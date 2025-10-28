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E o vencedor é para acompanhar também nas redes sociais d'O Observador e no nosso site. Carla, esta terça-feira temos conosco o José Manuel Fernandes e o Rui Pedro Antunes, para além do Paulo Ferreira e do Bruno Vieira Amaral.

Sendo que esta manhã vamos aos cartazes que podem ser fora da lei e vamos também à lei do Orçamento de Estado. Rui Pedro, ontem houve o primeiro dia, menos suspense do que é habitual. Como é que avalias este debate?

É verdade. Em parte, ainda bem que houve algum debate, porque depois quando passou as primeiras duas horas, fica tudo sempre um bocadinho mais secante do ponto de vista do utilizador, que é quem está a ver o debate. Mas queria começar por esse despique entre André Ventura e Luís Montenegro, que parece cada vez mais um despique bipolarizado. Para termos uma ideia, José Luís Carneiro só entrou depois da hora de debate, com todas as diligências que André Ventura conseguiu criar com interpelações à mesa, defesas de honra. Portanto, passou quase uma hora, que é uma fase em que as pessoas normalmente ainda estão predispostas para ouvir o debate, e só aí é que entra o líder do PS, o que também não é bom para ele, mas já sabíamos que isto ia acontecer a partir do momento que prestava para terceiro grupo parlamentar. Mas depois eu acho que utilizando termos que André Ventura compreenderia bem, acho que ele foi arrasado, ou foi pescar lã e saiu tosquiado. É verdade, há aqui uma coisa que é preciso ter justiça, que foi Luís Montenegro que trouxe o tema dos Salazares sem referir diretamente. Ou seja, para provocar André Ventura, disse: "Olhe, que eu lembro-me bem como é que isto era há 51 anos." Quer dizer, tenho memória. Memória tenho, não tenho é saudade. E o país era muito mau.

Era irresistível de dizer esse tema.

E, na verdade, o André Ventura mordeu o isco, porque também lhe dá jeito, e voltou a falar disso. Eu acho sempre triste. Estava a pensar para mim próprio, eu acho triste estar alguém a fazer essa defesa, mesmo que André Ventura depois tenha feito uma espécie de: "Nós não somos a favor, não somos antidemocratas, somos democratas." E depois fazer queixinhas de: "Ah, eu não estava a dizer isso." Ele sabe exatamente aquilo que queria dizer e como queria dizer. Eu desconfio que ele não é partidário, nem amante do Salazar, nem sequer se coaduna muito com a maneira de André Ventura de ver as coisas, mas diz isto para chocar.

Mas eu acho que essas coisas não devem ser deixadas passar em claro.

Claro.

Obviamente. E eu acho que há uma condescendência muito grande, o que acontece em relação a André Ventura, porque já estamos à espera de declarações feitas para chocar. E então encolhemos os ombros e dizemos: "É o André Ventura mais uma vez." Eu acho que nas famílias há sempre uma pessoa que também nós encolhemos o ombro, aquele tio ou aquela tia. Eu não sei quando, mas é sempre assim. E as coisas vão avançando e dizem-se as maiores barbaridades e deixa-se passar em claro e parece que estamos de alguma forma a branquear essas coisas.

Verdade.

Eu acho que nos devemos indignar tanto por André Ventura dizer aquilo como outro político qualquer.

Sim, e é isso. André Ventura não é inimputável e na verdade, era aí que eu queria chegar, que não venham com histórias. Imagina, eu nasci depois do 25 de Abril e nem sequer foi logo a seguir, nasci muito depois.

Mas todos nascemos depois da Segunda Guerra Mundial.

E repara, na verdade, as pessoas às vezes parece que vêm relativizar para dizer: "Ai não, porque não era bem uma ditadura, não era bem isto, não era um regime autoritário com a força toda." Eu não tenho razão para desconfiar dos historiadores e das pessoas que contactei. Os meus pais tinham 14 anos quando foi o 25 de Abril. Os meus avós viveram uma boa parte da juventude deles em ditadura e ouvir dessas pessoas que a mim me merecem mais credibilidade do que pessoas que mandam coisas para o ar ou nas redes sociais, ou que vêm publicamente dizer, ou que votam Salazar como o maior português do século XX. Portanto, para esse peditório, acho só triste que André Ventura fale ali na Assembleia da República, que outrora já foi Assembleia Nacional, onde aliás o Chega certamente, talvez no tempo do Marcelo Caetano pudesse fazer parte de um movimento qualquer para integrar aquele parlamento, mas certamente que seria um partido político proibido num regime similar. E portanto, acho que André Ventura acaba por ir um bocadinho longe demais. É esse o objetivo dele, mas continuo sem perceber. Isto é o maior elogio que eu posso fazer a André Ventura, é que ele certamente seria das pessoas mais perseguidas ou uma das mais perseguidas se o regime de António de Oliveira Salazar-

Ou não. Depende do lado em que estivesse.

Exatamente.

Certo, mas bastava ser assim tão vocal e desde logo ter alguma personalidade, alguma notoriedade, para certamente ser chamado a atenção.

Se tivesse do lado da situação, não tinha problemas.

Havia pessoas muito vocais do lado da situação que estavam caladas porque estavam do lado da situação, e isso aconteceria também com personagens como o André Ventura.

Mas eu não compro essa ideia que o Ventura é salazarista.

Se é ele que o diz, quem sou eu para contrariar?

Aliás, ele precisava se calhar de um António Ferro para o ajudar com os cartazes.

André Ventura ontem disse e repetiu que são precisos três Salazares para combater a corrupção. Primeiro, é uma ideia falsa.

Não, isso está tudo misturado.

Mas nem que fosse verdade a história da corrupção e do salazarismo. A partir do momento em que temos um regime de polícia política, de perseguição política, de tortura e de morte a adversários políticos, podia ser o campeão do combate à corrupção. Entre ganhos e perdas, eu nem aceito discutir o assunto. Agora, André Ventura tem que começar a ser creditado por aquilo que ele disse. Ele diz que é salazarista, provavelmente é o tipo de regime que ele queria.

Deixem trazer o José Manuel a esta discussão. José Manuel, achas que o Ventura foi longe demais com a questão dos cartazes?

Acho que Ventura está a ir por um caminho que eu sinceramente não consigo ainda perceber se terá alguma vantagem, porque o que ele quer é provocar e que se fale sempre dele. E ele tem conseguido isso. Está sempre a falar-se dele. Agora, acho que começa a pisar riscos que são mais complicados. Vamos lá ver. Ele fez aparentemente dois cartazes. Não sei se há mais. Há um que andou por aí nas redes sociais, mas que era falso. Também já o próprio Ventura tem inteligência artificial contra ele.

Está a ser vítima de uma estratégia.

Alguns falsos, mas que eram divulgados por militantes do Chega.

Os militantes do Chega depois já não sabem muito bem. Já está num ponto de confusão que não se sabe muito bem. As duas coisas que estão nos cartazes, do ponto de vista puramente formal, são verdade. Todos têm que cumprir a lei.

E isto é Portugal e não é outro país.

De facto, nós não somos a Ásia, somos um país europeu. Eu estou a dizer isto para não repetir os cartazes. A história do Salazar é descer ao nível de achar que eu consigo que falem de mim, se eu repetir aquilo que ouço à mesa do café, nalguns transportes públicos, e regressar a uma mitologia que nunca desapareceu. Eu vivi ainda com o Salazar vivo, recordo-me de quando o Salazar caiu da cadeira. Assisti a isso tudo, lembro-me bem como é que eram esses tempos, mas também me lembro de duas imagens que, mesmo quando as pessoas estavam disponíveis para festejar o fim da ditadura, ficaram ligadas a ele e de alguma forma explicam porque é que o Salazar ganhou aquele famoso concurso. O outro concorrente, julgo eu, era o Arlindo Pinhal.

Acho que ficou em segundo.

Ficou em segundo.

Mas ficou em segundo porque começou a haver uma reação quando se percebeu que Salazar estava lançado para ganhar. Houve uma mobilização.

Sim, mas Mário Soares ficou para aí 11º, o Santo António ficou em 13º, a Amália e o Eusébio ainda ficaram atrás.

Isso tem a ver com a motivação de quem votava pelo Salazar, não é propriamente uma avaliação científica.

Os ingleses, apesar de tudo, elegeram o Churchill. Portanto, não se enganaram.

Mas eles tinham o Churchill também para votar.

Eu lembro-me, quando eu era miúdo, as minhas avós, essas sim, ainda cresceram no tempo da República, passaram para o Estado Novo, de Salazar diziam basicamente duas coisas. Não o defendiam, mas diziam: "Livrou-nos da guerra e viveu pobremente." E essa mitologia aparentemente mantém-se. O "livrou-nos da guerra" já passou, a guerra já está quase a fazer 100 anos, já não há ninguém que tenha essa recordação, mas aquela ideia de que o homem que tinha um galinheiro em São Bento para não ter que bater ovos frescos.

O Zé Maria de São Bento.

É uma mitologia que continua a colar nalguns setores da população. Eu não estou a fazer avaliação política qualitativa, estou a tentar perceber onde é que André Ventura quer chegar além de que falem dele.

Mas arriscamos a que as presidenciais sejam um plebiscito à marca histórica de Salazar. Se continuar assim.

Creio eu que não vão ser de maneira nenhuma. Também é preciso que não se caia na armadilha de passarmos todo o tempo a discutir isto. Eu ontem ouvi alguns argumentos que não eram os melhores todos para discutir este assunto. Acho que quem esteve melhor, com toda a franqueza, foi o primeiro-ministro, que usou argumentos bons. Não começou a usar aqueles argumentos que põem sempre, não interessa, não vou repeti-los. Aquilo que eu não entendo bem é se isto é só para ser falado ou é mais do que isso. Porque eu não creio que o Ventura seja um salazarista ou alguém que queira um regime igual ao que existia antes. Eu acho que ele é sobretudo um oportunista, está sempre a tentar ver onde é que pode. E é um oportunista que não tem a perceção de que não posso estar constantemente a acender fogos num sítio onde há dinamite, porque um dia aquilo explode mesmo. E estas coisas incendiárias, indo sempre buscar os lados mais negativos da população, porque de repente dizer aquelas coisas é uma coisa que a gente ouve por aí. Agora, multiplicar isso em cartazes ou multiplicar isso em declarações políticas é brincar com o fogo, é perigoso. Não estou no ponto, neste momento, de acreditar que é esse o seu plano político ou esse o seu projeto político, isso é uma coisa diferente. Isto é apenas oportunismo de tentar que se fale dele. Há uma coisa que é típica dos populistas, que é dizer alto o que as pessoas dizem baixo e fazer com que as pessoas depois passem a dizer também isso alto. Agora, isto pode criar, e já tem criado nalguns países, um efeito bola de neve, e isso é muito perigoso. Eu acho que ele está a chegar a um limite que já vai para além daquilo que é razoável. Eu não creio, não sou dos defensores daqueles que acham que isto se resolve proibindo ou pondo-se a arrancar cartazes ou coisas desse género. Não creio que seja pela lei que se resolve a política.

Tenho dúvidas que os cartazes sejam ilegais.

Eu também tenho dúvidas do ponto de vista meramente formal.

E normalmente é decidido sempre a favor da liberdade de ação.

Não acho que seja esse o caminho. Agora, isto é um passo perigoso e como eu ainda não percebi bem como isto vai funcionar, quando chegar a altura da nota, eu vou dar ao primeiro-ministro se calhar que esteve bem.

Era isso que eu ia dizer. Em primeiro lugar, é a ação do primeiro-ministro, porque nesse ponto ele diz que a própria ditadura é a corrupção em si. E eu acho que é preciso também contrariar André Ventura de uma forma às vezes mais clara e elevar o nível do debate, porque efetivamente a justiça antes só funcionava pra alguns, o nepotismo era da estrutura toda do Estado, a cunha era fundamental. Portanto, acho que a resposta do primeiro-ministro foi adequada. E pra tratar André Ventura por igual, é dizer também que ele foi incompetente. E foi incompetente por quê? Confundiu IRC com IRS, quando queria dizer IRS e IRC pra falar dos combustíveis. Foi incompetente porque aquilo que falou do que era cobrado a mais, como o primeiro-ministro lhe respondeu, não era um aumento do ISP, era sim a previsão do aumento do consumo e por isso é que era cobrado a mais, independentemente de o governo depois ter aí de forma escondida, vai acabar com o desconto por pressão de Bruxelas. Isso é outra história. E André Ventura até esteve bem em dizer o exemplo espanhol, e Luís Montenegro até acabou por dizer que fazia o mesmo que Pedro Sánchez, mesmo tentando colar Ventura a Sánchez. E portanto, se é pra tratar André Ventura por igual, ele também foi incompetente nessa parte, porque não é nada daquilo. E ainda teve que ouvir Duque Soares, que é um proeminente fiscalista, que precisava de um manual pra saber a diferença entre imposto e taxa, além de confundir IRS com IRC. Está todo baralhado o André Ventura. Isto é uma democracia, não é pra tacar fora de Salazar.

A tua nota vai pro primeiro-ministro também, Rui Pedro?

Vai. Vou dar um 16 a Luís Montenegro pela maneira como respondeu a André Ventura, embora tenha trazido ele o tema de Salazar pra debate em particular, e dou a André Ventura três Salazares e um António Ferro, e pode ser um Silva Pais também.

Paulo, também queres dar a nota ao primeiro-ministro?

Sim, eu acho que Luís Montenegro esteve bem no debate ontem. Esteve bem neste embate com André Ventura. Acho que também esteve bem, embora aí a própria postura do PS lhe facilite a vida neste orçamento, ali na troca de argumentos com José Luís Carneiro. A questão das pensões pode vir a ser a mais dura, de facto, a proposta do PS de promover um aumento permanente das pensões. Percebe-se a cautela do governo, que não quer com aumentos extraordinários, ano a ano vai decidindo se pode ou não pode pagar. Um aumento permanente fica pra sempre, é claro. E acho que também esteve bem com Rui Tavares. Há deputados que estão basicamente a ressacar do vício de muitos anos de aproveitar o momento do orçamento pra colocarem lá tudo e mais alguma coisa. Rui Tavares claramente é um deles, mas o primeiro-ministro mais uma vez esteve bem em dizer: "Bom, há todos os outros meses. O Parlamento não faz. Apresentem essas propostas, sejam quais forem." Há uma de Rui Tavares que pode ser importante, que é a semana dos quatro dias, e que eu acho que merece ser discutida, mas mais uma vez, até brilha mais fora do orçamento do que dentro do orçamento.

Fora do orçamento. O Rui Pedro deu a Luís Montenegro um 16, quanto é que tu dás?

O que é que tem a semana de quatro dias a ver com o orçamento? Nada.

Nada. Nem o salário mínimo, por incrível que pareça. Nem a discussão sobre salário mínimo.

Então, a tua nota.

Dou 16. Não acompanho o 16.

16. E tu, José Manuel? Já disseste que era para o primeiro-ministro.

Eu também acompanho o 16. Só não dou três Salazares, porque, e isto faz parte da mitologia portuguesa, eu uso muito um Salazar, tenho vários Salazares cá em casa pra rapar os tachos. E pensem um bocadinho por que nós chamamos Salazar àquilo que nos permite reaproveitar tudo que tá no tacho.

Rapa tudo. A Helena Matos também já me ofereceu um Salazar. Bruno, a tua nota vai pra quem?

A minha nota, não tenho como justificar, não tenho nota pra dar. Queria falar sobre André Ventura, mas não posso dar nota sem poder justificar.

Ele não se vai chatear. Já acabaste?

Sim.

Nós aqui dizemos que Ventura diz essas coisas pra ser falado. O Pedro Bidarra não se vai incomodar. Acaba de mandar uma mensagem dizendo: "Há quantos minutos estão vocês a discutir os três Salazares?" É verdade.

Pois é. E o vencedor é? Regresso a mais longa.

É por isso que eu hesitei tanto em falar sobre este assunto.

Mas por um lado incontornável.

Está, mas é impossível, a certa altura é incontornável, não há forma de fugir. É este lado perverso da forma como ele faz política, mas não sei como é que se dá a volta a isto.

Como é que se dá a volta. Vamos ver se o vencedor é, mais logo na tarde política, escapa ou não ao assunto dos três Salazares.