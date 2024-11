Em 40 minutos em vídeo: Lena d'Água. "Sou mais provocadora agora"

Cresceu a cantar em casa e com lendas do futebol na plateia. Ao andar no bairro de Santa Cruz, ele agitava e segredava o seu nome. As aventuras, o novo disco e a rebeldia de Lena d’Água em 40 minutos.