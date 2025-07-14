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Começa aqui a segunda edição do Dia, o programa em que analisamos e avaliamos temas e protagonistas da atualidade. Hoje vão atribuir notas a Judite França, a Raquel Abrucassys e o nosso cronista convidado, André Abrantes Amaral, autor de um artigo de opinião com o título "O Novo Bloco Central".

Bem-vindos, André Abrantes Amaral. Vamos começar por si e pelo texto que publicou este fim de semana em observador.pt. Quem faz parte deste novo bloco central?

Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, como referi no artigo, quem faz parte são essencialmente o Chega e o PS, mas também a AD, porque terá, em virtude da maioria governamental ser muito escassa, muita dificuldade de fugir de qualquer um destes blocos, o do Chega e o do Partido Socialista. E some-se também ainda o facto, na minha opinião, de a AD não mostrar um ímpeto reformista muito elevado, mas mesmo que o tivesse, seria difícil, porque qualquer grande reforma terá de ter sempre o apoio de um destes maiores partidos, que acabam juntos por ser maioritários. Portanto, este novo bloco que existe acaba por pôr em causa qualquer capacidade de reforma. Eu até refiro no texto que houve reformas que o país fez quando havia maiorias políticas estáveis, que foi o caso no sistema fiscal português, até isto com o Cavaco Silva na reforma fiscal, e também na reforma educativa, que acabou por ser feita. Hoje, o índice de analfabetismo é muito mais baixo do que era anteriormente. As pessoas têm o ensino obrigatório até ao 12º ano, grande parte da população tem cursos superiores. E isto foi feito porque havia um consenso e uma maioria estável política para esse tipo de reformas, mas nunca houve para que se fizessem reformas no sistema económico que permitisse que depois a economia acompanhasse esta reforma no setor educativo. E o resultado está à vista de todos, que os mais novos acabam por não ter, em Portugal, um mercado de trabalho que seja condizente com a sua formação e acabam por emigrar ou então ficar cá, mas com ordenados mais baixos.

André, então e o facto de o Chega ser um partido antissistema não é sinônimo de vontade reformista?

Não, porque o Chega é um partido antissistema no que toca à forma do discurso político, à forma como se apresenta e também na parte da corrupção. E depois também, e isso é verdade, vem contra a corrente, mas neste momento já não é contra a corrente, porque essa corrente é maioritária, que é a política identitária de valores que são de direita, que estavam muito esquecidos e muitas pessoas achavam até que estariam esquecidos para sempre, e que o Chega veio recuperar, porque em virtude de todas as alterações que ocorreram na sociedade nas últimas décadas, ressurgiu um certo receio relativamente ao que é novo, aos impactos da tecnologia, às alterações na própria sociedade, com a imigração e tudo mais. O Chega surgiu com esse discurso, mas as soluções do Chega não diferem em muito das do Partido Socialista, nomeadamente das do Partido Socialista. São sempre políticas estatistas, de aumento de apoios, e nessa medida não haverá qualquer tipo de reforma. Aliás, a grande reforma que se fala há muitas décadas é a reforma do Estado, que o atual governo até tem um ministério para isso mesmo. Esta reforma do Estado tem sido vendida quase como uma ideia sexy, uma coisa simpática, indolor, que se relaciona com a digitalização e com a modernidade. Infelizmente, não é esse o caso. A reforma do Estado implicaria uma redução do número de funcionários públicos, de uma mobilidade dentro da própria função pública, de um repensar de quais é que são as prioridades da atuação do Estado, aquelas em que o Estado está mesmo presente e que ser o agente que leva à concretização dessas ações, nomeadamente na segurança, na justiça, etc. Outras em que o Estado o que deveria fazer talvez fosse mais garantir que houvesse igualdade de oportunidades e de acesso a todos, possivelmente na educação e na saúde, em virtude da complexidade das áreas que estão em causa e que o Estado, através de um planeamento central, não consegue dar uma resposta capaz, mas que deverá ser sempre um garante de que todos tenham acesso a estes cuidados de saúde e à educação.

A AD não está até agora a falar verdade no que toca a essa reforma do Estado, André Abrantes Amaral?

Eu presumo que não.

E o novo ministro, já agora, é Gonçalo Matias.

Sim, eu julgo que não por isto mesmo. E é muito cedo nós estarmos agora a fazer ainda uma avaliação do que é que tem sido a atuação da reforma do Estado. Aquilo que eu faço é uma avaliação do que tem sido o discurso político. E o discurso político apresenta a reforma do Estado, como referi, como uma coisa indolor, algo simpático, que passa essencialmente por modernizar, ou seja, aproveitar o avanço tecnológico da digitalização, de passar os processos para um sistema que está online algures numa nuvem. E não é bem isso. A reforma do Estado é muito diferente. Faz-me lembrar nos anos 90

O governo de António Guterres também falou muito da reforma da Justiça. Eu na altura estava a estagiar e depois terminei o estágio e continuei na advocacia. E nessa altura eu fazia muito tribunal, ou seja, ia a tribunal todos dias, e apercebi-me que a reforma da Justiça do governo do Partido Socialista, de António Guterres, era a ligação dos tribunais à internet. Ou seja, aquilo não era uma reforma da Justiça, aquilo era uma adaptação aos tempos modernos. Tinha havido uma inovação tecnológica que era a internet e basicamente os tribunais iam fazer uso disso mesmo, mas não era uma reforma do funcionamento dos tribunais. Aliás, de tal maneira não foi, que eles hoje têm uma estrutura organizativa e processual muito idêntica à que existia nos anos 60, 70 e 80 também. E é uma dessas razões pelas quais os tribunais têm enorme dificuldade de dar resposta à quantidade de processos que lhes caem em cima todos os dias, porque de facto, em termos funcionais, a estrutura não está montada para a realidade atual.

Um exemplo daquilo que o André Abrantes Amaral considera que não é uma verdadeira reforma. A Judite França traz a este vencedor a iniciativa do atual secretário-geral do PS, que ficámos hoje a saber, Judite, enviou uma carta a Luís Montenegro a desafiar o primeiro-ministro a promover um acordo estratégico em torno do setor da defesa.

Sim, e esse tipo de apelos a conversação parece-me positivo. É o PS a posicionar-se como uma espécie de parceiro privilegiado do governo em matéria de defesa, tentando tirar o lugar ao Chega. Do ponto de vista do PS, este é o passo a tomar, obviamente. Do ponto de vista do PSD, o passo a tomar é dizer que quer falar com todos e quer falar com os principais partidos da oposição, que aliás, foi aquilo que Luís Montenegro já veio dizer. Eu confesso que já tinha escrito isto antes de Luís Montenegro falar, mas de facto este era o passo mais evidente. Não tem nenhuma necessidade de ficar preso a um debate com o Partido Socialista. Para mal dos pecados do PS.

Dificilmente poderia ignorar o segundo partido com a maior representatividade no Parlamento.

Não pode ignorar. Por mais que haja linhas no chão e linhas vermelhas, não pode ignorar neste momento. E está disponível para negociar uma proposta de acordo com o PS, quer lá está o maior consenso possível, indicando que vai voltar a falar com socialistas e com o Chega, como já fez no passado dia 18 de junho. Só para quem não está a par do que é que estamos propriamente a falar, fazer um pouco de contexto. O secretário-geral do Partido Socialista fez então um desafio ao primeiro-ministro para negociar uma proposta que tem um nome muito pomposo, mas que basicamente é um acordo, um plano para pensar a defesa. Foi o público que fez a revelação desta carta, em que é pedida uma audiência formal para dar início a estas conversações. Portanto, uma espécie de uma coisa, enfim, muito papel de 25 linhas com carimbo. Claro que aquilo que José Luís Carneiro quer é, de alguma forma, tornar-se uma espécie de: "nós sim, vamos pensar a defesa de uma forma capacitada para pensarmos nestes 2% de PIB ao ano, neste aumento muito significativo em defesa", e portanto tenta tomar aqui a dia inteira, mas não vai conseguir. Não é possível fechar as negociações entre PS e PSD. É preciso alargar o diálogo e o primeiro-ministro faz bem em alargar o diálogo. Não se pode, como estavas a dizer, retirar o Chega da equação quando estamos a falar do segundo maior partido com representação parlamentar. E, portanto, eu acredito que o PSD vá, e depois o governo, negociar com PS e PSD e então que se chegue a um entendimento que depois possa ser submetido à apreciação da Assembleia da República. Esta é a proposta do José Luís Carneiro. Há muito a ser debatido, nomeadamente como é que estes recursos serão empregues, e isso é muito significativo em termos de despesa pública, e portanto ainda bem que a procura é pelo acordo geral. Eu acho que isso, de facto, é melhor do que agora o primeiro-ministro decidir que só falava de defesa com o Partido Socialista.

E esta iniciativa do secretário-geral do PS é também o tema que a Raquel Advogados traz a este e o vencedor é. E faz-te lembrar, Raquel, Rui Rio?

É, faz-me lembrar Rui Rio quando chegou à liderança do PSD. Se vocês estão lembrados, vinha-se do dito governo da troika, com o PSD a ser acusado de se ter radicalizado e se ter radicalizado muito à direita. E Rui Rio aparece na liderança do PSD, como ele próprio dizia, a dirigir um partido que ele dizia que era de esquerda.

De esquerda.

Exatamente. E que se quis afirmar logo nos primeiros dias da sua liderança com uma proposta de um pacto para a justiça, alegando que a justiça é uma matéria de regime e que, portanto, queria fazer um pacto para a justiça com o Partido Socialista, que estava na altura no governo, ainda não num governo de maioria absoluta, aliás, ainda longe disso. E António Costa, que estava contente e feliz com os seus parceiros da Geringonça, respondeu a Rui Rio exatamente aquilo que Luís Montenegro hoje respondeu a José Luís Carneiro. "Sim, senhora, vamos conversar e conversamos com todos", porque é isso que um primeiro-ministro faz, mesmo quando na altura ainda o PSD era o maior partido da oposição e o PS era o partido do governo, portanto, as coisas ainda estavam equilibradas a esse nível. E olhando para a história da liderança de Rui Rio, percebemos que não teve muito sucesso e que estas tentativas de consenso e de um posicionamento responsável de partido de governo que quer preferencialmente falar com o partido com que alterna no governo, não correu bem, e não correu bem na altura, muito por tampas sucessivas, desculpem a expressão Que António Costa foi dando a Rui Rio. E agora, por maioria de razão, o Partido Socialista já não é o líder da oposição. O líder da oposição é o Chega e como dizia o André Abrantes Amaral, agora o bloco central inclui também o Chega. Portanto, Luís Montenegro, aqui sim, por mais que se esforçasse, não tinha alternativa senão incluir o Chega numa possibilidade de diálogo que agora possa surgir. O Partido Socialista e José Luís Carneiro está a tentar iniciar o seu caminho na liderança muito com base nisso, e por isso é que está a apostar tanto nas autárquicas, porque precisa de uma vitória nas autárquicas para dizer que não perdeu a sua posição na sociedade portuguesa, porque quer continuar a ser o parceiro privilegiado do governo para as ditas matérias de regime, que até aqui foram um exclusivo dos dois grandes partidos. Agora, este não é um caminho que vai ser muito fácil. E isto leva-me à carta que José Luís Carneiro envia hoje, ou que foi hoje conhecida que enviou ao primeiro-ministro, porque tudo o que está incluído naquela carta, eu dei-me ao trabalho de fazer comparações, já foi dito exatamente naqueles mesmos termos pelo ministro da Defesa. Como é que ia ser feito o investimento, quais as apostas, de que forma é que aquele investimento tem que ser reprodutivo para a economia nacional, os setores em que se deve apostar. Tudo já foi dito pelo governo e pelo ministro da Defesa e, portanto, ainda por cima não parece um conjunto de argumentos que sejam muito criativos ou que tragam muito algo de novo que possa justificar que o Partido Socialista possa dizer no fim do dia: "Não, nós propusemos aqui um pacto com menor mais-valia para aquilo que está a ser feito, e esse pacto foi rejeitado pelo governo." Portanto, percebo que o caminho de José Luís Carneiro é difícil. Acho que ele está, do ponto de vista estratégico, a fazer a aposta certa ao apostar tudo nas autárquicas, mas acho que sem uma vitória nas autárquicas, vai ser muito difícil tentar ou conseguir prosseguir neste caminho de ser o parceiro privilegiado para as matérias de regime, por muito até que nós possamos achar que era bom, como eu achei na altura quando o PSD estava na oposição, que teria sido bom que o governo socialista tivesse dado uma mão ao PSD na altura para evitar que chegássemos agora à situação em que estamos na nossa geografia política. Mas agora as coisas são muito mais difíceis e é praticamente impossível que Luís Montenegro deixe de olhar para a composição parlamentar para privilegiar o Partido Socialista, por muito até que pudesse ter vontade em fazer isso, mas é um caminho muito complicado e, portanto, José Luís Carneiro, por um lado, faz bem em apostar nas autárquicas para tentar poder ainda reclamar para si um lugar de destaque na cena política nacional, mas do ponto de vista da estratégia de fazer oposição a nível nacional, eu acho que é melhor encontrar outros caminhos, porque terá sempre esta resposta de Luís Montenegro.

André Abrantes Amaral, este eventual acordo em torno de uma estratégia para o setor de defesa não é uma área onde este novo bloco central pode dar um passo em frente, não sei se uma reforma, mas pelo menos dar um passo em frente naquilo que é o caminho trilhado pelo país nesta área da defesa?

Sim, o PSD também já falou com o Chega, e julgo que isto é uma área que é simpática para o Chega, o maior investimento em defesa. Sucede que depois, em termos práticos, no que é que isso se vai concretizar? Porque nós temos um grande atraso para recuperar, nomeadamente a nível salarial dos próprios militares. E eu julgo que até os primeiros investimentos em defesa acabam por ser para cumprir os mínimos que estamos obrigados, vão nesse sentido, ou seja, repor determinadas tabelas salariais, recuperar algum equipamento básico, mas isso não terá repercussão a nível do posicionamento de Portugal, por exemplo, para cumprir melhor as suas obrigações para com a NATO, etc. Portanto, eu acho que aí vai ser um pouco mais difícil. E depois nós vamos ter sempre aqui uma situação em que o Chega e o Partido Socialista vão estar sempre a digladiar pela sua posição como os líderes da oposição. Sem dúvida nenhuma, o Chega é o partido que tem mais deputados, no entanto, a diferença é muito pequena. O Chega é uma expressão que eu por acaso não gosto muito, mas vai mastigar qualquer tipo de negociação. Porque há também coisas que eles depois também não quererão que sejam muito resolvidas, caso contrário, o eleitorado começa a ver que o Chega serve para isto, ou seja, para fazer acordos com o governo e os problemas vão sendo resolvidos. O Chega também não estará muito interessado nesse aspecto. E portanto, é um jogo um bocadinho difícil. O que eu vejo é que o Luís Montenegro, às tantas, apesar de se querer apresentar como um reformista, vai acabar por se perder um pouco nessas negociações e às tantas, a procura constante por consenso vai levar a perceber-se que se encontra num pântano. E isso poderá ser extremamente complicado para o país, com certeza, e para ele também. Aliás, há um outro setor que tem sido um pouco esquecido, que é o cargo do Provedor de Justiça. A escolha do novo Provedor de Justiça é o primeiro grande teste mais emblemático, mais visível deste novo equilíbrio, porque o que tem sido prática corrente ao longo dos anos é que era uma pessoa ligada mais ao PSD ou à área da direita, ora uma pessoa mais ligada ao Partido Socialista, vindo da esquerda. E agora este equilíbrio destruiu-se, não existe mais, e o Chega já veio dizer que quer ter uma palavra a dizer no processo de escolha.

E agora temos notas para dar neste "E o Vencedor é?". Judite, vamos à tua.

Eu acho que a tentativa de José Luís Carneiro é uma tentativa válida, mesmo que não surte efeito, portanto, dou um 10 a José Luís Carneiro.

Eu também dou um 10 a José Luís Carneiro, sobretudo porque acho que ele deve subir esta média para uma nota mais positiva se quer fazer caminho à frente do Partido Socialista. André Abrantes Amaral, quer também dar uma nota?

Sim, dou um nove a Luís Montenegro. É uma nota mais negativa, não o 10 positivo in extremis, porque Luís Montenegro não é um líder do PSD novo agora como José Luís Carneiro e apresenta-se como um reformista, como se não estivesse no governo há mais de um ano, fosse primeiro-ministro há mais de um ano e fazendo conta que não se apercebe, de facto, que está nesta nova situação de um bloco central que vai minar toda a sua governação.

André Abrantes Amaral, obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite para participar na edição de hoje de "E o Vencedor é?".