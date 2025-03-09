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Eu só sou designer se efetivamente alguém usar a minha roupa. Porque se eu for um designer que vai à Moda Lisboa e no final ninguém comprar e ninguém usar, eu sou um artista, eu apresento só, mas não sou um designer. Eu acho que um designer de moda, no final do dia, tem que ser consumido.

Quando era mais novo e perguntavam o que queria ser, havia sempre muitas respostas, algumas inusitadas. Ainda assim, desde pequeno, os olhos fugiam para a roupa que a mãe usava ou para os fatos que o pai mandava fazer no alfaiate. Hoje é na moda que expressa a criatividade e irreverência. Gosta de desafiar as normas, questionar e evidenciar a sensualidade feminina, mas sem nunca pôr em causa o seu propósito: tornar a moda algo único e divertido. Gonçalo Peixoto, em 40 minutos. Muito bem-vindo aqui à Rádio Observador. Sempre. Muito bem-vindo, Gonçalo.

Muito obrigado.

O que é que achaste aqui da introdução?

Perfeita.

Definiu-te na perfeição.

Incrível.

É essa a nossa missão. No fundo, acabou aqui o 40 minutos. É isto, estamos até à próxima. Bora. Gonçalo Peixoto, o teu nome, a tua marca está na boca de muita gente. Tens já um longo caminho de afirmação neste mundo da moda que começou muito cedo. O que achas que as pessoas quando pensam em Gonçalo Peixoto, o que é que pensam, na verdade? Qual é que achas que é a primeira palavra que vem à cabeça das pessoas?

Eu vou dizer o que eu queria que elas pensassem, o que eu acho, o que eu gostava.

Tens de dizer os dois.

Mas eu quero que elas achem que eu sou um designer que veio cá fazer alguma coisa diferente do que todos aqueles que já cá estavam e que veio acrescentar, de alguma maneira, algo novo aqui à moda, ao panorama português do criador, do que já existia. E eu acho que é isso que eu quero que elas pensem quando pensam no meu nome em primeiro lugar.

E a moda vai andar sempre por aqui ao longo desta conversa em 40 minutos. Por agora, vamos até às tuas origens. Gonçalo, nasceste no Porto, mas dizes com orgulho que és de Vila Nova de Famalicão. O que é que estas origens nortenhas nos contam sobre ti?

Olha, eu nasci no Porto e sempre vivi em Famalicão até aos meus 18 anos, que foi quando eu voltei a viver no Porto para estudar. E a minha família é de Famalicão, os meus pais vivem lá. E para mim é muito importante, eu vou a Famalicão todos os dias, por várias questões. O trabalho também é uma questão, porque há fábricas e muita parte da produção é feita em Famalicão.

Tens muito esse contacto.

Guimarães, Tires, Trofa, ou seja, aquela corrente é realmente muito conhecida pela parte têxtil. Por isso, alia-se aqui as duas coisas. Mas Famalicão efetivamente é a minha cidade, foi aquilo que me viu nascer, foi lá que eu me tornei o Gonçalo. Bom ou mau, mas foi lá que eu me tornei quem sou. E por isso faz-me sentido eu ir lá para voltar a ver as minhas pessoas, para deixar-me um cadinho à terra, para perceber que isto não passa nunca só de uma profissão e que no final do dia somos todos iguais e que não há diferenças. E isto torna-me grounded.

Com os pés mais assentes na terra. Com os pés assentes na terra, precisamente.

Eu gosto disso.

E tu tens um trabalho que possivelmente te traz muitas vezes aqui até Lisboa, como estamos aqui agora. Nunca sentiste essa necessidade de ver esse corte e te mudares definitivamente do Porto para cá? Ou já pensaste nisso muitas vezes?

Muitas vezes. Eu lembro-me quando tinha 18 anos que vinha para Lisboa começar a minha vida, a minha carreira, aquilo que seria hoje a marca, e lembro-me de ir na autoestrada para o Porto e ir a chorar, a pensar: "ai, a minha vida acabou, por que eu tenho que ir pra universidade amanhã? Por que eu tenho que fazer um curso, se eu acho que já sei, se a marca está a começar?" E lembro-me de ir a chorar. E hoje, no dia a dia, eu gosto muito de viver no Porto e neste momento não conseguiria trocar, até porque aquilo que eu vos disse há pouco, a parte da produção é efetivamente no norte do país e por isso viver lá ajuda e facilita o processo.

Nem sequer tinha pensado nessa parte, porque se calhar para as pessoas que conhecem o teu trabalho e que veem que tens muito contacto, até com pessoas aqui de Lisboa, pessoas que trabalham diretamente contigo, nem se calhar associam essa parte do têxtil, que é muito presente, mas no norte.

Como é óbvio. O que eu sinto é que lá eu estou perto das coisas. Eu quero ir a um armazém de tecidos, eu quero ver tecidos, é tudo lá, acontece muito pouco cá.

Tens muito o dedo nas coisas e na forma como tomas as decisões.

Exatamente. Aqui há o PR, os eventos, as festas, mas eu acho que nós construímos um sítio na nossa carreira em que, felizmente, conseguimos trabalhar de qualquer lado, que os pedidos das roupas aparecem, ou seja, a Moda Lisboa continua a conseguir ser feita. Eu não tenho que estar efetivamente cá em Lisboa. Quando comecei, eu sentia que tinha que estar em Lisboa, porque era onde estavam as figuras públicas, era onde os eventos estavam.

Estavas a criar ainda a tua marca.

Exatamente, a criar conexões e com as pessoas e com stylists. Agora, eu acho que a carreira foi crescendo e nós podemos estar no Porto ou em Famalicão.

Isso é ótimo, conseguir manter essa distância.

É isso. Eu acho que os pedidos vêm na mesma para lá, por isso eu já não sinto. Eu acho que consigo trabalhar neste momento de qualquer lado.

Enquanto jovem, enquanto criança, já eras fascinado pela moda. Quando é que despertou essa paixão?

Olha, eu sempre gostei muito. E eu gostava muito, aquilo que nós estávamos a dizer há bocado, eu gostava muito de ir às compras com a minha mãe e dar a minha opinião, apesar de, se calhar, eu tinha uma péssima opinião, não tinha nada a ver com isso, mas eu gostava de meter sempre a minha opinião lá e o meu dedo lá. E a verdade é que isto começou a fazer sentido quando eu tive que pensar: "Ó Gonçalo, ok, o que vais fazer para o resto da tua vida, o que queres fazer?" A moda foi muito fácil, a escolha foi muito rápida, só fazia sentido aquilo. E pronto, comecei a estudar moda aos 10 anos. Aos 10 anos, não, no 10º ano, desculpem. E fiz um curso profissional, 10º, 11º e 12º.

Em Guimarães, não foi?

Em Guimarães, numa escola em Guimarães. Na altura, eu achava que era a melhor para aquilo que eu procurava. E depois fiz a licenciatura, em Matosinhos já, e mudei-me para o Porto durante mais três anos. Esse é o processo.

Ainda assim, com a moda a andar aqui. Já com a paixão, não é?

Não, sim, já a fervilhar.

Ainda assim, vamos aqui a algumas profissões que fizemos um levantamento de coisas que tu eventualmente disseste Treinador de golfinhos, médico, enfermeiro, até cantor ou apresentador de televisão. Como é que a moda ganhou esta corrida? Quando é que tu chegaste àquela ideia de: "Bem, se calhar é mesmo isto que eu quero."

Vou vos dar a melhor, que não está aqui.

Diz lá. Eu vou ter que ir para cantares.

Esta é mentira. Não, isso não existe. Coitadinho. Mas eu queria ser, quando era mais novo, os meus pais contam isto muitas vezes, que eu queria ser peixeiro.

Peixeiro?

Peixeiro. Vou vos contar porquê.

Não gostas de amanhar peixe, ou agora evitas?

Péssimo e sou péssimo a cozinhar. Mas vou vos contar. Eu era muito pequeno, estava a caminho de uma consulta médica e vi uma senhora parada na rua a vender peixe. E disse: "O que esta senhora está aqui a fazer?" E meu pai explicou-me: "Olha, está a vender peixe, o peixe vem do mar." Eu era muito pequeno. E eu lembro-me dele me ter dito: "Pronto." Ele conta-me que eu lhe digo: "Então, olha, um dia compras uma carrinho destas e eu fico a vender peixe." E isto que acontece porque depois o meu pai fica cá fora da consulta e a médica sai para fora, foi buscar qualquer coisa à receção do hospital, e começa-se a rir. E a pessoa que estava na receção perguntou: "De quem é que estás a rir?" E ele diz: "Está um menino lá dentro que diz que quer ser peixeiro." E o meu pai estava cá fora e ouviu. Então, pronto, esta história é muito engraçada, mas não queria contar.

Muito bem, peixeiro. Mais uma para adicionar à lista. Quem nos estiver a ouvir numa próxima entrevista, se calhar.

Um homem das mil...

Mil e uma funções.

É isso.

Sendo que depois acabou por ser a moda. Já nos contaste aqui o teu percurso académico, digamos assim, esse tal curso em Guimarães, depois toda a formação que fizeste. Mas quando esta primeira fase termina, como é que se dá depois os primeiros passos, o criar, o mostrar, o ter o feedback do público?

Olha, eu vou te dizer, a meio do meu 12º ano, ou no início, eu não sabia bem o que ia fazer a seguir, se ia continuar os meus estudos.

Isto na escola, quando estavas a estudar moda, já em Guimarães.

Exatamente, no 12º ano. Eu não sabia bem o que ia ser o meu futuro, se eu queria estudar para fora. Haviam algumas universidades que me cativavam.

Passou-te pela cabeça essa possibilidade de ir para fora?

Sim, eu cheguei a fazer tentativas, mas é realmente muito difícil entrar numa

Londres, por exemplo.

Londres, sim, é muito difícil de entrar. E então eu não sabia bem o que ia fazer da minha vida. Eu queria muito Londres, mas não sabia se ia conseguir entrar e não queria ficar a morrer na praia. Então no início do 12º ano eu decido que vou construir alguma coisa ou criar alguma coisa que é o que hoje está a marca Gonçalo Peixoto. Ou seja, eu tentei começar a fazer umas coleções, começar a fotografar, fazer imagens que fossem bonitas.

Como é que se faz essa transição? Para nós, que não estamos na área e só vemos o resultado final, como é dar, ainda para mais para uma pessoa que está a começar?

Pois, imagina, eu lembro-me que na altura eu tinha 17 anos. Foi tudo muito difícil. Eu não conseguia comprar tecidos sozinho, porque não tinha carta. Ou seja, não podia ir de transportes, porque as coisas nunca vinham nos transportes, porque é com roupa. Tudo foi muito difícil, teve que haver aqui muito acompanhamento dos meus pais, porque eu não conseguia fazer muita coisa sozinho. E lembro-me que começo isto, que eu chamo marca, neste momento, o Gonçalo Peixoto. Lembro-me que há uma oportunidade de uma stylist que eu conheci em Lisboa, que estava a fazer uma campanha internacional para uma marca de sapatos, que é a Seaside, e que estava a fazer uma campanha com uma embaixadora para Angola. A embaixadora já tinha sido embaixadora em Portugal e agora ia ser em Angola, que é a Rita Pereira. Tinha 17 anos e eu lembro-me que ela me disse: "Olha, eu estou precisada destas roupas, eu não encontro nada do gênero, eu queria uma coisa tipo isto e não encontro no mercado. Tu terias disposto a fazer isto para esta campanha?" E lembro-me que aos 17 anos eu agarrei a oportunidade e disse: "Olha, por que não? Bora lá fazer isto, temos três dias, é mais que suficiente, não dormimos, está tudo certo." E lembro-me que no dia da campanha conheci a Rita e a Rita acho que achou piada, acho que percebeu que eu efetivamente trabalhei para aquilo, que era menor, fui com meu pai, porque eu não tinha carta, fui com meu pai, meu pai levou-me ao estúdio a fotografar, que era lá no Porto, entreguei a roupa e disse: "Olha, este é o melhor que eu consegui." Para a Sara, que era a stylist na altura. E a Rita acho que percebeu que eu me esforcei e a partir daí deu-me um bocado a mão, ajudou-me e este foi o início de carreira.

Foi, se calhar, a primeira pessoa que...

Não, não é se calhar, foi a primeira pessoa. E a verdade é que há 12 anos, ou há 11 anos atrás, não havia Instagram, ou o que havia de Instagram era muito fraco. Ninguém fazia posts diários, não havia stories.

As parcerias não eram dessa forma. Era publicidade que passava na televisão.

Embaixadores de marca, isso não existia. E por isso a Rita deu-me ali uma mão e deu-me ali um palco. Eu lembro-me perfeitamente que no meu primeiro dia de universidade, que foi mais ou menos uns meses depois disto, eu e a Rita éramos capa do jornal Notícias com uma notícia qualquer dela ter ajudado um designer, foi uma licença do Norte. E isto era a maneira de começar há 10 anos atrás, porque é isto, não haviam redes sociais, não havia outro meio de comunicação, era aquilo. E lembro-me que foi muito importante e é isso que traz.

Uma ligeira questão. Esse primeiro outfit, digamos assim, que fizeste, olhando agora, farias muito diferente?

É assustador. Claro, hoje em dia fujo daquele look. Se tivesse que o recriar, acho que faria uma coisa muito melhor, mas lembro-me que há 11 anos eu era um miúdo de 17 anos e por isso era aquilo que eu sabia.

Toda uma evolução.

Tinha estudado dois anos, eu nem tinha feito o meu curso profissional na altura, não a licenciatura, não tinha terminado, ou seja, era aquilo que eu sabia.

Sim. E tiveste alguém a acreditar em ti, aquela que te deu essa mão que estavas a falar.

Como é óbvio.

Tu com 17 anos, quando ias a esses sítios procurar tecidos, no fundo a tentar fazer as tuas primeiras peças, não sentias alguns olhares do género: "O que é que está aqui a fazer este jovem de 17 anos a tentar ser alguém no mundo da moda?"

E sentia até há muito pouco tempo, porque tu vais às empresas.

Sim, tu és muito jovem.

Sim, e vais às empresas.

Não tens 30 anos ainda.

Não tenho 30 anos. E vais às empresas e pedes: "Olha, eu queria fazer isto ou quero comprar este número de tecidos." E eles pensam: "Pronto, esta pessoa está aqui a delirar ou acordou de manhã, viu o que há de comprar, acha que me engana." E isto foi mostrando: "Olha, não, mas eu sou capaz, eu vou fazer, eu tenho uma marca." Agora eu sinto que vou a alguns sítios e as pessoas já me conhecem há muito tempo, já trabalho com os fornecedores há muitos anos, por isso Já sinto que me respeitam, mas no início, como é óbvio, um miúdo de 17 anos a querer comprar e dizer que ia fazer uma roupa para a Rita Pereira. A pensar: "Pronto, este menino sonhou, mas vamos deixá-lo sonhar." Era o sentimento que eu tinha das pessoas.

Entretanto, esse sonho cresceu e a marca Gonçalo Peixoto agora é conhecida, tem um alcance em várias plataformas. Quando tu a criaste nessa tua juventude, foi depois de terminares o curso profissional em Guimarães. Quais é que sentiste que foram as primeiras grandes dificuldades, além do fato de teres apenas 17 anos e não teres carta para ires buscar os teus materiais?

A minha maior dificuldade, eu lembro-me que fazia a faculdade ao mesmo tempo. E lembro-me que era um processo difícil. Eu lembro-me que chegava ao final do dia e saía da faculdade, ia para as fábricas, ia para as costureiras. Ou seja, eu estudava em Guimarães e no Porto, ia para Famalicão novamente para uma fábrica, para as costureiras, as fábricas a fechar.

Tu chegavas sempre em cima da hora.

Em cima da hora. Eu lembro-me que era quase: "Por favor, Gonçalo, diz lá o que é que queres, a gente vai fazer isto quando puder." Eu lembro que isso foi muito difícil. E eu chegava à faculdade e dizia: "Eu só quero esta licenciatura." Uma professora de desenho, eu era um desastre a desenho. E eu dizia: "Quanto é que é para o 10?" São 20 desenhos. Ela diz: "Ok, são oito desenhos bons." Então eu vou fazer oito desenhos bons, mas não vou fazer mais nada. Não consigo, não conseguia, porque tinha que me dividir em muitos setores. Ou seja, eu aos 18 anos, as minhas prioridades não era efetivamente se o desenho estava bonito, mas era como é que eu vou pagar o IVA ou como é que vai ser o IRC e o IRS este ano. Ou seja, eu tinha outras prioridades.

Sim, sentias que estavas, se calhar, um passo ou dois à frente dos teus colegas.

Sim, eu lembro-me que as prioridades de vida eram diferentes. Eu lembro-me que as conversas eram diferentes. Eu lembro-me que na faculdade ainda se pensa em namoros. E eu estava a pensar nisto, que vos diga. Estava a pensar em como pagar o IVA e como é que ia. Eu pensava noutras coisas.

Pensavas num amor diferente, que era o amor pela profissão.

É isto, amor à profissão.

numa entrevista, mesmo no teu início deste caminho no mundo da moda, disseste que o mercado português nem sempre valoriza a etiqueta nacional. Ainda hoje pensas nisso?

Eu acho que estamos a mudar, muito. Acho que estamos a mudar muito.

E tu estás a contribuir para isso.

Sim, espero que sim. Eu acho que estamos a mudar, porque somos pessoas mais informadas. Eu acho que havia um preconceito do que era o designer português. Eu acho que sabíamos muito pouco da vida deles. Sabíamos muito pouco da obra deles e tínhamos este preconceito de o que é português é caro. E isto foi o que eu tentei fazer enquanto criador e por isso é que eu disse há pouco que espero que me vejam como este designer em Portugal. O que eu sinto que vim mudar em relação aos outros, e acho que nisso sou pioneiro em Portugal, é tentar quebrar essas muralhas entre o que é o Gonçalo Peixoto pessoa e o que é o Gonçalo Peixoto criador e quem é o cliente.

Como é que fazes esse equilíbrio?

É isto, é as redes sociais, é ouvir, é perceber, é ver feedbacks de clientes. "Gonçalo, eu precisava disto, eu preciso de um vestido para aqui", ou "neste momento eu não encontro este tipo de saias". E é ouvi-las e tentar na próxima coleção. Ok, mas então as clientes pediram muito isto. Bora tentar combater, bora fazer isto. Eu sou muito pouco quadrado enquanto designer. Eu não sou nada aqueles meus colegas que dizem: "Eu só faço isto que eu gosto." Não.

A moda é maleável.

Eu acho que tem que ser, e eu digo isto muitas vezes, que eu só sou designer se efetivamente alguém usar a minha roupa. Porque se eu for um designer que vai à Moda Lisboa e no final ninguém comprar e ninguém usar, eu sou um artista, eu apresento só, mas não sou um designer. Eu acho que um designer de moda, no final do dia, tem que ser consumido. A roupa tem que ser consumida, tem que estar na rua, tem que estar nas pessoas, temos que perceber quais são os nossos defeitos, o que é que podemos melhorar.

O que é que funciona melhor, o que é que não funciona tão bem.

E eu acho que é isto que eu tento trazer para a moda em Portugal. Abrir as barreiras, tentar aproximar-me dos clientes, que as pessoas saibam a minha vida, que as pessoas saibam o que eu faço, onde é que eu procuro, como é que eu faço, como é que eu escolho a música. Ou seja, perceber que há uma parte humana ligada à profissão, que sou eu. E por isso trazê-los um bocadinho para o meu estúdio no dia a dia e fazer uma marca que seja global e humana para toda a gente.

Ainda só estamos no início, porque vamos ter de falar do London Fashion Week, que foi talvez o primeiro grande desafio na tua carreira e na tua vida, mas temos de ir dar notícias. O Zé vai dar notícias e já voltamos para a segunda parte do "Em 40 Minutos" com Gonçalo Peixoto. Estamos de regresso "Em 40 Minutos" com Gonçalo Peixoto, que entretanto nos fez aqui perguntas para saber também como é que a rádio funciona. É uma pessoa muito cusca.

É, eu gosto de saber de tudo.

E acho que é justo, tendo em conta que também te estás a expor perante nós, nós também não nos custa nada dizer os nossos segredos.

Obrigado.

Estamos aqui também para revelar alguns segredos.

Eu gosto de aprender.

Boa, isso mesmo. Estávamos a falar e ficamos aqui presos na nossa primeira parte e eu estava a dizer que a tua grande e primeira oportunidade, curiosamente, não foi em Portugal, a nível de desfiles, foi no London Fashion Week, com apenas 20 anos, penso eu, na altura.

2018.

É por aí, talvez. Vamos confiar na minha intuição.

Capaz.

Como é que isto surge na tua vida? Como é que foi: "A minha primeira oportunidade não é em Portugal e é lá fora, em Londres."

E já com carta, espero. Já com carta. Santo Deus! Sim, há uma plataforma para novos designers inglesa, em que eu me inscrevo e ponho as coleções que tinha feito, que me disseram: "Olha, isto é uma coisa fixe. Fiz algum research, olha, é uma coisa fixe, pode abrir algumas portas e não te custa nada pôr lá."

Mas foi muito na desportiva.

Claro, sim. Tive anos, que se chama Not Just a Label. Tive anos nessa plataforma e algum dia alguém olha para aquilo e pensa: "Esta pessoa pode ter alguma coisa, deixa-me lá contactá-la." E pronto, entrámos em contacto e aquilo é uma plataforma de novos designers, quase como um bloom na Moda Lisboa, ou seja, uma plataforma para pessoas que estão a começar. E faço essa primeira aparição lá fora na London Fashion Week e depois aqui em Portugal às tantas.

Foi a partir desse momento que sentiste que as portas se abriram e que já te podias considerar designer e profissional do mundo da moda?

Sim, exatamente aí. Quando isto acaba e eu regresso, na altura houve várias notícias e quando eu regresso, há efetivamente aqui uma abordagem da Moda Lisboa e do Portugal Fashion, que neste momento está meio em standby, mas há este convite.

Vamos lá olhar para este jovem de uma forma diferente.

Sim, exato. Quem é esta pessoa?

Exato. Sobreviver no mundo da moda. Tu és um homem, fazes coleções e trabalhas para o público feminino. Tu alguma vez sentiste ou foste vítima de preconceito numa fase inicial da tua carreira ou neste momento achas que isso ainda existe ou está presente?

Não, eu acho que é aquilo que eu te dizia, que nós temos que ser um bocadinho moldáveis ao que o mercado procura. Eu acho que não podemos ser quadrados, não podemos dizer: "Ok, mas eu só gosto de preto." Mas, Gonçalo, como estavas a perguntar, uma marca tem que vender e estamos no mercado. Se o preto não está a sair, então vai ter que haver cor-de-rosa. Por muito que eu goste de preto. Estou a dar exemplos.

Sim, claro.

Saturiais, que é até uma cor que eu nem trabalho tanto, mas estou só a dizer que temos que pensar um bocadinho naquilo que as pessoas estão a comprar, nos consumidores. E eu acho que em Portugal há uma procura muito específica. Eu acho que há um mercado muito específico em Portugal. As pessoas não compram, ou eu sinto que não compram, designers portugueses para ter mais uma t-shirt branca ou mais uma camisa branca. Eu acho que quando procuram um designer português, as nossas clientes, pelo menos, e as marcas que eu conheço e que sou amigo, de alguma forma, é para eventos específicos. E por isso elas não vão querer, mais uma vez, uma t-shirt branca e umas calças ganga, porque isso já têm numa fast fashion, que é muito mais barato, é um preço que nós não conseguimos competir. Mas temos um vestido transparente ou de lantejoulas ou de casamento que essa fast fashion não vai ter tão bem e nós vamos fazê-la, se calhar, um bocado melhor que essas marcas e por isso nós aí conseguimos conquistar mercado. Mas tem que ser um mercado em que se eu bater o pé e disser que não faço vestidos de festa, tenho que fechar, porque eu não vendo outra coisa que não seja isto. O que elas querem é vestidos de casamento, é vestidos de festa, porque é onde os clientes em Portugal dão e pagam. Tudo o resto é difícil. Eu vou vos dizer, quando estou a criar a coleção, nós temos um vestido que se chama a nota de 100. Nestas últimas semanas, agora aqui na preparação para a Moda Lisboa, eu lembro muitas vezes que eu fico muito tempo a olhar para o charriot no escritório, que é onde as peças são penduradas, e fico muitas horas a olhar só para ele parado. Sentado numa cadeira, a olhar para ele, porque eu acho que ele fala de alguma maneira comigo, eu acho que percebo que a coleção-

Nunca te cansas dele?

Não, imagina, canso-me, já estou farto de ver aquelas peças.

Às tantas já não podes ver as peças.

Já não as posso ver, mas eu sinto que ele vai falando comigo e eu consigo olhar para elas e perceber: ok, há aqui um vestido que seja o nosso best-seller da próxima coleção? Não. Então não saímos daqui até o vestido aparecer, porque é isto, se não houver um vestido que seja o próximo best-seller da próxima coleção, eu não posso ir para a Moda Lisboa porque não estou preparado. Porque as clientes vão querer esse best-seller. Quando houver vídeos do desfile das embaixadoras e das pessoas que foram assistir, esse vestido tem que aparecer lá, porque senão eu não vou ter o income que preciso na próxima coleção.

Essa procura constante tira-te o sono muitas vezes?

Muitas vezes.

Muitas insónias?

Sim, hoje foi uma noite dessas.

Uma noite de insónias?

Difícil.

Por que será, não é, Gonçalo?

Difícil.

Mas muitas vezes olhamos para este mundo da moda que é o glamour, é a excelência, é um pouco acima daquilo que estávamos a falar, da fast fashion. Mas a verdade é que não é apenas isso. Há aqui também muita competitividade, também muitos egos. Como é que se sobrevive neste meio?

Olha, para mim, a parte do ego é essa que vos digo, que é ir à Farmácia Licão todos os dias, o meu ego, coitadinho, vem reduzido a nada. E depois é eu fazer aquilo que eu acho, na parte da competitividade, é perceber o que as outras marcas estão a fazer e perceber: "Ok, o Gonçalo é isto, o mercado procura isto, então vamos juntar os dois e perceber." E ir à tentativa e erro, porque acontece muitas vezes. Eu não vos vou dizer que tudo que eu faço vende não sei quantas unidades, porque às vezes não acontece, porque sou humano e há coisas que eu gosto e que depois não são o que as clientes querem. É isto, é o perceber, ir ouvindo. "Ok, Gonçalo, na última estação fizeste uma saia transparente assim. Ok, mas a cliente gostou muito, mas nenhuma delas consegue usar isto no dia a dia, porque é transparente." Na próxima edição, o que eu vou fazer é pô-la transparente, porque eu quero muito que no desfile aquilo pareça um bocadinho mais show e ela vai na transparente, mas no site entra já com o forro, porque senão elas depois não a vão comprar. Ou seja, é esta adaptação que tu tens que fazer no teu dia a dia. Claro que o teu cérebro não para de pensar em tudo ao mesmo tempo, porque é muita coisa, são muitas peças, são muitas pessoas, são muitos clientes, é muita gente a quem servir, mas tens que pensar, porque senão não sobrevives.

Mas tu sentes essa competição, digamos assim, entre criadores ou não se sente tanto?

Pouco. Eu acho que nós somos poucos em Portugal também. Não somos um mercado assim tão grande e somos poucos a fazer isto que eu te digo, isto do que é festa. Eu acho que somos poucos. Eu acho que os meus colegas de trabalho em Portugal fazem aquilo que gostam e fazem a sua imagem. Então eu acho que não há uma concorrência superforte, porque nós não fazemos efetivamente a mesma coisa.

No meio disto tudo e da questão da moda, há muitas perguntas que nós temos e nós estamos aqui no fundo a ter uma formação contigo. É assim que eu gosto de pensar. Onde é que se encontra inspiração Para criar coleções. E também perguntar-te se tu romantizas este processo ou esta fase de inspiração em que te surgem ideias.

Não.

Como é que isto se processa?

Se calhar eu vou destruir o pessoal que está a ouvir, vou destruir os corações, porque acho que isto-

Olha, uma epifania e está feito.

Eu vou vos dizer que há duas versões. Há uma versão de mim que gostava muito de ter este tempo, de fazer uma viagem, ir a um museu, ouvir música e ok, esta é a inspiração. A verdade do Gonçalo é que eu costumo dizer uma frase entre amigos, aqui que ninguém nos vai ouvir. Uma frase entre amigos que é: "O tema da próxima coleção é pagar contas". E é isto que eu digo aos meus amigos, que é: tem que haver um tema, está tudo certo, mas eu não romantizo esta maneira de: "Eu passo semanas a olhar para o mood board ou vou ao cinema ver um filme". Até porque eu vos vou dizer, nós temos um slogan na marca que é "Sometimes I Just Wanna Kiss Girls", que começa de um jantar de copos com amigas, em que estamos a conversar e uma em português diz isto: "Os homens não valem nada. Na verdade, eu queria era curtir de raparigas." E aquilo sentiu uma cena qualquer dentro de mim, assim: "Porque não vou para as notas e trazer isto para inglês?" E pensei. E disse: "Sometimes I just wanna kiss girls." E disse-lhe: "Uma coisa tipo sometimes I just wanna kiss girls?" E ela: "Sim, é isso, Gonçalo." Ia dizer um palavrão. "Sim, Gonçalo, é isso mesmo." E apontei aquilo no bloco e ficou. E quando eu pensei: "Eu não quero que as pessoas usem uma t-shirt a dizer Gonçalo Peixoto, porque acho brega, mas o que eu posso pôr numa t-shirt que alguém quando olhe pense, ok, isto é do Gonçalo?" Andei meses. Há uma frase que diz: "Não consegues criar um fenómeno. Se quiseres muito, hoje vou em casa, vou criar um fenómeno, vou criar uma peça chave." Isso não vai acontecer nunca. As coisas vão acontecendo porque vão acontecendo. E isto eu estava em casa: "Eu tenho que criar uma t-shirt que seja um hit, porque todas as pessoas usem na rua, ou todas as raparigas usem na rua, as miúdas queiram comprar." E não conseguia. E até que eu tinha esta frase de lado e pensei: "Porque que eu não vou pôr isto aqui?" "Sometimes I just wanna kiss girls." Isto é universal. A mim traz-me um outro mundo, porque eu construí à volta disto, que é o sometimes I just wanna kiss girls, o empoderamento feminino, o não precisar do homem para nada, uma mulher completa, que é feliz. Eu ponho isto nos tops, para vos dar aqui algum contexto, e realmente isto começa a sair muito, as girls todas usam, é o nosso best-seller até hoje. Todos os dias nós vendemos estes tops. É o nosso ganha-pão. São os tops a dizer sometimes I just wanna kiss girls, brancos, básicos. E agora, para tirar o tema outra vez, porque isto está tudo ligado, é dizer-te que, para mim, as minhas últimas 10 coleções chamaram "Sometimes I just wanna kiss girls", porque eu acho mesmo que o sometimes I just wanna kiss girls é um state of mind.

Cumpre o seu propósito, não é?

É isto. Quando acaba a Moda Lisboa, eu estou na imprensa a dizer sempre a mesma coisa, que é: mais uma vez com o mesmo tema. Porque eu acho mesmo que a mulher que compra Gonçalo Peixoto há cinco anos, também mudou e o tema também muda.

Não é uma cópia, é uma evolução.

É uma evolução, é muito moldável a tudo. Eu digo isto muitas vezes, eu faço 200 coleções com este tema, porque a mulher Gonçalo Peixoto um dia gosta de usar uma mini-saia, no dia a seguir uma saia comprida, no dia a seguir um vestido comprido. E estas várias mulheres no Gonçalo Peixoto, é isto, é entrar num universo que é para mim mais importante do que ir ao museu e gostar muito de um quadro e dizer que a minha inspiração foi aquele quadro. Isso não existe para mim. Acho que conseguiria ter alguma referência, mas não é a referência que eu quero. A minha referência é isto, é o sometimes I just wanna kiss girls.

Mais real e mais próximo daquilo que tu também queres para a tua marca.

Completamente.

E refletir aquilo nas pessoas que a usam.

Desculpem vaguear, mas era para vos contar.

Não, claro, faz todo o sentido. Estamos aqui para te conhecer um pouco melhor. E falando nas redes sociais, acaba por ser também o meio, a tua grande montra, no fundo, onde também te estás a conhecer. Viste também aqui mudar um pouco o paradigma existente, a imagem, um certo distanciamento que tínhamos dos designers. Houve até quem dissesse que o designer não tem de mostrar a cara, tem de ficar nas sombras, digamos assim. Sentes que este percurso e o sucesso que tens está relacionado muito pela forma como te dás a conhecer ao público?

Acho. E digo-te mais, eu acho que o sucesso vem também com isto das pessoas usarem a roupa. O que eu ouço muitas vezes quando as pessoas vêm à minha beira e me dizem: "Olha, Gonçalo, eu sou fã porque gosto muito das tuas roupas, porque uso muito as tuas roupas." E o que eu sinto é que, de algum modo, se chegarmos a mais pessoas e se mais pessoas usarem, as pessoas vão se sentir mais próximas de mim. Ou seja, a mim interessa-me que muita gente compre Gonçalo Peixoto e que eu consiga, com este top que vos dizia, chegar efetivamente a toda a gente. Toda a gente consegue comprar aquele top. Porque tem um preço acessível. Isto leva-me a uma massa de pessoas que pode comprar aquilo e que compra, e por isso aproxima-me deste público e torna-me alguém que elas gostam, as clientes e as miúdas. Eu falo miúdas porque eu sinto que é o core da marca. Dos 14 aos 25 anos, eu sinto que é o que fervilha nas redes sociais, nas mensagens que recebo, sinto que são elas as que go for it.

O público-alvo, não é?

É isso, o público-alvo. E sinto que me consigo pôr neste sítio porque elas existem. E tentei perceber que era elas para quem eu queria comunicar.

E no fundo também, não sei se concordas com isto, o facto de tu te mostrares, o Zé falava aqui da questão de mostrar a cara e dos designers não se mostrarem tanto Também te dá uma parte e uma vertente mais humana. As pessoas sabem que gostam da coleção e também conhecem a pessoa, e isso também ajuda, talvez, a tua marca e acredito que sim.

Claro que sim.

Vamos falar da Moda Lisboa.

Moda Lisboa.

Queremos saber tudo. Tendências, o que é que podemos esperar? Porque é assim, Gonçalo Peixoto, os teus desfiles marcam muito pela irreverência e por um contar de história que acontece a cada desfile. Eu já estive a trabalhar na Moda Lisboa, na altura para outro órgão de comunicação, e havia sempre muito entusiasmo e ouvia-se sempre muito burburinho nos corredores. Gonçalo Peixoto, o que vai ser o Gonçalo Peixoto? O que é que ele vai mostrar? O que é que ele vai trazer?

Fico feliz. Na verdade, sinto isso. Eu sinto que as pessoas gostam e estão ansiosas à espera. O que eu posso dizer? É uma coleção de inverno, como todos sabemos, mas é uma coleção que tem sido, mais uma vez, aquilo que esta coleção não se vai chamar "Sometimes I Just Wanna Kiss a Girl", vou vos dizer em primeiro, nos últimos 10 anos. Chama-se "Back to School" ou "Back to Work", um de volta para as miúdas mais novas, um back to school, para as pessoas mais velhas, um back to work, um back to the office, uma coisa sexy e muito Gonçalo. De resto, todas as surpresas, temos que esperar pelo dia para vermos.

Essa pessoa guarda mesmo tudo até ao final. Não contas a ninguém?

Conto a algumas pessoas. E sou daquelas pessoas que vou deixando muitas coisas nas minhas redes sociais. É só estarem um bocadinho atentos.

Ligeiros teasers.

Sim. Está sempre lá. E eu só não digo muito que faço isto, porque senão as pessoas vão começar a perceber muito e já perceberem demasiado. Mas claro, imagina, vou-te dar um exemplo. O convite da Moda Lisboa, específico. Eu faço sempre convites especiais para todas as Modas Lisboa, para as embaixadoras receberem, para fazer um unboxing bonito. O convite deste ano já passou nas minhas redes sociais e só mostro na semana. Mas está num canto de uma foto, mas ninguém se apercebe, porque o foco naquela foto era um vestido ou era um fitting que eu estava a fazer, ou era uma foto minha ao espelho, mas ele está lá.

É aquele easter egg.

É aquele easter egg, ele está lá, é só estarem atentos.

É um homem que pensa em tudo.

Tudo.

Se pensas em tudo, Gonçalo, tenho uma questão que é: como é que se conta uma história através de um desfile?

É muito difícil.

É que há muitas questões em cima da mesa.

E não é só isso. Imaginem, nós vivemos num país em que, por exemplo, o caso da Moda Lisboa, estamos muito dependentes de muita coisa. De clima, do sítio onde é feito, o que podemos fazer. Eu até vos vou dizer, se eu pudesse, para me ajudar a contar a história, eu traria para o desfile 200 endereços ou 200 cenários diferentes. E isso porque ajuda efetivamente a contar uma história. Hoje em dia é muito difícil. Imaginem, vou vos dar um caso muito específico. Eu fiz uma coleção há uns anos atrás na Moda Lisboa, que celebrava a vida das minhas avós, que já não estão cá e que se chamava "Alice, We Will Meet You in Wonderland". Tinha uma avó chamada Alice, que tinha muitas flores, e eu gosto muito de trabalhar em flores quando estou a trabalhar nos tecidos. E quando esta minha avó faleceu, eu fiz uma tatuagem que diz: "Alice, we will meet in Wonderland", quase como um buscar à Alice no País das Maravilhas e fazer aqui um trocadilho. E a coleção chamava-se "Alice, We Will Meet Again in Wonderland". E o que eu fiz foi encher o sítio cheio de flores, ir buscar uns incensos ao shopping e antes das pessoas entrarem, partir os incensos à porta para que assim que as pessoas entrassem, se o cheiro das flores não fosse suficiente, as pessoas iam esbarrar-se com o cheiro e aquilo ia levar para outro sítio, para o jardim da minha avó. Há coleções que é muito fácil de fazer, mas há coleções que, imaginem, a minha última coleção, eu queria muito pôr um carro antigo, abandonado, no cenário. Com flores a sair, uma coisa tipo um carro que ficou numa floresta, tipo um carro antigo, 200 anos.

Estou a imaginar a produção a torcer o nariz a isso.

E a produção à espera: "Gonçalo, as portas não abrem para entrar um carro."

Como é que eles põem um carro cá dentro?

As portas são portas de um metro e meio de largura, como é que põe um carro cá dentro? Pelo teto? Por uma grua? Ou seja, há coisas que nos também castram um bocadinho, mas não vos vou mentir, isto também traz outra coisa, que é teres que andar ali um bocado à volta e pensares: "O fácil era pôr aqui o carro. Era isto que eu queria, este é o tema. Mas como é que eu vou conseguir, já que as portas não abrem, isto é um sítio histórico, ou seja, não posso pôr aqui um carro só porque me apetece. O carro não entra aqui dentro, então como é que eu vou trazer isto para meios que eu consiga transformar as coisas, Gonçalo?" Então a música tem que ajudar ou o cheiro tem que ajudar, ou o vento. Porque nós às vezes pensamos: "Só o cenário é que é bonito", mas há tantas coisas que nós podemos fazer sem ser com o cenário.

E que fazem a diferença.

Há tantas coisas, tipo cheiros, os ventos, o frio ou o calor. Há tanta coisa que nós conseguimos controlar, que nos trazem emoções. E então é isso, é tentar que as emoções venham do outro lado. Não lhes consegui levar o carro, mas então vou levar o vento ou a música, quem conseguir perceber a música. Ou seja, trazê-las para outro universo de uma maneira mais fazível.

Falavas aí da questão das músicas. Como é que é feito esse processo? Parece uma coisa pensada ao ponto de estar decidida há muito tempo.

Não, nada.

É tudo à última hora.

Um bocadinho, porque eu canso-me muito das coisas, eu sou chato nessas coisas e mais, eu sou picky com tudo. E a música para mim, eu acho que as pessoas não têm esta noção, que é uma escolha muito importante. Vou dar um exemplo. As pessoas estão ali a trabalhar Ou que estão ali, que são muito importantes para a marca, as embaixadoras, por exemplo, são pessoas que para mim, que estão a usar a coleção, estão a usar Gonçalo Peixoto e estão ali. Para mim, é importante que o conteúdo delas saia para cá para fora, porque vai me trazer público, vai me trazer seguidores, vai me trazer compras no site, vai me trazer vendas, vai me trazer income. Por isso eu tenho que as cativar. Não adianta estar a pôr uma música toda XPTO. Eu não crucifico ninguém que o faça e assim como eu sei que me crucificam a mim por este ser o meu método, ou seja, somos todos diferentes e eu não julgo ninguém, por isso está tudo certo. Agora, as músicas que eu ponho têm que ser músicas que as atraiam, que as deixem felizes, animadas, que as excite de alguma maneira, em que elas se ponham a pé, que gravem, que peguem no telefone, que se divirtam, que façam Shazam. Ou seja, isto vai obrigá-las a que elas publiquem muita coisa.

São as tuas musas, no fundo.

Sim, e quem está a ganhar sou eu. Ou seja, isto é pensado ao detalhe.

A moda é muito mais do que um desfile.

Muito mais. Sim, são 11 minutos. Eu estou há seis meses a trabalhar nisto. Imagina, se fosse só fazer roupa, eu não precisava de seis meses para pensar nisto. Eu vou-vos dizer, eu vinha Porto, Lisboa, vinha conduzir e vinha a ouvir músicas e uma ou duas estão ali selecionadas, mas depois é o que eu te digo, a música do meio pode ser uma música sem voz, mas a música inicial tem que ter voz e tem que ser crucificante.

A primeira música tem de marcar.

É isto, é a primeira música que pegam logo nos telefones. E isto é ridículo nós não pensarmos nisto, mas é. Elas postam stories, se tu andas com a música a cantarolar o dia todo, no dia a seguir estás a cantarolar a música.

E depois já associas a música a ti.

Eu tenho muitas pessoas que me dizem: "Olha, associei esta música a ti" ou "Ouvi este story porque ouvi no teu Instagram". Porque é isto, é tentar que a música também traga um caminho que leve a coleção a bom porto. Ou seja, tudo isto é muito pensado. Pode parecer que não, que acordei de manhã e disse: "Vou pôr ali uma Beyoncé e ver o que é que isto vai dar". Não, não é assim.

Gonçalo Peixoto, vamos fechar esta conversa. Há bocadinho o Zé dizia muito bem: "A moda é muito mais do que um desfile", mas para quem nos ouve e não percebe este encanto, por que é que é muito mais do que isso, do que um desfile, uma nova coleção para apresentar a cada nova temporada?

A moda para mim é amor. É a maneira que eu tenho para me expressar e acho que nós todos de algum modo usamos a moda para nos expressarmos de alguma maneira. Como nós nos vestimos, lá estamos. Mesmo se não estiveres a pensar ou que seja um ato teu inconsciente. E por isso eu acho que a moda é uma maneira de nos expressarmos no dia a dia. Ou seja, faz parte de nós sim ou sim. É impossível, tu não consegues não te expressar através da moda. Impossível. Qualquer escolha tua num shopping, estás a ser tu.

E marca a tua identidade, não é? Estás a ser assim. Gonçalo Peixoto.

Muito obrigado.

Bom desfile.

Obrigado.

Que corra tudo bem. Vamos ser surpreendidos com certeza com as escolhas musicais, com a coleção e com tudo mais.

Esperemos.

Muito obrigado por ter estado aqui conosco na Rádio Observador.

Obrigado.

O Em 40 Minutos regressa próxima semana.

Obrigado. Até à próxima.