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Bem-vindo. Como é que um liberalista acolhe estes sinais de crescente isolacionismo prometido por Trump sob o ponto de vista comercial? Com preocupação?

Olá, muito boa tarde. Cumprimento os que estão aqui à volta da mesa e os que estão em Lisboa também. Agradeço muito o convite e é a primeira vez que me chamam liberalista, mas vou ver se isso dá pra encaixar no meu currículo de alguma maneira.

Já ouviste coisas piores, João.

Já, mas há tantas palavras boas pra falar em mau mês que vou inventar umas.

Não é em sentido pejorativo, João Cotrim Figueiredo.

Eu sei, Miguel. Eu gostava de começar por dizer uma coisa que não foi dita, é que foi um mau discurso. Achei Trump em má forma, achei que tentou ser inspirador e falhou completamente. Tinha algumas partes do discurso que tentavam ser aquilo que o Sebastião chama mais idealista, que tentava puxar ao sentimento, muito mal lidas, retórica e oratoriamente muito más. Dizia-se que ia tentar ser unificador, não foi nada disso. Até achei um discurso particularmente azedo e revanchista nalguns casos. Este que vai ficar pra história, provavelmente, como o discurso da era dourada. Usou a expressão na primeira frase, usou a expressão na última frase. É assim que ele quer ficar para os livros de história da era dourada. Portanto, acho que num discurso sem grandes novidades, repetindo muito daquilo que foi os temas de campanha, com a exceção de duas coisas que eu notei e que acho que vale a pena sublinhar: uma tentativa, quem entra, mas talvez funcione de submissão de certos eleitorados, os minoritários, os negros americanos, hispânicos americanos, asiáticos americanos, referências um pouco também desajeitadas a Martin Luther King, mas era uma tentativa que até aqui não era frequente ouvir no discurso do Trump. E eu dou significado ao facto de não ter sequer tentado elaborar e muito menos quantificar sobre o tema das tarifas. Portanto, aquilo que esteve na boca do Trump durante as últimas três ou quatro semanas de campanha, aqui parece bastante diluído, provavelmente ficará mais pras calendas. Mas também não referiu coisas que tinha referido em campanha, como sair do Acordo de Paris ou recusar a nacionalidade àqueles que nascem na América, portanto, o jus soli da nacionalidade, isso também não foi mencionado. Agora, pra concluir e pra passar a palavra, eu reconhecendo que é um mau discurso, não confundo a capacidade retórica com a eficácia destas mensagens, porque desta vez, este segundo mandato de Trump não vai ser igual ao primeiro. Trump vem com um plano, e vem com um plano que é bastante diferente daquele que foi no primeiro mandato, e eu até atrevo-me a dizer, bastante diferente daquele que se temia que viesse a ser durante a campanha. Acho que vamos ter tempo de falar nisso com certeza. A Europa tem muito que pensar com aquilo que se pode ter que preparar para enfrentar agora nos próximos quatro anos