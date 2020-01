"A Cecília Meireles a ser chamada Cecília Mortágua?!" Contra ataques a figuras do CDS, Nuno Melo não vai ter cargos no partido

Nuno Melo apoia João Almeida. Indignou-se com ataques internos a figuras do CDS. E decidiu não integrar nenhum órgão. “Se querem cabeças à espera de renovações fiquem lá com a minha”.