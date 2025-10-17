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É hora de fazermos a análise dos temas que marcam a atualidade com notas de zero a 20. Começa agora o Ilven Sorê das manhãs 360. E hoje, Carlos, estão conosco o José Manuel Fernandes e o Rui Pedro Antunes. Falamos hoje de presidenciais e de autárquicas, também do Chega e de Passos Coelho. Rui Pedro, Passos Coelho ainda vai continuar a andar por aqui ou agora fará uma pausa?

Ele diz que agora vai escalar um pouquinho, mas vai andar sempre por aí.

E ontem falou muito pra aquilo que é habitual.

Foi uma intervenção similar à dos tempos de primeiro-ministro, com a mesma irregularidade narrativa, embora sendo muito acutilante nos vários temas.

Foi na apresentação de um livro de Miguel Morgado.

De um livro, "Introdução ao Liberalismo", do Miguel Morgado. Que ele também, de resto, lançou quase como um dos seus favoritos pra sua geração para ser qualquer coisa na política nacional e antecipou que ainda haveria de ser qualquer coisa. Miguel Morgado, que é colunista do Observador, é preciso dizer, uma questão de transparência. Percebe-se por ali que Pedro Passos Coelho tem, de facto, um espaço político.

Ninguém diria.

Só que é um espaço político que pode ser o mais inútil de todos, porque ele só quer um cargo, embora não assuma diretamente, ele quer estar descansado, dar aulas, mas ter um cargo na política ativa, onde ele se esforça muito por dizer que não está, embora qualquer intervenção dele seja obviamente uma etapa desse cenário político nacional, pode ser inútil, porque ele só quer o poder executivo. Ou seja, ele poderia perfeitamente estar nesta corrida presidencial ou noutra, mas não quer, não gosta e, portanto, todo o caminho que ele fez, ou que faz, ou que alimenta, seria sempre no sentido de um dia voltar a ser primeiro-ministro, até para ter a sua vingança. Não é bem vingança, mas para tentar de alguma forma compensar aquilo que foram os anos da troika e depois poder, eventualmente, mostrar que tinha uma visão pra o país, reformista, que não conseguiu aplicar e que ia deixar o país muito melhor. E depois, uma coisa que dá pra perceber é que Pedro Passos Coelho é, de facto, a maior concorrência pra André Ventura, porque ele aborda os mesmos temas, mas de uma forma um pouco mais polida, o que não significa que seja menos agressiva. Não é de uma forma, se quisermos, agora vou usar uma expressão que o Almirante usou no dia anterior, demagogo populista. Porque Pedro Passos Coelho tem posições sobre esses mesmos temas, mas tem uma credibilidade maior naquilo que diz.

E não ficou marcada a característica que mais se associa a Passos Coelho, não é de ir pelo caminho populista mais fácil. Às vezes até ia pelo mais difícil. Quer em termos de governação, quer em termos da explicação e da justificação das medidas.

Porque Pedro Passos Coelho, ele dizia isso sobre Miguel Morgado e eu acho que é justo dizer sobre ele também. Independentemente de se concordar ou não com o que ele diz, é que ele pensa, de facto, sobre os temas, reflete sobre eles e emite uma opinião. Ele, Pedro Passos Coelho. E isso faz toda a diferença. Por exemplo, qualquer pessoa que escreva que a imigração está a ajudar a Segurança Social é rapidamente atacado pelos críticos da imigração, porque: "Ai, não, por que estão a dizer isso? Isso é mentira." Pedro Passos Coelho ontem foi duríssimo com a imigração. Disse até que qualquer dia os portugueses se sentem estrangeiros. Mas lá pelo meio, porque ele acha que é assim, diz que os imigrantes estão a ajudar a mascarar aquilo que pode ser um problema de sustentabilidade da Segurança Social. Não deixou de dizer. Se aquilo é verdade, é uma besteira.

As receitas vão entrar agora, no futuro hão de sair as despesas, pronto.

É verdade que ele voltou a relacionar imigração com a Segurança, e sobre isso é verdade que existem dados de imigração muito volumosos. Ele até aproveitou pra tirar uma farpa a Marcelo Rebelo de Sousa, porque António Leitão Amaro estava na sala e ele disse: "Eu não sei se aqui o ministro da Presidência já enviou os novos dados ao Presidente da República". E, portanto, ele mostrou: "Afinal, eu tinha razão quando há dois anos, na campanha da AD, falei sobre isso da imigração e na altura eu era o diabo."

E, na verdade, não foi só nessa altura, no comício de Alfara. Na campanha das legislativas, sim. Não foi na campanha legislativa, foi num discurso do Pontal, depois da alteração das leis de imigração pelo António Costa. Enfim, foi dos seus últimos discursos como líder do PSD. Falou dessa matéria. É um tema que anda por aí agora nas redes sociais, esse vídeo.

Sim, e ele também atirou ao Tribunal Constitucional, que eu não percebi ainda se eram contas antigas, mas também suspeito que é por alguma limitação a um aperto da legislação, nomeadamente na Lei dos Estrangeiros. Depois até fez quase um momento stand up quando falou de António Costa, porque começou a imitar a entonação de António Costa. "Está a perceber? Está a perceber?" A imitar a maneira de António Costa falar, de uma forma muito espirituosa. Mas parece-me que o Pedro Passos Coelho tem este problema, que é: ele no fim dizia que o PSD teve um resultado muito bom nas autárquicas. Pois. E enquanto Luís Montenegro estiver muito bem ou tiver bons resultados, apesar de não governar com maioria, não há uma grande perspectiva de haver um espaço político para Pedro Passos Coelho executar aquilo que são as suas ideias reformistas pro país. Sem dúvida, ele tem uma ideia muito clara E tem uma vantagem muito grande também relativamente a André Ventura nesse espaço político, sendo que eu acho que André Ventura é dos principais candidatos a vencer as próximas legislativas, ou as próximas ou as seguintes. E Pedro Passos Coelho tem uma grande vantagem de ser o antídoto do PSD contra Ventura. É precisamente a parte liberal, que não cola muito bem com o PSD, mas cola muito melhor com a direita, porque de facto André Ventura não é liberal. E de facto não reflete muito bem sobre aquilo que é.

Economicamente não é nada.

Sim, Pedro Passos Coelho, do ponto de vista económico.

Não é nada. Aquilo é uma sopa.

Mas Pedro Passos Coelho continua com as mesmas ideias. Está preocupado com a Segurança Social, atirou ao Macron por não conseguir mexer na idade da reforma. Continua exatamente com as mesmas ideias que tinha antes. Não falou em privatizar a Caixa Geral de Depósitos porque não calhou.

Ele foi falar no lançamento de um livro chamado Introdução ao Liberalismo.

Introdução ao Liberalismo, exatamente. Mas ele próprio se foi tentando justificar se era liberal ou não, e acho que estava lá o João Cotrim Figueiredo e o Rodrigo Saraiva e outros liberais, mas devia ser dos mais liberais na sala, acho que isso ficou mais ou menos evidente.

Rui, deixa-me dar um passo para um outro tema, porque dizes que Passos Coelho pode ser o antídoto a André Ventura. O artigo que Gabriel Mithá Ribeiro escreveu hoje no Observador fere de alguma forma André Ventura e o Chega?

Apesar de Mithá Ribeiro ter sido uma pessoa importante no Chega, eu acho que já nada fere internamente André Ventura, porque de facto ele é um líder incontestado. Eu por acaso queria dizer algumas coisas positivas sobre este artigo do Mithá Ribeiro. Já está, era isto. Não existem muitas. Acho que uma das mais-valias dele é de facto ter abdicado de estar no Parlamento por não concordar, podia ter ficado lá como não inscrito. Poupou-se a isso e acho que isso valoriza o Mithá Ribeiro. Mas tirando isso, não sei se ele quis ser o Rui Mateus do Chega. É que este lavar de roupa suja depois de sair, eu só te queria dizer isto: dizia antes, e pelos vistos andou sempre a pensar isto, porque o que diz lá no livro do Miguel Carvalho em 2021 é que ele chamava taverneiro a André Ventura. Portanto, ele esteve lá cinco anos sem dizer nada, e agora de repente o André Ventura é isto tudo. Eu acho que ele sempre pensou isso.

Ele teve momentos. Ele já tinha tido uma saída antes, já se tinha zangado antes, voltou. Quer dizer, as coisas às vezes na política não são lineares.

Verdade, eu só acho que o Mithá Ribeiro tem um problema neste aspecto, é que ele acha que seria melhor do ponto de vista da solidez intelectual e do pensamento político e daquilo que era a maturação do Chega, ele seria melhor intérprete disso do que André Ventura.

Acreditava que conseguiria conduzir intelectualmente o partido numa determinada direção e percebeu que a personalidade de André Ventura não permite isso. E aliás, o sucesso do Chega explica-se mais por esse instinto político de André Ventura do que por orientações ideológicas que estão lá em cima.

Daí o Chega também não ser propriamente um exemplo de um partido muito ideológico. Mas eu acho que o problema de Mithá Ribeiro aqui neste caso concreto, até porque é ele próprio que o coloca, é que parece que há aqui também uma pequena vingança pelo facto de ele não ter sido incluído no governo de sombra, ele, Mithá Ribeiro.

Assume que foi isso que foi a gota de água para a saída do partido.

Claro. Portanto, se ele estivesse no governo de sombra, estava tudo bem.

Foi a gota de água porque ele já tinha ficado desiludido, obviamente, quando foi suspenso o gabinete de estudos, ele diz, em que ele tinha esse poder. E estaria à espera agora, então, que tivesse a oportunidade de ir para o governo de sombra.

Só para dizer isso, que André Ventura provou que percebia muito mais de política, que tinha mais intuição política do que Gabriel Mithá Ribeiro. Não ponho em causa que ele podia ter uma coisa mais doutrinária, mais pensada, mais refletida, mas efetivamente ele não tem razão. Ou seja, André Ventura teve sucesso em tudo. Claro, teve agora um resultado mau. Apesar de Pedro Nuno Santos dizer o contrário, o Chega teve um resultado mau.

Não é difícil acreditar na caracterização que Mithá Ribeiro faz de André Ventura.

Sim, há críticas que ele faz a André Ventura que obviamente que ele tem algumas daquelas características, não estou a dizer que não.

Citando: "Predador narcísico", isto é Mithá Ribeiro a falar de André Ventura, "abusa do poder, tem um partido cada vez mais disfuncional no sentido patológico do termo." Quer dizer, não é difícil, vendo como observadores externos.

Está muito freudiano esse sentido.

Ele cita Carl Jung.

Passos Coelho. 15.

15 a Passos Coelho.

E um cinco para Mithá Ribeiro, que ele devia ter saído há cinco anos do Chega, que é quando entrou.

José Manuel, sobre as presidenciais, os candidatos estão a mexer-se muito, percebemos isso. Acabaram as autárquicas e o ciclo mudou.

Sim, e acho que porventura vamos ter umas eleições com aspetos muito interessantes. E curiosamente vamos continuar com o Passos Coelho por causa da manchete do Expresso. Não só da manchete do Expresso, mas daquilo que disse ontem também Cotrim Figueiredo na apresentação do livro.

Estão todos a procurar o apoio de Passos, quer Seguro, quer Cotrim Figueiredo.

Eu acho que é muito interessante isto. O Passos na campanha autárquica só apareceu em duas campanhas. A campanha de Sintra, que o PSD ganhou, não ganhou por muito, mas era uma campanha difícil. Sintra é o concelho onde ele vive, e depois na campanha de Susana Garcia na Amadora, que foi o concelho onde ele foi candidato há 28 anos. E Susana Amadora perdeu, mas ficou a unha negra de ganhar, pode-se dizer. Poucos votos de ganhar.

2000 votos e menos três pontos.

Em menos três pontos, uma distância bastante curta para aquilo que é o habitual no PSD na Amadora. Isto parece indicar que Passos Coelho, como acontece muitas vezes na política, dez anos depois, porventura voltou a ser um trunfo político em algumas áreas e esta indicação de que há pessoas que de alguma forma lhe são próximas. Esta ideia de chamar passistas a uns e a outros é uma coisa que a mim me incandita bastante.

Mas facilita.

Claro.

A rotulação facilita.

Facilita, mas nós não temos que ter rótulos na testa. Cada um de nós não tem que ter rótulos na testa, mas nós gostamos muito de pôr rótulos a tudo. Depois ficamos muito surpreendidos quando de repente um costista se transforma num segurista ou um segurista num costista. Só para não estar a dar exemplos do PSD, dá exemplos do PS, porque isso também aconteceu. E está a acontecer dentro do Partido Socialista. Isto vão ser umas eleições estranhas, no sentido em que, de alguma forma, com alguma semelhança ao que se passou em 86, mas com um quadro político completamente diferente e muitíssimo menos determinado por razões estritamente ideológicas, ao contrário do que se passou nessa altura, nós temos claramente quatro candidatos que podem ir à segunda volta. E há um a querer pôr o pé na porta, um quinto, que é o Cotrim Figueiredo. Eu penso que ele tem muito poucas hipóteses de conseguir isso, e há alinhamentos muito bizarros. Das autárquicas sai um partido mais forte, que é o PSD, e de repente temos PSDs com Marques Mendes, o que é natural. Temos PSDs e importantes, um antigo líder com Gouveia Mel. Mas não é só um antigo líder, temos um antigo líder, temos antigos presidentes de câmara, Carlos Carreiras, por exemplo, câmaras importantes.

Isaltino, que teve um reforço de votação.

Isaltino, enfim, não é aquilo que a gente pode dizer alguém do partido.

Não. Mas é um autarca.

Pronto, mas é um autarca relevante.

Que reforçou a votação.

Eu estou a falar de pessoas, o Carlos Carreiras foi presidente da Câmara Distrital de Lisboa do PSD, foi um dirigente importante. Depois temos também a possibilidade de termos gente do PSD ou gente próxima do PSD a apoiar António José Seguro. E vamos ver, porque Cotrim Figueiredo também não vai pescar alguma coisa. Falta só depois a Ventura, que não sei se não aparecerão mais tarde ou mais cedo. Por um lado, faz lembrar de facto 86, em que houve também esta pulverização. O PS estava-se espalhado por Mário Soares, mas também por Zanha, mas também por Pita Silva. E isso é uma coisa muito curiosa, sendo que eu não vou fazer previsões, exceto uma.

Qual é?

A previsão é que a verdadeira luta vai ser a primeira volta, porque se Gouveia Mel passar à segunda, quase de certeza ganha. Mas se não conseguir passar à segunda, não é hoje garantido que consiga.

Contra qualquer um dos outros?

Eu acho que ganha contra qualquer um dos outros.

Contra Marques Mendes ou contra Seguro.

Não ganhará seguramente se for contra o candidato do PCP. Se fosse André Ventura é que talvez fosse o único que ele não ganhasse. Eu estou a dizer, eu acho que ganha a Ventura, ganha a Seguro e ganha a Mendes, porque há ali um lado transversal, vai buscar voto a todo lado. À partida, eu diria isso.

Não achas que uma boa parte da esquerda não se jantava a Marques Mendes sob a perspetiva de um candidato Gouveia Mel que eles têm como populista.

Veremos como é que corre a campanha. Mas aquilo é uma candidatura que tem lá gente de todo o tipo.

Aquilo é uma salada russa, basicamente.

É uma salada russa.

Ou transversal, se quisermos ver do lado mais positivo. José Manuel, faz a nota.

Agora no sentido de saqueado.

Eu vou dar uma nota e para não dar a nota a nenhum candidato presidencial, vou acompanhar o 15 do Rui Pedro para o Passos Coelho, não apenas pelo que ele disse ontem, pelo seu reaparecimento e por estar a reaparecer mais, mas também pela influência que ele possa vir a ter. Se bem que eu desconfie que ele não vá manifestar apoio a nenhum candidato. Disse eu outra coisa.

Tal como disse. Bruno, agora assim mesmo num minutinho, ainda queres voltar a Pedro Nuno Santos?

Sim, é difícil, mas vou voltar a Pedro Nuno Santos. É difícil resumir a ideia, mas Pedro Nuno Santos voltou a falar sobre os resultados das autárquicas e eu acho que ele tinha sido muito lúcido na análise dos resultados do Chega, perdeu essa lucidez ao analisar os resultados do seu partido. Pedro Nuno Santos tem todo o direito de defender o frentismo de esquerda, mas o que não devia era torturar os números para a sua tese. E a tese é de que o PS, para ter tido mais sucesso, devia ter concorrido coligado em mais municípios. E depois diz que Lisboa, Porto, Sintra, Braga e Gaia podiam ter sido ganhos se tivesse concorrido coligado ou ainda mais coligado, porque nem alguns destes houve coligações. Mas houve vitórias muito significativas do PS, como é natural, onde concorreu sozinho. Por exemplo, Faro venceu com 39%, em Viseu 42%, em Leiria 54%, no Barreiro quase 55%. Em Sintra e Lisboa houve coligação, não foram coligações totais à esquerda, mas houve. E depois dá o exemplo de Braga, em que diz que se o PS em Braga tivesse os votos ou do LIVRE, ou do Bloco de Esquerda ou do PCP, ganhava. E esquece-se de um pormenor. Por exemplo, a Iniciativa Liberal sozinha, em Braga, teve mais do dobro dos votos do que todas essas forças de esquerda juntas. Há aqui um erro básico claro, que é este de somar os resultados depois de estes acontecerem. E ele dá o exemplo também de João Ferreira. Diz Pedro Nuno Santos que os votos que João Ferreira conquistou nunca seriam perdidos se ele estivesse dentro de uma coligação com o PS. Como é que isso é possível? Não sei como é que um antigo líder partidário faz esta conta tão abstrusa. Porque houve muita gente que votou João Ferreira precisamente por ele concorrer sozinho e que não votaria caso estivesse na coligação. Provavelmente, a coligação até poderia ter tido mais votos com o PCP. Agora, o que não se pode dizer é que todas as pessoas que votaram nestas circunstâncias em João Ferreira fariam se estivesse na coligação. Parece-me que falhou completamente. Eu vou lhe dar um cinco, mas aplicando aqui o método dele, junta aqui os 15 que o Rui Pedro Antunes deu ao Passos Coelho, e assim Pedro Nuno Santos tem 20.

Muito bem. Percebemos todos muito bem a lógica. O vencedor do pau fica para a segunda-feira e o vencedor regressa mais logo na Tarde Política da Rádio Observador.

Numa versão alargada, começa a seguir ao jornal das 18h. Esta tarde dão notas a Judite França, o Assunção Crespo e o António Costa. Logo depois chegam ideias feitas com Alberto Gonçalves e depois do jornal das 19h, não perca o especial de desporto com a transmissão do Desportivo de Chaves-Benfica.