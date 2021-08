Jogos Olímpicos. Auriol Dongmo é 4.º lugar a 5cm do bronze. "É um excelente resultado, mas é ingrato"

A Rádio Observador acompanhou a final feminina do lançamento do peso com Mário Aníbal, antigo atleta olímpico, e com Francislaine Serra, atleta do Sporting. Entre os elogios, fica o sabor a pouco.