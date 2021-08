Intervalo. Benfica vence por 2-0 o Arouca. "Benfica tem permitido lances perigosos ao Arouca", diz Silas

Os encarnados vencem no Estádio da Luz, com vantagem numérica, depois da expulsão do guarda-redes do Arouca. Os comentários de Silas e João Pinto, na segunda jornada da Primeira Liga.