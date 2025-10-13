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Estou aqui para assumir a derrota nestas eleições autárquicas. Já tive a oportunidade, como é certo, de transmitir ao engenheiro Carlos Moedas os parabéns e desejar-lhe boa sorte para o mandato que agora se inicia. Queria vos dizer que esta foi uma caminhada longa, muito boa, muito bonita, de uma convergência que não me arrependo por um segundo de ter feito.

Uma convergência com os partidos à esquerda, o Bloco Esquerdo, o Livre e o PAN e, claro, o Partido Socialista. Alexandra Leitão, que aparece com Mariana Mortágua e também Rita Ravasco atrás.

E que, como todas as convergências que se orientam pelo bem e pelo serviço público, valem sempre a pena. As convergências que se orientam, no caso, pelo bem da cidade de Lisboa e dos lisboetas valem sempre a pena. E é por isso que este caminho, que esta caminhada, feita com tantos que aqui estão e que estão aí e muitos outros, valeu por si só. E já tive a oportunidade de o dizer antes, mesmo antes de saber o resultado, aqui há dois dias, nos encerramentos de várias campanhas para as juntas de freguesia, eu disse: "Esta caminhada já valeu por si só". Naturalmente que quando nos metemos numa coisa destas, queremos ganhar e por isso, obviamente, assumo inteiramente a responsabilidade de um resultado que não foi aquele que queríamos. Mas em democracia é assim mesmo, e é com todo o respeito pelo resultado que aconteceu, que aqui estou, prometendo não só lealdade a quem ganhou as eleições, como também, obviamente, uma oposição rigorosa, firme e propositiva.

Alexandra Leitão, que já disse que iria ficar como vereadora mesmo em caso de derrota, que se confirma. Portanto, Alexandra Leitão irá assumir a liderança da oposição no executivo municipal de Lisboa.

Se há alguma coisa que caracteriza a democracia, é que em democracia quem ganha tem legitimidade para governar e quem perde tem legitimidade e o dever de fazer oposição. E é isso que iremos fazer com as nossas ideias, com o nosso programa e com aquilo que consideramos ser o melhor para a cidade. E por isso, como disse, já enderecei os parabéns ao engenheiro Carlos Moedas. Acho que este caminho de convergência foi bom. As convergências, quanto mais amplas melhor, mas estamos aqui e estamos muito satisfeitos com o caminho feito. Naturalmente que a responsabilidade de um resultado pior é exclusivamente meu, mas lá estarei pra assumir também na vereação, na oposição, aquele que é também o mandato que os lisboetas nos deram. E o mandato que os lisboetas nos deram é para ter essa função que, como digo, em democracia é tão legítima e tão digna como a de vencedor. E enfim, era isto, agradecer a todos que fizeram o percurso comigo, todos os candidatos à vereação, os candidatos às juntas de freguesia. Um grande abraço aos vencedores e aos que não venceram. Agradecer também aos quatro partidos que fizeram parte desta coligação, o Partido Socialista, o Livre, o Bloco de Esquerda e o PAN. A coragem da convergência ficará pra sempre averbada nas nossas consciências. E agora fico à disposição para perguntas, que haja, naturalmente, da imprensa.

Boa noite.

Boa noite. Alexandra Leitão faz um compasso de espera para responder algumas perguntas dos jornalistas. Apenas uma nota, pediu aqui uma convergência o mais ampla possível. Sabemos que uma das exceções a esta coligação de esquerda foi a CDU, João Ferreira, que tem um muito bom resultado em Lisboa. Alexandra Leitão, que durante esta campanha falou várias vezes no exemplo de Jorge Sampaio, o PCP foi a exceção a esta coligação de esquerda, esta frente de esquerda que reuniu, Alexandra Leitão já aqui o disse, não apenas o PS, mas também o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre.

Isso que fique claro. Quanto ao que vai acontecer na Câmara Municipal, os resultados ainda não estão todos definitivos em termos da distribuição de mandatos. Vamos aguardar por isso. Uma coisa é certa, volto a repetir, em democracia, a oposição tem uma legitimidade e sobretudo um dever que o obriga a ser rigoroso, vigilante e propositivo. E eu não abdicarei de nada disso, caso a caso. E portanto, aquilo que vai acontecer na Câmara Municipal é isso mesmo, é o que lhe posso responder neste momento.

No seguimento desta pergunta, José Mestre pergunta se espera que o PSD e o Chega se unam na Câmara Municipal de Lisboa.

Como digo, ainda faltam apurar alguns mandatos, não temos ainda o quadro definitivo dos vereadores. Veremos o que é que fazem e nós cá estaremos pra criticar e para estar muito alerta pra que esta cidade não vá ser ainda mais injusta, excludente e desigual. Cá estaremos pra evitar a todo o custo que isso seja.

Vamos a ver mais uma pergunta à Alexandra Leitão.

Queria perguntar-lhe se lhe parece que os lisboetas penalizaram também a coligação pelos sucessivos orçamentos aprovados e, no fundo, o que lhe parece que falhou nesta campanha?

Deixe-me dizer-lhe sobre isso o seguinte: agora nos próximos dias, semanas, far-se-ão seguramente muitas análises, muitos comentários sobre as razões da derrota e do seu alcance e de por que nuns sítios e não noutros. E eu deixarei para os comentadores fazer essa análise. Nós faremos também, naturalmente, a nossa análise, mas há uma coisa que eu gostava de dizer. Esta coligação, esta convergência propunha-se iniciar um novo ciclo na cidade de Lisboa. E esse novo ciclo na cidade de Lisboa seria mesmo um novo ciclo, com novas características, com novas condições e com um programa que está aí, ainda hoje, para ser dado à crítica, e que eu lamento ter que dizer, era mesmo o programa mais progressista, mais humanista e mais ecologista para a cidade de Lisboa. E é na execução desse programa, ainda que estando na oposição, que nós nos vamos concentrar nos próximos tempos.

O Partido Socialista aqui a avisar que vai fazer, por impor as perguntas com que se propôs estas eleições. Uma pergunta sobre o futuro pra Alexandra Leitão.

Vai influenciar o seu futuro e a sua ambição política, uma vez que já admitiu que a liderança do Partido Socialista, por exemplo, não está excluída. Gostava de perceber se isso, de alguma maneira, acaba por comprometer essa sua ambição.

Neste momento só tenho duas certezas no imediato. A primeira é de que assumirei a vereação na oposição. E a segunda é que o farei com toda a minha capacidade, vontade e rigor. Quanto ao mais, não tenho mais nada a acrescentar nessa matéria.

Muito obrigado. E é exatamente como dizias, Ricardo, esta pergunta da Rita Tavares a propósito do futuro político de Alexandra Leitão, que encerra estas declarações aos jornalistas da candidata do Partido Socialista. Talvez ainda tenha tempo para mais uma questão.

Muito bem. Muito obrigada a todos. Foi uma bela caminhada. Agradeço-lhes do fundo do coração o carinho, a disponibilidade, a vontade, o empenho, o trabalho. E ele vai continuar em Lisboa e quiçá fora de Lisboa. Muito obrigada.