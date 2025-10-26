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Boa noite a todos.

Nós só queremos Noronha presidente. Noronha presidente.

Está difícil, há aqui muita gente. Sim, força.

Boa noite, hoje já tivemos duas boas notícias. A primeira boa notícia é que batemos o recorde do mundo de votantes pra um clube de futebol e, portanto, é um dia de grande orgulho benfiquista. E os benfiquistas deram hoje, mais uma vez, uma lição não só de cidadania, como também de dedicação e de entrega ao nosso querido clube. Acho que estamos todos de parabéns. E depois, como veem, eu acabo de vir do estádio, assistimos a uma vitória da equipe. É isso que todos os benfiquistas querem, é ganhar cada vez mais. E, portanto, são as duas boas notícias do dia até agora. Vamos ver o que é que segue.

João, pelo que ouviu durante o dia, também no estádio, o que acha que vai acontecer esta noite? Qual foi o feedback que recebeu dos sócios?

Estou muito otimista. Vamos aguardar serenamente pelos resultados. Vamos deixar que as coisas processem naturalmente e eu, depois, na altura certa, terei todo o prazer em falar com os meus amigos.

Ficou ainda mais confiante, porque ontem mostrou-se muito confiante que venceria a primeira volta.

Estou confiante, mas agora vamos aguardar pelos resultados e falamos mais logo, está bem?

Qual a sensação que esta adesão lhe trouxe? De vitória? Esta adesão dos benfiquistas, este recorde, é uma sensação de vitória ou não?

Vamos aguardar serenamente pelos resultados. Falamos mais daqui a bocado, está bem? Muito obrigado.