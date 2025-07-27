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A maior parte das histórias que nós vemos em cinema e em televisão são realizadas e escritas por homens. Eu não tenho problema nenhum, alguns dos meus realizadores favoritos são homens, mas acho que há um problema, porque é através das histórias que nós criamos o mundo e reforçamos ideias de como é que o mundo deve ser. E quando as únicas histórias a que temos acesso, ou a maioria das histórias a que temos acesso, são contadas por homens, o que nós estamos a ter acesso, majoritariamente, é ao olhar masculino sobre a vida. E eu acho que é importante criar mais espaço para que mulheres possam contar as suas histórias no audiovisual e no cinema, porque isso é criador de mundo e vai refletir outras facetas da sociedade a que não temos acesso, porque só estamos a ter acesso, majoritariamente, a uma perspectiva.

Há pessoas que escrevem, representam, realizam e, ainda assim, parecem guardar sempre uma parte por revelar. Cresceu entre palavras e imagens. É alguém que observa o mundo com uma espécie de lentidão atenta, como quem vive mais do que apenas o visível. Hoje vamos tentar perceber de onde vem essa calma inquieta e o que acontece quando se transforma a vida em arte. No final destes 40 minutos, talvez estejamos mais perto de uma resposta, ou então não, porque a vida é assim mesmo. Sónia Balaco, em "40 Minutos", sê muito bem-vinda à Rádio Observador.

Obrigada, Zé.

É um gosto ter-te cá.

O gosto é todo meu e obrigada por essas palavras.

Entretanto, já estávamos aqui a falar muito, porque a Sónia Balaco é uma pessoa muito bem-disposta e dissemos assim: "Bem, se calhar começamos a fazer uma ner, estamos a queimar cartuchos." Já vamos falar, claro, dos teus livros, é algo que também te traz até aqui, da poesia, da arte em si, mas estamos com alguém com várias facetas, não é?

Mas não somos todos?

Sim.

Eu acho que somos todos.

Mas a arte em ti manifesta-se de diferentes formas e diferentes maneiras.

Sim.

Acho que é a melhor definição que podemos dar. Tu escreves todos os dias e sentes que a escrita é também uma forma de curar ou salvar de algumas coisas do dia a dia? Uma pergunta logo profunda pra começar.

Sim. Eu escrevo todos os dias. Há bocado, em off, o Zé perguntava-me se eu tinha uma rotina de escrita ou um setting pra escrever e não tenho. Eu tenho uma secretária onde só me sento. Às vezes nem me sento pra fazer contabilidade, é raro sentar na secretária.

É aquele lugar ali só por estar.

Sim, existe porque existe, mas existe pra ter o computador em cima. Mas eu escrevo em todo lado, menos na secretária, inclusive na rua, porque eu acredito que o trabalho do poeta é estar presente e pronto para receber o poema. Outra coisa em que eu acredito que o poeta não inventa, recebe. É como um Hermes que está ao serviço da palavra e da ideia, desse plano das ideias que querem vir pra esta dimensão. Então, a ideia pode vir ter comigo quando eu estou aqui no meio do podcast ou num jantar, ou à porta das Amoreiras, como já aconteceu. Então, é essa coisa de ter sempre um caderno.

Qual foi assim o sítio mais estranho onde já te viste a escrever?

Eu acho que à porta das Amoreiras é assim um sítio muito estranho, com as coisas debaixo do braço e o caderno assim na mão.

Isso costuma ser usado, essa escrita? Não sabes quanto...

É recente, portanto ainda só está em cadernos.

E tens muito em cadernos ainda?

Sim, e é uma pilha muito grande.

É pra isso que serve a secretária.

Não, estão em prateleiras, não estão na secretária. Mas há esta coisa de escrever, que é um ato que eu sinto que não estou tanto em controle, estou a receber, a seguir essa inspiração. E depois há um trabalho muito metódico e trabalhoso, perdoe-me a redundância, que é ir aos cadernos caçar os poemas e depois perceber o que é que pertence a um objeto e compor o livro. Isso já é um trabalho muito rigoroso, que são quase dois opostos, mas eu divirto-me muito a fazer os dois.

E quando andas na rua, tu procuras esse propósito? Há pouco falavas em receber, mas tu procuras estar aberta para receber esses sinais? É uma coisa que já é natural em ti?

Não são tantos sinais. Eu acho que a escrita vem da capacidade de observação e de estar presente. Quando nós estamos muito perdidos, a pensar nos nossos problemas ou no que for, com ansiedade, não estamos tão dispostos a estar presentes, a ver o que está a acontecer à nossa volta. E é quando estás nesse sítio que o poema pode acontecer. Então o meu trabalho é muito estar nesse sítio, o maior trabalho é estar nesse sítio onde o poema pode acontecer.

Ou seja, pra ti, de certa forma, observar já começa a ser o início da tua arte?

Sim, completamente. E eu costumo dizer uma coisa que é: pra mim, o acontecimento da poesia não é só a palavra na página. O poema é uma coisa que acontece antes da palavra na página. É o meu encontro com essa ideia invisível, com essa realização ou com essa sensação, que depois eu vou tentar apanhar com a minha rede, com o meu papel e caneta, para que eu consiga partilhar isso com outras pessoas e esperar que, de alguma maneira, elas consigam fazer essa viagem também em direção a essa coisa invisível. Então, pra mim, ser poeta é uma maneira de estar no mundo, não é só o facto de eu escrever poesia. É uma maneira de estar, de ver, de sentir, de tratar os outros. Porque pra mim não há separação entre arte e vida e é muito claro que a maior obra de arte é a biografia Que vida é que estás a construir? E eu acho que nós não vivemos tanto com essa consciência de que temos essa oportunidade de criar, todos nós, de criar uma vida que nós queiramos, à nossa medida, mas também que possa, de alguma maneira, empurrar o mundo um bocadinho para o sítio para onde eu gostava que ele fosse. Eu sou uma idealista. Então, viver com essa consciência criativa e de caminhar numa direção.

Nós já começámos esta conversa a tratar a arte por tu. Não estejamos nós a falar com a Sónia Balaco. Daquilo que te move, que te faz ambicionar, no fundo, mais e mais. Vamos à infância. Eu quero muito saber e ter este retrato fiel, tanto eu como o Zé. Tu eras aquela criança que corria muito atrás dos sonhos, daquilo que acreditava, que batia muitas vezes o pé? Deste muito trabalho aos teus pais?

Eu acho que não dei muito trabalho, porque eu era uma miúda supertranquila e introvertida. E ficava muito no meu canto com papéis. Assim que comecei a escrever, mas antes de escrever, a desenhar, eu era uma miúda que vivia bem com estar sozinha num sítio a fazer coisas, por oposição à minha irmã, que já não era nada assim. Acho que trabalho deu a minha irmã. Mas acho que não dei. Acho que dei trabalho noutras coisas, se calhar com as perguntas que fazia, uma sensibilidade muito acesa, que eu acho que para os meus pais deve ter sido um bocadinho difícil de lidar.

E na altura não havia ChatGPT.

Exato. E também, como é que te proteges? Eu era uma criança supersensível e que chorava muito. Meu Deus, vou fazer autocitação, perdoem-me por isto, mas eu tenho um poema no "Constelação" que se chama "O Meu Superpoder" e que diz: "Choro, mas não é por mim. É por essas pessoas que não sou, mas cujos sentidos possuo." Não sei se é possuo ou partilho. Mas isto para mim é muito sobre a minha infância também, que era eu a ter sensações que eu sabia que não eram minhas, mas eu estava a conseguir, por um grau de empatia muito extremo, sentir ou projetar o que aquela pessoa poderia estar a sentir. Então eu sofria imenso, chorava imenso. Pronto, acho que isso deve ter sido a coisa mais dura. Era supermelancólica e dramática.

Infância em Peniche, que é tua terra natal. Para alguém que desde cedo ambicionava ser artista, sabias que não poderias ficar por lá para sempre.

Sim. Crescer em Peniche, para mim, foi bastante...

Próxima do mar?

Sim, foi maravilhoso por muitas coisas, pela bênção geográfica. A escola secundária era ao lado da praia. Maravilhoso.

Que sonho.

Mesmo muito incrível. Por outro lado, do ponto de vista artístico ou criativo, eu sentia que Peniche era um pouco um beco sem saída.

A oferta cultural, por exemplo?

Não havia, era inexistente. Havia um cinema que tinha um filme uma vez por semana, um blockbuster. Eu fiz parte de um grupo de teatro, que era o único grupo de teatro que eu acho que existia, mas não havia um sítio onde tu pudesses encontrar pares. E para mim, crescer em Peniche foi muito também achar que a minha paixão pelas artes era uma coisa que eu ia viver para sempre em solidão, porque eu achava que não havia mais pessoas como eu, porque eu não as conhecia. E eu só conheci a minha primeira amiga, que tinha interesses em comum, eu já tinha 16 ou 17 anos, é muito tarde. A minha mãe conta que eu cheguei a casa: "Mãe, existem mais pessoas como eu". Eu não sabia que isso era possível. O que pensando, hoje em dia parece superingénuo. Mas acho que 16 anos ou 17, a ler e a querer forçar os teus amigos a gostar dessas coisas. Eu digo: "Meu Deus".

Ainda assim, Peniche tem muita influência na tua obra, sentes?

Não sei. Acho que o facto de eu ter crescido lá me fez talvez ser coisas que eu não seria se tivesse crescido em Lisboa.

A infância seria diferente.

Sim, sem dúvida.

Terias feito amigos com gostos mais parecidos, mais cedo.

Talvez. Mas eu acho que eu tenho uma relação muito forte com aquele sítio e com a Berlenga, com a ilha em frente, que para mim está ligada à minha história familiar de maneiras muito claras e outras muito pouco claras, mas que eu sinto que se inscrevem na minha obra. Inclusive há ideias para projetos, de que não vou falar agora, relacionados com isso. Portanto, se há um sítio no mundo que é casa, é aquele sítio, sem dúvida, apesar dessa solidão e aridez da infância e da adolescência.

Ao nível das paixões, escrita e representação, não te vamos dizer para escolher uma, porque isso não se faz. E sabemos que tu também não gostas nada de rótulos e já vamos falar sobre isso. Mas há alguma que tu quase que inconscientemente ou involuntariamente dês mais primazia do que outra? Quase que uma coisa que cai em ti e se tu tivesses que fazer uma escolha.

Sabes que para mim é muito claro que a raiz de tudo o que eu faço é a poesia, que eu sou poeta em tudo o que faço, mas isso inclui a representação.

Poeta e não poetisa. Que eu sei que isso já gerou aqui alguma discussão e tu uma vez foste fazer uma correção numa publicação. Fomos pesquisar e percebemos isso.

No jornal.

E percebi a explicação e faz todo o sentido.

Sim, acho que é uma correção que temos que fazer.

Queres só dar aqui um bocadinho de contexto para quem nos está a ouvir?

É porque para mim não faz sentido, do ponto de vista da língua, a palavra atleta servir para homens e mulheres e a palavra poeta servir aos homens e as mulheres são poetisas. A palavra poetisa parece-me uma palavra que existe para desirmanar o que é irmão e as mulheres são tão poetas como os homens. E eu não conheço nenhuma poeta Que diga que é poetisa. Se nós próprias dizemos que é poeta, acho que tem que haver essa correção.

Exato. Está resolvida essa questão.

Para mim, está.

Agora, voltando à questão que te fazia. Tu dizias que a tua razão e o teu propósito reside mais na-

Não, a poesia é a raiz de tudo o que eu faço. Que eu sou poeta em tudo o que faço. Mas como para mim, fazer um poema tem a ver com esse encontro com a coisa invisível, eu se fizer uma série que eu realizo, eu estou a fazer poesia. Se o poema quiser ser uma escultura, eu vou fazer uma escultura, mas isso para mim é tudo poesia. Isso também é a maneira como eu abordo o trabalho de atriz, mas vem tudo desse sítio de experimentação e de criatividade, que para mim é o acontecimento da poesia.

E não há nenhuma faceta poeta?

Como assim?

Nenhuma faceta poeta. Tu dizes que és poeta em tudo o que fazes, que é a forma como estás na vida. E é sempre assim, não há nenhum momento em que: "Não, agora convém-me desligar um pouquinho, até porque a vida acontece."

Não, mas é quem eu sou. Tu não podes não ser o que tu és.

Em todas as situações, mesmo nos dias maus.

Mas as coisas duras também fazem parte da poesia. Eu acho que talvez esta atitude tenha muito, também, um pendor de consciência e de verdade absoluta para comigo.

E qual é que tem mais força depois?

O quê?

Para transpor para a escrita e para a vida de poeta. Um dia bom traz-te mais argamassa, digamos assim, ou um dia mau acaba por ter mais impacto?

Eu acho que o que me levou à escrita na infância foi certamente o que era mais denso. Essa melancolia e tristeza de que eu falava.

Não necessariamente o mais doloroso.

Também, o mais doloroso. Sim, eu acho que eu escrevia muito, e escrevo ainda, por necessidade. Quase a poesia acontece-me por necessidade. Mas hoje em dia já não é só assim. Consigo escrever também sobre as coisas boas, mas esse encontro com a página é provavelmente o momento mais feliz e verdadeiro do meu dia.

Ora bem, enquanto poeta e olhando aqui mesmo para a questão da poesia. "Rosa" é o mais recente livro. "Constelação" teve uma nova edição há bem pouco tempo também. São os livros de poesia que estão à venda, um pouco por todo o país. Para quem nos está a ouvir agora e também para quem acompanha no vídeo, consegues fazer um retrato fiel daquilo que a história de cada um deles e o que tem para contar e oferecer?

Ok.

São trajetórias diferentes.

Sim, mas são textos escritos no mesmo período da vida. São ambos escritos entre os 18 e os 30, mas o "Constelação" foi publicado a primeira vez em 2015 e é um livro, como se vê até pelo nome.

Tem uma capa lindíssima.

Obrigada.

Mesmo.

É super etéreo, como se vê pelo nome. E o "Rosa", por oposição, vem da Terra, esta coisa mais mundana. Quando lancei o "Constelação", eu já tinha escrito os textos do "Rosa" e não pensava nisso como um livro, estavam lá. Mas eu não tinha a coragem para publicar os textos que estavam no "Rosa" naquela altura, porque acho que o "Rosa" é um livro muito sobre aceitar o erro, a humanidade, e o "Constelação" é muito mais sobre a relação com o invisível e a dimensão mágica da vida. E eu sinto que o "Constelação", por vários motivos, quando eu o publiquei, eu fui modelo, sou atriz, eu estava a fazer poesia experimental e de repente estava me a mandar para um sítio que não era a minha área de trabalho. Onde eu estava pela primeira vez a fazer uma coisa e a ter coragem de mandá-la à luz.

Ainda vias nessa altura como uma zona de desconforto?

Para mim não era desconforto, mas eu acho que eu tive que ir reclamar um sítio que não existia e isso trouxe vários choques e desconfortos com várias pessoas. Eu sentia que o "Constelação" tinha que ser um livro à prova de bala, onde eu não podia falhar, onde eu estava a ser testada ao máximo, porque eu sabia que se eu falhasse um bocadinho, isso ia ser apontado. Enquanto que o "Rosa" já é muito sobre aceitar o erro, aceitar a humanidade. O "Rosa" começou por ser um livro em que eu achava que ia fazer um livro de prosa, e durante imenso tempo ele chamou-se " ", com o P entre parêntesis, e depois o P passou a ser o caldo da rosa na capa e ele passou a chamar-se "Rosa", porque eu descobri que aquilo não era prosa. Tirei os textos que eram só prosa e é muito prosa poética, mas também tem poemas formalmente em verso. E eu quando fui olhar para estes textos e comecei a perceber que livro é que existia ali no meio daqueles textos, detive-me com um problema que era: eu já não escrevo assim. Isto é sobre uma pessoa que está a passar a década dos 20. Eu já não sou esta pessoa, mas esta pessoa tem direito a existir e eu acho que este livro, esta existência deve acontecer publicamente. Mas eu, como agora editora destes textos, havia coisas ali que me embaraçavam, coisas que eu não gostava, eu tiraria. E este foi o debate comigo mesma enquanto eu estava a organizar o livro. O que é que eu faço? Eu tiro? Eu tenho direito a tirar isso?

Mexeste muito da ideia inicial para a ideia final?

Não, é isso. A ideia inicial fui eu que a tive agora. Eu olhei para aqueles textos, percebi: isto é um livro. Eu adoro o processo de fazer livros também, por isso. É um puzzle, tu recebeste as peças e agora estás ali a montar, a perceber que objeto é que quer existir. Mas este diálogo desta pessoa com 40 anos A olhar para textos que foram escritos nos 20 e a tentar não se censurar, mas a ter ali coisas de que não gosta mais. Então a maneira como eu acabei por resolver a coisa foi: aquilo que eu com 40 anos tiraria está rasurado, mas continua a estar lá. Então tu podes ler o que a pessoa de 20 escreveu.

Que belo exercício.

E o que a pessoa de 40 diz: "ai, ai, ai, eu tirava isto, mas ela escreveu e eu agora vou deixá-la acontecer." Então é um duelo, diálogo com essa passagem pela década dos 20.

Sónia Balaco, nós vamos fazer aqui uma pausa. A primeira parte já está, mas vamos continuar a falar muito sobre poesia também na segunda parte, é logo depois das notícias. Até já. Segunda parte do "Em 40 Minutos", estamos à conversa esta semana com Sónia Balaco, mulher de múltiplas funções, que faz muita coisa, tudo em amor à arte, e estamos a falar muito sobre isso ao longo destes "Em 40 Minutos". Já passaram 18, temos mais uns quantos. Queria começar por te perguntar nesta segunda parte, porque acho que isto é uma questão muito importante para um poeta, até mesmo para uma atriz, para uma realizadora: a questão do silêncio. Como é que tu lidas com o silêncio e se neste momento é um espaço confortável para ti e como é que tu aprendeste a lidar com o silêncio?

Eu adoro o silêncio. Se eu estiver em casa, não está a televisão a tocar, não está a rádio, não estão podcasts, eu estou em silêncio. O meu sítio mais confortável é sozinha em silêncio, que eu acho que não é muito comum. Mas a verdade é que é um sítio muito confortável, porque eu acho também a criação artística precisa desse silêncio. Se não há silêncio, não há criação. Se estás sempre a preencher o espaço com coisas, não tens tempo para pensar.

E podes não te focar naquilo que é realmente importante e no teu objeto de observação. Isso pode acontecer?

Sim. Nós podemos dizer que o objeto de observação do poeta talvez seja ele mesmo.

Sim, também.

Acho é que o silêncio traz esta necessidade de conforto com a tua mente, com a tua existência. E acho que muitas vezes se foge do silêncio, porque o que está dentro da cabeça ou o que está a gritar no peito é demasiado para conseguirmos lidar. Mas para mim é o sítio mais confortável do mundo. Às vezes tenho dificuldade em estar no mundo ruidoso. Isto é verdade. Aqui me confesso.

Sónia, tu na primeira parte disseste e defendeste muito a ideia de que a poesia vive-se e que tu vives poesia. Contudo, e apesar de seres poeta e não poetisa, como também disseste, não é só isso que tu fazes. Quando tens de encarar um outro ambiente, uma outra função, tendo em conta também a parte da representação, complica muito ou acabas por encarnar por completo a personagem para conseguires vivê-las também?

É assim, eu adoro ser atriz, é mesmo uma coisa que me dá muito prazer e me diverte profundamente. Há qualquer coisa no trabalho de ator e também na escrita, é a mesma coisa. Há um continuar a ser criança, é brincar. Nós em criança fazemos muito isso, fazemos de conta coisas e acreditamos que estamos a cozinhar. Ser ator é isso levado ao extremo. E para mim é um sítio muito divertido e também, podemos dizer, talvez até terapêutico, porque tens a oportunidade de viver coisas que não são necessariamente aquelas que estás a viver, mas que te ajudam a processar outras coisas em ti.

Tens algum tipo de personagem favorita? Preferes ser a vilã ou a boa da fita?

Eu prefiro ter o máximo de experiências diferentes possíveis. Acho que isso é que é maravilhoso nesta vida múltipla, poder experimentar o máximo de coisas.

Vamos falar aqui de algo que eu sei que tu não gostas.

Ai.

Rótulos, caixinhas.

Ok, é verdade.

Que em Portugal, e não sei se concordas, existe muitas vezes, e recebemos por vezes muitos atores que também sentem o mesmo aqui e falam connosco sobre isso no "Em 40 Minutos", que em Portugal existe muito essa necessidade de muitas vezes colocarmos os atores em diversas caixinhas ou rótulos.

As pessoas todas. Não achas que é geral? Eu sinto que agora está um bocadinho melhor. Pelo menos para mim ficou melhor.

Sério? Mas com a passagem do tempo ou com algum momento?

Não, acho que é uma consequência de muitos anos de luta minha para não ser rotulada só como uma coisa. O meu primeiro livro saiu há 10 anos. Ao fim de 10 anos, agora as pessoas já dizem: "ah, sim, é poeta e é atriz e é realizadora". Ok, acho que finalmente.

Ou seja, nós hoje, Zé, no oráculo do nosso vídeo, que os nossos ouvintes vão poder ver no nosso canal do YouTube, vamos ter de pôr: Sónia Balaco, poeta, atriz, realizadora.

Tu faz o que tu quiseres, eu não vim aqui mandar em ninguém.

Ou seja, fecharmos ou colocarmos as pessoas em caixinhas é isso mesmo. Há muitas pessoas que se calhar ainda hoje em dia te veem só como atriz, porque é o trabalho se calhar mais visível, não é?

Sim, mas por mim está tudo bem. A questão não é tanto aquilo porque as pessoas te conhecem, isso não é um problema. Para mim o problema é quando isso vem com limitações, dizerem-te que tu não podes fazer outra coisa. Se tu tens essa vontade de fazer essa outra coisa, tens que seguir o teu ímpeto.

E sentiste isso?

Sim, levei muita porradinha por causa do meu primeiro livro. Ainda o livro não existia e eu já estava a levar porradinha.

Ou seja, aconteceu há 10 anos, em 2015. Mas no meio artístico ou fora dele?

No meio artístico, sim.

Mas por quê?

Eu acho que muito por isso, pela questão das caixas, e porque estás a fazer uma coisa que não é vista como comum, normal. E nós tendemos a ver tudo que é diferente de nós como uma ameaça. "Isto é estranho". E também essa coisa das caixas. "Pronto, ela agora não quer ser atriz, ela só quer fazer poesia". E eu: "Como assim? Ser atriz é a minha profissão. Ninguém ganha dinheiro a fazer poesia." Portanto, eu sinto que levei anos a conquistar.

Conquistar o teu espaço?

Tentar corrigir algumas das consequências de ter feito poesia publicamente.

E sentes que já conseguiste conquistar esse espaço?

De?

De dentro da poesia.

Não sei. Acho que talvez sim e não. Eu não faço nada, e é mesmo nada, a pensar no que os outros vão pensar, nem para conquistar espaços, nem para tapar qualquer ferida no ego, tentar: "eu vou ser não sei o quê". Não é por isso que eu faço ou que eu crio algo. A minha criatividade ou a minha expressão artística vem de um sítio de necessidade. E eu vou cumprir esse ímpeto, cumprir-me sempre, tenha isso as consequências que tiver, sejam boas, sejam más. Acho que é isto, não fazer o objeto artístico a pensar nunca em como é que vai ser a recepção, é o mais importante. Fazer, porque é uma necessidade.

Porque sentes que necessitas isso na poesia, também na representação, embora aqui haja também algumas nuances, porque se existe uma personagem, ela acaba por ser cumprida, não é? De certa forma.

Sim, mas é um sítio supercriativo. O trabalho de ator é muito criativo, há imenso espaço para explorar. E é muito divertido.

E o espaço em Portugal, a forma como é explorado o ramo da representação, sentes que em Portugal se conseguiu, que a cultura portuguesa da representação se conseguiu adaptar aos novos mercados, aos novos públicos e, de certa forma, reinventar-se?

Quais novos públicos? O que quer dizer?

Por novos públicos, entenda-se, por exemplo, as plataformas de streaming. Evoluiu muito nesse sentido.

E o afastamento cada vez mais da televisão.

Mas olha, por exemplo, eu estive na Fazenda a gravar a novela de TV. Neste momento, as gravações já acabaram, mas a Fazenda continua a dar. E eu descobri há pouquíssimo tempo que a Fazenda é a série de televisão mais vista na Amazon Prime, que é incrível, porque está a competir com projetos internacionais. Portanto, eu diria que é uma preocupação constante. Agora, não é a minha preocupação como atriz, porque a minha preocupação como atriz é ser aquela pessoa o melhor que eu posso. Mas acho que sim. Há imensas séries de televisão a acontecer. Há também a RTP, que agora já não se chama RTP Lab, que é lá que surge o Prisma, que é a série que eu fiz parte da equipe de argumentistas e que eu co-realizei com o Zé Bernardino.

Um grande projeto.

Obrigada.

É verdade.

Obrigada, és muito querido. Mas a RTP, ao ter o departamento de Lab, que agora se chama Novos Públicos, creio, RTP Novos Públicos, ao público jovem, permite que novos criadores tenham acesso a meios para fazer projetos de audiovisual, que é uma coisa que não existia antes. Tu querias fazer uma série de televisão e não tinhas uma carreira como realizador e pronto, havia acesso para as pessoas que já estavam dentro do meio, instituídas. E agora há esse espaço para vozes jovens e se calhar mais disruptoras poderem criar projetos audiovisuais. Eu acho que isso quer dizer que sim, que nos estamos a adaptar e a abrir para novos criadores.

Como é que te sentiste no papel de argumentista?

Eu adorei.

Eu estava à espera dessa resposta.

Eu pergunto isto não só porque é uma valência diferente.

Sim.

E também porque a poesia é uma coisa tua, entre ti, a caneta e o papel.

Sim.

Argumentista implica também trabalhar com outra pessoa, alguém que está ali também a dar outras introduções para escrever o texto final. Como é que te sentiste nesse papel?

Há várias coisas no processo. O audiovisual e o cinema são, por natureza, meios colaborativos. Proposição à poesia, que tu fazes sozinho em casa e está feito. Mas eu também adoro o processo colaborativo do cinema e do audiovisual como criadora, porque é tão lindo tu de repente estares a trabalhar uma ideia com outras pessoas e depois juntarem-se outras pessoas que vêm com as suas ideias, com a sua criatividade, colaborar naquela coisa que surgiu.

E às vezes basta uma pessoa vir de fora para dar aqui um toque diferente.

E é muito lindo. Eu passei a rodagem do Prisma tão agradecida àquelas pessoas. Estás a ver? Os técnicos, os chefes de departamento, as pessoas que estavam ali de coração porque adoravam o projeto e a darem ideias maravilhosas, às vezes, soluções para coisas que nós não tínhamos pensado. Foi muito mágico e amoroso. Então é um processo de criação que eu também adoro, mas se me perguntares, eu acho que a raiz disso para mim também é a poesia.

Voltamos ao ponto de partida sempre.

Voltamos sempre, é a raiz de tudo, porque eu acho que há uma coisa muito linda no cinema, que é esta hipótese de contar histórias com imagens. E como para mim a poesia acontece antes da palavra, o cinema, ao contar Coisas com a imagem permite não termos que usar a palavra para o fazer. Às vezes, quando é muito bom, e é uma corrente de cinema que eu adoro, quando é altamente poético, o filme consegue falar à tua mente. É como se o filme fosse feito da própria matéria do pensamento, sem termos que ir à tradução para a palavra, porque nós não pensamos em palavras. Isso é muito lindo. E depois também esta ideia de servir o objeto. Isso é sempre a minha atitude em tudo. Às vezes aquilo que é um erro. Na rodagem, há um problema qualquer, não acontece como tu pensaste, mas de repente isso está a acontecer porque o objeto quer ser outra coisa. Então também é ter essa coragem de ir seguindo o objeto e ir descobrindo com ele como é que ele quer ser.

Que bom. Quando há divergências criativas.

Ganha a melhor ideia. Para mim, é óbvio que não pode nunca ser uma questão de ego. Se a tua ideia for melhor que a minha, é a tua que vai valer.

Excelente.

Porque o objetivo é que o projeto seja o melhor que possa ser.

Exato, o melhor resultado final possível.

Exato.

Sónia Balaco, vamos falar sobre ser mulher nesta indústria da representação.

No mundo, ser mulher no mundo.

Também pode ser, como quiseres. É uma questão que surge muitas vezes. Enquanto atriz, alguma vez te sentiste limitada pelas ideias com as quais a indústria muitas vezes tem de como a mulher deve ser ou como se deve comportar em cena, por exemplo?

Bom, acho que antes disso há outra coisa, que é a maneira como as mulheres são representadas no audiovisual e no cinema, como é que as mulheres são escritas, as personagens femininas.

Também era um tema que queríamos aprofundar contigo.

Exato, eu lá.

Não, mas podes.

É que quando nós pensamos em cinema, nunca estamos a pensar em quem é que está. Pensamos, mas não temos tanta noção de que a maior parte das histórias que nós vemos em cinema e em televisão são realizadas e escritas por homens. E eu não tenho problema nenhum, alguns dos meus realizadores favoritos são homens, mas acho que há um problema, porque é através das histórias que nós criamos o mundo e reforçamos ideias de como é que o mundo deve ser. E quando as únicas histórias a que temos acesso, ou a maioria das histórias a que temos acesso, são contadas por homens, o que nós estamos a ter acesso majoritariamente é ao olhar masculino sobre a vida. E eu acho que é importante criar mais espaço para que mulheres possam contar as suas histórias no audiovisual e no cinema, porque isso é criador de mundo e também vai refletir outras facetas da sociedade a que não temos acesso, porque só estamos a ter acesso majoritariamente a uma perspectiva.

E o que é que sentes que muda quando é uma mulher a contar a história? Mesmo quando a história às vezes nem é sobre mulheres. Pode acontecer.

Eu acho que depende, somos todos pessoas diferentes. Não é por eu ser mulher que eu vou contar a mesma história que outra mulher contaria. Mas eu acho que se não temos uma pluralidade de vozes e de olhares sobre o real, estamos a criar um real muito limitado, e acho que é importante caminharmos para essa pluralidade com consciência.

O corpo feminino continua a ser demasiado dirigido, às vezes, por alguns olhares e às vezes a pressões e comparações, quer seja no meio, às vezes até nas próprias redes sociais, que hoje são um mundo aberto, um livro aberto para toda a gente. Como é que tu lidas com isso enquanto atriz e também realizadora, que são olhares se calhar um bocadinho diferentes ou que se complementam?

Mas estás a dizer sobre o meu corpo ou em geral sobre o corpo feminino?

Das duas formas.

Pessoalmente, a minha relação com o corpo tem sido um processo. Acho que agora é a altura da vida em que eu estou no sítio de maior conforto com quem eu sou, com como o meu corpo é. Acho que a idade traz essa coisa maravilhosa e eu acho que só vai ficar melhor, portanto, força. Eu não tenho nada essa coisa de que com o tempo ficamos piores. Eu acho que com o tempo só ficamos melhores, mais confiantes, mais certos de quem nós somos. Mas a minha relação com o corpo foi muito tempestuosa ao longo da vida, porque quando eu era miúda, eu era muito magra, muito alta e essa coisa de estares a sair um bocado do padrão, era supergozada na escola por causa disso.

E eras modelo? Foste modelo?

Não, só fui modelo depois disso. Então quando isso aconteceu, para mim foi superestranho, porque nós pensamos que modelos são as pessoas mais lindas do mundo e eu sabia que eu não era essa pessoa.

Estavas, no fundo, quase que a capitalizar uma coisa que as pessoas ridicularizavam.

Sim, foi muito estranho. Mas talvez esse início de vida, dessa relação com o corpo, me tenha feito também saber que o corpo é a minha ferramenta na vida, mas que não é isso que eu sou. Que o que importa é o que tu estás a fazer, o que estás a criar, quem tu és. Eu acho que talvez essa coisa horrorosa dessa infância tenha tido essa consequência de me fazer saber da necessidade de ser outras coisas para além da imagem.

Sónia Balaco, neste momento nós podemos ver-te na novela "A Fazenda", da TVI. Queremos saber também a tua opinião sobre isso e como é que está a correr essa aventura, mas falar da grande luta para conseguir chegar a uma série da Netflix. Aconteceu, queremos saber tudo. É um orgulho para nós. A internacionalização era um objetivo?

Eu acho que é um objetivo para todas as pessoas. Fazer projetos que nós gostamos de ver, trabalhar com pessoas que nós admiramos. Acho que qualquer ator quer isso. E foi uma grande surpresa, foi mesmo um grande presente da vida.

Qual é a série, para quem nos está a ouvir?

Eu entro na série "Vikings: Valhalla", que está na Netflix, na terceira season da série. Eu faço de Tamar, que é uma freira. E foi tudo muito lindo. Acontece às vezes esta coisa, quando chega uma audição e tu lês aquilo e sentes que é para ti, sentes que conheces aquela pessoa. E foi essa a sensação, eu sei quem é esta pessoa, eu conheço isto. E é engraçado, alguns amigos que viram e me disseram: "Ya, aquilo era para ti."

Como é que surge o convite? Como é que te convencem a ser uma freira nórdica?

Eles não tinham que me convencer. Eu já estava convencida à partida.

Foi fácil essa parte.

Essa parte foi fácil. Eu fiz parte de um projeto da Academia Portuguesa de Cinema, criado pela diretora de casting Patrícia Vasconcelos, que se chama Passaporte, que todos os anos traz a Portugal diretores de casting internacionais, dos maiores projetos do mundo, para conhecer atores portugueses. E tu candidatas-te e fazes parte do rol de, normalmente são à volta de 20 atores por ano, e vais conhecer os diretores de casting, ter reuniões com eles, eles veem os teus materiais, o teu showreel, etc. O teu CV, as tuas fotos. E eu fui selecionada nesse ano, depois de vários anos a tentar. Isso é outra, não entrei durante vários anos. Entrei nesse ano, conheci o diretor de casting de Vikings e Vikings: Valhalla, que é o Frank Moiselle. E nós fazemos um showcase também, que é um pequeno monólogo em teatro para eles verem.

Quase uma espécie de audição?

Sim, é isso. E ele durante as reuniões, depois do monólogo, foi logo muito elogioso, disse que gostou imenso. E umas semanas depois, ou um mês depois, recebi a audição para Vikings: Valhalla e fiz a audição e fiquei. E foi isto.

Como é que celebraste? Lembras-te?

Liguei à minha família. Foi o que eu fiz. Porque quem me deu a contracena foi a minha irmã, porque eu estava em Peniche.

Ótimo.

Ela é que me deu a contracena.

Também faz parte deste sucesso.

Sim, sem dúvida.

Gostávamos de ficar aqui muito mais tempo à conversa.

Não me digas que já acabou.

Está quase. Temos mais, vamos dizer, um desafio e uma pergunta.

Ok.

A pergunta é: como é que tu defines um dia bom na tua vida?

Um dia bom na minha vida. Acordei cedo, fiz ioga, vou passar o dia a ler, a apanhar sol e a ler. Isto era um dia maravilhoso. Isto é um dia de descanso.

E se tivesse gravações pelo meio?

Se tivesse gravações, acordei, fiz ioga.

Aí mantém-se tudo igual.

Acordei, fiz ioga, meditei e vou para o estúdio superfeliz por ter esta bênção de ser atriz, que é uma sorte.

Vamos fechar esta conversa, Sonny Balacó. Esta é parte do desafio.

E quando chegar a casa, vou ler antes de ir dormir.

Outra vez.

Ou estudar o texto para amanhã, se estiver a gravar.

Exato, também faz parte. Vamos fechar esta conversa com um desafio, já te tínhamos prometido. Se tivesses que escolher um poema para definir esta fase da tua vida.

Ai, meu Deus.

Qual é que seria e por quê?

Ok, o poema que me está a vir à mente é um excerto de um poema do Paul Éluard, que eu não sei dizer em português, mas sei dizer em francês, que ridículo.

Venha ele.

Vou ver se me lembro em francês.

A arte não se traduz.

Não, mas traduz, sim. Bom, eu vou dizer em francês, peço imensa desculpa. "Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté."

Ainda por cima nós adoramos francês.

Adoro.

Gostamos muito, por acaso. Quem nos está a ouvir aí não consegue acreditar.

A ideia é esta de que é possível renascer para a liberdade quando é preciso. Eu tenho esse poema escrito num papelinho colado na parede, é sempre possível voltar, recomeçarmos nesse caminho da liberdade.

Acho que faz todo sentido para fecharmos estes 40 minutos. Renascer. Não digo mais nada.

Renascer para a liberdade.

Exatamente.

Que é um trabalho diário.

Muito obrigado por teres vindo aqui à Rádio Observador, por estares conosco em 40 minutos e que nunca falte poesia e liberdade para contar histórias. Um grande beijinho e até breve.

Obrigada, adorei, mesmo.

Obrigado.

Obrigadíssima.