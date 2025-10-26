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Manuel Cardoso, sei que apoiou também João Noronha Lopes em 2020. Não correu bem para essa campanha na altura, Luís Filipe Vieira foi reeleito. As expectativas agora são mais altas, são mais positivas para esta noite eleitoral?

Olá, Viva. Boa noite. Eu faço parte da equipa de escrita de um programa que na semana passada satirizou o fato de se repetir muito a frase "esta noite vai ser longa" na noite eleitoral das autárquicas, e estou aqui hoje para dizer que a noite vai ser, de fato, longa.

Ainda mais longa que as autárquicas.

Bastante mais longa. Até porque, no fundo, 100 mil votos ou 85 mil votos é digno de uma das maiores autarquias em Portugal. O Benfica realmente conseguiu um recorde histórico e mundial que é de assinalar. Portanto, neste momento a expectativa é grande, a expectativa de que se possa resolver hoje existe dentro do meu coração, do ponto de vista material, não sei, porque não estou a contar os votos.

E existe dentro do coração dos vários benfiquistas que estão aqui também que se possa decidir já hoje essa eleição, ou a expectativa é mais de uma segunda volta, provavelmente com o atual presidente Rui Costa?

Acho que estão as duas hipóteses em aberto. É de excluir a hipótese de João Noronha e Lopes não estar sequer numa segunda volta. Acho que isso existirá sempre, no mínimo. É bastante tarde, mas ainda é cedo, e as informações também são contraditórias. Foram também partilhadas algumas informações bastante incompletas ou até falsas sobre a contagem dos votos e as conversas são um pouco baseadas a navegar essa confusão de informação que também temos estado a receber.

Manuel Cardoso, vai ficar aqui até saber o resultado? Está a pensar ficar aqui até de manhãzinha?

Estou em conflito interno em relação a essa decisão, até porque eu trabalho amanhã. Mas eu sou um benfiquista nascido em 1994, foram muitos anos sem uma direção que representasse aquilo que para mim são os pergaminhos e os valores do Benfica, e se isso acontecer hoje, eu gostava de testemunhar.

Não sei se está à espera do seu colega Ricardo Araújo Pereira, que apareça aqui.

Eu julgo que ele não está por aqui neste momento, mas eu prometo ligar-lhe para acordar caso haja novidades que nos agradem.