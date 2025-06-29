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Eu costumo dizer que vende-se muito a ideia de que é muito fácil, muito rápido e que quando nós quisermos, mudamos o chip, estalamos os dedos e está feito. Ainda bem que funciona assim para alguns casais, mas não funciona assim para todos.

Tens sentido isso através de partilhas que tens recebido de pessoas?

Sim, eu acho que tudo aquilo que nós vemos, por exemplo, no Instagram é sempre de: "Foi fácil, foi rápido" ou então o extremo oposto, que é: "Estou a tentar há muitos anos porque ou tenho endometriose ou tenho algo". Às vezes não há uma justificação, não há uma doença diagnosticada, não há nada, simplesmente não aconteceu ainda. E eu acho que isso é importante se falar, porque cria uma pressão e uma expectativa, quer na mulher, quer no homem. Portanto, eu neste momento já estou muito em paz com isso, mas às vezes, quando nós estamos nesse processo e depois estarem sempre a chegar-nos histórias de: "Ai, foi tão fácil" ou "ai, foi tão rápido", é pesado.

Ela já nos disse bom dia, mesmo antes de muitos saberem onde é que estavam as chaves de casa. Saltou do jornalismo para a apresentação. Agora anda mais pelo lifestyle, mas sempre com a mesma leveza, verdade e transparência. Já quis ser repórter de guerra, foi jornalista, é agora apresentadora, formadora e está prestes a adicionar mais um grande papel à sua vida: ser mãe. Vamos saber tudo sobre esta nova viagem com a Sara Sousa Pinto. Bem-vinda ao "Em 40 Minutos".

Olá, obrigada pelo vosso convite.

Estás muito feliz, não estás? Eu acho que pelo sorriso que fui vendo ao longo desta introdução e dos papéis que fui dizendo, nota-se muita felicidade.

Sim.

E se calhar por esta nova função que aí vem, não é?

Disseste que estava a somar mais um papel. Eu acho que estou a somar o papel.

É o papel da tua vida?

É o papel da minha vida, sim.

Tu partilhaste nas redes sociais, já sabes, há mais tempo. Essa foi uma decisão que foi sendo feita ao longo do tempo, partilhar. Tiveste mesmo essa noção de quando percebeste que ia mesmo acontecer? Ou seja, este é o papel da minha vida.

Eu acho que eu sempre soube, porque desde muito nova eu nunca tive aquela ideia de casar como muitas mulheres idealizam a festa, o vestido e tudo mais. Mas sempre me lembro de dizer que queria ser mãe, desde muito pequenina. Aliás, para rapariga, eu acho que tenho o nome escolhido desde os 12 anos.

Já?

Sim.

Vais revelar? Não.

Eu já revelei. Se for menino é Leonor, se for menino é Rodrigo. Rodrigo foi o pai que escolheu. Temos que ceder também a algumas coisas. Mas mãe sempre foi aquilo que eu me imaginei ser. Além de tudo, eu sempre quis ter uma vida profissional muito ativa, ser independente, ser autónoma, mas mãe é aquilo que eu me lembro desde sempre de querer ser e portanto foi muito desejado e estou muito feliz que tenha acontecido.

E este projeto eu penso que não foi planeado, ou seja, não era para acontecer agora, mas aconteceu. Como é que se projeta agora a vida mais à frente? Ou seja, vêm aí meses de preparação para aquilo que vai chegar. Tu és uma pessoa ansiosa, como é que tu lidas com esta primeira fase?

De ser mãe? Estavas a falar especificamente de ser mãe? Nós já estávamos a tentar há quase um ano. E eu costumo dizer que vende-se muito a ideia de que é muito fácil, que é muito rápido e que quando nós quisermos, mudamos o chip, estalamos os dedos e está feito. Ainda bem que funciona assim para alguns casais, mas não funciona assim para todos. E se para mim demorou quase um ano, há pessoas que estão dois, três, quatro, cinco ou até mais a tentar. E acho que se fala pouco sobre isso.

Tens sentido isso através de partilhas que tens recebido de pessoas?

Sim, eu acho que tudo aquilo que nós vemos, por exemplo, no Instagram é sempre de: "Foi fácil, foi rápido" ou então o extremo oposto, que é: "Estou a tentar há muitos anos porque ou tenho endometriose ou tenho algo". Às vezes não há uma justificação, não há uma doença diagnosticada, não há nada, simplesmente não aconteceu ainda. E eu acho que isso é importante se falar, porque cria uma pressão e uma expectativa, quer na mulher, quer no homem, que é completamente injustificada também, as coisas levam o seu tempo. E há casais que já disseram que no primeiro filho demoram imenso tempo e no segundo acontece. Ou o contrário.

E se calhar nem era planeado.

Exatamente. Portanto, eu neste momento já estou muito em paz com isso, mas às vezes, quando nós estamos nesse processo e depois estarem sempre a chegar-nos histórias de: "Ai, foi tão fácil" ou "ai, foi tão rápido", é pesado.

E tens recebido muitas mensagens nesse sentido. Estás a falar aqui de casos como, por exemplo, o endometriose, de mulheres que acabam por sofrer imenso e que não conseguem engravidar por essa questão de saúde. E há outras, se calhar até mais graves. Tens recebido relatos de pessoas, tu dizes que estás a tentar há um ano, de pessoas que estão nessa situação?

É assim, diretamente não recebi, porque eu só falei disto em uma ou duas entrevistas e nunca no meu Instagram. Ainda não calhou, não falei. Acredito que se falasse, receberia mais esse tipo de comentários, mas se calhar a maioria das pessoas que viu aquele anúncio e aquela publicação, também achou que foi assim: "Olha, queremos agora e aconteceu." Lá está, porque eu não falei sobre isso. Estou a falar aqui porque não tenho nenhum pudor em fazê-lo, mas acho que é importante que se saiba que as coisas não são iguais para todos e cada gravidez é uma gravidez e está tudo bem com isso.

Olha, eu quero muito falar sobre a forma como tu divulgaste, porque foi original. Tu fizeste uma raspadinha, não foi?

Sim.

"Jackpot, bebé a caminho."

Sim.

As pessoas não perceberam na altura, logo desde o início, o que é que estava a acontecer.

Para já, porque eu escondi muito bem. Eu descobri no início de março e depois sempre quis fazer isto de uma forma original, porque eu queria muito guardar para mim as reações das pessoas. Que nós queríamos tanto e que eu sei que ia deixar as outras pessoas à nossa volta felizes, que eu queria muito guardar aquelas reações no futuro e até um dia mostrar à criança. E por isso lembrei-me que nesse mês havia o Dia do Pai e pensei: "Vou esperar mais um bocadinho e vou aproveitar o Dia do Pai como pretexto para oferecer alguma coisa". E junto com o presente do Dia do Pai, mandei fazer e personalizar essa raspadinha que parecia mesmo uma raspadinha normal. As pessoas nem sequer suspeitaram do que estaria a acontecer. Mesmo a minha mãe. Ok, não era Dia da Mãe, mas eu disse: "Olha, comprei aqui uma raspadinha pro pai e pro mano e vou dar a ti também, que tem aqui uma a mais". E a minha mãe gosta muito de raspadinhas, então aquela reação dela é mesmo genuína, porque ela estava ali a raspar. E mesmo a ver: "Tens que ter dois números iguais". E eu pensei: "Vá, mãe, anda. Só quero que raspes e percebas o que está aí". E ela quando lê, não foi automático, ela não percebeu logo.

Ela achou que tinha vencido o prêmio máximo.

Ela achou que aquilo era alguma coisa a brincar, sei lá, bebê a caminho. Nunca pensou que fosse a filha dela. Foi muito giro.

Esse vídeo está no teu Instagram, tem reações muito genuínas. Até há uma parte, não sei se podemos partilhar isso, se está no vídeo, em que tu estás com alguém, não sei que grau de parentesco é que tens com essa pessoa, em que tu até ofereces o copo de vinho, como quem diz: "Eu agora já não posso".

Foi o meu pai. Porque eu cheguei e eu disse: "E se jantássemos?" Ele: "Sim, então combinamos um jantar". E eu gosto muito de vinho. Eu bebo álcool. Eu bebia. Eu gosto muito de beber. Aprecio um bom vinho, uma boa cerveja, o que seja. E eu chego e ele encheu-me logo o copo. E eu ri-me. E disse: "Ah, mas antes raspa aqui esta raspadinha". Portanto, quando eu lhe entrego o copo, é: "Olha, pronto, encheste, mas toma lá o copo de volta porque eu não posso."

Falando aqui ainda desta questão da maternidade, tu nesta fase, ainda estamos se calhar aqui muito no início para falar sobre isto, mas já imaginas que tipo de mãe é que vais ser? Como tens este sonho já há muito tempo, já te imaginas nessa função e que tipo de mãe é que vais ser para o teu filho ou para a tua filha?

Eu não sei que tipo de mãe é que vou ser, mas gostava que os meus filhos tivessem um bocadinho aquilo que eu tive. Isto é, liberdade QB, uma educação com valores e uma educação com regras, que eu acho importante.

O que é uma liberdade QB?

É de fazer as coisas com cabeça. Ou seja, eu lembro-me perfeitamente que, e na altura não percebia, porque é que eu pedia para sair à noite aos 16 anos e chateava-me com o meu pai porque parecia a Cinderela que à meia-noite tinha que estar em casa, quando os meus amigos ficavam até a 01:00 ou até as 02:00. E eu recebia sempre o mesmo comentário: "Mas tu não és os teus amigos e eu não sou pai dos teus amigos". E na altura aquilo chateava-me, mas hoje eu olho para trás e percebo que era preciso ter regras. E quem diz em sair à noite, diz muitas vezes que eu pedi para fazer alguma coisa e a resposta foi não. "Ai, mas os meus amigos vão." "Mas tu não vais." E eu acho que hoje isso ajudou a formar a minha personalidade também, o saber olhar para os nãos de uma forma que é correta e que acho que hoje em dia muitos miúdos não sabem ouvir um não, seja sobre isto ou trabalho ou o que seja, em geral. E agarrar as oportunidades e trabalhar para as coisas. E é muito isso que eu quero passar, que é: as coisas não te vão ser dadas de mão beijada, tens que trabalhar para elas. Nesta casa há regras, mas nesta casa também há apoio, há empatia e há liberdade. Eu acho que é uma educação com valores, no fundo. É essa a mãe que eu espero ser. Óbvio que há coisas que me vão sair do plano.

E coisas inesperadas, muitas vezes.

Óbvio que vai depender do tipo de criança que eu vou ter, porque não só a educação, mas a personalidade é muito vincada. Eu e o meu irmão tivemos a mesma educação, mas somos os dois totalmente diferentes, porque há os traços de personalidade.

Que tipo de criança é que tu eras?

Rebelde.

Isso sai um filho muito rebelde.

Pois, é carma. Eu fui uma adolescente tranquila, mas fui uma criança muito má para os meus paisinhos. Muito má.

Passaram as passas do Algarve?

Sim, eu fazia de tudo que possas imaginar, desde andar na ginástica e achar que giro era ir treinar as coisas em casa e mandar-me das escadas abaixo a fazer cambalhota. Eu só não sei como é que eu nunca parti nada. Deve ser uma abençoada, porque eu só fazia asneiras.

E o teu irmão era muito mais calmo nesse sentido?

O meu irmão era mais calmo, sim, mas partiu várias coisas, curiosamente. Mas mais calmo, sim. Eu lembro-me, e a minha mãe conta sempre esta história, que sei lá por quê, com três anos eu saltei para a televisão porque achei que ia entrar dentro da televisão. E tu perguntas-me: o teu sonho sempre foi fazer televisão. Não, eu achava que ia ser advogada. Portanto, por que eu aos três anos decidi saltar para dentro da televisão? Não faço ideia, só sei que caí com a televisão em cima de mim. Podia-me ter matado. Mas eu só fazia asneiras, desde riscar sofás, riscar paredes. Não perguntes porquê.

Os teus pais passaram aqui por fases muito difíceis.

E depois fui uma adolescente supertranquila. Na linha, com a minha personalidade, o meu mau feitio, mas que nunca lhes dei assim grandes preocupações.

Estudaste em Coimbra, que tem uma vida académica muito-

E da qual hoje eu me arrependo de não ter aproveitado mais, porque eu era muito focada, muito marrona, mesmo. Obviamente, saí à noite, obviamente aproveitei, mas não aproveitei aquela loucura da vida académica de Coimbra, como se fala. E eu era muito focada. Eu lembro-me de ir fazer melhorias de 14, porque eu queria acabar com média 17. Eu era essa pessoa. E o meu pai era muito culpado nisso, porque ele dizia: "Não, tu tens que acabar com esta média, tu tens que não sei quê". E quando eu tomo a decisão de vir para Lisboa fazer o mestrado, na altura a pós-graduação era oferecida a quem ficasse em primeiro lugar. E o primeiro lugar de entrada tinha a ver com a média da tua média da faculdade e das provas de entrada. E eu disse: "Ok, então se eu conseguir entrar em primeira é porque tem que ser, senão o jornalismo não é para mim". E entrei, mas eu lembro-me de no último ano ter ido a melhoria de notas que já eram boas só para garantir que tinha aquela média perfeita e hoje em dia eu olho para trás e penso Será que valeu assim tanta a pena?

Tudo fez o seu sentido. Se calhar estaríamos a falar de um caminho diferente hoje.

De certeza, sim, mas não sei.

Vamos falar aqui do Cadaval, que ocupa um lugar muito especial na tua vida. É onde vives agora, tu deixaste Lisboa. O que é que tem de especial?

É a minha terra. Eu acho que isso já é especial o suficiente.

A tua família, a tua base, está toda no Cadaval?

Sim, e os meus amigos também. Eu acho que quando se é de uma grande cidade, não se tem tanto esta noção. Obviamente, também se tem a família e os amigos perto, mas parece tudo mais distante. E nós ali temos tudo. São as mesmas pessoas que conhecemos desde sempre, para o bem e para o mal, obviamente, mas o nosso núcleo está ali. E claro que eu fui fazendo amigos ao longo da vida também, mas depois tenho aqueles que me acompanharam desde sempre e que nós hoje também vemos a refazerem a vida e tudo mais, e eu acho que isso é muito bonito. E mesmo quando eu fui para Coimbra, eu quis ir para Coimbra para vivenciar essa experiência de estar longe de casa, porque eu acho que se tivesse vindo para a universidade em Lisboa, se calhar acabaria por estar a ir e vir do Cadaval.

Sim, todos os dias.

E pensei: "Lisboa é sítio para trabalhar". Esta foi sempre a minha ideia. Mas depois vi-me obrigada a ter que viver aqui e eu odiei. Eu odiei cada segundo.

Tu nunca te sentiste em casa em Lisboa?

Nunca me senti em casa.

Mas pelos amigos, porque tu fizeste amigos em televisão.

Fiz muitos amigos e felizmente isso ajudou. E na altura, eu também nunca vivi mesmo em Lisboa. Ou seja, eu comecei por viver em Monte Abrão, que ficava muito próximo da TVI, porque na altura era a renda que eu podia pagar. Detestei viver em Monte Abrão. Aquilo não me dizia nada. Eu chegava a casa, ia trabalhar, ia para casa, era só isto. Depois fui para Carnaxide e veio a pandemia, portanto, havia aquelas proibições de circulação entre concelhos. Eu fiquei imenso tempo sem sequer ir ao Cadaval. E essa casa em Carnaxide já me senti um bocadinho mais em casa porque já tinha lá a minha cadela comigo. Já foi tudo mais casa, mas se me perguntares: "Vias-te a viver ali para o resto da vida, vias-te a ter ali um bebé?" Não.

Ou seja, nesta fase da tua vida, se tu estivesses a viver em Lisboa, equacionavas vir para o Cadaval.

Sim, porque acho que é importante ter uma rede de apoio à volta. Sei lá, um dia que fiques mais tempo no trabalho e não consigas ir buscar a criança à creche. Eu ali tenho sempre alguém. Se não for um avô, é um tio, é um amigo, há uma rede de apoio e essa rede de apoio é muito importante, para não falar das condições que é criar um filho no Cadaval ou aqui, que são totalmente diferentes. A questão de colocar numa escola, seja uma creche, seja um jardim de infância.

A questão das vagas.

Mesmo lá as coisas já estão a ficar difíceis porque há muita gente daqui a ir viver para lá por ser mais barato. Mas são questões que eu acho que nunca vou ter que me preocupar. Quer dizer, eu estou em casa com tudo aquilo que é a definição de casa. E, portanto, fez-me todo o sentido quando o Esta Manhã acabou, eu tomar a decisão de sair e sair no seu esplendor, que é saio da TVI, saio daqui e vou refazer a minha vida lá, porque acho que tudo aconteceu na altura certa. As pessoas questionaram muito o fim do Esta Manhã. Ainda hoje o fazem. "Ai, por que o programa não volta?" Eu, honestamente, foi o programa da minha vida.

Foi o programa que, eu acho que posso dizer isto, que te transformou enquanto profissional, porque tu estavas a fazer o mesmo horário, mas enquanto jornalista pivô no Diário da Manhã, e do nada, claro que as coisas se proporcionaram, mas foi um bocadinho do nada, já vamos falar dessa história, porque foi tudo um bocado insólito. Dão-te assim um desafio em que tu passas de jornalismo, em que tens carteira profissional, para algo completamente sem rede.

E que foi em tudo à minha imagem. Quer dizer, eu redescobri-me ali e aquilo que eu gostava efetivamente de fazer era o Esta Manhã e hoje tento seguir um bocadinho essa linha, que é estar na fronteira entre a informação e o entretenimento, que acho que é a minha cara. Mas eu já não sei se conseguiria mais estar naquele horário, porque foi mesmo duro, foi mesmo desgastante.

Tu estiveste quanto tempo no Diário da Manhã? Ainda antes do Esta Manhã.

O Esta Manhã foram três anos e o Diário da Manhã tempo inteiro foi mais um, sendo que eu já o fazia ocasionalmente, mas assim seguido, tudo, foram quatro anos. E há pessoas que se adaptam super bem àquele horário. Eu na altura achava que estava adaptada, mas eu estava em piloto automático, só.

A questão do sono é muito difícil.

É muito difícil. Não há uma noite que seja de sono profundo, que seja mesmo de descanso, porque quando se tem um despertador para as 4h30 da manhã, mesmo que se tenha um para as 4h35, para as 4h40 ou para as 5h00.

É contra natura.

Além de ser contra natura, eu nunca tinha aquela sensação de sono profundo. Ou seja, eu acordava à 1h, às 2h, às 3h, com medo de não acordar à hora que era suposto. E depois, às vezes, quando estava mesmo a dormir profundamente, tocava o despertador. Portanto, foram quatro anos em que eu senti que envelheci genuinamente. Eu tinha 25 anos e eu já sentia que tinha 30. Eu envelheci. Havia dias que não me lembrava de palavras básicas, portanto, eu estava genuinamente cansada, mas estava em piloto automático. Mais uma vez, se me arrependo desses quatro anos? Nada, zero. Foi o programa da minha vida. Mas se o Esta Manhã não tivesse acabado, eu não sei se eu não teria acabado por sair. Porque, mais uma vez, para este objetivo de vida que era ser mãe, não acho que fosse conciliável.

Não era compatível. Mas a vida acabou por mudar.

Aqui facilitou um bocadinho.

Sim, facilitou um bocadinho as escolhas. Nós já vamos falar do Esta Manhã e de alguns projetos que também tens por aí. É já a seguir. A nossa primeira parte fica por aqui. Já voltamos no "Em 40 Minutos" com Sara Sousa Pinto. Até já. Segunda parte do Em 40 Minutos com Sara Sousa Pinto, apresentadora, outrora jornalista. Estávamos a falar aqui do Esta Manhã, mas antes disso, tu tiveste uma experiência no Iscté, que te levou à formação. Eu não quero estar errado, mas tu antes de televisão ainda experimentaste rádio no teu estágio ou estou enganado?

O meu primeiro estágio foi na Rádio Comercial e na FM 80. E eu sempre quis fazer rádio primeiro. Eu vim de Relações Internacionais, eu não tinha qualquer contacto com o mundo do jornalismo ou da comunicação em geral.

Mas já tinhas pequenas referências do meio? Não? Alguém gostasse de ouvir ou de ver?

Eu tinha como espetadora. E sempre gostei muito de ver como se fazia televisão, mas na óptica dos bastidores e não tanto de estar à frente de câmera. Eu durante muito tempo, quando me disseram pela primeira vez para eu ser pivô, eu torci o nariz, porque eu não ambicionava estar fechada num estúdio a olhar para uma câmera e para um teleponto. Não ambicionava.

Até gostavas mais, se calhar, de estar no terreno a fazer reportagem.

Sim, eu queria mesmo era ser repórter, sair, conhecer sítios, conhecer pessoas. Mas depois as coisas foram se proporcionando, porque disseram: "Não, mas tu tens mesmo jeito para estar dentro do estúdio", e eu fui ficando. E depois descobri que gostava mais de estar em estúdio como apresentadora e não como jornalista, porque é diferente. Digam o que disserem, é diferente estares três horas a olhar para um teleponto, mesmo que tenhas entrevistas ocasionais, ou estar três horas em direto num programa de improviso em que tens que saber muito bem o que é que estás a fazer, mas é totalmente diferente. Mas sobre o Iscté, eu quis ir para a rádio primeiro, porque como eu não tinha nenhuma referência, eu achei que precisava trabalhar a voz. E sempre me disseram: "Não há sítio igual para trabalhar a voz do que a rádio". E eu pensei: "Então é lá, porque eu quero começar". E lembro-me de ser lá que eu aprendi a escrever textos como deve ser, porque nós vínhamos altamente formatados da faculdade a encher folhas de teste, a sermos muito pouco objetivos a falar e muito teóricos.

Ainda por cima tu não tinhas o background de comunicação, vinhas de Relações Internacionais.

E, portanto, era simplificar a informação ao máximo, ser clara, ser objetiva. Isso tudo eu aprendi na rádio. E depois a voz. E lembro-me na altura que foi o Nuno Castilho Matos.

Que também foi meu professor.

Diretor de informação da rádio, que disse: "Olha, mas tu trabalhando essa voz, essa voz é muito boa". E eu, e de certeza que passaste por isso também, quando nós pomos os fones e ouvimos a nossa voz pela primeira vez, dizemos assim: "Não, esta voz não é minha, eu não falo assim, este não é o meu timbre". E esse foi o meu maior medo, que foi desprender-me desse preconceito comigo própria, até conseguir começar, de facto, a trabalhar a voz. Tanto que hoje, a forma como eu falo numa conversa, não é a mesma forma que eu falo quando estou a apresentar um programa ou a fazer uma locução qualquer, porque eu não estou sempre com a voz colocada. Mas aprendi muito na rádio.

Mas quando estamos em frente a um microfone, parece que acende qualquer coisa.

É, sim, é automático.

É automático, não é?

Eu acho que é um bocadinho automático, sim.

Mas tu depois passaste para a televisão. Desse estágio na rádio para a televisão. E foi já nesse estágio que tu percebeste que era mesmo televisão que tu querias ou ainda ficou aí a dúvida em relação à rádio?

Ficou a dúvida pelo seguinte: eu vinha de Relações Internacionais, eu ambicionava ser repórter de guerra, eu quis ir para a secção de internacional e nunca me deixaram. Porque queriam que eu passasse por secções que à partida não tinham nada a ver comigo, e não que eu fosse fazer aquilo que já tinha background para fazer.

Queriam desafiar-te também, nesse sentido.

O meu desejo era ir fazer peças de internacional e eu nunca estive na editoria de internacional. Portanto, eu fui para o online.

Devias ter mentido.

Tinha acabado de aprender a escrever para televisão de forma simples, na rádio, e a seguir vou para o online, onde tenho que voltar a ser superdescritiva. E eu pensei: "O que é que eu estou a fazer à minha cabeça? Porque eu daqui a bocado eu não sei nada". E hoje em dia olho para trás e agradeço muito que me tenham feito tudo isso, porque eu fiquei num ano com valências, que se me só tivessem posto onde exatamente eu queria estar, eu não tinha adquirido.

E o caminho tinha sido completamente diferente. Se calhar, ainda hoje estavas a fazer jornalismo internacional.

E hoje que eu sou formadora, eu digo muito isto aos meus alunos, que é: vocês têm que passar pelos sítios onde acham à partida que não querem estar. Um, porque podem descobrir que afinal gostam, dois, porque precisam desse desconforto, precisam de estar nos sítios que vocês não gostam genuinamente. E eu passei por todos eles. Eu estive imenso tempo no online, eu sabia que não queria fazer online, mas fez-me muita falta e deu-me jeito. E eu hoje consigo escrever para rádio, para televisão, para online, à custa desse desconforto. E portanto, eu agradeço tudo isso. Na altura, mais uma vez, é como a educação da adolescência. Muitas coisas que na altura eu questionei, fiquei chateada, não percebia, hoje agradeço todas.

Falavas aqui da questão do desconforto. Tu tiveste um ano no Diário da Manhã, um formato jornalístico, eras pivô. Quando se dá essa troca para o Esta Manhã, que foi inesperada, eu acho que tu nem própria sabias muito bem para o que é que ias. Daquilo que sei.

Eu não sabia, de todo.

Meteram-te uma pessoa mistério, foi numa apresentação de grelha.

Sim. Eu achava que estava lá só mesmo para a apresentação de grelha, enquanto rosto do Diário da Manhã, estaria lá a fazer esse papel.

Só para contextualizar os nossos ouvintes, foi mesmo um programa que foi feito, em que foi mesmo apresentada a grelha aos espectadores.

Sim, supostamente iam falar dos programas que se mantinham e de muitas estreias que houve nesse ano, nomeadamente o Dois às Dez. Acho que também que houve qualquer coisa do Querido Mãe a Casa, que também alterou. Deve ter sido na altura em que entrou o João Montes.

João Montes, exatamente.

Tudo o que foi alterações de grelha, sejam pequenas, sejam grandes, iam estar ali anunciadas.

E tu estavas lá.

Eu estava lá como rosto do Diário da Manhã. E lembro-me perfeitamente que na altura fazia dupla com o Pedro Carvalhas e que perguntei: "Então e o Pedro não vai?" E eles disseram: "Não, porque como estamos em pandemia e vocês estão alternados", porque nessa altura estava a fazer um uma semana, o outro uma semana. "Como calhou na tua semana, vais tu, o Pedro não se importa." E eu, aquilo fez-me algum sentido.

Sim, e fazia.

E eu fui, tudo bem. Até que chega o Ben, tira comigo e diz assim: "Então vamos pôr esse microfone?" E eu: "Então mas pôr o microfone para quê?" E ele começou-se a rir, porque eu sou muito sarcástica e as pessoas que me conhecem sabem. Assim: "Lá estás tu com as tuas coisas". E eu, com o maior ar de pânico que eu acho que já fiz na minha vida: "Ben, eu estou a falar a sério. Pôr o microfone para quê?"

Porque tu nem sabias que ias entrar no ar.

E ele dá um grito e diz assim: "Ela não sabe!". E eu não sei o quê. Eu fiquei num misto de quero rir, quero chorar, porque eu fiquei em pânico. Porque, entretanto, já estava o Cláudio e a Maria a acabar a apresentação deles e eu ia entrar logo a seguir. E nisto só me lembro de vir alguém e dizer-me assim: "Ok, desculpa, nós achávamos que tinham falado contigo. Então, muito resumidamente, o Diário da Manhã vai acabar. Há um programa que vai dar lugar ao Diário da Manhã. És tu com outra pessoa, que também não sabes quem é e nós também não vamos revelar agora. É aquela figura mistério. É tipo um morning show dos Estados Unidos. Vai." Eu tive dois milésimos de segundo para pensar: ok, então ou eu vou parecer super convincente com o que estou a dizer, ou mais vale não entrar e fugir, porque eu não vou estar às 21h30 em canal aberto, em direto, a dizer: "Eu não sei o que é que estou aqui a fazer." Portanto, eu naqueles milésimos de segundos eu pensei: Sara, foca-te, morning show. O que é que é um morning show? Não é bem um jornal, também não é um programa de entretenimento, é infotainment. O que é que é o infotainment? Ok. E a seguir a Cristina ainda me faz mais uma pergunta e eu com o maior ar de pessoa convincente, disse assim: "O resto também não vou revelar tudo, não é? O resto vão ter de esperar para ver."

Ótima arma de defesa.

E eu penso: claro que não vais revelar tudo, porque não sabes nada. E lembro-me de sair dali muito chateada com o que me tinham feito.

Pois.

E sobretudo chateada com as consequências que isso teve, que foi eu estava a ser bombardeada de mensagens, quer dos meus amigos que me diziam: "Então, como é que tu guardas um segredo destes?" Quer das pessoas que trabalhavam comigo a dizer: "Eu não acredito que nos fizeste isto".

E tu não sabias nada.

E explicar a estas pessoas que eu não estava a fazer nada, que a pessoa mais prejudicada naquele momento estava a ser eu e que eu não sabia que o Diário da Manhã ia acabar. É que eu tinha toda uma equipa com quem estava todos os dias a questionar quase a minha lealdade para com eles. E obviamente, depois isto foi falado e quem tinha que me pedir desculpa, pediu desculpa, e está ultrapassado, mas naquela altura foi muito difícil. E mais, que é: eu não tive a oportunidade de escolher, mais uma vez. O Esta Manhã foi o programa da minha vida, ainda bem que aconteceu, estou muito feliz com isso, mas eu não tive oportunidade de pensar sobre ele, se queria, se não queria. No limite, se queria deixar a minha carteira profissional.

E se tivessem dado essa oportunidade de escolha, qual é que seria a decisão?

Se calhar tinha feito uma má escolha naquela altura, se calhar tinha achado que não estava pronta ainda.

Ou seja, porque vamos pôr aqui as cartas em cima da mesa. Tu fazias dupla com o Nuno Neiró, o Pedro Carvalhas nas notícias. Ou seja, tu podias ter dito: "Eu se calhar prefiro ficar no lugar do Pedro", por exemplo.

E se calhar, ou no lugar do Pedro ou com o Pedro, ou seja, que o Nuno tivesse ficado sozinho a fazer aquela parte e eu em dupla com o Pedro, isso não me teria permitido crescer. E eu acho que por eles saberem que eu ia achar que era demasiado nova e não estava pronta para, preferiram ter feito aquilo daquela maneira. Mais uma vez, se foi o certo? Não. Se foi o que eu precisava? Talvez sim, porque eu não sei se teria arriscado tanto.

Naquela altura, se calhar não te fazia sentido, tendo em conta o caminho que estavas a fazer.

Eu estava-me a consolidar como pivô, portanto, ter que ser eu a tomar a decisão de prescindir da minha carteira profissional e nunca mais ser pivô na vida ia ser uma decisão difícil. E depois a questão da idade, que é, eu sei que eu comecei muito nova. Há pessoas com 21 anos que ainda não acabaram sequer a licenciatura e eu já estava a apresentar algumas coisas. Mas mesmo assim, ser o rosto de um programa da manhã aos 25 anos, eu ia sempre achar que eu não estava preparada para aquilo. Não era a altura certa ainda.

Tu até aquele momento, ou seja, tu estavas muito focada no jornalismo, mas nunca tinhas tido nenhuma experiência associada ao entretenimento, nem ao infotainment.

Nada. O que é que eu fiz?

Tu aprendeste no ar.

Eu fui a Sara, só. Porque as pessoas diziam sempre: "Como é que tu consegues parecer sempre tão séria nas notícias, porque tu não és assim?" E então o que é que eu fiz? Fui eu. Fui eu própria. Por isso é que eu digo que aquele programa era à minha medida, que é, eu não fingia nada. Nada. Eu era aquilo. E nos momentos em que tinha que ser mais séria, voltava à minha veia mais de jornalista, à minha base.

Sim, porque havia tudo. Vocês tinham entrevistas sobre saúde, sobre lifestyle, viagens, tudo.

Mas quando era uma coisa assim mais leve, mais de entretenimento, eu era a Sara, que sou em casa com os meus amigos, em todo lado. E portanto, acho que aí facilitou um bocadinho o trabalho. Depois lá está o sarcasmo, as piadas que eu gosto de mandar e tudo isso, acho que funcionou ali bem.

Sim, e tinhas um parceiro à altura, o Nuno.

Exatamente.

Que é agora teu amigo e é uma das pessoas que esteve presente naquele vídeo em que tu revelaste que estás grávida e que vem um bebé. Como é que foram essas primeiras semanas de adaptação? Que memórias é que guardas do Esta Manhã? Porque era uma dupla muito bem disposta e funcionava tudo muito bem entre vocês.

Acho que foi a dupla mais improvável e que melhor funcionou. Nós contamos sempre esta história aos dois. Nós na primeira reunião não nos conhecíamos ou ao outro. E às tantas, ao fim da reunião, já estávamos a acabar as frases um do outro, a falar ao mesmo tempo, como se fosse quase telepatia, e a mandarmos assim uma picardia um ao outro e nós percebemos: ok, isto vai correr bem. E depois, porque houve de parte a parte, uma ligação muito boa, que foi além dessa ligação pessoal, que foi, e eu digo sempre isto, a humildade do Nuno em reconhecer que tem tantos anos de carreira como eu tenho de idade, e não sabia tudo. Por exemplo, sobre internacional, sobre política. Ele diz que aprendeu muito naquele programa. E o que é que ele fazia? Ele não queria dizer que sabia tudo sobre tudo. E então ele não tinha medo de dizer: "Eu nesta vou recuar um bocadinho e tu ganhas esse espaço, porque tu percebes mais disto do que eu." E eu fazia exatamente a mesma coisa. Às vezes o problema é que nas de entretenimento, como ele estava a ir tão bem, eu recuava demasiado e dizia: "Vai tu." E ele: "Anda, faz tu a próxima pergunta." Aqueles olhares. Agora faz tu, agora vai tu. E ele ensinou-me muito E eu acho que consegui crescer como apresentadora pelos ensinamentos dele, mas facilitou sempre ter alguém ao lado que não se achava mais do que era, que teve sempre a humildade de reconhecer aquilo que sabia fazer e aquilo que não sabia fazer. E eu acho que nós nos deixávamos brilhar um ao outro. Ninguém falava por cima de ninguém, ninguém tentava sobressair mais do que ninguém. E foi por isso que a dupla funcionou tão bem, porque aquilo era mesmo genuíno. E eu acho que não houve um dia que nós entrássemos os dois chateados no estúdio um com o outro. E isso faz toda a diferença.

Para uma equipa como a vossa, que ainda contava com a Susana Pinto e também com a Iva Domingues, era uma grande equipa, faz claramente toda a diferença. Tu tens alguma história que seja muito caricata e que nós, enquanto espectadores-- já te estás a rir. Tens aí alguma história?

Temos várias.

Vocês faziam muitas partidas, que eu lembro-me.

Muitas.

Com chávenas de café.

Sim, essa foi logo no segundo dia.

Sim, eu lembro-me.

Que ele estava sempre a dizer que tinha algum receio que eu ficasse um bocadinho retraída e que não mostrasse a Sara.

Vocês tinham essa verdade entre vocês ao ponto de passarem isso também para o telespectador.

E ele tinha algum receio de eu ter aquele preconceito que alguns jornalistas têm, que é o que ele chama de parece que vestiram o blazer e não o querem despir. E como ele ainda não me conhecia, mas já estava a perceber essa minha personalidade, tinha algum receio que eu não a conseguisse expor. E então eu no segundo dia faço-lhe logo essa partida da chávena de café, ele ia morrendo e portanto a partir daí foram situações muito giras. Criámos-lhe um Tinder em direto e começámos assim a passar as reações em direto, porque ele na altura estava solteiro. Houve outro dia qualquer que tivemos um ataque de riso também por culpa de quem estava ao nosso ouvido, sempre a dizer-nos algumas coisas, tivemos um ataque de riso em direto, estávamos a fazer a revista de imprensa, eu não conseguia falar, eu chorava, caíam-me lágrimas. E depois, isto são as situações mais giras, mas há outras situações caricatas, por exemplo, quando eu fiquei doente e ia-me ficando no meio do estúdio, ia desmaiando. Vê-se nessas pequenas coisas o companheirismo, que é o agarrar-me o braço, tu não vais cair agora porque estás em plano, estás em direto e eu assumo. E eu fiquei só de olhos abertos a existir um bocadinho enquanto ele me protegia daquele momento, porque ninguém tinha que saber o que estava a acontecer. E portanto, quer para as coisas cômicas, quer para as coisas genuinamente importantes, nós éramos uma dupla em todo o sentido dessa palavra.

E isso ficou patente ao longo de três anos deste Manhã. E acordar muito cedo. Agora já podes acordar às horas que quiseres.

Sim, mais ou menos. Tenho mais liberdade para horários, sim.

A saída da TVI dá-se com o fim do Esta Manhã.

Sim.

Ao nível da coragem, porque não podemos deixar de falar disto, porque estamos a falar de um canal como a TVI, temos a SIC, a TVI, os dois maiores canais generalistas. O que te deu a coragem naquele momento para sair? Porque eu sei que tu tinhas propostas para fazer outros formatos. Tu é que decidiste mesmo sair.

Eu tinha propostas, sobretudo da informação, que tinha que ter voltado a recuperar a minha carteira profissional. Na fase da minha vida em que eu estava, não me fazia sentido. Sobretudo porque já estava a fazer o Marcas com História nessa altura e como o próprio nome indica, marcas. Portanto, não podia ter carteira profissional e inevitavelmente ia ter que abdicar desse programa. E eu estava a descobrir-me num registo que ainda não tinha feito, que era um registo de documentário. Se me custou prescindir de um programa diário em direto? Claro que sim. E não é uma questão de ego, é o que é. É um programa diário em direto, é aquilo que toda a gente ambiciona quando é apresentador de televisão. Se eu deixei que isso falasse mais alto tendo em conta os meus objetivos de vida? Nunca. E há uma coisa que eu sempre lutei para não me tornar neste meio, que foi deslumbrada. É muito fácil nós nos deslumbrarmos neste meio. Muito fácil.

E tu em nenhum momento isso beliscou?

Não. Nunca. E portanto, quando eu tomei esta decisão de sair, obviamente foi muito ponderada, obviamente foi muito conversada em casa, obviamente que recebi comentários de: "Mas e se não arranjares nada? Tu agora tens uma coisa sólida."

E isso pairava sobre a tua cabeça de alguma forma?

Quando nós tomamos a decisão de sair, quando temos um contrato, é óbvio que sim. É uma insegurança que paira sempre.

Ainda por mais, o canal queria contar contigo na mesma, foste tu que tomaste a decisão.

E eu saí super bem, tanto é que continuo a trabalhar com eles esporadicamente. Mas não me fazia mais sentido continuar ali naqueles moldes, sobretudo porque depois pondo na balança entre aquilo que é a parte profissional e a parte pessoal, o que eu tinha que prescindir da parte profissional não era assim tanto em relação ao que eu estava a prescindir da parte pessoal. Eu estava a pagar duas casas, eu estava a ter que pagar uma casa em Lisboa para me manter aqui e uma casa no Cadaval. E eu penso: não, se eu disser isto em voz alta já não faz sentido, então por que eu estou a perpetuar isto? Portanto, eu mudei-me para o Cadaval, libertei logo aqui uma grande fatia do meu orçamento familiar, ganhei vida, ganhei liberdade, ganhei ter as pessoas que me importam perto e as que estavam cá continuam perto de mim também. É só uma questão de todos nós nos sabermos gerir um bocadinho. E o trabalho, eu acho mesmo que as coisas vêm quando nós temos coragem de fazer algumas coisas. Eu sempre ouvi isto de outras pessoas que já tinham tomado essa decisão. É sim preciso coragem, é sim preciso pensar bem, mas eu acho que a vida nos premeia também um bocadinho quando nós arriscamos. E na nossa zona de conforto não acontece nada de bom.

E tu vais conhecer esse sabor agora, tenho a certeza disso, ao longo do tempo. Tu agora estás com dois programas que passam na CNN, o New in Town e o Marcas com História, que já falamos aqui. Mas que formatos, falando aqui de televisão, e se te dessem uma carta branca, o que tu gostavas mesmo de fazer?

Eu sempre disse que gostava de apresentar um concurso. Sempre. Era o que eu me via a fazer. Concurso, seja do que for, seja de cultura geral, seja de algo mais ligado à música, à dança, porque eu dancei muitos anos e é uma coisa muito próxima e especial para mim, portanto, um concurso de dança seria uma coisa muito minha.

A cereja no topo do bolo.

E lá está, concurso por quê? Porque é mais um registro que eu não me descobri ainda, que eu não trabalhei ainda. Eu já fiz o daytime, eu já fiz jornalismo puro e duro, eu faço documentários, eu faço um magazine. Portanto, acho que dentro disso tudo, reality shows foi uma coisa que eu nunca me vi a fazer.

Que é uma aposta agora do canal.

E não digo isto com qualquer juízo de valor, e às vezes as pessoas não entendem isso. Eu só acho que há tanta gente que quer fazer este formato e que são espectadores deste formato, que de certeza, por mais que eu me aprimorasse, por mais que eu trabalhasse, eu acho que o resultado final dificilmente seria tão bom do que essas pessoas. Porque eu gosto muito de, enquanto apresentadora, me pôr na ótica do espectador para perceber aquilo que eu também estou a fazer mal. E acho que às vezes esse é o erro de muitos apresentadores, que é não fazerem esse exercício. E, portanto, se eu não sou uma boa espectadora daquele programa, eu não sei se vou ser uma boa apresentadora, porque eu não consigo olhar para lá e dizer o que estão a fazer bem e o que estão a fazer mal, porque é um formato que eu não consumo. Portanto, não fazia sentido eu estar à frente dele, é só isso.

E lançar-se para uma oportunidade em que há mais pessoas que podem fazê-lo.

É isso. Eu acho que isto já é tão sem cães a um osso, que se nós quisermos, há espaço para toda a gente.

E fora da televisão, tens estes dois programas agora, fora da televisão, há mais mundo. O que tu te imaginavas a fazer para além da televisão e daquilo que já fazes também com as redes sociais, que és uma pessoa com uma presença muito activa?

Eu gostei muito de dar aulas, foi mesmo uma coisa muito especial para mim. Já estou a dar aulas há três anos, diferentes disciplinas.

Aqui ligada à parte da comunicação?

Sim, eu dou aulas de apresentação e foi uma coisa que eu gostei mesmo muito de fazer, porque percebi que gosto muito de ensinar. E o feedback dos alunos também tem sido muito bom. Portanto, acho que aí já foi uma outra descoberta que fiz da minha vida. Depois gosto muito de apresentar conferências, que é outra coisa que faço muito. Agora tenho recusado um bocadinho mais de trabalho porque não estou a conseguir conciliar tudo, mas é uma coisa que também gosto muito de fazer. E não sei, se calhar no futuro gostava de ter dentro daquilo que é a minha empresa, algo que pudesse englobar todas estas valências, ou seja, empregar mais pessoas, mas neste registo, não sei se de agência, se do que quer que seja, mas conseguir ter estas valências. Mas isso fica para um futuro, talvez não tão próximo.

Exato. Estaremos aqui e se quiseres voltar cá ao "40 Minutos", estás à vontade. Tenho mais uma pergunta para te fazer. Estivemos aqui à conversa ao longo de 40 minutos. Se bem que a resposta que tu me vais dar pode mudar muito em breve.

Então.

Se tu só pudesses guardar um só momento da tua vida, assim numa caixinha, neste momento, qual é que tu escolhias? Eu já sei que isto vai mudar em breve. Daqui a uns meses, a resposta pode ser bem diferente. Algo do teu percurso, algo da tua vida, algo que faça sentido.

Curiosamente, eu acho que foi, ninguém está à espera disto, mas o momento em que eu peguei na minha sobrinha na maternidade. Eu senti aquela miúda um bocadinho como se fosse minha. E acho que foi o momento em que ainda me fez mais... Ela vai fazer seis anos este ano. E foi o momento em que eu senti ainda mais que eu queria ser mãe. E nós temos uma ligação muito especial, as duas, e muitas pessoas dizem que ela é quase uma fotocópia minha. E eu até costumo dizer, se algum dia tiver uma filha, possivelmente não vai ser tão parecida com a Laura. E eu guardo esse momento, que foi mesmo muito especial, o momento em que eu fui à maternidade e a peguei ao colo.

É um momento bonito. E fica bonito fecharmos com isso aqui em "40 Minutos". Eu acho que daqui a uns mesinhos, se calhar, és capaz de meter lá mais um-

Sim, o meu bebé.

Um momento na caixinha. Desejo-te, como é que se costuma dizer? Uma hora pequenina, não é?

Uma hora pequenina.

Ainda falta um bocadinho até lá.

Estou a pensar nisso já.

Uma hora muito pequenina. Muito sucesso, Sara Sousa Pinto. Foi um gosto receber-te aqui no "40 Minutos" e até breve.

O gosto foi meu. Obrigada.