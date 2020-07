Paulo Battista: "Adrien Silva, se estás a ouvir isto volta", Luís Filipe Borges: "Preferia a Cristina ao Jorge Jesus"

Corte e costura à primeira parte do dérbi lisboeta. "O Benfica está a jogar benzinho", diz Luís Filipe Borges. Do lado do Sporting, o alfaiate, Paulo Battista, pede o regresso de Adrien.