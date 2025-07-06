Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Houve uma altura, talvez há uns 10 anos, que sentia um pouco mais essa pressão. Mas com o tempo, obviamente, e com quem eu partilho a minha vida, decidimos falar sobre o assunto e decidimos os dois. Claro que é a mulher que faz esta escolha. Não deve ser uma obrigação. Eu não me sinto menos completa por não ter sido mãe. O fato de não ter filhos biológicos nestes últimos anos, foi uma decisão que eu tomei e estou muito bem resolvida com isso.

É daquelas pessoas que entra na casa dos portugueses com um sorriso tranquilo e com uma presença serena, mas firme. Durante anos foi rosto de domingos cheios de música, feiras, muitos abraços, nunca precisou de gritar para se fazer ouvir. Há quem diga que a sua força está no silêncio entre as palavras, na forma como ouve, observa e como sente tudo à sua volta. Hoje abrimos as gavetas da sua história, da infância cheia de afetos, às rotinas de televisão, aos dias em que a câmera se desliga e fica só ela, sem filtros, mas com uma tablete de chocolate sempre por perto. Mónica Jardim, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Observador.

Que bonita introdução, João.

Acho que fez jus à tua pessoa.

Sim, sem dúvida.

Tentamos sempre dar este miminho aos nossos convidados.

Adorei.

Boa.

Bem conseguido, sim.

Vinte anos de carreira. São mais, já. Começaste em 2004.

Vou a caminho dos 21, imagina. Passaram a voar estas duas décadas e estou muito feliz com aquilo que faço, sobretudo porque a televisão nunca foi-

Um objetivo?

Um objetivo. Surgiu por mero acaso na minha vida e hoje em dia não trocaria a televisão por nada.

Nem por aquele projeto que tu tens, o Sunrise?

O Sunrise.

É uma paixão.

É uma paixão também.

Mas a televisão é televisão.

Claro que sim. O Sunrise é um projeto pessoal paralelo, tal como outros que vão surgir muito em breve, mas acho que temos de nos sentir realizados, não só a nível profissional, mas depois também com projetos paralelos que nos enriquecem ainda mais e que fazem sentido a determinada altura da nossa vida. E é esse o momento que estou a viver e estou muito satisfeita por isso mesmo.

Quem te conhece bem, já dissemos na introdução, és viciada em chocolate. Nem sei se trouxeste hoje.

Por acaso, não.

Eu tenho ali depois no final. Espero ter. Isto aqui não é Observador, mas eu espero ter. Nós temos sempre uns mini chocolates que damos sempre aos nossos convidados, portanto eu acho que te vou conseguir surpreender. Quantas tabletes é que tens em casa, de chocolate? E quanto tempo é que passas, por exemplo, no supermercado, na secção dos chocolates?

É rápido. Eu sou muito rápida na secção dos chocolates, porque eu já tenho os meus favoritos, portanto, passo pelo corredor e pego logo seis, sete, oito, consoante. Tenho sempre muitos. Chocolate nunca falta em minha casa. Podem faltar outras coisas, mas o chocolate nunca falta. Portanto, é um vício que eu adquiri.

Mas já desde criança?

Foi da minha mãe. Eu sou a mais nova de três irmãos e nas três vezes que ela esteve grávida, os desejos foram todos diferentes. No meu caso, eram tabletes de chocolate. Acho que já estava eu na barriga da minha mãe e como ela tinha esse desejo-

Já chocolatra.

Já chocolatra. E tenho a certeza absoluta que só pode ter sido isso, porque depois sou mesmo chocolatra, tal como ela. Nós íamos muitas vezes passear juntas e nunca faltava um chocolate na mala da minha mãe. E eu também adquiri esse vício.

Mas, por exemplo, passa um dia em que tu não consomes chocolate, tu sentes isso em ti?

Pode passar um dia, no máximo, não mais.

A sério?

A sério.

Isso sente-se, por exemplo, no teu humor?

Acho que não, mas talvez o organismo peça.

Começa a pedir.

Começa a pedir, exatamente.

Olha, vamos aqui abrir o capítulo da tua infância. Vens de uma família com raízes espanholas e portuguesas, o que por si só é uma bela junção. Se tu fechasses agora os olhos e pudesses voltar às tuas raízes, onde é que estarias neste momento?

Estaria em Plasência, que é uma cidade na província de Cáceres, onde tenho família. E precisamente era o sítio onde sempre fizemos as nossas reuniões familiares, porque do lado da minha mãe é uma família enorme. A minha mãe era a mais velha de sete irmãos, todos eles espalhados por várias zonas de Espanha.

Tantos primos que deves ter.

Tenho uma catrefada deles. Somos aquele protótipo de família tipicamente espanhola, numerosa, muito barulhenta, muito ruidosa, de falar alto, de dar gargalhadas bem sonoras. E regressaria aí a Plasência, porque foi o sítio onde nos encontrávamos sempre na Páscoa, no Natal, em celebrações de família. Era sempre esse o ponto de encontro, porque eu tenho família do outro lado da Península Ibérica, em Valência, e depois estávamos nós aqui em Portugal e outras também no sul de Espanha. Reúníamos todos lá, porque a casa desta tia-avó, que ainda está viva, é uma casa enorme, é no campo e é aí que faz tudo sentido. Acho que foi sempre um ponto de encontro e ainda continua a ser.

E tens alguma memória, algum dia da tua infância que tu te lembres e ainda hoje consigas transportar totalmente para lá? Há algo que ainda esteja bem vivo desses tempos?

Precisamente esse local, porque é uma casa no meio do campo e guardo muitas memórias de estar com as minhas primas, os meus tios, os meus avós, os meus pais, os meus irmãos, todos no campo. Portanto, o contato com os animais, o contato também com a natureza, daí eu também ser uma apaixonada pela natureza, pela sustentabilidade.

Tudo veio já daí, dessa infância.

Veio aí dessa infância, foi cultivado durante a infância e a adolescência, e ficou. Hoje em dia, quando eu preciso de um refúgio, é sempre para o campo que eu vou. Por isso eu gosto tanto do Alentejo, sendo que eu não tenho raízes nenhumas alentejanas, mas o Alentejo dá-me essa calma, essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade.

É o lugar onde te encontras.

Exatamente. E gosto muito disso. E tenho a certeza absoluta que é devido a essas memórias bonitas que eu guardo da infância.

Falando aqui de um ponto de encontro, o Alentejo, tu és uma pessoa que toma decisões muito rápido ou que demora a assentar e que precisa desse espaço de encontro com o campo, com aquilo que é mais calmo, para discernir também um bocadinho?

Talvez até há uns anos fosse um pouquinho mais lenta para tomar alguma decisão, precisasse de mais tempo. Hoje em dia, não. Acho que tenho as coisas mais claras, mais bem percepcionadas, tenho mais noção da realidade, daquilo que eu quero. Acho que vamos ganhando certezas ao longo dos anos, mais sabedoria, obviamente. E agora demoro muito menos tempo a tomar essas decisões, sim.

Isso é bom.

É. Agora, o campo, de facto, tudo que seja campo, praia, quem diz campo, ou seja, natureza, para mim, tem que estar num sítio calmo para precisamente conseguir esse equilíbrio e tomar as decisões que tenho a tomar.

Com amigos, família ou sozinha?

Sobretudo sozinha, mas obviamente que nunca tomo uma decisão sem perguntar a quem está comigo, com quem eu partilho a vida e obviamente também à família. Mas eu sou um pouquinho de ideias fixas.

É difícil mudar a tua opinião.

Exatamente.

Ou tentar influenciar-te no sentido oposto.

Exatamente. Podem ter bons argumentos para conseguirem desviar ali um pouquinho o foco ou a atenção para, talvez, porque não outra decisão, mas é raro isso acontecer.

Tu tiraste Relações Internacionais, até ponderaste aqui uma carreira diplomática.

É verdade.

Mas em criança, quando te perguntavam: "O que tu, Mónica, queres ser quando fores grande?" O que tu respondias?

Bom, eu sei que quando era muito pequena, queria ser detetive. Não sei onde que eu fui buscar isto. Talvez algumas séries que eu acompanhava na televisão.

Eu acredito que a nossa infância é muito influenciada por aquilo que vemos na televisão quando somos mais novos.

Completamente. E acho que esta ideia eu até tive, aposto que foi de uma série que eu acompanhava da Agatha Christie. E um pouquinho mais tarde, queria ser veterinária. Veterinária, precisamente porque é este contato com os animais e com o campo, obviamente, que também me fez apaixonar pelos animais. Portanto, a opção de veterinária também passou pela minha cabeça. Depois, já na altura da pré-adolescência, fui percebendo que tinha mais jeito para as ciências. E aí, quando eu percebi que gostava muito de Matemática, de Física, de Química, passou-me pela cabeça seguir, por que não, Engenharia ou talvez Arquitetura. Arquitetura também pela parte da arte, da construção. Sempre gostei também dessa área. Mas o que é certo é que a vida dá-nos aqui umas trocas e baldrocas e obviamente não podemos nunca assumir nada ou dar algo por garantido, porque a própria vida depois encarrega-se de ir fazendo estes desvios. E eu tive alguns desvios, que depois fizeram com que eu tomasse o rumo, o meu rumo fosse por outro caminho. E fui parar a Relações Internacionais.

Tu consegues imaginar a tua vida agora se tivesses seguido esse caminho das Relações Internacionais? O que estarias a fazer agora?

Bom, talvez estivesse a trabalhar numa ONG.

Aqui relacionado mais uma vez com a questão da sustentabilidade, também.

Exatamente. Se calhar numa organização, certamente não governamental. Sim, vejo-me por aí, pela área da diplomacia. Esse era o meu foco na altura da faculdade, mas depois o que é certo é que aparecem certas pessoas na nossa vida, que depois nos abrem um bocadinho aqui os olhos para outros caminhos, e como a nossa vida é feita de escolhas, escolhi outros percursos que me fizeram chegar até à televisão e adoro.

Essas pessoas que falas ainda estão presentes de alguma forma na tua vida?

Não, uma delas não. Foi precisamente na faculdade, o vice-reitor da faculdade, na altura quando eu me licenciei em Relações Internacionais e depois fiquei à frente do gabinete de pós-graduações e mestrados. Eu aí já mais ou menos tinha a área de diplomacia, portanto, estava a lecionar, estava a dar aulas também no curso de Relações Internacionais, era assistente do diretor de curso e depois, ao mesmo tempo, era um pouquinho relações públicas da faculdade.

Pois.

Portanto, apresentava a cerimônia de entrega de diplomas, sempre que vinham professores convidados de outras faculdades, era eu que dava as boas-vindas.

Já fazias a parte da apresentação e da comunicação Sem saber?

Sem saber.

E de uma forma natural, acredito.

Me era pedido, obviamente pela reitoria. E eu gostava de trabalhar e aceitei com muito agrado, sem nunca saber, nem nunca imaginar que algum dia o meu percurso depois iria terminar nesta área da comunicação. E foi graças ao vice-reitor da faculdade, que viu isso, percebeu que eu tinha jeito para comunicar, que surge uma pós-graduação em apresentação de televisão na faculdade onde eu me licenciei e onde estava a trabalhar. E foi ele que disse: "Mónica, você devia fazer este curso de apresentação em televisão." E eu fiquei: "Eu, professor? Alguma vez? Mas por quê?" "Não, eu acho que você tem jeito, você é que ainda não sabe, mas acho que você deveria arriscar." E foi o que fiz. Segui o conselho dele, arrisquei, aliás, por alguma insistência da parte dele. E quando terminei este curso de pós-graduação, que era do Emídio Rangel, curso esse que também foi feito pela Cristina Ferreira, portanto nós éramos do mesmo ano. Quando concluímos esta pós-graduação, cuja coordenação era a Júlia Pinheiro que fazia, no final do curso, ela chamou cinco ou seis pessoas, talvez cinco ou seis alunos, para fazermos um casting. E a partir daí, fiz um casting na TVI e foi o que foi. Portanto, 21 anos depois, ainda continuo na TVI.

Sim, é uma vida.

É uma vida.

Pensar nesse número e pensar em tudo aquilo que já fizeste. Já vamos ao " Somos Portugal", que marcou o teu percurso, porque foram 12 anos.

12 anos.

Mas aquele primeiro programa que tu fizeste, ainda te lembras daquele nervosinho miudinho?

Lembro, perfeitamente. Acho que jamais esquecerei, até porque eu, na altura, quando começo a fazer o " Somos Portugal", eu já tinha oito anos de TVI, fazia sobretudo programas gravados, portanto saía em reportagem. Depois chegávamos, editávamos as peças.

É uma rotina um pouquinho diferente.

Completamente diferente.

O direto é uma máquina.

Portanto, a experiência que eu tinha em direto era muito pouca, era talvez a apresentação de alguma festa de aniversário da TVI, daquelas passadeiras vermelhas, como nós fazíamos, algum outro evento que a TVI tivesse organizado. Eram coisas muito pontuais. Agora, quando eu abraço o " Somos Portugal", quando me desafiam para eu fazer o " Somos Portugal", aí já tudo mudou.

As pernas tremeram.

As pernas tremeram, e eu lembro perfeitamente do primeiro programa, onde estava a Leonor Poeiras e o Nuno Eiró, e eu fui como repórter. Eles eram os apresentadores, eu fui como repórter.

Tu ias entrando de forma pontual.

Exatamente. Só que era sempre em direto, portanto, eram seis horas de emissão. Claro que a equipa muito bem, era a Coral, que na altura produzia o " Somos Portugal" e era uma equipa fantástica e fizeram-me sentir automaticamente em casa. E a partir daí, pronto, dizerem: "Olha, Mónica, só precisamos é que sejas tu. Esse teu lado divertido, que tu aproveites também aqui o momento, porque este é um programa onde vais sentir o público mesmo lado a lado. Tu vais ter aqui um contato com o público que talvez nunca antes tenhas feito." E assim foi. E foi o primeiro domingo, foi o segundo, foi o terceiro.

Onde é que foi essa emissão, lembras-te?

Olha, salvo erro, foi em Ponta Barca.

Bem lá no norte.

No Minho, exatamente, acho que foi em Ponta Barca. E lembro-me de estar muito nervosa, mas a emissão depois correu muito bem, até porque eu já me dava também lindamente com a Leonor e com o Nuno Eiró. Depois a equipa foi extraordinária. E a partir daí, eu acho que o " Somos Portugal" mostrou uma Mónica Jardim que até a altura, até então, as pessoas desconheciam. Ou seja, conheciam uma Mónica de reportagem, mas outra coisa é o direto. Tu tens que estar preparado para qualquer imprevisto. Podem surgir.

E a reportagem acaba, se calhar, por ser mais, não sei se concordas com isto, mais guionado, não é? Tu esquematizas mais na tua cabeça aquilo que queres fazer.

Claro, até porque há um trabalho de casa que tu tens que fazer previamente. Eu sabia de antemão quais eram as pessoas que eu ia entrevistar, o conteúdo. Se eram produtores, se eram agricultores. Eu sabia mais ou menos a história delas e eu sabia que em três minutos, tinha que tentar mostrar lá para casa quem eram aqueles convidados e a história de vida deles em pouco tempo. Aquilo que eles se dedicavam. E depois, obviamente, comecei a sentir o carinho do público desde muito cedo e isso também ajudou e muito a este crescimento, para este amor também que eu senti por este programa, porque foram 13 anos de estrada que o " Somos Portugal" esteve, dos quais 12 eu tive a honra de poder fazer parte da história. É um programa que eu acho que não sei se alguma vez terei um programa tão longo na TVI, mas abracei-me a este e gostei muito da experiência. E costumo dizer que há uma Mónica Jardim antes do " Somos Portugal" e uma Mónica Jardim depois do " Somos Portugal", porque fez-me crescer, ver outra realidade, conhecer o nosso país de outra forma, com outros olhos. Fui a sítios que nunca antes eu tinha ido.

O carinho pelos imigrantes também.

O carinho pelos imigrantes, exatamente. E sobretudo, mostrar o quão maravilhoso é Portugal. E de facto, somos um país muito pequeno, que em poucos quilómetros tu passas de uma região para outra, onde as tradições são completamente distintas. E onde acabas por perceber que somos um país muito rico em tudo. Temos um património arquitetónico, histórico, gastronómico, cultural. E foi esse o objetivo, foi essa a missão principal deste programa, levar o melhor do nosso país, sempre, todos os domingos, e sobretudo também estreitar aquela palavra saudade, tão portuguesa, a quem nos assiste lá de fora, porque sabemos que os imigrantes, vida de imigrante não é de todo fácil. Eles saem do nosso país sempre à procura de uma vida melhor e depois acabam por estar muitos anos sem regressar. A própria vida não lhes permite, estão longe da família. E isso é um ato de grande coragem. Portanto, levávamos até eles, ou seja, sentirmos aquela-

Encurtar distâncias, no fundo.

Nas redes sociais, todo o carinho que eles demonstravam e obrigada por mostrarem aquela que é a minha vila, a minha cidade, portanto, o orgulho de ser português. E acho que foi missão cumprida e foi um programa muito giro. Obviamente que depois também em paralelo com a música popular portuguesa. Não há um programa popular sem a música popular portuguesa que enche qualquer praça. E foi isso que nós assistimos ao longo de 12 anos. Foi impressionante a quantidade de praças que nós enchermos, como essa localidade nos recebia e a alegria, a felicidade de eles terem a televisão na sua própria terra.

Mónica Jardim, a primeira parte já passou.

Já?

Já, muito rápido. Voltamos já a seguir. Vamos só atualizar as notícias. Até já. Segunda parte do Em 40 Minutos, continuamos a conversa com Mónica Jardim. Já abrimos aqui o livro do Somos Portugal, que é um livro bem grande.

Bem grande.

12 anos de memórias. Eu gosto sempre de perguntar isto, porque sei que na televisão existem, claro, muitas histórias de bastidores e muitas horas de estrada. Coisas que te tenham marcado ao longo destes 12 anos e que tenhas a certeza que daqui a 10, 20 anos ainda te vais lembrar.

Olha, uma das grandes aventuras nestes 12 anos de Somos Portugal foi precisamente um programa. O Somos era ao domingo. No verão, temos sempre a festa de verão da TVI. E houve um ano em que, aliás, a maior parte das vezes, essa festa de verão realizava-se lá embaixo no Algarve. Nesse sábado, a festa de verão foi apresentada pela Isabel Silva, pelo Leiró e por mim. E estávamos os três escalados para no dia a seguir, ir ao Porto e apresentar o Somos Portugal. Portanto, imagina.

A correria.

A correria. Portimão para o Porto. Claro que depois a produção disse ok, como a festa de verão ainda por cima era em direto, nós fazíamos a emissão em direto. Terminamos a emissão, talvez eram umas três da manhã, fomos para o hotel, tínhamos avião logo no domingo às sete da manhã, íamos apanhar o avião em Faro que nos levava até ao Porto, para depois fazermos então o Somos Portugal, que começava às duas da tarde. Assim foi, chegamos ao aeroporto, apanhamos o avião, claro que aproveitamos a viagem para descansar um bocadinho. E adormecemos, lembro-me de eu pelo menos estar a dormir. E quando chegamos ao Porto, de repente, o comandante diz no alto-falante: "Bom, senhores passageiros, muito bom dia. Estamos neste momento a sobrevoar aqui a cidade do Porto. Está bastante nevoeiro e não vai ser possível podermos aterrar aqui na cidade do Porto, pelo que vamos ter que regressar a Lisboa."

Meu Deus, o pânico.

O pânico! É que ainda por cima éramos os três a fazer o direto.

E sem comunicações com...

Nada, sem comunicações. Estávamos dentro do avião. Portanto, o avião dá meia-volta, vai para Lisboa, aterramos em Lisboa e claro está que a produção já tinha a informação que o avião não tinha, porque tínhamos uma equipa à nossa espera no aeroporto do Porto e perceberam que pelas condições climatéricas não dava para aterrar, portanto perceberam que o voo tinha regressado a Lisboa. E então assim que chegamos a Lisboa e assim que saímos do avião, ligamos o telemóvel só para falar com o nosso produtor e ele já tinha tratado de tudo. Tínhamos um transfer à porta do aeroporto de Lisboa que nos ia levar até ao Porto. Isto eram talvez 11 da manhã.

Para entrar em direto às duas da tarde.

Exatamente. Portanto, aterrámos, saímos a voar do avião, entrámos no transfer, fomos a voar também para o Porto, chegámos ao Porto, literalmente, faltavam 20 minutos para as duas da tarde.

Meu Deus. Esse foi o programa mais longo das vossas vidas.

Mais longo, completamente. Foi assim uma makeup daquelas básicas, a equipa já toda à nossa espera. E pumba, já estávamos nós em cima do palco, os três bêbados de sono, porque com esta confusão toda nem tínhamos conseguido descansar como deve ser. E a adrenalina aqui um bocadinho já também estava outra vez a aumentar. Mas foi uma emissão em que se notava visivelmente que estávamos cansados, mas pronto, obviamente nada como assumir em direto e dissemos o que é que nos tinha acontecido, porque é a melhor forma. E portanto, pedimos logo desculpas aos telespetadores. Se nós baralharmos até com qualquer coisa, com o nome dos convidados, com o número de telefone, com o que for, por favor, perdoem-nos, mas hoje não foi um dia muito fácil. E não tínhamos ido praticamente à cama, não tínhamos tido qualquer tipo de descanso, portanto acho que esse é um dos episódios mais marcantes e que eu vou guardar. Acho que é um episódio muito giro.

Bela memória para se recordar aqui.

É verdade. Portanto, para tu veres. E a partir desse episódio, nunca mais puseram a TVI, a mesma equipa, a fazer a festa da TVI e depois no dia a seguir o Somos Portugal, porque depois todos os anos acontecia isto, porque o Somos Portugal era sempre numa terra bem mais distante. Houve alguns anos que eles depois tentaram que o Somos Portugal fosse no Zoomarine, mas normalmente não era, a maior parte das vezes era sempre longe. Portanto, a partir desse episódio, nunca mais puseram a mesma equipa a fazer o direto à noite da festa e depois o Somos Portugal. Portanto, acho que há lições que se aprendem.

Olha, e como é que se encara o final deste ciclo de 12 anos num projeto que te marcou tanto? Falámos aqui desta memória, há muitas outras, com certeza, mas como é que se encara o fechar deste capítulo? Na altura, muitos vídeos seguiram nas redes sociais de vocês visivelmente emocionados e notava-se o quanto vocês gostavam daquele formato.

Eu acho que a vida é mesmo isso, é feita de ciclos. Há projetos que têm início, meio e fim, este foi um deles. Claro que fica a saudade, mas eu só posso sentir-me bastante feliz e orgulhosa por ter feito parte de um projeto tão longo quanto o "Somos Portugal". Como te disse há pouco, acho que não vou ter mais nenhum programa que se vá estender durante tantos anos como o "Somos Portugal". Digo eu, não sei. Mas tem que se encarar como tantos outros projetos que já passaram, pelo menos que eu fiz, ao longo destes quase 21 anos de carreira, e que todos eles acabam por nos marcar de uma forma ou de outra. Acho que aprendemos com todos eles, retiramos sempre uma lição, ajudam-nos sempre a crescer. Eu tive sempre imensa sorte com todas as equipas com quem tenho vindo a trabalhar. Atualmente estou a fazer o "Em Família" ao fim de semana, ao lado do Edvor e com uma equipa também extraordinária. Portanto, temos que encarar sempre como algo que nos acrescenta. Todos os projetos acrescentam-nos e temos sempre alguma coisa a reter. Portanto, foi um projeto do qual eu fiz parte e olho sempre com uma saudade muito boa e repleta de memórias.

Quem te conhece define-te como uma pessoa muito forte e que gosta sempre de resolver tudo sozinha. Há bocado falávamos da questão de seres uma pessoa de ideias muito fixas. Esta é uma ideia correta que fazem sobre ti?

Sim. Até porque não gosto de chatear as outras pessoas com problemas.

Não gostas de reclamar.

Não gosto de reclamar, de todo. Não faz parte do meu feitio reclamar, pelo contrário. Acho que sempre se costuma dizer: "Não vejo um problema, temos que focar na solução". Portanto, tem que ser por aí. Acho que até para nós é desafiante podermos, quando surgem obstáculos, como é que vamos contorná-los e não ficar preso ao: "E agora?" Ou seja, é partir logo, tentar perceber de que forma é que podemos contornar isto. Portanto, eu sou muito disso, não ficar presa. Gosto de resolver e no imediato. Para mim, tem que ser tudo muito rápido. Detesto ficar em banho-maria. Tenho que arranjar uma solução rápida.

Estamos a falar aqui do fato de seres uma pessoa forte, mas quando falamos em partidas, e agora vamos falar da partida da tua mãe, algo que te marcou muito e marca qualquer pessoa, a partida de alguém tão importante na nossa vida. A dor da perda da tua mãe deu-te mais pressa de viver ou mais vontade de abrandar e também aproveitar cada momento com as pessoas que fazem parte da tua vida?

Curiosamente, faz hoje dois anos que a minha mãe partiu. Dia 6 de julho. Portanto, eu acho que herdei e aprendi, acho que dos grandes ensinamentos e lições que aprendemos também dos nossos pais, e absorvi muito a alegria de viver da minha mãe. E é precisamente isso. Não tenho pressa de viver, mas tenho muita alegria de viver e tenho muita vontade de viver. Portanto, quero fazer as coisas que me fazem feliz, sobretudo. Acho que a vida também nos vai ensinando isso mesmo, perceber a determinada altura o que vale a pena. O que nos faz feliz. Portanto, não perder tempo com coisas que para nós não fazem sentido, não nos acrescentam. E é isso que eu quero continuar. Quero seguir este legado da alegria de viver, que acho que, em Espanha, pelo menos, é muito cultural esta questão de sermos muito positivos. É isso que eu ia dizer, exatamente.

E a tua mãe também tinha muito essa característica, não é?

Exatamente. Sempre uma atitude muito positiva perante a vida. E é isso, eu acho que absorvi isso dela desde pequenina e isso moldou também a minha personalidade. E gosto de continuar assim e acho que é uma boa forma de celebrá-la. Eu celebro sempre a minha mãe, gosto muito de falar dela, usar muito as joias dela, as roupas dela. Tenho isso muito presente. Tínhamos uma relação de grande cumplicidade e eu acho que é uma forma de celebrá-la, sempre falando com ela. Por exemplo, a minha mãe adorava flores. Acho que também teve sorte de ter casado com o meu pai, que é jardim da Polida. E fez todo o sentido, portanto, também tenho a paixão pelas flores, pelas plantas, cultivar isso. E tenho sempre a minha mãe muito presente lá em casa com os quadros que ela pintava e é sempre uma forma bonita. Falamos sempre, eu mesmo com a minha sobrinha, com o meu irmão, com a família, com amigos. É sempre bom falarmos de quem já não está, mas que foi sempre uma figura muito importante. E ainda por cima, do lado da minha mãe, é uma família muito matriarcal, portanto, as mulheres tiveram sempre uma presença e um papel muito forte e continuam a ter. Portanto, vamos honrá-la sempre.

O processo de luto, há muitas formas de se fazer o luto. Tu há bocadinho estavas a dizer que não tens pudor e que não tens nenhum problema em celebrar a tua mãe, falar sobre ela, mas há pessoas que têm essa dificuldade, até numa fase inicial, e que se emocionam e que não conseguem, às vezes, por mais que queiram, têm muitas coisas dentro do coração e não conseguem fazê-lo. Esse processo está mais ou menos bem arrumado na tua vida ou é um processo que vais fazer ao longo Do teu caminho.

Acho que é um processo que se faz ao longo do caminho. Acho que nunca se está bem resolvido com a partida de alguém tão próximo e sobretudo alguém que teve grande influência na nossa vida. Acho que cada um tem o seu processo. Aquilo que funciona pra mim, pode não funcionar pra ti. Portanto, cada um tem que fazer as coisas de forma a sentir-se tranquila e mais serena. Se eu já fiz o luto? Claro que não. Acho que, obviamente, que tenho sempre aqui os meus momentos em que choro e faz parte. Acho que o chorar vai fazer sempre parte de quem estiver a fazer o luto. E há alturas em que sim, sorrio, mas há outras em que venho abaixo, mas é como qualquer ser humano, somos feitos de emoções e temos que respeitar aqui também este lado mais emocional, o nosso coração, por vezes.

Há dias em que a memória nos leva para algo mais emocional.

Exatamente.

E há outros dias em que-

Porque há um filme, alguém que diz qualquer coisa, há algo que transporta pra uma memória que foi tão forte e nesse momento-

Um cheiro, às vezes. Um simples cheiro.

Exatamente.

Uma música.

Uma música. E, portanto, é isso que depois, muitas das vezes, do nada, quebras. Mas faz bem quebrar. Acho que é tipo uma catarse que tu podes fazer e faz parte.

E é uma forma também de teres sempre presente a tua mãe na tua vida.

Sem dúvida.

Vamos falar aqui de uma outra questão, a questão da maternidade. É um assunto que está arrumado na tua vida?

Está.

Eu, entretanto, a preparar esta conversa contigo, fui vendo algumas entrevistas que foste dando ao longo do tempo. É uma questão que está devidamente apaziguada e que tu não sentes nenhuma pressão nesse sentido, nem nunca sentiste ao longo do tempo?

Não, houve uma altura, talvez há uns 10 anos, que sentia um pouquinho mais essa pressão. Mas com o tempo, obviamente, e com quem eu partilho a minha vida, decidimos falar sobre o assunto e decidimos os dois. Claro que é a mulher que faz esta escolha.

E se calhar quem recebe mais pressão, entre aspas, vamos dizer assim, para que aconteça, não é? Ou mais incentivos.

Exatamente. Até porque isto tem que ser uma escolha da mulher, obviamente, juntamente com o parceiro. Não deve ser uma obrigação. Eu não me sinto menos completa por não ter sido mãe. Sinto-me uma mulher realizada, plena, tenho outros projetos. A maternidade está um assunto bem resolvido nestes últimos anos, precisamente porque houve essa conversa e houve essa decisão a dois. E, portanto, é algo que acaba por não suscitar aqui qualquer tipo de questionamento. Até porque à minha volta eu tenho uma sobrinha de sangue.

Estava a pensar nisso.

Filha do meu irmão.

Muitos sobrinhos que deves ter.

Tenho muitos, tenho afilhadas, tenho também filhas de grandes amigas minhas, que é como se fossem também minhas filhas. Portanto, passo muito tempo com elas e estou muito bem rodeada, gosto muito e faço férias também com elas e portanto sinto-me também bem preenchida com isso. O facto de não ter filhos biológicos, nestes últimos tempos, nestes últimos anos, foi uma decisão que eu tomei e estou muito bem resolvida com isso.

Falávamos aqui de pressões. Eu não vou dizer a tua idade, não gosto de dizer a idade dos meus convidados. Tu trabalhas num meio de grande exposição, a televisão. Acreditas que a televisão portuguesa tem sabido envelhecer ao nível das caras femininas? Ou seja, há ainda um prazo de validade, ainda que invisível? Ou já sentiste isso de alguma forma? Como é que tu lidas com essa questão?

Eu não tenho problema nenhum em dizer a minha idade, tenho 49. Vou entrar nos 50, é verdade.

Em dezembro, não é?

Em dezembro, exatamente. Portanto, já estou neste ano em que várias amigas já estão a entrar nos 50, portanto, temos várias celebrações. Eu serei a última, nasci em dezembro. Mas no meu caso, eu não sinto essa pressão. Claro que isto em televisão, talvez para as mulheres, não seja tão fácil quanto para os homens. E por isso mesmo, eu antecipando um bocadinho isto, mas de forma inconsciente, não pensando que esse foi mesmo o meu objetivo, estes projetos paralelos que eu tenho na área do turismo, já fui um bocadinho a pensar nisso. E se a televisão um dia não me quiser? Porque eu vou ficar em televisão a trabalhar até a televisão me querer, não é? Portanto, até eu ter projetos, até a TVI continuar a apostar em mim. Agora, se isto de repente muda de um dia para o outro, porque eu não sei o dia de amanhã, nós não podemos dar nada por garantido. Por isso mesmo, eu também tenho feito estas escolhas paralelas e noutros projetos, que se um dia a televisão me faltar, vou pra outra área da qual eu também sou muito apaixonada, que é a área do turismo, e com projetos que também me vão fazer sentir bastante realizada.

E descobrir o rio Sado, através do barco solar Sunrise Tours, já falamos aqui. Que prazer te tem dado este projeto longe das câmaras, que é outra vertente da tua vida de empresária, podemos dizer assim?

Exatamente, de empresária. É mesmo isso. É um projeto do qual eu sou bastante apaixonada, por vários motivos. Para quem não conhece aquela região, o Conselho de Alcácer do Sal, é um conselho lindíssimo a nível de beleza e de paisagem natural. A própria cidade Alcácer do Sal é uma cidade muito bonita, com o seu casario branco, toda ela muito bem desenhada, com o castelo lá em cima e com o rio Sado ali a acompanhar, depois com os arrozais. Apesar de ser cidade, é uma cidade muito calma. Eu apaixonei-me por aquela cidade, porque a minha praia favorita é ali na zona da Comporta e sempre que regressava a Lisboa, parava em Alcácer do Sal para jantar, para não apanhar o trânsito, porque não ia de barco, ia sempre por terra. E ficava a jantar em Alcácer do Sal e achei aquela cidade que tem algo inexplicável, que não te consigo dizer, tal como toda aquela região. Isto foi obviamente um projeto a dois e percebemos que o Sado tinha muito potencial. E agora indo também para a parte da sustentabilidade, por que não dar a conhecer esta região através do Rio Sado, mas de uma forma em que se respeita a fauna e a flora? E foi aí que investimos num barco solar, portanto ele é movido apenas a energia solar, é 100% silencioso, o que te permite aproximar da fauna existente, das aves, dos flamingos, tudo mais. Podes observar todas as aves que habitam ali naquela região, sempre respeitando o habitat deles. Não há qualquer tipo de poluição sonora, nem poluição de combustível, não existe nada disso, não há emissão de gases. E é uma forma bonita de conheceres aquela região. É um projeto apaixonante em todas as suas vertentes e quem experimentou ficou também-

E recomenda.

E recomenda, exatamente.

E se quisermos fazer essa viagem, como é que podemos fazer? Para quem nos está a ouvir agora.

Nós ficámos sem skipper. Portanto, este verão está um bocadinho comprometido. Estamos a tentar arranjar alguém que possa fazer esses passeios, o skipper. Mas vamos tentar, que agora as coisas se consigam resolver, mas é muito fácil, é consultar as páginas. Nós temos um site, também temos uma página de Instagram, que é o Sunrise Tours, e fazer dali a marcação, tem lá os contactos. Paralelamente, em breve também, entrei agora outra coisa também ligada à área de turismo, relativamente a alojamento local, é outra forma de poderes apreciar.

É um complemento.

É um complemento, apreciar aquela região que é fabulosa. É algo que me deixa também muito feliz.

Para os nossos ouvintes é procurarem as redes sociais da Mónica Jardim, porque está tudo por lá e vais dando conta dessas novidades.

Exato.

Neste momento, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Estás no "Em Família", aos fins de semana, com o Edo Vouer, que também já era teu parceiro no " Somos Portugal". Como é que está a ser esta aventura e também poder acalmar um bocadinho, porque eu sei que o " Somos Portugal", aquelas seis horas em direto ao domingo e a preparação toda antes, ir para os sítios, para os locais, era duro.

Era bastante duro. Só quem fez o programa é que sabe a dureza dos quilómetros que fizemos.

Porque para quem vê de fora diz só: "Mas eles só trabalham ao domingo."

Não, há todo um trabalho que se faz de casa prévio. Normalmente quando os programas eram bastante longe, fazíamos sempre a viagem no dia anterior, depois no dia a seguir, reunião de alinhamento, obviamente a preparação, makeup, cabelos, almoço, começava o programa. Assim que acabava, jantávamos e regressávamos a Lisboa. Muitas das vezes chegávamos às duas, 3:00 a.m, porque havia programas que eram em Trás-os-Montes, já era no Minho, portanto, tínhamos que também vir com algum cuidado. Em relação ao "Em Família", estou muito feliz por estar a fazer este programa com o Edo Vouer, que foi um amigo que fiz também graças-

Ele apareceu ali naquela parte final da tua aventura do " Somos Portugal".

Do " Somos Portugal", e rapidamente ganhamos essa cumplicidade. Somos os dois muito parecidos, gosto muito de trabalhar com ele. Além de uma educação imensa, é uma pessoa que respeita muito o espaço do outro e respeitamo-nos muito, o Edo Vouer e eu, damos espaço também um para o outro, além das nossas personalidades terem funcionado muito bem. O Edo Vouer é uma pessoa com sentido de humor, ele é muito engraçado e rapidamente criamos aqui uma ligação muito gira, que felizmente passou agora para o "Em Família". Estamos agora os dois em estúdio, portanto passar de exteriores agora para estúdio. Ao sábado e ao domingo fazemos o programa e de facto estamos muito felizes. Temos uma equipa também magnífica, gostamos muito da equipa. É um programa de entretenimento, onde recebemos inúmeros convidados, temos imensos temas, é um programa onde cabem todos os temas e também damos a conhecer histórias, sobretudo de famílias, gerações também de netos que homenageiam os avós, que decidiram seguir também os negócios que eram dos pais ou dos avós ou dos bisavós. Isso é muito bonito de se ver e continuamos a contar essas histórias, mas desta vez em estúdio.

E há uma coisa que eu queria aqui ressalvar, porque foi muito falado ao longo desta entrevista. Falas muito da equipa e da importância da equipa.

Sim.

É importante para o sucesso de qualquer projeto?

É fundamental. Nós sozinhos não vamos a lado nenhum, o sucesso é sempre alcançado de forma coletiva, nunca de forma individual. E as equipes são tudo. Nós obviamente que damos a cara, mas há todo um trabalho por trás. Sabes que eu, na altura, quando entrei para a TVI, o primeiro projeto que eu fiz foi o "Deluxe" e na altura não existia uma equipe de produção. As repórteres do programa éramos nós que fazíamos o contato com quem queríamos entrevistar. Depois fazíamos a marcação das equipes de operadores de câmera, íamos para a rua, voltávamos, visionávamos, íamos para a sala de edição, fazíamos a estrutura, depois ficava o editor a finalizar, mas acompanhávamos tudo. Quando tu começas assim, sabendo a importância de cada função.

De cada etapa.

De cada etapa, dás muito mais valor. E as equipes são fundamentais no sucesso de qualquer projeto. Sem elas não chegamos a lado nenhum, sem dúvida.

Mónica Jardim, passaram 40 minutos.

Já, tão rápido, João.

Vamos à última pergunta, porque eu sei que és uma pessoa que não gosta de reclamar, já disseste aqui nesta nossa conversa, mas o que te inquieta no dia a dia?

Inquieta-me o desconhecido. Caminhamos sempre para o desconhecido, mas eu acho que vivemos aqui tempos conturbados. Eu acho que talvez há uns anos podíamos ter um pouquinho de noção daquilo que poderia chegar no dia de amanhã. Hoje em dia eu não tenho essa noção. Acho que é tudo tão rápido e tudo que está a acontecer à nossa volta é tudo tão rápido e surgem tantas coisas paralelas que influenciam e muito as nossas vidas, que eu tenho medo do que é que possa vir a seguir. Este desconhecido inquieta-me bastante, não saber se aquilo que estamos a imaginar vai acontecer no imediato, que eu acredito que sim. Mas falo aqui em todos os níveis.

Sim.

Porque todos os dias, quem acompanha as notícias-

Esta semana, precisamente, foi marcada pela morte do Diogo Jota, do irmão André Silva, o Luís Jardim, que também partiu, Maria Nazaré também

Eu tinha um carinho imenso pelo Luís Jardim. Foi uma pessoa com quem me cruzei no "A Tua Cara Não Me é Estranha", um dia que eu fui lá cantar qualquer coisa e conheci o Luís Jardim. A partir daí, é daquelas pessoas que entranhou, de uma simpatia, super carinhoso, bem-disposto, divertido. A mulher dele, a Teresa, também uma simpatia e, de facto, vivemos aqui tempos conturbados.

E que nos fazem abanar, não é? Fazem-nos questionar aqui algumas coisas.

E depois tudo o resto disto da inteligência artificial, das guerras, de tudo o que está a acontecer, destas alterações todas climáticas do planeta. Isto inquieta-me bastante, o caminhar para este desconhecido que já nos deixa aqui um bocadinho a pensar: "Como é que será daqui a um ano?" É que um ano passa num instantinho. Se isto já está assim agora, então daqui a um ano, como é que isto estará? Isto deixa-me sim um bocadinho preocupada.

Mónica Jardim, o teu sorriso, a tua alegria esteve aqui ao longo destes 40 minutos, apesar de acabarmos num tom mais pesado, mas também é um tom de esperança para aquilo que aí vem no futuro, que esperemos que seja bom e vai ser muito bom para ti, de certeza.

Obrigada, João. Gostei muito mesmo desta conversa.

Eu também. Muito obrigado por teres estado aqui conosco na Rádio Observador e até breve. Muito sucesso.

Até breve. Muito sucesso também para ti.