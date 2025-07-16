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É o programa em que analisamos e avaliamos temas e protagonistas da atualidade com recurso a notas que vão de zero a 20. Emissão hoje a cargo da Judite França e de alguém que já é bem conhecido dos nossos ouvintes, Jorge Fernandes, politólogo e membro do painel Fora do Baralho, que hoje assina um artigo em observador.pt com o título "O derradeiro teste da portugalidade".

E vamos começar precisamente por ti, Jorge Fernandes. Bem-vindo. Conta-nos lá que teste nos devemos submeter para aferir o nosso grau de portugalidade.

Olá a todos, olá Vanessa, olá Miguel, olá Judite. Eu acho que a TAP representa um belo teste da portugalidade, porque eu ainda estou por conhecer, eventualmente até podem existir, nós somos pelo menos no território nacional cerca de 10 milhões de pessoas, mas eu acho que nunca conheci nenhum português que não tivesse uma opinião muito cabal, digamos assim, uma opinião muito vincada e que acima de tudo defendesse essa opinião com bastante veemência. Eu também tenho a minha, portanto a minha portugalidade nesse caso-

É isso que faz nós portugueses, portanto, termos uma opinião sobre o que deve ser a TAP, pública ou privada?

Não é só isso.

Não é só isso, mas também.

É uma brincadeira, é uma bolacha, claro. Mas eu acho que isto faz parte do que é ser português, e agora entrando um bocadinho mais a sério, é um debate onde se convê imensos debates públicos na televisão, nos jornais, onde existe uma dimensão irracional e absolutamente intangível, que é absolutamente fascinante. A maior parte das pessoas que discutem isto, e eu também tenho essa dimensão.

Então vamos lá à tua opinião. Tu sugeres neste artigo que a privatização da TAP peca por tardia. Então não é importante termos uma companhia de bandeira com rotas definidas em função dos laços de Portugal com outros países?

Não. Sinceramente, a minha opinião é não. E eu explico isto muito rapidamente, e acho que já expliquei no artigo, mas explico aqui muito rapidamente. A ideia de uma companhia de bandeira, as companhias de bandeira nascem num contexto em que apenas os Estados tinham capacidade para criar essas companhias, porque o setor privado não tinha capacidade. Quando essas companhias foram criadas, isto era um prolongamento, era um instrumento de soberania, era um prolongamento da própria ideia de Estado, etc. Mas isto foi num contexto em que a aviação estava a surgir, eram momentos radicalmente diferentes daquilo que vemos hoje. A aviação hoje em dia é uma coisa comercial, digamos assim, é um negócio acima de tudo, e Portugal não é diferente dos outros países. Se olharmos para todos os países europeus neste momento, eu desafio alguém que me diga um país cujo Estado seja dono de uma parte maioritária da companhia. Existem países, por exemplo, a França, que o governo tem uma participação minoritária de 15 ou 20% na Air France, mas a esmagadora maioria dos países, se não todos, penso eu, as companhias são privadas, a mesma coisa nos Estados Unidos. Eu digo isso no artigo, até países pequenos, digamos assim, que era o último argumento, dizer: "Portugal é um país pequeno, poderá não haver grande interesse, etc". Até países pequenos como a Grécia ou a Irlanda, que são países que têm diásporas muito maiores que Portugal, de resto, a diáspora grega e a diáspora irlandesa são absolutamente gigantescas, muito maiores que a nossa, e também são países sem companhia de bandeira, a Irlanda ainda por cima é uma ilha, são países sem companhia de bandeira com o público, o Estado como acionista principal.

E Portugal não só mantém a maioria do capital da TAP, como mesmo com esta privatização continuará a manter. A ideia do governo, pelo menos para já, é vender só uma parcela do capital social. Estamos a falar de 49,9%, 5% para os trabalhadores, 44,9 para o investidor privado. O erro que tu apontas ao primeiro-ministro é este de não vender mais?

Não, naturalmente. Eu acho que há um erro claríssimo de não aproveitar as condições que são absolutamente ótimas neste momento, condições de mercado. Para percebermos, vamos ver. No fundo, a ideia que o governo tem é: vendemos agora isto e depois o potencial interessado, que veremos quem seja, vem comprar para ver e não há uma garantia, mas o governo tem uma expectativa muito forte, vamos colocar a coisa nestes termos, de que ao fim de um ano, dois anos ou três anos, enfim, seja lá qual for o horizonte temporal que o governo definir, que a empresa compre. Para dar um exemplo, claro que isto é um exemplo extremo. Para dar um exemplo, cerca de um mês antes da pandemia começar, o Lufthansa estava com negociações altamente avançadas para entrar no capital da TAP, e depois veio a pandemia. Claro que a pandemia é um evento, é um cisne negro que acontece, supostamente nunca deveria ter acontecido, mas pode acontecer. Mas pode haver um evento de menor magnitude, não tem que ser necessariamente uma pandemia que bloqueia o mundo todo, para fazer com que aquilo que a expectativa que o governo tem neste momento de conseguir vender com relativa facilidade dentro de dois ou três anos, o governo não imagina, o mundo está numa situação altamente volátil, a começar por um grande redesenhar das instituições internacionais, do comércio internacional, etc. Não há rigorosamente nenhum motivo objetivo para que o governo continue a manter a TAP pública neste momento. O que aconteceu foi que Luís Montenegro decidiu não pagar o custo político por se envolver numa negociação com a TAP.

Também não tem apoio político para levar por diante essa intenção, já que PS e CHEGA não aceitam a venda da maioria do capital social da transportadora.

Pronto, então o primeiro-ministro tem que colocar o ônus nesses partidos e dizer: "Bem, eu estou aqui a tentar fazer aquilo que é correto para o país", no fundo, que na opinião dele é correto para o país, naturalmente podemos debater isto. Lá está o tal debate apaixonado sobre a TAP. Mas aquilo que não pode acontecer, na minha opinião, é o primeiro-ministro à partida Tanto quanto eu sei, eu acho que o primeiro-ministro não teve discussões com o PS, até porque a liderança do PS foi eleita há uma semana, duas semanas, muito pouco tempo. O que significa, na prática, que o primeiro-ministro nem sequer teve tempo para reunir com José Luís Carneiro, que sabemos todos, é uma pessoa com uma posição ideológica muito diferente, muito mais moderada do que Pedro Nuno Santos e provavelmente estaria aberto a negociar com o PSD de uma maneira um bocadinho diferente daquilo que Pedro Nuno Santos, que tinha ideias que todos sabemos, até porque foi ministro da tutela, Pedro Nuno Santos tinha ideias muito firmes e muito concretas sobre o que fazer com a TAP. José Luís Carneiro é uma pessoa diferente. Portanto, aquilo que nós sabemos, e ninguém vai desmentir isto, é que não houve negociações de bastidores, se quisermos, entre o primeiro-ministro e o maior partido da oposição, porque o Chega, enfim, sabemos bem que é mais complicado negociar. Mas essas negociações não existiram. E mais, esta é parte da culpa do primeiro-ministro. Há uma culpa também do Partido Socialista. Depois daquilo que fez com a TAP, todas as trapalhadas que fez, o dinheiro que desperdiçou na TAP, mais uma vez, Portugal foi uma excentricidade em tudo isto. Em todos os países da Europa que eu conheça, a esmagadora maioria das companhias receberam, durante o momento da pandemia, ou uma garantia de Estado, ou um empréstimo de Estado, quer dizer, houve um esquema financeiro qualquer que garantia ao Estado a devolução e a recuperação do dinheiro dos contribuintes. Nalguns casos, por exemplo, na Alemanha, o Estado, na verdade, nem sequer chegou a meter dinheiro público na Lufthansa, o que fez foi dar uma garantia pública, a companhia foi ao mercado de capitais e endividou-se com a garantia de que se aquele empréstimo não fosse pago, o Estado alemão estava por trás a dar conforto àquilo. E o Partido Socialista, na altura, optou simplesmente por dar 3.2 mil milhões de euros à TAP. Portanto, neste momento, eu acho que a posição política e negocial do Partido Socialista era suficientemente fraca para que Montenegro tentasse forçar o partido a dar o seu acordo à privatização da TAP. Vamos supor que agora até se faz uma venda disto, dos 49,9%. Na verdade, ninguém sabe quais são as condições de vários títulos dentro de dois ou três anos ou no momento em que o governo quiser vender.

A Judite de França não quer falar do seu grau de portugalidade em função da opinião que tem sobre a TAP, mas traz a esta edição as presidenciais e o nome Judite, que tem sido apontado como possível candidato, e assim continua, por agora, apenas uma possibilidade.

É apenas uma possibilidade, porque hoje Sampaio da Nova decidiu, mais uma vez, prolongar o tabu, não se descos, como se costuma dizer, não foi um não, nem foi um sim, foi um nim. E entre os clássicos, não falo a não ser sobre, neste caso, entre aspas, a educação era o tema, que é aliás a especialidade de Sampaio da Nova, do antigo reitor de Lisboa. Deixou escapar uma frase que pode ter uma leitura, e nós sem respostas claras, também só podemos fazer leituras, não temos outra alternativa. E a frase é, e eu vou ler: "Eu nunca alimentei essa expectativa. Alguma vez me ouviram dizer alguma coisa." E é verdade, porque o próprio nada disse. Também nada afastou, é verdade, mas também nada disse. E a verdade é que nós tivemos António Vitorino a sair da corrida, depois tivemos Augusto Santos Silva a sair da corrida e todos se viraram para Sampaio da Nova. Aliás, Augusto Santos Silva deu a entender que saía, que se afastava em prol de uma candidatura que chamou agregadora, independente e forte, e que era precisamente Sampaio da Nova. Depois disso, houve um rol de socialistas que vieram anunciar o seu apoio à candidatura inexistente de Sampaio da Nova, desde Ferro Rodrigues a Vieira da Silva. No fundo, não vieram apoiar, vieram lançar, vieram pressionar Sampaio da Nova a ser candidato. E depois, além desta ala do PS, que não quer António José Seguro, o Bloco de Esquerda também assumiu que seria o seu candidato, caso avançasse. Falta o Livre, mas também não é difícil de imaginar que apoiaria Sampaio da Nova. Mas até agora eu só vi Sampaio da Nova a não fechar portas e agora, pela primeira vez, parece mais inclinado a não abrir a porta de uma candidatura a Belém, que convenhamos, não é uma tarefa fácil e Sampaio da Nova sabe-o, porque já tem uma campanha aí em cima e é difícil. E hoje vimos sacudir a responsabilidade de alimentar ou de insuflar esta hipótese de ser candidato e deitar essa responsabilidade aos outros, que não é ele, porque essa frase também responsabiliza outras pessoas subentende-se.

Sendo que um não, não sou candidato, afastaria por completo e em definitivo essa possibilidade.

Daí o nim. O que é que falta, primeiro, para dizer que não, ou o que é que falta para dizer que sim, ou o que é que falta para escolher, pura e simplesmente? Isso é uma coisa que nós não sabemos. Aquilo que sabemos é que uma candidatura e uma campanha exige muita dedicação, muito empenho, muito esforço, muito sacrifício e exige uma grande vontade. E Sampaio da Nova não me parece

Ter vontade suficiente. Mas enfim, isto é uma leitura da leitura de uma frase, porque nós não temos, de facto, mais nada a que nos possamos agarrar.

Ainda bem que temos aqui o Jorge Fernandes, politólogo, e és um especialista também em ler aqui nas entrelinhas, não que a Judite também não seja.

Mas não sou formada para isso.

Exato. Jorge, que leitura é que fazes destas parcas palavras de Sampaio da Nova hoje?

Eu tenho de dizer que chumbei à cadeira de ler entrelinhas, se é isso que me querem perguntar.

Para texto nada.

Não sei. Se tivesse que apostar, olhando para as fichas todas, diria que o Sampaio da Nova não vai concorrer, acima de tudo porque é irracional para ele. O que eu quero dizer irracional? Vamos ver, uma campanha eleitoral destas custa muito dinheiro. Basta lembrar, por exemplo, o caso de Maria de Belém em 2016, que concorreu sem o apoio oficial do Partido Socialista e ficou com problemas financeiros graves e teve que resolver.

Mas basta ter 5% para já ter acesso à subvenção.

Certo, mas eu não acho que no cenário atual, eu não acho nada líquido que uma pessoa como Nova tivesse mais de 5%, sinceramente. Assumindo que o PCP tem o candidato deles, que tem o Filipe, o Seguro, o Marques Mendes, o Almirante, mais a Joana Amaral Dias e mais alguns candidatos pequeninos, etc. Eu acho que vamos ter uma dispersão de tal maneira forte que não é impossível que o segundo candidato ou a segunda candidata fique na volta dos 10, 12%, e que passe à segunda volta com uma margem muito curta, portanto, uma votação inicial muito curta. Aliás, como é lembrar os mais esquecidos, Mário Soares em 86 passa à segunda volta com 16%. A excessiva fragmentação causa este tipo de problemas. E para além da parte financeira, Sampaio da Nova, quando ele concorreu na altura, teve o apoio, já nem me lembro se foi oficial.

Não.

Mas foi oficioso do PS.

Foi oficioso, isso foi. E neste momento, se pudéssemos pensar, as bases apoiam mais Seguro do que apoiavam Maria de Belém Roseira há quatro anos.

E não só as bases.

Há oito anos, perdão. Não, há 10. Desculpa, há 10. Foi em 2016.

Eu tenho visto muitas pessoas, e aliás, cada dia praticamente vão surgindo dois, três dirigentes do PS, dirigentes importantes e altos quadros do PS, pessoas com responsabilidades históricas, que cada vez mais estão a aparecer a apoiar António José Seguro. Portanto, eu acho que Seguro neste momento já tem uma bela parte não só do aparelho, mas também das elites do partido consigo.

Retira espaço.

Hoje foi Severiano Teixeira, já agora só esta nota.

Bom, Severiano Teixeira é um centrista no sentido mais puro da palavra. Portanto, no fundo, o que Nova teria se concorresse seria, ao contrário de 2016, em que foi quase o candidato oficioso do PS, porque António Costa também não queria chatear muito o professor Marcelo, havia uma série de coisas que todos nos recordamos, mas no fundo, Sampaio da Nova arriscar-se-ia a ser o candidato do LIVRE, do Bloco e de uma pequeníssima fação do PS, que acha que é o sangue azul do partido e que não quer de maneira nenhuma, a última coisa que deseja é ver Seguro em Belém. E portanto, acho que a probabilidade de ter uma derrota humilhante é bastante grande e portanto, especialmente para quem já concorreu a isto, digamos assim, concorrer novamente, naturalmente o seu resultado seria sempre comparado com aquele que já teve.

E seria inferior, não é?

E seria matematicamente.

Sim, superou os 20%.

Pronto, ele à altura teve 22 ou 23%.

Sim.

Portanto, neste momento, a certeza que teria o resultado pior é garantida. E neste momento, com Marques Mendes e com António José Seguro, a probabilidade de ficar ou em terceiro, ou em quarto é altíssima. Portanto, eu acho que ele neste momento tem rigorosamente zero incentivos, se olhar para a situação com uma certa frieza e esquecer um bocadinho o ego e a vaidade, etc., que todos os políticos têm. Eu nunca acreditei, de resto, naquela teoria que Sampaio da Nova em 2016 tinha, na teoria de que ele nem queria muito, houve uma vaga de fundo e os políticos eram todos eles, que eram péssimos os partidos, e ele era um homem puro que vinha da academia. Sempre foi um discurso que me irritou solenemente e altamente populista. Mas portanto, neste momento, eu acho que se ele pensar um bocadinho com racionalidade e observar o panorama em que estamos, ele não concorrerá.

Jorge, e achas que ainda há espaço? Falavas há pouco ali no espaço que corresponde ao LIVRE, ao Bloco de Esquerda, os partidos mais à esquerda do PS. Achas que ainda haverá uma candidatura presidencial que cubra essa área, esse campo ideológico?

Isso penso que sim, mas vamos ver. Esse campo ideológico, à partida, tem que apresentar candidato. E eu quando digo que tem, é porque especialmente o Bloco de Esquerda está pressionadíssimo para fazer uma prova de vida. E eu acho que há duas coisas a ter em conta sob esse ponto de vista. Em primeiro lugar, eu acho que Nova talvez fosse o único candidato para o qual LIVRE e Bloco conseguiriam convergir. Isto é, estivemos a falar de um outro candidato, eventualmente pode existir um candidato ou uma candidata, e eu não estou a ver, confesso, mas admito que possa existir alguém cujos dois partidos estivessem confortáveis em apoiar. Assumindo que Sampaio da Nova não vai concorrer a presidente, e portanto serão pessoas aí, eu penso que quer o LIVRE, quer o Bloco vão apresentar Os seus próprios candidatos, mas é com uma ambição radicalmente diferente. O LIVRE e o Bloco vão para marcar calendário e, no caso do Bloco, com uma certa urgência para mostrar que ainda está vivo e que vale mais eleitoralmente do que o pouco que teve com Mariana Mortágua nas eleições de há pouco tempo.

Mas Jorge, pode correr mal essa prova de vida.

Pode, claro. Eu acho que tem tudo para correr mal. A única grande vantagem, apesar de tudo, que estes partidos têm é que António José Seguro é um candidato PS muito centro. Isso é uma primeira coisa. E o segundo ponto é que eu acho que neste momento, com o panorama que está desenhado, e apesar de tudo, parece-me que o almirante perdeu um bocadinho de gás nos últimos meses. Veremos como é que as coisas evoluem. Eu acho que pode haver muitos eleitores de esquerda que se sintam suficientemente confortáveis com a ideia de que agora haverá duas voltas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, com a ideia de que na primeira volta podem fazer aquilo a que podemos chamar um voto expressivo, isto é, votar naquele que verdadeiramente gostam, para depois na segunda volta votarem na opção que tentará evitar a vitória daquele que menos gostam. Eu acho que nestas condições em que, apesar de tudo, a segunda volta parece muito próxima, os partidos podem apresentar um candidato e apelar a este voto sincero das pessoas à esquerda do PS e no fundo dizer: "Façam agora um voto sincero, porque depois haverá o momento em que vamos concentrar os votos à esquerda tentando derrotar o almirante ou Marques Mendes", seja lá quem for que vá ser o candidato de direita, se é que conseguimos catalogar como candidato o almirante. Mas eu acho que apesar de tudo, as condições destas presidenciais em específico, são as mais favoráveis dos últimos 20, 30 anos, porque parece haver aqui claramente uma dinâmica em que há uma segunda volta e isso liberta muito da pressão dos eleitores para fazerem um voto estratégico.

Então vamos lá às notas para encerrar este "E o Vencedor É..." e começo por este português de gema com pronúncia do norte, Jorge Fernandes. Que notas queres atribuir?

Se for uma nota a Luís Montenegro nesta matéria da TAP, um cinco. Vou assumir que a escala é de zero a 20, como na universidade. É um cinco porque claramente está a fazer as coisas mal feitas. Só leva um cinco e não leva um zero porque está a tentar privatizar a TAP e apesar de tudo, eu acho que mais vale vender alguma coisa agora do que não vender nada.

E se for a Sampaio da Nova ou ao PS, ou a quem tu quiseres?

Sampaio da Nova depende do que ele fizer. Se ele ficar quietinho, dou-lhe um 20, porque eu acho que para bem dele próprio, é melhor ficar quieto, gozar da reforma, ir fazendo umas charlas e fazendo umas lições de sapiência sobre política de educação, porque as presidenciais foi um momento que ele teve e falhou, não conseguiu e na altura Marcelo era um candidato imbatível. No fundo ele também teve, não foi azar, mas foram umas circunstâncias daquelas presidenciais que praticamente ditavam que Marcelo, uma vez apresentada a sua candidatura, iria ser eleito. Sob esse ponto de vista, acho que Nova desta vez deve resguardar-se e acho que é isso que ele vai fazer.

Judite.

Eu para esta indefinição de Sampaio da Nova dou-lhe um 10.

As notas atribuídas pela Judite de França e pelo Jorge Fernandes, que vai voltar a ouvir neste final de semana no "Fora do Baralho". Jorge, um abraço e obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença neste "E o Vencedor É..."