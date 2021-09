"Coimbra vai recolocar-se no patamar que merece": as principais reviravoltas da noite

Para além de Lisboa, as autárquicas trouxeram mudanças em bastiões como Coimbra e levaram a uma demissão no Funchal. A luta foi renhida entre PS e PSD, com o PCP a cair em Loures. O resumo da batalha.