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Hoje com comentários do José Manuel Fernandes, Paulo Ferreira, Ana Sanles e o Miguel Pinheiro.

Carlos Moedas apresentou ontem a recandidatura à Câmara de Lisboa. Poucas horas depois, quase toda a esquerda se acertou para uma frente unida para tentar ganhar a capital. Miguel, vou aproveitar que estás aqui de plantão e que não sais do estúdio para tentar perceber com te que vamos ter aqui uma campanha eleitoral em Lisboa particularmente interessante.

Parece-me que o PS está a cometer aquele erro dos generais franceses. Diz-se que os generais franceses estão sempre a combater a guerra anterior. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de posições, e quando chegou a Segunda Guerra Mundial, acharam que ia ser outra vez a mesma coisa, construíram fortificações, mas a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de movimentos, eles foram atropelados pelos tanques, todos, e pela força aérea. E o PS está a fazer a mesma coisa, o PS está a combater as últimas eleições, está a fazer uma frente de esquerda como se nós ainda vivêssemos no país e na Lisboa de há uns anos. O Bloco de Esquerda? Mas Alexandra Leitão acha que vai ganhar as eleições com o Bloco de Esquerda, que foi chacinado ainda há pouco tempo nas legislativas? Ela acha que o Bloco de Esquerda lhe acrescenta alguma coisa? A única coisa que o Bloco de Esquerda lhe acrescenta é a solidificação, se fosse preciso, que não era, de uma imagem de radicalismo. Alexandra Leitão foi a maior dádiva de Deus a Carlos Moedas. Carlos Moedas tinha um problema: uma parte substancial da direita que não se mobiliza por ele. Acha que ele não fez um trabalho suficientemente bom. E a melhor coisa para levar essas pessoas a irem votar, apesar de não se entusiasmarem propriamente com Carlos Moedas, é o radicalismo de Alexandra Leitão. Alexandra Leitão construiu toda a sua carreira política com uma imagem de radicalismo, desde os tempos no Ministério da Educação, com a questão dos contratos de associação, sempre teve uma retórica completamente radical contra os privados. Prosseguiu isso agora nesta sua última encarnação ao lado de Pedro Nuno Santos, quis ser uma espécie de passionária da direção de Pedro Nuno Santos, e agora junta a isso esta aliança com a esquerda radical. Embora, Miguel, eu acho que nas autárquicas isso é menos visível, isto é, os programas típicos e as propostas dos partidos e candidatos nas autárquicas refletem, por regra, menos esse radicalismo, se quisermos, ideológico. Mas qual é que tu achas que vão ser as propostas do Bloco de Esquerda para a gestão de uma câmara de Lisboa? Habitação. Habitação, fazer o quê? Fazer casas.

Limitar as rendas.

Claro, limites às rendas. Não sei se as autarquias têm sequer capacidade, possibilidade legal para limitarem rendas. Não me parece que tenham. A não ser que o Bloco de Esquerda queira ser uma espécie de sócio silencioso desta aliança, seguramente vai querer- Ter a sua marca ...querer ter a sua marca retórica. A maior parte dessas questões resolvem-se no Parlamento, não é na assembleia municipal. Eu percebo o ponto, agora não sei é se esse radicalismo, que é muito notório, obviamente, quando se discutem políticas nacionais, quando chegamos às autarquias, às vezes é mais difícil de olhares e distinguir ali as esquerdas, direitas. O meu ponto é que tu muitas vezes, em política, quando somas, subtrais. Podes afastar mais, claro, isso é evidente. Acho que este é um dos casos clássicos e vai dar a Carlos Moedas o adversário perfeito. "Vocês querem-me a mim? Tudo muito bem. Acham que eu não fui ideal como presidente da Câmara. Acham que não fiz tudo? Muito bem. Mas o que vocês querem é uma aliança da esquerda radical. É isso que vocês querem?" A nível de discurso, a coisa funciona claramente. Também funcionará o contrário, porque a aliança com a IL, pode dar também esse tipo de argumentos, se quisermos, à esquerda. Embora seja menos demarcado. Até porque repara, a única coisa que lhe traria problemas, vou-me já calar, Zé, era se o Chega estivesse na aliança de Carlos Moedas. Se não está, Carlos Moedas vai se colocar ao centro. "Olha, eu estou aqui entre dois radicalismos, um radicalismo de direita, com o Chega, e o radicalismo de esquerda." Sim, o Chega reenquadra a fotografia política. Certo. Portanto, o que a Alexandra Leitão fez foi colocar Carlos Moedas ao centro. Foi um presente, ele ontem apresentou a candidatura e foi o presente que a Alexandra Leitão lhe deu.

Parece que sim, José Manuel.

Sim, no essencial, estou de acordo com o que o Miguel disse, mas vou chamar a atenção para alguns detalhes que são relevantes. O mapa moveu-se. Já estamos diferentes do que éramos há quatro anos. As eleições autárquicas não são iguais a eleições legislativas, mas nas eleições autárquicas de há quatro anos, se fôssemos apenas pela soma aritmética dos votos O Bloco AD Iniciativa Liberal valeria 94 mil. A esquerda, nesta versão, valeria 101 mil, porque o PCP Lisboa nas autarcas tem mais valor do que tem em eleições legislativas. É bom não esquecer isso.

Teve 10,5% há quatro anos em Lisboa.

Sim, há quatro anos teve uma votação relevante, teve 25 mil votos, portanto é muito relevante. Agora tem muito menos, mas em contrapartida, por exemplo, o Chega que em 2021 teve pouquíssimo, 10 mil votos. Uns meses depois, e fator André Ventura, nas legislativas saltou para 17 mil e nas últimas eleições teve 45 mil. Esses 45 mil não creio que se vão manter no Chega, por razões que todos sabemos. Ventura não é candidato à Câmara de Lisboa, não pode ser candidato a tudo. E o que temos à partida, olhando para os votados das últimas legislativas, é que o Bloco de Carlos Moedas parte de 130 mil votos contra 115 mil do bloco que se lhe vai opor. Isto dá uma vantagem teórica aqui para Carlos Moedas se as autarcas fossem a repetição das legislativas. Não vão ser, nunca são, mas esta composição de Alexandre Leitão tem ainda mais uma particularidade que, a meu ver, é uma indicação de algum radicalismo, no mínimo. É que para entrar o Bloco e o Livre, saíram os Cidadãos por Lisboa. Os Cidadãos por Lisboa talvez não tenham muita relevância, mas tiveram vereadores durante muitos anos, foi uma força, um grupo cujo rosto mais conhecido durante muito tempo foi Helena Roseta, mas depois teve vereadores que também se tornaram conhecidos, que continua ativo em Lisboa, continua a fazer coisas. Não sei se vale eleitoralmente muito, mas ficou de fora. Não creio que vá fazer campanha contra Alexandre Leitão. Não é um partido político, portanto não irá a votos, mas é um sinal do sentido em que vai a coligação de Alexandre Leitão. Fernando Medina preferiu uma coligação mais moderada com os Cidadãos por Lisboa, apesar de eles terem também, às vezes, componentes bastante radicais. E Alexandre Leitão preferiu claramente ir à procura do Bloco. Talvez consiga com isso reconquistar a Junta de Freguesia de Arroios, mas mesmo assim não creio que vá conseguir, porque a presidente da junta tem feito um trabalho muito visível. Eu não sei, eu não sou eleitor em Lisboa, mas vai ser uma luta seguramente interessante, até porque também se percebeu outra coisa ontem, na apresentação de Carlos Moedas e na forma como ele está a começar a fazer campanha, é que ele vai colocar-se o mais ao centro possível.

Sim, eu até já tenho um nome para a nova coligação de Alexandra Leitão. Acho que ia ser Lisboa Insubmissa. Que assim é que temos mesmo França. E aliás, Carlos Moedas, que é um admirador de Macron, vai se tentar colocar como Macron à esquerda, a Lisboa Insubmissa e à direita a Frente Nacional.

Ora, Carlos Moedas na apresentação de ontem da recandidatura ainda não sabia que ia enfrentar uma frente de esquerda.

Acho que deve estar cheio de medo.

A argumentação irá mudar aquela que ouvimos de ontem?

Não, acho que a argumentação é exatamente a mesma. Ontem apelou aos socialistas moderados e acho que hoje continuaria a apelar. Eu também concordo com o que foi dito, acho que Moedas parte inegavelmente em vantagem para estas eleições, por vários motivos. Está no cargo, tem obra feita para apresentar, conseguiu trazer a Iniciativa Liberal e tem apoios de peso como Tony Carreira, Luciana Abreu e Cristina Ferreira, que apesar de não ter conseguido estar presente, mandou um beijinho. É verdade, estive atenta a isso. O que eu tirei da apresentação de ontem: eu acho que Carlos Moedas sabe que não vive, não preside à cidade das maravilhas, o que já não é mau. Podia ter pintado um cenário de fadas e unicórnios, mas dirigiu-se a algumas das preocupações dos lisboetas. Acho que poderia tê-lo feito com um pouquinho mais de veemência, por exemplo, acho que empolou alguns sucessos. O caso do lixo e da limpeza é um drama em Lisboa e Moedas pode dizer que foram recolhidas mais não sei quantas mil toneladas durante o seu mandato, mas qualquer lisboeta lhe poderá dizer que há zonas de Lisboa que todos os dias são uma imundice. E eu sei que a responsabilidade também é das freguesias, mas ainda assim parece-me que tem sido um problema desvalorizado para a dimensão que tem. Outro exemplo era a questão da mobilidade, e é muito bonito termos mais bicicletas e giras grátis para os residentes e muitas docas, etc. Mas também não houve nenhuma palavra de Carlos Moedas sobre aquilo que eu acho que é o grande problema da mobilidade em Lisboa, que é a saturação de carros. Mas também acho que era muito querer ter um presidente que quer tirar os carros da cidade. É o meu sonho, é o maior sonho da minha vida .

Para isso é preciso ter transportes públicos que funcionem, não é?

À descardia. É preciso oferta de transportes públicos.

Então tirar as pessoas seria maravilhoso.

Sem pessoas era muito mais fácil.

Uma cidade só para nós, saíam as pessoas, saía toda a gente, era tão bom, não era?

Isso sei que era um grande programa.

Se começássemos pelos carros, já era um...

Sim, começa-se pelos carros e a seguir são as pessoas. É mesmo essa a ordem.

Mas é isso, é preciso criar oferta de transportes públicos pra que haja procura. Depois vemos como isso acontece.

Mas depois há aqueles problemas, o metro é tutela de governo, não é da autarquia.

Sim, mas a Carris está ali à mão e poderia resolver muitos problemas.

Não falam uns com os outros, o metro não investe ou falha nos investimentos, enfim, aquelas dramas habituais.

Sim, poderia continuar: habitação, turismo, etc. Mas no fundo é isso, Moedas partem em vantagem.

Dás-lhe uma nota positiva.

Nota ao Moedas, sim. Vou dar um 10 também pra não exagerar muito, porque acho realmente que é preciso pintar um bocadinho menos de cor-de-rosa.

Um 10 então para Carlos Moedas. Miguel, a tua nota é atribuída a quem?

É à Alexandra Leitão. Dou-lhe talvez um seis. Por um lado, acho que ela não está a ver bem a coisa, por outro lado, é a natureza dela. Não vou dar um seis, vou dar um oito, porque nós não temos culpa quando fazemos as coisas que estão na nossa natureza, acho que temos direito a ter um desconto. Fica um oito.

Fica um oito. Aqui também uma atribuição na atribuição de notas. O Miguel ainda está influenciado com os exames do nono ano.

Só uma nota lateral. Em Lisboa estamos a falar de coligações, portanto, candidaturas que se unem. No Porto, já vamos com 11 candidatos à Câmara do Porto. Há aspetos políticos que estão divididos entre vários candidatos, uns mais fortes do que outros. É um bocado inevitável. Acho que os partidos, principalmente o PSD, está a pagar o preço daquilo que fez nestes últimos anos e sequer não tinha alternativa, mas realmente o PSD abdicou completamente do combate político, porque Rui Moreira quadrava completamente com o eleitorado tradicional do PSD e por isso é que eu digo que sequer não tinha alternativa, mas a verdade é que o PSD abdicou de qualquer tipo, nem é combate político, é presença política no Porto e essas coisas depois pagam-se. É preciso reconstruir esse espaço com a identificação de partido. Vamos ver se Pedro Duarte consegue, de facto. Sim, já não tem muito tempo. E aquela primeira sondagem que saiu na semana passada, realmente foi um aviso.

Nota que vais atribuir, Paulo, já pensaste?

Neste tema, prefiro guardar para os exames, pode ser?

Está bem, vais falar de exames. Muito bem. O José Manuel ainda quer falar de um conselho ao lado de Lisboa, mas sobre João Soares, que tem falado e tem vindo defender o autarca de Loures, não é, José Manuel?

Quero, porque João Soares foi muito citado. Ontem, por exemplo, aqui de manhã, na Rádio Observador, o João Costa citou João Soares como se falasse por ele. E João Soares vai dizer que, primeiro, João Costa não fala por ele e não falam por ele também todas aquelas almas caridosas que assinaram aquele manifesto de antigos governantes e deputados do Partido Socialista. E foi muito claro. João Soares fez uma coisa parecida com aquilo que eu fiz, que foi ao terreno, foi lá ver como é que aquilo estava. Verificou uma coisa muito igual ou parecida com aquilo que eu verifiquei, é que aquelas construções eram piores do que aquelas barracas mal-amanhadas, eram mesmo uma tamanquice completa. Praticamente inabitáveis, já nem falo em dignidade, aquilo não tinha solução nenhuma. E depois acrescentou algo que, entretanto, quem tivesse procurado mais um pouquinho talvez tivesse descoberto, que é aquelas pessoas tinham sido identificadas, tinham sido avisadas, e quem pediu ajuda, recebeu ajuda, sendo que a maior parte das pessoas não pediram ajuda. Estão muito surpreendidos com isso. Eu, ao princípio, também me interroguei, mas por coincidência ou desconcidências, já agora passo aqui esta informação, quando lá fui apercebi-me que eram sobretudo pessoas de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Acontece que uma senhora que trabalha aqui em casa é de São Tomé e Príncipe e curiosamente, porque São Tomé e Príncipe é uma aldeia, mesmo literalmente, conhecia alguns dos que lá estavam e disse duas coisas que parecem mais ou menos óbvias. Ponto um, que lhe parecia que eles tinham arriscado demais ao ir pra lá. Ponto dois, que de facto eles não pediram ajuda nenhuma porque tinham ou familiares, ou amigos, ou outras casas para onde ir enquanto não arranjam outro local para onde ir. E já agora, um ponto três, que muita gente andou a dizer que não fazia sentido nenhum, que é algumas daquelas pessoas estavam ali até conseguirem arranjar dinheiro. Vejam lá, pra primeira renda e pra caução. E portanto, o facto de a Câmara ter oferecido a primeira renda e a caução, que levou muitas pessoas a dizer mal da Câmara, porventura resultou de a Câmara ter que estar no terreno a perguntar às pessoas o que elas precisavam. João Soares teve a coragem de ir dizer isto tudo. Eu assisti em direto a uma das intervenções já da RTP, ele também esteve na SIC. E o mais curioso foi a cara de espanto do jornalista que estava a entrevistá-lo. E ele continuou por ali adiante, recordando inclusivamente o seu legado, porque ele construiu de facto muitas casas em Lisboa quando foi presidente da Câmara. É raro as pessoas serem frontais. João Soares costuma ser frontal. Deve ser genético, deve estar no sangue, nos genes, como se costuma dizer. E portanto, para este João Soares, para esta promptualidade, eu vou dar um 14, vou ser generoso. Isto está com notas muito negativas e as que vêm agora a seguir sobre exames devem ser daquelas que puseram os alunos com os cabelos em pé, com certeza.

Por isso fica já aqui atribuído o 14 a João Soares. Sim, Paulo, não há vencedores no caso da afixação das pautas com os exames do nono ano.

Não pode haver vencedores porque, de facto, isto é uma trapalhada imensa e leva-nos a pensar um pouco. Há processos em Portugal, no Estado, mas também fora dele, que são repetitivos, isto é, ocorrem sempre com alguma regularidade, mas cada vez que são executados parece que é a primeira vez que os estamos a executar. Parece que foi a primeira vez que se realizaram exames nacionais.

Neste caso é um bocadinho, porque foi a primeira vez exames digitais.

Certo, mas a questão nem estará ligada, se calhar, a essa mudança de suporte. Tem a ver com notas, classificações, tem a ver com professores, a existência ou não de professores para classificar as notas, para fazer a correção dos exames. E esta ideia de precariedade, de que se experimentam dificuldades em quase todos os processos, como se fosse a primeira vez que se realizam, sem haver uma aprendizagem de um ano para o outro, neste caso até se realizam várias vezes ao ano, é uma coisa relativamente assustadora. Antes de seguir, é muito rápido, só por causa do comentário da Carla. Sim, é verdade, foi a primeira vez que tivemos os exames neste modelo e, portanto, o Ministério e o júri de exames teve de lidar com isso. Mas os alunos também. E os alunos tiveram que se safar, tiveram que estar lá à hora marcada, fazer o exame.

Fizeram a parte deles.

Fizeram a parte deles. E são avaliados por isso. Fizeram o exame nas condições que lhes deram. Até houve problemas, imagine-se lá, com os computadores e com o acesso à internet, e eles tiveram que se safar mesmo assim. Portanto, eles foram obrigados a fazer a parte deles. Ao menos o Ministério que faça. Este assunto tira-me do sério. Não tira do sério, mas também fico com a ideia, pela forma como o Ministério está a colocar. O Ministério já devia ter informado ao longo de cada passo e de cada dia, o que é que se estava a passar. A ideia que eu tenho é que nem o ministro Fernando Alexandre sabe o que é que se passou. Isto é, ele não controla. Este é o tipo de coisas, tal como ele estava a ser enganado também pelos números que lhe davam de alunos e turmas sem professores, e chegou-se à conclusão que afinal os números não são fiáveis, não é possível confiar naqueles números. Em tempos, não sei se foi um ministro, não quero estar aqui a enganar, que disse que o que era preciso era desmantelar o edifício da 5 de Outubro. Foi, inclusive. Quando o ministério estava no 5 de Outubro. De facto, aquilo está cheio de organismos, miniorganismos e micro-organismos. Que são o verdadeiro poder do ministério e que funcionam ou não funcionam. Mas atenção, eu também não tiro assim tão rapidamente o ministro da responsabilidade. Não, sem dúvida. Para todos os efeitos, ele é o líder do ministério e ele tem que pôr as coisas a funcionar, isso é evidente. E já devia ter falado. Sim, senhor, deve estar à espera dos resultados destas averiguações para ter a informação toda. Mas quer dizer, pelo menos uma palavra aos alunos, aos pais e aos professores. Palavra pública, não é mandar um comunicado. Porque o ministério mandar um comunicado é uma palavra pública, porque está em causa aqui miúdos que não sabem se passam, se não passam, que estiveram até à última para ver se virá alguma fase. Que é a coisa mais importante da vida deles neste momento. Claro, com certeza. E alunos e pais investem um ano inteiro nisto. Não é uma brincadeira.

Só falta a nota, Paulo.

Só falta a nota. Tirem-me o microfone, senão eu calo.

Vamos ter que retirar o Miguel do estúdio.

Não, isso já está pronto. Ainda à espera aqui de saber o que se passou. Primeiro, que se apure o que se passou e depois que se corrija definitivamente aquilo que se passou, que é para daqui a meia dúzia de meses ou para o ano não estarmos outra vez com o mesmo tipo de problemas. Vamos dar um seis aqui ao Ministério da Educação e à forma em cima do joelho como estas coisas vão sendo feitas.

E o vencedor é: Estado de Regresso, como sempre, para a segunda edição da Tarde Política.