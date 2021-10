Surpresa na Taça. Benfica x Trofense vai a prolongamento. "Jorge Jesus está longe de ser o génio que ele acha que é"

Benfica e Trofense empatam 1-1. O adepto benfiquista, Luís Filipe Borges não esconde as emoções, depois do fim do tempo regulamentar, e deixa algumas críticas ao treinador encarnado Jorge Jesus.