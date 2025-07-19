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Rádio Observador, em direto a partir de Alcobaça, onde estamos a acompanhar a 10ª Convenção da Iniciativa Liberal. Tenho comigo a Inês André Figueiredo, é jornalista de política do Observador e a deputada da Iniciativa Liberal, Angélique da Trezza. Angélique, muito boa tarde. Bem-vinda à Rádio Observador, em primeiro lugar. Queria começar por lhe perguntar: chegou aqui como vice-presidente de Rui Rocha e não está nesta nova comissão executiva de Mariana Leitão, que é hoje eleita. O projeto da nova líder liberal não faz sentido ou não foi convidada para este desafio?

Faz todo o sentido. Aliás, se não fizesse sentido ou se houvesse contestação à candidatura da Mariana Leitão, haveria outras candidaturas, certamente. Não gosto de unanimidade, mas há aqui uma união em torno da próxima líder que hoje vai ser eleita e, portanto, não me parece nada que seja essa a posição e a postura da Iniciativa Liberal hoje. Há uma aceitação, de facto, tem que haver um regresso da irreverência e a Iniciativa Liberal está numa posição confortável neste momento, porque estamos numa oposição, numa oposição responsável, como aliás o Rui Rocha disse que estaríamos, mas não vamos deixar de ser esta oposição muito responsável, muito irreverente, porque dado o puzzle parlamentar que nós temos atualmente, só de facto com irreverência é que nós podemos passar muitas propostas.

Mas foi uma opção sua sair da comissão executiva?

Foi também uma opção minha sair. A Iniciativa Liberal muitas vezes é acusada de haver um espírito de sucessão, portanto eu sou a prova física e material de que não é assim. Tem que haver espaço para pessoas novas, há pessoas com imenso talento nesta nova equipa da Mariana Leitão. Foram dois anos e meio de um trabalho imenso, um processo enorme em que o Rui Rocha quis muito que a Iniciativa Liberal não fosse só o partido de impostos, mas que tivesse outras medidas no seu cardápio. E esse trabalho foi feito, como o Manifesto do Ambiente, o Habitação Agora, a finalização do projeto de sua saúde. Portanto, tudo isso foi muito intenso.

Todas essas propostas, não sente que a Iniciativa Liberal continua a ser vista como o partido dos impostos ou, neste caso, da descida dos impostos?

Não, sem sombra de dúvida que a descida dos impostos é uma temática muito importante e, portanto, é uma bandeira da IL e é assim que tem que continuar. Eu acho que, quer queiramos, quer não, houve outra que nós conseguimos tatuar no governo, que foi a da reforma do Estado. A reforma do Estado também foi posta pela Iniciativa Liberal na agenda midiática em Portugal. Agora o governo foi a reboque. Já percebemos que não é propriamente a reforma do Estado que a Iniciativa Liberal gostaria que fosse, porque só falam em digitalização e falam de pouco mais, mas nós cá estaremos para estar aqui a acicatar e a trazer este lado irreverente e, portanto, nesse aspecto, esta senda que a Mariana Leitão está a traçar para o partido, naturalmente que faz todo o sentido.

Deixe-me perguntar-lhe exatamente sobre essa irreverência, porque Mariana Leitão prometeu ser radical em vários temas. A irreverência estava na moção, o radical em vários temas foi no discurso aqui na convenção, recuperar este ADN liberal, o espírito liberal do passado. Considera que esta é uma tentativa de cortar com o passado mais recente, nomeadamente de Rui Rocha, considerado mais moderado?

Não, é uma sequência. Sabe que na altura do Rui Rocha, o grupo parlamentar, inclusive eu não fazia parte do grupo parlamentar na altura, votou na moção de confiança do governo, votou de uma determinada forma e que do nosso ponto de vista foi uma forma extremamente responsável. Aquilo que se fez durante a campanha foi explicar que Portugal, por mais que houvesse esta discrepância, esta luta politicopartidária na campanha, que Portugal não ficaria sem governo, naturalmente, se a escolha fosse o PSD, que não ficaria sem governo e, portanto, a Iniciativa Liberal assumiria a sua quota parte de responsabilidade. Isto não é propriamente uma aproximação.

Mas é moderação?

Foi uma clarificação. Porque as pessoas às tantas tinham, e perguntavam-nos muito isso durante a campanha: "Então, mas vocês não vão juntos, OK. Mas e depois das eleições, vocês vão estar completamente contra?" E, portanto, aí eu acho que o Rui Rocha clarificou, isso foi muito importante.

Perante os resultados, considera que foi um erro haver essa colagem da Iniciativa Liberal à AD, nomeadamente naquilo que dizia durante o discurso de campanha, que muito se escreveu sobre isso e Rui Rocha foi muitas vezes questionado e assumiu que poderia haver uma coligação pós-eleitoral. Foi um erro, foi uma estratégia errada assumir isso? Pode ser responsável pelo resultado?

Eu não acho que tenha sido uma estratégia errada, eu acho que foi honesta. Ou seja, aquilo que foi dito foi a clarificação do que é que iria acontecer no dia a seguir. E eu acho que isso é importante para as pessoas saberem Saberem efetivamente em quem é que devem votar. E acho que foi profundamente honesto. Agora, se me dizem: “Mas eventualmente a Iniciativa Liberal terá perdido votos porque as pessoas gostariam que houvesse um rasgar de vestes relativamente ao PSD?” Eventualmente. Muitas outras fizeram o contrário. Votaram a Iniciativa Liberal porque são liberais, porque não queriam a esquerda radical no governo e também não querem um Chega estatista.

Mas agora agrada-lhe que essa moderação não esteja tão presente no dia a dia do partido.

Eu gosto muito da irreverência da Iniciativa Liberal, estou cá desde o dia um e espero que o partido nunca perca essa irreverência. Portanto, sempre que me falam de irreverência e de postura irreverente, eu estou sempre disponível e acho que é assim que tem que ser. Agora, o partido foi crescendo, temos um grupo parlamentar, atualmente o maior até agora, com nove deputados, e não podemos deixar de ser sérios na apresentação das nossas propostas, ainda que com o cunho irreverente do início.

Vai ser um equilíbrio difícil.

Mas é um equilíbrio muito engraçado, porque temos que apresentar as nossas propostas.

A questão é se funciona, se é só engraçado ou se no fim do dia funciona.

Vai funcionar certamente, porque somos o único partido com propostas reformistas.

Mas concorda com o Rui Rocha, quando o ex-presidente, neste caso, da Iniciativa Liberal, disse que os resultados ficaram aquém. Se calhar não funciona assim tão bem, pelo menos tendo em conta que a IL não consegue chegar aos resultados que ambiciona.

Nós somos muito ambiciosos, não deixaremos nunca de ser ambiciosos, mas é muito importante que fique pontiacente que a Iniciativa Liberal, neste momento e ao fim de oito anos, está em todos os parlamentos, tem representação em todo lado e cresceu em número de votos e aumentou o grupo parlamentar. Portanto, isto é muito importante. Agora, a nossa ambição levava-nos a querer muito mais. Isso, efetivamente, já foi assumido pelo Rui, acho que toda a equipa tinha essa vontade, isso está claro. Agora, perante um país em que se discute os problemas pela rama e em que o único partido reformista que diz: “Não, nós para mudar a educação, temos que ter um sistema consolidado de dados, porque Portugal não sabe quantos alunos sem aulas é que tem". Isto é uma coisa inadmissível. Portugal continua a discutir o encerramento das urgências, quando o único partido que diz que toda a oferta de saúde instalada em Portugal deve estar ao dispor dos portugueses é a Iniciativa Liberal. Portanto, são mensagens que muitas vezes não são fáceis de transmitir, porque ninguém o faz. Toda a gente discute sempre a espuma dos dias e quanto mais populista e mais agressivo for o tom, é aquilo que vem para a comunicação social. E quando as apresentações das propostas são mais consistentes, mais sérias e realmente reformistas, muitas vezes não temos eco e é nisso que nós temos que trabalhar.

Deixe-me perguntar-lhe sobre os próximos desafios eleitorais da Iniciativa Liberal, nomeadamente as eleições autárquicas. A IL vai coligada com Carlos Moedas em Lisboa. É um acordo que é favorável à Iniciativa Liberal?

É um acordo que faz falta à Lisboa para pôr Lisboa a funcionar. Carlos Moedas precisa da Iniciativa Liberal e do espírito reformista da Iniciativa Liberal, mais uma vez. E isto nota-se nas coligações que temos feito ao longo do país, essa necessidade, e isso é assumido pelo próprio PSD, esta necessidade reformista e esta imagem irreverente e inovadora que a Iniciativa Liberal leva. E portanto, não é uma questão de cargos ou de posicionamentos, é efetivamente mudar aquelas coisas que não estão bem, que têm que ser mudadas, e a Iniciativa Liberal, se não for para fazer a diferença, não vai. E portanto, vai para fazer a diferença e vai para pôr as coisas a funcionar.

É um bocadinho inevitável irmos aos cargos, já lá vamos, mas deixe-me só perguntar-lhe se não considera que estas coligações contribuem para a ideia de que a IL pode vir a acabar por se tornar num partido muleta do PSD, principalmente numa altura em que está a tentar contrariar, com esta ideia de irreverência, essa ideia.

Bem, a nível nacional, sempre foi muito claro que nós nunca fomos em pré-coligações e, portanto, eu acho que essa independência estratégica da Iniciativa Liberal está garantida. No poder local é onde a parte ideológica se sente menos. No dia a dia, as pessoas querem é que se resolva o buraco da estrada, que o lixo seja apanhado, que os jardins fiquem arranjados. Portanto, é muito mais a parte de gestão de funcionamento do que propriamente a parte ideológica.

Mas o que é que mudou de há quatro anos para cá?

E a parte da eficiência da Iniciativa Liberal e da eficiência de gestão é aquilo que faz falta no poder local. E portanto, algumas coligações fazem todo o sentido, porque é uma forma de acelerar não só a introdução de quadros liberais nas autarquias, mas efetivamente para mostrar o que é que um município que seja ou liberal ou pelo menos mais liberal, pode fazer pelo dia a dia das pessoas.

As listas ainda não são públicas, pelo menos, vocês já as conhecerão. Faz sentido a Iniciativa Liberal ficar atrás do CDS numa distribuição de lugares?

Eu acho que aí vai depender de local para local. Como sabe, nós na Iniciativa Liberal...

Não, estamos a falar de Lisboa. Só de Lisboa.

De Lisboa. Só para clarificar, o processo de negociação foi levado a cabo pelo núcleo territorial de Lisboa e nós temos esta questão da autonomia muito vincada no partido. Não é como noutros partidos em que vem do nacional para a distrital e que depois se define uma estratégia. A nível de resultado e de peso, a Iniciativa Liberal é o quarto maior partido português e tem um peso que naturalmente o CDS não tem. Respeitamos o histórico e a história do CDS, tal como respeitamos as pegadas de qualquer partido e estou certa que a Iniciativa Liberal fará toda a diferença e vamos pôr a Lisboa a funcionar.

Mas tendo em conta o que acabou de dizer, em que circunstâncias é que seria aceitável o CDS ficar à frente da Iniciativa Liberal? Por uma questão de já estar primeiro na coligação?

Aqui a questão não é o estar o CDS à frente ou a Iniciativa Liberal à frente, quer dizer, eu acho que-

Mas para a Iniciativa Liberal é irrelevante estar atrás do CDS?

Volto a reforçar aquilo que disse. A Iniciativa Liberal é o quarto maior partido a nível nacional, respeita o CDS. Portanto, a guerra da Iniciativa Liberal nunca foi com o CDS nem com qualquer outro partido. Isso tem que ser liderado e gerido por quem lidera a coligação.

Claro, a questão é se é confortável para um partido que é a quarta força.

Em Lisboa é Carlos Moedas que tem que gerir essas questões, não é a Iniciativa Liberal e, portanto, depois o puzzle encaixa, se eu não disse isso em vez.

Olhando para o Parlamento, Mariana Leitão vai ser eleita hoje presidente do partido, deve continuar a ser líder parlamentar ou há outras opções que a IL deva explorar?

Nós não falámos sobre isso. Haveremos de falar depois da eleição da Mariana em equipa e, portanto, eu não vou adiantar a minha opinião sobre essa questão.

Não nos quer dizer se tem um favorito, Mário Amorim Lopes, por exemplo, na altura.

Temos excelentes quadros no grupo parlamentar, pessoas já com experiência, que são excelentes tribunos.

Mas estaria disponível para aceitar o desafio, por exemplo?

Acho que devem ser outros a tomar essa liderança, até pela experiência que têm. Eu sou recém-chegada ao grupo parlamentar, portanto tenho o meu caminho por fazer, mas sobre isso falaremos em equipa e depois decidiremos.

Só mesmo para terminar. Mariana Leitão disse à entrada da convenção que é garantido que a IL vai estar nas presidenciais. De que forma é que isto deve acontecer? Na sua opinião, deve apresentar um candidato, porque Mariana Leitão era a candidata apoiada pela IL, ou deve apoiar alguém que já esteja na corrida?

Bem, isso vai ser um tema que provavelmente será bastante debatido dentro do partido, até porque tivemos a situação de uma apresentação da candidata Mariana Leitão à Presidência da República e depois retirou-se. Portanto, isso vai ter que ser discutido, eventualmente, dentro da comissão executiva pela equipa que agora toma posse e eventualmente depois alargado ao partido e, portanto, sobre isso também não me vou pronunciar.

Mas um novo candidato poderia sair fragilizado neste processo por ser uma segunda escolha ou isso dependia do nome?

Eu acho que isso dependeria sempre do nome. Se for um bom nome, acho que não sai fragilizado.

Mas consegue ver muitos bons nomes para um cargo presidencial dentro da Iniciativa Liberal?

A seu tempo, isso certamente surgirá.

Não quer sugerir nenhum?

Não vou sugerir nenhum.

João Cotrim Figueiredo poderia ser bom para esse cargo?

O João Cotrim Figueiredo é sempre um excelente quadro para qualquer cargo da Iniciativa Liberal.

Angélica Teresa, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Obrigado.