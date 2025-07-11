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Que pode acompanhar aqui na Rádio Observador e em formato vídeo nas redes sociais e também site do Observador. Hoje à equipa das Manhãs 360 junta-se o Luís Rosa e o Ricardo Conceição.

A TAP vai ser privatizada. Claro que o assunto não é consensual. Haverá vencedores nesta matéria? Já lá vamos. Antes disso, ouvimos o José Manuel Fernandes por uma outra questão que também tem marcado o debate político e que tem a ver com o impacto da economia nas novas regras da imigração. José Manuel, o que é que valem esses argumentos?

Antes disso, deixa-me dar aqui uma nota muito positiva, por ser sexta-feira e, sobretudo, por estarmos no Observador. O Observador conheceu ontem dois resultados importantes, resultados da audiência e resultados do ranking dos podcasts. Estamos muito bem nos dois, melhores resultados de sempre em audiência e também muito bons resultados nos podcasts. Aqui o vencedor e também aquele programa, o "Contra-Corrente", que eu faço, estão em segundo e terceiro lugar, salvo erro, em programas de informação. Depois no topo aparecem os programas de humor, mas é outro campeonato, digamos assim. E portanto, acho que aquilo que vocês todos fizeram, que a equipa fez, eu não vou dar parabéns individualmente, senão esquecia-me de todos.

Não, mas estamos felizes e motivados.

Estamos felizes e motivados, estamos todos muito contentes e devo dizer que só tenho pena que nós tenhamos as habituais dificuldades e tenhamos tido isso desde o princípio, que é poder aumentar rapidamente a rede de antenas, poder chegar melhor a mais pessoas.

Ainda temos muitos ouvintes a queixarem-se sobre isso.

Exatamente. Temos uma lei muito antiquada e muito desajustada que não permite que isso aconteça como deve ser. Dito isto, e ainda antes de ir ao tema da discussão sobre imigração, deixa-me dizer-te outra coisa. Eu li com atenção a notícia relativamente àquele bebé que infelizmente morreu prematuro.

Sim, 26 semanas.

De tudo aquilo que eu li, acho que os profissionais de saúde, o INEM e os bombeiros terão feito tudo o que estava ao seu alcance pra que isso não acontecesse. Estamos a falar de um bebé de 26 semanas. O normal nessa altura é ter 700 g, é não ter os pulmões formados, é só ter esperança de vida se nascer relativamente perto de uma incubadora que permita respiração artificial.

Está ali no limite da viabilidade com o tempo de gestação.

Está no limite da viabilidade. Aquilo que aconteceu com uma ambulância primeiro a chegar, depois haver rapidamente uma ambulância com suporte de vida, depois a partir uma viatura rápida de Coimbra, que eu imagino que deve ter ido, eu tenho familiares que trabalharam nas chamadas VMER, e eles fazem isso às vezes com velocidades acima dos 200 km/h pra conseguirem chegar a tempo. Pararem na autoestrada, não conheço todos os detalhes, mas provavelmente para tentarem, já com o médico, salvar a criança, conseguir que ela chegasse viva ao hospital, mas infelizmente depois não foi possível salvá-la. Esta equipa deve ter ficado destroçada porque a criança morreu, mas parece-me ter feito tudo bem nestas alturas. Nós devemos reconhecer isso e não apenas dizer: "Mais uma criança que morreu". Aqui parece que tudo correu ao contrário, correu bem. Enfim, pode ter corrido mal no acompanhamento da gravidez anterior.

O desfecho foi fatal.

O desfecho foi seguramente fatal e é muito trágico, mas os profissionais de saúde não conseguem salvar toda a gente. Neste caso, parece-me que as pessoas fizeram o melhor que estava ao seu alcance e merecem parabéns por isso. Finalmente, sobre a questão da imigração, está-me a fazer muita impressão, e estou a referir isso porque, por exemplo, Pedro Adão e Silva, que foi ministro até há pouco tempo, escreveu um texto a dizer isso no Público. O argumento de que isto vai ser como no tempo do Passos, porque queres destruir a economia ou não deixar entrar imigrantes. Se calhar, deixando entrar imigrantes irregularmente, não é a economia que destruímos, é a democracia. Essa é outra discussão, não vou entrar por ela, levaria muito tempo. Mas para falar em termos de economia, vamos lá ver. Vamos ser um bocadinho razoáveis e olhar para os números. Nós temos hoje a trabalhar em Portugal 5.191.000 pessoas, números do INE. Tínhamos em 2002, há 23 anos, 5.140.000 pessoas. Temos mais 50 mil pessoas a trabalhar em Portugal e temos praticamente mais 1 milhão de imigrantes. Aconteceu aqui qualquer coisa. Talvez seja bom olhar pra isto e não dizer que de repente vai desaparecer a economia. E há uma coisa que a gente sabe que aconteceu: é que saíram portugueses qualificados, entraram muitos imigrantes pouco qualificados. E nós sabemos mais coisas. Sabemos, olhando novamente para os dados do INE, dados recentes, dados do desemprego, nós temos, neste momento, 350 mil desempregados. E além disso, temos mais 600 mil subempregados. Eu perguntarei: não haverá aqui capacidade neste universo de quase 1 milhão de pessoas para ir alimentando a economia que se diz que está a estrangular, ou o problema é outro? O problema é que algumas das pessoas que dizem que estão a estrangular querem pagar salários absolutamente miseráveis, querem manter as pessoas a andarem de motocicletas ou sei lá como, a gente sabe como é que é, porque os vê todos os dias. E portanto, naturalmente, alguns destes desempregados não querem ir fazer isso. Não querem fazer isso por aqueles salários. Não querem viver em algumas condições em que estes imigrantes vivem. Mas isto não é um problema de economia. Isto é um problema, se calhar, de alguns estímulos que são dados e que não permitem que estes desempregados que existem ou estes subutilizados em termos de emprego que existem, estejam no mercado de trabalho. Por que não olhamos pra isto e de repente dizemos que se não continuar a entrar à balda quem quer que Que venha para cá é que se resolve o problema. Portanto, vamos tentar ter uma discussão mais serena e não usar argumentos que eu me lembro a primeira vez que tive uma discussão sobre esta matéria, usaram o argumento da economia a propósito dos imigrantes, foi uma discussão no centro de investigação em que eu participei. Eu chamei a atenção para os problemas da demografia há 25 anos. Na altura, ninguém ligou nenhuma. Agora as pessoas já estão preocupadas com a demografia. Eu disse que a economia, com a demografia que tínhamos, ia ter problemas. E agora, de repente, a esquerda descobriu que é pela economia que vai salvar uma política errada dos últimos anos. Não é. E, portanto, há muito argumento errado aqui de todos os lados, mas por favor, olhem para os números e vejam que se nós temos 350 mil desempregados, não é por falta de mão de obra que de repente a economia colapsa. É se calhar porque há estímulos errados na forma das pessoas entrarem no mercado e uma oferta de trabalho que não é humana, para dizer de uma forma crua. Portanto, talvez quem está à esquerda a dizer isto devesse preocupar mais com isso, nomeadamente com essa humanidade da oferta de trabalho, e não achar que a humanidade está sempre do outro lado a dizer coisas ao contrário. Portanto, é para tentar ver se a gente tem uma discussão mais racional e não aquela discussão irracional que vem de todo lado, designadamente também, a gente sabe que há muita discussão irracional e muita coisa só de percepção, e há coisas que eu encontro nas redes sociais que todos os dias me põe os cabelos em pé, sobretudo vindas da real extrema-direita, que nem é bem o Chega, é da verdadeira extrema-direita.

Com tudo isto, a quem dás nota?

Com tudo isto, a quem dou nota? Vou dar três notas. Vou dar uma nota muito bom ao Observador. Peço desculpa se a nota é em causa própria. Vou dar um abraço ao esforço daqueles profissionais de saúde que ontem fizeram tudo, mas devem estar destroçados porque não conseguiram salvar aquela criança. E em relação a esta forma de discutir, vou dar um sete, porque assim não vamos a lado nenhum.

Há aqui muitas notas interessantes para todos os gostos. Até já boa viagem, José Manuel. Vens ter conosco aqui ao estúdio. O Luís Rosa quer olhar para o anúncio de ontem da TAP, vai ser privatizada no modelo de 49,9%. Tens algum vencedor para trazer, Luís?

Acho que o vencedor aqui é realmente quem anunciou a medida, que é o governo. Eu acho que é uma medida globalmente positiva, tem várias vantagens. Há pouco estávamos a ouvir o José Manuel Antena a dizer muitas dessas vantagens. Permite ao Estado manter uma participação muito relevante e integrar a TAP num grande grupo europeu de aviação, que é essa a tendência do mercado, como acontece com a Ibéria, que está há muitos anos num grupo com British Airways, ou a KLM holandesa, que tem um grupo com a Air France. É essa a tendência do mercado e não é possível manter a TAP isolada dessa tendência. Permite também recuperar uma parte relevante dos 3,2 mil milhões de euros que o Estado meteu na TAP. Nesta fase, provavelmente podemos estar a falar de algo acima dos mil milhões de euros. E vamos ver, esse encaixe pode ser potenciado com novas vendas na segunda ou terceira fase de privatização da TAP, que me parece que é inevitável que vai acontecer. E permite tornar a TAP uma empresa, de facto, mais competitiva, com mais investimento e com mais capacidade de fornecer o melhor serviço aos portugueses e à economia portuguesa. Do ponto de vista político, também acho que é relevante que o governo optou por não vender já a maioria do capital para conseguir o apoio do Partido Socialista, daí a reação positiva de José Luís Carneiro. Parece que houve aqui conversações com os socialistas sobre a TAP. E digo aqui uma última nota positiva, que eu acho que é uma boa notícia para Lisboa. É um pormenor que está no PowerPoint do governo. Vamos ver como é que isso se vai desenvolver, que parece que o governo quer que os terrenos do Aeroporto da Portela, pelo menos uma parte deles, sejam transformados num mega parque para a cidade de Lisboa. Isso é uma notícia muito positiva, até porque aqueles terrenos foram doados por várias famílias e com o objetivo claro de apenas ter uso aeroportuário. Portanto, esta ideia do parque da cidade parece-me uma ótima ideia. Globalmente é positiva a posição do Partido Socialista, que teve um apoio global a esta medida do governo, só tem ali um pequeno pormenor que eu acho estranho, a exigência que o PS tem do Estado obrigar o privado a devolver 3,2 mil milhões de euros que o Estado colocou na TAP e desse dinheiro ser devolvido ao Estado. E parece-me uma posição realmente incongruente com o passado do PS, que o governo de Costa nunca defendeu essa posição e até o plano de estruturação da TAP nunca previu essa possibilidade. Mas dito isto, é uma medida positiva e eu acho que vou dar uma nota de 12 a esta proposta do governo. Vamos ver como é que ela vai ser desenvolvida.

Exatamente. Agora, para já é um anúncio, apenas o 12 para a decisão que saiu do Conselho de Ministros de ontem. Ricardo, um bom anúncio?

Sim, para o governo. Mas eu estava à espera de mais, porque tinha a sensação, ou pelo menos tinha essa ideia, aparentemente errada, de que o governo queria avançar com a venda da TAP. Afinal, vamos vender um bocadinho. O controle vai continuar no Estado.

Mas só para as grandes decisões.

Sim, para as grandes decisões. Ora, as grandes decisões são, por exemplo, quando se parte o telhado, tens que ser tu a pagar o arranjo do telhado. É uma grande decisão. Para já, o governo aparentemente não avança para tudo, há aqui uma posição de prudência e pelo menos também se consegue algum consenso no Parlamento

Aparentemente, não haverá problemas em avançar com isto. Portanto, sim, é um dia bom para o governo, é uma vitória para o governo, sai vencedor disto, mas confesso que estava à espera de mais. Eu queria dar aqui uma nota muito rápida sobre o primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem estado em silêncio, pelo menos esta semana, em relação à questão da saúde, que temos tido problemas graves, nomeadamente na península de Setúbal. Ontem, por volta da hora de almoço, veio anunciar este grande negócio para o país, em mais uma declaração sem direito a perguntas. Depois as perguntas, essas ficam para os ministros mais socialistas, das finanças e o ministro das infraestruturas. Depois, os senhores ministros podem responder à pergunta. O senhor primeiro-ministro aparece só para fazer este anúncio à nação e ao mundo, urbi et orbi, quase, para dizer que avança com a privatização. Sem dar explicações. Eu confesso que tenho uma alergia a declarações sem direito a perguntas. Acho que, sobretudo, um primeiro-ministro tem de responder a perguntas, tem de se sujeitar a perguntas. É assim que se deve fazer no jogo democrático. E Luís Montenegro, o primeiro-ministro, continua com este tipo de atuação que a mim me causa alguma urticária. Mas pronto, ontem assistimos. Já vimos outros primeiros-ministros fazerem exatamente a mesma coisa. Deixavam as boas notícias para eles, os problemas para os ministros. Portanto, não é uma tática nova, mas está a acontecer com este governo. Fica esta nota.

Bruno, não sei se queres ainda falar da TAP ou também de outra reação alérgica.

Não, em relação à TAP, também me fez muita confusão esta comunicação ou forma como o governo decidiu comunicar ou anunciar o plano de privatização.

Porque o primeiro-ministro interrompe o Conselho de Ministros para vir falar aos jornalistas.

Para ir lá fora, dizer: "Pronto, está anunciado, agora vou para dentro outra vez e depois mais tarde as explicações." Não me parece que faça muito sentido.

Da política de comunicação do governo, faz.

Faz sentido do ponto de vista de comunicação, por quê? Porque ao fim do dia as pessoas não acompanham, as pessoas estão na vida delas. E ao fim do dia, o que veem? Uma declaração do primeiro-ministro a anunciar. Não veem o primeiro-ministro a dizer uma frase fora do sítio, não veem o primeiro-ministro a titubear nalguma pergunta, nada, tudo aquilo sai perfeito. Portanto, do ponto de vista de estratégia de comunicação.

Comunicação, pois, eu não sei se funciona. Parece-me estranho este tipo de comunicação em que o primeiro-ministro faz um anúncio, mas não dá mais explicações e depois as explicações são dadas mais tarde pelos ministros, mas pronto. Se eles acham que funciona, ótimo, perfeito. Pode ser que funcione. Em relação ao próprio processo de privatização da TAP, eu não sei se a palavra é prudência ou se é limitação do governo de não poder fazer as coisas, politicamente não ter margem para fazer de outra forma. Agora, o fato de não ter essa margem política para fazer de outra forma, até porque não conseguir o apoio de outros partidos para aprovar este processo, não sei se isso não condicionará em demasia o interesse dos compradores.

Tu compravas se ficasses sem a maioria? Se o dinheiro fosse teu?

Se o dinheiro fosse meu, eu não compraria e talvez os compradores.

Eu não comprava.

Os potenciais compradores não comprem.

Mas quando o telhado cair, tu não pagavas, Ricardo.

Pois, não sei.

Apesar do ministro...

Mas eu, repito, eu não percebo nada disto. Negócios, zero.

E o governo também se calhar não percebe assim tanto, mas foi garantido que a gestão fica do lado privado, o que também é estranho. Então por que não se vende logo a maioria do capital? Se a gestão vai ficar do lado privado, mas depois as grandes decisões, as decisões críticas, o governo também quer ter uma palavra. Enfim, isto parece nem carne nem peixe, vamos ver como é que sai disso. Acho que a falta de margem política condiciona muito os termos deste negócio.

Da forma como foi tomada a decisão. Queres dar nota, Bruno?

Sim, eu acho que a privatização da TAP em si é boa. O processo parece-me já um bocadinho mais complicado, mas mesmo assim acho que merece uma nota positiva, um 12.

Um 12. Ricardo?

Eu acompanho o 12. Pronto, é uma nota que safa a oral.

Portanto, passa.

Dá para uma declaração sem direito a perguntas.

Escapa bem. O Ricardo falava de reação alérgica, será isso um bom tema para descrever a relação entre José Sócrates e o jornalismo, Bruno?

Alérgica e provocada. Ou seja, aqui é uma alergia intencional.

Passiva ou agressiva?

Não, já se percebeu que José Sócrates tem uma estratégia de defesa que passa não só por aquilo que ele diz na sala de audiências e na relação que ele vai alimentando, por exemplo, com a juíza, com o Ministério Público, mas também com aquilo que se passa cá fora. José Sócrates tem uma estratégia de defesa que passa também pela forma como ele comunica com a comunicação social e, por extensão, com os portugueses. E é bom que todos os atores, todos os envolvidos neste caso, percebam isso. E, desde logo, também os jornalistas. Eu não sei se os jornalistas, neste momento, percebem exatamente que uma parte da estratégia de defesa de José Sócrates passa pela forma como se apresenta aos próprios jornalistas, como fala com eles, a posição em que coloca os jornalistas. José Sócrates, desde o início, nestas intervenções diárias, sempre que vai a tribunal Tem passado esta ideia de que os jornalistas, o jornalismo, os órgãos de comunicação social estão contra ele, estão a favor ou a defender as teses do Ministério Público. Eu creio que não cabe aos jornalistas avaliar esta posição, ou seja, avaliar quase moralmente esta posição de José Sócrates. É um direito, ele acha que sim e vai fazer o máximo, o que estiver ao seu alcance, para passar essa imagem. Mas é completamente diferente ter José Sócrates a dizer: "Os jornalistas estão a fazer o jogo do Ministério Público", e ter depois jornalistas a dizer que José Sócrates, quando está a prestar declarações, está a fazê-lo para atacar o Ministério Público e não os jornalistas. São duas dimensões totalmente distintas. José Sócrates é um cidadão, é um ex-primeiro-ministro, agora está a ser julgado, mas tem o direito, tem essa liberdade de dizer aquilo que bem lhe aprouver, que achar que serve melhor os seus interesses. Se os jornalistas, os órgãos de comunicação social acham que já nada de substancial sai daquelas declarações à saída ou à entrada do tribunal, têm todo o direito de não estar lá.

Isto tem a ver com o episódio de ontem de manhã quando Sócrates falou aos jornalistas e houve dois momentos.

Sim, eu não sei quantos é que foram, sei que houve pelo menos alguns que não quiseram ouvir mais, retiraram e deixaram de dar a palavra ou o tempo de antena, como um deles se referiu, a José Sócrates. Eu acho que isto é um erro. E não quero estar a personalizar, nem individualizar ou dizer que foi este ou aquele órgão de comunicação social.

Mas a questão é se esta pode ou não ser uma estratégia do jornalista.

Eu acho que um jornalista não pode dizer a alguém que o senhor não está aqui para atacar os jornalistas, está aqui para atacar o Ministério Público. Isto não pode acontecer. Os jornalistas e os órgãos de comunicação social têm todo o direito de dizer: "Isto não tem relevância, já não é relevante, já não contribui nada para o debate e para o esclarecimento das pessoas, portanto não vamos lá, não vamos ouvir." Estando lá a ouvir, não se pode cortar, calar José Sócrates quando ele ataca os jornalistas. Isso não pode ser um critério. O critério não pode ser se José Sócrates estiver a atacar o Ministério Público, vamos ouvi-lo. Se no meio das declarações atacar os jornalistas, cortamos. Isto é um mau serviço ao jornalismo e eu acho que até é um bom serviço a José Sócrates.

Dás nota a esta relação entre os dois?

Não vou individualizar. Vou dar aqui à relação tóxica entre o jornalismo e José Sócrates, que já é muito antiga, e neste momento este tipo de incidentes favorecem José Sócrates porque ele quer esta relação de antagonismo. Portanto, eu vou dar uma nota negativa à relação, porque beneficia claramente neste momento José Sócrates, vou dar um cinco.

Um cinco a esta relação tóxica. Luís Rosa, queres trazer também aqui o tema autárquicas? Começam a aproximar-se.

Mas eu não posso falar do Sócrates. Eu gostava de falar do Sócrates e da relação da comunicação social.

Sim, claro que é.

Se não te importares, é que eu discordo totalmente do Bruno. Não vou dizer totalmente, mas discordo em grande parte.

Então.

Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a relação tóxica não é entre o jornalismo e Sócrates. Eu acho que é o contrário. É entre Sócrates e o jornalismo. Estamos a falar de uma pessoa que tentou controlar e conseguiu controlar a comunicação social enquanto foi primeiro-ministro e quando teve o poder de uma maioria absoluta, que foi o principal promotor de uma liberdade de imprensa muito reduzida e que não era uma liberdade de imprensa, era uma imprensa controlada. Isso em primeiro lugar. Portanto, não há aqui nenhuma relação tóxica entre o jornalismo e Sócrates, é o contrário. É uma relação tóxica entre Sócrates e a liberdade de imprensa e a democracia. Isso é a primeira questão. Em segundo lugar, o que aconteceu ontem parece-me que foi uma questão bastante simples, que é Sócrates não responde às perguntas. Os jornalistas que estão a acompanhar, aqueles jornalistas que lá estavam, acompanham, a maior parte deles, processos judiciais. Quando se quer ouvir um arguido ou quando se faz perguntas a um arguido, é sobre o processo. E as perguntas que se fazem sobre o processo, nomeadamente factos processuais, imputações que são feitas pelo Ministério Público a José Sócrates ou argumentos que José Sócrates utiliza em audiência de julgamento, José Sócrates não responde às perguntas. O que José Sócrates quer, e o que sempre quis, é que os jornalistas concordem e subscrevam a 100% tudo o que Sócrates diz. É tão simples quanto isso. Quando um jornalista está a fazer perguntas a uma pessoa, essa pessoa não está a responder à pergunta e está a insultar os jornalistas, parece-me que é um exercício legítimo de critério jornalístico de acabar com o direto e passar ao estúdio, que foi isso que aconteceu com uma estação de televisão. Concordo com essa decisão, parece-me uma decisão editorial legítima. Agora, também compreendo o que o Bruno diz, de que o jornalista não pode obrigar e não tem obviamente esse direito de obrigar o entrevistado ou quem está a fazer declarações, a fazer as declarações que o jornalista quer que ele faça. Com certeza que não. Com certeza que não tem esse direito. Eu concordo com essa crítica do Bruno. Agora, repito, o que está em causa naquelas declarações é que Sócrates não responde a perguntas sobre o processo. E em segundo lugar, quer, como bom autoritário sempre foi assim, que os jornalistas subscrevam tudo o que ele diz, sendo que a maior parte das coisas que ele diz ou são Meias mentiras ou são meias verdades, ou são total mentiras, ou há uma ou outra que até é verdade. O jornalismo não tem essa ligação e não tem a obrigação de subscrever mentiras, ou meias mentiras, ou meias verdades que os declarantes ou os arguidos estão a dizer. Tem a obrigação de compromisso com a verdade.

Isso pode abrir um precedente, Luís.

Naquele momento, foi um compromisso com a verdade, tão simples quanto isso.

Luís perguntava se isto não pode, no entanto, abrir um precedente cada vez que o entrevistado diz uma mentira.

Recordo uma situação que foi muito complexa e acho que é criticável, por exemplo, na questão do Donald Trump. Podemos comparar com o Sócrates. Aliás, os dois personagens são muito parecidos, diga-se de passagem. Mas houve uma conferência de imprensa, por exemplo, do Trump, em que em relação aos resultados eleitorais, em que ele continuava a dizer que os resultados eram falsos, e várias estações de televisão americanas acabaram com o direto. Acabaram com o direto e acabaram com a emissão. Isso foi uma decisão polêmica que foi tomada na altura, foi um movimento coletivo. O que aconteceu agora, digamos que não é uma situação dessa índole e dessa grandeza, mas é uma relação que me parece que é semelhante. Será que quando uma pessoa está a dizer mentiras, nós jornalistas temos a obrigação de transmitir essas mentiras ou de fazer o contraditório? Eu acho que o que aconteceu ontem foi que estava se a tentar fazer o contraditório, como se tem feito sempre que o Sócrates fala, tende a se fazer o contraditório, e Sócrates não aceita esse contraditório. E o que se deve fazer nessa altura? Deve-se continuar a ouvir Sócrates insultar os jornalistas e continuar a insistir no contraditório ou pode-se interromper a emissão? Eu confesso que não estou a dizer que esteja uma situação de preto e branco, e compreendo algumas críticas do Bruno, mas enquanto jornalista, concordo com a decisão que uma estação de televisão tomou, que foi interromper o direto. Acho que é legítimo ter feito isso.

Se calhar é uma discussão muito para jornalistas e menos para os ouvintes, mas é importante aqui.

É uma discussão muito importante.

Eu acho também para os ouvintes, porque são eles que depois consomem o produto.

Exatamente.

Mas haveria muito mais para discutir sobre isto.

Haveria muito mais. Agora é que já não temos mesmo mais tempo, e o Venceré vai regressar na segunda edição do dia, mais logo na tarde política da Rádio Observador.