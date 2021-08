Tóquio2020. Pimenta é bronze. "O Fernando respira canoagem 24 horas por dia. Não vai ficar por aqui"

Final de K1 1000m, em canoagem, na companhia do presidente do Clube Náutico de Ponte de Lima, João Carlos Gonçalves, que revelou que "a vila está acordada", e com o comentador especialista Rui Câncio.