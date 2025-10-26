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Estamos aqui no Hotel Altis Castilho com Bartolomeu Duarte, vice-presidente de comunicação, marketing e internacionalização da candidatura de Martim Meyer. Tendo em conta as últimas tendências de voto, Noronha Lopes com 47,1%, Rui Costa com 31%, João Diogo Mantegas com 10%, Luís Filipe Vieira com 8,6%, Martim Meyer com 2,8%, Cristovão Carvalho com 0,1%. Estas são as últimas atualizações, mas ainda há muita noite pela frente. Quais são as vossas expectativas?

Antes de mais, boa noite a todos os benfiquistas e à nação benfiquista. Enormes parabéns pelo resultado de hoje, ao nível do que é o resultado histórico com 85 mil benfiquistas a votar. Extraordinário! Portanto, um forte abraço da candidatura do Martim Meyer para todos. Vai ser uma noite longa, e uma madrugada, e se calhar uma manhã. Reparem, estamos com quase 4 mil votos apurados no universo de 85 mil. Imaginem o que vai ser. Vão ser longas horas de espera. Eu penso que é nos 50 votos que tudo se vai decidir. É 1,3 milhão sensivelmente, e eu acho que qualquer projeção a fazer nesta altura carece de um erro enorme, portanto não ia por aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para já, há aqui uma bipolaridade ou uma bipolarização, se quisermos melhor, entre Noronha Lopes e Rui Costa, mas diria que está tudo em aberto neste momento, portanto é prematuro.

Também gostava de perguntar em termos de perspetivas, por exemplo, o Benfica tinha dito que os resultados se divulgariam entre a 01h e as 02h, estão nas proximidades de 02h, porque agora atrasou, de facto, portanto ainda pode vir a tempo, mas a perspetiva é que não, e acho que ainda vamos ter uma noite muito longa.

Eu ofereço-me dizer o seguinte: a lista B de Benfica e de Benfica no Sangue sempre disse que era a favor do voto eletrónico. Obviamente, que o voto eletrónico careceria de uma certificação à prova de bala, como é normal, e eu compreendo perfeitamente, mas algumas listas não o quiseram. E então, o que é que vai acontecer? Nós não estamos no século XIX, a humanidade não caminhará por certo para aí, e daqui a uns anos vamos rir-nos todos desta situação, porque isso não vai mais acontecer. A segurança, obviamente, há de ser acautelada, mas eu acredito que existam empresas no mercado que o possam fazer. Portanto, os senhores e nós vamos estar aqui, não sei bem até que horas, com esta teimosia. A esta hora já saberíamos quem tinha ganho estas eleições, já saberíamos como é que iam ser. Acredito que haja uma segunda volta, estou quase certo que isso vai acontecer, mas mesmo isso é uma incógnita neste momento. Mas nós somos completamente contra esta situação e todos nós já percebemos isso. E é o que se me oferece dizer sobre este tema.

Por isso também havia a questão da segunda volta, queria perguntar se acreditava que isso ia a uma segunda volta, também tendo em conta a perspetiva, obviamente, claramente expectantes de que Martim Meyer faça parte dessa segunda volta, mas teria algum outro candidato que pudesse disputar essa segunda volta?

Não, é muito prematuro. Como lhe disse, no universo de 85 mil votantes, estão apurados 4 mil. Portanto, isto não significa nada. E os 50 votos serão absolutamente determinantes. Portanto, há que aguardar com serenidade. Como o Martim Meyer costuma dizer, o Benfica é muito grande, como se provou. O Benfica é muito grande. A economia Benfica traz para o país uma dimensão, e não só para o país. Veja-se Angola, Moçambique, veja-se o caso da Suíça, Paris, Genebra, Estados Unidos. O Benfica está por todo lado. Portanto, é absolutamente prematuro. Vamos aguardar, estamos serenos. Martim Meyer está sereno, fez uma campanha absolutamente limpa do ponto de vista ético e trouxe algo de novo para esta campanha. Aliás, nós temos recebido imensos elogios, não só de benfiquistas, mas também de comentadores nas televisões e nas rádios. A lista Martim Meyer fez uma campanha eticamente correta e apresentou o como. Como fazer. E isso é importante. Nas organizações, é preciso dizer como é que se faz. Não é só preciso ter uma ideia. Uma ideia por si própria vale muito pouco. A forma como ela se implementa é que é realmente diferente. E portanto, acho que Martim Meyer começou esta campanha e, em termos da nação benfiquista, era muito pouco conhecido, e tudo isso está a mudar muito rapidamente, e isso traz-nos imensa esperança para o presente e para o futuro.

Consigo perceber que estão esperançosos e expectantes. Também queria pegar numa palavra específica que disse: o como. E mesmo no debate, foi claramente notório que Martim Meyer estava focado no como, e disse muitas vezes que apresentava o como e explicava as suas propostas. Também se notou ali uma espécie de animosidade frente a Noronha Lopes, sobre o facto de Noronha Lopes não estar a dizer o como. A minha pergunta também é: caso imaginemos um cenário onde Martim Meyer não ganha, e ganha Noronha Lopes ou Rui Costa, a equipa está disposta a colaborar ou, por exemplo, as ideias que teve, por exemplo, trazer Andries Jonker ou trazer os ensinamentos de Andries Jonker, estão dispostos a colaborar com os candidatos? Porque no fundo, vai ganhar sempre um benfiquista.

Nós temos a noção que o Benfica é uno. Pluribus unum. Martim Meyer tem Benfica no sangue. Agora, eu costumo dizer que quem ganha, governa. E quem ganha governa e os benfiquistas irão, obviamente, ser os seus juízes de valor sobre essa governação. Agora, uma coisa é certa: nós somos pelo Benfica unido, mas não nos coibiremos, se não ganharmos estas eleições, de dizer o que pensamos sobre as diferentes temáticas, no sentido de valorizar o nosso clube. Nós temos, efetivamente, Benfica no sangue.