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Este é o Som do Youven Sorei das manhãs, 360, Luís Soares. Esta segunda-feira está também conosco a Sara Antunes de Oliveira.

E para fazer contas aos comboios, falamos também da relação entre política e religião. Mas primeiro, Sara, esta semana começa o julgamento da Operação Marquês e já queres avaliar este tema. Por quê?

Porque me aconteceu uma coisa incrível, que é estar perfeitamente de acordo com José Sócrates. Não estava a contar com isso, muito menos a uma segunda-feira, mas José Sócrates vai apresentar uma queixa contra o Estado português e a Justiça portuguesa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E eu concordo que, de facto, o Estado português deve ser punido e obrigado a olhar para a forma como está a gerir todo este processo. Claro, não concordamos nas razões. Eu imagino que o José Sócrates não tenha responsabilidade nenhuma no facto de este processo já ser tão longo. E nós sabemos. Eu sei que você sabe que eu sei. Mas a verdade é que isto não é aceitável. Este julgamento vai começar no dia três. É quinta-feira, não é?

Quinta-feira, sim.

E este processo foi aberto, a primeira página, a capa do primeiro volume deste processo tem a data de 19 de julho de 2013. Tudo isto começou a ser investigado a 19 de julho de 2013. São 12 anos sem julgamento. Mais, isto começou a ser investigado a 19 de julho de 2013, mas se bem se recordam, tudo isto vem e as suspeitas surgiram no Monte Branco, que é um processo de 2011. Claro, eu já me indignei muitas vezes por todas as manobras que José Sócrates tem usado para prolongar este processo, esticar este processo, complicar este processo, engolir este processo, vai continuar a fazê-lo. E sempre com muito espetáculo. Não se limita a apresentar uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Vai também fazer uma conferência de imprensa amanhã em Bruxelas. Imagino que Bruxelas vai parar para ouvir José Sócrates. Mas a verdade é que o José Sócrates faz aquilo que as regras lhe permitem fazer. E é preciso, de uma vez por todas, parar, olhar para um caso como este e perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. Eu sou muito defensora de os arguidos terem direitos de defesa e mecanismos de defesa, que seja possível às duas partes pôr em causa decisões que vão sendo tomadas. Tudo que é demais é erro, e a Justiça portuguesa continua a cometer muitos erros neste capítulo. É preciso, de uma vez por todas, olhar para isto, porque não é possível que um caso como este, em que um antigo primeiro-ministro responde por corrupção, passem 12 anos, e só agora começa a ser julgado. E eu até tenho medo de dizer isto: começa a ser julgado quinta-feira, porque neste processo a pessoa nunca sabe. Olhem, eu, de facto, concordo com José Sócrates, a Justiça portuguesa não está bem neste processo. Mais uma vez, não é por aquilo que ele acha.

Sara, para não falar dos crimes que já prescreveram pelo caminho.

Sim, além disso. Nós sabemos por que o José Sócrates está a fazer o que está a fazer.

Obviamente, claro. E mais uma vez está a fazer porque a lei permite.

Está a fazer porque as regras lhe permitem fazer. Não está a fazer nada à margem. Tal como o Ministério Público, os juízes também não estão. Ele acusa os juízes de estarem a fazer isto e aquilo. Não, os juízes também estão a fazer aquilo que as leis lhes permitem fazer. O que também não está bem, porque depois chegamos aqui e estamos este tempo todo, esta enormidade de tempo, e depois temos este arguido que se dá ao direito de ir contaminando o espaço público com mentiras, com desinformação, com garantias de que nunca foi notificado, nunca ninguém validou a acusação, ninguém, nada, enfim, tudo isso nós já sabemos. Mas com isso nós vivemos bem. Não vivemos bem com termos de olhar para alguns dos argumentos e dar razão. Desculpem lá, mas não estou preparada para concordar com os argumentos de José Sócrates. Este é um processo que tem de nos forçar a mudar alguma coisa. Não é possível. Eu não sou nada fã de se mudarem regras no Código de Processo Penal por causa de processos concretos, mas sou muito fã de aprender com processos concretos. E este tem de nos obrigar a aprender alguma coisa.

E nesse sentido, que nota dás, Sara?

Um quatro.

A quem?

Pode ser também para José Sócrates, só porque sim, mas é para a forma como tudo isto está a ser gerido. E daqui a 10 anos, no Youven Sorei de 2035.

Acalmo-nos que estamos a falar disso, se calhar, ainda.

Eventualmente, o trânsito em julgado, vamos rever a nota.

Estás a ser muito otimista, mas tudo bem.

Também é verdade, mas eu sou uma jovem.

Trânsito em julgado.

Tenho tempo para esperar.

Isso significa que já não há mais nenhum recurso a partir daí, de uma eventual sentença.

Mas eu estou a atirar para 2035, Paulo.

Já é logo ali. O Paulo acha que estás a ser otimista.

Estes 10 anos até agora também passaram num instante.

Fica então este quadro da Sara Antunes de Oliveira. Agora vamos falar de comboios. Paulo, hoje são conhecidos através do jornal Público Dados relativos às contas da CP, que teve mais passageiros, mais receitas, mais atrasos, mas também menos lucros. Que conclusões é que retiras destes dados que o Público hoje nos dá a conhecer?

Eu acho que esse título do Público, a partir do relatório e contas e dos dados da empresa que foram agora divulgados, referentes a 2024, diz tudo. A CP tem, de facto, mais passageiros. Eu diria que serão cada vez mais as pessoas que não têm alternativa, de alguma maneira. Ou alternativa viável, ou que não podem, em termos financeiros, andar em automóvel próprio. Isso dá-lhe mais receitas também. E a CP também recebe uma parte daquilo que são os sistemas de passes combinados nas regiões, sobretudo de Lisboa e de Porto. Tem uma cota parte dessa receita. Tudo isto que para uma empresa normal seria positivo e teria resultados positivos, mais passageiros e mais receitas, ou seja, mais clientes que pagam mais, aquilo que todas as empresas querem, como é evidente. Isto resulta em mais atrasos, no caso da CP, portanto, uma incapacidade cada vez maior de prestar um serviço com o mínimo de qualidade, e menos lucros, o que significa que depois do lado dos custos, a CP está a voltar àquilo que era habitual. Só para termos uma ideia, a CP teve lucros pela primeira vez na sua história em 2022, e teve estes lucros depois de o Estado lá ter injetado umas centenas de milhões de euros por causa de dívidas atrasadas. Portanto, houve uma limpeza de balanço, de alguma maneira. A empresa deixou de suportar tantos custos financeiros a pagar juros, porque todos nós contribuintes, no fundo, pagámos essa dívida e isso obviamente é uma folga nas contas da empresa, mas é uma folga que já está a diminuir. De 2022 a 2024, a CP passou de lucros de 8 milhões de euros para 1,8. Portanto, mantendo-se esta trajetória, este ano de 2025, a CP já voltará aos prejuízos. E depois há a questão da qualidade do serviço, da pontualidade. Isso aí transforma-nos a todos nós e aos utentes, sobretudo aqueles que não têm alternativa, de facto, no elo mais fraco, não podem contar com a CP para as suas vidas. O índice de pontualidade caiu de 74% para 67%. É o longo curso onde os atrasos são maiores. Reparem, só 33% dos Alfas é que chegaram a horas.

Dou já um exemplo pessoal. Ontem, a viagem de Lisboa para Aveiro, que supostamente deveria durar duas horas, demorou três horas e meia. Isto é insustentável.

Não é sustentável.

No Alfa.

Isso é quase uma regra. Eu também sou cliente regular para o Porto e para Braga, do Alfa, e não me lembro de ter chegado a horas.

Não, e isto é insustentável. E eu depois falava com pessoas amigas a contar esta experiência e o que me dizem é: por isso é que há cada vez mais pessoas a optarem pelo transporte rodoviário, nomeadamente a FlixBus.

Autocarro.

Que não oferece tanto conforto.

É muito melhor que comboio, claro.

Mas garante pontualidade.

Fiabilidade. Só para termos de comparação, só um em cada três Alfas é que chegaram a tempo e só 60% de Intercidades é que chegaram a horas. Só para compararmos, a Fertagus, que é privada, que opera o chamado comboio da Ponte 25 de Abril, que faz a ligação da margem sul do Tejo para o centro de Lisboa, tem um índice de pontualidade de 93%, compara com 67% da CP. Ou seja, não é da água que se bebe em Portugal, não é da qualidade dos trabalhadores portugueses, não é do domínio da ferrovia, é de uma coisa chamada qualidade da gestão e da empresa, basicamente. Uma empresa privada de ferrovia consegue estes indicadores, uma empresa pública de ferrovia não consegue estes indicadores e, portanto, tirem essas conclusões. Enquanto não houver concorrência à CP na operação de linhas, vamos estar sempre no pior dos mundos: é pagar muito dinheiro para um mau serviço. E mais uma vez, a ferrovia confirma aquilo que começa a ser uma regra de serviços públicos portugueses, e a saúde aí está também para o demonstrar. A perda de qualidade significa que cada vez mais vão ser serviços que só ficam para as pessoas que não têm alternativa financeira para recorrer a outros serviços, no caso da saúde, à segurança e saúde e aos privados, no caso da CP, a outras formas de transporte e ao transporte individual também.

José Manuel, este é um tema que te é caro, que costumas trazer até por várias vezes aqui ao Vencedor e também ao Contracorrente. Como é que olhas para estes dados que são conhecidos hoje?

Olha, vou pegar num ponto que o Paulo estava aqui a referir, precisamente no fim da intervenção dele, que tem a ver com existir ou não existir concorrência. Talvez as pessoas não tenham ideia, eu creio que a maior parte das pessoas não tem ideia, mas não é só a Fertagus que é uma empresa privada que funciona em cima das linhas de comboio em Portugal. Quando vamos para o negócio das mercadorias, já foi liberalizado. Nós temos basicamente duas empresas, uma chamada Midway e outra chamada Captrain Portugal, que é a antiga Tagargo. E sobre esse setor, houve menos queixas, houve menos problemas e inclusivamente os operadores não estão insatisfeitos. Eu sei que para abrir o setor dos passageiros aos privados é mais complicado, porventura, e é mais complicado até por uma razão que tem a ver com a infraestrutura. A rede da CP não é gerida pela CP, não pode ser, até por regras europeias, é gerida pela Infraestruturas de Portugal, e a Infraestruturas de Portugal é, em termos de empresas públicas, um cancro, porventura tão grande ou ainda maior que a CP.

É verdade, a CP queixa-se, aliás, da IP, precisamente por causa da qualidade de serviço que recebe, neste caso.

Quer dizer, as únicas vezes que nós não temos Fertagus é quando há greves na Infraestruturas de Portugal, porque o comboio da ponte, aquela linha de comboio, também pertence à Infraestruturas de Portugal. A Infraestruturas de Portugal não consegue acabar uma obra a horas. Não estamos a falar de acabar com dias de atraso ou meses de atraso. Estamos a falar de obras previstas para um ano durarem três, quatro, cinco. Lançamento de concurso é uma confusão. É uma empresa que é, de facto, muito complicada e desse ponto de vista, só para ter-se uma ideia, em Espanha, eles fizeram a infraestrutura do comboio de alta velocidade, o AVE, como eles chamam E já há operadores não espanhóis, portanto não a Renfe espanhola, a operar nessas linhas e a obrigar a Renfe a baixar preços e a haver concorrência. Não será em todas as linhas, não sei se operam nas linhas que também vêm, por exemplo, aqui pra Galiza, ou se é só nos dois eixos principais, que é pra Sevilha e pra Barcelona. Mas já há comboios, há operadores privados, penso que franceses e julgo que também italianos, ou pelo menos um francês e um italiano, a operar na rede de alta velocidade espanhola. Eu sei que às vezes dizem: "Se entram os privados, são os privados, querem privatizar." Não, quando os privados chegam, o serviço, até porque existe concorrência, em outros países, tem melhorado. Não estamos a falar de privatizar tudo. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de introduzir, neste setor, concorrência. A concorrência obriga as empresas a melhorar, obriga as empresas a transformar-se, obriga as empresas a estarem atentas aos clientes. E desse ponto de vista, a CP está muito presa por razões que de fato são históricas. Um dos problemas já foi resolvido há uns anos, que era o problema da dívida, e o Estado é que tinha criado o problema. Mas agora que basicamente esse problema é resolvido, tem uma dívida gerível, vai gerindo ano a ano, dívida corrente. Tem problemas das suas regras, tem problemas das suas estruturas, tem problemas da sua forma de funcionar, tem problemas da sua dependência de infraestruturas de Portugal. E o que é fato é que tem mais clientes e menos resultados, o que não deixa de ser espantoso. Mas como o Paulo dizia aí, o que se pode esperar se eu quiser ir para Aveiro, para Coimbra, para Braga, para Viana do Castelo, vou mais depressa e mais barato no transporte rodoviário, que em princípio era aquilo que não devia acontecer.

Por todas as razões e mais algumas questões ambientais à cabeça.

Eu devo dizer que recentemente, em algumas deslocações que fiz no interior de Portugal, mas sobretudo no interior de Portugal, usei os expressos. As redes expressas, que agora ainda por cima já são redes com concorrência também, portanto, temos várias a entrar e nos vamos habituando. O custo do bilhete não é sempre o mesmo. Nós vamos aprender a saber quando é que compramos mais caro ou mais barato, porque também depende do número de lugares vagos na camioneta. Enfim, tanta coisa. E isso é um sinal de que com concorrência as coisas melhoram.

A quem queres dar nota, Manuel?

Olha, não sei. Acho que vou dar nota à CP, é uma nota negativa. Enfim, teve lucros, não teve prejuízos, portanto não posso dar um chumbo direto, mas dou uma nota negativa, dou um sete.

Um sete pra CP. Paulo, a quem queres dar nota?

Posso acompanhar, mas nem é a CP, é um bocadinho esta letargia que nós deixamos arrastar os problemas durante décadas. As evidências estão aí ao longo de governos e nada se faz para tentar melhorar isto em nenhum nível.

Eu, neste relatório, não consigo perceber pela notícia do Público, qual foi o impacto que nos resultados tiveram as greves da CP.

Nem sei se esse cálculo é feito, sinceramente.

Nem sei se esse cálculo é feito. Quer dizer, devia ser feito. Porque do ponto de vista dos atrasos e do prejuízo ao número de comboios que foram cancelados e por adiante, estes números deviam estar aí, se calhar estão no relatório e eu não consigo vê-lo.

Sim, duvido que esse cálculo seja feito com esse rigor. Mas eu basicamente dou nota e nota negativa e dou um chumbo direto a esta nossa forma de não ligar aos assuntos, porque basicamente aquilo que está em casa são os utentes, têm necessidade disso, e são sempre o elo mais fraco no país.

São os que saem prejudicados.

Sempre.

Bruno, queres dar nota à entrevista do líder da Aliança Evangélica, que é ao Observador, ao nosso João Francisco Gomes. Foi uma entrevista esclarecedora no teu entender, o que destacas desta entrevista?

Historicamente, tem havido uma falta de intervenção no espaço público dos representantes das minorias religiosas e, em particular, da minoria religiosa mais representativa, que é a evangélica. E por isso, logo por aí, é de saudar esta entrevista, que é uma entrevista longa, muito informativa, e que visa também, creio, contrariar um pouco esta predominância da hierarquia da Igreja Católica no espaço mediático. Nós temos representantes da Igreja Católica, a hierarquia, a comentar tudo, às vezes até de uma forma um pouco estranha, até a comentar portagens. E os evangélicos têm, de fato, uma cultura de discrição, que tem também raízes históricas, que se explica pelo lugar que ocupavam na sociedade portuguesa, mas há uma cultura de não dar nas vistas, que muitas vezes joga contra os próprios evangélicos, porque depois só são notícia quando há más notícias, pelos exemplos e pelas histórias negativas, e nunca ou quase nunca têm a oportunidade, ou conquistam essa oportunidade, de apresentar e mostrar também o crescimento, o porquê do crescimento, e até dar a conhecer um pouco mais a realidade das igrejas evangélicas em Portugal. Tem sido a comunidade religiosa que mais cresceu nos últimos anos, também muito devido aos fluxos migratórios, mas não só. E nesta entrevista, Timóteo Cavaco explica um pouco as razões para esse crescimento, que não se explica só pelo fluxo migratório, em particular de imigrantes vindos do Brasil, mas também por uma certa atratividade das igrejas evangélicas, nomeadamente aquelas que liturgicamente se afastam mais de modelos tradicionais, não só católicos, mas também de outras correntes mais tradicionais, até dentro das próprias igrejas protestantes. Também há a questão da dessacralização do espaço de culto, embora aí seja interessante a forma como Timóteo Cavaco olha para este fenômeno, que ele atribui muito às questões econômicas, ou aquele fato de muitas igrejas evangélicas funcionarem em espaços que normalmente não são associados a lugares de culto. E é verdade, isso é muitas vezes ditado por necessidades ou por questões econômicas. Fala também da ligação entre Igrejas neopentecostais como a Ur e a Igreja Maná, que não fazem parte da Aliança Evangélica Portuguesa. A Aliança Evangélica não reconhece essas igrejas como evangélicas, ainda que claramente estejam dentro do campo do protestantismo e muitas vezes tenham sido quase as pontas de lança de uma certa renovação religiosa em Portugal. É uma entrevista muito importante e interessante, que sublinha aspectos que para muitos ou para a maioria dos portugueses até serão estranhos, mas que são importantes para a compreensão do fenômeno religioso em Portugal.

Também porque, já agora, deixa-me só meter esta cueca. Toma uma posição em relação à ligação que é estabelecida muitas vezes entre igrejas evangélicas e o CHEGA e o apoio ao CHEGA. Muito por causa dessa ligação.

Era precisamente esse ponto que-

E toma uma posição oficial, não é?

Sim, porque tem havido alguma confusão nos últimos tempos ou uma tentativa de colagem do universo evangélico a partidos da direita, partidos populistas e, nomeadamente, ao CHEGA. O CHEGA teve 1,3 milhões de votos, cerca desse valor, nas últimas eleições. Em Portugal haverá cerca de 250 a 300 mil evangélicos. Portanto, o crescimento do CHEGA não está ligado à presença dos evangélicos em Portugal. É um fenômeno que vai muito para lá dessa realidade, ainda que exista um voto religioso. Acredito que haja um voto religioso em Portugal, não com a mesma dimensão que tem, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil, onde essa realidade é de facto muito sentida, onde os políticos vão às igrejas para angariar votos, em que os pastores assumem claramente posições políticas e partidárias. Timóteo Cavaco, nesta entrevista, diz que a Aliança Evangélica não proíbe que os pastores das igrejas que pertencem à aliança tenham posições políticas ou até tenham mesmo filiação partidária, desaconselha esse tipo de intervenções, mas também procura fazer uma separação de águas e dizer que não há uma posição política, nem da Aliança Evangélica institucionalmente, nem da maior parte dos pastores evangélicos, ainda que no espaço público.

Não toma, mas toma. Porque diz que não há essa ligação com o CHEGA, mas que Jesus se afastava dos extremos e que, portanto, seria pouco condizente com alguns dos valores bíblicos.

Sim, mas também há uma questão que Timóteo Cavaco tenta contornar dizendo que os pastores evangélicos não têm assumido posições. Ele diz que ninguém lhe veio dizer que votou no CHEGA, ninguém da Aliança Evangélica, mas são conhecidas muitas tomadas de posição públicas, por exemplo, no espaço das redes sociais, de pastores evangélicos que manifestam claramente uma tendência de voto político, uma posição político-partidária, que o próprio Timóteo Cavaco diz que é legítima, não proíbe, ainda que tente, obviamente, não colar, não deixar que a Aliança Evangélica fique colada a um partido, e neste caso, ao CHEGA.

Precisas de uma nota, Bruno.

Uma nota, eu vou dar uma nota positiva a esta entrevista, 16, quer para o entrevistado, quer para o entrevistador, e também por extensão ao observador, porque eu acho que é importante conhecer esta realidade, porque há também uma alteração profunda nos hábitos religiosos dos portugueses nos últimos anos.

Uma nota positiva a fechar este "O Evento". Eu é que estou de regresso mais logo para a segunda edição, na tarde política.