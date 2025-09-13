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Está no ar a edição de sábado de E o Vencedor É, com notas de zero a 20 para os temas e protagonistas que estão a marcar a atualidade. Nesta edição de sábado, nas manhãs "360" de fim de semana, junta-se a nós e com uma tarte há muito tempo prometida, a Eunice Lourenço, editora de política do Expresso, e também o Nuno Gonçalo Poças, advogado e colunista do Observador. A moderação deste E o Vencedor É é do José Rafael Lopes.

Que arranca com uma nota 20, a Eunice prometeu. Cumprido, explica-nos o que é que nos trazes aqui.

Está cumprido.

Trago uma tarte de amêndoa há muito prometida, finalmente cumprida. Saliento que Pedro Benevides não está cá neste momento, apesar de ser um grande cobrador da promessa da tarte, mesmo em situações em que eu não estava presente. Pedro Benevides, se ouvires isto, só vais mesmo ouvir, não vais provar.

A menos que ele queira passar por aqui.

Pelo que percebi, já foi informado da presença desta tarte há muito prometida. Prometido também é uma decisão, na terça-feira, por parte de André Ventura, sobre se avança ou não para as eleições presidenciais. É o primeiro tema que traz à discussão, Eunice Lourenço. André Ventura diz que não seria positivo para ele, porque pretende ser o líder da oposição e não tanto o candidato presidencial, mas se tiver de ir a jogo, vai a jogo e diz também que o Chega tem mesmo de ir a jogo. Com que carta é que deveria avançar o Chega e é Ventura o único trunfo?

Eu acho que já não há como não ser Ventura o único trunfo, até porque ele próprio colocou-se nessa situação. Há uma canção muito antiga, dos anos 60, que é "Parole, parole, parole". São palavras que Ventura vai lançando, construindo uma narrativa de grande sacrifício, mas já não há como não ser ele. Aliás, na reunião de ontem do Conselho Nacional, às tantas, diz para o partido não entrar em aventuras e não escolher candidatos que levem a um desastre em janeiro, como quem diz-

A lembrar Tanger Correia?

Eu acho que a lembrar Tanger Correia, porque nós no Expresso ainda há duas semanas publicámos no semanário um gráfico com os resultados eleitorais do Chega e de facto, o ponto mau dos últimos anos é Tanger Correia. É aquele momento em que se inverte toda a tendência de crescimento do Chega. Portanto, se o Chega quer fazer uma manifestação de força e o seu líder entende que o partido deve ir às eleições presidenciais para mostrar a sua força, de facto, como o próprio Ventura disse ontem à noite, só pode ser ele. A isso junta uma narrativa cada vez mais vincada de grande sacrifício em favor do partido, que eu acho que lhe serve como narrativa e como resposta para a crítica e para a leitura que ele sabe que existe, que é: vai Ventura porque não há mais ninguém no Chega, nem sequer na órbita do Chega, que cumpra da mesma forma. E de facto, não é bom que seja o líder do partido, que supostamente é candidato a primeiro-ministro, a ser também candidato a presidente da República, mas como sabemos, o Chega também não é um partido que tenha problemas de coerência, que tenha problemas ou pruridos em ser coerente e, portanto, tudo é possível.

Já vamos à tua nota. Para já quero ouvir também o Nuno Gonçalo Poças sobre este tema. Já contas com André Ventura no lote de candidatos a Belém ou há aqui alguma margem para um volte face?

Eu acho que é um bocadinho inevitável, com o cenário todo como se foi colocando. Ontem, daquela intervenção inicial dele, por acaso foi muito curioso, porque acho que foi das poucas intervenções iniciais no Conselho Nacional, excetuando partidos em crise, que teve direito a um longo direto em vários canais de notícias.

É o segundo partido.

É, mas a partir daquela intervenção, acho que não ficou ali grandes dúvidas. No fundo, aquela questão toda do vizinho do segundo esquerdo e não sei o quê, do segundo andar. O Chega tem esse problema, mas ao mesmo tempo não é um problema. Ou seja, é sentido como um problema, mas face a todas as incoerências, todos os avanços e recuos, todas as dificuldades que vai tendo, e talvez a grande dificuldade seja essa, precisamente o facto de não ter ninguém, não vou dizer à altura do líder, mas pelo menos uma segunda linha que tenha um impacto nacional, alguma relevância social, etc. Mas isso também não afeta grandemente e, portanto, o Chega é mais ou menos imune, ou tem sido, pelo menos, mais ou menos imune a todo esse tipo de coisas. Eu remetia aqui para o artigo que o Miguel Pinheiro escreveu hoje no Observador, que está publicado.

A recordar as eleições de Mário Soares.

Recorda as eleições de Mário Soares e talvez a conclusão seja interessante, porque no fundo aquilo a que o Ventura se arrisca é de facto caminhar de pequena derrota em pequena derrota até uma vitória final. Olhando para aquilo que nós hoje em dia sabemos, não é totalmente descabido que a segunda volta seja entre o almirante Covai e Mário Ventura

E será uma grande vitória pra André Ventura passar à segunda volta.

Passar à segunda volta é, enfim, está tudo aqui quase no segredo dos deuses, mas também pode ter uma grande derrota na segunda volta. Houve umas eleições aqui, as eleições de Jean-Marie Le Pen.

E esse resultado na segunda volta consolida a ideia de líder da oposição.

Consolida a ideia de líder da oposição e gera mais uma vez a ideia de que não foi desta, mas há de ser.

Não pode até André Ventura ficar com a ideia de que foi além, ultrapassando Marques Mendes e António José Seguro nesse cenário que estou a apontar.

Claro.

Até porque o almirante Gouveia e Melo, num cenário desses, aquilo que vai concentrar, nas palavras de André Ventura, seria todo o sistema contra ele.

Claro, e o almirante, que se apresenta um bocadinho como fora do sistema, não antissistema, mas fora do sistema, pode acabar por ser o candidato de todo o sistema. E numa segunda volta entre André Ventura e Gouveia e Melo, isso favorecerá Gouveia e Melo, que conseguirá concentrar mais votos do que com qualquer outro dos candidatos na segunda volta.

Embora eu deva dizer aqui uma coisa e vai ficar pra em janeiro, depois podem me cobrar isto se quiserem.

Olha que eu costumo ser uma tarte.

Ainda por cima eu sou alérgico a maçã.

Há vários tipos de tarte.

Mas depois podem me cobrar isto. Eu não acho que seja muito provável que numa segunda volta entre o almirante Gouveia e Melo e o André Ventura, o André Ventura tenha um resultado vergonhoso.

Isso eu também não acho.

Acho que estamos bem longe disso, desse cenário de 10% ou 15% contra uma avalanche de votos.

Longe pra já desse cenário, mas perto de conhecer a nota da Eunice para André Ventura, para a entrada de André Ventura nas presidenciais, se virá ou não acontecer.

Apesar do Benevides não ter vindo à tarte, eu mantenho a doutrina Benevides e dou um 14 a Gouveia e Melo, pela ideia de que numa segunda volta pode sair beneficiado com uma candidatura de André Ventura. Aliás, porque nós, no estudo pós-eleitoral que publicamos na semana passada no Expresso, tinha uma parte muito interessante sobre presidenciais, a partir da maneira como as pessoas votaram nas legislativas. E Gouveia e Melo é aquele que é mais transversal, ou seja, que pessoas que votaram nos mais diversos partidos nas legislativas, incluindo pessoas que votaram no Bloco de Esquerda, ponderam votar em Gouveia e Melo, enquanto que Ventura, Seguro e sobretudo Marques Mendes, têm um eleitorado muito dependente dos partidos de onde são originários.

Fica aqui pra já a nota 14 deixada pela Eunice Lourenço. Nuno, tu queres avaliar o Estado, não é só, mas vamos começar pelo Estado. Isto a propósito da emissão de cartões de cidadão a filhos de portugueses emigrados. É uma nota negativa ou positiva? Acredito que seja fácil perceber que é uma nota mais pra o negativo.

Se tivesse a correr tudo bem, a nota teria que ser positiva, mas nós nem pensaríamos nisso. Eu lembrei-me disto até porque houve alguns amigos que me falaram sobre isto recentemente. E trago isto na sequência aqui de uma intervenção numa comissão parlamentar esta semana, em que o Carlos Guimarães Pinto interveio com o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. No fundo, trouxe ali vários temas. Dois deles, pra mim, são de fato bastante relevantes. O primeiro é o fato de o Estado não saber, e continuar sem saber quantos funcionários públicos tem, a fazer o quê e quanto é que custam. Portanto, ao contrário de qualquer empresa, não tem noção sequer do seu quadro de pessoal e quantas pessoas é que estão a serviço e quantas é que não estão e quantas é que estão de baixa, etc. E depois há ali outro ponto que tinha a ver, no fundo, uma espécie de funcionalidade burocrática, e isso foi apontado por Carlos Guimarães Pinto, foi o fato de a lei proibir que o Estado peça aos cidadãos documentos que o próprio Estado já tem. Vamos imaginar aqui uma certidão de registro predial e uma caderneta predial, etc. Ou seja, há uma entidade que está a pedir vários documentos que o próprio Estado tem. A lei proíbe isso, mas de fato a resposta do ministro foi que normalmente a culpa é do sistema. Quando se vai a uma repartição, há sempre alguém que diz: "O sistema está embaixo".

Os sistemas não falam entre si.

A resposta a isto é que não é possível cumprir a lei. Portanto, neste momento temos o Estado a assumir que não consegue cumprir aquilo a que ele próprio se propõe, na sua dimensão mais administrativa ou burocrática, numa faceta em que de fato ela faz sentido numa lógica em que o Estado deve prestar determinados serviços. E eu lembrei-me, pegando aqui nisto, num episódio que me foi contado. Há aqui um caso concreto, de um casal de portugueses que está emigrado no Luxemburgo, que tem filhos, que nasceram lá, portanto, que vivem desacompanhados, que não têm família, é só um casal com filhos, não tem família próxima, e as crianças que estão lá a nascer têm neste momento uma certidão de nascimento que é passada pela comuna do Luxemburgo, e portanto, não têm cartões de cidadão, porque o Estado português não está a ser capaz de os emitir em tempo útil. Ou seja, as coisas podem demorar dois, três, quatro, cinco, nalguns casos, em países fora da União Europeia, chegam a falar-se em 18 meses de atraso. E portanto, isto atrapalha bastante a vida das pessoas, aquelas crianças, na prática Não é que lhe seja recusada, mas não lhes está a ser garantido o acesso à cidadania e à nacionalidade que devem ter. Gera-lhes alguns constrangimentos até para se deslocarem. E depois, aquilo que me era contado não é particularmente novo. Ou seja, o Instituto de Registos e Notariado não consegue sequer responder. Há uma resposta automática de e-mail.

O presidente do IRN, do Instituto de Registos e Notariado, esteve também esta semana no Parlamento e atualizou os números de pendências de pedidos de naturalização. São mais de meio milhão de pendências e um terço é relativo a processos dos judeus sefarditas, mas outro terço é pedidos de filhos de portugueses no estrangeiro.

Certo.

Portanto, há um enorme atraso em relação a esses processos.

Sim. Já agora, podia aproveitar e dar uma nota positiva ao Carlos Guimarães Pinto por ter levantado alguns problemas concretos. Às vezes, quando se discute a política, não se discute estas coisas concretas de política pública. Eu acho que isto é bastante importante.

Então duas notas.

Sim, e uma nota negativa ao Estado, naturalmente, porque eu acho que nós criámos aqui uma ideia de que o Estado presta imensas coisas aos cidadãos. Há uns dias também tinha saído da Nova School of Business and Economics, uma lista com os tipos de subsídios que eram atribuídos aos cidadãos em Portugal. É uma lista interminável, quase para tudo e mais alguma coisa.

É como a lista dos benefícios fiscais também.

Certo, mas aquilo que eu quero dizer é, embora sejam aqui duas dimensões diferentes relativamente a isso.

Já foram feitos estudos sobre como diminuir, mas depois não há efeito.

Não é isso que eu quero dizer. Relativamente ao sistema fiscal, eu acho que há um problema de complexidade muito grande. Portanto, as coisas não são claras, não são estanques, não são definidas. Sempre há muita interpretação, muitas listas de coisas e muitas exceções, etc. Mas há aqui uma dimensão que eu acho que é: o Estado presta uma série de coisas aos cidadãos, aos portugueses, e depois não é capaz de prestar aquilo para que de fato o Estado serve. E portanto, se não é o Estado a responder às necessidades da cidadania e da nacionalidade, quem é que vai responder a isto? É porque os subsídios, apesar de tudo, num país ideal, as pessoas não vão precisar dos subsídios. Nem sequer precisam dos subsídios porque ganham para isso, porque a economia produz para isso.

O país ideal tem os subsídios certos.

Não é isso que eu quero dizer. O país ideal tem os subsídios certos e as pessoas não precisam deles eternamente. Ou os subsídios são temporários, ou aqueles subsídios em concreto não fazem diferença na vida dessas pessoas.

Dessa imensa lista serão temporários.

São temporários.

600 € o subsídio de...

Mas é uma rede burocrática de apoios. Eu acho que nós já não vamos ter aqui tempo para isto, mas lendo-os todos, eu acho que nós temos de fato noção que é demasiada coisa. E o Estado depois, ao mesmo tempo, quase que se inibe das suas competências de soberania básicas. E é para isso que o Estado serve. O Estado não é uma esmola, o Estado é soberania.

Vamos então à nota. São duas, pelo que eu percebi, uma para Carlos Guimarães Pinto, que é positiva. Consegues quantificar?

Posso dar aqui um 14 ao Carlos Guimarães Pinto e vou dar um cinco ao Estado.

Ficam então aqui as notas do Nuno Gonçalo Poças. Temos ainda cinco minutinhos para olharmos para um outro tema, Carlos Moedas. Eunice, queres falar sobre o presidente da Câmara de Lisboa? Queres dar uma nota a Carlos Moedas, que se mantém a braços com uma situação muito-

Se calhar, a nota não é a Carlos Moedas.

Não será a Carlos Moedas?

Primeiro, esclarecer aqui.

Ele que continua a braços com uma situação delicada relacionada com o Elevador da Glória, que na semana passada infelizmente acabou por se acidentar.

Sim, a minha ideia é sobretudo falar da gestão política e começar por esclarecer duas coisas. Uma, responsabilidade política não é culpa objetiva. Carlos Moedas tende a confundir os conceitos. Dizer que geriu mal politicamente a situação não é o mesmo que dizer que se devia ter demitido, e eu não acho que ele se devia ter demitido. Agora, a gestão que Carlos Moedas fez de todo o processo político e comunicacional que se seguiu à tragédia do Elevador da Glória, deixa-me sinais de que se calhar o presidente da Câmara de Lisboa não tem a força de caráter e a capacidade de liderança necessárias a situações de grande dificuldade e de grande tensão. Carlos Moedas preocupou-se mais em dar entrevistas para atacar os seus adversários do que propriamente responder nos órgãos próprios da Câmara. Deixou uma reunião de Câmara para ir falar com a Ministra da Saúde e agradecer ao INEM. Tudo coisas valoráveis Ele é presidente da Câmara, a agenda dele tem de ser em função das funções que desempenha e não em função daquilo que gostaria de ser ou que ainda gostará de se candidatar.

Vamos então à nota para o "E o Vencedor É".

Vou dar um três à Alexandra Leitão por ter sido moderada na reação. É um três e não é uma nota mais alta, porque eu acho que a candidata socialista ainda tem de provar que tem capacidade para fazer melhor e para ser uma alternativa. E aproveito aqui, estendo isto um bocadinho às eleições autárquicas e dou um 14 a José Luís Carneiro, que esta manhã tem a convenção autárquica do PS e que faz propostas que eu acho que são valoráveis e claras. Por um lado, o compromisso autárquico dos candidatos, por outro, a proposta de nova lei eleitoral autárquica, que é um assunto que eu acho que deve ser discutido.

Nuno, tenho dois minutos ainda, gostava de te ouvir também sobre esta gestão política levada a cabo por Carlos Moedas.

Antes disso, só fazer aqui uma nota muito rápida relativa a esta proposta da gestão autárquica, proposta por José Luís Carneiro. É uma coisa que eu próprio defendo há muito tempo e que já esteve em discussão, até na altura, em 1975, 1976, já se discutia isto, que é a questão dos executivos monocolores e do reforço das competências das assembleias municipais.

Em 1990 teve quase para andar.

Exatamente, teve quase para acontecer e depois nunca aconteceu. Acho que isso é bastante importante e de facto é um tema que merece talvez mais discussão do que a própria gestão política do Carlos Moedas. Eu tenho dito desde o início desta história do acidente, tenho dito várias vezes que estava a achar que se estava a falar muito daquilo que estava a acontecer. Até foram lançadas muitas suspeitas desde o início, fizeram-se muitas perguntas, que é óbvio e evidente que se devem fazer essas perguntas, até para tentar perceber o que é que aconteceu, mas ao mesmo tempo que, no fundo, também se devia dar tempo para perceber, de facto, o que é que tinha acontecido e quem é que eventualmente podia ter responsabilidades sobre isso. Eu acho, desde a primeira hora, que isso foi uma espécie de pulverização de responsabilidade, que depois acabou toda em cima do Carlos Moedas. Não quer dizer que ele não a tenha ou não a possa vir a ter, mas nós aqui praticamente a um ritmo de quase dois em dois dias, vamos tendo mais novidades sobre aquilo que aconteceu. E, portanto, agora sabemos que aquele acidente de 2018 não teve um relatório, que não se sabe nada sobre aquilo. Agora houve aquela capa dos Preços ontem, final, a dizer que aquele cabo tinha sido substituído por plástico ou qualquer coisa assim do género.

Um cabo de aço na esma, mas com interior de plástico.

Sim, com interior de plástico. Portanto, estas coisas todas, obviamente, deixam-nos perguntas, mas de facto é preciso nós esperarmos pelo final disto. E aquilo que me incomoda, no final do dia, é se as autárquicas em Lisboa vão ser transformadas num plebiscito à gestão política de Carlos Moedas ou se de facto há dois ou mais programas políticos para quatro anos para a gestão da cidade. É isso que me interessa. Não me interessa saber quem é que geriu melhor ou pior a questão do cabo e em função disso decidir se ele merece ou não ser presidente de câmara e ganhar eleições. Há aqui uma responsabilidade coletiva nisto. As eleições autárquicas não servem para decidir quem é que geriu melhor ou pior isto.

Estou muito expectante do frente a frente de segunda-feira, porque eu acho que dará um sinal sobre se a discussão vai afunilar ou vai alargar.

Se metade da discussão for o cabo, é uma tragédia, a sério.

É uma situação para acompanharmos com toda a atenção esse grande debate. Nuno Gonçalves Poças, Eunice Lourenço, muito obrigado aos dois por terem vindo, por terem participado nesta edição de hoje de "E o Vencedor É". Eunice, obrigado também pela tarte. O Pedro Benovides infelizmente não vai ter de provar, mas a verdade é que encontro com o destino.

Fomos trocados por uma tarte de pistácio.

Sim.

E ele está na TVI.

Está na TVI neste momento a fazer uma tarte de pistácio. Acabou agora, está a provar. Está com boa cara o Pedro Benovides.

Da próxima ele tem que trazer uma tarte de pistácio.

Pronto, fica aqui agora, depois da tarte de amêndoa, a tarte de pistácio. Nuno Gonçalves Poças, Eunice Lourenço, muito obrigado pelo resto do fim de semana. Foi um gosto.