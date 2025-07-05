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Nos próximos minutos, o destaque vai para os temas e protagonistas que estão a marcar a atualidade no "E o Vencedor É?". Há muitas notas para dar de 0 a 20 e para isso, nesta edição de sábado, nas manhãs 360 de fim de semana, juntam-se a nós e em estúdio o Nuno Gonçalo Poças, advogado e colunista do Observador, e também o Ricardo Conceição, jornalista e subdiretor do Observador. A condução deste "E o Vencedor É?" é do José Rafael Lopes.

Arranca agora "E o Vencedor É?" edição sábado. Muito bom dia. Numa semana em que arrancou o julgamento da Operação Marquês, José Sócrates, ex-primeiro-ministro, a ser julgado mais de 20 crimes, é uma verdadeira megaoperação. Demorou mais de uma década para começar este julgamento e sem surpresas, é um dos destaques desta edição de "E o Vencedor É?". Ricardo Conceição, Nuno Gonçalo Poças, sejam muito bem-vindos. Como estão ambos?

Bom dia.

Bom dia. Fantástico.

Havia algo melhor para fazer num sábado de manhã do que estar aqui contigo?

Agradeço, Ricardo. Vou dispensar toda essa ironia com um toquezinho de maleficência.

Eu estava a pensar nisso agora mesmo. Não, estou a brincar. Claro que é bom.

Nuno, eu vou começar por ti, porque o Ricardo foi mauzinho agora. 12 anos depois.

Isto é carinho.

Nuno, vou começar por ti. Doze anos depois, arranca a Operação Marquês, com José Sócrates a ser julgado. Há já vencedores ou derrotados a retirar desta primeira de pelo menos 50 sessões do julgamento?

O suspiro já diz muito.

Exato. E não tem nada a ver com o fato de estarmos aqui. Isto parece uma saga interminável, mas eu ia dividir isto aqui em dois pontos. O primeiro tem a ver com o processo judicial em si, sobre naturalmente o tempo que tudo isto levou. Enfim, também com muitas responsabilidades por parte do próprio José Sócrates relativamente ao andamento dos trabalhos, que nos deixa aqui também quase, não é adivinhar, mas pelo menos desconfiar que, na verdade, ele não tem, ainda por cima, por causa da forma como as coisas correram na primeira sessão de julgamento, que ele de fato não tem grande interesse em ser julgado.

Ele quando saiu na paragem para o almoço, fez questão de dizer aos jornalistas: "Nós estamos a lutar, nós, a equipe legal do José Sócrates, para que este julgamento não aconteça."

Pois. Mas há aqui um fenômeno estranho, e na verdade levantou algumas celeumas durante a semana, aquela afirmação da Procuradoria-Geral da República, e o próprio José Sócrates falou sobre isso N vezes ao longo daquele dia, que era no fundo dizer que o José Sócrates, não vou aqui reproduzir ipsis verbis, mas que no fundo lhe ia ser concedida a oportunidade de fazer prova da sua inocência. E isto levantou aqui algumas celeumas, algumas vozes um bocadinho mais indignadas relativamente a isto. Sendo certo que eu também acho que é evidente que há aqui pelo menos duas coisas que estão em cima da mesa e que não vão deixar de estar ao longo do julgamento. A primeira é que o José Sócrates e qualquer um dos outros arguidos é, por força da lei, e é assim que vai ser considerado ao longo do julgamento, é inocente até prova em contrário. A segunda é que é de fato o Ministério Público que tem que fazer prova da acusação. E na verdade, coisas dessas acontecem, não vou dizer todos os dias, mas pelo menos com muita regularidade, temos em muitos processos o próprio Ministério Público, quando chega à audiência de julgamento, diz: "Não, este senhor deve ser absolvido. Esqueçam. Afinal não é nada disto." E, portanto, também não será totalmente absurdo nós chegarmos aqui a X tempo e em fase de alegações finais, o Ministério Público disser: "Olhe, pela prática deste crime e daquele, eu acho que o senhor não deve ser condenado." Mas a frase do Procurador-Geral da República, na verdade, eu acho que ela deve ser entendida não como propriamente uma ofensa brutal ao Estado de Direito e como se o processo estivesse todo completamente subvertido ou invertido nas suas premissas. Porque quer dizer, como é evidente, um arguido quando está a ser acusado, quando vai a julgamento, quando está a ser investigado, também está, de fato, a fazer prova da sua inocência, está no fundo a contrariar a tese do Ministério Público. Só quem nunca foi arguido é que não sabe. Também há casos em que isso pode acontecer. O arguido chega lá, senta-se caladinho, fica à espera, porque a prova é muito pouca ou porque, de fato, o arguido se falar, no fundo, até pode correr o risco de se autoincriminar.

Isso parece-te um cenário que possa acontecer com o José Sócrates?

Olhando para a figura do José Sócrates, eu acho que ele está desejoso por falar.

Em princípio, vai falar terça-feira, não é?

Sim. Até se sugeriu que o julgamento tivesse transmissão em direto. Isto é um circo completo que se tentou montar. Eu acho que a juiz esteve ali bastante bem, pelo menos naquela primeira sessão, e mostrou de fato o exercício da sua autoridade e de mostrar quem é que manda naquela sala. Mas isto está de fato em causa. Portanto, o José Sócrates, sim, de fato, ele está naquela audiência a fazer também prova da sua inocência, demonstrar que o Ministério Público está errado. Também lhe compete a ele fazer isso, se quiser. Enfim, se achar que o Ministério Público se vai espalhar ao comprimento e que não terá sorte nenhuma, remete-se ao silêncio, fica calado.

Se calhar era a melhor estratégia.

E no final, se calhar não era má, mas enfim, isto cada um sabará. Mas esse era o primeiro ponto relativamente à questão judicial.

Posso só dizer uma coisa? Porque há aqui um ponto que eu não concordo com o Nuno. Acho que todos percebemos esta questão de Amadeu Guerra quando nesta entrevista ao Observador disse isto, que Sócrates terá a oportunidade de provar a sua inocência. Acho que todos nós percebemos essa frase, quer dizer, acho que não há aqui uma tentativa de inversão do ônus da prova. Não é nada disso que está aqui em causa. Porém Amadeu Guerra não se pode esquecer de quem é nessa altura. E ele é o procurador-geral da República, ou seja, ele é a instituição e a instituição não deve dizer uma frase dessas, pelo menos é o meu entendimento. Acho que não deve dizer isto. Eu recordo sempre a frase de António Costa: "O ministro até à mesa do café não deixa de ser ministro." E esta frase correu-lhe mal e a tentativa agora de explicar correu-lhe mal também. Estando a ocupar esta posição e sendo ele o rosto da instituição, ele não se pode esquecer que quando dá uma entrevista, quando tem uma posição pública, não é o Amadeu Guerra, é o procurador-geral da República, é a Procuradoria-Geral da República, deve evitar esse tipo de frases.

Mas eu não discordo disso. Aproveito até para deixar isso claro. Eu não discordo disso. A questão é que eu acho que qualquer pessoa neste país ouviu aquilo a primeira vez e pode ter tido exatamente as duas reações, que é: o homem não devia ter dito uma coisa destas, mas acho que toda mundo percebeu o que ele queria dizer. Há aqui um problema de comunicação, etc. São procuradores, não são grandes comunicadores.

Com isso desvia a atenção, não é?

Claro que sim, vou usar isto aqui pra entrar no segundo ponto, que ajuda muita gente que olhou para aquelas declarações e achou que vinha aí uma ditadura em potência, ditadura de juízes e que o ônus da prova estava ali invertido e que no fundo estava ali o Estado de Direito e o sistema de justiça, etc., tudo em causa. Normalmente são pessoas que também durante muitos anos não viram absolutamente nada e portanto, parece a continuação do socratismo por outros meios. Como agora eticamente já não se pode defender o homem de maneira alguma, e portanto vamos usando aqui alguns subterfúgios pra nos defendermos disso. E esse era o segundo ponto, que é: o julgamento começa tarde e a más horas, mas enfim, as coisas são o que são. Mas há um julgamento que, embora muita gente ligada àquele período teime em achar que foi feito em 2011 por causa das eleições e na altura da vitória de Pedro Passos Coelho e depois na formação do governo de coligação com o CDS. Eu acho que o julgamento moral, político, ético, institucional dos seis anos de socratismo não começou sequer ainda, nem sequer estamos em fase de investigação. Esse é talvez o dado que eu acho mais desolador, que é o dano que foi causado ao país, às instituições. Nós não estamos a falar de uma coisa qualquer. Não são só os casos, que já seriam muito graves, termos um primeiro-ministro que na verdade gastava milhões de euros, e vamos supor as coisas assim, porque na verdade está tudo em julgamento, mas sabe lá Deus de quem é que era aquele dinheiro ou de onde é que ele vinha. Já seria mau que chegasse que alguém vivia com dezenas de milhões de euros de um amigo, que é uma coisa um bocadinho inexplicável. Mas há um dano que foi causado no país, porque aquilo foram anos em que houve professores que foram perseguidos por delito de opinião, houve jornalistas que foram pressionados e perseguidos por delito de opinião, houve órgãos de comunicação social que foram praticamente bloqueados através do exercício do poder e da atividade governativa. Houve entidades regulatórias que foram dominadas, houve a banca, as empresas privadas, houve empresas que foram à falência por causa destas brincadeiras, houve grandes empresas que praticamente desapareceram do mapa por causa de tudo isto. E não foi José Sócrates sozinho.

Não é o único arguido, atenção.

Não, eu não estou só a falar de arguidos. Independentemente das condutas criminais, houve um dano que foi trazido ao país e às instituições, com a colaboração de muita gente e, do ponto de vista não criminal, com a cumplicidade de muita gente que aqui continua, que continuaram a ser ministros, continuaram a ser diretores, continuaram a ser presidentes e administradores de empresas públicas, de entidades regulatórias, de presidentes de câmaras municipais, vereadores, CCDRs, administrações hospitalares, tudo e mais alguma coisa. O PS nunca fez essa autocrítica, pra usar um termo que é muito querido, talvez a uma ala mais à esquerda. Mas esse exercício nunca foi feito.

O exercício que eu preciso que faças neste momento, Nuno, é que me dês uma nota.

Eu dou um zero.

Que acredito que seja mais do que uma.

É um zero absoluto a tudo isto, mas depois pra dar uma nota positiva no tema que eu trago a seguir.

Ora bem, já lá vamos. Primeiro, Ricardo, quero também escutar as tuas notas sobre este tema da Operação Marquês. Eu vou dar um quatro ao José Sócrates, acho que está a dar um triste espetáculo que lhe pode correr mal, porque acho que já não consegue convencer ninguém. A Operação Marquês que arrancou esta semana, pelo menos 50 sessões de julgamento estão marcadas. É uma megaoperação que será certamente um dos temas a marcar este ano de 2025. A marcar esta edição de hoje de "E o Vencedor É?" é também António José Seguro, Nuno, que é capaz de, no teu entender, é minha pergunta, ser um homem feliz esta semana, um dos vencedores. Vê Augusto Santos Silva não avançar como adversário, vê a associação Seguro Presidente, que vai servir de apoio à candidatura, ser também lançada. É um homem feliz, António José Seguro?

Eu não faço a mínima ideia, suponho que sim. Não parece ter um ar muito infeliz. O António José Seguro, isto tem a ver com a conversa de há pouco. O António José Seguro é das poucas pessoas, não quer dizer que seja a única, e houve algumas mais relevantes, outras menos, mas houve algumas pessoas no PS que não estiveram envolvidas em tudo aquilo que se passou até 2011 E o António José Seguro tem uma vantagem quanto a mim, que é o fato de depois da saída de José Sócrates ser pegado no PS e ter tentado, de alguma maneira, fazer essa purga. Vou usar essa expressão. E as coisas não lhe correram muito bem. E não lhe correram muito bem por razões que toda a gente conhece. E na verdade, aquele período de 2006 a 2011 regressa em força em 2015. As mesmas pessoas, algumas promovidas, outras mantendo-se mais ou menos em posições que já tinham antes. E há ali um dado curioso, que é uma intervenção de Ferro Rodrigues, na altura, já com António Costa líder do PS. Pouco tempo antes da detenção de José Sócrates naquela fatídica noite de 22 de novembro de 2014, tecendo grandes loas ao José Sócrates como o grande rosto contra a austeridade, uma grande figura que ali estava e que o PS tinha que defender, etc. Eu se tivesse que apostar, diria que aquele regresso de António Costa traria consigo talvez uma eventual candidatura de José Sócrates à Presidência da República se não tivesse acontecido aquela detenção. Não quer dizer que a detenção tenha aqui propósitos políticos, mas as coisas aconteceram como aconteceram e, portanto, ainda bem, evitou-se ali uma candidatura à Presidência da República. António José Seguro tem essa vantagem. E ao mesmo tempo, eu acho que é paradigmático e bastante exemplificativo que haja uma parte do PS, que eu acho que é uma parte do PS mais elitizada ou mais mediatizada, pelo menos, que é a herança de todo esse período, que não se sente confortável com a candidatura de António José Seguro. E eu acho que isso são pontos a favor dele. Eu esta semana ouvi o Daniel Oliveira a dizer que o António José Seguro recolhe muita gente à direita, que nem sequer vai votar nele, que no fundo olha pro António José Seguro como uma espécie de vingança sobre António Costa e sobre a geringonça, etc. Eu provavelmente vou votar no António José Seguro, porque acho que, em primeiro lugar, que o país, nesta fase em que virou mais à direita, acho que faz falta que haja um presidente da República que seja de centro-esquerda. Não daquela esquerda e não daquela escola. Não é grande argumento também que se diga que o António José Seguro não recolhe a unanimidade dentro do PS. O Mário Soares em 1985 também não recolhia a unanimidade dentro do PS, no Salgado ali não era candidato.

Vamos então a essa nota positiva que o António Almeida vai dar.

Vou só dar um 15 ao António José Seguro, porque acho que merece.

Fica aqui a nota 15 dada pelo Nuno Gonçalves Poças. Ricardo?

É telegráfico. O António José Seguro tem muita gente que não gosta dele no PS, o Nuno explicou isso bem, não gostam mesmo dele e não gostam a ponto de se mostrar e de agora estar a tentar promover uma candidatura de Sampaio da Nova, que é uma solução velha pra um problema novo, pra um mundo novo. Tenho dúvidas que isso resulte. Se eu tivesse de apostar, tenho dúvidas se Sampaio da Nova vai ou não embarcar nisto. Talvez um sentido de missão o faça tentar uma candidatura, mas eu acho que isto vai ser inevitável e o PS poderá não ter mais ninguém e António José Seguro avançar com uma candidatura, acho que era a única hipótese de a esquerda tentar forçar uma segunda volta nestas presidenciais. Se nem isso conseguir, o PS arrisca-se a ficar 30 anos fora do Palácio de Belém. Por isso, se calhar deviam refletir bem o que é que querem fazer.

Veremos o que é que faz o Partido Socialista sobre esta questão das presidenciais. Nuno Gonçalves Poças, Ricardo Conceição, muito obrigado. Tenham um bom resto de fim de semana.

Obrigado.

Obrigado.