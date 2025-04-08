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Este som não engana. Esta manhã no E o Vencedor É?, damos notas aos protagonistas da atualidade, sendo que quatro deles estiveram ontem à noite frente a frente. Foi noite de debates e é neles que nos vamos focar esta terça-feira. Além do painel fixo das manhãs, 360, e do José Manuel Fernandes, está também conosco o Rui Pedro Antunes. Carla.

Luís Montenegro, Paulo Raimundo, André Ventura e Inês de Sousa Real foram estas as duas duplas dos debates que abriram ontem esta longa série das próximas semanas. Rui Pedro Antunes, e o vencedor é?

O vencedor do primeiro debate, apesar de tudo, eu acho que foi Luís Montenegro. Não foi um debate espetacular, nem para um, nem para outro. Nota alguma evolução em Paulo Raimundo relativamente há um ano, e não há um ano atrás. Porque, na verdade, o líder do PCP mostra que está um pouquinho mais preparado.

Preparado no ambiente de um estúdio de televisão e não de um confronto.

Sim, e em alguns momentos, embora ainda seja um pouco naïve em algumas situações, de "não diga isso a mim" ou "por que me está a dizer isso a mim?", faz parte do debate político. Recordo-me, por exemplo, de uma situação em que Luís Montenegro está a falar da Ucrânia já no final do debate e a certa altura diz que não está a apoiar a guerra, está a apoiar os valores democráticos e a democracia quando está a apoiar a Ucrânia. E Paulo Raimundo salta e diz: "Não diga isso a mim." Ele carrega o legado todo do PCP, mas outras pessoas também podem defender os valores da democracia. São pequenos pormenores assim um pouco naïve que Paulo Raimundo vai tendo.

Eu acho que ele já utilizou algum tipo de pequenos truques, a entrega do dossiê, por exemplo. Faz-se uma coisa ali para destabilizar, para marcar um ponto, de alguma maneira. Nem se sabe para que dossiê é aquele.

Exato. Sabemos que na página 18 está qualquer coisa sobre a concertação social.

Exato. Agora, não sei se são propostas do PCP ou se é um balanço negativo de Irene ou do governo.

Parece que tirou pelo menos 15 minutos para preparar o debate, ao contrário do que pareceu no ano passado. Ainda que creio que no ano passado um dos debates, senão o debate que correu melhor, foi mesmo com o Luís Montenegro. Foi aquele debate com Luís Montenegro à distância.

Que o Luís Montenegro merecia ter um pouco de leia mais.

Mas ainda assim achas que o Montenegro esteve melhor?

Esteve, mas estamos aqui a falar numa lógica de dar 12 a Montenegro e 10 a Paulo Raimundo, se quiseres já as notas de 0 a 20.

Dás oito ao Paulo Raimundo?

Não, 10. 10 ao Paulo Raimundo e 12 a Luís Montenegro. O Paulo Raimundo não perdeu eleitorado ali, enfrentou com as armas que tem, não é nenhum Jerónimo de Sousa e ainda lhe falta aquela. Eu acredito que ele seja uma pessoa genuína e de alguma forma consiga passar a imagem do homem pacato trabalhador, porque efetivamente é.

E pai. Falou muito do pai que se é pai.

Isso é outra coisa engraçada, que é muito pouco vulgar à esquerda, sobretudo no PCP, trazer-se qualquer aspecto da vida particular, da vida pessoal. E esta empatia de dizer: "Eu sou pai, o Luís Montenegro também é", ele colocou os dois no mesmo plano. É curioso, não é vulgar vermos alguém mais à esquerda, sobretudo do PCP.

Mas enquanto foi repetido, foi porque teve espontaneidade.

José Manuel, sim.

Eu não sei se foi a melhor estratégia. Tem um lado que de alguma forma recoloca Raimundo naquilo que era um dos trunfos do seu antecessor, que era o avôzinho. O candidato avôzinho, ele não era apenas pai, era avô. Mas tem outra questão, é que ao colocar a questão na família, para muitos portugueses torna mais compreensível o comportamento de Luís Montenegro, em vez de o tornar mais condenável.

Aquela ideia de que ele deixou a empresa aos filhos.

Claro, qualquer pai faria isso.

Portanto, qualquer pai faria isso.

É o tipo de coisa que não me parece ser o argumento certo para uma situação daquelas. É a minha intuição.

Certo. Eu acho que ele tentou puxar a questão dos filhos quando falava dos ordenados e de RS, sabe onde eu parei?

Exatamente, mas quando se insiste tanto nesse tema, que foi o início de Paulo Raimundo, eu acho que ele está a atirar um pouco ao lado, porque o próprio Partido Socialista, pelo menos há uma notícia de hoje, penso que é no Público, a dizer que o Partido Socialista vai procurar tirar o foco da campanha deste tema e colocá-lo mais nas suas propostas.

No programa eleitoral.

Inclui a sondagem que está aí sobre essa questão.

Não sei se vai consegui-lo. Mas aquilo que vimos ontem, quer deste debate, quer daquilo que, enfim, eu não assisti ao outro debate, só li as notícias e as sínteses, quer aquilo que se passou também no debate de-

Entre André Ventura e Inês de Sousa Real

...sobretudo do posicionamento de Ventura, ir muito pelo caminho apenas por um viva, não sei se vai resultar bem para quem quer degradar a posição de Montenegro e do PSD. A minha intuição neste momento, posso estar enganado, mas a minha intuição, aquilo que parece estar a ler a partir daquilo que tem saído nas sondagens, é que a não ser que surja mais qualquer coisa, não creio que o desgaste que já houve possa vir a ser maior e que isso prejudique de forma definitiva o PSD e Luís Montenegro. É a minha intuição. Paulo Raimundo repetiu um pouco o argumentário da moção de censura.

Mas não há argumentos novos, nem de um lado, nem do outro.

Nas sondagens isso mexeu pouco.

Nem para criticar, nem o Luís Montenegro para defender.

Não creio que seja a melhor estratégia de repetição ir por aqui. E por isso percebe também que Luís Montenegro não tivesse querido ir a mais debates ou tivesse querido empurrar aqueles para Nuno Melo, porque de fato, isso é um desgaste para eles.

Ó Bruno, Pedro Passos Coelho fez o mesmo em 2015. Paulo Portas fez alguns dos debates, por exemplo, fez o debate com o PCP, só que em vez de fazer com o PCP, fez com a Elisa Pelónia. Portanto, estão a repetir o que fizeram. Quando há coligações PSD e CDS, tende a acontecer isso. Nós hoje damos a Nuno Melo um valor diferente do que dávamos a Paulo Portas, naturalmente. Mas isso é outra coisa, isso é outro tema.

Só para justificar também o lado do Luís Montenegro, por que estar à frente. Porque também não sendo um debate espetacular, aquilo com que foi confrontado da Spin on Viva não trouxe nenhum dano adicional. Paulo Raimundo trazia uma frase estudada para dizer muitas vezes que era devia se ter demitido, melhor era se ter demitido, mas para as pessoas isso já caiu. Isso é do passado. Não o afeta particularmente. Em alguns momentos, Paulo Raimundo tirou pro ar algumas coisas, porque não sei o que ganhou ele. E o Luís Montenegro dizia: "Mas no quê? Diga lá." E ele nunca conseguiu.

Essa questão concreta eu acho que é talvez das melhores defesas de Luís Montenegro. Quando ele diz: "Diga lá então um ato que eu pratiquei enquanto governante em que tenha beneficiado alguma dessas empresas."

E a discussão do IRC, para ele, é a praia dele. Essa confrontação ideológica entre o PCP e o Luís Montenegro, a ele não lhe causa dor nenhuma ao primeiro-ministro.

Porque você estava a falar aqui de eleitorados que não estão na dúvida entre votar CDU ou votar PCP.

Nenhum deles perdeu eleitorado naquele ponto, parece-me.

Eu acho que tiveram os dois muito bem para aquilo que era esperado, sendo que a maior surpresa aqui foi a de Paulo Raimundo, digamos, positivamente. Porque ele o ano passado era um estreante ainda praticamente nos debates e não estava tão apto esse tipo de confrontos. Eu acho que Paulo Raimundo esteve ao nível Luís Montenegro, esteve taco a taco. Teve aqui uma imagem, uma metáfora, uma comparação que eu acho que ajudou no tema do IRC, quando ele diz: "Aquilo que vocês querem cortar no IRC paga quatro anos da rede de creches." As pessoas não sabem muitas vezes do que é que se está a falar, mas esta imagem é forte e as pessoas aí conseguem, de fato, perceber nas escolhas que os governantes têm.

O que são as opções orçamentais.

As opções orçamentais, exatamente.

Eu acho que aí foi profundamente demagógico. Por acaso, acho que houve um dos momentos em que Luís Montenegro disse que conseguiram cobrar mais IRC por causa do crescimento da economia.

Claro. Mas de qualquer maneira, nas opções orçamentais, como é que é? Prescinde-se aqui de uma receita de impostos.

E o PCP tem legado nas creches, porque conseguiu aprovar durante a geringonça.

Eu sei, e é um tema do PCP. Por outro lado, acho que no IRC também, Luís Montenegro teve uma frase que eu acho que de alguma forma pode resumir porque ele estava naquele debate. Ele não estava ali para combater com Paulo Raimundo, mas através daquela pessoa, de alguma forma também afirmar-se contra Pedro Nuno Santos, que é quando ele cola, não estando Pedro Nuno Santos naquele debate, ele diz: "Pois, o PS tem uma posição igual à vossa na questão do IRC." Paulo Raimundo reage muito a essa comparação, ele diz: "Ah, mas eles não estão cá, não quero falar disso, não venha com esse argumento." Mas basicamente, Luís Montenegro está a dizer-

Esse era o ponto que Luís Montenegro queria fazer.

Exatamente, é colar o PS, que não está presente ali, a um radicalismo, se quisermos, político e econômico, que é mais bandeira do PCP do que outra coisa.

Queres dar nota, Paulo?

Eu dou um 14 a ambos. Não acho que ninguém tenha ganho a ninguém ali. Ninguém ganhou voto ou outro. Estiveram os dois muito bem. Acho Paulo Raimundo muito melhor do que aquilo que era expectável. Luís Montenegro, neste caso, dá para as encomendas, dá para a despesa, como se costuma dizer. Tranquilamente, eu acho que estiveram os dois bem. Foi um bom debate, de alguma maneira, esclarecedor daquilo que é a visão também de cada um deles.

Esclarecedor, Bruno?

Esclarecedor, mais do que esclarecer, não haverá grandes dúvidas sobre o que um defende e o outro defende. Creio que foi sintoma, e o que é preocupante para primeiro debate, de algum cansaço. Eu, enquanto espetador, senti esse cansaço. Nós estivemos aqui o ano passado. Não passou assim tanto tempo e creio que ontem ficou visível nos dois debates, e desde logo neste inicial, esta ideia de um cansaço, de uma repetição. A novidade será a discussão do tema da Spin on Viva, mas eu acho que isso vai criar rapidamente um cansaço no eleitorado que favorece Luís Montenegro. Creio que Paulo Raimundo, claro, as expectativas eram mais baixas e em comparação com o Paulo Raimundo o ano passado, esteve melhor, por isso é que eu lhe dou uma ligeira vantagem. Eu dou-lhe um 11 em relação ao Luís Montenegro, mas Luís Montenegro também não perdeu, não vejo que tivesse sido uma derrota. Marcou aquele ponto que queria marcar, colando o PS ao PCP. No resto, passou mais ou menos incólume, não sofreu muito, não sofreu golpes que o tenham atirado ao tapete. Paulo Raimundo podia ter defendido a moção de censura que o PCP apresentou, dizendo que havia razões também políticas, de crítica política, para apresentar, que foi isso que o PCP levou-

Isso estava no dossiê.

Pois, provavelmente. E eu acho que até falhou, foi um ato um pouco falhado, não se percebeu muito bem que dossiê era aquele.

Agora queremos conhecer a página 18.

Dez oito, pronto, não se percebeu muito bem, mas de fato, eu não iria tão longe. Estava a ler um artigo hoje da Ana Sa Lopes a dizer que nasceu uma estrela em relação ao Paulo Raimundo. Acho que nasceu um político, foi um político que não se viu o ano passado e este ano, pelo menos, apareceu. Ainda que eu repita esta ideia, o ano passado um dos debates que correu melhor a Paulo Raimundo, porque é o debate mais fácil para o PCP, foi com Luís Montenegro.

Dás 11 a Paulo Raimundo e a Montenegro?

10.

Um 10.

Só muito rapidamente, Carla, deixa-me dizer isto. Na minha perspectiva, tanto João Ferreira como João Oliveira, quando substituíram, aliás, foi João Oliveira que substituiu no debate, acho eu. João Ferreira não creio, mas qualquer um dos dois.

João Ferreira fez campanha na rua e Oliveira nos debates.

João Oliveira é muito melhor do que o Paulo Raimundo nos debates, ainda assim. Ou seja, ele não é o mais bem preparado, mas o PCP tem as lógicas deles e há que respeitar. De qualquer forma, este Paulo Raimundo ainda fica a anos-luz de João Oliveira.

Vamos ter João Oliveira mais à frente aqui na hora da campanha.

Não sabia.

É uma boa pergunta para lhe fazermos.

Ele certamente dirá com humildade que o Paulo Raimundo é muito melhor do que ele, mas de qualquer das formas, não é verdade.

José Manuel, o que destacas desse debate que viste?

Eu destaco aquilo que referi. Acho que para o Raimundo, ao insistir da forma como insistiu no tema que se tinha que demitir, falou para o seu eleitorado, mas pouco mais que isso, não ganhou muito. Entrou num terreno que se for por aí, e se a campanha for em torno disso, não creio que, como eu disse, vá haver grandes mudanças naquilo que parece ser o sentido do eleitorado. E portanto, o facto de ele estar mais combativo, isto é muito uma análise de combatentes de boxe, não foi um debate que a mim me tenha entusiasmado. Os debates também têm a ver com as expectativas, as expectativas para o Raimundo eram mais baixas, portanto, como ele se deu mais alto, eu apesar de tudo, dou-lhe um 10 à tangente positiva. Acho que do lado de Montenegro, ele vai tentar fazer uma coisa que ontem não fez suficientemente, que é usar os debates com os partidos mais à esquerda, num deles vai estar Nuno Melo, não vai estar ele, para empurrar o PS para o radicalismo. E desse ponto de vista, isso foi insuficiente e portanto, eu dou-lhe uma pequena vantagem, mas fica apenas com 11.

Fica com 11. Já disseste que não viste o debate seguinte entre o Montenegro e Inês de Sousa Real.

É um 10, 11, conforme quiseres.

Sim. Sobre o outro debate, alguma nota, mesmo não o tendo visto, José Manuel?

Não, sobre o outro debate não me sinto capacitado.

Se não viste, estás numa posição, aliás, de absolutamente distanciamento e imparcialidade para comentar.

Rui Pedro, viste, dever de ofício, quem é que se deu melhor num debate com muitas interrupções?

Sim, aqui eu baixo um bocadinho a fasquia para umas notas negativas. Ligeira vantagem para André Ventura, porque ele efetivamente acaba por utilizar um tipo de estratégia que para o eleitorado dele serve. Ou seja, ele é sempre the loudest voice, a voz mais alta, e quando diz aquelas coisas, atira para o ar. Não importa se é verdade, as pessoas depois vão ver. Pode-se depois fazer os efeitos que quiserem, mas ele atira para o ar. Por exemplo, basta o PAN ter aprovado uma coisa que a proposta é logo do PAN, coisas deste gênero. Depois tinha muito bem estudado aquelas coisas do gênero: "Vocês apoiaram Miguel Albuquerque. Houve uma autarca do PAN que disse que o abate halal era mau e correram com ela". Ou seja, todas essas frases feitas de André Ventura, aquilo funciona. Agora, também não achei que fosse um debate propriamente espetacular. Eu recordo-me, por exemplo, creio que foi de um debate Francisco Rodrigues dos Santos com a Inês de Sousa Real, foi um debate muito mais vivo, porque aí havia confrontação, o CDS também é das touradas. E André Ventura aproveitou para falar dos temas dele, porque o PAN está no polo oposto do Chega em quase todos esses temas e Inês de Sousa Real, naturalmente, não se quis envolver ali num debate, mas também não conseguiu nada para sair da situação difícil em que está. E entre o deve e o haver, creio que André Ventura tem uma ligeira vantagem, mas nenhum dos dois esteve também muito bem. Eu diria André Ventura um nove, Inês de Sousa Real um oito, apenas porque aquela forma de estar de André Ventura funciona, mas deixa-me dizer uma coisa, num rol de debates em que há um primeiro-ministro, que parece que é o Luís Montenegro, que tem aquele grávidas todo, está ali o primeiro-ministro, portanto, o que ele diz pode dar uma notícia. André Ventura, com este debate do PAN, parece que estava a vê-lo outra vez no "Campeonato dos Pequeninos", a atirar assim para o ar, sem a mesma ambição.

Apesar de se dizer candidato a primeiro-ministro.

Sim.

Ele tem de encontrar esse equilíbrio, ainda apontar, por um lado, para Luís Montenegro e mostrar-se um pouco mais presidenciável, mas é um dos candidatos a primeiro-ministro e, por outro, tem de atacar o adversário que tem à frente, não pode fugir, porque o eleitorado do Chega também gosta e também pede ataques a adversários como o Bloco de Esquerda e o PAN.

Sim, eu tenho a suposta agenda woke, não é?

Sim. Não lhe perdoam se ele não atacar.

Claro, que é para empolgar a plateia. Eu concordo genericamente, parece-me estranho, com a análise do Rui Pedro, mas duas notas ao contrário. Por quê? Porque debater com André Ventura é sempre ir para um embate na lama, basicamente.

Mas ontem eu acho que até se cumpriram alguns mínimos.

Sem dúvida.

Que a Inês de Sousa Real se estava a vitimizar por ser mulher. Eu podia dizer: "Está se a vitimizar, ponto."

Ponto, claro.

Não tem mal nenhum. Já me chamaram coisas piores a mim. Está se a vitimizar. Não precisa dizer, está se a vitimizar porque é mulher. Ele aí está a apostar o voto feminino, mesmo o voto feminino da direita conservadora, etc. Ele está a maltratar as mesmas, não há forma de dizer.

Sim, mas eu acho que ele faz isso também com o eleitorado dele a alguma maneira.

Eu não seria tão otimista nisso.

Ontem acabou por ser relativamente decente dentro daquilo que nós já vimos de André Ventura. Mas não se percebeu nada. Ninguém ficou com proposta nenhuma dos partidos. Estiveram mais a falar do passado, daquilo que aprovaram ou não aprovaram neste ano do que de outra coisa.

Sim, acho que André Ventura disse, por exemplo, que teve mais iniciativas legislativas. Não teve, teve o PAN, mas algumas também são inconsequentes, isto agora é o peso.

Não, é isso. Por isso é que eles apresentam milhares depois de propostas de alteração ao orçamento de Estado, que não servem para nada, a maior parte. E eu acho que ele já recuou aqui, por exemplo, André Ventura ontem recuou naquela possibilidade ou na indisponibilidade, que era interessante que ele virou outra boleia de jogo e diz: "Agora sou eu que não quero PSD".

O nunca é nunca.

O nunca é nunca. Ontem já recuou um bocadinho, já disse: "Bom, se o Luís Montenegro vier esclarecer tudo, pode haver entendimentos

Depois é ele que decide se os esclarecimentos já chegam ou não chegam à medida de freguês. Eu lamento, mas aquela coisa de se colocar como candidato a primeiro-ministro não cola. Mas ele vai assumir a derrota se não ganhar a eleição no dia 18 de maio? Assume a derrota e diz: "Falhei os meus objetivos, não cumpri o meu objetivo, vou-me embora do partido ou ponho o lugar à disposição." Se ele é candidato a primeiro-ministro nos debates, depois também tem que assumir as consequências de não conseguir na noite das eleições. Acho que André Ventura eleva sempre a demagogia ao nível da mentira, e muitas vezes já está no terreno da mentira, da inverdade. Mesmo a forma como ele fala do caso de Luís Montenegro está para lá daquilo que os factos permitem, como é evidente.

Eu acho que até foi das partes que lhe correu bem, porque era aquilo que ele queria fazer, era aquele ataque que ele queria fazer a Luís Montenegro quando ele deu o exemplo das casas: "Eu não consigo comprar casas." E Inês Sousa Real-

"Quando cheguei a Lisboa, não consegui comprar uma casa." Chega agora ele e compra. Mas ele quer comparar a vida e a idade que ele tinha quando chegou a Lisboa e a carreira como advogado.

Mas Inês Sousa Real até se sentiu constrangida a concordar com o que André Ventura estava a dizer, e esse era o objetivo dele, atacar o adversário.

Porque isso é o campeonato dele, é expor fotos.

Era o adversário que não estava lá.

E expôs fotos.

Quando ele fala, e eu acho que aí funciona às mil maravilhas com o eleitorado do Chega, quando ele fala e repete a questão da castração química para os pedófilos, houve uma altura em que parecia estar a moderar e evitar penas de morte e castração química. Ontem voltou e isso funciona lindamente com o eleitorado, que foi aquele eleitorado que o Chega conseguiu ir resgatar à abstenção. E eu acho que é um eleitorado que precisa de André Ventura a dizer este tipo de coisas, e André Ventura conseguiu isso ontem. E é por isso que eu lhe dou uma nota ligeiramente superior. É as mesmas notas que o Rui Pedro deu. Oito a Inês Sousa Real e André Ventura um nove, porque Inês Sousa Real ontem a certa altura, apesar das interrupções, parecia estar no próprio velório político. Eu não sei se isto são os resultados das sondagens, o que indicam as sondagens, mas parece-me em perda. Parece-me haver ali um pouco um desânimo em relação até ao próprio futuro político do PAN e não esteve tão dinâmica, tão viva como noutros debates, até com André Ventura. A vantagem é que pelo menos ontem não se desceu ali a níveis de falta de decência que já se viu no passado e por isso é que também não dou uma nota tão baixa aos dois.

Um debate menos entusiasmante, pelo menos com notas mais baixas. Está feito este e o vencedor é, olhando para os debates, recordar que logo à noite há mais dois, Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua e depois André Ventura, mais uma vez aqui a repetir, desta vez com Rui Tavares. E o "Vencedor É?" regressa à tarde para a segunda edição depois das 17h30.