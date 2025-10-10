Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Rádio Observador, são 20h, vamos começar esta emissão especial de encerramento de campanha das autárquicas a norte, onde o líder do PS encerra a campanha em várias localidades. Para já, a repórter Maria Rego está em Gondomar. Maria, com José Luís Carneiro, com uma agenda muito preenchida.

Exatamente. O secretário-geral do Partido Socialista está a falar neste momento. Vamos escutar as palavras de José Luís Carneiro.

Dos últimos tempos, é talvez aquilo que mais marca a insensibilidade e a indiferença do governo perante o sofrimento das pessoas.

Ainda assim, André Ventura diz que votar no PS e no PSD é exatamente a mesma coisa.

Eu julgo que vocês deveriam perguntar a esse senhor, ao doutor André Ventura, o que é que ele fez até agora. Há alguma proposta política, algum projeto político, alguma obra que ele tenha concretizado na terra dele? Que tenha feito pela região, pelos seus conterrâneos, pelos seus vizinhos? Perguntem o que é que ele fez pelas outras pessoas. Olhe, eu posso dizer-lhe. Na minha terra, era a terra que tinha das mais taxas de abandono e de insucesso escolares. Quando eu saí da Câmara Municipal, estava entre os melhores indicadores do país. E são provas concretas de serviço às pessoas. Perguntem essas pessoas que aparecem agora em vários locais do país, o que é que fizeram pelos outros. E quando forem capazes de responder àquilo que fizeram pelos outros, como é que a sua vida ajudou a transformar a vida dos outros, então aí, do meu ponto de vista, nesse caso, e nesses casos, deve ser feita uma avaliação rigorosa se merecem ou não a confiança eleitoral. Agora, aparecerem com uma espécie de mágica e de varinhas mágicas, contestando tudo e todos, prometendo tudo e a todas, estimulando o ódio, a violência, a desagregação social, isso são projetos antidemocráticos e, portanto, nós, o Partido Socialista, somos a garantia para as portuguesas e para os portugueses de que estaremos sempre com os valores pelos quais lutaram décadas e décadas, gerações atrás de gerações, para nós vivermos em liberdade. E temos, por exemplo, este espaço livre, que é este espaço onde estamos agora a vivenciar a nossa vida democrática, nomeadamente o jornalismo livre, uma comunicação social livre de constrangimentos, de limitações, para realizar o seu trabalho de escrutínio aos responsáveis políticos.

Já que falamos do líder do Chega, deixe-me perguntar se consegue garantir que todos aqueles que serão eleitos para assembleias municipais, por exemplo, vão marcar presença sem terem um número de faltas acima do esperado.

Eu verifiquei até que havia uma notícia a diz que Salvouria teria um eleito 19 vereadores. Mais de metade desses vereadores ou mudaram de partido ou saíram das suas funções autárquicas. Verifiquei que o próprio André Ventura, ele próprio, tinha sido eleito para uma assembleia municipal. Terá lá ido ou terá faltado vezes consecutivas sem lá colocar os pés. Mais de metade do grupo parlamentar desse partido foram eleitos, tomaram posse há três ou quatro meses, estão agora a ser candidatos às câmaras municipais. Isto, no fundo, também mostra bem de que massa é feito esse partido. E, portanto, nós temos que ser conscientes e os cidadãos têm que estar conscientes de qual é o partido e de quais são as pessoas que deram provas nas suas vidas de procurarem fazer com que o país progrida e que prospere. Que prospere em liberdade e que prospere em igualdade e em fraternidade. E esse partido é o Partido Socialista.

Deixe-me só fazer uma última pergunta sobre o Orçamento do Estado. Ontem, o facto de ter deixado a porta aberta à viabilização do orçamento, bem sei que vai ouvir os órgãos para a semana, acha que beneficia ou prejudica o PS nas eleições de domingo?

Não fiz esses cálculos eleitorais. Na próxima semana falarei sobre o Orçamento do Estado, está bem? Obrigado.

Ficamos então com as palavras de José Luís Carneiro, ele que garante que não pretendem perder a humildade democrática. Fala de um trabalho que foi desenvolvido no sentido de conseguir estancar a perda eleitoral e reerguer as forças do Partido Socialista, isto depois das eleições legislativas. José Luís Carneiro, que se mostra bastante confiante para os resultados do próximo domingo e fala do PS, que se apresenta como uma grande capa da democracia e fala também sobre expectativas. Explica que mesmo que sejam campeões, não é possível sempre reforçar as posições e antecipa então que pode ser um resultado que não iguale a anos anteriores. Ainda assim, mostra-se, como disse, num realismo que considera otimista e que o PS consiga manter as posições que atualmente tem. Já sobre críticas, José Luís Carneiro critica a insensibilidade do governo na questão dos incêndios. Deixa também duras críticas a André Ventura, diz ter um projeto antidemocrático e que insta ao ódio sem medidas concretas. Já durante o discurso que foi feito aqui, José Luís Carneiro começou por enaltecer a candidatura a Gondomar, encabeçada por Luís Filipe Araújo, candidato do Partido Socialista e também atual presidente da Câmara. O secretário-geral do PS aproveitou ainda para apelar ao voto. Pede que se mobilizem todos os vizinhos e que se concentrem todos os votos possíveis. Fala de uma decisão da maior importância para todos, principalmente para a vida do país. Evoca ainda os valores de Abril, que estão representados, a seus olhos, em todas as autarquias onde está representado o Partido Socialista. No momento mais efervescente, José Luís Carneiro foi interrompido até durante o discurso para cumprimentar alguns militantes que se aproximavam. A comitiva de José Luís Carneiro, como dizia, segue depois para Valongo, onde o secretário-geral do PS se junta a Paulo Santos Ferreira. Segue depois também para Vila Nova de Gaia, juntamente com o socialista e atual presidente da Câmara, João Paulo Correia, ele que é ex-secretário de Estado do PS e que concorre contra o ex-autarca de Gaia, Luís Filipe Menezes. O fecho da campanha é feito aqui, também a norte. José Luís Carneiro vem até ao clube de mimianos portuenses, onde vai estar lado a lado com Manuel Pizarro, candidato socialista à Câmara do Porto.

Ainda tem muita estrada pela frente, José Luís Carneiro, nas próximas horas. A Maria Rego vai continuar a acompanhar o líder do PS neste encerramento de campanha. Mas vamos continuar à esquerda e no PS, porque em Lisboa foi dia de descer o Chiado, é o palco tradicional dos últimos dias de campanha em Lisboa. Mas a esta hora, a campanha da coligação PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN termina a campanha com um convívio encarnido, onde está o João Gama. João, perguntava-te como é que foi essa descida e também como é que está esse convívio.

Vou fazer essas mesmas perguntas agora. Alexandra Leitão, começo por lhe perguntar: durante a descida do Chiado, no discurso, dramatizou o apelo ao voto, alertou para o que pode ser o risco de um governo de Carlos Moedas, agora em coligação com a Iniciativa Liberal. O que eu queria perguntar é se está a devolver a acusação de radical a Carlos Moedas.

Não, não estou. Não estou porque eu não quero entrar por aí. Eu acho que nesta campanha Carlos Moedas disse coisas sobre mim própria e sobre a coligação que dirijo que são desapropriadas e só se podem explicar de acordo com uma cabeça perdida. Não, o que eu disse não é isso. Ao contrário do que foi dito sobre mim, o que eu disse foi com base em programas que nós conhecemos. Nós conhecemos afirmações, declarações e programas da Iniciativa Liberal a defender o despedimento de trabalhadores públicos. Nós conhecemos programas da Iniciativa Liberal a defender a privatização de transportes públicos. Nós conhecemos ideias sobre a venda, no mercado comercial, de habitações. E isso não são coisas abstratas e até de muito mau gosto sobre caos e sobre radicalismos abstratos que ninguém acredita que sejam verdade. Não, isto são coisas concretas, é fácil verificar, que foram ditas por pessoas da Iniciativa Liberal que hoje estão na coligação de Carlos Moedas. E o que eu alertei foi que, enfim, se porventura essa coligação vencesse, ainda por cima se estiver apoiada em vereadores ou deputados municipais do Chega, isso será, a meu ver, muitíssimo mau para a cidade de Lisboa.

Nestas condições, o novo executivo de Carlos Moedas seria pior do que o primeiro.

Eu não vou entrar nessas comparações, porque estes quatro anos foram tão maus para a cidade, em todas as coisas que eu já fui dizendo ao longo desta campanha, no lixo, no descuido, na degradação, na habitação, na mobilidade, que eu não vou dizer isso. Acho é que ainda não foi perguntado claramente a Carlos Moedas o que é que pensa sobre um conjunto de medidas que não constam do seu programa, aliás, o seu programa foi conhecido, e nem é bem um programa, é um resumo, foi conhecido tardiamente, e que ninguém lhe perguntou o que é que ele pensa sobre isso. Sobre a privatização dos transportes públicos, por exemplo. E para quem não se reveja nesse tipo de soluções, eu acho que é legítimo dizer que se não querem esse tipo de soluções, então têm que votar na coligação Viver Lisboa, que eu encabeço, porque exatamente, senão as pessoas poderão acordar no dia 13 para um programa desse tipo.

Hoje, ao seu lado esteve também Carlos César, José Luís Carneiro e outros líderes partidários que representam a coligação Viver Lisboa. Foi questionado se pretende ou não ganhar com maioria absoluta. É um objetivo esta maioria absoluta?

Eu não estabeleço esse objetivo, para ser franca, e não é por falta de confiança, é porque eu acho que não se deve estabelecer o objetivo dessa maneira. Eu acho que o que nós queremos é poder ter uma governação da cidade diferente, mais progressista, mais humanista e mais ecológica. E para isso ter a vitória que pedimos, isso sim, pedimos essa vitória, e poder governar, tendo que eventualmente fazer acordos, tendo que eventualmente dialogar. Portanto, eu não peço uma maioria absoluta, peço o maior número possível de vereadores para poder aplicar o programa equilibrado e de convergência, que está aí há muitas semanas já para ser analisado e para ser visto por todos, que eu acho mesmo que é o melhor programa para a cidade de Lisboa.

E no dia a seguir às eleições, o primeiro telefonema que vai fazer, se ganhar, é a João Ferreira?

Nem pensei nisso ainda. Não sei. O primeiro, não sei. Provavelmente no dia 13 ainda vou estar a descomprimir e não a pensar nessas coisas, mas seguramente, vou-lhe responder a sério, seguramente que será alguém com quem eu terei todo o gosto em conversar se um determinado enquadramento da correlação de forças na Câmara Municipal se verificar.

E se não vencer, admite viabilizar orçamentos de Carlos Moedas para evitar que caia nas mãos do Chega para negociar?

É muito prematuro. Primeiro, eu não vou trabalhar no cenário de derrota. Estou muito convencida que a nossa campanha foi num grande crescendo, é uma campanha que vem de trás há uns quantos meses e que está em crescendo enorme. Eu acredito francamente na vitória. Portanto, não vou trabalhar no cenário de derrota. Isso é algo que é prematuro neste momento para eu equacionar.

Se não ganhar a presidência, vai assumir o papel de vereadora?

Vou, sim, assumir o papel de vereadora da oposição, se porventura não ganhasse.

Estes duas semanas num quadro com os partidos de esquerda ao lado, queria perceber se se sentiu confortável com isto e se gostava que este quadro se repetisse, esta coligação se repetisse mais adiante e noutras frentes.

Eu já tenho dito várias vezes que acho que em certas condições, e Lisboa tem essas condições, reúne essas condições, a convergência de vários partidos que têm coisas que os distingue, mas também coisas que os aproximam, é útil. Isto é uma campanha autárquica, portanto, aquilo que nós precisamos de nos entender é sobre matérias autárquicas, sobre matérias para Lisboa e relativamente a essas matérias, as tais três linhas progressistas, ecologistas e humanistas, foi fácil chegar a um conjunto de ideias que são a base do nosso programa, que é um programa equilibrado, é um programa moderado e é um programa de modernização também e de visão estratégica para Lisboa se tornar uma cidade mais ambiciosa. Acho que essa convergência em Lisboa é muito positiva.

Expectativas para domingo, já agora.

Eu estou muito confiante. Fizemos uma campanha sempre em crescendo. A adesão espontânea das pessoas na rua é muito visível. E eu refiro-me à adesão espontânea, porque não são as pessoas que vêm conosco nas nossas equipas, que são muitas, mas as pessoas que se dirigem a nós espontaneamente. Isso tem sido visivelmente em crescendo e penso que as pessoas têm o sentimento de mudar. A quantidade de pessoas que na rua, mesmo que não me manifestem apoio, me dizem que têm lixo, que têm buracos, que a casa está estragada, que os bairros municipais não têm elevadores, que não há árvores. A quantidade das queixas que nós encontramos que as pessoas têm e que, aliás, eu tenho visto as vossas reportagens também que acompanham as outras campanhas e vejo que a crítica também é feita. Eu acho que as pessoas querem mudar. E essa mudança só pode ser feita com a coligação que eu encabeço, Viver Lisboa, e é por isso que estou muito confiante.

Hoje Basílio Horta

Colocou muita pressão sobre si, sobre o PS em geral, mas sobre si em particular. Sente que há aqui uma pressão acrescida no caso de ser Lisboa? Se o PS não tiver um bom resultado em Lisboa, pode ser mau a nível nacional?

Eu não senti tanto essa pressão. Eu conheço há muitos anos o doutor Basílio Horta e temos uma simpatia grande um pelo outro. Ele dá-me essa honra também de ter essa simpatia. Portanto, o que ele tentou também dizer foi desmontar esta ideia, francamente falaciosa e infundada, que o meu adversário tentou construir sobre mim, que é visivelmente absurda e, portanto, foi mais isso. Agora, naturalmente, nós estávamos a assinar um compromisso para a área metropolitana de Lisboa, para os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, e é evidente que Lisboa, enquanto capital do país, enquanto também uma cidade importantíssima na área metropolitana de Lisboa, tem de ter mais ambição, tem de liderar, tem de puxar, tem de ser uma locomotiva para puxar pela área metropolitana. E tem sido exatamente o inverso. E eu acho que ele, Basílio Horta, até como presidente da Área Metropolitana, o que no fundo diz é: nós sentimos falta dessa Lisboa. Nós precisamos dessa Lisboa, que é também o motor e a locomotiva de uma área metropolitana. E obviamente que ele está convencido, eu também, e estamos todos, que só mesmo tirando de lá Carlos Moedas é que Lisboa assumirá esse papel. E daí essa violência com que o disse. Acho que sim, acho que para o Partido Socialista e para todos os partidos desta coligação. Não vou entrar por aí. Quem tem que fazer as ilações nacionais dos resultados autárquicos é o secretário-geral do Partido Socialista e os líderes dos outros partidos. Eu sou candidata a uma câmara, uma câmara muito importante, que é a Câmara da Capital, mas não tiro outras ilações daí, não me compete a mim tirá-las.

As declarações de Alexandra Leitão, que esteve aqui a fazer um balanço desta candidatura, desta campanha, no dia onde é encerrada a campanha. Começou este último dia no Chiado e agora neste momento mais informal, Luís Soares, dedicado a uma reunião entre a candidata e, claro, os apoiantes.

Este convívio é em Carnide, que está a ser acompanhado pelo repórter João Gama, que falava aqui da descida do Chiado, que o PS fez ali depois da hora de almoço, mas a última descida da tarde foi a da campanha de Carlos Moedas, que foi acompanhada pelo Miguel Viteiro Dias e, de resto, Miguel, esta foi a última iniciativa da candidatura do atual presidente da Câmara de Lisboa.

Sim, que terminou com um pequeno discurso na Praça do Município, em frente aos Passos do Conselho, onde Carlos Moedas trabalhou nos últimos quatro anos, uma arruada que começou em frente à Brasileira, tal como a do PS e da CDU, depois desceu até ao Rossio e percorreu a Rua da Prata, chegando aqui até à Praça do Município. Uma arruada que não contou com Luís Montenegro, nem propriamente com grandes figuras do PSD. Esteve presente o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, também pela Iniciativa Liberal, o antigo deputado Bernardo Blanco, que já tinha marcado presença, e ainda antigas figuras do governo, como o ex-ministro da Economia, Pedro Reis. Ainda assim, nessa arruada, momento também mais irritado para Carlos Moedas, que questionado sobre o acidente no elevador da Glória, considerou que a postura do Partido Socialista nesta campanha, de politizar este assunto, é uma barbaridade.

É assim, eu fiz tudo, eu acho que isso é uma politização, é uma vergonha e é uma barbaridade estar a politizar uma tragédia. O Partido Socialista não tem medidas e quer politizar uma tragédia. Olhe, eu acho que estamos aqui, obviamente, no fim disto tudo, mas é tão triste ver essa politização, ver um PS que só quis um tema de campanha, politizar uma tragédia, eu acho que é vergonhoso.

Carlos Moedas a criticar a politização da tragédia, a dizer que o PS só escolheu um tema de campanha. O candidato do PSD e atual presidente da Câmara que, ainda assim, respondeu também à questão da maioria absoluta pedida por Luís Montenegro, continua a fugir dessa expressão. Diz apenas que quer ganhar com mais votos do que há quatro anos. É essa a bitola para as eleições de domingo. Já no pequeno discurso que proferiu aqui na Praça do Município, onde terminou esta campanha, Carlos Moedas falou num conjunto de pessoas que em silêncio têm dado conta de que querem reforçar a votação do PSD.

Todos os dias sentimos durante esta campanha aqueles que muitas vezes no silêncio não dizem, mas dizem-nos a nós que querem ir para frente, não querem voltar para trás. Foi isso que nós sentimos hoje na rua, ontem, anteontem, todos os dias, e o que eu senti sempre dos lisboetas. Por isso vamos para frente, vamos juntos!

A tal maioria silenciosa, a expressão maioria é minha. Como referi, Carlos Moedas tem fugido da utilização dessa palavra, ainda assim a apelar àqueles que, em silêncio, que não se manifestando nas redes sociais, que não estando presentes nas arruadas, querem votar no PSD, e neste caso, nesta coligação também com a Iniciativa Liberal e o CDS. Uma campanha que foi em crescendo, começou com algumas dificuldades de mobilização e termina aqui com esta arruada, que também não esteve propriamente recheada de figuras. Já dei conta que também não contou com grandes figuras do partido, porque Luís Montenegro escolheu terminar a campanha a norte e por isso Carlos Moedas usou prata da casa para fechar esta campanha em Lisboa. Uma campanha em que espera vencer com mais votos. Tem feito um trocadilho nos últimos dias, quer mais moedas, diz que não tem conseguido ser Carlos Moedas por inteiro, porque não tem maioria absoluta na Câmara Municipal. Mas para já, esse pedido de maioria partiu apenas de Luís Montenegro. Aqui, por parte do presidente e do recandidato, apenas um reforço na votação. É isso que pede para dia 12, apelando a essa tal maioria silenciosa que habitualmente não se manifesta nos atos eleitorais.

Miguel Viteiro Dias, que acompanhou esta última ação de campanha da candidatura do PSD, CDS e Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa, liderada por Carlos Moedas, que terminou com essa descida do Chiado. Agora, entre descidas de PS e PSD, aconteceu também a descida da candidatura da CDU, acompanhada pela Nadine Soares e Nadine com críticas à esquerda, mas também à direita.

A CDU terminou o Desfile do Chiado, esta ação simbólica de campanha nas eleições autárquicas, esta tentativa da CDU de se mostrar como uma opção na corrida a Lisboa. A CDU, que tem sido fortemente criticada pela coligação Viver Lisboa, depois de ter decidido não se coligar com as restantes forças de esquerda. A coligação encabeçada por Alexandra Leitão, colocar a CDU como possível responsável em caso de vitória de Carlos Moedas. Ora, Paulo Raimundo e João Ferreira responderam a essas críticas neste desfile. Paulo Raimundo, para defender que João Ferreira tem o melhor projeto e que não está aqui para dividir a cidade. E o próprio candidato da CDU, reforçar que Lisboa não tem de escolher entre o menor de dois males e que a CDU pode ser uma opção. Este desfile bastante expressivo, várias bandeiras verdes, azuis, amarelas, muitos balões também. Aliás, diria mais de duas mil pessoas neste momento. Da Rua do Carmo, não se vê o final do desfile. Bastante expressiva esta ação de campanha da CDU, que contou com a presença de Paulo Raimundo e do candidato da CDU, João Ferreira, a responderem às críticas que têm sido alvo durante estas duas semanas de campanha. Este desfile do Chiado marca essa tentativa da CDU de se mostrar como uma opção, tendo em conta que tem sido fortemente criticada e desvalorizada pelos outros adversários, Carlos Moedas e Alexandra Leitão. Paulo Raimundo aparece para ajudar João Ferreira, ainda que durante este desfile tenham sido poucos os que tiveram coragem para furar a bolha dos jornalistas. Esta bolha que se forma à volta dos líderes partidários e dos candidatos. Foram poucos a furar para vir cumprimentar João Ferreira. No entanto, aqui nas ruas e como se pode ouvir, ainda é possível sentir essa força da CDU. Estes candidatos e o líder partidário, Paulo Raimundo, a apelar ao voto e a desvalorizar essa chantagem de voto útil, é o que descrevem por parte da coligação Viver Lisboa. Apelam mesmo para os lisboetas votarem no melhor projeto, que no entender de Paulo Raimundo, é o de João Ferreira. Um final de arruada, este Desfile do Chiado, que, como dizia, é uma ação simbólica de campanha, neste caso, para as eleições autárquicas.

Nadina Soares, que acompanhou também a descida do Chiado da CDU, numa altura em que decorrem muitos discursos de encerramento. Os líderes partidários vão também passando por várias localidades para fazer os últimos discursos. Foi o caso de Luís Montenegro, que já esteve em Aveiro, onde apelou aos portugueses para que no próximo domingo escolham muito bem, diz Luís Montenegro, os presidentes de câmara, aconselhando-os a votar naqueles que diz ser mais qualificados e mais alinhados para estabelecer também uma relação de parceria com o governo. Nesta altura, Luís Montenegro está já em Espinho, também a falar num comício. Vamos escutar em direto também as declarações e o discurso de Luís Montenegro.

Da construção de uma comunidade mais rica e que através da riqueza possa ser mais justa, possa dar uma oportunidade a todos. Um país que arrisca quando olha para as empresas e para os seus trabalhadores e diz aos trabalhadores que vale a pena produzirem mais, vale a pena terem melhores resultados, que no fim do mês podem levar mais rendimento para casa. Podem levar mais rendimento para casa porque os salários aumentam e porque os impostos sobre o rendimento do trabalho estão a diminuir. Um país que arrisca porque procura criar riqueza com equilíbrio financeiro para poder apoiar e valorizar aqueles que já tiveram uma vida ativa e que estão a gozar o seu merecido período de aposentadoria, mas precisam de manter atividade, mas precisam de ter acesso àquilo que é mais importante nas suas vidas, muitas vezes de comprar medicamentos, muitas vezes de evitar ter de escolher comer ou comprar medicamentos, para aqueles que estão hoje aposentados, atualizando as suas pensões todos os anos e valorizando as pensões mais baixas. Um país mais solidário, um país que cresce e que consegue, com esse crescimento, resolver os principais problemas, e são muitos que tem de enfrentar. No fim desta campanha eleitoral, o que eu quero dizer a Portugal é que através de uma junta de freguesia, através de uma câmara municipal, também se transforma o país. Também se consegue gerir o território de maneira articulada, de maneira coesa, para poder dar uma resposta àqueles que procuram com cuidado de saúde, para poder dar uma resposta aos jovens casais que precisam de uma vaga na creche ou no jardim de infância, para dar uma resposta aos jovens que se qualificam e que querem depois utilizar as suas qualificações no seu país, perto das suas famílias, dos seus amigos. Um país que para dar estas oportunidades, tem de ter políticas públicas que resolvam os seus principais problemas, por exemplo, na habitação, colocando mais casas à disposição dos portugueses, por via do arrendamento, por via da construção pública e também por via do arrendamento e da construção privada. Um país que aproxime as pessoas com melhores vias de comunicação. Estamos aqui, não vemos hoje a linha férrea porque ela está enterrada, mas aqui passa uma linha férrea onde dá um ano e alguns meses a esta parte, se pode por 20 € mensais, viajar por todo o país em comboios regionais, inter-regionais, no Intercidades. Esse país que não vira a cara à luta, esse país que quer ser um país de referência na investigação, na inovação, na modernidade, esse país que quer ter espaços públicos bem cuidados, que quer ter a limpeza urbana assegurada, que não quer que faltem aqueles que são os elementos mais importantes na vida das pessoas. Esse país tem um governo com uma linha política, tem um governo com um rumo e precisa de ter 308 governos municipais que possam aproveitar com ele as oportunidades que estão diante de nós. Precisamos de câmaras municipais e de presidentes de Câmara Municipal que estejam disponíveis para não desperdiçar as oportunidades de atrair investimento, de intervir nas escolas, de intervir na habitação, de intervir na saúde, de intervir na cultura, de intervir no desporto, de intervir naquilo que são os eixos fundamentais que dão às pessoas os instrumentos pra elas poderem ser na vida aquilo que querem ser. A verdadeira democracia é o poder que o povo nos dá pra nós podermos, em troca, oferecer uma oportunidade a toda a gente. Tenha a pessoa a condição económica que tiver, tenha a pessoa o pensamento político que tiver, viva a pessoa no concelho onde residir. Aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje em Espinho, no final desta campanha, é dizer ao país: aproveitem as eleições do próximo domingo, escolham os melhores presidentes de câmara, escolham as melhores equipas para as câmaras municipais, escolham os melhores presidentes das assembleias municipais e os seus membros e escolham os melhores presidentes de junta de freguesia e os seus membros. Essa escolha vai ser importante para aquele território, aquela freguesia, vai ser importante para aquele município, para aquele concelho e vai também ser importante para o país, porque todos juntos conseguimos construir um país com mais esperança e com mais futuro.

Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória!

Numa semana em que apresentamos o orçamento do Estado para 2026, que é um orçamento que segue esta linha política, que baixa os impostos, é o orçamento que garante o crescimento das pensões, o aumento das pensões, o aumento do complemento solidário pros idosos, que garante o investimento público, o orçamento que gerou tanta dificuldade em que fosse criticado e não há nenhum problema que a oposição possa dizer que o orçamento é bom, porque ele é bom, é bom pras pessoas, é bom pras famílias, é bom pros municípios, é bom pras instituições, é bom pras empresas e, portanto, deve ser bom pra aqueles que representam as pessoas, as famílias e as empresas, estejam no poder ou na oposição.

PSD! PSD! PSD! PSD! PSD!

Neste dia, portanto, a minha primeira mensagem é pro país. É pra que o país não perca esta oportunidade, não perca esta linha de rumo. Possa, nas urnas, escolhendo os melhores, escolher aqueles que estão mais preparados, mais qualificados, mais habilitados pra ao lado do governo da República, construírem prosperidade e justiça social. E daí vamos pra aquilo que nos junta aqui nesta rua. E o que nos junta nesta rua é a nossa eterna e adorada cidade e concelho de Espinho. Vocês estão aqui por causa de Espinho. E aqui chegados, eu creio que é muito simples, embora dê muito trabalho e exija, como o Jorge disse há pouco, que não se desperdice nenhuma oportunidade até às sete horas da tarde do próximo domingo, mas é relativamente simples colocar aos espinhenses a única questão que pode sintetizar a escolha que tem que ser feita pra Câmara Municipal. E a questão é esta: há quatro anos houve eleições autárquicas. O Partido Socialista, na altura unido, ganhou essas eleições. Foi a democracia a funcionar. Não era a nossa opção, mas foi a democracia a funcionar. É preciso respeitar as regras da democracia. Aqueles que venceram as eleições tiveram quatro anos pra governar a Câmara Municipal de Espinho E agora, o mesmo Partido Socialista, dividido em dois, com a presidente da Câmara de um lado e o vice-presidente da Câmara do outro, no fundo, a mesma coisa, mas dividida, o mesmo projeto, a mesma gestão. É suposto que presidente e vice-presidente trabalhem em equipa. As mesmas pessoas apresentam-se novamente a votos, seja no PS1, seja no PS2, são as mesmas pessoas, são aqueles que lá estiveram quatro anos. E, portanto, a grande questão que é preciso colocar aos espinhenses é: valeu a pena investir nestas pessoas? Eles mostraram aptidão, competência, diligência. Eu não julgo as intenções. Intenções devem ter sido as melhores, mas mostraram capacidade para aproveitar as oportunidades, para promover as intervenções que eram necessárias, para não deixar ninguém para trás, para coordenar as políticas públicas do urbanismo, da higiene urbana, o funcionamento da própria Câmara Municipal. A Câmara Municipal hoje atende com mais rapidez os seus cidadãos? Atende com mais eficiência os empresários? Dá mais resposta às associações? Está mais célere, mais eficiente? Essa questão tem que ser colocada. Tem que se perguntar se é com aqueles que deixaram o município definhar, perder importância, perder relevância, perder até um contexto de gestão intermunicipal, se é com esses que se vão construir as melhores soluções no futuro. Se é com esses que se vai reconquistar a esperança, se é com esses que se vai aproveitar esta beleza única de frente de mar, se é com esses que se vai aproveitar tudo aquilo que é um comércio que tem tudo para ser muito mais pujante, que é uma terra com um potencial imenso para poder aqui fixar empresas prestadoras de serviços e até indústrias, com uma localização excecional, com uma proximidade a tudo aquilo que é importante, com ferrovia, com rodovia, com acesso a portos e aeroportos. É com estes que mostraram, com todo o respeito, que não têm capacidade. Eu peço muita desculpa, porque esta terra é uma terra pequena, nós somos todos amigos uns dos outros, mas aqueles que se apresentam em alternativa a esta candidatura mostraram que não têm cunhas para tocar a guitarra de liderar o Conselho de Espinho. Vamos a isto! Vamos a isto! Vamos a isto! Vamos a isto! Vamos a isto! E nós temos mesmo de ir a isto. Temos de ir a isto com toda a força, com toda a energia. Temos de ir a isto e não é só o PSD, o PSD é apenas o veículo. Temos de ir a isto espinhenses, temos de ir a isto comunidade espinhense, temos de ir a isto aqueles que são do PSD, naturalmente, mas todos os outros que não sendo do PSD se juntaram e juntam a nós. E são muitos. Muitos que não têm partido, muitos que até têm outro pensamento político, muitos, eu já falarei disso, que são até dos mais qualificados quadros da Câmara Municipal. Não foi por acaso que eles vieram para aqui. Não é por acaso que eles estão aqui conosco. Porque nós temos mesmo de ir a isto. E para ir a isto é preciso um líder. É preciso alguém que oriente. É preciso alguém que junte, é preciso alguém que compreenda, é preciso alguém que ouça, é preciso alguém que decida depois de amadurecer as decisões, depois de refletir, depois de ouvir, decida, execute, que tenha competência e que tenha experiência, que saiba que não vai aprender nada para a Câmara no sentido em que sabe o que é que o espera, sabe como é que funciona a Câmara Municipal, sabe como é que a Câmara se pode relacionar com outras Câmaras, sabe como é que a Câmara se pode relacionar com os outros departamentos de Estado, sabe como ninguém como é que se pode relacionar com o Governo, sabe como é que se pode tirar partido das oportunidades. Luís Montenegro a fazer o discurso de encerramento de campanha em Espinho, a terra natal. Eu vou dizer uma coisa com a simplicidade que conhecem. Da minha parte. Não me levem a mal que eu diga isto desta maneira, eu sou o espinhense mais habilitado a poder falar-vos do Jorge Ratola. Não há ninguém no Conselho de Espinho que o conheça melhor do que eu. Por várias razões que têm a ver com o facto de há mais de 25 anos termos abraçado vários trabalhos conjuntos, vários trabalhos no distrito de Aveiro, vários trabalhos no país. Que culminaram, como é público, com o convite que eu lhe dirigi para trabalhar comigo no governo Quando ele decidiu, com o apoio do partido, nas circunstâncias que são conhecidas, ser candidato à Câmara de Espinho, onde ele já tinha exercido as funções de chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal. A Câmara de Espinho que ele conhece bem, porque trabalhou no Instituto Português do Desporto, porque trabalhou no Governo Civil de Aveiro, porque quando trabalhou, quer num sítio, quer no outro, interagiu com o movimento associativo, interagiu com as pessoas, interagiu com as juntas de freguesia. Há muitos presidentes de junta de freguesia que não são do PSD e que eu não tenho dúvidas que vão votar no Jorge Ratola no domingo.

Luís Montenegro a fazer o discurso de encerramento em Espinho. Vamos agora até à campanha do PS, ao encerramento da campanha do PS, de José Luís Carneiro, que está em Valongo nesta altura também a discursar, Maria Rego.

O que isso significa, Dr. Luís Montenegro, é partidarizar o Estado e violar o dever de igualdade, de imparcialidade, que é um dever constitucional que o senhor jurou servir quando tomou posse como primeiro-ministro no país. Eu vou voltar a dizê-lo para que seja dito com todas as letras. O Dr. Luís Montenegro, quando disse às portuguesas e aos portugueses para votarem nos candidatos mais alinhados com o governo, do meu ponto de vista, cometeu um crime. Foi o crime de violar o dever de isenção, de imparcialidade, que jurou servir quando tomou posse como primeiro-ministro. E eu quero daqui para as portuguesas e para os portugueses dizer que os nossos candidatos e as nossas candidatas autárquicas são a garantia dos valores fundamentais da Constituição, são a garantia dos valores da pluralidade e da democracia. É nisso em que eu acredito quando apoio e quando estou com cada uma e com cada um dos candidatos. E quando aqui me encontro com o Paulo Esteves, aquilo que eu quero é que ele seja um presidente de câmara isento, imparcial e que exerça o poder com igualdade no exercício das suas funções. Porque sejamos claros, ninguém pode ser beneficiado ou prejudicado, é assim que estabelece a lei e é assim que estabelece a nossa Constituição, artigo 13º, número 2, ninguém pode ser beneficiado ou prejudicado em função das suas opções políticas ou partidárias, das suas convicções ideológicas. E é isso a que todos nós estamos obrigados no desempenho das nossas funções. Mas queria dizer-vos que nós temos, para além dessa condição fundamental ao exercício das funções democráticas, outras e boas razões para nos encontrarmos aqui confiantes na vitória no próximo dia 12 de outubro, no Conselho de Valongo. Valongo é um dos conselhos da área metropolitana e do país em que, por limitação de mandatos, há agora uma nova vontade, uma nova energia que está aqui concentrada na representação política do Paulo Ferreira. E ele tem boas propostas, propostas políticas adequadas às necessidades deste conselho. Depois do investimento que foi feito, como disse, na valorização do património histórico e cultural, depois da afirmação do orgulho de uma nova abordagem da cultura tradicional e da identidade de Valongo, depois do investimento feito na sua própria economia e nas empresas. Conseguir mostrar que era possível desenvolver a cultura, a educação, o conhecimento e fazer desses esteios, esteios de desenvolvimento, as prioridades que hoje o Paulo Ferreira apresenta são prioridades adequadas às necessidades deste conselho. Em primeiro lugar, o grande investimento na criação de uma zona de localização empresarial capaz de trazer mais investimento, mais emprego e emprego mais qualificado. É uma das prioridades para a economia e para o desenvolvimento do seu território. Mas também a vontade de valorizar a saúde e particularmente os cuidados primários de saúde, nomeadamente com a criação de condições para atrair mais médicos para as unidades locais de saúde, para as unidades de saúde familiar, para a saúde na comunidade, saúde ao domicílio, que é uma das prioridades do seu programa eleitoral. Mas fazer ainda com que a cultura vá ao encontro das populações em cada uma das freguesias, assim como garantir a cultura no espaço público, que é uma das prioridades que ele assume. Cultura no espaço público, porque a cultura tem que estar democratizada, porque a cultura fechada apenas de uma forma elitista não é uma cultura para todos. Uma cultura para todos é uma cultura que valoriza a criatividade, faz da cultura uma forma de cidadania mais qualificada Faz da cultura um esteio da democracia e da qualidade de vida da nossa cidadania e da nossa vida quotidiana. Levar a cultura até às pessoas, trazer as pessoas até à cultura é absolutamente decisivo para o desenvolvimento do futuro. Cultura aqui em Valongo. Valongo, como bem sabemos, é uma terra muito antiga. Aliás, o património recuperado na Serra de Santa Justa, hoje com os percursos pedonais que permitem conhecer o potencial natural ambiental de biodiversidade neste espaço da área metropolitana, é um dos maiores projetos que mais nos devem deixar como um dos legados do trabalho destes 12 anos. Quero dizer-vos que é também para nós uma garantia, para mim, enquanto secretário-geral, para o Nuno, o nosso líder distrital do Partido Socialista, é uma garantia termos uma equipa tão qualificada, liderada pelo Paulo Ferreira, com pessoas que já deram provas na sua vida cívica, na sua vida política, e tê-los conosco, já com esta experiência, mas também com esta juventude, que, aliás, é patente. Basta olhar para a lista rejuvenescida, que está com a vontade de servir, transformar e de fazer ainda mais e melhor. Peço-vos, caras e caros concidadãs e concidadãos, mulheres e homens, e particularmente as mulheres que se encontram aqui em tão grande número, aqui também com a nossa líder das mulheres socialistas, a Elza Pais, quero pedir-vos que se mobilizem até dia 12 de outubro à noite, porta a porta, freguesia a freguesia, para que naquele dia, quando olhar para Valongo, possa ver de novo a vitória do PS e saber com o PS, a democracia está em boas mãos e o desenvolvimento livre, autónomo, responsável e justo continua a morar no coração dos valonguenses e a morar na Câmara Municipal. O professor Orlando, que quero saudar também, o esteio deste projeto de desenvolvimento. Para ele também muito obrigado. A todas e a todos vós. Vou agora seguir para Vila Nova de Gaia, onde também há uma transição política que queremos que seja bem-sucedida. E sabem por que eu estou com tanta alegria neste momento especial? Porque eu assisti à vitória de todas estas candidaturas há 12 anos. Sei bem a esperança, a confiança, a aspiração para um futuro melhor e mais próspero e desenvolvido. E hoje, quando olho para trás, podemos afirmar: valeu a pena essa mudança e ela tem que continuar no futuro. Viva o PS. Viva! Viva Valongo. Viva! Viva Valongo. Viva! Viva Paulo Ferreira. Viva! Viva Paulo Ferreira. Viva! Viva Portugal. Viva!

Ouvimos aqui o discurso de José Luís Carneiro, ele que faz essa pergunta a Luís Montenegro sobre as declarações que fez sobre votar em candidatos mais alinhados ao governo. Fala nestas eleições como um crime de violar o direito de voto imparcial, um voto que fez quando se tornou primeiro-ministro. Garante que os valores da democracia é algo em que acredita e que também está alinhado com o Partido Socialista. Diz ainda que o poder tem que ser exercido com imparcialidade, de acordo com a Constituição, e que ninguém pode ser beneficiado ou prejudicado por causa das suas convicções. Fala aqui também da cultura como um ponto central e reconhece o património também ligado a esta zona. Concretamente, este concelho de Valongo é curiosamente um sítio que foi também visitado por Luís Montenegro. José Luís Carneiro discursou junto a Paulo Reis Ferreira e expressou precisamente essa alegria de estar nesta câmara que ganhou há 12 anos e que é também, há 12 anos, socialista. E segue depois, como também ouvimos nesta parte final do discurso, para Vila Nova de Gaia, onde se junta ao atual presidente da Câmara, João Paulo Correia, que é também ex-secretário postal do Partido Socialista, concorre neste momento contra o ex-autarca de Gaia, Luís Filipe Menezes. O fecho desta campanha também é feito aqui a norte. José Luís Carneiro avança depois até ao Clube Fenianos Portuenses, onde vai estar lado a lado com Manuel Pizarro, candidato à Câmara do Porto pelo Partido Socialista.

Maria Rigoli, já com José Luís Carneiro com alguma dificuldade na voz. Ouvimos bem neste discurso em Valongo. Ainda vai discursar também em Gaia e Algorges na próxima hora. Quem continua a discursar também é Luís Montenegro, num comício em Espinho. Nesta altura já terminou o discurso de Luís Montenegro em Espinho. Daqui a pouco vamos tentar também fazer um resumo dessas ideias principais do que disse Luís Montenegro neste final de discurso. Vasco Maldonado Correia está a acompanhar o encerramento de campanha em Cascais, nesta altura com a candidatura PSD/CDS de Pita Lopes. Vasco, o que se tem dito por aí neste encerramento de campanha em Cascais? Luís discursa neste momento no Pita Lopes, vamos ouvir.

O Pedro Morais Soares. O Frederico Nunes. A Rita Venâncio. A Diana Vale. O Simão Madeira. A Guti Almada. A Ingrid Pereira. O José Duarte de Almeida

Mas porque somos mesmo uma equipe, eu quero mesmo os chamar todos. E chamo, por isso, também para junto de nós, também fazem parte da minha equipa, Rui Rama da Silva. Viva a Pita!

Nuno Pereira Lopes faz, como ouvimos aqui nesta altura, agradecimentos a todas as pessoas que fizeram parte da campanha. É já o discurso de encerramento deste jantar-comício, jantar que vai começar apenas a seguir, mas que já contou aqui com uma homenagem a uma das figuras fundadoras do Partido Social-Democrata, Leonor Beleza. Agora, como já conseguiram ouvir, já acabou o discurso de Nuno Pereira Lopes, com uma música, com muito entusiasmo. Estão aqui cerca de mil pessoas nesta arena na Malveira. E Luís, dar então nota dessa homenagem a Leonor Beleza, ela que discursou aqui também para garantir que Nuno Pereira Lopes é o candidato mais bem preparado que se apresenta a Cascais e, por isso, esta cerimónia, Luís, vai funcionando quase como uma passagem de testemunho de Carlos Carreiras para Nuno Pereira Lopes. Carlos Carreiras, que terminou agora 12 anos à frente do município de Cascais, o PSD e também o CDS, coligação que governa Cascais, espera agora que seja possível continuar esse governo da direita aqui em Cascais, que já dura há mais de 20 anos. É uma noite, diria, quase de aclamação de Nuno Pereira Lopes como futuro presidente da Câmara de Cascais.

A reportagem do Vasco Maldonado Correia, que está também a acompanhar o encerramento de campanha em Cascais. Já mais a norte, o Chega encerra a campanha em Viana do Castelo, onde está o repórter Ricardo Loureiro. Ricardo, nesta altura, ainda se aguarda a chegada de André Ventura ou o líder do Chega já chegou aí para esse encerramento de campanha?

Nem mais, ainda é aguardada a chegada do líder do partido Chega, André Ventura, para este jantar-comício que encerra oficialmente a campanha eleitoral para as autárquicas do próximo domingo e encerra na Quinta do Santo Inho, que dista a uns cinco quilómetros do centro da cidade de Viana do Castelo. Foi este o local escolhido pelo forte apoio que o partido tem recebido nesta região, explicava há pouco Eduardo Teixeira, ele que é candidato do partido Chega à presidência da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que dizia ainda que é a primeira vez que o movimento político esgota a lotação deste espaço. Um espaço conhecido pela região Norte de arraiais minhotos. Hoje foram vendidos todos os bilhetes ou os últimos bilhetes para esta iniciativa. Recordar que Eduardo Teixeira, que é o candidato à presidência da Câmara Municipal de Viana, de 53 anos, também sublinhou que é uma honra receber o líder do partido, mais ainda neste último dia e último momento de campanha eleitoral. Destacar também, para além do candidato à Câmara de Viana, Eduardo Teixeira, também outros elementos, outros candidatos às presidências dos municípios do Conselho de Viana do Castelo. E são 10 as candidaturas. Uma boa parte desses candidatos também já foram vistos no interior desta sala, esta quinta de eventos em Viana do Castelo, às portas da cidade de Viana do Castelo. Dizer que havia a expectativa da chegada de André Ventura, inicialmente para as 18h. Ventura, que nesta sexta-feira esteve em Braga durante a parte da manhã, no Conselho de Vila Verde, durante a parte da tarde, e a informação que recebemos é que o líder do partido Chega deverá estar a chegar a este espaço, à Quinta do Santo Inho. Há uma multidão que aguarda o líder André Ventura, que vai ser também acompanhado pela caravana que esteve consigo durante todo o dia e no interior do espaço já há música e também o cheiro que se faz sentir não deixa margem para dúvidas de que está em preparação uma festa, um arraial tradicionalmente miúdo. Eu creio que temos agora a chegada de André Ventura. Vamos tentar perceber se há aqui também-

Vamos acompanhar este momento, sim, Ricardo.

Se teremos ou não a oportunidade de declarações do líder do partido Chega. São muitos e muitos os militantes que acompanham a chegada do líder do partido Chega. Não sei se há possibilidade de termos aqui curtas declarações. André Ventura, muito boa noite. Muito boa noite, André Ventura. Estamos em direto. Muitos cumprimentos para o líder do partido Chega. São um batalhão de fotógrafos e jornalistas. Muito boa noite. Não sei se rapidamente esta moldura humana que o aguarda lá dentro, o que é que simboliza para si?

Significa muita força, significa que vamos conseguir transformar o país já neste domingo, e que vamos conseguir que esta força se transforme em votos e em confiança. É por isso que está aqui tanta gente.

Durante a manhã dizia que queria ganhar, o que é que é para si ganhar nestas autárquicas? André Ventura, muito solicitado por parte da militância aqui presentes. Perguntava, dizia esta manhã que queria ganhar essas eleições. O que é que é para si ganhar?

É ganhar, é ganhar. O líder da oposição luta sempre pra ganhar. O partido líder da oposição luta sempre pra ganhar.

Mas ganhar quantas autarquias?

Uma causa dos animais.

Bem, agora entrada uma lembrança a André Ventura e, de resto, estamos a acompanhar este momento que Recebeu o líder do Partido Chega, quando estamos quase a chegar às 21 horas. De resto, André Ventura irá discursar perto das 22h30. É essa a hora que está programada neste espaço, à entrada desta quinta de eventos, a Quinta de Santo Inho. Inicialmente, não estava prevista nenhuma declaração do líder do Partido Chega. Ainda conseguimos, à entrada deste espaço, receber algumas das declarações e também tirar o pulso àquilo que vai sendo este momento de chegada do líder do Partido Chega a este local, que está repleto no interior, com música, também com comes e bebes já há algum tempo e a casa está cheia. E de resto, também, referir aquilo que fomos vendo durante o dia de hoje com vários militantes que foram acompanhando o líder do Partido Chega, quer da parte da manhã, como também de tarde e agora também à chegada aos arredores da cidade de Viana do Castelo.

E vamos, Ricardo, ter a oportunidade de voltar à Viana do Castelo, agora que já está André Ventura no local onde vai ser o encerramento da campanha do Chega. Mas vamos agora voltar à grande Lisboa. Vamos à Amadora, porque é lá que a coordenadora do Bloco de Esquerda termina também a campanha. Miguel Cordeiro, estiveste a acompanhar já também declarações de Mariana Mortágua.

Sim, Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, falou conosco há menos de cinco minutos. Falou com os jornalistas presentes nesta ação de campanha. É o ponto final na campanha na Amadora, que tem uma candidatura encabeçada por Anabela Rodrigues. Aqui o Bloco de Esquerda avança sozinho, sem coligações. Coligações que foi um dos temas abordados nessas declarações aos jornalistas, porque o Bloco, para esta eleição, avança com várias coligações, principalmente em locais onde não tinha ido coligado há quatro anos. E Mariana Mortágua diz que a estratégia passa por criar uma frente de esquerda para combater uma viragem à direita em todo o país, que se tem registado nas últimas eleições. E Mariana Mortágua diz que o Bloco, entendendo essa situação política, preferiu ir coligado com outros partidos para criar uma frente de esquerda. Recusou comentar, então, a situação em Lisboa, em que o PCP avança sozinho e em que pode até ajudar Carlos Moedas a chegar à vitória, uma vez que pode tirar alguns votos da candidatura de Alexandre Leitão, que o Bloco de Esquerda apoia. Quanto à campanha, campanha autárquica do Bloco de Esquerda e aquilo que o Bloco fez durante estas duas últimas semanas, Mariana Mortágua, como sabemos, esteve durante toda a primeira semana de campanha e até domingo passado, na flotilha até Gaza, parte na flotilha, depois detida em Israel e depois na viagem de regresso a Portugal. E Mariana Mortágua, sobre esse assunto, diz considerar até que houve aspetos positivos, porque o Bloco de Esquerda pôde mostrar outras caras ao público e colocar mais ideias em cima da mesa, caras essas como de Marisa Matias, que foi substituindo Mariana Mortágua nesses primeiros dias de campanha autárquica. Sendo que Mariana Mortágua considera que o Bloco de Esquerda já conseguiu o principal objetivo para esta campanha, que era colocar em discussão temas como a habitação e a mobilidade, mas também temas como a empatia. E aqui numa ligação direta ao que se passa, claro, em Gaza. Diz Mariana Mortágua que sabe que o povo português é empático e que o Bloco de Esquerda é uma candidatura que apela a isso mesmo. Voltando a Lisboa, porque é uma grande candidatura em Lisboa que o Bloco de Esquerda apoia, neste caso, a candidatura de Alexandre Leitão com outros partidos, claro, com o Partido Socialista, com o Livre Bloco de Esquerda. É uma grande coligação que avança contra Carlos Moedas. E Mariana Mortágua quis responder diretamente a Carlos Moedas e a Luís Montenegro, que nas últimas 24 horas foram apontado a um cenário de maioria para a candidatura de Carlos Moedas. Mariana Mortágua respondeu peremptoriamente que tem a certeza que Carlos Moedas vai perder. Esta foi a frase dita por Mariana Mortágua, que vamos ter a oportunidade ainda de escutar ao longo desta noite informativa na Rádio Observador, deixou-a há pouco aos jornalistas, dizendo que tem a certeza absoluta que Carlos Moedas não vai vencer e que será Alexandre Leitão a vencedora em Lisboa no próximo domingo, dia 12 de outubro. Quanto a esta ação de campanha, aqui na Amadora, a candidata cabeça de lista do Bloco de Esquerda é Anabela Rodrigues. Não é a mesma que concorreu há quatro anos. Há quatro anos foi Deolinda Martins. Nessa altura, em 2021, o Bloco de Esquerda ficou em quinto lugar, com 5% dos votos, zero vereadores eleitos. Nesta ação de campanha, Mariana Mortágua apontou para a diversidade cultural que aqui está e confirma-se, sim, nesta altura, temos uma atuação de uma banda de Cabo Verde com dançares e com cantares de Cabo Verde. Há pouco, antes disso, tivemos uma banda de bossa nova e também já tínhamos tido um DJ com ritmos africanos. Daqui a pouco, daqui a sensivelmente 15 minutos, vão iniciar os discursos no centro da Amadora, o encerramento de campanha do Bloco de Esquerda neste município e também um ponto final na campanha por parte de Mariana Mortágua.

E vamos tentar também acompanhar esse momento nesta emissão especial da Rádio Observador, numa altura em que são 9h02min em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Estamos em emissão especial na Rádio Observador, aqui a acompanhar as últimas horas da campanha eleitoral para as eleições autárquicas antes do dia de reflexão, que começa a partir da meia-noite e das eleições que estão marcadas Para o próximo domingo. Vamos retomar os caminhos de Espinho, onde Luís Montenegro encerra a campanha. Há pouco acompanhámos parte desse discurso do primeiro-ministro e também líder do PSD, que Laura Figueiredo, agora em direto, Luís Montenegro escolheu a terra natal para encerrar esta campanha autárquica.

Precisamente, Luís Montenegro falou aqui naquele que terá sido o último discurso desta campanha. Ainda não conseguimos perceber se Luís Montenegro já foi embora ou não, mas tudo aponta que sim. No entanto, o presidente do PSD deixou aqui a ressalva, no final do discurso, de que a festa continua aqui em Espinho e precisamente aqui ao meu lado está um autocarro do PSD que leva muitos apoiantes para uma parte, como disse Luís Montenegro, de comes e bebes, onde vai prosseguir a festa deste último dia de campanha aqui em Espinho. Do discurso, este que terá sido o último de Luís Montenegro, destacava-se o que o primeiro-ministro, aqui na qualidade de presidente do PSD, mas penso que falou como primeiro-ministro quando falou do Orçamento, diz que o Orçamento do Estado apresentado esta semana foi um orçamento bom e realça que a oposição teve dificuldades em criticá-lo e diz que este orçamento baixa os impostos, garante o crescimento das pensões, garante também um aumento do complemento solidário dos idosos e que garante o investimento público e diz que gerou bastantes dificuldades à oposição em encontrar críticas e diz Luís Montenegro que este é um orçamento bom para as famílias, para os municípios, para as empresas. Antes e já durante todo o dia, Luís Montenegro fez um apelo para que até às 19h de domingo, os portugueses votem. Fez muito este apelo para que ninguém desperdice a oportunidade de eleger o PSD em várias Câmaras do país e deixou também aqui um apelo para que votem e diz que um bom resultado do PSD nas autárquicas pode reforçar as condições do governo para executar o seu programa. Afirmou este reforço nas candidaturas do Partido Social Democrata, diz que são exatamente o reforço das condições do governo. Isto foram declarações em Aveiro, onde Luís Montenegro esteve antes de vir aqui para Espinho, onde esteve a apoiar o candidato Luís Souto Miranda, o candidato do PSD que concorre contra o irmão Alberto Souto Miranda, que é o candidato socialista. E em Aveiro, antes de Luís Montenegro e antes do candidato, discursou também Ribau Esteves, o atual presidente da Câmara, que cumpriu já três mandatos em Aveiro. E nesse discurso em Aveiro, Luís Montenegro fez muito o tal paralelo entre o poder local e o poder nacional. Luís Montenegro sempre aqui também a utilizar Aveiro como um bom exemplo de finanças públicas e também a dizer que o PSD quando chegou ao poder em Aveiro, teve de recuperar as finanças públicas e diz também que foi exatamente isso que o governo fez e que vai continuar a fazer. Antes de Aveiro, Luís Montenegro esteve em Ílhavo, também a apoiar o candidato do PSD. Aí prestou breves declarações. Antes disso, esteve na Furada a apoiar Luís Filipe Menezes. Deixou grandes elogios ao candidato do PSD, que esteve já 16 anos na Câmara de Vila Nova de Gaia, e Luís Montenegro diz que Gaia precisa de Luís Filipe Menezes novamente. Diz também que o candidato a presidente já não precisava de estar nesta euforia da vida política, mas escolheu fazê-lo para voltar a ajudar Gaia. Luís Montenegro deixou também a nota de que a maior parte das infraestruturas e dos equipamentos de Vila Nova de Gaia se devem a Luís Filipe Menezes. Mas antes, o dia começou no Mercado do Bolhão, com muita azáfama, com a candidatura de Pedro Duarte, o candidato pela coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. E foi o primeiro ponto deste último dia de campanha, onde estiveram os ministros Paulo Rangel, também Manuel Castro Almeida, esteve também Hugo Soares. E foi o momento, diria, mais eufórico deste dia de campanha, apesar de todos terem sido, o Mercado do Bolhão superou todos os outros. Estava muita gente, muitos apoiantes e Luís Montenegro falou aos jornalistas e disse, tal como tinha dito ontem em Lisboa, disse também acreditar que vai ser possível uma maioria absoluta na Câmara do Porto, tal como Pedro Duarte, o candidato à Câmara do Porto, disse exatamente a mesma coisa, que acredita numa maioria absoluta. Ainda assim, deixou um apelo ao voto para que os portugueses não dispersem os votos, sobretudo os portuenses. Pedro Duarte diz que no Porto há duas candidaturas a sério, do PS e a da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal e, portanto, Pedro Duarte pede que os portuenses não dispersem votos pelo Chega, nem pelas candidaturas independentes. Luís Montenegro termina aqui o dia em Espinho, que é a terra natal do presidente do PSD, e terminou aqui com muitos elogios ao candidato Jorge Ratola e também a dizer que é um candidato que, no fundo, não era muito conhecido aqui em Espinho, mas a pedir às pessoas que apostem neste candidato, em Jorge Ratola, e a fazer um apelo que fez durante todo o dia e fez também agora o apelo final para que os portugueses votem até às 19h de domingo e para que não desperdicem a oportunidade de ter o PSD nas câmaras municipais.

A reportagem direto da Laura Figueiredo, a acompanhar em Espinho, a terra natal de Luís Montenegro, o encerramento também de campanha de Luís Montenegro, que é também líder do PSD, que é natural de Espinho, a deixar mensagens não só para o concelho, mas também mensagens a nível nacional, nomeadamente relacionadas com o Orçamento de Estado. Quem ainda não ouvimos, ouvimos muito pouco esta noite, foi o líder do Chega, André Ventura, que encerra a campanha em Viana do Castelo. Ricardo Loureiro, acompanhámos há pouco a chegada de André Ventura. Como é que foi essa chegada depois disso e para quando é que são esperados também alguns discursos aí nesse local de encerramento de campanha?

A chegada de André Ventura, por volta das 21h, foi acompanhada por centenas de militantes que acompanharam a entrada do líder do partido Chega nesta quinta, a Quinta do Santoinho, às portas da cidade de Viana do Castelo, a cerca de 5 km do centro da cidade. De resto, André Ventura entrou neste local, subiu ao palco que está preparado e onde decorre a esta hora o discurso do candidato à presidência da Câmara Municipal de Viana, Eduardo Teixeira. É este o primeiro discurso. Imaginamos que, a seguir, outros discursos, como por exemplo, o de André Ventura, que inicialmente estava previsto para as 22h30. É uma informação que tentaremos confirmar, porque também não havia a informação, não tínhamos esse dado, que os discursos iriam começar já neste momento. Imaginaríamos que começariam mais tarde, depois das 22h, uma vez que já discursa Eduardo Teixeira, é bem possível que tenhamos André Ventura daqui a pouco. Recordar que esta é uma quinta que recebe este encerramento de campanha oficial do Chega. Lembrar também que este espaço foi escolhido, e dizia-nos isso no decorrer desta tarde Eduardo Teixeira, exatamente pelo muito apoio que foi sentido nos últimos dias. A data e o local foram escolhidos exatamente por força desse apoio. Recordar que o Chega, no Conselho de Viana do Castelo, apresenta como candidatos às freguesias, 14 em 27 freguesias do Conselho de Viana. Para termos aqui uma ideia, o Partido Socialista, que é quem lidera o Executivo Municipal, tem exatamente o mesmo número de candidaturas, daí esse otimismo por parte do candidato do Chega ao município de Viana do Castelo. Creio que Eduardo Teixeira ainda se mantém. Daqui a pouco teremos outros elementos também do partido que vão discursar numa sala que está repleta. Também já deu para perceber que muitos dos candidatos que fazem parte destas eleições, em termos distritais, também por cá estão e até mesmo outros candidatos de distritos vizinhos, no caso do de Braga, candidatos a concelhias que também já vimos que são próximas a Viana do Castelo, também marcam por cá presença. A sala foi decorada e foi organizada dessa forma, entre os elementos que são candidatos à concelhia e candidatos do Chega às mais diversas câmaras aqui presentes, e também os militantes que estão numa parte já lateral, onde está colocado o palco, nas partes laterais também desta sala. Uma sala conhecida pela região Norte, pelos arraiais minhotos que vai proporcionando. E tínhamos a informação que este foi o primeiro movimento político a esgotar em pleno a lotação desta sala. Já outras iniciativas aqui tinham acontecido em anos anteriores e em eleições anteriores, e esta foi a primeira vez que a sala esgotou. Os últimos bilhetes foram vendidos no dia de hoje e é o momento que agora se inicia, podíamos dizer dessa forma. E naturalmente que cá estaremos para tentar perceber se se segue ao discurso de Eduardo Teixeira, o do líder do partido Chega, André Ventura.

Vamos ficar a aguardar com a reportagem do Ricardo Loureiro em Viana do Castelo, a acompanhar o encerramento de campanha também do Chega. Vamos perceber também melhor a que horas falará André Ventura. Vamos agora retomar o contato com o repórter Miguel Cordeiro. Há pouco escutávamos o Miguel com o encerramento de campanha do Bloco de Esquerda, mas Miguel, tu andaste também ao longo deste dia, em particular a acompanhar o encerramento de campanha em Sintra. Que ideias é que te foram ficando, que notas de reportagem te foram ficando nas iniciativas que acompanhaste?

Ideias diferentes, até porque estamos a falar sempre de partidos com objetivos diferentes daqueles que acompanhei durante esta tarde. Eu proponho começar pela última que acompanhei, precisamente, a campanha de Marco Almeida, que é apoiada por PSD, Iniciativa Liberal e também pelo PAN. Fez uma última ação. Esta semana foi muito agitada para Marco Almeida. Contou com a presença de Luís Montenegro, como é óbvio. Contou com a presença também de Pedro Passos Coelho, essa sim, mais noticiada, mas já lá vamos a Pedro Passos Coelho. Nesta ação de campanha, o objetivo desta candidatura foi partir da sede do PSD em direção, em marcha lenta, até à Câmara Municipal. E Marco Almeida, assim que iniciou a conversa conosco, quis explicar isso mesmo, deixar esse simbolismo, não fosse ele óbvio nessa ação de campanha, de que o objetivo era simular o percurso que quer fazer já no próximo domingo: chegar à Câmara Municipal. E pra isso, contou com centena, centena e meia de apoiantes nessa ação de campanha, que partiu da sede do PSD em Sintra. E nesse arranque, contou também com um discurso de Fernando Seara, o antigo autarca de Sintra. Aliás, foi o último autarca do PSD. Nos últimos anos foi Basílio Horta, nos últimos 12 anos, antes tinha sido Fernando Seara do PSD. E nesse discurso, conseguiu ter um forte aplauso, porque começou logo dizendo que faltam cerca de 48 horas pra poderem cumprimentar o Marco Almeida como novo presidente da Câmara Municipal. Isso arrancou um forte aplauso por parte de todos esses apoiantes, também de Marco Almeida. Marco Almeida, que discursou logo depois, poucas palavras para agradecer todo o apoio das pessoas que o acompanharam ao longo destas duas últimas semanas. A Rádio Observador conversou com o candidato pelo PSD, Iniciativa Liberal e pelo PAN, e nessa conversa questionamos esse aparecimento de Pedro Passos Coelho, que apareceu duas vezes esta semana ao lado de Marco Almeida, sendo que Pedro Passos Coelho, quando estava na liderança do PSD Não apoiou Marco Almeida para a Câmara Municipal de Sintra, sendo que Marco Almeida até avançou na altura com uma candidatura independente. Questionado sobre toda esta situação e se seria mais um embaraço ou um apoio à presença de Pedro Passos Coelho, Marco Almeida respondeu desta forma. Eu creio que podemos escutar o som.

O doutor Pedro Passos Coelho, que foi primeiro-ministro deste país em circunstâncias muito difíceis, teve a hombridade de dizer que a decisão de 2013 vai ser agora corrigida e o partido fez isso ao escolher a minha candidatura e eu tenho a certeza que os sintrenses também perceberão que agora vale a pena apostar num homem da terra, que está ligado a Sintra, às nossas comunidades, porque é a melhor forma que têm para resolver os seus problemas, é com a minha candidatura, com a minha coligação e com todos os sintrenses que a apoiam.

Foram estas as palavras de Marco Almeida sobre a presença de Pedro Passos Coelho e, claro, também sobre aquilo que espera para esta campanha, porque refere, como escutámos, que essa hombridade de Pedro Passos Coelho ao dizer que errou em 2013, pode levar agora os sintrenses também a perceber que podem apostar nesta candidatura. E tenta passar sempre a imagem de ser um homem da terra e de querer servir os sintrenses. Esta é a mensagem que Marco Almeida vai repetindo e assim fomos escutando ao longo de toda esta semana. Também esta tarde tive a oportunidade de ver Rita Matias a parar o trânsito. Isto aconteceu em Meim Martins, em frente ao Centro Comercial da Bela Vista, onde está uma rotunda muito movimentada em que Rita Matias, a comitiva do Chega, ou seja, Rita Matias e cerca de 20 pessoas com camisolas e bandeiras do Chega, estavam junto a uma passadeira dessa rotunda ou de acesso essa rotunda, a distribuir canetas, a distribuir flyers, a agitar bandeiras com música, músicas do Chega, dessa candidatura por Sintra, e a conversar até, por vezes, com condutores que estavam à procura de entrar nessa rotunda, de vidro aberto, acenavam ou perguntavam qualquer coisa e a conversa ficava ali à entrada da rotunda, ora com Rita Matias, ora com outros dos apoiantes que ali estavam. Com o trânsito parando por vezes, o que aconteceu foi que tanto escutámos buzinadelas de apoio à candidatura do Chega, como escutámos buzinadelas de condutores, claro, que queriam que o trânsito circulasse com normalidade. A Rádio Observador conversou também com Rita Matias nesse momento, nessa ação de campanha, e esta questão de parar o trânsito, para se perceber, faz parte das campanhas. Sempre que vemos uma arruada, o trânsito fica também complicado, seja de que partido for. Mas sobre esta campanha do Chega em Sintra, Rita Matias foi questionada sobre aquilo que estão a dizer as sondagens. Inicialmente, há cerca de um mês, perspetivava-se uma corrida a três em Sintra, entre a campanha do Partido Socialista, essa coligação que apoia Marco Almeida, e o Chega com Rita Matias. As sondagens mais recentes não dão esses valores, dão o Chega na ordem dos 20%, longe da luta pela presidência da Câmara Municipal. E Rita Matias, confrontada com isso, diz que há já uma vitória que consegue retirar de toda esta campanha.

Sinceramente, estamos mesmo de coração cheio, porque havia um grande estigma em apoiar o Chega. E quem viu que em 2021, André Ventura saiu do comício em Louca 100, no qual eu também estava, apedrejado e com balões d'água, saindo até mais cedo do que o suposto, nem acredita que quatro anos depois, as ruas estão assim, com esta alegria, com esta boa disposição, com esta recetividade. Portanto, efetivamente, há uma vitória no ar só por isto, só pelo tanto que já fizemos.

"Há uma vitória no ar só por isto, só pelo tanto que fizemos nesta campanha." Rita Matias a dizer que a recetividade que tem sentido por parte dos eleitores, por parte dos munícipes na rua durante esta campanha, já é uma vitória para esta candidatura. Vamos perceber, claro, no domingo, se assim é e se os resultados são melhores ou piores para esta candidatura. Perguntamos também a Rita Matias o que achou da presença de Pedro Passos Coelho na campanha em Sintra e de estar ao lado de Marco Almeida, sabendo que Pedro Passos Coelho não é propriamente um inimigo do Chega. Aliás, Rita Matias disse isso mesmo. Rita Matias disse que tem admiração pelo antigo primeiro-ministro e que não gosta de estar na posição de o criticar. Mas, lá está, estamos em campanha. Apontou que Pedro Passos Coelho entrou na campanha por peso na consciência, por não ter apoiado Marco Almeida anteriormente e que por isso entende o posicionamento de Pedro Passos Coelho. Mas lá está, reforçou que não queria estar na posição de criticar o antigo primeiro-ministro. Luiz, de saída, só deixar uma nota sobre o Partido Socialista. Não tive a oportunidade de acompanhar essa comitiva durante esta tarde, mas a Rádio Observador esteve com a arruada matinal do Partido Socialista em Sintra, neste caso foi na zona de Belas, que o PS teve uma ação de campanha esta manhã, uma arruada muito participada, e pudemos escutar isso também nas reportagens da Rádio Observador ao longo desta manhã. Uma arruada muito participada com José Luís Carneiro a extremar um pouco o discurso e a apontar para a memória dos eleitores em relação a Pedro Passos Coelho, que apareceu nessa candidatura de oposição, a candidatura de PSD, Iniciativa Liberal e PAN. José Luís Carneiro apareceu ao lado de Ana Mendes Godinho nessa arruada, reforço, muito participada e sempre a extremarem esse discurso. Mostraram também grande confiança na vitória, tal como a comitiva de Marco Almeida. São nesta altura as duas candidaturas, de acordo com as sondagens e de acordo também com o apoio que se vai vendo na rua, se é que é possível medir por aí, as candidaturas que parecem estar em melhor posição. Mas resultados só vamos saber no domingo. Quanto a Sintra, é um daqueles municípios que tem lugar vago. Basílio Horta governou durante 12 anos, está de saída para cumprir a lei, é assim que dita a lei, e, portanto, há certamente um novo presidente da Câmara no próximo domingo.

Miguel Cordeiro, ele que acompanhou estas últimas ações de campanha também no Conselho de Sintra. E de Sintra vamos para Cascais, onde há pouco escutávamos também o Vasco Maldonado Correia, que esteve a acompanhar o encerramento de campanha também da candidatura do PSD e CDS à Câmara de Cascais. Vasco, que ideias principais ficaram desse encerramento de campanha?

Luís, aqui em Cascais a cadeira também fica vaga, tal como em Sintra, mas não é tão difícil de perceber quem vai ser o sucessor. Esta noite, como dizia há pouco, funcionou e vai funcionando ainda, agora nesta altura decorre o jantar, quase como uma aclamação de Nuno Pita Lopes como próximo presidente da Câmara de Cascais. E por isso mesmo o primeiro a falar aqui esta noite foi o atual presidente Carlos Carreiras, que é também mandatário desta campanha de Nuno Pita Lopes, que destacou que esta foi uma campanha pela positiva, ao contrário de muitos insultos, de muitos ataques pessoais que viu noutras candidaturas. Também isso foi sublinhado por João Pinheiro da Silva, que é presidente do CDS Cascais. E a ideia que fica é precisamente essa, Luís, que o PSD e o CDS governam aqui há 24 anos e assim vão continuar. Foi essa a linha principal dos discursos e também a linha defendida por Nuno Pita Lopes aqui nesse discurso, este longo discurso que fez aqui de encerramento desta campanha e com um pormenor interessante, Luís. É que, por acaso, nestas alturas, os candidatos aproveitam este último discurso antes do dia de reflexão para fazer um último apelo ao voto. Nuno Pita Lopes não fez nada disso. Acabou por quase aproveitar ou olhar para o próximo domingo como uma continuação do mandato, ou seja, quase como uma formalidade. Ou seja, a partir de domingo, será presidente da Câmara. Foi essa a nota que deu para perceber pelo discurso do candidato do PSD/CDS, que destacou também a qualidade da campanha que o PSD e o CDS fizeram e a afluência aqui neste espaço na Malveira. Estão aqui mais de mil pessoas a jantar e em algumas alturas foi até difícil ouvir os discursos, porque em mil pessoas são centenas de mesas que aqui estão e as que estão mais longe muitas vezes se distraíam dos discursos. O momento mais esperado da noite e também mais marcante e que guardo aqui para o fim, foi a passagem de Leonor Beleza por este fim de campanha. Leonor Beleza, que recordo, é a primeira vice-presidente da história do PSD, vice-presidente mulher, e que foi aqui primeiro apresentada com uma homenagem por parte de Nuno Pita Lopes, apresentou-a como uma referência da democracia portuguesa, com provas dadas na pasta da saúde, na luta pelos direitos das mulheres e também um exemplo do que deve ser um ministro da República. E depois, já nesse discurso, Leonor Beleza destacou Cascais como uma terra privilegiada para todos, para todos os que aqui vivem, trabalham ou passam férias, também uma terra especial no imaginário coletivo de todos os portugueses e que hoje é resultado de gestões autárquicas de grande sucesso. Ou seja, aqui a empolar essa gestão que foi feita ao longo de mais de duas décadas pela governação do PSD e do CDS, destaca Leonor Beleza que Cascais é hoje uma terra, um sítio onde os que estão gostam de estar, os que não estão gostavam de vir. E isso deve-se, diz Leonor Beleza, à gestão autárquica de Carlos Carreiras e assim irá continuar com Nuno Pita Lopes. Sobre ele, Leonor Beleza falou num cidadão de Cascais que vive aqui há muito tempo, que tem servido esta terra com muita dedicação. Eu relembro que tem feito parte também desses executivos camarários como vereador, como pelouro. E diz Leonor Beleza, essa histórica social-democrata, que Pita Lopes conhece Cascais muito melhor do que todos os outros candidatos, tem conhecimento, tem dedicação e tem uma qualidade muito grande, foi o que destacou Leonor Beleza, de fazer acontecer, tem ambição e por isso Leonor Beleza aqui esteve para o Luís, e assim fecho no mínimo esta seção sobre Cascais, esteve aqui para, e como dizia ao início, aclamar Nuno Pita Lopes como sucessor de Carlos Carreiras à frente da Autarquia de Cascais.

Vasco, tu estiveste também por Loures no dia de hoje. Que notas é que retiraste das ações que foste acompanhando e daquilo que foste acompanhando também ao longo destas últimas semanas?

Loures não é tão simples como Cascais, Luís, ou no mínimo à primeira vista. Isto porque há quatro candidaturas muito confiantes de que vão ganhar, sempre assim neste tipo de eleições, mas quase todas têm reais dados que as podem fazer acreditar nisso mesmo. Começando pelo PS, por Ricardo Leão, é recandidato. Aqui em Loures não há cadeira vazia, mas Ricardo Leão, que esteve também com o Observador esta manhã, destacou mesmo que provavelmente até vai ter um resultado melhor do que teve em 2021, que sente essa energia na rua. Ele hoje esteve numa arruada em Moscavide com muitas pessoas, mais pessoas do que se costumam até ver, por exemplo, arruadas para as legislativas. E isto, e também é um dado importante, sem a presença do líder do partido. Ou seja, há mesmo capacidade de mobilização em Ricardo Leão, mesmo que não esteja presente José Luís Carneiro. Estava, sim, Miguel Costa Matos, deputado do partido. De resto, há também o Chega. O Chega também acredita que tem fortes hipóteses de ganhar o município de Loures. O candidato é Bruno Nunes, é uma figura conhecida, uma figura importante do Chega. E Bruno Nunes acredita mesmo que irá conseguir um resultado ainda melhor do que aquele que teve André Ventura, ou seja, que o Chega teve nas eleições legislativas em maio. Nessa altura, o Chega ficou em segundo lugar, cerca de 2 mil votos do primeiro lugar, que foi o PS. E essa corrida não é tão simples como poderá parecer. Não é uma corrida a dois. Isto porque sim, por um lado, a direita nunca governou no município de Loures, mas logo a seguir, olhando para esses resultados das legislativas e registando, claro, e como têm avisado sempre várias figuras do poder local, as legislativas não são a mesma coisa, a realidade é diferente da realidade autárquica. Mas sim, como dizia, o PS venceu 2021, venceu em maio nas eleições legislativas, mas logo a seguir, e com uma distância muito curta, veio o Chega e também o PSD/CDS, na coligação AD. É uma distância de quase 3 mil votos que separa, ou que separou nessa altura, o primeiro e o terceiro lugar. E por isso, além do Chega e além do PS, também o PSD à AD. O candidato Nelson Batista tem a convicção de que será possível virar este conselho e fazer a AD governar pela primeira vez. Quem também acredita que pode vencer em Loures é quem já o fez várias vezes, a CDU. O candidato Gonçalo Caroço tem estado na rua. Hoje de manhã estivemos também a acompanhar uma ação de contacto com a população, bem perto do edifício da Câmara Municipal de Loures, na Rua da República. E também Gonçalo Caroço acredita que é possível recuperar aquilo que a CDU perdeu em 2021, mas a realidade não parece ser assim tão simples. Mais uma vez, com essa nota de que a realidade nacional é diferente da autárquica, mas diria que é difícil de ignorar os resultados da CDU em Loures, aqui há cerca de cinco meses, em maio. É que a CDU não foi terceiro, também não foi quarto, não foi quinto, foi sexto lugar com cerca de 3 mil, 4 mil votos, salvo erro. E por isso é uma realidade que, obviamente, Gonçalo Caroço, mesmo que não o diga, deverá ter em conta e que lhe deverá dificultar o acesso ao poder local. Ele acredita que não, e que a oposição ao PS, que as pessoas que estão descontentes com a governação de Ricardo Leão, e recordo que a governação de Ricardo Leão tem sido ou foi polêmica, ou trouxe momentos polêmicos, especialmente ao longo do último ano, toda a situação no bairro do Talude, as demolições nesse bairro de lata, demolições de habitações ilegais, sem licenças, geraram um desconforto mediático muito grande em Loures. E Gonçalo Caroço acredita que os descontentes do PS olham para a CDU, até porque a CDU foi a força que governou antes do PS. E por isso, Loures é um município, um concelho a que devemos estar muito atentos no domingo, porque é bastante difícil de prever o que vai acontecer, quem vai ganhar e também quem vai ficar em segundo, em terceiro e em quarto lugar. E já estou a ser simpático, porque a coisa pode alargar ainda a outros partidos. Por isso, Luís, ao contrário de Cascais, onde me encontro agora, Loures é uma corrida que está muito em aberto.

Vasco Maldonado Correia, a acompanhar também a campanha eleitoral em Loures. Vamos regressar ao PS, ao Partido Socialista, que está a ser acompanhado pela Maria Rêgo, que tem estado por várias localidades do norte do país. Já acompanhamos aqui várias declarações de José Luís Carneiro, nomeadamente a acusar Luís Montenegro de cometer um crime ao pedir o voto em candidatos alinhados com o governo. Foi em Valongo, mas nesta altura o líder do PS está já em Gaia. Maria Rêgo, numa altura em que ainda fala o candidato à Câmara de Gaia e que se aguarda por mais um discurso de José Luís Carneiro.

Exatamente, o José Luís Carneiro chegou aqui há poucos minutos, foi recebido com vários aplausos também. Aqui está uma grande mancha de vários apoiantes, cheios de bandeiras, de vários balões também. E que, como disse, mostraram esse entusiasmo também pela presença do secretário-geral do Partido Socialista, estar a encerrar aqui a norte esta corrida autárquica. Como dizias, discursa a esta hora João Paulo Correia, que é atual presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, que é também ex-secretário de Estado do Partido Socialista e que concorre contra o ex-autarca de Gaia, Luís Filipe Menezes. Vimos aqui neste discurso esse tal otimismo de que também falava José Luís Carneiro, que também anteriormente se mostrou nesse que chamou de realismo otimista, que o PS consiga manter as posições que atualmente tem. Reforçou também que não quer perder essa humildade democrática e, como dizias, deixou essa pergunta a Luís Montenegro sobre as declarações que fez sobre votar em candidatos mais alinhados ao governo. Fala destas declarações como um crime violar o direito do voto imparcial, e também o voto que está na Constituição e que fez quando se tornou primeiro-ministro, essa garantia dos valores da democracia é algo que José Luís Carneiro garante que acredita e que, a tia que isto ocorrer, tem que ser exercido com imparcialidade, de acordo com a Constituição, e ninguém pode ser beneficiado ou prejudicado por causa das suas convicções. Foram estas, de resto, as últimas deixadas por José Luís Carneiro, que já passou por vários sítios antes de aqui chegar a Vila Nova de Gaia. Esteve também em Valongo anteriormente, juntamente com o candidato a essa junta de freguesia, agora com Paulo Esteves Pereira. Aliás, anteriormente em Matosinhos com Paulo Esteves Pereira. Está agora em Vila Nova de Gaia, deverá discursar dentro de poucos minutos. Agora a seguir ao candidato João Paulo Correia. O fecho da campanha é a seguir. José Luís Carneiro vem até ao fim. Acabamos os portuenses, onde vai estar lado a lado com Manuel Pizarro, que é candidato socialista à Câmara do Porto. É aqui que José Luís Carneiro encerra a campanha.

Haveremos, Maria Rigo, de voltar aí também para ouvir José Luís Carneiro, que só encerrará a campanha no Porto. De resto, como dizia a Maria, já acusou Luís Montenegro de cometer um crime ao pedir o voto em candidatos alinhados com o governo. O Livre também fez a mesma acusação, acusou o primeiro-ministro de vender gato por lebre ao aconselhar o voto em candidatos alinhados pelo governo. Já a Iniciativa Liberal terminou a campanha em Matosinhos, com a líder do partido, a Mariana Leitão, a fazer um balanço extremamente positivo da campanha para as eleições autárquicas e também a sublinhar essa ideia de que tudo correu bem ao longo desta campanha.

Nenhum arrependimento. Temos toda a confiança em todas as candidaturas que apresentámos e, portanto, agora é, no fundo, dizer aos portugueses, cada vez conhecem melhor as nossas ideias, cada vez percebem melhor a forma como elas podem impactar positivamente as suas vidas e, por isso, é dizer-lhes que no dia 12, já no próximo domingo, que votem na Iniciativa Liberal para que essas ideias se transformem em ações concretas no dia a dia, em todos os municípios onde concorremos e, portanto, estou muito confiante que a força das nossas ideias vai ser definitiva e que as pessoas cada vez mais vão votar na Iniciativa Liberal.

Mariana Leitão, líder da Iniciativa Liberal, confiante no resultado das eleições autárquicas. E regressamos nesta altura a Gaia. Maria Rigo, porque o líder do PS também já está aí a discursar.

Exatamente, vamos escutar José Luís Carneiro.

O João Paulo Correia está preparado. Tem um percurso pessoal e profissional, tem um percurso cívico e tem um percurso político que o habilitam a um novo impulso para 12 anos na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Porque é disso que nós estamos a falar. Naturalmente que nós teremos eleições de quatro em quatro anos. Em quatro e quatro anos haverá uma avaliação do trabalho político, mas quando chegamos ao culminar de 12 anos e planeamos o desenvolvimento de um território como o de Vila Nova de Gaia, estamos a falar de um projeto para 12 anos e quem tem a energia, a força, a determinação e a capacidade e a experiência política para concretizar um projeto para 12 anos é o João Paulo Correia. É esse projeto que nós hoje aqui estamos a reafirmar neste momento de encerramento da campanha eleitoral. E é um projeto que deu provas. Nós temos orgulho nas provas dadas, nas políticas de investimento na educação e na cultura neste conselho. Nós temos orgulho nas políticas de combate à pobreza e às desigualdades, com medidas e políticas inovadoras que procuraram construir um território mais coeso, mais desenvolvido, mais justo. Mas temos também orgulho no município que se tornou num dos municípios da área metropolitana que mais investimento privado, investimento inovador naquelas que são as áreas de ponta da economia, para aqui conseguiram trazer novo e melhor investimento, com mais e melhores empregos no Conselho de Vila Nova de Gaia Ainda há muito pouco tempo atrás, pude visitar uma das empresas que aqui se localizou na área das tecnologias da saúde, que hoje exporta para vários países do mundo, do Médio Oriente à Ásia, à América do Norte, à América do Sul e ao continente africano. Aquilo que vai significar verdadeiramente uma revolução nos cuidados de saúde primários, particularmente em tudo quanto tem a ver com os exames de diagnóstico. E essa empresa, que está entre as mais inovadoras no país, no setor da saúde, encontra-se sediada em Vila Nova de Gaia e é a prova da confiança do projeto político que hoje é interpretado por João Paulo Correia neste município. O João Paulo representa essa força transformadora e essa capacidade de projetar Vila Nova de Gaia no próximo decênio, que irá, de facto, concretizar uma nova ambição, uma nova aspiração para aquele que é um dos mais importantes conselhos do nosso país. Vila Nova de Gaia não é um conselho qualquer. É um conselho que tem uma história, tem uma cultura. Gaia está ligada ao mundo. Gaia está ligada ao património da humanidade. Gaia é uma cidade referência na Europa e é muito importante termos alguém à frente da Câmara Municipal com a força, com a juventude, com a determinação e com a experiência governativa que teve, particularmente nas áreas tão vitais da juventude e do desporto. Porque a cultura, a juventude e o desporto são fatores cruciais da afirmação das cidades no mundo. Mas queria lembrar que há um outro argumento que tem que ser lembrado, tem que ser sublinhado. Nunca é demais sublinhá-lo. É que pra estarmos hoje aqui com o sentido do dever cumprido e com a vontade de realizarmos maiores e mais importantes projetos para o futuro, é importante lembrar que quando assumimos as responsabilidades na Câmara Municipal, havia cerca de oitocentos milhões de euros de passivo, mais de trezentos milhões de euros de dívida, que fazia com que os fornecedores em todo o município de Vila Nova de Gaia sentissem que a Câmara não honrava os seus compromissos. Foi necessário reconstituir uma relação de confiança com os parceiros, com os investidores e com aqueles que eram os fornecedores da Câmara Municipal. Esse foi um trabalho extraordinário e certamente que para remunerar, para pagar esses compromissos, abdicou-se de muitos projetos que se poderiam ter feito. E é muito importante lembrar essa herança difícil, que foi com esta equipa jovem, que agarrou as autarquias de freguesia, que agarrou a Câmara Municipal, uma equipa que sabe e que conhece bem este território. O João Paulo não está aqui de hoje, não está aqui de ontem. Ele começou muito jovem nas atividades juvenis, no desporto, no recreio, no lazer, na cultura. Tem um percurso de serviço à sua comunidade, independentemente de estar nas funções políticas. Ele começou muito jovem, nomeadamente na prática do desporto, mas também depois, como formador dos mais jovens no desporto. Não esteve só quando foi necessário estar na vida política, esteve também na vida cívica. E aquilo que eu vos quero pedir enquanto cidadãs e cidadãos comprometidos com este projeto, é que daqui até ao dia 12 de outubro, à noite, se mobilizem e mobilizem os cidadãos que hoje estão ainda a formar a sua opinião. E porque estão a formar a sua opinião, é que é incompreensível a declaração que fez hoje o primeiro-ministro. Um primeiro-ministro que não deixa de ter responsabilidades especiais enquanto titular de órgão político. O primeiro-ministro veio dizer aos portugueses que procuraria dar um tratamento diferente aos autarcas que estivessem alinhados com o governo? Significa então que se os autarcas forem eleitos pelo Partido Socialista, vão ter um tratamento de discriminação, de desigualdade, imparcialidade? Isto é muito sério, caros e caros camaradas, caras e caros concidadãs e concidadãos. O João Paulo, quando for eleito no dia 12 de outubro, depois da sua tomada de posse, ele faz um juramento. E o juramento que faz é o de cumprir com a legalidade e com os deveres e direitos fundamentais do cidadão. A isenção, a imparcialidade, a independência, são deveres dos que têm responsabilidades governativas, seja no nível local, seja no nível nacional. Quando um primeiro-ministro assume essa função, está vinculado a estes especiais deveres de isenção e de imparcialidade, e não utilizar o cargo público para beneficiar ou prejudicar os cidadãos do seu país. Quando um primeiro-ministro faz uma declaração desta natureza, é não estar consciente da sua responsabilidade com o interesse público e com o dever de zelo, de imparcialidade e de independência que impõe o cargo de um primeiro-ministro. Caras e caros camaradas, caras e caros concidadãs e concidadãos gaienses. É bom ver esta vossa energia, esta energia que irradia da vossa vontade, da vontade destas jovens, destes jovens, dos cidadãos mais experientes que aqui se encontram nesta candidatura. Peço-vos que daqui até dia 12, até à contagem dos votos, à sua selagem, à elaboração das atas, não percam um minuto que seja pra irem ao encontro das vossas amigas, dos vossos amigos, das vossas vizinhas, dos vossos vizinhos, falarem com os vossos contactos, para que ninguém fique em casa. Porque é evidente que esta disputa eleitoral é exigente e há aqui uma percentagem da população que ainda está a formar o seu juízo. E é muito importante que até à meia-noite, nós sejamos capazes de ainda pegar no nosso telefone, contactar com os nossos amigos para que se mobilizem para votar no João Paulo Correia, para que ele, a partir do dia 2 de outubro, seja o novo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Viva Gaia! Viva! Viva Gaia! Viva! Viva Gaia! Viva! Viva Portugal! Viva! Viva o João Paulo Correia! Viva! Viva o João Paulo! Viva! Olhem bem para o rosto do futuro presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia.

E terminou o discurso de José Luís Carneiro, que, como dizias há pouco, a voz de José Luís Carneiro, Luís, já está a dar de si neste fecho de campanha eleitoral com quatro ações seguidas. Ainda falta uma. Por enquanto, aqui em Vila Nova de Gaia, voltou a reforçar as palavras de Luís Montenegro, que considerou aquilo que disse como um assunto muito sério e que diz até previamente como sendo um crime. Esta declaração de Luís Montenegro, que apelou a que as pessoas votassem a partidos próximos do governo, recebeu também algumas reações aqui na plateia, que se mostraram contra esta tomada de posição. José Luís Carneiro que acrescentou que o Luís Montenegro não deve usar o cargo público para prejudicar o país e que não está, e cito: "Consciente da sua responsabilidade e do zelo, da imparcialidade que impõe o seu cargo enquanto primeiro-ministro." José Luís Carneiro que volta a pedir às pessoas para que saiam de casa e que vão votar, pede que se mobilizem as pessoas para esta ida às urnas, para que exista então esse resultado, que espera ser otimista para o Partido Socialista. Já sobre a candidatura de Gaia, José Luís Carneiro também se mostra otimista com o candidato e diz ser um candidato preparado para esta corrida autárquica aqui em Vila Nova de Gaia. José Luís Carneiro segue agora para o Porto, onde vai estar lado a lado com Manuel Visave, candidato socialista à Câmara do Porto.

Maria Rego, que tem estado a acompanhar este verdadeiro rally paper, quase, de José Luís Carneiro, que ainda vai para o Porto a seguir, para o encerramento de campanha. José Luís Carneiro, que deixou essa acusação a Luís Montenegro, de cometer um crime ao pedir os votos em candidatos alinhados com o governo. Ora, o que é certo é que a Laura Figueiredo, em direto de Espinho, não houve qualquer resposta aí por parte do líder do PSD, também primeiro-ministro, até porque aí já tudo foi desmontado e a campanha do PSD já terminou.

Exatamente, Luís. Por aqui terminou mesmo a campanha eleitoral, pelo menos a de Luís Montenegro. O presidente do PSD foi já embora com a mulher, que também cá esteve, a encerrar a campanha na terra natal, em Espinho. No entanto, apesar do presidente do PSD ter ido embora, os apoiantes do candidato do PSD, Jorge Ratola, foram ainda para o bairro Piscatório, onde Montenegro disse, durante o discurso, que havia como... E, portanto, no final do discurso de Luís Montenegro, os apoiantes foram num autocarro do PSD para o bairro Piscatório. Mas neste discurso que encerrou a campanha do PSD, perante dezenas de pessoas, Luís Montenegro deixou algumas críticas ao PS de Espinho. Lembrou que nas eleições de há quatro anos, o Partido Socialista unido ganhou as eleições, diz que foi a democracia a funcionar, mas assinala Luís Montenegro que este ano é diferente, porque o PS está dividido em dois. A atual autarca, Maria Manuela Cruz, desvinculou-se agora do partido e concorre como independente e o vice-presidente desta autarca concorre pelo PS. Portanto, Montenegro assinala que as mesmas pessoas apresentam-se novamente a votos, diz que quer seja no PS um ou no PS dois, são as mesmas pessoas e deixa uma questão aos eleitores. Perguntou se vale a pena investir nestas pessoas, se elas mostraram aptidão e capacidade para aproveitar oportunidades e responde o próprio Montenegro às perguntas. Diz que os socialistas deixaram o município de Espinho definhar, perder importância, relevância, perder até algum contexto de gestão intermunicipal. E terminou esta parte do discurso dizendo que os socialistas mostraram que não têm unhas para tocar a guitarra de liderar o Conselho de Espinho. Diz, portanto, Luís Montenegro, que é preciso um líder que compreenda o município, como Jorge Ratola. Por aqui terminou, como dizias, Luís, toda a campanha eleitoral do PSD. Pelo menos, Luís Montenegro deu por encerrada a campanha. Agora, no domingo, o presidente do PSD vai estar na noite eleitoral na sede do PSD no Porto. Justificou esta decisão dizendo que a sede do PSD em Lisboa está em obras, mas diz também que a sede do PSD no Porto está ligada a vitórias importantes.

Laura Figueiredo, que acompanhou este encerramento de campanha de Luís Montenegro, que apenas discursou aos militantes, não falou aos jornalistas. Quem ainda não falou sequer em discurso foi André Ventura, o líder do Chega, que fecha a campanha em Viana do Castelo e Ricardo Loureiro, só depois das 10 da noite é que haverá esse discurso do líder do Chega.

Foi uma certeza deixada por parte de alguns elementos da organização deste jantar comício, que acontece na Quinta de Santo Inho, às portas da cidade de Viana do Castelo. Eu creio que é perfeitamente audível que o que vai acontecendo nesta noite é um arraial minhotto, nesta quinta, que é tradicional exatamente para estes momentos de festa, com música ao vivo, com muitas danças e cantares no espaço que está em frente ao palco, onde está a montar também um púlpito para os discursos. Já que ouvimos o de Eduardo Teixeira, que agradeceu a presença de André Ventura, agradeceu também A presença forte, em massa, dos militantes do Chega nesta iniciativa. É provável que este também seja o momento de maior número de militantes do Chega desde a sua fundação. Há pouco falávamos exatamente isso também por cá, de microfone fechado, juntamente com outros colegas da comunicação social. A chegada de André Ventura, que foi saudada por todos aqui presentes, uma chegada que aconteceu por volta das 21h. Neste momento, decorre o jantar do líder do partido, assim como de alguns dos militantes que ainda estão nessa fase, enquanto ouvimos música. Alguns dos momentos do dia de hoje, este último dia de campanha, onde o líder do partido passou pela cidade de Braga, mas também pela vila de Vila Verde, o Conselho de Vila Verde, no distrito de Braga. Algumas das frases-chave, desde logo, o fato de nas últimas eleições autárquicas ter eleito 19 vereadores e disse ele que, de resto, nenhum deles liderava nenhum município, mas a verdade é que nessas últimas eleições elegeu 19 vereadores. O líder assinalou que o partido, em 2021, significa, por isso, nas últimas acabou por eleger 60, em 2019, há quatro anos, 60 deputados. Também referiu o facto de mudar o país, o desejo que tem de mudar o país e ainda de ganhar. Também foi perguntado sobre o que será ganhar para o líder do partido Chega, acabou por não efetivar essa questão. Ele que entrou, foi direto ao palco e juntamente com o candidato ao município de Viana do Castelo, virou-se para a presença dos militantes que com bandeiras e também cânticos foram apoiando o líder do partido. Recordar também que estamos num concelho onde o partido vai candidatar-se a 14 das 27 freguesias ou uniões de freguesia, e dizer que neste distrito são 10 os candidatos, à semelhança do que acontece em todo o país com o partido o Chega. Num universo de cerca de 140 mil eleitores em termos distritais e 53 mil votantes no município que está sob o comando já há cerca de três décadas do PS e que é liderado nesta altura por Luís Nobre, o autarca do município, que rendeu o também socialista José Maria Costa em 2021. A festa continua por cá. Fica essa certeza de que o discurso de André Ventura só começará depois das 22h. Tínhamos a informação de que ele iria acontecer por volta das 22h30, mas segundo aquilo que fomos e vamos apurando com a organização, que terá muito também a ver com aquilo que é o decorrer do jantar, mas também aquilo que será o movimento entre militantes e a forma como vai decorrer este evento, o evento que esgotou esta sala de festas em pleno Alto Minho, às portas da cidade de Viana do Castelo.

E veremos ainda nas horas que restam até ao momento de reflexão, ouvir essas declarações de André Ventura, com a ajuda do Ricardo Loureiro, que está em Viana do Castelo. E regressamos a Lisboa, no fecho desta emissão especial da Rádio Observador, para fazer um balanço final, João Gama, também da candidatura do PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, à Câmara de Lisboa. Já terminou também esse convívio final de Alexandra Leitão.

Um convívio muito informal e neste momento, Luís, na Boutique da Cultura, em Carnide. É um espaço que está completamente vazio, já só aqui estão ainda alguns jornalistas a terminar este último dia de campanha eleitoral. Alexandra Leitão também já abandonou o espaço com as duas filhas e o marido. Foi um convívio completamente informal. Houve apenas algumas palavras de apoio e de agradecimento, em particular da candidata à presidente da Câmara Municipal de Lisboa aos apoiantes, cerca de 50 pessoas em comes e bebes, aqui reunidas em Carnide, no final da arruada do Chiado. Esse, sim, foi o grande momento da campanha do dia de hoje. Alexandra Leitão, que falou também um pouco com os jornalistas que estavam aqui em Carnide e aproveitou, Luís, para explicar por que é que não pede maioria absoluta.

Eu não estabeleço esse objetivo, para ser franca, e não é por falta de confiança, é porque eu acho que não se deve estabelecer o objetivo dessa maneira. Eu acho que o que nós queremos é poder ter uma governação da cidade diferente e poder governar, tendo que eventualmente fazer acordos, tendo que eventualmente dialogar. Portanto, eu não peço uma maioria absoluta, peço o maior número possível de vereadores para poder aplicar o programa equilibrado e de convergência que está aí há muitas semanas já para ser analisado e para ser visto por todos.

Não uma maioria absoluta, mas sim uma maioria maior, uma maioria de vereadores. Alexandra Leitão quer conquistar o maior número possível de vereadores na Câmara Municipal de Lisboa e depois negociar logo que se vê. Foi questionada sobre eventuais conversas com João Ferreira, candidato da CDU. Não nega, mas para já este é o momento de dramatizar o apelo ao voto. Alexandra Leitão foi também questionada sobre a coligação que lidera para a Câmara Municipal de Lisboa, que conta, como já disseste, com partidos como o Bloco de Esquerda, o Livre e o PAN. Ora, Alexandra Leitão diz que concorda com frentes de esquerda, mas neste caso, apenas em Lisboa.

Isto é uma campanha autárquica, portanto, aquilo que nós precisamos de nos entender é sobre matérias autárquicas, sobre matérias para Lisboa e relativamente a essas matérias, as tais três linhas progressistas, ecologistas e humanistas, foi fácil chegar a um conjunto de ideias que são a base do nosso programa, que é um programa equilibrado, é um programa moderado e é um programa de modernização também e de visão estratégica para Lisboa se tornar uma cidade mais ambiciosa. Acho que essa convergência em Lisboa é muito positiva.

Convergências, sim, mas neste caso em Lisboa, mais ou menos seguindo a tônica do que disse Mariana Mortágua durante a arruada que desceu o Chiado, que encheu a Rua do Carmo ainda no início da tarde, antes, claro, da descida quer da CDU, quer do PSD, numa ação de campanha que marcou este último dia, claro está, Luís, em que Alexandra Leitão dramatizou o apelo ao voto, alertou várias vezes para o que uma coligação entre Carlos Moedas e a Iniciativa Liberal pode ou não trazer a Lisboa, alimentar o medo que uma governação influenciada pela Iniciativa Liberal pode trazer. Já aqui em perguntas aos jornalistas, Alexandra Leitão não respondeu sobre se um futuro governo de Carlos Moedas, já com vereadores da Iniciativa Liberal, seria pior do que o anterior. Alexandra Leitão sai deste dia de campanha focada em ganhar Lisboa.

É o fechar do pano também na campanha de Alexandra Leitão para Lisboa. Reportagem direta do João Gama, que acompanhou também esta campanha e é o ponto final também nesta emissão especial da Rádio Observador, que teve a produção da Catarina Duarte, em que acompanhamos os últimos discursos. No entanto, às 22h e às 23h, com o José Rafael Lopes, vamos continuar a acompanhar os momentos finais de campanha. A partir da meia-noite, já sabe, é dia de reflexão.