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De que não se resolve hoje à primeira. Mas também reconheço, tenho que ter a hombridade e a humildade suficiente para perceber que são muitos votantes, são 85 mil. Eu acho que ninguém estava à espera desta magnitude de votantes e que pode levar a que alguém ganhe à primeira volta, porque são muitos votos. E, portanto, é agora esperar serenamente, aquilo que os sócios quiserem para o Benfica, o Benfica assim será. Quem manda no Benfica são os sócios e, portanto, o Benfica será sempre aquilo que os sócios quiserem que o Benfica seja, seja na primeira ou na segunda volta.

Teve um discurso muito confiante à entrada no pavilhão quando se dirigia para ir votar. Mantém essa confiança depois deste número de sócios a votar?

Mantenho, porque é uma incerteza quanto aos resultados. Ainda agora fui confrontado com uma situação em que estou em segundo, algures.

Em Barcelona.

Faltam muitas casas serem votadas e mandarem os votos. E depois ainda faltam os pavilhões da Luz, que é onde está a maioria. Portanto, é muito cedo para apurar seja o que for. Não vale a pena estar a especular. É como eu lhe digo, eu mantenho sempre a esperança. Não há problema nenhum. E eu hoje vou perceber o que é que aquilo que os benfiquistas olharam para nós, que valor é que nós temos em 85 mil e tal cabeças. O que é que nós representamos para os benfiquistas? Eu nunca vou perder, vou-vos já dizer isto. Eu vou sempre aprender, são coisas diferentes. E acho que nós não levamos daqui uma lição. Nós fomos a única candidatura que trouxe o benfiquismo para cima da mesa, durante muito tempo. E eu sei que isso mereceu ser reconhecido pelos benfiquistas. Fomos vistos muitas vezes como oposição e nunca o fomos, na realidade. E nós partimos de um ponto zero. Há candidaturas que partiram com muito capital humano. Há duas, em particular, que partiram com muito capital humano, Rui Costa e João Roga Lopes. Nós partimos do zero. Nós partimos daquilo que é a base do Benfica, o associativismo puro. E, portanto, se nós tivermos uma grande votação, que pode ser muita coisa, ou pode ser muito pouca coisa também, nós somos realmente os underdogs. Nós somos aquilo que toda a gente está à espera de ver o que nós valemos. E até nós estamos à espera. Não consigo dizer mesmo o que é. E estou feliz, porque estou super contente, estou ansioso para saber o resultado.

Agora em direto para a Rádio Observador, João Diogo Mantegas, nestas horas de votação, quando foi ao Pavilhão da Luz, disse que a sua candidatura é marcada pela irreverência, que era muito jovem, mas que era irreverente. Neste quase um ano e dois meses de campanha, foram essas as marcas que deixou ou quis deixar aos benfiquistas, essa irreverência, mas também algumas ideias para o Sport Lisboa e Benfica?

Duas coisas em que nós somos irreverentes. Primeiro, benfiquismo. Lamento, mas não houve nenhuma outra candidatura que tivesse tanto benfiquismo como nós. Tenho soberba para dizer isso. Segundo, irreverência e conhecimento. Eu provei no debate. Ninguém tem mais conhecimento do que eu, quer de setor, quer de Benfica.

Acha que ganhou o debate?

Não é uma questão de ganhar debate, eu provei que sei mais. São coisas diferentes. Não é uma questão de ganhar, é de provar quem é que tem conhecimento, quem é que respeitou mais, em debate, os outros candidatos, e quem que meteu mais propostas em cima da mesa. E é isso que me vai valer hoje o resultado. Podem dizer assim, se calhar tem 10%, 5%, não interessa. 5% ou 10% das pessoas entenderam que nós fomos os mais válidos para aquilo que é o Benfica. E isso diz-me muito.

Tem previsão para a hora final dos resultados?

Olhe, posso dizer que aquilo que nos indicaram por alta é que por volta das 06:00, foi até a indicação por parte da Mesa da Assembleia Geral, por volta das 06:00, votação final encerrada, mas é uma previsão, atenção. Portanto, se em 2021 foi por volta desta hora também, acho que este ano, com alguma calma, porque pode haver depois uma necessidade de recontagem, por exemplo. Podem ter que esperar uma noite mais longa. Portanto, preparem-se, tragam as almofadinhas, está aqui um sofá, se quiserem. Há comida, estejam à vontade. Sentem-se aqui conosco e vamos esperar aquilo que os benfiquistas querem de nós.