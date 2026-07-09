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Este é o You Vent Sore das manhãs, 360. Até perto das 9:00 damos notas aos protagonistas da atualidade e para isso, Luís, esta quinta-feira juntam-se a nós a Ana Sanles e o Rui Pedro Antunes.

E não vamos ser muito originais nos temas, são aqueles que têm marcado estes dias com alguns desenvolvimentos aqui e ali, o problema da correção dos exames nacionais e também a falta de água no Conselho de Almada. Ana, começo por ti. Ouvimos um vídeo esta noite da Presidente da Câmara de Almada a dar algumas explicações. Será suficiente para acalmar os ânimos em Almada?

Não creio que seja, mas estávamos a falar dos temas e eu só pensei: que saudades quando o drama do verão eram os chapéus de sol à frente das concessões. Pronto, agora apareceram os problemas a sério. Não creio que seja suficiente. O que está a acontecer em Almada é dramático e acho muito bem que as pessoas se manifestem, gritem e venham pra rua, porque a Câmara e o país falhou com elas. O país, o Estado, as instituições falharam milhares de pessoas num direito básico e fundamental pra sobrevivência, um direito pelo qual elas pagam, pagam o que consomem, pagam as taxas e as taxinhas e tudo aquilo que está lá incluído, mas pelo menos esperam ter o mínimo, que é o serviço básico. As pessoas querem respostas. Não creio que Inês de Medeiros as tenha dado. E ontem a ministra do Ambiente acho que foi letal para a Câmara de Almada e pra Inês de Medeiros, porque sublinhou que uma das coisas que falhou em relação a isto foi o interesse em investir pra resolver este problema nos últimos anos. Um problema que não surgiu esta semana com a onda de calor, não surgiu no ano passado. É um problema reconhecido, identificado há vários anos, não só em Almada, é um problema que nos deve preocupar a todos. E nós, às vezes, nestas coisas, parece que vamos funcionando um bocadinho por sorte. Até falhar e rebentar nas mãos de alguém. É um problema difícil, caro, e eu nem gosto muito deste argumento, mas parece inevitável lá ir, que é um problema que precisa de uma obra, de um conjunto de obras que não são visíveis e que não dão grandes imagens de campanha.

O problema está enterrado.

Exatamente.

Portanto, nós não esbarramos nele todos os dias.

Não se vê e vai funcionando. É o que acontece muito por cá. Inês de Medeiros até tem culpa, porque está no seu terceiro mandato. Pode haver até autarcas anteriores a ela que também tenham responsabilidades, mas tem responsabilidade e a sua gestão falhou. Depois, no início, ainda foi arranjando aquelas desculpas, que até pode acontecer e podem ser verdade, como os desvios indevidos da água, que eu acredito que existam, mas acho que ninguém acredita que seja isso a justificar que milhares de pessoas estejam sem água durante oito horas. Também segundo Maria do Graça Carvalho, havia fundos disponíveis pra resolver este e outros problemas relacionados com a água. E além disso, disse ainda que a receita da faturação da água no conselho ultrapassa os custos do serviço e por isso há margem pra investir. Mas também há fundos e os fundos têm que ser pedidos. Tem que haver candidaturas, tem que ser sinalizado este tema como uma prioridade e aparentemente Almada não o fez. E que um dos municípios do país com mais população, creio que andará no top 10, não fui verificar, mas facilmente deve ser, não tenha como prioridade esta questão desta necessidade básica das pessoas. Mas depois a ministra disse uma coisa importante, que não é só Almada. Bruxelas, quando aprovou o pedido de Portugal pra reprogramar os fundos europeus e os programas regionais, permitia o aumento das verbas em duas áreas, a defesa e precisamente a água, precisamente para obras estruturais como esta, para evitar perdas e pra o tratamento. E aparentemente todas as regiões do país escolheram a água como prioridade, menos Lisboa e Vale do Tejo. E eu acho que é bom que as pessoas saibam disso e tenham consciência disso. Nós não estamos neste momento numa situação de seca, mas vamos voltar a estar, é o nosso destino, e os nossos responsáveis não acham que a água seja uma prioridade. É inadmissível na capital, às portas da capital, seria inadmissível em qualquer parte do país que aconteçam coisas como fechar uma unidade de saúde familiar porque não há água, como aconteceu. É um embaraço gigante, não só pra Almada, acho que pro país inteiro. E agora vai começar o passa culpas e as audições no Parlamento. Já há um monte de pedidos para audições no Parlamento. Vão arranjar-se todo o tipo de desculpas e como sempre são as pessoas que, ia dizer uma expressão feia, mas estamos em direto na rádio, são as pessoas que ficam prejudicadas, como sempre. E pronto, a minha nota vai ser um zero, vai já aqui um spoiler. Eu sei que ainda vamos falar mais sobre isto, mas não há como dar uma nota melhor.

Não há como dar a volta a isso. Paulo, isto pode também ser um sinal de alerta para outras autarquias pra prevenir que venham a ter o mesmo problema.

Sem dúvida. É um alerta muito grande, não para todas, porque o país é muito assimétrico também na gestão das redes d'água. Há muitos modelos, há investimentos muito diferenciados de conselho para conselho ou muitas vezes em concessões intermunicipais. É, de facto, um problema local este, por mais que o Estado central, neste caso, possa ser chamado em termos de responsabilidade, a gestão destes sistemas tem uma forte autonomia municipal e são os municípios que têm tratado isto. Acompanho tudo aquilo que a Ana Sales acaba de dizer. De facto, este é um problema antigo, é conhecido. Lá está, de uma forma assimétrica, mas onde há problema, ele é sabido. São infraestruturas de redes de água que têm décadas, muitas vezes sem renovação ou manutenção. Os materiais degradam-se. Há inovações e materiais novos que deviam estar a substituir os antigos, e isso não está a acontecer.

E formas de identificar onde é que há as fugas.

Sensores onde é que há fugas. Há um número que eu tenho na cabeça, provavelmente já não é tão mau, que é 30%, em média nacional, 30% da água não faturada. A expressão não faturada é curiosa, porque são fugas e não se consegue medir as fugas. O que é que os sistemas fazem? Medem a quantidade de água à saída das estações que fornecem água e depois confrontam essa quantidade com tudo aquilo que é faturado no concelho. E por essa diferença, o que não é faturado, perde-se ali no meio, portanto, por fugas na rede, que estão abaixo do solo e muitas vezes não são visíveis. A menos que haja uma grande fuga, e muitas vezes isso acontece, e rebentam condutas maiores nas nossas ruas e estradas, e aí é visível, mas são as pequenas fugas que estão debaixo da terra, é a água que se perde. 30% é muita coisa. Almada, segundo diz a ministra do Ambiente, também está no topo dos concelhos onde a perda é maior. Agora, o problema aqui é que, de facto, durante décadas não se investiu na renovação da rede, e é um alerta para outros concelhos. Chega a um ponto, isto vai andando, como diz a Ana, vai-se andando, vai-se gerindo, não penso rápido aqui mais uma ligadura ali, mas chega a um ponto o sistema quebra e rebenta, e foi o que aconteceu agora em Almada. Isto são investimentos de milhões, que têm que ser feitos ao longo de muitos anos. Há um problema também de preço, também aqui de uma forma assimétrica. Há muitos municípios, muitos concelhos, muitos sistemas de fornecimento de água que cobram abaixo do preço de custos. Isto tem dois problemas. Primeiro, não dá aos serviços ou às empresas que exploram estes sistemas as receitas para ir fazendo investimento, portanto, são permanentemente deficitárias. E depois há outro efeito, por muito que nós gostemos de pagar água muito barata, quando ela é demasiado barata, também não temos muitas vezes o consumo racional que um aumento de preço nos poderia induzir. E portanto, há muitos concelhos que têm a água subsidiada erradamente. Por quê? Porque, obviamente, os autarcas também querem ganhar eleições de quatro em quatro anos.

Subir o preço não é popular.

Subir o preço não é popular, mas esses estudos são feitos quer pela ERSAR, entidade reguladora do setor, quer pela AEPSA, que é a associação que reúne as empresas deste setor. Os estudos são feitos, os cálculos dos investimentos necessários, a comparação de tarifas entre concelhos para saber quais é que subsidiam e quais é que não subsidiam, as fugas, os investimentos e a idade média em cada região dos sistemas de abastecimento de água. E portanto, se os autarcas não fazem é porque não querem. Fica o aviso de Almada, cuidado para todos os outros concelhos. Cuidado que brincar com os sistemas de água pode fazer perder votos. Já que este argumento é muitas vezes colocado à frente das decisões de política pública, cá está. Inês de Medeiros, neste caso, calhou ser ela a estar ali, este é o segundo mandato que Inês de Medeiros está a disputar. Certamente a gestão dela já podia ter feito alguma coisa, porque já são seis anos, se não me engano.

É o terceiro.

É o terceiro, já? Desculpe.

Ela foi eleita em 2017.

Ok, então mais tempo ainda. Minha ideia é que era o segundo só. Mais tempo ainda teve a gestão dela para tratar do assunto, mas é um problema que vem de trás, seguramente. E já agora também uma nota para o presidente do CMAS de Almada, que é um autarca da CDU, o Luís Filipe Almeida Palma. Só para também colocar aqui um tema. Muitas vezes, quem passa a vida com os serviços públicos na boca não são os autarcas ou os decisores públicos que fazem por esses serviços públicos. Cá temos um exemplo, mas atenção, isto atravessa autarcas e autarquias de todas as cores e todos os partidos que as tenham. Fica o alerta para outros autarcas. Acompanho o Zé Dana. Fica o alerta para outros autarcas. Brincar com este tipo de sistemas pode sair caro também em termos eleitorais, como se está a ver.

Bruno, há outro problema, o problema dos exames nacionais. O ministro da Educação tem-se desdobrado em entrevistas. Ontem disse que 65% das provas já estão corrigidas. Isto é suficiente para tranquilizar os alunos e os pais?

O que é suficiente para tranquilizar é cumprir agora o prazo que foi estabelecido pelo ministro. Até lá, vamos ver, porque as coisas até agora não têm corrido bem. Eu acho que o importante é analisar os factos. No meio de tantas justificações do próprio ministro, parece que nos vamos esquecendo dos factos. E os factos é que há um problema grave com a correção dos exames nacionais. E andamos aqui à volta dos factos e das perceções, das tão famosas perceções, e o ministro eu acho que está a ser um pouco vítima também disso. A perceção que se criou agora com o avolumar dos problemas, da incapacidade também de resposta do ministério, é de que o ministro Fernando Alexandre, por ser muito popular e por ser talvez o mais popular ministro deste governo, está a ser alvo de uma perseguição Agora querem queimar o ministro. Eu não vou olhar para o que dizem os sindicatos. Os sindicatos pedem sempre a cabeça dos ministros, sejam populares-

O próprio pediu a demissão de todos os ministros

Portanto, isso não serve de grande barómetro para se fazer aqui uma avaliação acerca do trabalho do ministro. Os sindicatos pegam em qualquer coisa para pedir a demissão de um ministro. Mas se nós olharmos para este problema em concreto, não é necessário corrermos a pedir a demissão do ministro, mas temos de reconhecer que isto não correu nada bem. E não estamos a falar de um problema que existisse, por exemplo, ou a falta de professores ou o concurso de colocação de professores, coisas que durante anos deram problemas. Não estamos a falar de um problema. Os exames nacionais não tinham problemas na correção, não era um problema, não era uma coisa que precisasse ser resolvida. Havia o objetivo, até por negociação das metas do PRR, de digitalização dos enunciados para correção. Mas os exames em si e a correção não eram um problema. Então, se não era um problema, só se poderia avançar para isto, quanto a mim, com a certeza de que não viria daí um problema, porque na verdade criou-se um problema onde ele não existia. Eu não ponho em causa que esse seja o caminho, o da digitalização, parece que é, houve compromissos, tudo bem. Mas então, se avança para a digitalização, tem de se garantir que onde não havia um problema, não passe a haver um problema. E a verdade é que temos um problema onde ele não existia. Estes são os factos. Quando o ministro vir dizer que isto das reformas suscita sempre resistências e que lhe terão dito que se estava a meter em problemas porque queria fazer reformas profundas, não estamos a falar de uma reforma ou, por exemplo, da avaliação dos professores, de uma reforma anunciada, uma coisa que vinha mudar estruturalmente. Estamos a falar de algo que funcionava bem, ainda que podemos dizer em moldes que teriam ser alterados, para uma coisa que foi implementada e que passou a funcionar mal. Não estamos a falar de uma reforma anunciada e das resistências que existem. Resistências à mudança no setor público da administração do Estado existem, não vale a pena também ignorarmos esse facto. Neste caso, não estamos a falar de nada disso. Houve aí algum combate contra a digitalização, contra o processo de digitalização. Se houve, também não é importante, mas não estamos a falar de uma reforma para alterar, para enfrentar um problema que existisse. Portanto, essa teoria que o ministro acabou também por comprar, de que está a haver uma perseguição por ele querer implementar estas reformas, não pega. Vamos ater-nos aos factos. Os factos é que isto está a correr mal. Não sei se o resultado, se as coisas ainda correrem pior, será a demissão do ministro, mas convinha que o ministro agora, de facto, arrefecesse, pusesse gelo nos pulsos para não entrar nestas teorias que não resolvem nada, não o beneficiam. E eu acho que até para quem gosta da postura do ministro e acha que até tem feito um bom trabalho, acabam por funcionar contra Fernando Alexandre.

E perante esses factos, a tua nota?

Neste momento, neste exame, dou um seis ao ministro. Vamos ver se ele consegue subir a nota até o final.

Rui, e pegando nestes dois temas, que te peço aqui uma síntese, mostram que o Estado continua a falhar.

Sim, também para ser muito sintético, só duas ou três notas sobre cada tema. Sobre Almada, peço dizer um bocadinho, fazer uma coisa à Maria Antonieta, que não há água, beba um gin, que há lá vários bares nas praias da Costa da Caparica.

Se calhar em funcionar também por falta de água.

Se calhar privilegiou-se outro tipo de custos ao longo dos anos, se calhar mais vistosos, mas que na verdade não dizem tanto aquilo que é a vida das pessoas, mesmo que a própria autarquia tenha anunciado um grande investimento, creio que em fevereiro, relativamente à água. Em termos de infraestruturas, a ministra deu um ralhete, basicamente colocou completamente em causa a gestão da autarca nestes momentos e portanto ficou dado esse ralhete. Depois, relativamente a isso, e o Paulo abordou esse tema, é que o presidente da EMAS não é de Almada, que é a entidade que gera as águas e a rede de abastecimento da água, não é a pessoa eventualmente mais competente. É resultado de um acordo de coligação PS/CDU para que haja maioria no executivo, então o vereador da CDU é quem assumiu essa pasta em dezembro. Portanto, é tudo uma lógica partidária. Mas quer dizer, Almada e em outros sítios. Em Sintra, é o marido da vereadora da IL que se rendeu, para não usar outra palavra, ao executivo e que até se angou com a iniciativa liberal. Portanto, quando se tratam assuntos que são bens essenciais das populações, quer dizer, se forem à administração da EPAL e coisas do género, nem vos digo quantos boys é que lá existem, desde tipos que foram presidentes de distrital do PSD de Castelo Branco, muito famosos e por aí fora. É tudo terreno para que se encha de boys, girls ou então de acordos partidários que têm pouco a ver com o interesse das populações. E, portanto, isto depois tudo é consequência disto. E naturalmente que isto acontece em Almada, e que claramente há alguma negligência, porque não é aceitável que haja cortes como existem. E isto só favorece um lado, que eu já vou à segunda ideia dos exames nacionais Quem capitaliza o descontentamento relativamente ao falhanço do Estado. E nós sabemos que partido é esse. E depois não se queixem, porque eu estava a olhar para 1500 pessoas quando eles tentaram cortar uma rua porque não têm água.

Sim, andaram naquela brincadeira de passar a passadeira.

E eu pensei: quem é que vai capitalizar isso? É quem normalmente está contra aquilo que é o sistema e o regime. Portanto, eu acho que mais votos para André Ventura. E olham para os exames nacionais. Para quem vê os filhos terem alguma ansiedade com a indefinição que existe, a confusão de quando é que está efetivamente tudo concluído, das notas da primeira fase, a forma que eventualmente famílias vão ter que mudar as suas férias com base em algum adiamento que possa vir a acontecer. Os dois assuntos têm um ponto em comum, que é o falhanço do Estado perante aquilo que são as suas funções mais essenciais. O acesso à água, as pessoas terem acesso à água ou o acesso à educação, são exatamente áreas do Estado. Os liberais até defendem a privatização da água, não são contra isso. Os modelos que foram testados a nível de autarquias correram sempre mal, porque é difícil, de facto, com os investimentos que têm e o retorno que existe, ser um negócio lucrativo. Mas isto são duas áreas, para terminar, porque eu sei que estamos a chegar ao fim, que mostram o falhanço completo do Estado. E apesar de ontem ter tido mais uma confusão lá na bancada dele, de um deputado que era para se desvincular, já não se desvinculou, o circo do costume, o grande vencedor destas situações é André Ventura, é o partido Chega, porque perante este falhanço contínuo do Estado em áreas essenciais, as pessoas vão se voltar para quem é antissistema.

Absolutamente de acordo. E vai continuar a faturar e a ser beneficiado com isso enquanto o próprio Chega não for chamado a gerir qualquer coisa politicamente.

Certo. E nas próprias autarquias também poderá vir a ter os seus próprios problemas.

E assim sendo, a tua nota vai para André Ventura, ou não?

Sim, pode ir para o Chega. Vou dar um 15 ao Chega, porque sempre que existem estas questões-

Fica paradinho e quieto e fatura.

Mais as outras que eu dizia há pouco, que é cortes partidários e boys e girls nestas empresas municipais de gestão da água, mais força ganha o partido que diz que é contra isto tudo, mesmo que não seja.

Fica esta a nota do Rui Pedro Antunes no "Faz este e o vencedor é", que está de regresso mais logo na Tarde Política.

É uma versão alargada que começa a seguir ao jornal das 18h00. Esta quinta-feira dão notas a Judite França, Nuno Gonçalo Poças e Anselmo Crespo. Assim que acabar, chega o Alberto Gonçalves com ideias feitas. É às 18h50.