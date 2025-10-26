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Queria perceber, estamos a falar com alguém que foi presidente da Casa do Benfica em Cumberland. Conseguiu votar? Onde é que conseguiu votar?

Eu consegui votar numa casa aqui perto da gente, que é a Casa de New Bedford.

E como é que correu a votação?

Diga?

Como é que correu essa votação?

Essa votação correu muito bem, estavam muitos seguidores para votarem. Quando eu cheguei à casa, estavam lá perto de 200 pessoas para votarem e votámos com grande êxito.

Os dados que nos surgem na página oficial do Benfica dizem que em New Bedford votaram 67 pessoas. Terá sido um dos votantes dessa Casa do Benfica. Correu tudo com normalidade, não identificou nenhum problema?

Nenhum problema, correu tudo na normalidade.

Muito bem. E como é que está a ser esta manhã e como é que tem acompanhado este período eleitoral do Benfica, estas semanas de campanha? Estamos a ter a eleição mais participada de sempre, 85 mil. Para alguém que vive fora e que acompanha o Benfica, mas acompanha também o país, ter de Portugal e um clube, neste caso o seu clube, o Benfica, com esta participação, é algo que o orgulha?

Sim, orgulha-me muito, porque o Benfica é isto mesmo. Correm multidões para o Benfica.

Mas como é que foi acompanhando esta eleição? Esteve atento ao que foram dizendo os candidatos?

Estive atento. Ainda na quinta-feira, aqui nos Estados Unidos, variando o horário daí de Portugal, estive quatro horas agarrado ao ecrã para ver o debate dos seis candidatos.

É isso. E, portanto, sentiu-se clarificado com esta eleição?

Sim, porque correu tudo bem. Nem esperava que isso acontecesse, mas correu tudo com normalidade, correu tudo com boa educação e é isso que se pede aos benfiquistas. Liberdade de expressão para todos nós ficarmos todos contentes.

O André foi presidente da Casa do Benfica em Cumberland. Como é gerir uma casa do Benfica a tanta distância da sede do clube?

Olha, é gerir bem. Eu estive nesta casa como presidente 14 anos. E este ano eu queria não deixar totalmente, mas fiquei sempre cá na mesma, como ainda cá estou agora numa reunião, mas já acabou a reunião, agora estamos a conviver entre amigos. E para nós isto é bom, porque temos todos os meses uma reunião e ao fim de cada reunião temos sempre um petisco e a malta diverte-se muito a falar só do Benfica.

Mas que petisco é que utilizam para terminar as reuniões?

Petisco? Ainda posso dizer que tivemos um franguinho de churrasco, tivemos uns filetesinhos, um arrozinho com uma batatinha assada.

Isso é mais do que um petisco, isso é uma refeição inteira. André.

É uma refeição inteira. Isso não é petisco, é uma refeição inteira.

É isso. André, disse-me que estava neste momento na Casa do Benfica. Qual é o ambiente no local onde se encontra? Está tudo a acompanhar este ato eleitoral?

Sim, o ambiente é bom, porque eu até pensei que não houvesse tanta gente, mas estamos aqui cerca de 40 pessoas, ou 45.

A tomar o pequeno-almoço, nesta altura.

Diga?

A tomar o pequeno-almoço, nesta altura.

Não, aqui é à noite.

Peço desculpa, a jantar. Exatamente, a jantar.

Às 19h15 da noite.

Exato. Eu é que troquei aqui o fuso horário. Estava a jogar a nosso favor e não contra nós. Mas neste caso, estão todos a jantar e a acompanhar esta noite eleitoral. Aqui vai ser longo, será provavelmente de madrugada ainda. Vão conseguir ter uma boa noite de sono e acompanhar os resultados na mesma.

Sim, porque muita gente nem veio à reunião, porque estão em casa agarrados ao ecrã para verem o que é que vai acontecer nas eleições.

Muito bem, André.

O pessoal está aqui muito divertido. Cada um puxa para o seu presidente, que elegeu.

Claro.

Tem que ser assim. Agora, ao fim das contas, vamos ver quem é que ganha. Mas olhe, sabe, neste meio, vai ganhar um benfiquista, a gente sabe todos.

É isso. Era a última pergunta que tinha para lhe fazer. Se sente que no final desta eleição é possível haver união? Se não teme que haja aqui algum conflito com os resultados.

Pronto, não devia de haver conflitos, porque todos os que concorreram são benfiquistas, porque senão não o faziam. E temos que saber perder e ganhar. Se perder o nosso candidato, o candidato que ser elegido é o nosso presidente