera do Estado. Por que a minha nota vai para o Miranda Sarmento? Porque ele era a pessoa mais triste naquelas conferências de imprensa e naquela apresentação, por uma razão: os 49,9%. Na verdade, significam que quando as coisas correrem mal, se correrem mal, é no ministério dele que essas perdas vão bater e é ele que vai ter que se explicar. Se as coisas correrem bem em termos operacionais, é Pinto Luz, que basicamente vai brilhar. Eu dava aqui duas precisões em relação àquilo que o Anselmo disse.

Vão elas.

Completas razão. A TAP deu lucro nestes dois últimos anos, mas graças à redução de uma massa salarial que estava prevista no acordo de reestruturação com a Comissão Europeia para que pudesse seguir ou vir a ajuda do Estado para a companhia aérea. O que é que acontece? Essa massa salarial subiu outra vez, continua a subir, porque o plano entretanto acabou. Os pilotos começaram a ser outra vez reintegrados na companhia. E nós vamos voltar à mesma coisa, que é o aumento dos custos, por oposição àquilo que é a receita que a companhia faz por cada assento, cada passageiro transportado, o que significa que a margem vai diminuir e nesse aspecto, a TAP realmente compara bastante mal. Qual é a questão aqui? É que, de facto, nós podemos eventualmente chegar a um ponto em que a maioria do capital da TAP vai ser privatizado. Foi isso que o Primeiro-Ministro se referiu sempre à primeira fase. Miguel Pinto Luz também se referiu à primeira fase, pode haver uma segunda fase. Há pontos positivos aqui. O governo está disposto a aceitar propostas de entidades fora do espaço europeu, fora da União Europeia, algo que não estava previsto naquilo que, por exemplo, Fernando Medina admitia para aquilo que seria a privatização da TAP, o que significa que a TAP eventualmente até pode vir a obter um preço mais agradável, porque isto vai criar pressão sobre os atuais três concorrentes, a IAG, a Lufthansa e a Air France, no sentido de melhorarem um bocadinho, salgarem um bocadinho a sua proposta, com receio de que possa existir alguém mais endinheirado de outras áreas, como por exemplo o Médio Oriente, a Qatar ou a Emirates, etc.

Nuno, vês a TAP a ser atrativa para esse tipo de players?

A TAP é atrativa por várias razões. Número um, tem vários aviões contratados ou já acertados com a Airbus para integrarem essa frota. Hoje em dia não é fácil obter essa senha de vez para comprar aviões e a TAP tem aviões a caminho. A TAP tem um hub em Lisboa que é ótimo para o fornecimento de passageiros de longo curso para o Brasil, mas especialmente para os Estados Unidos, para o Brasil já há mais concorrência, mas para os Estados Unidos tem sido um ótimo negócio e aí há que tirar o chapéu ao David Neeleman. Foi ele que abriu esse mercado, foi ele que trouxe isso para a TAP, foi ele que foi buscar esse nicho, que é atualmente onde a TAP está a crescer mais. E tem essencialmente uma outra coisa, que é um documento, um decreto passado pela assembleia que dá à TAP a exclusividade dos voos diretos de longo curso, ponto a ponto, de Lisboa ou de Portugal para qualquer ponto do Brasil. E isso vale bastante dinheiro. Agora, o bastante dinheiro não chegará a 3,2 mil milhões de euros, nem pouco mais ou menos. A TAP pode estar, provavelmente, e isto perde uma avaliação pelos 100% daquilo que estava em 2019, antes da pandemia, 900 milhões de euros, se vamos privatizar 49 ou 44,9 mais os cinco dos tripulantes, dos pilotos e dos trabalhadores da companhia, podemos estar a falar de 450 milhões de euros, 500 milhões de euros, por aí. Se for atrativo, vai ser provavelmente por aí. De qualquer maneira, Miranda Sarmento sabe que pode vir a ter problemas nesse aspecto, ainda por cima o acordo parassocial deverá prever menos escrutínio do Tribunal de Contas e da própria Ministério das Finanças sobre as contas da empresa. Portanto, para ele, calha um bocadinho a fava e eu dou-lhe um 10 também pelo estoicismo com que ele aguentou aquela conferência de imprensa sem se atirar ao ar, porque obviamente aquilo era a festa das outras pessoas, era a festa do Miguel Pinto Luz e do Luis Menezes.

A nota 10 pelo estoicismo de Miranda Sarmento deixada aqui pelo Nuno Vinha em toda esta situação da TAP, que certamente se vai manter na agenda nos próximos tempos. Aqui no Vencedor vamos avançar, vamos falar de saúde, nomeadamente da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, deu uma entrevista à SIC em que falou nas dificuldades, admitiu alguns erros, pediu mais tempo. Anselmo Crespo, a cara do estado da saúde é a cara de Ana Paula Martins?

É um bocadinho. Ainda que eu confesso que não invejo nada a pele nem de Ana Paula Martins, nem de nenhum ministro da Saúde que lhe antecedeu. Eu confesso que acho que nós nos últimos anos temos colocado o foco errado quando discutimos o tema da saúde, que é colocar permanentemente o foco no titular da pasta, independentemente de já termos tido uns mais competentes, outros menos competentes, como em tudo na vida. A única coisa que eu tenho dito e mantenho sobre Ana Paula Martins e já agora sobre outros ministros que já passaram por esta pasta, é que eu acho que se calhar estava na altura de dizer a verdade ao país e sobretudo, dizer a verdade, neste caso, é explicar que não há soluções mágicas e que os problemas da saúde em Portugal se agravaram a um tal ponto que vai demorar muito tempo e vai ser precisa muita resiliência por parte não apenas do governo e do Estado, mas sobretudo por parte dos cidadãos para conseguirmos ultrapassar isto. E eu acho que enquanto os titulares da pasta da Saúde, do ponto de vista da gestão política que fazem deste tema, continuarem a usar este calculismo, que nuns casos é porque podemos estar à beira de eleições legislativas, noutros casos, como é o que estamos a viver agora, é porque claramente estamos à beira de eleições autárquicas e, portanto, qualquer coisa que a ministra diga pode ter um impacto junto dos autarcas, nomeadamente junto daqueles que são neste momento autarcas eleitos pelo PSD Enquanto andarmos neste taticismo político permanente ou a prometer, como aconteceu há um ano, planos de emergência que pareciam milagrosos e que iam resolver os problemas todos. Enquanto andarmos nisto, não só estamos a enganar as pessoas, como sobretudo estamos a aumentar o nível de frustração dos portugueses que quando precisam de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, saem permanentemente defraudados. Não porque falta qualidade nos médicos e na forma como o Serviço Nacional de Saúde trata os seus doentes, mas porque não há capacidade de resposta neste momento. E o problema é que já não há capacidade de resposta não é só no público, é também no privado. Os hospitais privados estão também já a rebentar pelas costuras naquilo que diz respeito à resposta, sobretudo nos serviços de urgência. Essa é a minha principal crítica. Por um lado, esta incapacidade ou esta tática de tentar dourar a pílula permanentemente e tentar andar entre os pingos da chuva. Quer dizer, esta ministra encontrou esta fórmula meia absurda de dizer que assumir responsabilidade política é ficar para resolver o problema. Está tudo certo. Eu também prefiro que a ministra fique e que tente resolver os problemas do que andarmos permanentemente a trocar de ministro da Saúde de seis em seis meses. Mas há um segundo ponto que me parece ainda mais ou tão relevante como o primeiro. E o segundo ponto é este: qual é o plano? Há uma coisa em que toda a gente concorda, da esquerda à direita. Ninguém gosta do estado em que está o Serviço Nacional de Saúde.

Urgências fechadas, problemas com o INEM.

Estamos todos de acordo. Há uma plataforma de acordo. Não há ninguém que ache que o Serviço Nacional de Saúde, tal como está, está bem. Qual é o plano de curto prazo e de longo prazo? Depois a seguir discutimos como é que se operacionaliza esse plano. Estamos numa democracia, há um parlamento, há vários partidos políticos, cada um tem a sua visão. Mas quem está no governo tem a obrigação de nos apresentar um plano e dizer: "Ok, nós não vamos poder ter as urgências todas abertas porque não temos neste momento capacidade. Vamos trabalhar para daqui a X anos ter todas abertas. E como é que vamos trabalhar? Vamos formar médicos, vamos contratá-los, vamos pagar melhor os médicos, seja o que for. Daqui a X anos, nós temos esse objetivo. Até lá, o nosso plano é este." Porque neste momento, se um de nós adoecer e não tiver seguro de saúde, a grande questão é para onde é que vou. Para onde é que vou? Porque o risco de chegarmos a uma urgência e ela estar fechada é grande. Porque umas abrem à segunda, quarta e sexta, outras abrem à terça, quinta e sábado, outras estão fechadas ao domingo, outras estão abertas à segunda. Se calhar estava na altura de o governo apresentar ao país o seu plano. Não vai ser consensual.

Vamos às notas, Ancelmo.

Não vai ser. Mas era uma boa forma, se calhar, de começarmos esta conversa. Confesso que nem sei que nota é que hei de dar.

Dá para ver essa expressão.

Eu vou inverter a coisa. Eu vou dar um 18 aos portugueses, aos cidadãos que têm enfrentado, não é agora com este governo, é nos últimos três, quatro, cinco, seis anos, este verdadeiro tormento com o Serviço Nacional de Saúde. Se é inverno é porque é inverno, se é verão é porque é verão, se está muito calor é porque está muito calor, se está muito frio é porque está muito frio. Eu acho que para nós, cidadãos que enfrentamos esta tormenta e esta incapacidade do Estado em falar a verdade e em apresentar um plano coerente, eu dou um 18.

Fica aqui então a nota do Ancelmo Crespo aos portugueses pela forma como lidam com a saúde. Vamos avançar para o nosso último tema.

Posso só dar uma pequena coisa?

Força, Nuno. Claro.

Eu concordo em absoluto. Acho que o Ministério da Saúde vai ser o Vietname de qualquer governo ou qualquer ministro que lá passe. E concordo perfeitamente com a ideia de que falta um plano global. Enquanto nós estivermos a olhar para o SNS, uma coisa pensada para um mundo que já não existe, enquanto não pegarmos num papel em branco e fizermos um novo. Quantos hospitais queremos, quantas administrações regionais de saúde, quem depende de quem, com quantos médicos, com formação. Tem que ser feito de início e tem que ser feito de raiz. E alguém, um dia, vai ter que ter a coragem de fazer isso, independentemente do PS vir rasgar as vestes que foi um homem que fez, o homem do PS. Alguém vai ter que um dia parar, pensar e dizer assim: "Isto não está a servir para ninguém, nem para quem tem seguro, nem para quem não tem seguro, nem para os migrantes que chegam, nem para as pessoas que vão." Enfim, acho que é preciso pensar isso de novo. Concordo em absoluto.

É uma questão certamente pertinente para toda a sociedade portuguesa. O nosso último tema, Nuno Vinha, é trazido por ti. Queres falar do reality show do Marquês. Falas naturalmente da Operação Marquês, o julgamento de José Sócrates. A minha pergunta é: se é um reality show, quem é que vais colocar na chapa?

Eu vou colocar o José Sócrates na chapa, vou colocar numa bolha que ele está a conseguir destruir. Aquela imagem que ele ainda tinha em algumas pessoas, está completamente a destruí-la neste momento. E aquela narrativa que ele tentava anunciar, até jornalistas que estão a veicular, a tese do Ministério Público, etc. Tudo aquilo já foi repetido e repisado nesta última semana e nessas últimas semanas, até um ponto em que já não resta nenhuma máscara que José Sócrates tem. Perdeu completamente qualquer pingo de ética que pudesse ter. O juramento que fez como primeiro-ministro de respeitar o país, quer dizer, está completamente fora da razão. E eu acho que isso é um péssimo sinal, mas por algum lado Também acaba por demonstrar exactamente o tipo de pessoa que ele é. Portanto, acho que para alguma coisa há de funcionar.

Sendo assim, nota?

Eu dou-lhe um quatro, para não ir sequer ao exame.

Um quatro deixado aqui pelo Nuno Vinha. Anselmo, temos ainda cerca de dois minutinhos. Gostava também de te ouvir. Para já, consideras isto também um reality show, como dizia aqui o Nuno Vinha, e como é que tens acompanhado esta Operação Marquês?

Um reality show, mas é porque José Sócrates quer que seja um reality show. Ter um ex-primeiro-ministro a ser julgado será sempre um acontecimento em qualquer democracia, naturalmente, mas a forma como José Sócrates tem gerido todo este processo, eu não deixo de dizer que é legítimo, e ele está a fazer com certeza aquilo que acha que é melhor para a sua defesa. Há uma coisa que me envergonha enquanto português: a forma desrespeitosa com José Sócrates, já nem digo os jornalistas, mas como ele encara a justiça e como ele tenta colocar em causa o Ministério Público, os juízes, os advogados, no fundo, todos aqueles que não alinham na narrativa de José Sócrates. A forma como eu acho que ele está a desprestigiar a justiça é também uma forma de desprestigiar a democracia portuguesa. Isto vem de uma pessoa que ocupou um dos cargos, senão o cargo mais importante deste país e, portanto, isso envergonha-me. Mas José Sócrates estará a fazer aquilo que acha que é melhor para a defesa dele. Eu, a parte dos jornalistas, acho que nós temos as costas largas. Desde que não nos desviemos da nossa missão, é completamente indiferente que José Sócrates goste de jornalistas ou não goste. É mesmo completamente indiferente. É para o lado que eu durmo melhor.

Mas quem não gosta de jornalistas é sinal que está a ser um trabalho bem feito.

Sim, normalmente é sinal de que estamos a fazer bem o nosso trabalho. Chateia-me mais saber que uma pessoa que ocupou um cargo como o de primeiro-ministro trata a justiça da forma como trata, independentemente de ter razões de queixa, a justiça não é perfeita, naturalmente. Portanto, eu acho que isto nos envergonha a todos um bocadinho enquanto portugueses.

Acompanhas o quatro do Nuno Vinha?

Acompanho o quatro.

E é com a Operação Marquês que fechamos a edição de sábado de "E o Vencedor É..." Ficaram as notas dadas. Obrigado ao Anselmo Crespo, agradecer também ao Nuno Vinha. Nós voltamos amanhã.