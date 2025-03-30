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Não se pode encarar ser uma cara bonita como uma coisa má. Eu tenho perfeita consciência, mais do que toda a gente, do que eu sou, o que eu valho, o que eu preciso de limar, as arestas que eu preciso de limar para me tornar melhor. Eu sou meu principal crítico e da mesma maneira que faço o exercício de não me deixar absorver negativamente por algumas críticas que eu sinta que vêm com alguma maldade ou malícia. Eu tento me manter sempre no mesmo registro, passo um bocadinho ao lado. É importante a opinião das pessoas deste meio, claro que é, mas a minha é sempre mais importante.

É desde 2009 que vive muitas vidas e veste a pele de muitos personagens. Ao longo dos anos desempenhou papéis distintos, deixando para trás a ideia de ser um jovem promessa nacional para se elevar ao patamar dos grandes atores. Hoje vive uma das fases mais bonitas da sua vida, é pai, vai casar em breve e acredita que está no caminho certo para alcançar aquilo que todos andamos aqui à procura: a felicidade. É o narrador do novo podcast Plus do Observador, "O Misterioso Engenheiro Jardim". Estamos com o Lourenço Ortigão em "40 Minutos". Seja muito bem-vindo aqui ao Observador.

Seja muito bem-vindo, Lourenço. Como estás?

Essa introdução, já me deixaste aqui.

Já sem palavras. Não é esse o objetivo. Estás em casa, já disseste aqui várias vezes, sentes-te muito em casa aqui no Observador. Nesta introdução que tu falavas, não falamos da tua paixão pela cozinha, o adepto ferranho do Benfica que tu és, pode ser que ainda seja motivo de conversa, mas isso também são coisas que tu fazes questão de mostrar no teu dia a dia, não é? Sim. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite. Viemos aqui falar de uma coisa que me deu muito prazer fazer. Mas falando destes pontos que me deste agora. A cozinha realmente faz parte de mim e eu não consigo escondê-lo. E eu acho que apesar de ser uma pessoa, considero-me discreto. Não falo propriamente da minha vida toda hora, o que eu faço ou deixo de fazer no meu dia a dia, mas sou transparente e a cozinha é uma grande parte do meu dia a dia. Acaba por se perceber, também pelas marcas pelo qual me associou, que tenho um gosto pela cozinha. A questão do Benfica é um tema também, porque eu durante muito tempo achei que não me devia pronunciar em relação ao meu clube. Equiparava um bocadinho à questão política. Hoje, não. Hoje acho que é óbvio, eu vou aos jogos do Benfica.

Fazes questão de partilhar momentos também.

Sim, eu faço questão de partilhar a minha verdade, que é: eu gosto do Benfica, mas gosto de futebol e gosto de tudo que é português. Genuinamente, eu não sei o que os outros pensam em relação a isto, muitos não concordam comigo, mas eu genuinamente tudo que não seja no âmbito nacional, clubes portugueses. E quando não se fala de clubes portugueses, jogadores, figuras, treinadores, o que for, portugueses. Sou um confesso apreciador de tudo que é português e que vinha lá fora. Sou incapaz de virar as costas a alguém que leva o nome do nosso país a outros patamares, seja que desporto for. E tenho mesmo orgulho nisso. Os clubes portugueses pra mim estão sempre em primeiro lugar. Não sou anti nada. Sou a favor de Portugal e dos clubes portugueses e dentro de Portugal, obviamente, sempre o meu Benfica.

O Benfica tem um lugar especial.

Sempre.

Lourenço, vamos olhar para um dos motivos que te traz aqui ao nosso "40 Minutos", "O Misterioso Engenheiro Jardim". É assim o nome do novo podcast Plus do Observador. Conta a história de Jorge Jardim, um agente secreto que parecia ser um simples homem de negócios. Ainda assim, liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país, foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Lourenço, tu és a voz que nos conduz e nos dá a conhecer esta história. Quando começaste a ler, ficaste surpreendido com a história que estavas a contar? Era algo que já conhecias? E o que já conhecias e que ideia tinhas do enredo?

Antes de mais, fui a voz, mas não com esta voz que estou a usar agora. Porque infelizmente não estava bem.

Disclaimer: o Lourenço está doente.

Pois, acho que dava pra perceber. Eu acredito no destino e acredito que as coisas acontecem por um motivo. Esta história cruzou-se comigo e tem toda a lógica, a minha mãe é natural de Moçambique. Jorge Jardim tem uma história, obviamente na altura do Estado Novo, ligada a Portugal e Moçambique, onde ele esteve tantos anos infiltrado e com tantas missões e noutros países de África, principalmente. Mas a família Jardim tem ali alguma ligação com a minha família, porque se conheciam de alguma maneira. Então a minha mãe sabe quem é Jorge Jardim, minha avó que ainda está viva também, e havia coisas que eu ia pra casa, que falava com a minha família e que me iam dizendo, e acho alguma graça.

Ou seja, ias recebendo, de certa forma, algumas informações, spoilers, quase.

Sim, alguns spoilers e coisas que também não estão na história, porque é assim que tem que ser, há coisas que se guardaram. Mas aqui contamos em seis episódios a vida de Jorge Jardim, mas uma família onde há 10 filhas e 3 filhos, sendo que uma das filhas é adotada, mas são 13. Naturalmente que isso também traz muitas outras histórias. E é interessante, porque eu ia tendo outras mini histórias dentro da história de Jorge Jardim, que me fizeram mergulhar na história de outra maneira neste podcast que eu fiz. Inclusive, até vou partilhar isto este fim de semana Em Barcelona. Por acaso o Benfica jogou lá nesse dia. E almocei com uma pessoa que me disse que era casado com a Rosarinho Jardim, uma das irmãs Jardim, que infelizmente depois tirou a sua própria vida, e contou mais algumas coisas. Nem a pessoa sabia que eu ia fazer este podcast, mas surgiu em conversa de mesa contar mais algumas coisas. Por isso, eu neste momento sinto que sei algumas coisas da vida de Jorge Jardim, além daquilo que eu li. E o que eu li é impressionante, de facto. É impressionante a história de vida dele, as missões que ele operou. Eu queria mesmo que as pessoas ouvissem, porque é incrível. E a parte curiosa disto é que não está propriamente nos livros, porque realmente eram missões secretas. Ele tinha uma função, era oficiosa, não se sabia muito bem. Sabia-se que era uma figura importante, mas não que tinha este poder todo. E depois, a determinada altura, até acaba por se tornar uma persona non grata, porque determinadas pessoas que vão ganhando poder sabem o real poder submerso de Jorge Jardim e a coisa vira o contrário. Então é realmente interessante e eu fico muito contente por ter feito este projecto aqui com o Observador.

Tu és actor, tens muito presente a componente visual, ou seja, as pessoas veem-te, ouvem-te. Como é que este desafio de ser só a voz te desafiou? Como é que foi processar isto tudo e fazer aqui uma mudança de chip? Tem de haver.

Totalmente. É provavelmente dos maiores desafios inesperados que eu tive. Digo inesperados porque eu achei que ia ser algo um pouco mais dentro da minha praia, digamos assim, mas realmente foi um grande desafio e eu não estava psicologicamente preparado para um desafio tão grande. Eu já fiz locuções, já fiz dobragens, já fiz personagens em cinema, em filmes animados. Não tinha a noção que contar uma história dava tanto trabalho. Não tinha a noção. E se calhar dos dias todos que eu gravei aqui-

Está a ser uma ligeira gravação, que tu explicaste precisamente a história no teaser do podcast.

Pronto, mas 99% é só voz e eu acho que houve pelo menos um ou dois dias que foi literalmente pro lixo, porque eles depois diziam: "Ok, foi bom, agora temos que repetir isto. Amanhã voltas." E foi um enorme desafio.

Quando surgiu o convite, foi um sim imediato ou ainda tiveste que pensar se estavas preparado ou não para aceitar este desafio?

Não, foi um sim imediato. Foi um sim imediato porque achei muito interessante. Eu já fiz alguma pesquisa aqui dos Podcast+ e estive a ouvir os outros e acho muito interessante. Ainda por cima, isto conta, porque para mim, um dos fatores que acho que é preciso ter em conta é quem é que faz este tipo de podcast. Porque para mim, isso cria-me um barómetro também. E todas as pessoas que vocês escolheram foram realmente escolhidas a dedo aqui. E pessoas que eu admiro muito, todas elas. A própria sonoplastia, quem escolheram para fazer as músicas aqui, os HMB.

Os HMB fazem parte da banda sonora e que também vão passar aqui pelo "40 Minutos", lembrei.

Ah, é? Ok, boa. Adoro. Acho que não podia ser mais lisonjeiro para mim fazer isto. Depois, quando soube a história, mais ainda. Tive mais certezas, mas não houve um momento que eu considerasse não o fazer. Isto tinha só a ver com questões de timing. E o timing foi bom, porque eu tinha acabado projeto há pouco tempo e a partir do momento em que existe essa minha disponibilidade de agenda, eu-

Entregaste de cabeça.

Entreguei de cabeça e de voz.

Sim, neste caso, até o mais pertinente. Exatamente. E já podemos ouvir então no misterioso Engenheiro Jardim, novo Podcast+ do Observador. Ainda vamos falar dele aqui mais à frente, mas aqui no nosso "Em 40 Minutos", nós também gostamos de conhecer as pessoas.

Queres conhecer a voz por trás da voz.

Exato, as pessoas que vêm aqui, que se predispõem. Vamos conhecer a tua história, no fundo. Vamos conhecer as tuas origens. Tu nasceste em Lisboa, cresceste em Sintra, Estoril e Cascais. Olhando para ti, eu diria que foste alguém que deste muito trabalho aos teus pais, ou estou enganado?

Olha, eu acho que fui um excelente filho. Sou o mais novo e com isso também acabei por ser o mais livre. Se calhar, o que quebrei mais barreiras lá em casa. Porque os meus irmãos são ainda hoje um pouco mais conservadores do que eu e menos desafiantes para os meus pais.

Eras mais rebelde.

Sim, mas um rebelde consciente. Sabes que eu tenho uma métrica.

Rebelde consciente é bom.

Se calhar um dia vêm aqui os meus pais e confirmam ou não. Mas eu sou contra mentiras, odeio mentiras. Então eu quando desafiava algum padrão em minha casa, eu dizia sempre a verdade, seja "hoje posso dormir fora porque..." e eu dizia o motivo real, seja o que fosse. E isso deu-me muita credibilidade em casa. Então os meus pais tiveram de lidar muitas vezes com frases chocantes. Sei lá. "Vou dormir fora com uma namorada", o que for. Não tens idade para isso, os teus irmãos não te fizeram isso com a tua idade. É verdade, mas eu posso também mentir e dizer que vou com um amigo, agora vamos escolher. E este confronto de verdade com os meus pais.

Ganhaste mais batalhas ou perdeste mais batalhas à conta da honestidade? Acho que eles até às vezes questionavam se calhar se era mesmo verdade, não?

Não, eu acho que ganhei, porque houve batalhas que eu sabia que ia perder, mas eu procurava abrir a mentalidade para depois um dia ganhar. Isto não é uma guerra, não se pode dizer que perdi batalhas pra ganhar a guerra. Mas houve momentos que eu sabia que estava a confrontar os meus pais com coisas que pra eles não faziam sentido, que os meus irmãos não tiveram que fazer, mas eu sabia que aquele não, amanhã era um não com um bocadinho de sim, e se calhar cinco ou seis vezes depois já era um sim. Porque eu realmente sempre fui muito de dizer a verdade. E então eu não me considero rebelde por isso, porque é verdade que eu abri muito a mentalidade lá em casa com os meus pais, mas também é verdade que foi sempre com base na verdade e não em fazer esquemas ou mentir.

Daí o rebelde consciente.

Não sei se é o termo certo, mas é um bocado isto. Era reguila, pronto.

E onde é que arranjavas tempo? É que os teus pais te inscreveram em praticamente tudo que era atividades: ginástica acrobática, ténis, rugby, futebol e ainda golfe. Como é que o miúdo tão energético estava tanto de tudo isto? Tanto golfe, que parece um desporto mais calmo. Como é que depois isto tudo se transforma?

Os meus pais tinham uma regra comigo e com os meus irmãos, que era: nós educar, educamos-vos em casa. Então as escolas, nós andámos sempre em escolas públicas, os meus pais investiam em desporto. O dinheiro que investiam em nós era pra fazer desporto. E com isso eu fiz vários desportos como federado. O golfe foi o desporto que eu escolhi pra seguir e joguei mesmo muito bem, até entrar na faculdade.

Vi muitas coisas tuas sobre golfe na pesquisa pra este "Em 40 Minutos".

Olha, eu joguei, tive a oportunidade, podia ter feito carreira de golfe.

Sim?

De golfista, sim. Inclusive ainda ontem foi um grande amigo meu, que é o nosso melhor jogador português, o Ricardo Melo Gouveia, veio cá a Portugal ontem, este fim de semana estivemos. Ainda hoje tenho relação com as pessoas que jogam profissionalmente. Eu não quis, porque ganhei uma bolsa de estudo nos Estados Unidos na altura de entrar na faculdade e quis mudar de vida, não quis ir. Mas podia ter seguido carreira por aí. Não quis, talvez porque tenha começado muito cedo e perdi um bocadinho ali da juventude, mas realmente joguei ténis, fiz rugby, ginástica acrobática, judo, fiz uma série de desportos federados e os meus pais diziam isso: "Olha, vocês façam o máximo de desportos que puderem e depois escolham o que vocês mais gostam". E eles investiam mesmo nisso, o que podiam era pra desporto.

É algo que traz também alguma disciplina e regras, não é?

Sim.

Todos os desportos são diferentes e acabam por nos ensinar filosofias diferentes.

O golfe é um desporto muito exigente de cabeça, mesmo muito exigente. Pra jogar como hobby é uma coisa, jogar profissionalmente é outra. Há outros desportos que eu admiro muito. O rugby, por exemplo.

Preferes individuais ou em equipa?

Eu prefiro desportos individuais. Mas considero que há desportos de equipa que valorizam muito o crescimento de um jovem. O rugby acho que é um desses desportos, que promove muito o espírito de entreajuda, anula-se um bocadinho a questão da vitimização, não existe tanto ali.

Nós temos se calhar uma visão muito enviesada do rugby, que é um desporto muito violento, mas é precisamente, às vezes, o contrário.

É. É um desporto de cavalheiros. Há uma expressão que menospreza outro desporto, eu não vou trazê-la pra aqui, mas que diz que é jogado por gentlemen, o rugby. E é, por acaso é um desporto que eu admiro bastante nesse aspecto. Mas eu sou mais de desportos individuais. Gosto muito, porque posso contar comigo e só comigo. É verdade, foi assim. Mas lá está, eu joguei, depois a determinada altura fui pra faculdade.

Estudar gestão.

Estudar gestão, pois é.

E depois houve lá qualquer coisa, uma coisa chamada Morangos com Açúcar, que te trocou as voltas.

É verdade.

E fizeste uma pausa, não foi? O curso ficou ali interrompido, não foi?

Sim, eu estava a entrar no terceiro ano da faculdade e surgiu um casting pros Morangos com Açúcar, ali no início das férias de verão.

Já sabias do fenômeno que era os Morangos com Açúcar, ou seja, não era as primeiras temporadas?

Sim, já era pra sétima.

Sétima, exatamente.

E acontece que fiquei com o casting e na altura eu lembro-me que quando me ligaram, foi o Paulo Sousa Costa. Quando ligou a dizer que tinha ficado com o casting, eu disse: "Mas eu não disse que queria". E ele: "Mas por que foste ao casting?" Eu disse: "Fui ao casting porque me começaste a pedir ao casting".

Na desportiva, quase.

Na desportiva, sim. E fiquei. Não era nem o mais talentoso, nem o mais nada que estava ali, porque não tinha experiência nenhuma. Lembro-me que fiz o casting e fiquei a ver os outros castings. Eu perguntei se podia observar e fiquei mesmo a admirar os outros, que tocavam melhor, cantavam melhor do que eu.

Porque o teu tinha toda essa especificidade, que era a questão do canto, da dança, ou seja, era tudo pra além da representação.

Eles encontraram em mim uma figura ali, mas realmente havia ali pessoas talentosas, ou numa coisa, ou noutra. Mas pro conjunto, eles acharam que era eu. E tinha essa vertente, inspirada no High School Musical, na altura.

Sim, é verdade. E no Glee também, que também tinha essa componente muito musical.

No Glee, na altura tava na berra. Engraçado, mudou um bocadinho, mas sim, tava um bocadinho na berra. Houve a altura dos vampiros, houve uma alteração também dos vampiros, depois virou pra esta questão das musicais e eu fiz parte disso com os Morangos. E lembro que mais tarde disse aos meus pais: "Olha, fui a um casting", nem tinha dito nada. E a minha mãe disse sim, meu pai disse nem pensar. E eu disse: "Então se calhar não vou fazer". Considerámos todos que podia fazer ali um ano sabático na minha vida, que não me fazia mal, eu nunca tinha perdido nenhum ano Dediquei-me aos Morangos com Açúcar, assinei um contrato com a TVI de três anos na altura e decidi conciliar. Depois voltei a fazer faculdade enquanto fui fazer teatro, fui estudar para a ACT aos fins de semana, enquanto fazia novela e faculdade também, fazia as três coisas. E andei assim, depois fui estudando sempre para fora e trabalhando bastante.

E temos aqui um ator que hoje, basicamente foi tudo dito na introdução, que passou a ser de uma jovem promessa para um dos atores mais conhecidos e consagrados em Portugal da sua geração, Lourenço Ortigão. Vamos só fazer aqui uma curta pausa para as notícias e já voltamos porque ainda temos muito para falar contigo. Até já. Estamos de regresso em "40 Minutos" com Lourenço Ortigão. Estás em casa, já dissemos isto várias vezes e nota-se que gostas muito de estar aqui e és muito bem tratado pelas pessoas que fazem questão de vir aqui e até pedem fotografias. Isto é o máximo.

Não, eu tenho de agradecer. Isto faz toda a diferença, é que eu entro aqui e já trato as pessoas pelo nome, já vou buscar o meu cafezinho, já estou aqui em casa, se for de manhã, vou buscar ali uma maçã ou uma banana.

Exato. Temos fruta também, recebemos várias vezes por semana. Entretanto, estávamos aqui a falar no final desta primeira parte dos Morangos com Açúcar, e eu queria te perguntar, quando por acaso apanhas imagens tuas de alguns projetos, que entretanto já são um bocadinho antigos, não é que tu sejas velho, porque não és velho, tens 35 anos, mas quando apanhas imagens de alguns trabalhos passados, Morangos com Açúcar, Única Mulher, podia dizer muitos outros, ficas ali para avaliares a tua performance ou és daquelas pessoas que: "ah, está bem, mudo de canal".

Depende do projeto. Eu tenho de ser sincero, obviamente que os Morangos com Açúcar, eu fiz os Morangos com Açúcar, não tinha um dia de formação, eu nem sequer fiz parte dos workshops, porque aquilo, o que aconteceu nos Morangos com Açúcar foi uma coisa rara. Eles tinham feito workshops durante dois, três meses para prepararem o elenco para a gravação dos Morangos com Açúcar, faltava o protagonista. E de repente aconteceu que encontraram quem eles acharam que tinha o perfil para ser o protagonista e começou a gravar, do nada. Isto foi tão inesperado que os meus amigos nem sabiam que eu ia fazer os Morangos com Açúcar, só me viram no ar quando estreou.

E na altura também a questão das redes sociais, era Facebook na altura, não é?

Eu acho que nem havia, se não me engano. Não me lembro. Talvez 2009 começou, mas eu acho que nem havia. Hi5? Não.

Por aí, se calhar.

Havia o Messenger, mas eu não me lembro. E os Morangos com Açúcar eram tão intensos que nós não conseguíamos comunicar correio. Eu só tinha aos domingos e ia. E então foi assim, obviamente, quando se vê, quando eu vejo as minhas cenas de Morangos com Açúcar, além da falta de técnica, a falta de tempo para preparar as cenas, eu sofro um bocadinho a ver, não vos vou mentir, mas abraço, porque fez parte da minha vida.

Sim, faz parte do teu crescimento. E já saíste dessa caixinha dos Morangos com Açúcar, muitas vezes há atores que depois acabam por "'ah, sim, aquele rapaz ou rapariga que fez os Morangos com Açúcar". Sentes que já ultrapassaste e já saíste dessa caixa?

Já, mas é engraçado, porque os Morangos com Açúcar voltam sempre ao de cima, porque sempre que são repostos, as pessoas vibram outra vez. Agora estamos nessa fase. Eu não sei dizer se está a passar.

Eu também não te sei dizer, mas sei que já vi ainda há pouco tempo. Estava a passar a tua temporada.

É isso. E eles estão sempre a repor. Eu acho que é as temporadas que mais sucesso tiveram, ou é em loop, ou provavelmente as que mais sucesso tiveram, a nossa foi uma delas. Então sou muitas vezes ainda abordado por causa dos Morangos com Açúcar, mas é engraçado que é às vezes por miúdos de 10 anos, que ainda estão a ver a nossa temporada. Eu tenho um grande amigo meu que fez os Morangos com Açúcar comigo, que é o Nuno Martins, que era o Flash. E o Flash, acabei de falar com ele lá fora, eu falo com ele três vezes por dia, provavelmente, hoje. Está sempre presente no meu dia a dia, na minha vida, um grande amigo meu. E muitas vezes eu ligo-lhe em videochamada, mando-lhe aquela mensagem, eu vou te ligar, porque aparecem-me fãs, que digo: "És fã também do Flash, não és?" E as pessoas viram ainda, ele fez pouca coisa depois disso e vibram muito com ele ainda. Eu acho isso interessante, porque é mesmo intemporal aquilo. Pelo menos estes 15 anos que passaram, continua a dar certo.

Continua muito presente e quando pensamos em ti, se calhar das primeiras coisas que pensamos é os Morangos com Açúcar. Mas isso prova também do sucesso da temporada que foi e do trabalho que foi feito por todos.

Eu acho que foi isso mesmo, aquilo foi na musse, quer dizer, foi a questão de ser um musical. Isto é uma opinião, vale o que vale, mas eu acho que a nossa juventude, que é reproduzida nos Morangos com Açúcar, acaba por, não quero ser polémico nem dizer nada fora do comum, mas acho que é mais interessante do que hoje, porque nós não tínhamos tantas distrações. Aquilo que nós fazíamos lá, que agora parece que foi noutro mundo, era o real naquela época. Não havia tantos telemóveis, redes sociais, não havia WhatsApp, não havia Instagram.

Não estávamos tão ligados a ecrãs.

Sim, e nós pagávamos, não sei a vossa idade, mas se calhar temos parecidas, nós pagávamos para mandar uma mensagem.

Exato.

Cada mensagem era escrita com detalhe ali. Hoje, WhatsApp, internet ilimitado toda a gente tem. Não é tão interessante transformar isso numa série juvenil. E naquela época, estes miúdos, se calhar agora que veem, parece que estão a ver uma coisa de há 30 anos, mas realmente foi só há 15 anos e era assim. E eu acho que isso também impacta mais, porque realmente foi interessante a nossa juventude e está tudo ali reproduzido nos "Moninhos com Açúcar".

Lourenço Ortigão, com certeza que tu ouviste esta frase muito ao longo da tua vida e quando começaste nesta carreira de ator, és muitas vezes apelidado de cara bonita. É a pergunta que eu te quero fazer: este elogio pode ser encarado como um elogio ou há sempre algo por trás quando alguém diz isto, e também depende da pessoa que o diz, de certa forma tirar mérito ao esforço, àquilo que tu fazes e ao caminho que tu fizeste até chegar aqui? Porque muitas vezes isto acontece, cara bonita no sentido de só está ali porque é uma cara bonita.

Tu começaste por dizer bem, tu disseste isto é um elogio, e portanto, tu disseste isso é um elogio que te fazem, e eu gosto de ver as coisas assim. Não se pode encarar ser uma cara bonita como uma coisa má.

Claro.

Eu tenho perfeita consciência, mais do que toda a gente, do que é que eu sou, o que é que eu valho, o que é que eu preciso de limar, as arestas que eu preciso de limar para me tornar melhor. Eu sou o meu principal crítico. E da mesma maneira que eu não levanto os pés do chão com coisas que me possam dizer, então elogioso, da mesma maneira que me mantenho com os pés no chão, eu também faço o exercício de não me deixar absorver negativamente por algumas críticas que eu sinta que vêm com alguma maldade ou malícia. Então eu tento me manter sempre no mesmo registo. Passo um bocadinho ao lado. É importante a opinião das pessoas deste meio, claro que é, mas a minha é sempre mais importante. E eu sei o que é que eu sou e sei o trabalho que eu faço, sei as minhas capacidades e eu tenho feito várias vezes exercícios exatamente para me explorar e para perceber o que é que eu sou. Vou dar exemplo. Eu estudei teatro no Brasil, por exemplo, na Escola das Artes das Laranjeiras. É uma escola difícil e nos Estados Unidos, por exemplo, na Stella Adler. Eu sei o que é que eu fiz lá, os exercícios que fiz, de pessoas que não tinham nenhum tipo de imagem em relação a mim, nenhum tipo de imagem pré-concebida. Muitas vezes eu não dizia sequer que era um ator com experiência ou conhecido no meu país. E eu sei o feedback que tenho de pessoas credíveis na área, que estão isentas de preconceitos, para cima ou para baixo. E isso para mim, o fato de ter viajado tanto e estudado fora, deu-me muita bagagem nesse aspecto.

Eu vou insistir num dos temas que estavas a falar agora, que é: o mundo da representação é extremamente competitivo. Já passaste pelo Brasil, pelos Estados Unidos, em Portugal tens plena noção de que existe competição, porque há muitos atores, há muitas gerações de atores. O que é que distingue a ti, Lourenço Ortigão? Quem trabalha contigo, o que é que pode esperar?

É uma boa pergunta para fazer a quem trabalha comigo. Pronto, eu estou aqui a falar sobre mim, claro. Primeiro, acredito que sou mesmo bom colega, porque a minha base e o meu fundo é bom. Eu não tenho nenhum tipo de intenção ou de passar por cima ou de ver alguém a não brilhar para eu brilhar. Há uma técnica que eu uso muito na vida como uma metáfora de intenção, que é a técnica da mona. Não sei se vocês já ouviram. É até inventada por mim.

Podes explicar.

As pessoas que fazem a mona para ficar com a cabeça de fora. Existe muito isto. Há pessoas que menosprezam outros ou criticam os outros de forma a ficarem por cima. Chamo-lhe a mona, porque puxar os outros para baixo.

Ah, a mona de cabeça.

A mona.

Sim, de empurrar a cabeça para baixo.

E eu vejo muita gente a fazê-lo.

Mas vês isso no mundo da representação, é uma coisa com a qual tu já lidaste diretamente?

Já. Vejo muito na minha área, mas vejo muito no mundo. Vejo muito no mundo mesmo. E eu acho que isso é completamente errado. Acho que isso é uma batota na vida, nós acharmos mal dos outros para acharmos bem de nós. Eu vivo bem com o bem dos outros. E eu acho que como colega, eu acredito mesmo que seja bom colega. Não estou a ver alguém que possa dizer de mim que eu tenha tentado fazer algo para prejudicar a outra pessoa. Acho que trago sempre uma energia positiva para o trabalho e é uma preocupação que eu tenho. Todos nós temos problemas na vida, todos nós temos dias em que saímos de casa e não nos apetece ir porque a vida está, isto é cíclico, mas está no modo baixo ou alguma coisa pessoal ou de saúde ou o que for nos deita abaixo, eu tento não transpor isso para o trabalho. E igual ao contrário.

Até porque isso pode transformar também a própria energia do grupo com quem estás a trabalhar.

Claro, nós por ósmose vamos atrás uns dos outros e se trabalhamos diariamente com outras pessoas, que cada um tem as suas vidas, mal de mim estar a chegar ao trabalho e dizer: "Epá, não estás bem a perceber, aquela pessoa que veio hoje, estou mesmo não sei o quê". Isso não me interessa para nada, porque no trabalho ninguém vai resolver aquele problema.

E é fácil desligar?

Não, mas faz parte do nosso trabalho também de outra maneira.

É tão exigente por causa disso mesmo.

Sim, nós temos personagens e então em televisão nós somos muito treinados para isso, do on e o off. Fazer televisão é realmente difícil e novela é mesmo difícil. E nós no mesmo dia podemos ter cenas, chorar por uma pessoa que está no cemitério, debaixo da terra, fazer um discurso e logo a seguir uma cena de casamento, feliz da vida, no mesmo local.

É um ritmo muito frenético.

No local ao lado. É. E dar esse clique é um treino que Obviamente, não somos isentes dos sentimentos e é impossível uma pessoa dizer que está no trabalho e que não lhe vêm coisas à cabeça da vida pessoal, mas eu tento fazer esse break e chegar ao trabalho é trabalho, chegar a casa é casa. E a minha técnica é muito por aí. Inclusive na questão do texto, eu prefiro estudar os textos antes de sair do estúdio do dia a seguir ou de manhã chegar mais cedo e estudar os textos, do que chegar a casa e contaminar o meu ambiente familiar para o trabalho. Posso sulinhar as cenas, mas não entrar numa zona muito imersiva, porque tenho uma mulher, tenho um filho, tenho um cão, tenho uma vida e tenho outros negócios à parte e não quero passar para aí. Portanto, também diria que tento trazer boa energia para o trabalho e acho que muitas vezes consigo, sou leve. Acho que sou profissional.

É difícil falar também e destacar essas coisas quando és tu próprio a dizê-las, não é? Acredito que sim.

Mas sou verdadeiro. Sou verdade. Sou verdade quando trabalho. Sim. Quando tenho a dizer alguma coisa, também eu digo.

Falamos aqui da questão da representação, mas eu sei que, pelo menos vais-me confirmar isso, há um gosto especial aqui pela parte também da apresentação. Já estiveste aqui presente em alguns formatos, já fizeste aqui algumas pequenas coisas. Sentes que também é um pequeno submundo que gostavas de explorar? Isto nunca sem deixar de ser ator, que é a principal paixão.

Boa pergunta, porque o que disseste agora no final influencia muito a minha resposta. Eu tenho algum interesse porque eu gosto de histórias, gosto de pessoas, gosto mesmo. Já me aconteceu atrasar-me para alguma coisa porque fiquei a ouvir alguém a falar da sua vida. Eu gosto genuinamente de conhecer pessoas e conhecer histórias e eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão da apresentação. Conectar-me.

Sim.

E ser eu próprio, na verdade. Porque nós enquanto atores somos personagens, temos uma capa e ali podemos-

Podes ser tu próprio

...podemos ser nós próprios ou pelo menos estamos a falar em nome próprio. Obviamente, temos de ter alguma barreira, alguma proteção, porque dependendo do formato, podemos ter um personagem que tem de estar muito animado, um apresentador muito animado para um tipo de formato, obviamente vamos aí. Coisas mais sérias, o contrário, mas estamos em nome próprio. E eu gosto, mas eu sou ator. Há pessoas que conseguem executar as duas funções muito bem e ser credíveis nas duas áreas. Outras eu acho que quando entram para uma vertente de apresentador, pode contaminar a credibilidade enquanto ator, porque contamina sempre. Há belíssimos atores, por exemplo, João Baião é um belíssimo ator, ou Fernando Mendes. E nós vemos como apresentadores naqueles formatos e são incríveis. Eu ia ver uma peça tanto de um como de outro, vou, mas as pessoas, o comum mortal, já têm uma ideia diferente, porque vê todos os dias na televisão enquanto apresentadores.

Vou te fazer aqui outra pergunta. Lembra-me agora de outro exemplo, que é Diana Chaves, que é uma belíssima atriz. Eu ainda hoje me lembro do papel que ela fez numa novela da SIC, que era "Laços de Sangue", que foi incrível. E ela agora assume maioritariamente esse papel de apresentadora. Tu imaginavas-te a deixar um bocadinho de lado ou em standby, porque ela não tem feito assim grandes coisas enquanto atriz, e ser só apresentadora ou isso não faz parte dos teus planos?

Não sei. Se a vida se encaminhar para aí, por que não? Eu acho que a Diana aproveitou uma oportunidade que surgiu, agarrou-a com unhas e dentes e acredito que ela esteja feliz, porque a Diana não é a pessoa de não estar feliz. Nós, no final de contas, temos que construir a nossa carreira e por mais que de vez em quando estamos associados a um canal, o canal pede-nos ajuda num momento específico, estamos lá, mas no final de contas é a nossa cara, a nossa carreira que está em jogo. Então ela estar há tanto tempo, a Diana, a fazer o programa da manhã, o daytime, de certeza que lhe traz algum conforto e ela está a fazer belissimamente bem. Também sei que isso lhe limita a agenda para outros compromissos, como estás a dizer, é muito difícil ela fazer, por exemplo, o que faz e fazer uma novela, ou o que for.

Uma novela eu diria que é praticamente impossível, a não ser que seja um papel muito reduzido.

Sim.

Porque acaba por dignificar a atriz que estamos a falar.

Pronto, é isso. Eu nunca fui exposto a essa experiência. Por isso, não sei, a oportunidade que eu tive de apresentar um programa, esse programa, foi num sábado que o Daniel me pediu, que havia atores todos os sábados e eu ia apresentar. Eu adorei, por exemplo, mas fiz um dia, é verdade. Não contaminou em nada a minha-

Daniel Oliveira, precisas de colocar o Lourenço durante uma semana para ver se ele gosta ou não.

Não, correu bem. Tive todo o suporte, a equipa fantástica, também muito mais experientes do que eu. Deram-me um backup gigante, foi incrível. Mas foi um dia, é o que estamos aqui a falar. Na segunda-feira estava outra vez no estúdio a gravar a minha personagem. Mas é isso, eu nunca estive exposto à experiência de continuamente fazer um programa ou surgir uma oportunidade dessas. Vou sempre, para já, e a minha mente é isso que diz, vou sempre dar prioridade ao meu trabalho enquanto ator, melhorar aquilo que eu tenho a melhorar e continuar a crescer, mas é assim, nunca se sabe. Vamos ver.

Prioridade também à família. Tu és muito ligado à família, Lourenço. És pai do Vicente, estás noivo. Parabéns, já agora.

Obrigado.

Que importância tem para ti este ideal de família que construíste? E pergunto também se esta é a fase mais feliz da tua vida?

É. É a fase mais feliz da minha vida. Acho que nós somos pais, a vida começa de novo. Começa de novo, é outra coisa. Muda tudo. Se queremos ser pais presentes, eu sou um pai presente E realmente muda tudo. Eu tenho a sorte de ter encontrado uma pessoa que eu acho que tem tudo a ver comigo, que eu sou perdidamente apaixonado e que para já nos deu este filho maravilhoso, que graças a Deus tem a cara chapada da mãe. Tive essa sorte, mas é um desafio, como é óbvio, e muda tudo. Por isso o meu ideal. Eu nunca procurei, por exemplo, agora dizias: "Eu estou noivo e já temos um filho". É normal? Não sei. Para nós foi. Eu e a Kelly já casamos duas vezes em novela.

Exato.

Acho que foi duas ou três.

Casar agora é só uma formalidade. Já tiveram vários papéis na vossa vida também, sem serem casados.

Sim, mas já casamos. Inclusive eu já casei ao lado dela, com pessoas diferentes, em novela, sempre. Se calhar, por isso ou não, o casamento não foi aquela coisa importante. Às tantas deu um clique e eu quis casar com a Kelly. Tivemos um ano superdesafiante em vários níveis. A questão do nascimento do Vicente, outras questões que surgiram, porque nós tivemos de nos unir ali bastante e eu vendo isto achei que por que não? E foi por isso que pedi aquela em casamento sem grandes regras, sem grandes exigências. Ela não estava mesmo à espera, mas é isto. Acho que estou a criar step by step, estou a fazer aquilo em que eu acredito, com pessoas que eu gosto. Desejo que seja para sempre, espero que a vida continue a sorrir para nós e que assim o seja. Não sabemos, como é óbvio.

Tu vivendo agora nesta fase uma autêntica bolha de amor, podemos dizer assim, com o nascimento do filho, a questão do casamento que eventualmente vai acontecer e agora sendo uma vida a três, tu, a Kelly e o Vicente, o que é que define um bom dia na tua vida?

Um bom dia?

Sim. Tem que ter um jogo do Benfica pelo meio ou não é necessário?

Não, não é necessário. Eu acho que um bom dia para mim é acordar ao lado da minha namorada, noiva.

Noiva, já.

Sim, noiva. Com o nosso filho, uma noite em que ele tenha dormido bem, que acorde sorridente como ele costuma acordar e bem-disposto, que possamos tomar o pequeno-almoço juntos, que eu possa fazer uma tapioca para eles. Ir trabalhar é uma coisa que me dá realmente prazer, um personagem que me desafie, deixar o meu bebê umas horinhas entretido e depois voltar relativamente cedo para podermos ir ao parque, fazer um jantar para eles e dormirmos juntos cedo. Hoje a minha vida é assim, é simples, a minha cabeça não pede muito mais. Porque peço só saúde e a minha família perto de mim. Alturas que eu dizia já: "Olha, acordava de manhã, ia para o Brasil, ia para a praia, bebia uma caipirinha na praia, ainda vinha ao fim do dia, ainda ia assistir e gravar". Já o fiz. Mas hoje a minha vida é mais simples. Agora é a tapioca que vem até cá, não preciso de ir eu até à tapioca. A vida é mais simples.

Temos mesmo de fechar aqui o nosso "Em 40 Minutos", ficámos muito mais tempo aqui contigo à conversa. Falámos aqui de várias paixões, acabámos em bom com a família. É algo que te move e isso está patente ao longo desta conversa. Qual é o valor que tu mais prezas no teu dia a dia? Algo que seja mesmo imprescindível para ti, para a tua vida, para aquilo que tu queres construir.

Eu me movo muito pela verdade. Vou pôr as coisas de outra maneira. Há poucas coisas que eu não tolero de defeitos de alguém e uma delas é a verdade. As pessoas têm que ter verdade. E isso é questionado todos os dias e nós somos surpreendidos muitas vezes com pessoas que esperávamos uma verdade e essa verdade não existe. Eu aceito tudo que venha com verdade. Aceito qualquer crítica, qualquer observação que venha com verdade. Seja em casa, seja no meu trabalho, seja para mim próprio olhar ao espelho. O que me move é isso, é ver as coisas e trazer-lhes essa verdade. Disse 100 vezes a mesma palavra.

Fica patente a importância.

Pronto.

Muito bem. Lourenço Ortigão, fazemos aqui um último apelo para os nossos ouvintes ouvirem "O Misterioso Engenheiro Jardim", novo podcast Plus do Observador. Narração de Lourenço Ortigão, banda sonora dos HMB, que em breve também vão estar aqui conosco no "Em 40 Minutos". Lourenço, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Felicidades. Vem sempre que quiseres, estás em casa.

Obrigado, convidem-me sempre que eu cá estarei.

Um abraço e adeus.

Um abraço, obrigado.